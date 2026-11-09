Share Buyback Programme Week 45
|Date
|Number of shares
|Average purchase price (DKK)
|Total purchased under the programme (DKK)
|Total in accordance with the last announcement
|71,900
|1,754.78
|126,168,465
|2 November 2026
|4,000
|1,741.40
|6,965,600
|3 November 2026
|4,000
|1,753.38
|7,013,520
|4 November 2026
|3,000
|1,798.26
|5,394,780
|5 November 2026
|3,000
|1,814.85
|5,444,550
|6 November 2026
|3,000
|1,791.82
|5,375,460
|Total under the share buyback programme
|88,900
|1,758.86
|156,362,375
|Bought back under share buy-back programme of DKK 500 million executed in the period 2 February 2026 - 5 May 2026
|315,600
|1,584.27
|499,996,965
|Bought back under share buy-back programme of DKK 400 million executed in the period 6 May 2026 - 7 August 2026
|249,870
|1,600.79
|399,990,265
|Bought back under share buy-back programme of DKK 400 million executed in the period 10 August 2026 - 9 October 2026
|220,460
|1,814.37
|399,995,279
|Total bought back
|874,830
|1,664.72
|1,456,344,884
With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank's trading portfolio and investments made on behalf of customers:
- 874,830 shares under the above share buyback programmes corresponding to 3.60 % of the bank's share capital.
In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buyback programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.
Kind regards
Ringkjøbing Landbobank
John Fisker
CEO
Detailed summary of the transactions on the above reporting days
|Volume
|Price
|Venue
|Time - CET
|8
|1746
|XCSE
|20261102 9:02:30.373000
|6
|1748
|XCSE
|20261102 9:06:27.632000
|9
|1748
|XCSE
|20261102 9:06:27.632000
|15
|1748
|XCSE
|20261102 9:09:54.970000
|16
|1747
|XCSE
|20261102 9:09:55.036000
|15
|1747
|XCSE
|20261102 9:10:54.657000
|11
|1744
|XCSE
|20261102 9:12:16.094000
|4
|1744
|XCSE
|20261102 9:12:16.100000
|15
|1742
|XCSE
|20261102 9:19:45.776000
|5
|1741
|XCSE
|20261102 9:23:44.700000
|8
|1743
|XCSE
|20261102 9:25:31.407000
|8
|1743
|XCSE
|20261102 9:25:35.536000
|6
|1744
|XCSE
|20261102 9:27:18.676000
|8
|1743
|XCSE
|20261102 9:28:55.878000
|36
|1748
|XCSE
|20261102 9:30:30.642000
|3
|1748
|XCSE
|20261102 9:30:30.802000
|11
|1748
|XCSE
|20261102 9:30:30.802000
|8
|1745
|XCSE
|20261102 9:30:59.779000
|8
|1745
|XCSE
|20261102 9:37:17.551000
|14
|1745
|XCSE
|20261102 9:37:17.567000
|8
|1744
|XCSE
|20261102 9:37:17.572000
|8
|1743
|XCSE
|20261102 9:38:01.620000
|4
|1743
|XCSE
|20261102 9:42:29.277000
|4
|1743
|XCSE
|20261102 9:42:29.277000
|8
|1742
|XCSE
|20261102 9:42:30.603000
|8
|1741
|XCSE
|20261102 9:42:32.804000
|8
|1739
|XCSE
|20261102 9:44:59.307000
|8
|1740
|XCSE
|20261102 9:52:13.287000
|19
|1740
|XCSE
|20261102 9:54:30.767000
|8
|1740
|XCSE
|20261102 9:56:07.402000
|6
|1740
|XCSE
|20261102 9:57:52.981000
|2
|1740
|XCSE
|20261102 9:57:52.981000
|8
|1738
|XCSE
|20261102 9:59:18.061000
|1
|1735
|XCSE
|20261102 10:00:14.151000
|8
|1738
|XCSE
|20261102 10:00:28.393000
|8
|1738
|XCSE
|20261102 10:00:28.400000
|8
|1737
|XCSE
|20261102 10:01:17.956000
|8
|1734
|XCSE
|20261102 10:02:54.882000
|8
|1734
|XCSE
|20261102 10:06:32.317000
|8
|1734
|XCSE
|20261102 10:07:26.892000
|8
|1733
|XCSE
|20261102 10:14:02.101000
|8
|1733
|XCSE
|20261102 10:17:57.852000
|8
|1732
|XCSE
|20261102 10:18:01.701000
|7
|1733
|XCSE
|20261102 10:18:21.966000
|8
|1731
|XCSE
|20261102 10:26:47.447000
|7
|1731
|XCSE
|20261102 10:26:47.447000
|8
|1731
|XCSE
|20261102 10:26:47.447000
|6
|1734
|XCSE
|20261102 10:29:15.906000
|18
|1734
|XCSE
|20261102 10:29:19.706000
|8
|1737
|XCSE
|20261102 10:40:32.946000
|25
|1737
|XCSE
|20261102 10:42:08.163000
|19
|1737
|XCSE
|20261102 10:42:08.163000
|2
|1737
|XCSE
|20261102 10:42:08.163000
|16
|1737
|XCSE
|20261102 10:42:08.167000
|9
|1737
|XCSE
|20261102 10:42:08.176000
|2
|1735
|XCSE
|20261102 10:44:15.472000
|6
|1735
|XCSE
|20261102 10:44:15.472000
|6
|1737
|XCSE
|20261102 10:53:21.385000
|20
|1737
|XCSE
|20261102 10:53:21.385000
|18
|1737
|XCSE
|20261102 10:54:09.304000
|6
|1737
|XCSE
|20261102 10:58:27.313000
|3
|1737
|XCSE
|20261102 10:58:36.956000
|7
|1737
|XCSE
|20261102 10:59:11.216000
|6
|1737
|XCSE
|20261102 10:59:22.462000
|8
|1735
|XCSE
|20261102 10:59:22.480000
|8
|1734
|XCSE
|20261102 10:59:23.643000
|8
|1734
|XCSE
|20261102 11:01:54.718000
|8
|1731
|XCSE
|20261102 11:01:54.871000
|8
|1732
|XCSE
|20261102 11:03:14.451000
|8
|1731
|XCSE
|20261102 11:04:04.167000
|2
|1732
|XCSE
|20261102 11:10:45.670000
|6
|1732
|XCSE
|20261102 11:10:45.675000
|1
|1732
|XCSE
|20261102 11:10:45.675000
|1
|1731
|XCSE
|20261102 11:18:20.639000
|1
|1731
|XCSE
|20261102 11:22:50.507000
|5
|1731
|XCSE
|20261102 11:23:24.761000
|1
|1731
|XCSE
|20261102 11:23:24.761000
|1
|1731
|XCSE
|20261102 11:23:24.761000
|1
|1731
|XCSE
|20261102 11:23:24.761000
|20
|1731
|XCSE
|20261102 11:23:32.195000
|8
|1731
|XCSE
|20261102 11:23:32.195000
|14
|1732
|XCSE
|20261102 11:25:34.401000
|3
|1732
|XCSE
|20261102 11:25:34.401000
|6
|1732
|XCSE
|20261102 11:27:22.701000
|2
|1732
|XCSE
|20261102 11:27:22.701000
|1
|1732
|XCSE
|20261102 11:28:53.564000
|7
|1732
|XCSE
|20261102 11:28:53.564000
|7
|1732
|XCSE
|20261102 11:30:08.845000
|5
|1732
|XCSE
|20261102 11:31:21.314000
|6
|1732
|XCSE
|20261102 11:32:02.271000
|5
|1731
|XCSE
|20261102 11:32:51.386000
|7
|1731
|XCSE
|20261102 11:33:31.716000
|7
|1731
|XCSE
|20261102 11:34:29.640000
|1
|1731
|XCSE
|20261102 11:34:29.640000
|8
|1731
|XCSE
|20261102 11:35:41.913000
|8
|1728
|XCSE
|20261102 11:36:16.356000
|8
|1728
|XCSE
|20261102 11:36:16.356000
|9
|1737
|XCSE
|20261102 12:09:06.590000
|9
|1737
|XCSE
|20261102 12:09:59.251000
|9
|1737
|XCSE
|20261102 12:10:01.438000
|3
|1737
|XCSE
|20261102 12:10:01.461000
|7
|1737
|XCSE
|20261102 12:10:01.461000
|15
|1735
|XCSE
|20261102 12:10:01.631000
|7
|1735
|XCSE
|20261102 12:10:01.631000
|8
|1734
|XCSE
|20261102 12:13:00.461000
|8
|1737
|XCSE
|20261102 12:16:06.513000
|8
|1737
|XCSE
|20261102 12:21:02.394000
|8
|1736
|XCSE
|20261102 12:24:37.026000
|8
|1736
|XCSE
|20261102 12:25:50.728000
|18
|1736
|XCSE
|20261102 12:25:50.738000
|8
|1735
|XCSE
|20261102 12:25:50.746000
|8
|1734
|XCSE
|20261102 12:30:15.222000
|8
|1733
|XCSE
|20261102 12:33:52.454000
|7
|1733
|XCSE
|20261102 12:34:40.557000
|8
|1733
|XCSE
|20261102 12:34:40.557000
|15
|1732
|XCSE
|20261102 12:34:58.168000
|1
|1731
|XCSE
|20261102 12:34:58.209000
|1
|1730
|XCSE
|20261102 12:37:51.228000
|4
|1730
|XCSE
|20261102 12:37:51.228000
|8
|1732
|XCSE
|20261102 12:44:46.150000
|8
|1731
|XCSE
|20261102 12:46:52.497000
|22
|1731
|XCSE
|20261102 12:46:53.552000
|8
|1729
|XCSE
|20261102 12:49:27.220000
|8
|1729
|XCSE
|20261102 12:58:35.308000
|18
|1729
|XCSE
|20261102 12:58:35.309000
