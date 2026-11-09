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BNP Paribas Group: Share Buyback - Declaration Of Transactions In Own Shares From 2 November To 6 November 2026


Date: 2026-11-09 12:16:57

(MENAFN- GlobeNewsWire - Nasdaq)

BNP Paribas share buyback programme

Declaration of transactions in own shares
from November 2, 2026 to November 6, 2026

PRESS RELEASE

Paris, 9 november 2026

In accordance with Article 5 of Regulation (EU) No 596/2014 on Market Abuse and Article 2(3) of Delegated Regulation (EU) 2016/1052 supplementing Regulation (EU) No 596/2014 through regulatory technical standards concerning the conditions applicable to buyback programs and stabilization measures, BNP Paribas informs the market of the following transactions in own shares:

Name of issuer Identification code of issuer (Legal Entity Identifier) Day of transaction Identification code of financial instrument Aggregated daily volume (in number of shares) Daily weighted average price of the purchased shares * Market (MIC Code)
BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 02/11/2026 FR0000131104 56 290 86,5950 AQEU
BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 02/11/2026 FR0000131104 203 121 86,7153 CEUX
BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 02/11/2026 FR0000131104 42 585 86,4971 TQEX
BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 02/11/2026 FR0000131104 298 004 86,7994 XPAR
BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 03/11/2026 FR0000131104 55 537 87,3517 AQEU
BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 03/11/2026 FR0000131104 213 990 87,5946 CEUX
BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 03/11/2026 FR0000131104 41 437 87,1529 TQEX
BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 03/11/2026 FR0000131104 274 036 87,6506 XPAR
BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 04/11/2026 FR0000131104 51 525 91,0283 AQEU
BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 04/11/2026 FR0000131104 155 408 91,4181 CEUX
BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 04/11/2026 FR0000131104 33 668 91,2549 TQEX
BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 04/11/2026 FR0000131104 259 399 91,4569 XPAR
BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 05/11/2026 FR0000131104 53 864 93,4079 AQEU
BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 05/11/2026 FR0000131104 171 458 93,2571 CEUX
BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 05/11/2026 FR0000131104 35 117 93,4363 TQEX
BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 05/11/2026 FR0000131104 249 561 93,0433 XPAR
BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 06/11/2026 FR0000131104 53 797 91,9430 AQEU
BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 06/11/2026 FR0000131104 172 364 91,8965 CEUX
BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 06/11/2026 FR0000131104 38 758 91,8882 TQEX
BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 06/11/2026 FR0000131104 235 081 91,9154 XPAR
* Four-digit rounding after the decimal TOTAL 2 695 000 89,9574

As of 6 November 2026 included, BNP Paribas purchased 2,695,000 shares for a total consideration of EUR 242.4 million.

Attachment

  • Share buyback - declaration of transactions in own shares from 2 November to 6 November 2026

MENAFN09112026004107003653ID1111936138


GlobeNewsWire - Nasdaq

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