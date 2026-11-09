Tuesday, 02 January 2024 12:17 GMT
عربي
searchicon

USEuropeArabAsiaAfrica| PoliticsEconomyOil&EnergyEntertainmentSportFrenchSpanish

Share Buyback Programme Week 45


Date: 2026-11-09 02:46:43

(MENAFN- GlobeNewsWire - Nasdaq) Nasdaq Copenhagen
Euronext Dublin
London Stock Exchange
Danish Financial Supervisory Authority
Other stakeholders

Date 9 November 2026

Share buyback programme week 45

The share buyback programme runs in the period 12 October 2026 up to and including 8 January 2027, see company announcement of 9 October 2026.

During the period the bank will thus buy back its own shares for a total of up to DKK 400 million under the programme, but to a maximum of 500,000 shares.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the“Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK)
Total in accordance with the last announcement 71,900 1,754.78 126,168,465
2 November 2026 4,000 1,741.40 6,965,600
3 November 2026 4,000 1,753.38 7,013,520
4 November 2026 3,000 1,798.26 5,394,780
5 November 2026 3,000 1,814.85 5,444,550
6 November 2026 3,000 1,791.82 5,375,460
Total under the share buyback programme 88,900 1,758.86 156,362,375
Bought back under share buy-back programme of DKK 500 million executed in the period 2 February 2026 - 5 May 2026 315,600 1,584.27 499,996,965
Bought back under share buy-back programme of DKK 400 million executed in the period 6 May 2026 - 7 August 2026 249,870 1,600.79 399,990,265
Bought back under share buy-back programme of DKK 400 million executed in the period 10 August 2026 - 9 October 2026 220,460 1,814.37 399,995,279
Total bought back 874,830 1,664.72 1,456,344,884

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank's trading portfolio and investments made on behalf of customers:

  • 874,830 shares under the above share buyback programmes corresponding to 3.60 % of the bank's share capital.

In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buyback programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Kind regards