|5
|1729
|XCSE
|20261102 12:58:35.311000
|8
|1728
|XCSE
|20261102 13:07:35.535000
|7
|1728
|XCSE
|20261102 13:16:24.867000
|8
|1728
|XCSE
|20261102 13:16:24.867000
|2
|1728
|XCSE
|20261102 13:16:24.979000
|7
|1728
|XCSE
|20261102 13:16:25.745000
|1
|1728
|XCSE
|20261102 13:16:26.390000
|1
|1728
|XCSE
|20261102 13:16:28.763000
|1
|1728
|XCSE
|20261102 13:16:29.392000
|1
|1728
|XCSE
|20261102 13:16:31.129000
|3
|1728
|XCSE
|20261102 13:16:39.725000
|10
|1728
|XCSE
|20261102 13:16:55.040000
|7
|1730
|XCSE
|20261102 13:28:57.140000
|7
|1730
|XCSE
|20261102 13:29:20.769000
|6
|1730
|XCSE
|20261102 13:29:21.859000
|7
|1730
|XCSE
|20261102 13:29:23.668000
|7
|1730
|XCSE
|20261102 13:29:25.717000
|11
|1730
|XCSE
|20261102 13:29:27.816000
|7
|1730
|XCSE
|20261102 13:30:11.257000
|3
|1730
|XCSE
|20261102 13:30:38.868000
|11
|1730
|XCSE
|20261102 13:31:13.146000
|9
|1730
|XCSE
|20261102 13:32:21.285000
|8
|1728
|XCSE
|20261102 13:33:25.266000
|5
|1729
|XCSE
|20261102 13:35:04.026000
|3
|1729
|XCSE
|20261102 13:35:29.389000
|5
|1729
|XCSE
|20261102 13:35:29.389000
|8
|1730
|XCSE
|20261102 14:00:01.811000
|8
|1729
|XCSE
|20261102 14:00:56.893000
|28
|1729
|XCSE
|20261102 14:11:49.574000
|1
|1729
|XCSE
|20261102 14:11:49.574000
|4
|1729
|XCSE
|20261102 14:11:49.595000
|15
|1729
|XCSE
|20261102 14:11:49.925000
|3
|1729
|XCSE
|20261102 14:11:50.008000
|2
|1729
|XCSE
|20261102 14:11:50.597000
|5
|1729
|XCSE
|20261102 14:11:51.673000
|8
|1728
|XCSE
|20261102 14:12:05.254000
|15
|1728
|XCSE
|20261102 14:23:18.067000
|8
|1728
|XCSE
|20261102 14:34:59.447000
|7
|1728
|XCSE
|20261102 14:34:59.447000
|13
|1736
|XCSE
|20261102 14:38:51.964000
|3
|1736
|XCSE
|20261102 14:38:58.365000
|13
|1736
|XCSE
|20261102 14:38:58.365000
|8
|1735
|XCSE
|20261102 14:39:25.679000
|8
|1738
|XCSE
|20261102 14:41:04.068000
|8
|1738
|XCSE
|20261102 14:41:38.143000
|16
|1738
|XCSE
|20261102 14:41:54.465000
|8
|1737
|XCSE
|20261102 14:42:22.636000
|8
|1736
|XCSE
|20261102 14:42:36.976000
|6
|1736
|XCSE
|20261102 14:46:42.825000
|2
|1736
|XCSE
|20261102 14:46:52.300000
|8
|1736
|XCSE
|20261102 14:46:52.300000
|6
|1736
|XCSE
|20261102 14:46:52.300000
|15
|1735
|XCSE
|20261102 14:46:52.319000
|8
|1737
|XCSE
|20261102 14:51:56.309000
|8
|1737
|XCSE
|20261102 14:51:56.413000
|19
|1737
|XCSE
|20261102 14:51:56.413000
|7
|1737
|XCSE
|20261102 14:52:00.456000
|7
|1737
|XCSE
|20261102 14:52:15.798000
|18
|1737
|XCSE
|20261102 14:52:15.798000
|3
|1737
|XCSE
|20261102 14:52:15.821000
|3
|1737
|XCSE
|20261102 14:52:15.835000
|15
|1734
|XCSE
|20261102 14:52:24.837000
|18
|1737
|XCSE
|20261102 14:52:24.837000
|8
|1737
|XCSE
|20261102 14:52:24.837000
|8
|1736
|XCSE
|20261102 15:02:29.551000
|8
|1739
|XCSE
|20261102 15:08:55.293000
|8
|1737
|XCSE
|20261102 15:14:38.006000
|7
|1737
|XCSE
|20261102 15:14:38.006000
|8
|1736
|XCSE
|20261102 15:16:01.504000
|8
|1735
|XCSE
|20261102 15:16:59.604000
|7
|1737
|XCSE
|20261102 15:20:03.421000
|7
|1737
|XCSE
|20261102 15:20:24.382000
|8
|1736
|XCSE
|20261102 15:20:45.020000
|16
|1739
|XCSE
|20261102 15:22:04.437000
|9
|1739
|XCSE
|20261102 15:22:05.770000
|7
|1739
|XCSE
|20261102 15:22:08.898000
|7
|1739
|XCSE
|20261102 15:22:58.875000
|7
|1739
|XCSE
|20261102 15:23:38.595000
|6
|1739
|XCSE
|20261102 15:23:40.301000
|3
|1739
|XCSE
|20261102 15:23:44.262000
|6
|1739
|XCSE
|20261102 15:23:44.281000
|6
|1739
|XCSE
|20261102 15:23:44.301000
|6
|1739
|XCSE
|20261102 15:23:46.316000
|3
|1739
|XCSE
|20261102 15:23:46.357000
|6
|1739
|XCSE
|20261102 15:24:19.694000
|5
|1739
|XCSE
|20261102 15:24:55.554000
|8
|1737
|XCSE
|20261102 15:25:30.629000
|15
|1738
|XCSE
|20261102 15:25:30.685000
|27
|1738
|XCSE
|20261102 15:25:30.685000
|4
|1738
|XCSE
|20261102 15:25:30.731000
|3
|1738
|XCSE
|20261102 15:25:30.761000
|20
|1738
|XCSE
|20261102 15:25:30.761000
|9
|1738
|XCSE
|20261102 15:25:34.290000
|8
|1736
|XCSE
|20261102 15:25:40.603000
|6
|1738
|XCSE
|20261102 15:25:40.604000
|3
|1738
|XCSE
|20261102 15:25:40.604000
|19
|1738
|XCSE
|20261102 15:25:40.604000
|6
|1738
|XCSE
|20261102 15:25:40.606000
|20
|1738
|XCSE
|20261102 15:25:40.624000
|3
|1738
|XCSE
|20261102 15:25:40.639000
|38
|1738
|XCSE
|20261102 15:26:09.304000
|3
|1738
|XCSE
|20261102 15:26:09.304000
|9
|1738
|XCSE
|20261102 15:26:11.276000
|5
|1738
|XCSE
|20261102 15:26:16.215000
|9
|1738
|XCSE
|20261102 15:28:01.403000
|3
|1738
|XCSE
|20261102 15:28:01.431000
|8
|1736
|XCSE
|20261102 15:29:29.078000
|8
|1736
|XCSE
|20261102 15:30:53.615000
|8
|1737
|XCSE
|20261102 15:30:53.616000
|8
|1736
|XCSE
|20261102 15:30:53.630000
|8
|1735
|XCSE
|20261102 15:31:17.762000
|8
|1734
|XCSE
|20261102 15:32:52.399000
|8
|1735
|XCSE
|20261102 15:34:52.187000
|8
|1735
|XCSE
|20261102 15:35:13.464000
|20
|1735
|XCSE
|20261102 15:39:23.836000
|2
|1735
|XCSE
|20261102 15:39:23.836000
|1
|1735
|XCSE
|20261102 15:39:23.836000
|6
|1734
|XCSE
|20261102 15:40:35.716000
|9
|1734
|XCSE
|20261102 15:40:35.723000
|6
|1734
|XCSE
|20261102 15:40:43.757000
|9
|1734
|XCSE
|20261102 15:40:43.757000
|6
|1734
|XCSE
|20261102 15:40:43.988000
|10
|1734
|XCSE
|20261102 15:40:43.988000
|8
|1740
|XCSE
|20261102 15:47:21.944000
|4
|1739
|XCSE
|20261102 15:47:25.893000
|4
|1739
|XCSE
|20261102 15:47:25.893000
|6
|1738
|XCSE
|20261102 15:48:00.568000
|2
|1738
|XCSE
|20261102 15:48:00.568000
|19
|1738
|XCSE
|20261102 15:48:26.717000
|8
|1737
|XCSE
|20261102 15:50:46.033000
|1
|1737
|XCSE
|20261102 15:51:18.834000
|7
|1737
|XCSE
|20261102 15:51:18.834000
|5
|1739
|XCSE
|20261102 15:53:56.580000
|8
|1738
|XCSE
|20261102 15:54:42.357000
|8
|1742
|XCSE
|20261102 16:01:51.149000
|18
|1742
|XCSE
|20261102 16:01:51.167000
|5
|1742
|XCSE
|20261102 16:01:51.167000
|8
|1741
|XCSE
|20261102 16:02:06.184000
|8
|1740
|XCSE
|20261102 16:02:12.390000
|14
|1741
|XCSE
|20261102 16:02:40.054000
|5
|1741
|XCSE
|20261102 16:02:40.054000
|3
|1741
|XCSE
|20261102 16:02:40.054000
|7
|1741
|XCSE
|20261102 16:02:40.054000
|8
|1741
|XCSE
|20261102 16:02:40.076000
|7
|1741
|XCSE
|20261102 16:02:40.093000
|7
|1741
|XCSE
|20261102 16:02:40.131000
|7
|1741
|XCSE
|20261102 16:02:40.175000
|8
|1741
|XCSE
|20261102 16:02:41.263000
|7
|1741
|XCSE
|20261102 16:02:42.117000
|4
|1741
|XCSE
|20261102 16:02:42.832000
|5
|1741
|XCSE
|20261102 16:02:42.832000
|8
|1741
|XCSE
|20261102 16:02:43.117000
|7
|1741
|XCSE
|20261102 16:02:43.215000
|5
|1741
|XCSE
|20261102 16:02:46.840000
|5
|1741
|XCSE
|20261102 16:02:53.733000
|5
|1741
|XCSE
|20261102 16:02:53.735000
|7
|1741
|XCSE
|20261102 16:02:53.753000
|7
|1741
|XCSE
|20261102 16:02:53.770000
|5
|1741
|XCSE
|20261102 16:02:53.773000
|5
|1741
|XCSE
|20261102 16:02:53.787000
|2
|1741
|XCSE
|20261102 16:02:53.807000
|5
|1741
|XCSE
|20261102 16:03:01.281000
|3
|1741
|XCSE
|20261102 16:03:01.412000
|3
|1741
|XCSE
