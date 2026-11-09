BNP Paribas Group: Share Buyback - Declaration Of Transactions In Own Shares From 2 November To 6 November 2026
|Name of issuer
|Identification code of issuer (Legal Entity Identifier)
|Day of transaction
|Identification code of financial instrument
|Aggregated daily volume (in number of shares)
|Daily weighted average price of the purchased shares *
|Market (MIC Code)
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|02/11/2026
|FR0000131104
|56 290
|86,5950
|AQEU
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|02/11/2026
|FR0000131104
|203 121
|86,7153
|CEUX
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|02/11/2026
|FR0000131104
|42 585
|86,4971
|TQEX
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|02/11/2026
|FR0000131104
|298 004
|86,7994
|XPAR
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|03/11/2026
|FR0000131104
|55 537
|87,3517
|AQEU
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|03/11/2026
|FR0000131104
|213 990
|87,5946
|CEUX
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|03/11/2026
|FR0000131104
|41 437
|87,1529
|TQEX
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|03/11/2026
|FR0000131104
|274 036
|87,6506
|XPAR
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|04/11/2026
|FR0000131104
|51 525
|91,0283
|AQEU
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|04/11/2026
|FR0000131104
|155 408
|91,4181
|CEUX
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|04/11/2026
|FR0000131104
|33 668
|91,2549
|TQEX
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|04/11/2026
|FR0000131104
|259 399
|91,4569
|XPAR
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|05/11/2026
|FR0000131104
|53 864
|93,4079
|AQEU
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|05/11/2026
|FR0000131104
|171 458
|93,2571
|CEUX
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|05/11/2026
|FR0000131104
|35 117
|93,4363
|TQEX
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|05/11/2026
|FR0000131104
|249 561
|93,0433
|XPAR
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|06/11/2026
|FR0000131104
|53 797
|91,9430
|AQEU
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|06/11/2026
|FR0000131104
|172 364
|91,8965
|CEUX
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|06/11/2026
|FR0000131104
|38 758
|91,8882
|TQEX
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|06/11/2026
|FR0000131104
|235 081
|91,9154
|XPAR
|* Four-digit rounding after the decimal
|TOTAL
|2 695 000
|89,9574
As of 6 November 2026 included, BNP Paribas purchased 2,695,000 shares for a total consideration of EUR 242.4 million.
Attachment
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Share buyback - declaration of transactions in own shares from 2 November to 6 November 2026
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