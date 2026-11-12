Paul Giles
- Professor of English, Institute for Humanities and Social Sciences, Australian Catholic University
Paul Giles is Professor of English in the Institute for Humanities and Social Sciences at Australian Catholic University in Melbourne. He works mainly on American and other Anglophone literature and culture within an international context. His most recent book is The Planetary Clock: Antipodean Time and Spherical Postmodern Fictions (Oxford University Press, 2021).Experience
- 2022–present Professor of English, Australian Catholic University, Melbourne 2010–2022 Challis Professor of English, University of Sydney 2002–2009 Professor of American Literature, University of Oxford 1999–2002 University Lecturer in American Literature, University of Cambridge
- 1985 University of Oxford, D Phil. 1979 University of Oxford, B.A. English, First Class
- 2021 The Planetary Clock: Antipodean Time and Spherical Postmodern Fictions, Oxford University Press 2019 Backgazing: Reverse Time in Modernist Culture, Oxford University Press 2013 Antipodean America: Australasia and the Constitution of U.S. Literature, Oxford University Press 2011 The Global Remapping of American Literature, Princeton University Press 2010 Transnationalism in Practice: Essays on American Studies, Literature and Religion, Edinburgh University Press 2006 Atlantic Republic: The American Tradition in English Literature, Oxford University Press 2002 Virtual Americas: Transnational Fictions and the Transatlantic Imaginary, Duke University Press 2001 Transatlantic Insurrections: British Culture and the Formation of American Literature, 1730-1860, University of Pennsylvania Press 1992 American Catholic Arts and Fictions: Culture, Ideology, Aesthetics, Cambridge University Press 1986 Hart Crane: The Contexts of The Bridge, Cambridge University Press
- 2015 Chronometrics: Cultural Representations of Antipodean Time Role: Chief Investigator Funding Source: Australian Research Council 2011 Antipodean America: Australasia, Colonialism and the Constitution of U.S. Literature Role: Chief Investigator Funding Source: Australian Research Council
- American Studies Association Australia and New Zealand American Studies Association British Association of American Studies International Association of University Professors of English Modern Language Association of America
- Literary Studies (2005)
Director, Rothermere American Institute, University of Oxford, 2003-2008; President, International American Studies Association, 2005-2007; President, International Association of University Professors of English, 2019-23; Fellow, Australian Academy of the Humanities.
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