|20261102 16:03:03.834000
|5
|1741
|XCSE
|20261102 16:03:03.834000
|1
|1741
|XCSE
|20261102 16:05:49.241000
|4
|1741
|XCSE
|20261102 16:06:01.870000
|3
|1741
|XCSE
|20261102 16:06:13.156000
|1
|1741
|XCSE
|20261102 16:06:13.156000
|4
|1741
|XCSE
|20261102 16:06:13.156000
|8
|1740
|XCSE
|20261102 16:07:27.520000
|8
|1743
|XCSE
|20261102 16:13:37.393000
|8
|1743
|XCSE
|20261102 16:14:15.178000
|3
|1743
|XCSE
|20261102 16:14:15.280000
|8
|1742
|XCSE
|20261102 16:14:17.216000
|8
|1741
|XCSE
|20261102 16:16:22.715000
|7
|1741
|XCSE
|20261102 16:16:22.715000
|9
|1744
|XCSE
|20261102 16:20:19.796000
|2
|1744
|XCSE
|20261102 16:20:28.128000
|7
|1745
|XCSE
|20261102 16:20:50.567000
|10
|1745
|XCSE
|20261102 16:20:50.572000
|10
|1745
|XCSE
|20261102 16:20:50.584000
|4
|1745
|XCSE
|20261102 16:20:50.638000
|10
|1745
|XCSE
|20261102 16:21:06.177000
|1
|1745
|XCSE
|20261102 16:21:58.923000
|7
|1745
|XCSE
|20261102 16:21:58.926000
|3
|1745
|XCSE
|20261102 16:21:58.929000
|7
|1745
|XCSE
|20261102 16:23:00.023000
|3
|1745
|XCSE
|20261102 16:23:00.088000
|4
|1747
|XCSE
|20261102 16:24:00.302000
|7
|1746
|XCSE
|20261102 16:25:07.104000
|18
|1749
|XCSE
|20261102 16:29:16.621871
|8
|1749
|XCSE
|20261102 16:29:16.621871
|9
|1749
|XCSE
|20261102 16:29:16.621871
|6
|1749
|XCSE
|20261102 16:29:16.621871
|10
|1749
|XCSE
|20261102 16:29:16.621871
|402
|1749
|XCSE
|20261102 16:29:16.621905
|92
|1749
|XCSE
|20261102 16:47:17.168837
|408
|1749
|XCSE
|20261102 16:47:17.168847
|590
|1748
|XCSE
|20261102 16:48:17.124945
|8
|1734
|XCSE
|20261103 9:01:00.292000
|8
|1733
|XCSE
|20261103 9:01:00.309000
|8
|1735
|XCSE
|20261103 9:03:03.287000
|15
|1736
|XCSE
|20261103 9:07:03.943000
|1
|1738
|XCSE
|20261103 9:07:46.881000
|3
|1738
|XCSE
|20261103 9:07:46.881000
|4
|1738
|XCSE
|20261103 9:07:46.881000
|16
|1737
|XCSE
|20261103 9:07:46.885000
|16
|1737
|XCSE
|20261103 9:08:28.174000
|8
|1736
|XCSE
|20261103 9:08:28.191000
|8
|1741
|XCSE
|20261103 9:14:12.527000
|8
|1741
|XCSE
|20261103 9:16:31.825000
|5
|1743
|XCSE
|20261103 9:17:24.244000
|15
|1743
|XCSE
|20261103 9:17:24.244000
|8
|1743
|XCSE
|20261103 9:17:24.244000
|19
|1743
|XCSE
|20261103 9:17:24.244000
|8
|1743
|XCSE
|20261103 9:17:24.244000
|8
|1742
|XCSE
|20261103 9:17:24.280000
|8
|1741
|XCSE
|20261103 9:18:12.193000
|8
|1741
|XCSE
|20261103 9:18:49.821000
|8
|1740
|XCSE
|20261103 9:21:33.424000
|8
|1740
|XCSE
|20261103 9:24:03.236000
|8
|1740
|XCSE
|20261103 9:25:27.106000
|8
|1741
|XCSE
|20261103 9:27:16.719000
|2
|1746
|XCSE
|20261103 9:30:23.768000
|8
|1745
|XCSE
|20261103 9:31:03.079000
|8
|1743
|XCSE
|20261103 9:35:00.662000
|6
|1742
|XCSE
|20261103 9:37:07.809000
|2
|1742
|XCSE
|20261103 9:39:22.233000
|6
|1742
|XCSE
|20261103 9:39:22.233000
|8
|1740
|XCSE
|20261103 9:43:02.715000
|7
|1740
|XCSE
|20261103 9:43:02.715000
|16
|1737
|XCSE
|20261103 9:46:14.049000
|12
|1739
|XCSE
|20261103 9:47:44.691000
|6
|1739
|XCSE
|20261103 9:47:44.691000
|4
|1739
|XCSE
|20261103 9:47:44.691000
|7
|1739
|XCSE
|20261103 9:47:44.691000
|7
|1739
|XCSE
|20261103 9:47:44.711000
|15
|1736
|XCSE
|20261103 9:48:42.803000
|1
|1737
|XCSE
|20261103 9:52:14.092000
|7
|1737
|XCSE
|20261103 9:52:14.092000
|8
|1737
|XCSE
|20261103 9:55:51.684000
|7
|1737
|XCSE
|20261103 9:55:51.684000
|15
|1736
|XCSE
|20261103 9:58:01.153000
|8
|1741
|XCSE
|20261103 10:05:41.126000
|8
|1743
|XCSE
|20261103 10:06:38.497000
|15
|1744
|XCSE
|20261103 10:12:14.254000
|3
|1744
|XCSE
|20261103 10:14:44.157000
|3
|1743
|XCSE
|20261103 10:14:45.244000
|5
|1743
|XCSE
|20261103 10:14:45.244000
|10
|1743
|XCSE
|20261103 10:24:09.154000
|10
|1743
|XCSE
|20261103 10:24:12.198000
|10
|1743
|XCSE
|20261103 10:24:17.737000
|10
|1743
|XCSE
|20261103 10:24:18.901000
|10
|1743
|XCSE
|20261103 10:24:32.399000
|27
|1743
|XCSE
|20261103 10:24:32.467000
|7
|1743
|XCSE
|20261103 10:24:41.272000
|14
|1742
|XCSE
|20261103 10:25:10.430000
|1
|1742
|XCSE
|20261103 10:25:10.430000
|7
|1742
|XCSE
|20261103 10:25:10.430000
|22
|1742
|XCSE
|20261103 10:28:12.120000
|15
|1740
|XCSE
|20261103 10:33:06.998000
|8
|1740
|XCSE
|20261103 10:33:06.998000
|7
|1740
|XCSE
|20261103 10:33:06.998000
|7
|1740
|XCSE
|20261103 10:33:06.998000
|24
|1739
|XCSE
|20261103 10:35:34.491000
|1
|1739
|XCSE
|20261103 10:41:47.514000
|2
|1739
|XCSE
|20261103 10:41:47.514000
|8
|1739
|XCSE
|20261103 10:47:16.601000
|7
|1739
|XCSE
|20261103 10:47:16.601000
|16
|1742
|XCSE
|20261103 11:09:35.015000
|7
|1742
|XCSE
|20261103 11:09:35.015000
|15
|1741
|XCSE
|20261103 11:10:06.147000
|22
|1745
|XCSE
|20261103 11:17:18.838000
|1
|1745
|XCSE
|20261103 11:17:18.862000
|1
|1744
|XCSE
|20261103 11:31:34.406000
|22
|1744
|XCSE
|20261103 11:31:34.406000
|8
|1744
|XCSE
|20261103 11:31:34.406000
|13
|1744
|XCSE
|20261103 11:31:34.407000
|20
|1744
|XCSE
|20261103 11:31:34.408000
|22
|1744
|XCSE
|20261103 11:32:24.441000
|9
|1744
|XCSE
|20261103 11:32:24.458000
|15
|1744
|XCSE
|20261103 11:32:25.503000
|8
|1744
|XCSE
|20261103 11:32:25.506000
|15
|1745
|XCSE
|20261103 11:51:09.838000
|2
|1745
|XCSE
|20261103 11:51:09.838000
|5
|1745
|XCSE
|20261103 11:54:36.826000
|22
|1747
|XCSE
|20261103 11:58:01.572000
|23
|1746
|XCSE
|20261103 11:58:13.280000
|7
|1746
|XCSE
|20261103 12:00:03.820000
|1
|1749
|XCSE
|20261103 12:16:28.373000
|5
|1749
|XCSE
|20261103 12:16:28.373000
|5
|1749
|XCSE
|20261103 12:16:28.373000
|3
|1749
|XCSE
|20261103 12:16:28.475000
|12
|1748
|XCSE
|20261103 12:16:28.967000
|12
|1748
|XCSE
|20261103 12:18:01.214000
|3
|1748
|XCSE
|20261103 12:18:01.214000
|15
|1747
|XCSE
|20261103 12:19:09.241000
|15
|1746
|XCSE
|20261103 12:20:52.268000
|3
|1747
|XCSE
|20261103 12:50:57.607000
|5
|1747
|XCSE
|20261103 12:50:57.607000
|8
|1747
|XCSE
|20261103 12:51:06.048000
|8
|1747
|XCSE
|20261103 12:53:35.746000
|7
|1747
|XCSE
|20261103 12:53:35.746000
|16
|1746
|XCSE
|20261103 12:55:04.278000
|15
|1745
|XCSE
|20261103 13:00:10.450000
|3
|1745
|XCSE
|20261103 13:00:26.532000
|7
|1745
|XCSE
|20261103 13:00:40.616000
|2
|1745
|XCSE
|20261103 13:00:50.269000
|21
|1745
|XCSE
|20261103 13:00:50.269000
|8
|1745
|XCSE
|20261103 13:00:56.474000
|7
|1745
|XCSE
|20261103 13:01:08.769000
|5
|1745
|XCSE
|20261103 13:01:19.549000
|9
|1745
|XCSE
|20261103 13:01:28.167000
|10
|1745
|XCSE
|20261103 13:01:33.529000
|7
|1745
|XCSE
|20261103 13:01:33.547000
|6
|1745
|XCSE
|20261103 13:01:36.930000
|13
|1745
|XCSE
|20261103 13:01:47.917000
|9
|1745
|XCSE
|20261103 13:01:52.519000
|7
|1745
|XCSE
|20261103 13:01:55.686000
|6
|1745
|XCSE
|20261103 13:02:01.865000
|4
|1745
|XCSE
|20261103 13:02:02.354000
|3
|1745
|XCSE
|20261103 13:02:22.744000
|6
|1745
|XCSE
|20261103 13:02:26.098000
|2
|1745
|XCSE
|20261103 13:02:31.560000
|5
|1745
|XCSE
|20261103 13:02:49.101000
|9
|1745
|XCSE
|20261103 13:05:13.350000
|6
|1745
|XCSE