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker
CEO

Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time - CET
8 1746 XCSE 20261102 9:02:30.373000
6 1748 XCSE 20261102 9:06:27.632000
9 1748 XCSE 20261102 9:06:27.632000
15 1748 XCSE 20261102 9:09:54.970000
16 1747 XCSE 20261102 9:09:55.036000
15 1747 XCSE 20261102 9:10:54.657000
11 1744 XCSE 20261102 9:12:16.094000
4 1744 XCSE 20261102 9:12:16.100000
15 1742 XCSE 20261102 9:19:45.776000
5 1741 XCSE 20261102 9:23:44.700000
8 1743 XCSE 20261102 9:25:31.407000
8 1743 XCSE 20261102 9:25:35.536000
6 1744 XCSE 20261102 9:27:18.676000
8 1743 XCSE 20261102 9:28:55.878000
36 1748 XCSE 20261102 9:30:30.642000
3 1748 XCSE 20261102 9:30:30.802000
11 1748 XCSE 20261102 9:30:30.802000
8 1745 XCSE 20261102 9:30:59.779000
8 1745 XCSE 20261102 9:37:17.551000
14 1745 XCSE 20261102 9:37:17.567000
8 1744 XCSE 20261102 9:37:17.572000
8 1743 XCSE 20261102 9:38:01.620000
4 1743 XCSE 20261102 9:42:29.277000
4 1743 XCSE 20261102 9:42:29.277000
8 1742 XCSE 20261102 9:42:30.603000
8 1741 XCSE 20261102 9:42:32.804000
8 1739 XCSE 20261102 9:44:59.307000
8 1740 XCSE 20261102 9:52:13.287000
19 1740 XCSE 20261102 9:54:30.767000
8 1740 XCSE 20261102 9:56:07.402000
6 1740 XCSE 20261102 9:57:52.981000
2 1740 XCSE 20261102 9:57:52.981000
8 1738 XCSE 20261102 9:59:18.061000
1 1735 XCSE 20261102 10:00:14.151000
8 1738 XCSE 20261102 10:00:28.393000
8 1738 XCSE 20261102 10:00:28.400000
8 1737 XCSE 20261102 10:01:17.956000
8 1734 XCSE 20261102 10:02:54.882000
8 1734 XCSE 20261102 10:06:32.317000
8 1734 XCSE 20261102 10:07:26.892000
8 1733 XCSE 20261102 10:14:02.101000
8 1733 XCSE 20261102 10:17:57.852000
8 1732 XCSE 20261102 10:18:01.701000
7 1733 XCSE 20261102 10:18:21.966000
8 1731 XCSE 20261102 10:26:47.447000
7 1731 XCSE 20261102 10:26:47.447000
8 1731 XCSE 20261102 10:26:47.447000
6 1734 XCSE 20261102 10:29:15.906000
18 1734 XCSE 20261102 10:29:19.706000
8 1737 XCSE 20261102 10:40:32.946000
25 1737 XCSE 20261102 10:42:08.163000
19 1737 XCSE 20261102 10:42:08.163000
2 1737 XCSE 20261102 10:42:08.163000
16 1737 XCSE 20261102 10:42:08.167000
9 1737 XCSE 20261102 10:42:08.176000
2 1735 XCSE 20261102 10:44:15.472000
6 1735 XCSE 20261102 10:44:15.472000
6 1737 XCSE 20261102 10:53:21.385000
20 1737 XCSE 20261102 10:53:21.385000
18 1737 XCSE 20261102 10:54:09.304000
6 1737 XCSE 20261102 10:58:27.313000
3 1737 XCSE 20261102 10:58:36.956000
7 1737 XCSE 20261102 10:59:11.216000
6 1737 XCSE 20261102 10:59:22.462000
8 1735 XCSE 20261102 10:59:22.480000
8 1734 XCSE 20261102 10:59:23.643000
8 1734 XCSE 20261102 11:01:54.718000
8 1731 XCSE 20261102 11:01:54.871000
8 1732 XCSE 20261102 11:03:14.451000
8 1731 XCSE 20261102 11:04:04.167000
2 1732 XCSE 20261102 11:10:45.670000
6 1732 XCSE 20261102 11:10:45.675000
1 1732 XCSE 20261102 11:10:45.675000
1 1731 XCSE 20261102 11:18:20.639000
1 1731 XCSE 20261102 11:22:50.507000
5 1731 XCSE 20261102 11:23:24.761000
1 1731 XCSE 20261102 11:23:24.761000
1 1731 XCSE 20261102 11:23:24.761000
1 1731 XCSE 20261102 11:23:24.761000
20 1731 XCSE 20261102 11:23:32.195000
8 1731 XCSE 20261102 11:23:32.195000
14 1732 XCSE 20261102 11:25:34.401000
3 1732 XCSE 20261102 11:25:34.401000
6 1732 XCSE 20261102 11:27:22.701000
2 1732 XCSE 20261102 11:27:22.701000
1 1732 XCSE 20261102 11:28:53.564000
7 1732 XCSE 20261102 11:28:53.564000
7 1732 XCSE 20261102 11:30:08.845000
5 1732 XCSE 20261102 11:31:21.314000
6 1732 XCSE 20261102 11:32:02.271000
5 1731 XCSE 20261102 11:32:51.386000
7 1731 XCSE 20261102 11:33:31.716000
7 1731 XCSE 20261102 11:34:29.640000
1 1731 XCSE 20261102 11:34:29.640000
8 1731 XCSE 20261102 11:35:41.913000
8 1728 XCSE 20261102 11:36:16.356000
8 1728 XCSE 20261102 11:36:16.356000
9 1737 XCSE 20261102 12:09:06.590000
9 1737 XCSE 20261102 12:09:59.251000
9 1737 XCSE 20261102 12:10:01.438000
3 1737 XCSE 20261102 12:10:01.461000
7 1737 XCSE 20261102 12:10:01.461000
15 1735 XCSE 20261102 12:10:01.631000
7 1735 XCSE 20261102 12:10:01.631000
8 1734 XCSE 20261102 12:13:00.461000
8 1737 XCSE 20261102 12:16:06.513000
8 1737 XCSE 20261102 12:21:02.394000
8 1736 XCSE 20261102 12:24:37.026000
8 1736 XCSE 20261102 12:25:50.728000
18 1736 XCSE 20261102 12:25:50.738000
8 1735 XCSE 20261102 12:25:50.746000
8 1734 XCSE 20261102 12:30:15.222000
8 1733 XCSE 20261102 12:33:52.454000
7 1733 XCSE 20261102 12:34:40.557000
8 1733 XCSE 20261102 12:34:40.557000
15 1732 XCSE 20261102 12:34:58.168000
1 1731 XCSE 20261102 12:34:58.209000
1 1730 XCSE 20261102 12:37:51.228000
4 1730 XCSE 20261102 12:37:51.228000
8 1732 XCSE 20261102 12:44:46.150000
8 1731 XCSE 20261102 12:46:52.497000
22 1731 XCSE 20261102 12:46:53.552000
8 1729 XCSE 20261102 12:49:27.220000
8 1729 XCSE 20261102 12:58:35.308000
18 1729 XCSE 20261102 12:58:35.309000
5 1729 XCSE 20261102 12:58:35.311000
8 1728 XCSE 20261102 13:07:35.535000
7 1728 XCSE 20261102 13:16:24.867000
8 1728 XCSE 20261102 13:16:24.867000
2 1728 XCSE 20261102 13:16:24.979000
7 1728 XCSE 20261102 13:16:25.745000
1 1728 XCSE 20261102 13:16:26.390000
1 1728 XCSE 20261102 13:16:28.763000
1 1728 XCSE 20261102 13:16:29.392000
1 1728 XCSE 20261102 13:16:31.129000
3 1728 XCSE 20261102 13:16:39.725000
10 1728 XCSE 20261102 13:16:55.040000
7 1730 XCSE 20261102 13:28:57.140000
7 1730 XCSE 20261102 13:29:20.769000
6 1730 XCSE 20261102 13:29:21.859000
7 1730 XCSE 20261102 13:29:23.668000
7 1730 XCSE 20261102 13:29:25.717000
11 1730 XCSE 20261102 13:29:27.816000
7 1730 XCSE 20261102 13:30:11.257000
3 1730 XCSE 20261102 13:30:38.868000
11 1730 XCSE 20261102 13:31:13.146000
9 1730 XCSE 20261102 13:32:21.285000
8 1728 XCSE 20261102 13:33:25.266000
5 1729 XCSE 20261102 13:35:04.026000
3 1729 XCSE 20261102 13:35:29.389000
5 1729 XCSE 20261102 13:35:29.389000
8 1730 XCSE 20261102 14:00:01.811000
8 1729 XCSE 20261102 14:00:56.893000
28 1729 XCSE 20261102 14:11:49.574000
1 1729 XCSE 20261102 14:11:49.574000
4 1729 XCSE 20261102 14:11:49.595000
15 1729 XCSE 20261102 14:11:49.925000
3 1729 XCSE 20261102 14:11:50.008000
2 1729 XCSE 20261102 14:11:50.597000
5 1729 XCSE 20261102 14:11:51.673000
8 1728 XCSE 20261102 14:12:05.254000
15 1728 XCSE 20261102 14:23:18.067000
8 1728 XCSE 20261102 14:34:59.447000
7 1728 XCSE 20261102 14:34:59.447000
13 1736 XCSE 20261102 14:38:51.964000
3 1736 XCSE 20261102 14:38:58.365000
13 1736 XCSE 20261102 14:38:58.365000
8 1735 XCSE 20261102 14:39:25.679000
8 1738 XCSE 20261102 14:41:04.068000
8 1738 XCSE 20261102 14:41:38.143000
16 1738 XCSE 20261102 14:41:54.465000
8 1737 XCSE 20261102 14:42:22.636000
8 1736 XCSE 20261102 14:42:36.976000
6 1736 XCSE 20261102 14:46:42.825000
2 1736 XCSE 20261102 14:46:52.300000
8 1736 XCSE 20261102 14:46:52.300000
6 1736 XCSE 20261102 14:46:52.300000
15 1735 XCSE 20261102 14:46:52.319000
8 1737 XCSE 20261102 14:51:56.309000
8 1737 XCSE 20261102 14:51:56.413000
19 1737 XCSE 20261102 14:51:56.413000
7 1737 XCSE 20261102 14:52:00.456000
7 1737 XCSE 20261102 14:52:15.798000
18 1737 XCSE 20261102 14:52:15.798000
3 1737 XCSE 20261102 14:52:15.821000
3 1737 XCSE 20261102 14:52:15.835000
15 1734 XCSE 20261102 14:52:24.837000
18 1737 XCSE 20261102 14:52:24.837000
8 1737 XCSE 20261102 14:52:24.837000
8 1736 XCSE 20261102 15:02:29.551000
8 1739 XCSE 20261102 15:08:55.293000
8 1737 XCSE 20261102 15:14:38.006000
7 1737 XCSE 20261102 15:14:38.006000
8 1736 XCSE 20261102 15:16:01.504000
8 1735 XCSE 20261102 15:16:59.604000
7 1737 XCSE 20261102 15:20:03.421000
7 1737 XCSE 20261102 15:20:24.382000
8 1736 XCSE 20261102 15:20:45.020000
16 1739 XCSE 20261102 15:22:04.437000
9 1739 XCSE 20261102 15:22:05.770000
7 1739 XCSE 20261102 15:22:08.898000
7 1739 XCSE 20261102 15:22:58.875000
7 1739 XCSE 20261102 15:23:38.595000
6 1739 XCSE 20261102 15:23:40.301000
3 1739 XCSE 20261102 15:23:44.262000
6 1739 XCSE 20261102 15:23:44.281000
6 1739 XCSE 20261102 15:23:44.301000
6 1739 XCSE 20261102 15:23:46.316000
3 1739 XCSE 20261102 15:23:46.357000
6 1739 XCSE 20261102 15:24:19.694000
5 1739 XCSE 20261102 15:24:55.554000
8 1737 XCSE 20261102 15:25:30.629000