|20261103 13:05:13.370000
|6
|1745
|XCSE
|20261103 13:05:13.390000
|6
|1745
|XCSE
|20261103 13:05:23.133000
|1
|1746
|XCSE
|20261103 13:11:06.426000
|36
|1746
|XCSE
|20261103 13:11:06.427000
|22
|1747
|XCSE
|20261103 13:15:47.136000
|15
|1747
|XCSE
|20261103 13:17:06.035000
|8
|1748
|XCSE
|20261103 13:23:21.630000
|8
|1748
|XCSE
|20261103 13:23:21.630000
|15
|1750
|XCSE
|20261103 13:24:43.493000
|8
|1749
|XCSE
|20261103 13:29:47.916000
|7
|1749
|XCSE
|20261103 13:29:47.916000
|13
|1748
|XCSE
|20261103 13:32:08.532000
|3
|1748
|XCSE
|20261103 13:32:08.532000
|7
|1748
|XCSE
|20261103 13:32:08.532000
|15
|1752
|XCSE
|20261103 13:49:34.738000
|4
|1751
|XCSE
|20261103 13:57:58.544000
|11
|1751
|XCSE
|20261103 14:00:07.217000
|1
|1751
|XCSE
|20261103 14:00:07.217000
|1
|1751
|XCSE
|20261103 14:00:07.217000
|3
|1751
|XCSE
|20261103 14:00:07.217000
|7
|1751
|XCSE
|20261103 14:00:31.729000
|15
|1750
|XCSE
|20261103 14:02:26.968000
|7
|1750
|XCSE
|20261103 14:02:26.968000
|7
|1750
|XCSE
|20261103 14:02:26.968000
|24
|1749
|XCSE
|20261103 14:07:53.728000
|6
|1752
|XCSE
|20261103 14:07:53.749000
|7
|1752
|XCSE
|20261103 14:08:24.012000
|3
|1752
|XCSE
|20261103 14:09:12.494000
|7
|1752
|XCSE
|20261103 14:09:12.494000
|4
|1752
|XCSE
|20261103 14:15:22.830000
|12
|1752
|XCSE
|20261103 14:15:22.830000
|7
|1752
|XCSE
|20261103 14:15:22.830000
|50
|1752
|XCSE
|20261103 14:15:22.845000
|6
|1752
|XCSE
|20261103 14:15:22.845000
|9
|1752
|XCSE
|20261103 14:15:22.848000
|12
|1752
|XCSE
|20261103 14:15:22.865000
|9
|1752
|XCSE
|20261103 14:15:22.865000
|23
|1751
|XCSE
|20261103 14:25:02.206000
|8
|1751
|XCSE
|20261103 14:25:02.206000
|50
|1751
|XCSE
|20261103 14:25:02.207000
|24
|1751
|XCSE
|20261103 14:27:13.977000
|4
|1751
|XCSE
|20261103 14:27:26.441000
|3
|1751
|XCSE
|20261103 14:27:26.441000
|24
|1751
|XCSE
|20261103 14:27:26.441000
|2
|1751
|XCSE
|20261103 14:27:27.732000
|15
|1757
|XCSE
|20261103 14:30:11.730000
|10
|1757
|XCSE
|20261103 14:30:11.756000
|15
|1759
|XCSE
|20261103 14:30:40.217000
|8
|1760
|XCSE
|20261103 14:31:12.691000
|30
|1760
|XCSE
|20261103 14:31:36.302000
|8
|1763
|XCSE
|20261103 14:31:57.554000
|8
|1762
|XCSE
|20261103 14:32:21.848000
|4
|1761
|XCSE
|20261103 14:32:50.549000
|4
|1761
|XCSE
|20261103 14:32:50.565000
|4
|1761
|XCSE
|20261103 14:32:50.565000
|8
|1763
|XCSE
|20261103 14:34:06.745000
|7
|1763
|XCSE
|20261103 14:34:06.745000
|16
|1762
|XCSE
|20261103 14:34:06.779000
|8
|1761
|XCSE
|20261103 14:34:34.153000
|8
|1761
|XCSE
|20261103 14:34:34.153000
|3
|1760
|XCSE
|20261103 14:35:18.194000
|12
|1760
|XCSE
|20261103 14:35:18.194000
|15
|1759
|XCSE
|20261103 14:35:24.388000
|15
|1758
|XCSE
|20261103 14:35:43.153000
|5
|1755
|XCSE
|20261103 14:35:48.728000
|15
|1759
|XCSE
|20261103 14:40:52.086000
|22
|1759
|XCSE
|20261103 14:43:23.477000
|15
|1758
|XCSE
|20261103 14:43:23.632000
|6
|1757
|XCSE
|20261103 14:44:28.165000
|5
|1757
|XCSE
|20261103 14:44:28.165000
|4
|1757
|XCSE
|20261103 14:48:20.040000
|11
|1757
|XCSE
|20261103 14:48:20.040000
|15
|1757
|XCSE
|20261103 14:50:25.130000
|14
|1757
|XCSE
|20261103 14:50:25.130000
|7
|1761
|XCSE
|20261103 14:57:00.541000
|30
|1761
|XCSE
|20261103 15:00:10.955000
|16
|1761
|XCSE
|20261103 15:01:54.440000
|15
|1758
|XCSE
|20261103 15:02:46.901000
|8
|1758
|XCSE
|20261103 15:02:46.901000
|22
|1764
|XCSE
|20261103 15:04:26.387000
|22
|1763
|XCSE
|20261103 15:05:00.471000
|15
|1763
|XCSE
|20261103 15:06:04.241000
|15
|1762
|XCSE
|20261103 15:06:26.434000
|16
|1761
|XCSE
|20261103 15:10:26.239000
|15
|1762
|XCSE
|20261103 15:18:51.533000
|7
|1762
|XCSE
|20261103 15:18:51.533000
|23
|1763
|XCSE
|20261103 15:23:57.290000
|4
|1762
|XCSE
|20261103 15:24:04.488000
|15
|1762
|XCSE
|20261103 15:24:28.368000
|1
|1761
|XCSE
|20261103 15:24:41.495000
|7
|1761
|XCSE
|20261103 15:24:41.496000
|7
|1761
|XCSE
|20261103 15:24:41.496000
|7
|1761
|XCSE
|20261103 15:27:13.077000
|4
|1762
|XCSE
|20261103 15:27:27.500000
|11
|1762
|XCSE
|20261103 15:27:27.500000
|8
|1762
|XCSE
|20261103 15:28:56.906000
|8
|1762
|XCSE
|20261103 15:29:42.859000
|1
|1762
|XCSE
|20261103 15:30:28.898000
|7
|1762
|XCSE
|20261103 15:30:28.898000
|8
|1762
|XCSE
|20261103 15:31:13.945000
|15
|1760
|XCSE
|20261103 15:31:14.150000
|7
|1760
|XCSE
|20261103 15:31:14.150000
|22
|1762
|XCSE
|20261103 15:33:38.341000
|3
|1761
|XCSE
|20261103 15:36:49.919000
|9
|1761
|XCSE
|20261103 15:36:49.919000
|1
|1761
|XCSE
|20261103 15:36:49.919000
|2
|1761
|XCSE
|20261103 15:36:49.938000
|2
|1761
|XCSE
|20261103 15:36:49.938000
|11
|1761
|XCSE
|20261103 15:36:49.939000
|16
|1760
|XCSE
|20261103 15:36:53.008000
|22
|1760
|XCSE
|20261103 15:41:38.076000
|7
|1760
|XCSE
|20261103 15:41:38.076000
|8
|1760
|XCSE
|20261103 15:42:01.453000
|8
|1759
|XCSE
|20261103 15:42:39.944000
|29
|1760
|XCSE
|20261103 15:44:15.111000
|22
|1759
|XCSE
|20261103 15:47:26.942000
|7
|1759
|XCSE
|20261103 15:47:26.942000
|9
|1760
|XCSE
|20261103 15:51:38.966000
|2
|1760
|XCSE
|20261103 15:51:38.986000
|23
|1759
|XCSE
|20261103 15:51:41.731000
|8
|1759
|XCSE
|20261103 15:51:41.731000
|40
|1761
|XCSE
|20261103 15:59:58.518000
|6
|1761
|XCSE
|20261103 15:59:58.518000
|8
|1761
|XCSE
|20261103 15:59:58.518000
|3
|1761
|XCSE
|20261103 15:59:58.518000
|10
|1761
|XCSE
|20261103 15:59:58.518000
|5
|1761
|XCSE
|20261103 16:00:22.478000
|4
|1761
|XCSE
|20261103 16:00:22.483000
|5
|1761
|XCSE
|20261103 16:00:22.487000
|5
|1761
|XCSE
|20261103 16:00:22.488000
|5
|1761
|XCSE
|20261103 16:00:22.492000
|5
|1761
|XCSE
|20261103 16:00:22.497000
|31
|1760
|XCSE
|20261103 16:00:22.535000
|30
|1759
|XCSE
|20261103 16:00:41.996000
|2
|1759
|XCSE
|20261103 16:01:25.272000
|1
|1759
|XCSE
|20261103 16:01:25.293000
|41
|1759
|XCSE
|20261103 16:01:39.379000
|9
|1759
|XCSE
|20261103 16:02:23.530000
|4
|1759
|XCSE
|20261103 16:02:34.094000
|2
|1759
|XCSE
|20261103 16:02:45.115000
|6
|1759
|XCSE
|20261103 16:02:45.115000
|3
|1759
|XCSE
|20261103 16:03:09.127000
|5
|1759
|XCSE
|20261103 16:03:09.127000
|31
|1760
|XCSE
|20261103 16:05:25.420000
|2
|1759
|XCSE
|20261103 16:06:26.862000
|22
|1760
|XCSE
|20261103 16:12:01.028000
|22
|1759
|XCSE
|20261103 16:14:45.783000
|6
|1760
|XCSE
|20261103 16:17:57.722000
|57
|1760
|XCSE
|20261103 16:17:57.722000
|41
|1760
|XCSE
|20261103 16:17:57.722000
|40
|1760
|XCSE
|20261103 16:17:57.722000
|5
|1760
|XCSE
|20261103 16:17:57.722000
|38
|1760
|XCSE
|20261103 16:18:07.829000
|46
|1760
|XCSE
|20261103 16:19:14.122000
|54
|1759
|XCSE
|20261103 16:22:00.862392
|4
|1759
|XCSE
|20261103 16:22:00.862392
|284
|1759
|XCSE
|20261103 16:22:00.866844
|7
|1758
|XCSE
|20261103 16:22:38.856000
|2
|1759
|XCSE
|20261103 16:25:35.704000
|39
|1759
|XCSE
|20261103 16:25:37.845000
|8
|1759
|XCSE
|20261103 16:26:10.963000
|8
|1759
|XCSE
|20261103 16:26:38.871000