15 1738 XCSE 20261102 15:25:30.685000
27 1738 XCSE 20261102 15:25:30.685000
4 1738 XCSE 20261102 15:25:30.731000
3 1738 XCSE 20261102 15:25:30.761000
20 1738 XCSE 20261102 15:25:30.761000
9 1738 XCSE 20261102 15:25:34.290000
8 1736 XCSE 20261102 15:25:40.603000
6 1738 XCSE 20261102 15:25:40.604000
3 1738 XCSE 20261102 15:25:40.604000
19 1738 XCSE 20261102 15:25:40.604000
6 1738 XCSE 20261102 15:25:40.606000
20 1738 XCSE 20261102 15:25:40.624000
3 1738 XCSE 20261102 15:25:40.639000
38 1738 XCSE 20261102 15:26:09.304000
3 1738 XCSE 20261102 15:26:09.304000
9 1738 XCSE 20261102 15:26:11.276000
5 1738 XCSE 20261102 15:26:16.215000
9 1738 XCSE 20261102 15:28:01.403000
3 1738 XCSE 20261102 15:28:01.431000
8 1736 XCSE 20261102 15:29:29.078000
8 1736 XCSE 20261102 15:30:53.615000
8 1737 XCSE 20261102 15:30:53.616000
8 1736 XCSE 20261102 15:30:53.630000
8 1735 XCSE 20261102 15:31:17.762000
8 1734 XCSE 20261102 15:32:52.399000
8 1735 XCSE 20261102 15:34:52.187000
8 1735 XCSE 20261102 15:35:13.464000
20 1735 XCSE 20261102 15:39:23.836000
2 1735 XCSE 20261102 15:39:23.836000
1 1735 XCSE 20261102 15:39:23.836000
6 1734 XCSE 20261102 15:40:35.716000
9 1734 XCSE 20261102 15:40:35.723000
6 1734 XCSE 20261102 15:40:43.757000
9 1734 XCSE 20261102 15:40:43.757000
6 1734 XCSE 20261102 15:40:43.988000
10 1734 XCSE 20261102 15:40:43.988000
8 1740 XCSE 20261102 15:47:21.944000
4 1739 XCSE 20261102 15:47:25.893000
4 1739 XCSE 20261102 15:47:25.893000
6 1738 XCSE 20261102 15:48:00.568000
2 1738 XCSE 20261102 15:48:00.568000
19 1738 XCSE 20261102 15:48:26.717000
8 1737 XCSE 20261102 15:50:46.033000
1 1737 XCSE 20261102 15:51:18.834000
7 1737 XCSE 20261102 15:51:18.834000
5 1739 XCSE 20261102 15:53:56.580000
8 1738 XCSE 20261102 15:54:42.357000
8 1742 XCSE 20261102 16:01:51.149000
18 1742 XCSE 20261102 16:01:51.167000
5 1742 XCSE 20261102 16:01:51.167000
8 1741 XCSE 20261102 16:02:06.184000
8 1740 XCSE 20261102 16:02:12.390000
14 1741 XCSE 20261102 16:02:40.054000
5 1741 XCSE 20261102 16:02:40.054000
3 1741 XCSE 20261102 16:02:40.054000
7 1741 XCSE 20261102 16:02:40.054000
8 1741 XCSE 20261102 16:02:40.076000
7 1741 XCSE 20261102 16:02:40.093000
7 1741 XCSE 20261102 16:02:40.131000
7 1741 XCSE 20261102 16:02:40.175000
8 1741 XCSE 20261102 16:02:41.263000
7 1741 XCSE 20261102 16:02:42.117000
4 1741 XCSE 20261102 16:02:42.832000
5 1741 XCSE 20261102 16:02:42.832000
8 1741 XCSE 20261102 16:02:43.117000
7 1741 XCSE 20261102 16:02:43.215000
5 1741 XCSE 20261102 16:02:46.840000
5 1741 XCSE 20261102 16:02:53.733000
5 1741 XCSE 20261102 16:02:53.735000
7 1741 XCSE 20261102 16:02:53.753000
7 1741 XCSE 20261102 16:02:53.770000
5 1741 XCSE 20261102 16:02:53.773000
5 1741 XCSE 20261102 16:02:53.787000
2 1741 XCSE 20261102 16:02:53.807000
5 1741 XCSE 20261102 16:03:01.281000
3 1741 XCSE 20261102 16:03:01.412000
3 1741 XCSE 20261102 16:03:03.834000
5 1741 XCSE 20261102 16:03:03.834000
1 1741 XCSE 20261102 16:05:49.241000
4 1741 XCSE 20261102 16:06:01.870000
3 1741 XCSE 20261102 16:06:13.156000
1 1741 XCSE 20261102 16:06:13.156000
4 1741 XCSE 20261102 16:06:13.156000
8 1740 XCSE 20261102 16:07:27.520000
8 1743 XCSE 20261102 16:13:37.393000
8 1743 XCSE 20261102 16:14:15.178000
3 1743 XCSE 20261102 16:14:15.280000
8 1742 XCSE 20261102 16:14:17.216000
8 1741 XCSE 20261102 16:16:22.715000
7 1741 XCSE 20261102 16:16:22.715000
9 1744 XCSE 20261102 16:20:19.796000
2 1744 XCSE 20261102 16:20:28.128000
7 1745 XCSE 20261102 16:20:50.567000
10 1745 XCSE 20261102 16:20:50.572000
10 1745 XCSE 20261102 16:20:50.584000
4 1745 XCSE 20261102 16:20:50.638000
10 1745 XCSE 20261102 16:21:06.177000
1 1745 XCSE 20261102 16:21:58.923000
7 1745 XCSE 20261102 16:21:58.926000
3 1745 XCSE 20261102 16:21:58.929000
7 1745 XCSE 20261102 16:23:00.023000
3 1745 XCSE 20261102 16:23:00.088000
4 1747 XCSE 20261102 16:24:00.302000
7 1746 XCSE 20261102 16:25:07.104000
18 1749 XCSE 20261102 16:29:16.621871
8 1749 XCSE 20261102 16:29:16.621871
9 1749 XCSE 20261102 16:29:16.621871
6 1749 XCSE 20261102 16:29:16.621871
10 1749 XCSE 20261102 16:29:16.621871
402 1749 XCSE 20261102 16:29:16.621905
92 1749 XCSE 20261102 16:47:17.168837
408 1749 XCSE 20261102 16:47:17.168847
590 1748 XCSE 20261102 16:48:17.124945
8 1734 XCSE 20261103 9:01:00.292000
8 1733 XCSE 20261103 9:01:00.309000
8 1735 XCSE 20261103 9:03:03.287000
15 1736 XCSE 20261103 9:07:03.943000
1 1738 XCSE 20261103 9:07:46.881000
3 1738 XCSE 20261103 9:07:46.881000
4 1738 XCSE 20261103 9:07:46.881000
16 1737 XCSE 20261103 9:07:46.885000
16 1737 XCSE 20261103 9:08:28.174000
8 1736 XCSE 20261103 9:08:28.191000
8 1741 XCSE 20261103 9:14:12.527000
8 1741 XCSE 20261103 9:16:31.825000
5 1743 XCSE 20261103 9:17:24.244000
15 1743 XCSE 20261103 9:17:24.244000
8 1743 XCSE 20261103 9:17:24.244000
19 1743 XCSE 20261103 9:17:24.244000
8 1743 XCSE 20261103 9:17:24.244000
8 1742 XCSE 20261103 9:17:24.280000
8 1741 XCSE 20261103 9:18:12.193000
8 1741 XCSE 20261103 9:18:49.821000
8 1740 XCSE 20261103 9:21:33.424000
8 1740 XCSE 20261103 9:24:03.236000
8 1740 XCSE 20261103 9:25:27.106000
8 1741 XCSE 20261103 9:27:16.719000
2 1746 XCSE 20261103 9:30:23.768000
8 1745 XCSE 20261103 9:31:03.079000
8 1743 XCSE 20261103 9:35:00.662000
6 1742 XCSE 20261103 9:37:07.809000
2 1742 XCSE 20261103 9:39:22.233000
6 1742 XCSE 20261103 9:39:22.233000
8 1740 XCSE 20261103 9:43:02.715000
7 1740 XCSE 20261103 9:43:02.715000
16 1737 XCSE 20261103 9:46:14.049000
12 1739 XCSE 20261103 9:47:44.691000
6 1739 XCSE 20261103 9:47:44.691000
4 1739 XCSE 20261103 9:47:44.691000
7 1739 XCSE 20261103 9:47:44.691000
7 1739 XCSE 20261103 9:47:44.711000
15 1736 XCSE 20261103 9:48:42.803000
1 1737 XCSE 20261103 9:52:14.092000
7 1737 XCSE 20261103 9:52:14.092000
8 1737 XCSE 20261103 9:55:51.684000
7 1737 XCSE 20261103 9:55:51.684000
15 1736 XCSE 20261103 9:58:01.153000
8 1741 XCSE 20261103 10:05:41.126000
8 1743 XCSE 20261103 10:06:38.497000
15 1744 XCSE 20261103 10:12:14.254000
3 1744 XCSE 20261103 10:14:44.157000
3 1743 XCSE 20261103 10:14:45.244000
5 1743 XCSE 20261103 10:14:45.244000
10 1743 XCSE 20261103 10:24:09.154000
10 1743 XCSE 20261103 10:24:12.198000
10 1743 XCSE 20261103 10:24:17.737000
10 1743 XCSE 20261103 10:24:18.901000
10 1743 XCSE 20261103 10:24:32.399000
27 1743 XCSE 20261103 10:24:32.467000
7 1743 XCSE 20261103 10:24:41.272000
14 1742 XCSE 20261103 10:25:10.430000
1 1742 XCSE 20261103 10:25:10.430000
7 1742 XCSE 20261103 10:25:10.430000
22 1742 XCSE 20261103 10:28:12.120000
15 1740 XCSE 20261103 10:33:06.998000
8 1740 XCSE 20261103 10:33:06.998000
7 1740 XCSE 20261103 10:33:06.998000
7 1740 XCSE 20261103 10:33:06.998000
24 1739 XCSE 20261103 10:35:34.491000
1 1739 XCSE 20261103 10:41:47.514000
2 1739 XCSE 20261103 10:41:47.514000
8 1739 XCSE 20261103 10:47:16.601000
7 1739 XCSE 20261103 10:47:16.601000
16 1742 XCSE 20261103 11:09:35.015000
7 1742 XCSE 20261103 11:09:35.015000
15 1741 XCSE 20261103 11:10:06.147000
22 1745 XCSE 20261103 11:17:18.838000
1 1745 XCSE 20261103 11:17:18.862000
1 1744 XCSE 20261103 11:31:34.406000
22 1744 XCSE 20261103 11:31:34.406000
8 1744 XCSE 20261103 11:31:34.406000
13 1744 XCSE 20261103 11:31:34.407000
20 1744 XCSE 20261103 11:31:34.408000
22 1744 XCSE 20261103 11:32:24.441000
9 1744 XCSE 20261103 11:32:24.458000
15 1744 XCSE 20261103 11:32:25.503000
8 1744 XCSE 20261103 11:32:25.506000
15 1745 XCSE 20261103 11:51:09.838000
2 1745 XCSE 20261103 11:51:09.838000
5 1745 XCSE 20261103 11:54:36.826000
22 1747 XCSE 20261103 11:58:01.572000
23 1746 XCSE 20261103 11:58:13.280000
7 1746 XCSE 20261103 12:00:03.820000
1 1749 XCSE 20261103 12:16:28.373000
5 1749 XCSE 20261103 12:16:28.373000
5 1749 XCSE 20261103 12:16:28.373000
3 1749 XCSE 20261103 12:16:28.475000
12 1748 XCSE 20261103 12:16:28.967000
12 1748 XCSE 20261103 12:18:01.214000
3 1748 XCSE 20261103 12:18:01.214000
15 1747 XCSE 20261103 12:19:09.241000
15 1746 XCSE 20261103 12:20:52.268000
3 1747 XCSE 20261103 12:50:57.607000
5 1747 XCSE 20261103 12:50:57.607000
8 1747 XCSE 20261103 12:51:06.048000