|8
|1759
|XCSE
|20261103 16:27:04.914000
|16
|1758
|XCSE
|20261103 16:27:16.410000
|7
|1758
|XCSE
|20261103 16:27:16.410000
|2
|1757
|XCSE
|20261103 16:33:30.704000
|6
|1757
|XCSE
|20261103 16:34:55.824000
|1
|1757
|XCSE
|20261103 16:34:55.824000
|7
|1757
|XCSE
|20261103 16:35:08.116000
|7
|1757
|XCSE
|20261103 16:35:08.116000
|8
|1757
|XCSE
|20261103 16:35:08.116000
|8
|1757
|XCSE
|20261103 16:35:08.116000
|7
|1757
|XCSE
|20261103 16:35:08.116000
|9
|1757
|XCSE
|20261103 16:35:08.116000
|112
|1758
|XCSE
|20261103 16:39:36.230000
|8
|1758
|XCSE
|20261103 16:39:36.250000
|26
|1758
|XCSE
|20261103 16:39:36.253000
|5
|1759
|XCSE
|20261103 16:40:50.093000
|45
|1759
|XCSE
|20261103 16:40:50.093000
|1
|1760
|XCSE
|20261103 16:41:24.400000
|55
|1760
|XCSE
|20261103 16:41:24.400000
|10
|1760
|XCSE
|20261103 16:41:24.408000
|9
|1760
|XCSE
|20261103 16:41:24.418000
|2
|1758
|XCSE
|20261103 16:44:10.212000
|35
|1758
|XCSE
|20261103 16:44:10.212000
|142
|1758
|XCSE
|20261103 16:45:21.104592
|8
|1766
|XCSE
|20261104 9:00:45.696000
|7
|1772
|XCSE
|20261104 9:04:02.250000
|8
|1772
|XCSE
|20261104 9:04:02.250000
|8
|1773
|XCSE
|20261104 9:04:05.221000
|8
|1772
|XCSE
|20261104 9:04:05.449000
|8
|1774
|XCSE
|20261104 9:09:05.440000
|7
|1774
|XCSE
|20261104 9:09:05.440000
|15
|1772
|XCSE
|20261104 9:12:13.045000
|15
|1772
|XCSE
|20261104 9:12:13.045000
|15
|1774
|XCSE
|20261104 9:14:35.836000
|5
|1776
|XCSE
|20261104 9:19:23.057000
|12
|1776
|XCSE
|20261104 9:19:23.068000
|16
|1774
|XCSE
|20261104 9:20:13.151000
|7
|1776
|XCSE
|20261104 9:23:48.589000
|1
|1776
|XCSE
|20261104 9:23:48.589000
|15
|1774
|XCSE
|20261104 9:23:51.372000
|15
|1773
|XCSE
|20261104 9:23:52.305000
|8
|1772
|XCSE
|20261104 9:24:08.749000
|8
|1777
|XCSE
|20261104 9:29:00.195000
|8
|1777
|XCSE
|20261104 9:29:00.196000
|15
|1777
|XCSE
|20261104 9:30:05.939000
|82
|1778
|XCSE
|20261104 9:31:16.385000
|6
|1777
|XCSE
|20261104 9:36:10.947000
|2
|1777
|XCSE
|20261104 9:38:21.806000
|4
|1777
|XCSE
|20261104 9:38:21.806000
|43
|1781
|XCSE
|20261104 9:39:29.141000
|2
|1780
|XCSE
|20261104 9:39:29.158000
|9
|1780
|XCSE
|20261104 9:39:29.159000
|4
|1780
|XCSE
|20261104 9:39:29.170000
|4
|1780
|XCSE
|20261104 9:39:29.170000
|8
|1780
|XCSE
|20261104 9:42:08.190000
|8
|1781
|XCSE
|20261104 9:47:45.353000
|16
|1786
|XCSE
|20261104 10:00:22.178000
|8
|1785
|XCSE
|20261104 10:01:50.487000
|1
|1785
|XCSE
|20261104 10:03:02.603000
|1
|1792
|XCSE
|20261104 10:13:23.143000
|14
|1792
|XCSE
|20261104 10:13:23.143000
|15
|1792
|XCSE
|20261104 10:13:50.121000
|8
|1792
|XCSE
|20261104 10:22:49.714000
|8
|1794
|XCSE
|20261104 10:25:18.935000
|8
|1793
|XCSE
|20261104 10:26:06.107000
|2
|1792
|XCSE
|20261104 10:27:16.595000
|8
|1794
|XCSE
|20261104 10:31:11.846000
|2
|1796
|XCSE
|20261104 10:35:15.417000
|7
|1796
|XCSE
|20261104 10:35:15.417000
|2
|1796
|XCSE
|20261104 10:35:15.424000
|6
|1796
|XCSE
|20261104 10:35:15.426000
|7
|1796
|XCSE
|20261104 10:35:15.437000
|2
|1796
|XCSE
|20261104 10:35:15.667000
|7
|1796
|XCSE
|20261104 10:35:38.140000
|7
|1796
|XCSE
|20261104 10:35:38.183000
|22
|1796
|XCSE
|20261104 10:39:40.676000
|13
|1798
|XCSE
|20261104 10:41:39.943000
|6
|1798
|XCSE
|20261104 10:41:39.943000
|2
|1798
|XCSE
|20261104 10:41:39.943000
|6
|1798
|XCSE
|20261104 10:41:51.196000
|11
|1797
|XCSE
|20261104 10:41:57.102000
|12
|1797
|XCSE
|20261104 10:41:57.103000
|22
|1797
|XCSE
|20261104 10:41:57.184000
|22
|1796
|XCSE
|20261104 10:42:33.189000
|22
|1796
|XCSE
|20261104 10:43:27.594000
|15
|1795
|XCSE
|20261104 10:43:48.447000
|1
|1798
|XCSE
|20261104 10:48:59.492000
|14
|1798
|XCSE
|20261104 10:48:59.492000
|8
|1797
|XCSE
|20261104 10:50:52.039000
|7
|1797
|XCSE
|20261104 10:50:52.039000
|7
|1797
|XCSE
|20261104 10:50:52.039000
|15
|1800
|XCSE
|20261104 10:51:32.377000
|8
|1799
|XCSE
|20261104 10:52:08.082000
|2
|1800
|XCSE
|20261104 10:57:29.997000
|6
|1802
|XCSE
|20261104 11:06:53.555000
|15
|1803
|XCSE
|20261104 11:07:41.185000
|8
|1803
|XCSE
|20261104 11:18:08.944000
|2
|1804
|XCSE
|20261104 11:24:46.267000
|14
|1804
|XCSE
|20261104 11:24:46.267000
|15
|1804
|XCSE
|20261104 11:24:46.268000
|8
|1804
|XCSE
|20261104 11:24:46.270000
|15
|1805
|XCSE
|20261104 11:26:00.442000
|8
|1804
|XCSE
|20261104 11:26:00.505000
|8
|1804
|XCSE
|20261104 11:26:00.510000
|8
|1803
|XCSE
|20261104 11:30:40.758000
|8
|1805
|XCSE
|20261104 11:44:11.279000
|8
|1805
|XCSE
|20261104 11:48:35.032000
|8
|1806
|XCSE
|20261104 11:50:29.027000
|15
|1806
|XCSE
|20261104 11:53:31.913000
|8
|1806
|XCSE
|20261104 11:54:00.805000
|8
|1808
|XCSE
|20261104 12:02:56.098000
|7
|1808
|XCSE
|20261104 12:02:56.098000
|15
|1808
|XCSE
|20261104 12:02:56.102000
|15
|1809
|XCSE
|20261104 12:08:12.132000
|15
|1808
|XCSE
|20261104 12:09:18.115000
|7
|1808
|XCSE
|20261104 12:09:18.115000
|8
|1807
|XCSE
|20261104 12:11:35.577000
|8
|1806
|XCSE
|20261104 12:12:53.046000
|16
|1810
|XCSE
|20261104 12:25:37.726000
|8
|1809
|XCSE
|20261104 12:27:17.860000
|8
|1808
|XCSE
|20261104 12:28:30.983000
|8
|1808
|XCSE
|20261104 12:28:30.983000
|8
|1808
|XCSE
|20261104 12:32:20.903000
|8
|1808
|XCSE
|20261104 12:32:20.968000
|8
|1807
|XCSE
|20261104 12:35:38.271000
|8
|1807
|XCSE
|20261104 12:35:38.284000
|8
|1806
|XCSE
|20261104 12:39:42.668000
|7
|1806
|XCSE
|20261104 12:39:42.668000
|8
|1806
|XCSE
|20261104 12:54:40.042000
|8
|1805
|XCSE
|20261104 13:01:45.148000
|7
|1805
|XCSE
|20261104 13:01:45.148000
|8
|1804
|XCSE
|20261104 13:04:43.133000
|8
|1803
|XCSE
|20261104 13:09:18.295000
|7
|1803
|XCSE
|20261104 13:09:18.295000
|15
|1802
|XCSE
|20261104 13:09:18.383000
|15
|1801
|XCSE
|20261104 13:11:45.381000
|15
|1801
|XCSE
|20261104 13:14:06.842000
|16
|1800
|XCSE
|20261104 13:15:21.760000
|16
|1799
|XCSE
|20261104 13:15:22.812000
|7
|1800
|XCSE
|20261104 13:20:32.115000
|8
|1802
|XCSE
|20261104 13:25:10.415000
|7
|1801
|XCSE
|20261104 13:26:10.967000
|1
|1801
|XCSE
|20261104 13:26:10.967000
|8
|1801
|XCSE
|20261104 13:26:10.972000
|16
|1802
|XCSE
|20261104 13:30:17.175000
|8
|1801
|XCSE
|20261104 13:31:15.836000
|7
|1801
|XCSE
|20261104 13:31:15.836000
|16
|1799
|XCSE
|20261104 13:34:19.502000
|7
|1799
|XCSE
|20261104 13:34:19.502000
|8
|1799
|XCSE
|20261104 13:34:19.502000
|8
|1801
|XCSE
|20261104 13:53:00.653000
|3
|1801
|XCSE
|20261104 13:53:08.579000
|5
|1801
|XCSE
|20261104 13:53:42.226000
|3
|1801
|XCSE
|20261104 13:53:42.226000
|4
|1799
|XCSE
|20261104 14:05:05.729000
|4
|1799
|XCSE
|20261104 14:12:59.970000
|4
|1799
|XCSE
|20261104 14:12:59.970000
|29
|1800
|XCSE
|20261104 14:17:01.444000
|14
|1800
|XCSE
|20261104 14:17:01.444000
|3
|1799
|XCSE
|20261104 14:23:02.203000
|1
|1799
|XCSE
|20261104 14:23:02.203000
|18
|1799
|XCSE
|20261104 14:23:02.203000
|2
|1799
|XCSE
|20261104 14:33:49.519000
|1
|1799
|XCSE