8 1747 XCSE 20261103 12:53:35.746000
7 1747 XCSE 20261103 12:53:35.746000
16 1746 XCSE 20261103 12:55:04.278000
15 1745 XCSE 20261103 13:00:10.450000
3 1745 XCSE 20261103 13:00:26.532000
7 1745 XCSE 20261103 13:00:40.616000
2 1745 XCSE 20261103 13:00:50.269000
21 1745 XCSE 20261103 13:00:50.269000
8 1745 XCSE 20261103 13:00:56.474000
7 1745 XCSE 20261103 13:01:08.769000
5 1745 XCSE 20261103 13:01:19.549000
9 1745 XCSE 20261103 13:01:28.167000
10 1745 XCSE 20261103 13:01:33.529000
7 1745 XCSE 20261103 13:01:33.547000
6 1745 XCSE 20261103 13:01:36.930000
13 1745 XCSE 20261103 13:01:47.917000
9 1745 XCSE 20261103 13:01:52.519000
7 1745 XCSE 20261103 13:01:55.686000
6 1745 XCSE 20261103 13:02:01.865000
4 1745 XCSE 20261103 13:02:02.354000
3 1745 XCSE 20261103 13:02:22.744000
6 1745 XCSE 20261103 13:02:26.098000
2 1745 XCSE 20261103 13:02:31.560000
5 1745 XCSE 20261103 13:02:49.101000
9 1745 XCSE 20261103 13:05:13.350000
6 1745 XCSE 20261103 13:05:13.370000
6 1745 XCSE 20261103 13:05:13.390000
6 1745 XCSE 20261103 13:05:23.133000
1 1746 XCSE 20261103 13:11:06.426000
36 1746 XCSE 20261103 13:11:06.427000
22 1747 XCSE 20261103 13:15:47.136000
15 1747 XCSE 20261103 13:17:06.035000
8 1748 XCSE 20261103 13:23:21.630000
8 1748 XCSE 20261103 13:23:21.630000
15 1750 XCSE 20261103 13:24:43.493000
8 1749 XCSE 20261103 13:29:47.916000
7 1749 XCSE 20261103 13:29:47.916000
13 1748 XCSE 20261103 13:32:08.532000
3 1748 XCSE 20261103 13:32:08.532000
7 1748 XCSE 20261103 13:32:08.532000
15 1752 XCSE 20261103 13:49:34.738000
4 1751 XCSE 20261103 13:57:58.544000
11 1751 XCSE 20261103 14:00:07.217000
1 1751 XCSE 20261103 14:00:07.217000
1 1751 XCSE 20261103 14:00:07.217000
3 1751 XCSE 20261103 14:00:07.217000
7 1751 XCSE 20261103 14:00:31.729000
15 1750 XCSE 20261103 14:02:26.968000
7 1750 XCSE 20261103 14:02:26.968000
7 1750 XCSE 20261103 14:02:26.968000
24 1749 XCSE 20261103 14:07:53.728000
6 1752 XCSE 20261103 14:07:53.749000
7 1752 XCSE 20261103 14:08:24.012000
3 1752 XCSE 20261103 14:09:12.494000
7 1752 XCSE 20261103 14:09:12.494000
4 1752 XCSE 20261103 14:15:22.830000
12 1752 XCSE 20261103 14:15:22.830000
7 1752 XCSE 20261103 14:15:22.830000
50 1752 XCSE 20261103 14:15:22.845000
6 1752 XCSE 20261103 14:15:22.845000
9 1752 XCSE 20261103 14:15:22.848000
12 1752 XCSE 20261103 14:15:22.865000
9 1752 XCSE 20261103 14:15:22.865000
23 1751 XCSE 20261103 14:25:02.206000
8 1751 XCSE 20261103 14:25:02.206000
50 1751 XCSE 20261103 14:25:02.207000
24 1751 XCSE 20261103 14:27:13.977000
4 1751 XCSE 20261103 14:27:26.441000
3 1751 XCSE 20261103 14:27:26.441000
24 1751 XCSE 20261103 14:27:26.441000
2 1751 XCSE 20261103 14:27:27.732000
15 1757 XCSE 20261103 14:30:11.730000
10 1757 XCSE 20261103 14:30:11.756000
15 1759 XCSE 20261103 14:30:40.217000
8 1760 XCSE 20261103 14:31:12.691000
30 1760 XCSE 20261103 14:31:36.302000
8 1763 XCSE 20261103 14:31:57.554000
8 1762 XCSE 20261103 14:32:21.848000
4 1761 XCSE 20261103 14:32:50.549000
4 1761 XCSE 20261103 14:32:50.565000
4 1761 XCSE 20261103 14:32:50.565000
8 1763 XCSE 20261103 14:34:06.745000
7 1763 XCSE 20261103 14:34:06.745000
16 1762 XCSE 20261103 14:34:06.779000
8 1761 XCSE 20261103 14:34:34.153000
8 1761 XCSE 20261103 14:34:34.153000
3 1760 XCSE 20261103 14:35:18.194000
12 1760 XCSE 20261103 14:35:18.194000
15 1759 XCSE 20261103 14:35:24.388000
15 1758 XCSE 20261103 14:35:43.153000
5 1755 XCSE 20261103 14:35:48.728000
15 1759 XCSE 20261103 14:40:52.086000
22 1759 XCSE 20261103 14:43:23.477000
15 1758 XCSE 20261103 14:43:23.632000
6 1757 XCSE 20261103 14:44:28.165000
5 1757 XCSE 20261103 14:44:28.165000
4 1757 XCSE 20261103 14:48:20.040000
11 1757 XCSE 20261103 14:48:20.040000
15 1757 XCSE 20261103 14:50:25.130000
14 1757 XCSE 20261103 14:50:25.130000
7 1761 XCSE 20261103 14:57:00.541000
30 1761 XCSE 20261103 15:00:10.955000
16 1761 XCSE 20261103 15:01:54.440000
15 1758 XCSE 20261103 15:02:46.901000
8 1758 XCSE 20261103 15:02:46.901000
22 1764 XCSE 20261103 15:04:26.387000
22 1763 XCSE 20261103 15:05:00.471000
15 1763 XCSE 20261103 15:06:04.241000
15 1762 XCSE 20261103 15:06:26.434000
16 1761 XCSE 20261103 15:10:26.239000
15 1762 XCSE 20261103 15:18:51.533000
7 1762 XCSE 20261103 15:18:51.533000
23 1763 XCSE 20261103 15:23:57.290000
4 1762 XCSE 20261103 15:24:04.488000
15 1762 XCSE 20261103 15:24:28.368000
1 1761 XCSE 20261103 15:24:41.495000
7 1761 XCSE 20261103 15:24:41.496000
7 1761 XCSE 20261103 15:24:41.496000
7 1761 XCSE 20261103 15:27:13.077000
4 1762 XCSE 20261103 15:27:27.500000
11 1762 XCSE 20261103 15:27:27.500000
8 1762 XCSE 20261103 15:28:56.906000
8 1762 XCSE 20261103 15:29:42.859000
1 1762 XCSE 20261103 15:30:28.898000
7 1762 XCSE 20261103 15:30:28.898000
8 1762 XCSE 20261103 15:31:13.945000
15 1760 XCSE 20261103 15:31:14.150000
7 1760 XCSE 20261103 15:31:14.150000
22 1762 XCSE 20261103 15:33:38.341000
3 1761 XCSE 20261103 15:36:49.919000
9 1761 XCSE 20261103 15:36:49.919000
1 1761 XCSE 20261103 15:36:49.919000
2 1761 XCSE 20261103 15:36:49.938000
2 1761 XCSE 20261103 15:36:49.938000
11 1761 XCSE 20261103 15:36:49.939000
16 1760 XCSE 20261103 15:36:53.008000
22 1760 XCSE 20261103 15:41:38.076000
7 1760 XCSE 20261103 15:41:38.076000
8 1760 XCSE 20261103 15:42:01.453000
8 1759 XCSE 20261103 15:42:39.944000
29 1760 XCSE 20261103 15:44:15.111000
22 1759 XCSE 20261103 15:47:26.942000
7 1759 XCSE 20261103 15:47:26.942000
9 1760 XCSE 20261103 15:51:38.966000
2 1760 XCSE 20261103 15:51:38.986000
23 1759 XCSE 20261103 15:51:41.731000
8 1759 XCSE 20261103 15:51:41.731000
40 1761 XCSE 20261103 15:59:58.518000
6 1761 XCSE 20261103 15:59:58.518000
8 1761 XCSE 20261103 15:59:58.518000
3 1761 XCSE 20261103 15:59:58.518000
10 1761 XCSE 20261103 15:59:58.518000
5 1761 XCSE 20261103 16:00:22.478000
4 1761 XCSE 20261103 16:00:22.483000
5 1761 XCSE 20261103 16:00:22.487000
5 1761 XCSE 20261103 16:00:22.488000
5 1761 XCSE 20261103 16:00:22.492000
5 1761 XCSE 20261103 16:00:22.497000
31 1760 XCSE 20261103 16:00:22.535000
30 1759 XCSE 20261103 16:00:41.996000
2 1759 XCSE 20261103 16:01:25.272000
1 1759 XCSE 20261103 16:01:25.293000
41 1759 XCSE 20261103 16:01:39.379000
9 1759 XCSE 20261103 16:02:23.530000
4 1759 XCSE 20261103 16:02:34.094000
2 1759 XCSE 20261103 16:02:45.115000
6 1759 XCSE 20261103 16:02:45.115000
3 1759 XCSE 20261103 16:03:09.127000
5 1759 XCSE 20261103 16:03:09.127000
31 1760 XCSE 20261103 16:05:25.420000
2 1759 XCSE 20261103 16:06:26.862000
22 1760 XCSE 20261103 16:12:01.028000
22 1759 XCSE 20261103 16:14:45.783000
6 1760 XCSE 20261103 16:17:57.722000
57 1760 XCSE 20261103 16:17:57.722000
41 1760 XCSE 20261103 16:17:57.722000
40 1760 XCSE 20261103 16:17:57.722000
5 1760 XCSE 20261103 16:17:57.722000
38 1760 XCSE 20261103 16:18:07.829000
46 1760 XCSE 20261103 16:19:14.122000
54 1759 XCSE 20261103 16:22:00.862392
4 1759 XCSE 20261103 16:22:00.862392
284 1759 XCSE 20261103 16:22:00.866844
7 1758 XCSE 20261103 16:22:38.856000
2 1759 XCSE 20261103 16:25:35.704000
39 1759 XCSE 20261103 16:25:37.845000
8 1759 XCSE 20261103 16:26:10.963000
8 1759 XCSE 20261103 16:26:38.871000
8 1759 XCSE 20261103 16:27:04.914000
16 1758 XCSE 20261103 16:27:16.410000
7 1758 XCSE 20261103 16:27:16.410000
2 1757 XCSE 20261103 16:33:30.704000
6 1757 XCSE 20261103 16:34:55.824000
1 1757 XCSE 20261103 16:34:55.824000
7 1757 XCSE 20261103 16:35:08.116000
7 1757 XCSE 20261103 16:35:08.116000
8 1757 XCSE 20261103 16:35:08.116000
8 1757 XCSE 20261103 16:35:08.116000
7 1757 XCSE 20261103 16:35:08.116000
9 1757 XCSE 20261103 16:35:08.116000
112 1758 XCSE 20261103 16:39:36.230000
8 1758 XCSE 20261103 16:39:36.250000
26 1758 XCSE 20261103 16:39:36.253000
5 1759 XCSE 20261103 16:40:50.093000
45 1759 XCSE 20261103 16:40:50.093000
1 1760 XCSE 20261103 16:41:24.400000
55 1760 XCSE 20261103 16:41:24.400000
10 1760 XCSE 20261103 16:41:24.408000
9 1760 XCSE 20261103 16:41:24.418000
2 1758 XCSE 20261103 16:44:10.212000
35 1758 XCSE 20261103 16:44:10.212000
142 1758 XCSE 20261103 16:45:21.104592
8 1766 XCSE 20261104 9:00:45.696000