|20261104 14:33:49.519000
|1
|1799
|XCSE
|20261104 14:33:49.519000
|1
|1799
|XCSE
|20261104 14:33:49.519000
|8
|1803
|XCSE
|20261104 14:43:05.833000
|8
|1802
|XCSE
|20261104 14:43:10.934000
|22
|1807
|XCSE
|20261104 14:46:33.649000
|5
|1803
|XCSE
|20261104 14:46:33.683000
|3
|1803
|XCSE
|20261104 14:46:33.683000
|15
|1802
|XCSE
|20261104 14:48:40.192000
|16
|1805
|XCSE
|20261104 14:54:16.214000
|3
|1807
|XCSE
|20261104 15:00:19.221000
|29
|1805
|XCSE
|20261104 15:00:19.222000
|3
|1804
|XCSE
|20261104 15:00:40.932000
|2
|1804
|XCSE
|20261104 15:00:40.932000
|8
|1804
|XCSE
|20261104 15:00:40.935000
|24
|1803
|XCSE
|20261104 15:02:52.713000
|23
|1803
|XCSE
|20261104 15:13:50.569000
|5
|1804
|XCSE
|20261104 15:17:12.906000
|3
|1804
|XCSE
|20261104 15:17:12.906000
|5
|1804
|XCSE
|20261104 15:19:12.908000
|3
|1804
|XCSE
|20261104 15:19:12.908000
|8
|1804
|XCSE
|20261104 15:20:51.869000
|1
|1804
|XCSE
|20261104 15:22:08.860000
|3
|1804
|XCSE
|20261104 15:22:08.860000
|4
|1804
|XCSE
|20261104 15:22:08.860000
|3
|1804
|XCSE
|20261104 15:23:38.946000
|2
|1804
|XCSE
|20261104 15:23:38.946000
|3
|1804
|XCSE
|20261104 15:23:38.946000
|8
|1804
|XCSE
|20261104 15:25:05.961000
|19
|1802
|XCSE
|20261104 15:25:32.845000
|27
|1803
|XCSE
|20261104 15:27:49.620000
|3
|1803
|XCSE
|20261104 15:30:10.343000
|20
|1803
|XCSE
|20261104 15:30:10.343000
|4
|1803
|XCSE
|20261104 15:30:10.427000
|11
|1803
|XCSE
|20261104 15:30:10.427000
|15
|1802
|XCSE
|20261104 15:30:13.918000
|8
|1805
|XCSE
|20261104 15:37:41.179000
|8
|1803
|XCSE
|20261104 15:37:43.837000
|14
|1803
|XCSE
|20261104 15:37:43.837000
|8
|1803
|XCSE
|20261104 15:37:43.971000
|8
|1802
|XCSE
|20261104 15:37:44.105000
|4
|1805
|XCSE
|20261104 15:47:22.644000
|4
|1805
|XCSE
|20261104 15:48:15.307000
|4
|1805
|XCSE
|20261104 15:48:15.307000
|8
|1804
|XCSE
|20261104 15:49:52.902000
|4
|1803
|XCSE
|20261104 15:51:38.967000
|4
|1803
|XCSE
|20261104 15:51:39.005000
|8
|1803
|XCSE
|20261104 15:51:39.005000
|4
|1803
|XCSE
|20261104 15:51:39.005000
|8
|1801
|XCSE
|20261104 15:55:39.773000
|1
|1801
|XCSE
|20261104 15:55:39.773000
|16
|1802
|XCSE
|20261104 16:00:25.502000
|8
|1802
|XCSE
|20261104 16:03:22.846000
|20
|1802
|XCSE
|20261104 16:04:24.152000
|2
|1802
|XCSE
|20261104 16:04:24.214000
|3
|1802
|XCSE
|20261104 16:04:24.214000
|4
|1802
|XCSE
|20261104 16:05:10.631000
|1
|1802
|XCSE
|20261104 16:05:10.631000
|10
|1802
|XCSE
|20261104 16:05:10.631000
|5
|1802
|XCSE
|20261104 16:05:10.649000
|10
|1802
|XCSE
|20261104 16:05:10.649000
|15
|1800
|XCSE
|20261104 16:06:12.880000
|16
|1799
|XCSE
|20261104 16:10:29.864000
|7
|1798
|XCSE
|20261104 16:11:29.803000
|9
|1798
|XCSE
|20261104 16:11:29.803000
|8
|1800
|XCSE
|20261104 16:16:38.978000
|2
|1801
|XCSE
|20261104 16:22:27.513000
|6
|1801
|XCSE
|20261104 16:22:27.513000
|8
|1801
|XCSE
|20261104 16:22:27.551000
|3
|1801
|XCSE
|20261104 16:24:42.060000
|2
|1802
|XCSE
|20261104 16:25:38.330000
|2
|1802
|XCSE
|20261104 16:25:38.330000
|5
|1802
|XCSE
|20261104 16:25:38.330000
|19
|1802
|XCSE
|20261104 16:25:38.330000
|1
|1802
|XCSE
|20261104 16:25:38.330000
|2
|1802
|XCSE
|20261104 16:25:38.330000
|6
|1802
|XCSE
|20261104 16:25:38.351000
|2
|1802
|XCSE
|20261104 16:25:38.362000
|2
|1802
|XCSE
|20261104 16:25:38.397000
|6
|1802
|XCSE
|20261104 16:25:38.412000
|5
|1802
|XCSE
|20261104 16:25:40.036000
|3
|1802
|XCSE
|20261104 16:25:40.036000
|6
|1802
|XCSE
|20261104 16:25:40.053000
|6
|1802
|XCSE
|20261104 16:25:40.066000
|6
|1802
|XCSE
|20261104 16:25:40.073000
|6
|1802
|XCSE
|20261104 16:25:40.090000
|2
|1802
|XCSE
|20261104 16:25:40.107000
|6
|1802
|XCSE
|20261104 16:25:40.858000
|16
|1800
|XCSE
|20261104 16:25:49.421000
|23
|1803
|XCSE
|20261104 16:33:43.024000
|10
|1803
|XCSE
|20261104 16:33:43.025000
|9
|1803
|XCSE
|20261104 16:33:43.057000
|9
|1803
|XCSE
|20261104 16:33:43.059000
|9
|1803
|XCSE
|20261104 16:33:43.076000
|2
|1803
|XCSE
|20261104 16:33:43.101000
|1
|1803
|XCSE
|20261104 16:33:43.926000
|15
|1803
|XCSE
|20261104 16:33:51.698000
|9
|1803
|XCSE
|20261104 16:34:13.744000
|13
|1803
|XCSE
|20261104 16:34:15.244000
|9
|1803
|XCSE
|20261104 16:34:16.744000
|1
|1803
|XCSE
|20261104 16:34:33.245000
|20
|1803
|XCSE
|20261104 16:34:34.232000
|13
|1803
|XCSE
|20261104 16:34:38.417000
|16
|1803
|XCSE
|20261104 16:34:39.629000
|2
|1803
|XCSE
|20261104 16:34:42.124000
|13
|1803
|XCSE
|20261104 16:34:47.020000
|29
|1802
|XCSE
|20261104 16:39:47.977000
|5
|1802
|XCSE
|20261104 16:40:54.751000
|2
|1802
|XCSE
|20261104 16:41:19.117000
|18
|1802
|XCSE
|20261104 16:41:23.131000
|9
|1802
|XCSE
|20261104 16:41:31.246000
|9
|1802
|XCSE
|20261104 16:41:32.245000
|17
|1802
|XCSE
|20261104 16:41:39.172000
|5
|1802
|XCSE
|20261104 16:41:39.197000
|9
|1802
|XCSE
|20261104 16:41:42.406000
|9
|1802
|XCSE
|20261104 16:42:28.098000
|16
|1802
|XCSE
|20261104 16:43:06.946000
|31
|1801
|XCSE
|20261104 16:43:31.119000
|8
|1801
|XCSE
|20261104 16:43:31.119000
|8
|1801
|XCSE
|20261104 16:43:31.119000
|15
|1801
|XCSE
|20261104 16:43:31.119000
|8
|1801
|XCSE
|20261104 16:43:31.119000
|300
|1801
|XCSE
|20261104 16:43:31.119620
|64
|1801
|XCSE
|20261104 16:43:31.134000
|4
|1801
|XCSE
|20261104 16:44:45.919000
|4
|1801
|XCSE
|20261104 16:44:45.919000
|8
|1801
|XCSE
|20261104 16:45:02.867000
|4
|1801
|XCSE
|20261104 16:45:18.866000
|1
|1801
|XCSE
|20261104 16:45:18.866000
|3
|1801
|XCSE
|20261104 16:45:18.866000
|6
|1801
|XCSE
|20261104 16:45:31.916000
|2
|1801
|XCSE
|20261104 16:45:31.916000
|8
|1801
|XCSE
|20261104 16:45:46.914000
|2
|1801
|XCSE
|20261104 16:46:00.898000
|4
|1801
|XCSE
|20261104 16:46:00.898000
|2
|1801
|XCSE
|20261104 16:46:00.898000
|14
|1801
|XCSE
|20261104 16:46:17.646589
|9
|1801
|XCSE
|20261104 16:46:17.646589
|2
|1801
|XCSE
|20261104 16:46:17.646589
|10
|1801
|XCSE
|20261104 16:46:17.646589
|13
|1801
|XCSE
|20261104 16:46:17.646589
|135
|1801
|XCSE
|20261104 16:46:17.646614
|8
|1807
|XCSE
|20261105 9:01:34.155000
|6
|1805
|XCSE
|20261105 9:01:34.682000
|2
|1805
|XCSE
|20261105 9:01:34.683000
|8
|1802
|XCSE
|20261105 9:01:51.637000
|8
|1801
|XCSE
|20261105 9:02:44.152000
|8
|1804
|XCSE
|20261105 9:05:05.187000
|8
|1803
|XCSE
|20261105 9:05:21.505000
|2
|1811
|XCSE
|20261105 9:10:06.296000
|14
|1811
|XCSE
|20261105 9:10:06.296000
|16
|1809
|XCSE
|20261105 9:10:07.682000
|8
|1809
|XCSE
|20261105 9:10:07.695000
|8
|1809
|XCSE
|20261105 9:10:35.416000
|8
|1809
|XCSE
|20261105 9:12:50.421000
|8
|1816
|XCSE
|20261105 9:19:42.522000
|8
|1817
|XCSE
|20261105 9:25:45.457000
|7
|1817
|XCSE
|20261105 9:25:45.494000
|1
|1817
|XCSE
|20261105 9:25:45.494000
|8
|1816
|XCSE
|20261105 9:25:47.396000
|8
|1815
|XCSE
|20261105 9:25:47.433000
|8
|1813
|XCSE
|20261105 9:26:36.345000
|8
|1815
|XCSE
|20261105 9:29:44.392000
|1
|1817
|XCSE
|20261105 9:35:57.077000