7 1772 XCSE 20261104 9:04:02.250000
8 1772 XCSE 20261104 9:04:02.250000
8 1773 XCSE 20261104 9:04:05.221000
8 1772 XCSE 20261104 9:04:05.449000
8 1774 XCSE 20261104 9:09:05.440000
7 1774 XCSE 20261104 9:09:05.440000
15 1772 XCSE 20261104 9:12:13.045000
15 1772 XCSE 20261104 9:12:13.045000
15 1774 XCSE 20261104 9:14:35.836000
5 1776 XCSE 20261104 9:19:23.057000
12 1776 XCSE 20261104 9:19:23.068000
16 1774 XCSE 20261104 9:20:13.151000
7 1776 XCSE 20261104 9:23:48.589000
1 1776 XCSE 20261104 9:23:48.589000
15 1774 XCSE 20261104 9:23:51.372000
15 1773 XCSE 20261104 9:23:52.305000
8 1772 XCSE 20261104 9:24:08.749000
8 1777 XCSE 20261104 9:29:00.195000
8 1777 XCSE 20261104 9:29:00.196000
15 1777 XCSE 20261104 9:30:05.939000
82 1778 XCSE 20261104 9:31:16.385000
6 1777 XCSE 20261104 9:36:10.947000
2 1777 XCSE 20261104 9:38:21.806000
4 1777 XCSE 20261104 9:38:21.806000
43 1781 XCSE 20261104 9:39:29.141000
2 1780 XCSE 20261104 9:39:29.158000
9 1780 XCSE 20261104 9:39:29.159000
4 1780 XCSE 20261104 9:39:29.170000
4 1780 XCSE 20261104 9:39:29.170000
8 1780 XCSE 20261104 9:42:08.190000
8 1781 XCSE 20261104 9:47:45.353000
16 1786 XCSE 20261104 10:00:22.178000
8 1785 XCSE 20261104 10:01:50.487000
1 1785 XCSE 20261104 10:03:02.603000
1 1792 XCSE 20261104 10:13:23.143000
14 1792 XCSE 20261104 10:13:23.143000
15 1792 XCSE 20261104 10:13:50.121000
8 1792 XCSE 20261104 10:22:49.714000
8 1794 XCSE 20261104 10:25:18.935000
8 1793 XCSE 20261104 10:26:06.107000
2 1792 XCSE 20261104 10:27:16.595000
8 1794 XCSE 20261104 10:31:11.846000
2 1796 XCSE 20261104 10:35:15.417000
7 1796 XCSE 20261104 10:35:15.417000
2 1796 XCSE 20261104 10:35:15.424000
6 1796 XCSE 20261104 10:35:15.426000
7 1796 XCSE 20261104 10:35:15.437000
2 1796 XCSE 20261104 10:35:15.667000
7 1796 XCSE 20261104 10:35:38.140000
7 1796 XCSE 20261104 10:35:38.183000
22 1796 XCSE 20261104 10:39:40.676000
13 1798 XCSE 20261104 10:41:39.943000
6 1798 XCSE 20261104 10:41:39.943000
2 1798 XCSE 20261104 10:41:39.943000
6 1798 XCSE 20261104 10:41:51.196000
11 1797 XCSE 20261104 10:41:57.102000
12 1797 XCSE 20261104 10:41:57.103000
22 1797 XCSE 20261104 10:41:57.184000
22 1796 XCSE 20261104 10:42:33.189000
22 1796 XCSE 20261104 10:43:27.594000
15 1795 XCSE 20261104 10:43:48.447000
1 1798 XCSE 20261104 10:48:59.492000
14 1798 XCSE 20261104 10:48:59.492000
8 1797 XCSE 20261104 10:50:52.039000
7 1797 XCSE 20261104 10:50:52.039000
7 1797 XCSE 20261104 10:50:52.039000
15 1800 XCSE 20261104 10:51:32.377000
8 1799 XCSE 20261104 10:52:08.082000
2 1800 XCSE 20261104 10:57:29.997000
6 1802 XCSE 20261104 11:06:53.555000
15 1803 XCSE 20261104 11:07:41.185000
8 1803 XCSE 20261104 11:18:08.944000
2 1804 XCSE 20261104 11:24:46.267000
14 1804 XCSE 20261104 11:24:46.267000
15 1804 XCSE 20261104 11:24:46.268000
8 1804 XCSE 20261104 11:24:46.270000
15 1805 XCSE 20261104 11:26:00.442000
8 1804 XCSE 20261104 11:26:00.505000
8 1804 XCSE 20261104 11:26:00.510000
8 1803 XCSE 20261104 11:30:40.758000
8 1805 XCSE 20261104 11:44:11.279000
8 1805 XCSE 20261104 11:48:35.032000
8 1806 XCSE 20261104 11:50:29.027000
15 1806 XCSE 20261104 11:53:31.913000
8 1806 XCSE 20261104 11:54:00.805000
8 1808 XCSE 20261104 12:02:56.098000
7 1808 XCSE 20261104 12:02:56.098000
15 1808 XCSE 20261104 12:02:56.102000
15 1809 XCSE 20261104 12:08:12.132000
15 1808 XCSE 20261104 12:09:18.115000
7 1808 XCSE 20261104 12:09:18.115000
8 1807 XCSE 20261104 12:11:35.577000
8 1806 XCSE 20261104 12:12:53.046000
16 1810 XCSE 20261104 12:25:37.726000
8 1809 XCSE 20261104 12:27:17.860000
8 1808 XCSE 20261104 12:28:30.983000
8 1808 XCSE 20261104 12:28:30.983000
8 1808 XCSE 20261104 12:32:20.903000
8 1808 XCSE 20261104 12:32:20.968000
8 1807 XCSE 20261104 12:35:38.271000
8 1807 XCSE 20261104 12:35:38.284000
8 1806 XCSE 20261104 12:39:42.668000
7 1806 XCSE 20261104 12:39:42.668000
8 1806 XCSE 20261104 12:54:40.042000
8 1805 XCSE 20261104 13:01:45.148000
7 1805 XCSE 20261104 13:01:45.148000
8 1804 XCSE 20261104 13:04:43.133000
8 1803 XCSE 20261104 13:09:18.295000
7 1803 XCSE 20261104 13:09:18.295000
15 1802 XCSE 20261104 13:09:18.383000
15 1801 XCSE 20261104 13:11:45.381000
15 1801 XCSE 20261104 13:14:06.842000
16 1800 XCSE 20261104 13:15:21.760000
16 1799 XCSE 20261104 13:15:22.812000
7 1800 XCSE 20261104 13:20:32.115000
8 1802 XCSE 20261104 13:25:10.415000
7 1801 XCSE 20261104 13:26:10.967000
1 1801 XCSE 20261104 13:26:10.967000
8 1801 XCSE 20261104 13:26:10.972000
16 1802 XCSE 20261104 13:30:17.175000
8 1801 XCSE 20261104 13:31:15.836000
7 1801 XCSE 20261104 13:31:15.836000
16 1799 XCSE 20261104 13:34:19.502000
7 1799 XCSE 20261104 13:34:19.502000
8 1799 XCSE 20261104 13:34:19.502000
8 1801 XCSE 20261104 13:53:00.653000
3 1801 XCSE 20261104 13:53:08.579000
5 1801 XCSE 20261104 13:53:42.226000
3 1801 XCSE 20261104 13:53:42.226000
4 1799 XCSE 20261104 14:05:05.729000
4 1799 XCSE 20261104 14:12:59.970000
4 1799 XCSE 20261104 14:12:59.970000
29 1800 XCSE 20261104 14:17:01.444000
14 1800 XCSE 20261104 14:17:01.444000
3 1799 XCSE 20261104 14:23:02.203000
1 1799 XCSE 20261104 14:23:02.203000
18 1799 XCSE 20261104 14:23:02.203000
2 1799 XCSE 20261104 14:33:49.519000
1 1799 XCSE 20261104 14:33:49.519000
1 1799 XCSE 20261104 14:33:49.519000
1 1799 XCSE 20261104 14:33:49.519000
8 1803 XCSE 20261104 14:43:05.833000
8 1802 XCSE 20261104 14:43:10.934000
22 1807 XCSE 20261104 14:46:33.649000
5 1803 XCSE 20261104 14:46:33.683000
3 1803 XCSE 20261104 14:46:33.683000
15 1802 XCSE 20261104 14:48:40.192000
16 1805 XCSE 20261104 14:54:16.214000
3 1807 XCSE 20261104 15:00:19.221000
29 1805 XCSE 20261104 15:00:19.222000
3 1804 XCSE 20261104 15:00:40.932000
2 1804 XCSE 20261104 15:00:40.932000
8 1804 XCSE 20261104 15:00:40.935000
24 1803 XCSE 20261104 15:02:52.713000
23 1803 XCSE 20261104 15:13:50.569000
5 1804 XCSE 20261104 15:17:12.906000
3 1804 XCSE 20261104 15:17:12.906000
5 1804 XCSE 20261104 15:19:12.908000
3 1804 XCSE 20261104 15:19:12.908000
8 1804 XCSE 20261104 15:20:51.869000
1 1804 XCSE 20261104 15:22:08.860000
3 1804 XCSE 20261104 15:22:08.860000
4 1804 XCSE 20261104 15:22:08.860000
3 1804 XCSE 20261104 15:23:38.946000
2 1804 XCSE 20261104 15:23:38.946000
3 1804 XCSE 20261104 15:23:38.946000
8 1804 XCSE 20261104 15:25:05.961000
19 1802 XCSE 20261104 15:25:32.845000
27 1803 XCSE 20261104 15:27:49.620000
3 1803 XCSE 20261104 15:30:10.343000
20 1803 XCSE 20261104 15:30:10.343000
4 1803 XCSE 20261104 15:30:10.427000
11 1803 XCSE 20261104 15:30:10.427000
15 1802 XCSE 20261104 15:30:13.918000
8 1805 XCSE 20261104 15:37:41.179000
8 1803 XCSE 20261104 15:37:43.837000
14 1803 XCSE 20261104 15:37:43.837000
8 1803 XCSE 20261104 15:37:43.971000
8 1802 XCSE 20261104 15:37:44.105000
4 1805 XCSE 20261104 15:47:22.644000
4 1805 XCSE 20261104 15:48:15.307000
4 1805 XCSE 20261104 15:48:15.307000
8 1804 XCSE 20261104 15:49:52.902000
4 1803 XCSE 20261104 15:51:38.967000
4 1803 XCSE 20261104 15:51:39.005000
8 1803 XCSE 20261104 15:51:39.005000
4 1803 XCSE 20261104 15:51:39.005000
8 1801 XCSE 20261104 15:55:39.773000
1 1801 XCSE 20261104 15:55:39.773000
16 1802 XCSE 20261104 16:00:25.502000
8 1802 XCSE 20261104 16:03:22.846000
20 1802 XCSE 20261104 16:04:24.152000
2 1802 XCSE 20261104 16:04:24.214000
3 1802 XCSE 20261104 16:04:24.214000
4 1802 XCSE 20261104 16:05:10.631000
1 1802 XCSE 20261104 16:05:10.631000
10 1802 XCSE 20261104 16:05:10.631000
5 1802 XCSE 20261104 16:05:10.649000
10 1802 XCSE 20261104 16:05:10.649000
15 1800 XCSE 20261104 16:06:12.880000
16 1799 XCSE 20261104 16:10:29.864000
7 1798 XCSE 20261104 16:11:29.803000
9 1798 XCSE 20261104 16:11:29.803000
8 1800 XCSE 20261104 16:16:38.978000
2 1801 XCSE 20261104 16:22:27.513000
6 1801 XCSE 20261104 16:22:27.513000
8 1801 XCSE 20261104 16:22:27.551000
3 1801 XCSE 20261104 16:24:42.060000
2 1802 XCSE 20261104 16:25:38.330000
2 1802 XCSE 20261104 16:25:38.330000
5 1802 XCSE 20261104 16:25:38.330000
19 1802 XCSE 20261104 16:25:38.330000
1 1802 XCSE 20261104 16:25:38.330000
2 1802 XCSE 20261104 16:25:38.330000
6 1802 XCSE 20261104 16:25:38.351000
2 1802 XCSE 20261104 16:25:38.362000
2 1802 XCSE 20261104 16:25:38.397000
6 1802 XCSE 20261104 16:25:38.412000
5 1802 XCSE 20261104 16:25:40.036000
3 1802 XCSE 20261104 16:25:40.036000
6 1802 XCSE 20261104 16:25:40.053000
6 1802 XCSE 20261104 16:25:40.066000
6 1802 XCSE 20261104 16:25:40.073000
6 1802 XCSE 20261104 16:25:40.090000
2 1802 XCSE 20261104 16:25:40.107000
6 1802 XCSE 20261104 16:25:40.858000
16 1800 XCSE 20261104 16:25:49.421000
23 1803 XCSE 20261104 16:33:43.024000
10 1803 XCSE 20261104 16:33:43.025000
9 1803 XCSE 20261104 16:33:43.057000
9 1803 XCSE 20261104 16:33:43.059000
9 1803 XCSE 20261104 16:33:43.076000
2 1803 XCSE 20261104 16:33:43.101000
1 1803 XCSE 20261104 16:33:43.926000
15 1803 XCSE 20261104 16:33:51.698000
9 1803 XCSE 20261104 16:34:13.744000
13 1803 XCSE 20261104 16:34:15.244000
9 1803 XCSE 20261104 16:34:16.744000
1 1803 XCSE 20261104 16:34:33.245000
20 1803 XCSE 20261104 16:34:34.232000
13 1803 XCSE 20261104 16:34:38.417000
16 1803 XCSE 20261104 16:34:39.629000
2 1803 XCSE 20261104 16:34:42.124000
13 1803 XCSE 20261104 16:34:47.020000
29 1802 XCSE 20261104 16:39:47.977000
5 1802 XCSE 20261104 16:40:54.751000
2 1802 XCSE 20261104 16:41:19.117000
18 1802 XCSE 20261104 16:41:23.131000
9 1802 XCSE 20261104 16:41:31.246000
9 1802 XCSE 20261104 16:41:32.245000
17 1802 XCSE 20261104 16:41:39.172000
5 1802 XCSE 20261104 16:41:39.197000
9 1802 XCSE 20261104 16:41:42.406000
9 1802 XCSE 20261104 16:42:28.098000
16 1802 XCSE 20261104 16:43:06.946000
31 1801 XCSE 20261104 16:43:31.119000
8 1801 XCSE 20261104 16:43:31.119000
8 1801 XCSE 20261104 16:43:31.119000
15 1801 XCSE 20261104 16:43:31.119000
8 1801 XCSE 20261104 16:43:31.119000
300 1801 XCSE 20261104 16:43:31.119620
64 1801 XCSE 20261104 16:43:31.134000
4 1801 XCSE 20261104 16:44:45.919000
4 1801 XCSE 20261104 16:44:45.919000
8 1801 XCSE 20261104 16:45:02.867000
4 1801 XCSE 20261104 16:45:18.866000
1 1801 XCSE 20261104 16:45:18.866000
3 1801 XCSE 20261104 16:45:18.866000
6 1801 XCSE 20261104 16:45:31.916000
2 1801 XCSE 20261104 16:45:31.916000
8 1801 XCSE 20261104 16:45:46.914000
2 1801 XCSE 20261104 16:46:00.898000
4 1801 XCSE 20261104 16:46:00.898000
2 1801 XCSE 20261104 16:46:00.898000
14 1801 XCSE 20261104 16:46:17.646589
9 1801 XCSE 20261104 16:46:17.646589
2 1801 XCSE 20261104 16:46:17.646589
10 1801 XCSE 20261104 16:46:17.646589
13 1801 XCSE 20261104 16:46:17.646589
135 1801 XCSE 20261104 16:46:17.646614
8 1807 XCSE 20261105 9:01:34.155000
6 1805 XCSE 20261105 9:01:34.682000
2 1805 XCSE 20261105 9:01:34.683000
8 1802 XCSE 20261105 9:01:51.637000
8 1801 XCSE 20261105 9:02:44.152000
8 1804 XCSE 20261105 9:05:05.187000
8 1803 XCSE 20261105 9:05:21.505000
2 1811 XCSE 20261105 9:10:06.296000
14 1811 XCSE 20261105 9:10:06.296000
16 1809 XCSE 20261105 9:10:07.682000
8 1809 XCSE 20261105 9:10:07.695000
8 1809 XCSE 20261105 9:10:35.416000
8 1809 XCSE 20261105 9:12:50.421000
8 1816 XCSE 20261105 9:19:42.522000
8 1817 XCSE 20261105 9:25:45.457000
7 1817 XCSE 20261105 9:25:45.494000
1 1817 XCSE 20261105 9:25:45.494000
8 1816 XCSE 20261105 9:25:47.396000
8 1815 XCSE 20261105 9:25:47.433000
8 1813 XCSE 20261105 9:26:36.345000
8 1815 XCSE 20261105 9:29:44.392000
1 1817 XCSE 20261105 9:35:57.077000
15 1819 XCSE 20261105 9:37:07.194000
8 1820 XCSE 20261105 9:39:46.257000
13 1820 XCSE 20261105 9:41:45.959000
1 1820 XCSE 20261105 9:41:45.959000
8 1819 XCSE 20261105 9:41:47.490000
8 1819 XCSE 20261105 9:42:44.013000
8 1819 XCSE 20261105 9:44:01.526000
8 1820 XCSE 20261105 9:45:49.108000
8 1820 XCSE 20261105 9:46:21.928000
8 1819 XCSE 20261105 9:47:24.646000
8 1817 XCSE 20261105 9:49:56.703000
8 1816 XCSE 20261105 9:54:07.115000
2 1817 XCSE 20261105 9:57:43.915000
8 1820 XCSE 20261105 10:06:34.197000
3 1820 XCSE 20261105 10:06:34.197000
4 1820 XCSE 20261105 10:06:34.197000
8 1820 XCSE 20261105 10:07:20.359000
8 1822 XCSE 20261105 10:15:15.386000
8 1820 XCSE 20261105 10:15:49.615000
8 1819 XCSE 20261105 10:17:53.442000
8 1818 XCSE 20261105 10:18:44.411000
7 1817 XCSE 20261105 10:18:44.501000
1 1817 XCSE 20261105 10:18:44.501000
8 1818 XCSE 20261105 10:22:38.502000
2 1817 XCSE 20261105 10:22:58.891000
6 1817 XCSE 20261105 10:22:58.910000
2 1817 XCSE 20261105 10:24:29.490000
6 1817 XCSE 20261105 10:24:29.490000
8 1819 XCSE 20261105 10:31:49.017000
8 1818 XCSE 20261105 10:32:09.443000
8 1818 XCSE 20261105 10:34:58.505000
8 1818 XCSE 20261105 10:34:58.524000
15 1823 XCSE 20261105 10:39:00.033000
15 1822 XCSE 20261105 10:39:00.139000
15 1822 XCSE 20261105 10:39:00.139000
29 1823 XCSE 20261105 10:43:29.948000
16 1822 XCSE 20261105 10:43:56.268000
8 1821 XCSE 20261105 10:43:56.424000
8 1819 XCSE 20261105 10:53:12.700000
8 1819 XCSE 20261105 10:53:25.084000
8 1821 XCSE 20261105 10:59:17.899000
8 1819 XCSE 20261105 11:03:02.671000
7 1819 XCSE 20261105 11:03:02.671000
8 1819 XCSE 20261105 11:06:43.138000
8 1819 XCSE 20261105 11:10:00.696000
16 1817 XCSE 20261105 11:14:59.469000
3 1821 XCSE 20261105 11:26:29.661000
8 1823 XCSE 20261105 11:32:03.696000
7 1823 XCSE 20261105 11:32:03.696000
7 1823 XCSE 20261105 11:32:03.696000
7 1823 XCSE 20261105 11:32:03.696000
22 1823 XCSE 20261105 11:34:04.434000
8 1825 XCSE 20261105 11:46:44.753000
8 1825 XCSE 20261105 11:49:41.753000
3 1824 XCSE 20261105 11:50:30.825000
4 1824 XCSE 20261105 11:50:30.825000
45 1824 XCSE 20261105 11:50:30.825000
8 1823 XCSE 20261105 11:52:45.429000
7 1823 XCSE 20261105 11:52:45.429000
7 1823 XCSE 20261105 11:52:45.429000
8 1823 XCSE 20261105 11:52:45.429000
7 1823 XCSE 20261105 11:52:45.429000
30 1826 XCSE 20261105 12:02:15.547000
8 1824 XCSE 20261105 12:03:11.445000
5 1824 XCSE 20261105 12:15:55.640000
3 1824 XCSE 20261105 12:15:55.640000
8 1823 XCSE 20261105 12:23:52.922000
7 1823 XCSE 20261105 12:23:52.922000
1 1825 XCSE 20261105 12:36:25.440000
12 1825 XCSE 20261105 12:36:25.440000
10 1825 XCSE 20261105 12:36:25.440000
15 1830 XCSE 20261105 12:36:34.868000
16 1830 XCSE 20261105 12:39:11.923000
8 1831 XCSE 20261105 12:47:33.596000
5 1830 XCSE 20261105 12:47:45.255000
15 1833 XCSE 20261105 13:01:34.653000
8 1832 XCSE 20261105 13:01:36.201000
8 1834 XCSE 20261105 13:06:34.956000
7 1836 XCSE 20261105 13:14:57.194000
2 1836 XCSE 20261105 13:17:27.237000
6 1836 XCSE 20261105 13:17:27.237000
6 1836 XCSE 20261105 13:19:32.237000
2 1836 XCSE 20261105 13:19:32.237000
8 1834 XCSE 20261105 13:20:00.362000
6 1833 XCSE 20261105 13:20:00.382000
2 1833 XCSE 20261105 13:20:00.382000
8 1833 XCSE 20261105 13:20:50.673000
8 1832 XCSE 20261105 13:21:52.524000
8 1831 XCSE 20261105 13:21:52.542000
8 1832 XCSE 20261105 13:24:59.347000
8 1832 XCSE 20261105 13:24:59.353000
8 1831 XCSE 20261105 13:25:00.025000
8 1831 XCSE 20261105 13:25:00.032000
4 1831 XCSE 20261105 13:26:44.605000
15 1830 XCSE 20261105 13:27:39.698000
16 1830 XCSE 20261105 13:27:40.667000
8 1829 XCSE 20261105 13:28:56.542000
8 1827 XCSE 20261105 13:28:56.587000
8 1827 XCSE 20261105 13:28:57.642000
8 1826 XCSE 20261105 13:33:58.333000
2 1824 XCSE 20261105 13:41:42.457000
8 1825 XCSE 20261105 13:53:07.029000
5 1825 XCSE 20261105 13:53:07.029000
3 1825 XCSE 20261105 13:53:07.029000
8 1826 XCSE 20261105 13:58:16.176000
7 1825 XCSE 20261105 14:07:26.809000
1 1825 XCSE 20261105 14:08:04.453000
7 1825 XCSE 20261105 14:08:04.453000
8 1824 XCSE 20261105 14:09:02.491000
4 1828 XCSE 20261105 14:23:14.357000
19 1828 XCSE 20261105 14:23:14.357000
15 1827 XCSE 20261105 14:24:50.570000
15 1827 XCSE 20261105 14:27:07.100000
8 1827 XCSE 20261105 14:34:24.815000
8 1828 XCSE 20261105 14:35:00.151000
8 1827 XCSE 20261105 14:35:27.220000
14 1826 XCSE 20261105 14:35:57.836000
1 1826 XCSE 20261105 14:35:57.836000
22 1827 XCSE 20261105 14:50:27.716000
8 1827 XCSE 20261105 14:50:27.716000
23 1827 XCSE 20261105 14:55:09.564000
8 1826 XCSE 20261105 14:55:09.584000
23 1826 XCSE 20261105 14:57:38.582000
7 1826 XCSE 20261105 14:57:38.582000
3 1827 XCSE 20261105 15:00:05.534000
10 1827 XCSE 20261105 15:00:45.129000
8 1827 XCSE 20261105 15:02:03.878000
8 1828 XCSE 20261105 15:06:20.723000