|15
|1819
|XCSE
|20261105 9:37:07.194000
|8
|1820
|XCSE
|20261105 9:39:46.257000
|13
|1820
|XCSE
|20261105 9:41:45.959000
|1
|1820
|XCSE
|20261105 9:41:45.959000
|8
|1819
|XCSE
|20261105 9:41:47.490000
|8
|1819
|XCSE
|20261105 9:42:44.013000
|8
|1819
|XCSE
|20261105 9:44:01.526000
|8
|1820
|XCSE
|20261105 9:45:49.108000
|8
|1820
|XCSE
|20261105 9:46:21.928000
|8
|1819
|XCSE
|20261105 9:47:24.646000
|8
|1817
|XCSE
|20261105 9:49:56.703000
|8
|1816
|XCSE
|20261105 9:54:07.115000
|2
|1817
|XCSE
|20261105 9:57:43.915000
|8
|1820
|XCSE
|20261105 10:06:34.197000
|3
|1820
|XCSE
|20261105 10:06:34.197000
|4
|1820
|XCSE
|20261105 10:06:34.197000
|8
|1820
|XCSE
|20261105 10:07:20.359000
|8
|1822
|XCSE
|20261105 10:15:15.386000
|8
|1820
|XCSE
|20261105 10:15:49.615000
|8
|1819
|XCSE
|20261105 10:17:53.442000
|8
|1818
|XCSE
|20261105 10:18:44.411000
|7
|1817
|XCSE
|20261105 10:18:44.501000
|1
|1817
|XCSE
|20261105 10:18:44.501000
|8
|1818
|XCSE
|20261105 10:22:38.502000
|2
|1817
|XCSE
|20261105 10:22:58.891000
|6
|1817
|XCSE
|20261105 10:22:58.910000
|2
|1817
|XCSE
|20261105 10:24:29.490000
|6
|1817
|XCSE
|20261105 10:24:29.490000
|8
|1819
|XCSE
|20261105 10:31:49.017000
|8
|1818
|XCSE
|20261105 10:32:09.443000
|8
|1818
|XCSE
|20261105 10:34:58.505000
|8
|1818
|XCSE
|20261105 10:34:58.524000
|15
|1823
|XCSE
|20261105 10:39:00.033000
|15
|1822
|XCSE
|20261105 10:39:00.139000
|15
|1822
|XCSE
|20261105 10:39:00.139000
|29
|1823
|XCSE
|20261105 10:43:29.948000
|16
|1822
|XCSE
|20261105 10:43:56.268000
|8
|1821
|XCSE
|20261105 10:43:56.424000
|8
|1819
|XCSE
|20261105 10:53:12.700000
|8
|1819
|XCSE
|20261105 10:53:25.084000
|8
|1821
|XCSE
|20261105 10:59:17.899000
|8
|1819
|XCSE
|20261105 11:03:02.671000
|7
|1819
|XCSE
|20261105 11:03:02.671000
|8
|1819
|XCSE
|20261105 11:06:43.138000
|8
|1819
|XCSE
|20261105 11:10:00.696000
|16
|1817
|XCSE
|20261105 11:14:59.469000
|3
|1821
|XCSE
|20261105 11:26:29.661000
|8
|1823
|XCSE
|20261105 11:32:03.696000
|7
|1823
|XCSE
|20261105 11:32:03.696000
|7
|1823
|XCSE
|20261105 11:32:03.696000
|7
|1823
|XCSE
|20261105 11:32:03.696000
|22
|1823
|XCSE
|20261105 11:34:04.434000
|8
|1825
|XCSE
|20261105 11:46:44.753000
|8
|1825
|XCSE
|20261105 11:49:41.753000
|3
|1824
|XCSE
|20261105 11:50:30.825000
|4
|1824
|XCSE
|20261105 11:50:30.825000
|45
|1824
|XCSE
|20261105 11:50:30.825000
|8
|1823
|XCSE
|20261105 11:52:45.429000
|7
|1823
|XCSE
|20261105 11:52:45.429000
|7
|1823
|XCSE
|20261105 11:52:45.429000
|8
|1823
|XCSE
|20261105 11:52:45.429000
|7
|1823
|XCSE
|20261105 11:52:45.429000
|30
|1826
|XCSE
|20261105 12:02:15.547000
|8
|1824
|XCSE
|20261105 12:03:11.445000
|5
|1824
|XCSE
|20261105 12:15:55.640000
|3
|1824
|XCSE
|20261105 12:15:55.640000
|8
|1823
|XCSE
|20261105 12:23:52.922000
|7
|1823
|XCSE
|20261105 12:23:52.922000
|1
|1825
|XCSE
|20261105 12:36:25.440000
|12
|1825
|XCSE
|20261105 12:36:25.440000
|10
|1825
|XCSE
|20261105 12:36:25.440000
|15
|1830
|XCSE
|20261105 12:36:34.868000
|16
|1830
|XCSE
|20261105 12:39:11.923000
|8
|1831
|XCSE
|20261105 12:47:33.596000
|5
|1830
|XCSE
|20261105 12:47:45.255000
|15
|1833
|XCSE
|20261105 13:01:34.653000
|8
|1832
|XCSE
|20261105 13:01:36.201000
|8
|1834
|XCSE
|20261105 13:06:34.956000
|7
|1836
|XCSE
|20261105 13:14:57.194000
|2
|1836
|XCSE
|20261105 13:17:27.237000
|6
|1836
|XCSE
|20261105 13:17:27.237000
|6
|1836
|XCSE
|20261105 13:19:32.237000
|2
|1836
|XCSE
|20261105 13:19:32.237000
|8
|1834
|XCSE
|20261105 13:20:00.362000
|6
|1833
|XCSE
|20261105 13:20:00.382000
|2
|1833
|XCSE
|20261105 13:20:00.382000
|8
|1833
|XCSE
|20261105 13:20:50.673000
|8
|1832
|XCSE
|20261105 13:21:52.524000
|8
|1831
|XCSE
|20261105 13:21:52.542000
|8
|1832
|XCSE
|20261105 13:24:59.347000
|8
|1832
|XCSE
|20261105 13:24:59.353000
|8
|1831
|XCSE
|20261105 13:25:00.025000
|8
|1831
|XCSE
|20261105 13:25:00.032000
|4
|1831
|XCSE
|20261105 13:26:44.605000
|15
|1830
|XCSE
|20261105 13:27:39.698000
|16
|1830
|XCSE
|20261105 13:27:40.667000
|8
|1829
|XCSE
|20261105 13:28:56.542000
|8
|1827
|XCSE
|20261105 13:28:56.587000
|8
|1827
|XCSE
|20261105 13:28:57.642000
|8
|1826
|XCSE
|20261105 13:33:58.333000
|2
|1824
|XCSE
|20261105 13:41:42.457000
|8
|1825
|XCSE
|20261105 13:53:07.029000
|5
|1825
|XCSE
|20261105 13:53:07.029000
|3
|1825
|XCSE
|20261105 13:53:07.029000
|8
|1826
|XCSE
|20261105 13:58:16.176000
|7
|1825
|XCSE
|20261105 14:07:26.809000
|1
|1825
|XCSE
|20261105 14:08:04.453000
|7
|1825
|XCSE
|20261105 14:08:04.453000
|8
|1824
|XCSE
|20261105 14:09:02.491000
|4
|1828
|XCSE
|20261105 14:23:14.357000
|19
|1828
|XCSE
|20261105 14:23:14.357000
|15
|1827
|XCSE
|20261105 14:24:50.570000
|15
|1827
|XCSE
|20261105 14:27:07.100000
|8
|1827
|XCSE
|20261105 14:34:24.815000
|8
|1828
|XCSE
|20261105 14:35:00.151000
|8
|1827
|XCSE
|20261105 14:35:27.220000
|14
|1826
|XCSE
|20261105 14:35:57.836000
|1
|1826
|XCSE
|20261105 14:35:57.836000
|22
|1827
|XCSE
|20261105 14:50:27.716000
|8
|1827
|XCSE
|20261105 14:50:27.716000
|23
|1827
|XCSE
|20261105 14:55:09.564000
|8
|1826
|XCSE
|20261105 14:55:09.584000
|23
|1826
|XCSE
|20261105 14:57:38.582000
|7
|1826
|XCSE
|20261105 14:57:38.582000
|3
|1827
|XCSE
|20261105 15:00:05.534000
|10
|1827
|XCSE
|20261105 15:00:45.129000
|8
|1827
|XCSE
|20261105 15:02:03.878000
|8
|1828
|XCSE
|20261105 15:06:20.723000
|23
|1827
|XCSE
|20261105 15:06:22.203000
|22
|1827
|XCSE
|20261105 15:06:22.804000
|3
|1827
|XCSE
|20261105 15:07:45.556000
|9
|1827
|XCSE
|20261105 15:07:45.556000
|3
|1827
|XCSE
|20261105 15:11:08.095000
|5
|1827
|XCSE
|20261105 15:11:08.095000
|8
|1826
|XCSE
|20261105 15:11:59.158000
|7
|1826
|XCSE
|20261105 15:11:59.158000
|8
|1827
|XCSE
|20261105 15:25:12.853000
|5
|1827
|XCSE
|20261105 15:26:36.038000
|2
|1827
|XCSE
|20261105 15:26:36.038000
|4
|1827
|XCSE
|20261105 15:28:00.057000
|1
|1827
|XCSE
|20261105 15:28:00.057000
|15
|1826
|XCSE
|20261105 15:28:01.964000
|16
|1825
|XCSE
|20261105 15:28:01.976000
|8
|1823
|XCSE
|20261105 15:31:02.794000
|8
|1823
|XCSE
|20261105 15:31:02.794000
|8
|1823
|XCSE
|20261105 15:31:02.794000
|7
|1823
|XCSE
|20261105 15:31:02.794000
|23
|1823
|XCSE
|20261105 15:31:17.482000
|15
|1825
|XCSE
|20261105 15:36:20.270000
|15
|1824
|XCSE
|20261105 15:36:25.423000
|3
|1823
|XCSE
|20261105 15:37:06.942000
|5
|1823
|XCSE
|20261105 15:37:22.374000
|3
|1823
|XCSE
|20261105 15:37:22.374000
|8
|1822
|XCSE
|20261105 15:37:52.553000
|8
|1820
|XCSE
|20261105 15:40:36.068000
|8
|1817
|XCSE
|20261105 15:45:19.027000
|8
|1817
|XCSE
|20261105 15:47:17.559000
|8
|1816
|XCSE
|20261105 15:47:18.018000
|8
|1814
|XCSE
|20261105 15:47:43.555000
|16
|1816
|XCSE
|20261105 15:51:06.866000
|6
|1814
|XCSE
|20261105 15:55:51.530000
|2
|1814
|XCSE
|20261105 15:55:51.530000
|8
|1815
|XCSE
|20261105 15:58:58.246000
|1
|1815
|XCSE