23 1827 XCSE 20261105 15:06:22.203000
22 1827 XCSE 20261105 15:06:22.804000
3 1827 XCSE 20261105 15:07:45.556000
9 1827 XCSE 20261105 15:07:45.556000
3 1827 XCSE 20261105 15:11:08.095000
5 1827 XCSE 20261105 15:11:08.095000
8 1826 XCSE 20261105 15:11:59.158000
7 1826 XCSE 20261105 15:11:59.158000
8 1827 XCSE 20261105 15:25:12.853000
5 1827 XCSE 20261105 15:26:36.038000
2 1827 XCSE 20261105 15:26:36.038000
4 1827 XCSE 20261105 15:28:00.057000
1 1827 XCSE 20261105 15:28:00.057000
15 1826 XCSE 20261105 15:28:01.964000
16 1825 XCSE 20261105 15:28:01.976000
8 1823 XCSE 20261105 15:31:02.794000
8 1823 XCSE 20261105 15:31:02.794000
8 1823 XCSE 20261105 15:31:02.794000
7 1823 XCSE 20261105 15:31:02.794000
23 1823 XCSE 20261105 15:31:17.482000
15 1825 XCSE 20261105 15:36:20.270000
15 1824 XCSE 20261105 15:36:25.423000
3 1823 XCSE 20261105 15:37:06.942000
5 1823 XCSE 20261105 15:37:22.374000
3 1823 XCSE 20261105 15:37:22.374000
8 1822 XCSE 20261105 15:37:52.553000
8 1820 XCSE 20261105 15:40:36.068000
8 1817 XCSE 20261105 15:45:19.027000
8 1817 XCSE 20261105 15:47:17.559000
8 1816 XCSE 20261105 15:47:18.018000
8 1814 XCSE 20261105 15:47:43.555000
16 1816 XCSE 20261105 15:51:06.866000
6 1814 XCSE 20261105 15:55:51.530000
2 1814 XCSE 20261105 15:55:51.530000
8 1815 XCSE 20261105 15:58:58.246000
1 1815 XCSE 20261105 15:59:33.233000
12 1817 XCSE 20261105 15:59:58.307000
15 1814 XCSE 20261105 15:59:58.529000
15 1816 XCSE 20261105 16:00:03.453000
15 1817 XCSE 20261105 16:00:20.201000
15 1817 XCSE 20261105 16:00:38.925000
8 1816 XCSE 20261105 16:01:10.873000
7 1816 XCSE 20261105 16:01:10.873000
16 1815 XCSE 20261105 16:03:50.788000
10 1814 XCSE 20261105 16:07:01.286000
23 1815 XCSE 20261105 16:07:51.876000
16 1814 XCSE 20261105 16:09:42.046000
7 1814 XCSE 20261105 16:09:42.046000
15 1813 XCSE 20261105 16:09:42.136000
15 1813 XCSE 20261105 16:09:42.566000
8 1812 XCSE 20261105 16:10:18.995000
8 1811 XCSE 20261105 16:11:25.885000
15 1809 XCSE 20261105 16:14:31.797000
8 1813 XCSE 20261105 16:17:40.101000
8 1812 XCSE 20261105 16:17:41.616000
15 1812 XCSE 20261105 16:19:36.882000
16 1811 XCSE 20261105 16:19:55.076000
8 1810 XCSE 20261105 16:20:08.075000
7 1810 XCSE 20261105 16:20:08.075000
8 1809 XCSE 20261105 16:21:33.305000
15 1808 XCSE 20261105 16:24:39.190000
3 1806 XCSE 20261105 16:25:40.395000
7 1806 XCSE 20261105 16:25:40.395000
2 1806 XCSE 20261105 16:25:40.395000
3 1806 XCSE 20261105 16:25:40.395000
15 1804 XCSE 20261105 16:27:04.847000
23 1807 XCSE 20261105 16:30:25.017000
15 1809 XCSE 20261105 16:31:31.168000
16 1809 XCSE 20261105 16:33:23.315000
6 1809 XCSE 20261105 16:33:23.315000
22 1808 XCSE 20261105 16:34:50.784000
23 1807 XCSE 20261105 16:35:11.176000
15 1806 XCSE 20261105 16:37:11.034000
16 1807 XCSE 20261105 16:38:18.509000
8 1807 XCSE 20261105 16:38:18.509000
7 1807 XCSE 20261105 16:38:18.862000
7 1807 XCSE 20261105 16:39:41.024000
7 1807 XCSE 20261105 16:39:41.041000
8 1806 XCSE 20261105 16:39:41.042000
8 1806 XCSE 20261105 16:42:09.581000
7 1805 XCSE 20261105 16:44:04.113000
1 1805 XCSE 20261105 16:44:04.132000
7 1805 XCSE 20261105 16:44:04.133000
1 1805 XCSE 20261105 16:44:04.133000
8 1805 XCSE 20261105 16:44:04.626000
23 1804 XCSE 20261105 16:46:10.449000
7 1804 XCSE 20261105 16:46:10.449000
8 1804 XCSE 20261105 16:46:10.449000
7 1804 XCSE 20261105 16:46:10.449000
200 1804 XCSE 20261105 16:46:10.449552
7 1804 XCSE 20261105 16:46:10.450000
20 1804 XCSE 20261105 16:46:10.451000
7 1804 XCSE 20261105 16:46:10.467000
8 1804 XCSE 20261105 16:46:10.469000
9 1804 XCSE 20261105 16:46:10.486000
9 1804 XCSE 20261105 16:46:10.488000
9 1804 XCSE 20261105 16:46:10.502000
9 1804 XCSE 20261105 16:46:10.504000
9 1804 XCSE 20261105 16:46:10.508000
44 1802 XCSE 20261105 16:46:11.716000
36 1801 XCSE 20261105 16:46:11.987000
12 1802 XCSE 20261105 16:47:59.551000
30 1802 XCSE 20261105 16:47:59.551000
4 1802 XCSE 20261105 16:47:59.551000
5 1802 XCSE 20261105 16:48:51.802000
139 1802 XCSE 20261105 16:49:19.883857
6 1802 XCSE 20261105 16:49:19.883879
252 1802 XCSE 20261105 16:49:19.883880
8 1785 XCSE 20261106 9:00:08.161000
7 1784 XCSE 20261106 9:04:09.255000
15 1789 XCSE 20261106 9:08:12.081000
15 1798 XCSE 20261106 9:16:03.121000
15 1797 XCSE 20261106 9:17:46.832000
25 1797 XCSE 20261106 9:19:17.762000
13 1797 XCSE 20261106 9:19:17.814000
8 1796 XCSE 20261106 9:21:17.272000
7 1798 XCSE 20261106 9:23:00.322000
6 1798 XCSE 20261106 9:23:00.342000
4 1798 XCSE 20261106 9:23:35.530000
7 1798 XCSE 20261106 9:23:37.316000
7 1798 XCSE 20261106 9:23:37.325000
8 1797 XCSE 20261106 9:25:59.397000
8 1796 XCSE 20261106 9:29:44.208000
7 1796 XCSE 20261106 9:29:44.208000
3 1796 XCSE 20261106 9:31:43.714000
8 1799 XCSE 20261106 9:32:45.522000
6 1799 XCSE 20261106 9:32:45.543000
6 1799 XCSE 20261106 9:33:38.581000
6 1799 XCSE 20261106 9:33:44.636000
7 1799 XCSE 20261106 9:33:57.200000
6 1799 XCSE 20261106 9:34:58.272000
8 1797 XCSE 20261106 9:35:16.543000
8 1797 XCSE 20261106 9:35:16.659000
8 1796 XCSE 20261106 9:35:56.131000
3 1804 XCSE 20261106 9:38:18.466000
3 1804 XCSE 20261106 9:38:18.466000
8 1801 XCSE 20261106 9:38:51.837000
8 1800 XCSE 20261106 9:40:10.748000
8 1800 XCSE 20261106 9:40:10.748000
8 1803 XCSE 20261106 9:47:18.130000
8 1802 XCSE 20261106 9:48:11.505000
8 1802 XCSE 20261106 9:55:02.579000
8 1803 XCSE 20261106 10:00:08.391000
8 1801 XCSE 20261106 10:00:53.673000
8 1801 XCSE 20261106 10:03:29.900000
10 1803 XCSE 20261106 10:03:51.614000
2 1803 XCSE 20261106 10:03:51.614000
8 1801 XCSE 20261106 10:04:41.009000
8 1801 XCSE 20261106 10:04:41.009000
15 1800 XCSE 20261106 10:05:01.238000
1 1806 XCSE 20261106 10:09:52.877000
14 1806 XCSE 20261106 10:10:48.091000
2 1810 XCSE 20261106 10:18:29.760000
8 1809 XCSE 20261106 10:18:47.935000
8 1809 XCSE 20261106 10:18:50.948000
8 1809 XCSE 20261106 10:19:01.961000
8 1808 XCSE 20261106 10:20:53.112000
8 1808 XCSE 20261106 10:21:03.028000
8 1807 XCSE 20261106 10:21:16.598000
8 1806 XCSE 20261106 10:21:19.808000
15 1807 XCSE 20261106 10:25:18.924000
16 1807 XCSE 20261106 10:33:09.331000
15 1806 XCSE 20261106 10:41:09.227000
7 1806 XCSE 20261106 10:41:09.227000
2 1806 XCSE 20261106 10:41:54.646000
6 1806 XCSE 20261106 10:41:54.646000
8 1806 XCSE 20261106 10:44:00.976000
15 1805 XCSE 20261106 10:46:00.197000
8 1803 XCSE 20261106 10:48:34.716000
7 1803 XCSE 20261106 10:48:34.716000
7 1803 XCSE 20261106 10:48:34.716000
16 1803 XCSE 20261106 10:50:43.851000
15 1801 XCSE 20261106 10:53:47.872000
23 1801 XCSE 20261106 11:00:00.086000
15 1799 XCSE 20261106 11:02:02.890000
23 1798 XCSE 20261106 11:02:29.546000
15 1796 XCSE 20261106 11:06:00.040000
8 1797 XCSE 20261106 11:11:55.289000
8 1793 XCSE 20261106 11:22:03.787000
8 1791 XCSE 20261106 11:23:01.956000
8 1792 XCSE 20261106 11:34:35.042000
6 1793 XCSE 20261106 11:47:13.451000
6 1793 XCSE 20261106 11:47:13.486000
6 1793 XCSE 20261106 11:47:13.520000
19 1793 XCSE 20261106 11:47:13.520000
6 1793 XCSE 20261106 11:47:13.622000
6 1793 XCSE 20261106 11:47:15.716000
2 1793 XCSE 20261106 11:47:16.906000
4 1793 XCSE 20261106 11:47:39.152000
6 1793 XCSE 20261106 11:48:21.618000
6 1793 XCSE 20261106 11:48:21.640000
6 1793 XCSE 20261106 11:48:21.677000
6 1793 XCSE 20261106 11:48:23.716000
8 1791 XCSE 20261106 11:49:11.349000
8 1791 XCSE 20261106 11:49:13.844000
1 1791 XCSE 20261106 11:54:20.668000
8 1792 XCSE 20261106 11:54:56.206000
3 1792 XCSE 20261106 11:59:16.591000
6 1793 XCSE 20261106 12:00:28.748000
6 1793 XCSE 20261106 12:00:28.754000
6 1793 XCSE 20261106 12:00:43.557000
7 1793 XCSE 20261106 12:00:53.434000
1 1793 XCSE 20261106 12:04:09.256000
5 1793 XCSE 20261106 12:04:09.256000
8 1793 XCSE 20261106 12:05:20.254000
8 1791 XCSE 20261106 12:05:47.294000
7 1791 XCSE 20261106 12:05:47.294000
7 1791 XCSE 20261106 12:05:47.294000
8 1792 XCSE 20261106 12:15:45.447000
8 1791 XCSE 20261106 12:17:49.862000
7 1791 XCSE 20261106 12:17:49.862000
8 1790 XCSE 20261106 12:20:51.668000
8 1789 XCSE 20261106 12:28:35.142000
7 1789 XCSE 20261106 12:28:35.142000
15 1789 XCSE 20261106 12:30:24.708000
15 1789 XCSE 20261106 12:30:39.103000
8 1788 XCSE 20261106 12:32:54.116000
8 1790 XCSE 20261106 12:34:35.105000
8 1789 XCSE 20261106 12:34:44.435000
8 1789 XCSE 20261106 12:38:35.850000
8 1789 XCSE 20261106 12:43:20.387000
6 1791 XCSE 20261106 12:48:39.176000
2 1791 XCSE 20261106 12:48:39.176000
8 1789 XCSE 20261106 12:49:06.935000
3 1788 XCSE 20261106 12:52:13.368000
5 1788 XCSE 20261106 12:53:35.332000
3 1788 XCSE 20261106 12:53:35.332000
7 1788 XCSE 20261106 12:53:35.332000
15 1786 XCSE 20261106 12:54:57.046000
6 1786 XCSE 20261106 12:54:57.055000
8 1786 XCSE 20261106 12:58:31.231000
7 1786 XCSE 20261106 12:58:31.231000
8 1786 XCSE 20261106 12:58:31.234000
1 1785 XCSE 20261106 13:00:50.442000
7 1785 XCSE 20261106 13:00:50.442000
8 1788 XCSE 20261106 13:10:25.969000
8 1787 XCSE 20261106 13:13:58.088000
3 1788 XCSE 20261106 13:18:44.588000
8 1788 XCSE 20261106 13:18:44.588000
8 1788 XCSE 20261106 13:19:15.533000
1 1788 XCSE 20261106 13:21:02.975000
7 1788 XCSE 20261106 13:21:02.975000
8 1786 XCSE 20261106 13:21:42.923000
7 1786 XCSE 20261106 13:21:42.923000
15 1789 XCSE 20261106 13:29:34.402000
8 1791 XCSE 20261106 13:31:10.502000
8 1789 XCSE 20261106 13:32:10.246000
8 1788 XCSE 20261106 13:34:29.202000
8 1787 XCSE 20261106 13:35:55.648000
8 1789 XCSE 20261106 13:41:11.282000
8 1788 XCSE 20261106 13:42:54.429000
8 1787 XCSE 20261106 13:43:05.783000
8 1786 XCSE 20261106 13:44:33.962000
3 1788 XCSE 20261106 13:49:54.317000
5 1788 XCSE 20261106 13:49:54.317000
2 1788 XCSE 20261106 13:52:09.111000
3 1788 XCSE 20261106 13:52:09.111000
5 1788 XCSE 20261106 13:52:54.483000
3 1788 XCSE 20261106 13:52:54.483000
4 1788 XCSE 20261106 13:54:07.273000
4 1788 XCSE 20261106 13:55:10.054000
6 1788 XCSE 20261106 13:56:12.971000
6 1788 XCSE 20261106 13:57:47.678000
6 1788 XCSE 20261106 13:59:24.510000
6 1788 XCSE 20261106 14:00:42.740000
6 1788 XCSE 20261106 14:02:17.393000
6 1788 XCSE 20261106 14:03:45.999000
2 1788 XCSE 20261106 14:03:45.999000
6 1788 XCSE 20261106 14:05:45.942000
6 1788 XCSE 20261106 14:07:16.137000
6 1788 XCSE 20261106 14:08:46.116000
2 1788 XCSE 20261106 14:10:20.768000
8 1787 XCSE 20261106 14:12:22.209000
6 1788 XCSE 20261106 14:16:28.192000
9 1788 XCSE 20261106 14:16:28.192000
10 1788 XCSE 20261106 14:16:28.192000
10 1788 XCSE 20261106 14:16:31.265000
8 1789 XCSE 20261106 14:21:32.170000
8 1788 XCSE 20261106 14:23:14.044000
4 1790 XCSE 20261106 14:23:21.214000
8 1789 XCSE 20261106 14:24:19.336000
8 1788 XCSE 20261106 14:24:48.320000
8 1787 XCSE 20261106 14:28:32.206000
8 1787 XCSE 20261106 14:30:01.541000
2 1789 XCSE 20261106 14:31:03.631000
20 1789 XCSE 20261106 14:33:04.327000
1 1789 XCSE 20261106 14:33:52.007000
16 1788 XCSE 20261106 14:35:21.245000
8 1787 XCSE 20261106 14:37:56.411000
48 1788 XCSE 20261106 14:37:56.411000
8 1786 XCSE 20261106 14:40:29.902000
8 1786 XCSE 20261106 14:42:36.189000
8 1785 XCSE 20261106 14:45:26.880000
1 1787 XCSE 20261106 14:54:39.239000
7 1787 XCSE 20261106 14:55:05.420000
1 1787 XCSE 20261106 14:55:05.420000
8 1786 XCSE 20261106 14:55:54.121000
8 1785 XCSE 20261106 15:01:42.660000
18 1785 XCSE 20261106 15:02:37.898000
9 1786 XCSE 20261106 15:04:15.922000
7 1786 XCSE 20261106 15:04:29.428000
7 1786 XCSE 20261106 15:04:39.686000
7 1786 XCSE 20261106 15:04:39.706000
7 1786 XCSE 20261106 15:04:39.709000
6 1786 XCSE 20261106 15:04:56.764000
6 1786 XCSE 20261106 15:05:30.865000
6 1786 XCSE 20261106 15:05:30.871000
6 1786 XCSE 20261106 15:05:30.883000
6 1786 XCSE 20261106 15:05:30.885000
6 1786 XCSE 20261106 15:05:30.899000
8 1785 XCSE 20261106 15:05:39.331000
1 1785 XCSE 20261106 15:05:55.758000
2 1785 XCSE 20261106 15:05:59.602000
8 1785 XCSE 20261106 15:12:45.141000
8 1784 XCSE 20261106 15:12:49.135000
8 1786 XCSE 20261106 15:15:13.885000
8 1787 XCSE 20261106 15:20:41.405000
8 1786 XCSE 20261106 15:21:11.618000
8 1786 XCSE 20261106 15:22:50.858000
1 1790 XCSE 20261106 15:28:56.035000
7 1790 XCSE 20261106 15:30:18.058000
1 1790 XCSE 20261106 15:30:18.058000
8 1790 XCSE 20261106 15:30:18.157000
7 1790 XCSE 20261106 15:30:18.157000
8 1790 XCSE 20261106 15:32:26.796000
8 1789 XCSE 20261106 15:32:42.983000
8 1789 XCSE 20261106 15:32:42.983000
16 1788 XCSE 20261106 15:33:10.777000
23 1792 XCSE 20261106 15:36:26.330000
15 1795 XCSE 20261106 15:38:06.256000
15 1794 XCSE 20261106 15:38:12.649000
15 1796 XCSE 20261106 15:40:04.559000
8 1796 XCSE 20261106 15:40:04.583000
8 1797 XCSE 20261106 15:41:50.070000
7 1797 XCSE 20261106 15:42:20.594000
8 1796 XCSE 20261106 15:42:29.122000
8 1795 XCSE 20261106 15:42:52.941000
8 1794 XCSE 20261106 15:43:16.808000
8 1795 XCSE 20261106 15:46:53.757000
8 1795 XCSE 20261106 15:47:14.593000
8 1795 XCSE 20261106 15:47:39.933000
8 1794 XCSE 20261106 15:50:24.919000
23 1796 XCSE 20261106 15:53:06.647000
1 1798 XCSE 20261106 15:53:09.835000
10 1798 XCSE 20261106 15:53:09.835000
8 1798 XCSE 20261106 15:53:09.835000
16 1795 XCSE 20261106 15:53:16.929000
7 1795 XCSE 20261106 15:53:16.929000
2 1798 XCSE 20261106 15:53:26.633000
15 1796 XCSE 20261106 15:53:26.669000
15 1795 XCSE 20261106 15:53:37.582000
15 1795 XCSE 20261106 15:53:59.267000
15 1794 XCSE 20261106 15:54:31.870000
6 1795 XCSE 20261106 15:54:52.717000
7 1795 XCSE 20261106 15:54:52.717000
9 1796 XCSE 20261106 15:54:52.717000
7 1796 XCSE 20261106 15:54:52.717000
19 1796 XCSE 20261106 15:54:52.717000
54 1796 XCSE 20261106 15:54:52.717000
12 1796 XCSE 20261106 15:54:52.718000
1 1796 XCSE 20261106 15:54:52.718000
16 1794 XCSE 20261106 15:54:52.737000
16 1794 XCSE 20261106 15:54:52.754000
16 1793 XCSE 20261106 15:55:23.295000
15 1792 XCSE 20261106 15:55:24.296000
15 1791 XCSE 20261106 15:56:26.493000
1 1792 XCSE 20261106 15:56:26.494000
2 1792 XCSE 20261106 15:56:26.494000
7 1792 XCSE 20261106 15:56:26.494000
3 1792 XCSE 20261106 15:56:26.494000
8 1791 XCSE 20261106 15:56:26.520000
2 1790 XCSE 20261106 15:56:31.968000
8 1791 XCSE 20261106 15:57:49.221000
8 1791 XCSE 20261106 15:59:00.032000
7 1791 XCSE 20261106 16:01:42.714000
1 1791 XCSE 20261106 16:01:42.733000
8 1791 XCSE 20261106 16:03:11.962000
2 1790 XCSE 20261106 16:03:21.313000
6 1790 XCSE 20261106 16:03:21.313000
1 1790 XCSE 20261106 16:03:22.360000
8 1791 XCSE 20261106 16:05:19.280000
8 1790 XCSE 20261106 16:06:05.125000
8 1790 XCSE 20261106 16:09:32.429000
58 1790 XCSE 20261106 16:10:20.888000
15 1789 XCSE 20261106 16:11:03.854000
16 1788 XCSE 20261106 16:11:05.103000
7 1789 XCSE 20261106 16:11:05.103000
20 1789 XCSE 20261106 16:11:05.103000
15 1788 XCSE 20261106 16:11:37.818000
8 1791 XCSE 20261106 16:17:07.168000
8 1790 XCSE 20261106 16:17:52.071000
8 1790 XCSE 20261106 16:20:15.763000
7 1790 XCSE 20261106 16:20:15.763000
1 1791 XCSE 20261106 16:27:24.839000
16 1790 XCSE 20261106 16:27:39.687000
7 1790 XCSE 20261106 16:27:39.687000
23 1789 XCSE 20261106 16:28:43.187000
2 1789 XCSE 20261106 16:28:47.032000
18 1788 XCSE 20261106 16:30:59.513000
4 1788 XCSE 20261106 16:30:59.513000
23 1787 XCSE 20261106 16:31:14.868000
2 1787 XCSE 20261106 16:31:32.870000
6 1787 XCSE 20261106 16:31:32.873000
10 1789 XCSE 20261106 16:33:08.032000
10 1789 XCSE 20261106 16:33:08.034000
10 1789 XCSE 20261106 16:33:08.036000
6 1789 XCSE 20261106 16:33:08.064000
10 1789 XCSE 20261106 16:33:08.117000
10 1789 XCSE 20261106 16:33:08.278000
10 1789 XCSE 20261106 16:33:08.354000
8 1789 XCSE 20261106 16:33:08.724000
10 1789 XCSE 20261106 16:33:10.785000
31 1788 XCSE 20261106 16:33:16.357000
22 1786 XCSE 20261106 16:34:32.375000
3 1786 XCSE 20261106 16:35:20.616000
8 1785 XCSE 20261106 16:37:18.438000
321 1785 XCSE 20261106 16:39:19.228099


Attachment

  • UK Aktietilbagekøbsprogram 2026 - week 45

MENAFN09112026004107003653ID1111933534


GlobeNewsWire - Nasdaq

Legal Disclaimer:
MENAFN provides the information “as is” without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the provider above.

tags

Tags

Label
tags

Comments

No comment
tags

Category

tags

Date


More Story

Copyright © 2000 MENAFN. All rights reserved.

Design & Devleopment by MENAFN

Search