|20261105 15:59:33.233000
|12
|1817
|XCSE
|20261105 15:59:58.307000
|15
|1814
|XCSE
|20261105 15:59:58.529000
|15
|1816
|XCSE
|20261105 16:00:03.453000
|15
|1817
|XCSE
|20261105 16:00:20.201000
|15
|1817
|XCSE
|20261105 16:00:38.925000
|8
|1816
|XCSE
|20261105 16:01:10.873000
|7
|1816
|XCSE
|20261105 16:01:10.873000
|16
|1815
|XCSE
|20261105 16:03:50.788000
|10
|1814
|XCSE
|20261105 16:07:01.286000
|23
|1815
|XCSE
|20261105 16:07:51.876000
|16
|1814
|XCSE
|20261105 16:09:42.046000
|7
|1814
|XCSE
|20261105 16:09:42.046000
|15
|1813
|XCSE
|20261105 16:09:42.136000
|15
|1813
|XCSE
|20261105 16:09:42.566000
|8
|1812
|XCSE
|20261105 16:10:18.995000
|8
|1811
|XCSE
|20261105 16:11:25.885000
|15
|1809
|XCSE
|20261105 16:14:31.797000
|8
|1813
|XCSE
|20261105 16:17:40.101000
|8
|1812
|XCSE
|20261105 16:17:41.616000
|15
|1812
|XCSE
|20261105 16:19:36.882000
|16
|1811
|XCSE
|20261105 16:19:55.076000
|8
|1810
|XCSE
|20261105 16:20:08.075000
|7
|1810
|XCSE
|20261105 16:20:08.075000
|8
|1809
|XCSE
|20261105 16:21:33.305000
|15
|1808
|XCSE
|20261105 16:24:39.190000
|3
|1806
|XCSE
|20261105 16:25:40.395000
|7
|1806
|XCSE
|20261105 16:25:40.395000
|2
|1806
|XCSE
|20261105 16:25:40.395000
|3
|1806
|XCSE
|20261105 16:25:40.395000
|15
|1804
|XCSE
|20261105 16:27:04.847000
|23
|1807
|XCSE
|20261105 16:30:25.017000
|15
|1809
|XCSE
|20261105 16:31:31.168000
|16
|1809
|XCSE
|20261105 16:33:23.315000
|6
|1809
|XCSE
|20261105 16:33:23.315000
|22
|1808
|XCSE
|20261105 16:34:50.784000
|23
|1807
|XCSE
|20261105 16:35:11.176000
|15
|1806
|XCSE
|20261105 16:37:11.034000
|16
|1807
|XCSE
|20261105 16:38:18.509000
|8
|1807
|XCSE
|20261105 16:38:18.509000
|7
|1807
|XCSE
|20261105 16:38:18.862000
|7
|1807
|XCSE
|20261105 16:39:41.024000
|7
|1807
|XCSE
|20261105 16:39:41.041000
|8
|1806
|XCSE
|20261105 16:39:41.042000
|8
|1806
|XCSE
|20261105 16:42:09.581000
|7
|1805
|XCSE
|20261105 16:44:04.113000
|1
|1805
|XCSE
|20261105 16:44:04.132000
|7
|1805
|XCSE
|20261105 16:44:04.133000
|1
|1805
|XCSE
|20261105 16:44:04.133000
|8
|1805
|XCSE
|20261105 16:44:04.626000
|23
|1804
|XCSE
|20261105 16:46:10.449000
|7
|1804
|XCSE
|20261105 16:46:10.449000
|8
|1804
|XCSE
|20261105 16:46:10.449000
|7
|1804
|XCSE
|20261105 16:46:10.449000
|200
|1804
|XCSE
|20261105 16:46:10.449552
|7
|1804
|XCSE
|20261105 16:46:10.450000
|20
|1804
|XCSE
|20261105 16:46:10.451000
|7
|1804
|XCSE
|20261105 16:46:10.467000
|8
|1804
|XCSE
|20261105 16:46:10.469000
|9
|1804
|XCSE
|20261105 16:46:10.486000
|9
|1804
|XCSE
|20261105 16:46:10.488000
|9
|1804
|XCSE
|20261105 16:46:10.502000
|9
|1804
|XCSE
|20261105 16:46:10.504000
|9
|1804
|XCSE
|20261105 16:46:10.508000
|44
|1802
|XCSE
|20261105 16:46:11.716000
|36
|1801
|XCSE
|20261105 16:46:11.987000
|12
|1802
|XCSE
|20261105 16:47:59.551000
|30
|1802
|XCSE
|20261105 16:47:59.551000
|4
|1802
|XCSE
|20261105 16:47:59.551000
|5
|1802
|XCSE
|20261105 16:48:51.802000
|139
|1802
|XCSE
|20261105 16:49:19.883857
|6
|1802
|XCSE
|20261105 16:49:19.883879
|252
|1802
|XCSE
|20261105 16:49:19.883880
|8
|1785
|XCSE
|20261106 9:00:08.161000
|7
|1784
|XCSE
|20261106 9:04:09.255000
|15
|1789
|XCSE
|20261106 9:08:12.081000
|15
|1798
|XCSE
|20261106 9:16:03.121000
|15
|1797
|XCSE
|20261106 9:17:46.832000
|25
|1797
|XCSE
|20261106 9:19:17.762000
|13
|1797
|XCSE
|20261106 9:19:17.814000
|8
|1796
|XCSE
|20261106 9:21:17.272000
|7
|1798
|XCSE
|20261106 9:23:00.322000
|6
|1798
|XCSE
|20261106 9:23:00.342000
|4
|1798
|XCSE
|20261106 9:23:35.530000
|7
|1798
|XCSE
|20261106 9:23:37.316000
|7
|1798
|XCSE
|20261106 9:23:37.325000
|8
|1797
|XCSE
|20261106 9:25:59.397000
|8
|1796
|XCSE
|20261106 9:29:44.208000
|7
|1796
|XCSE
|20261106 9:29:44.208000
|3
|1796
|XCSE
|20261106 9:31:43.714000
|8
|1799
|XCSE
|20261106 9:32:45.522000
|6
|1799
|XCSE
|20261106 9:32:45.543000
|6
|1799
|XCSE
|20261106 9:33:38.581000
|6
|1799
|XCSE
|20261106 9:33:44.636000
|7
|1799
|XCSE
|20261106 9:33:57.200000
|6
|1799
|XCSE
|20261106 9:34:58.272000
|8
|1797
|XCSE
|20261106 9:35:16.543000
|8
|1797
|XCSE
|20261106 9:35:16.659000
|8
|1796
|XCSE
|20261106 9:35:56.131000
|3
|1804
|XCSE
|20261106 9:38:18.466000
|3
|1804
|XCSE
|20261106 9:38:18.466000
|8
|1801
|XCSE
|20261106 9:38:51.837000
|8
|1800
|XCSE
|20261106 9:40:10.748000
|8
|1800
|XCSE
|20261106 9:40:10.748000
|8
|1803
|XCSE
|20261106 9:47:18.130000
|8
|1802
|XCSE
|20261106 9:48:11.505000
|8
|1802
|XCSE
|20261106 9:55:02.579000
|8
|1803
|XCSE
|20261106 10:00:08.391000
|8
|1801
|XCSE
|20261106 10:00:53.673000
|8
|1801
|XCSE
|20261106 10:03:29.900000
|10
|1803
|XCSE
|20261106 10:03:51.614000
|2
|1803
|XCSE
|20261106 10:03:51.614000
|8
|1801
|XCSE
|20261106 10:04:41.009000
|8
|1801
|XCSE
|20261106 10:04:41.009000
|15
|1800
|XCSE
|20261106 10:05:01.238000
|1
|1806
|XCSE
|20261106 10:09:52.877000
|14
|1806
|XCSE
|20261106 10:10:48.091000
|2
|1810
|XCSE
|20261106 10:18:29.760000
|8
|1809
|XCSE
|20261106 10:18:47.935000
|8
|1809
|XCSE
|20261106 10:18:50.948000
|8
|1809
|XCSE
|20261106 10:19:01.961000
|8
|1808
|XCSE
|20261106 10:20:53.112000
|8
|1808
|XCSE
|20261106 10:21:03.028000
|8
|1807
|XCSE
|20261106 10:21:16.598000
|8
|1806
|XCSE
|20261106 10:21:19.808000
|15
|1807
|XCSE
|20261106 10:25:18.924000
|16
|1807
|XCSE
|20261106 10:33:09.331000
|15
|1806
|XCSE
|20261106 10:41:09.227000
|7
|1806
|XCSE
|20261106 10:41:09.227000
|2
|1806
|XCSE
|20261106 10:41:54.646000
|6
|1806
|XCSE
|20261106 10:41:54.646000
|8
|1806
|XCSE
|20261106 10:44:00.976000
|15
|1805
|XCSE
|20261106 10:46:00.197000
|8
|1803
|XCSE
|20261106 10:48:34.716000
|7
|1803
|XCSE
|20261106 10:48:34.716000
|7
|1803
|XCSE
|20261106 10:48:34.716000
|16
|1803
|XCSE
|20261106 10:50:43.851000
|15
|1801
|XCSE
|20261106 10:53:47.872000
|23
|1801
|XCSE
|20261106 11:00:00.086000
|15
|1799
|XCSE
|20261106 11:02:02.890000
|23
|1798
|XCSE
|20261106 11:02:29.546000
|15
|1796
|XCSE
|20261106 11:06:00.040000
|8
|1797
|XCSE
|20261106 11:11:55.289000
|8
|1793
|XCSE
|20261106 11:22:03.787000
|8
|1791
|XCSE
|20261106 11:23:01.956000
|8
|1792
|XCSE
|20261106 11:34:35.042000
|6
|1793
|XCSE
|20261106 11:47:13.451000
|6
|1793
|XCSE
|20261106 11:47:13.486000
|6
|1793
|XCSE
|20261106 11:47:13.520000
|19
|1793
|XCSE
|20261106 11:47:13.520000
|6
|1793
|XCSE
|20261106 11:47:13.622000
|6
|1793
|XCSE
|20261106 11:47:15.716000
|2
|1793
|XCSE
|20261106 11:47:16.906000
|4
|1793
|XCSE
|20261106 11:47:39.152000
|6
|1793
|XCSE
|20261106 11:48:21.618000
|6
|1793
|XCSE
|20261106 11:48:21.640000
|6
|1793
|XCSE
|20261106 11:48:21.677000
|6
|1793
|XCSE
|20261106 11:48:23.716000
|8
|1791
|XCSE
|20261106 11:49:11.349000
|8
|1791
|XCSE
|20261106 11:49:13.844000
|1
|1791
|XCSE
|20261106 11:54:20.668000
|8
|1792
|XCSE
|20261106 11:54:56.206000
|3
|1792
|XCSE
|20261106 11:59:16.591000
|6
|1793
|XCSE
|20261106 12:00:28.748000
|6
|1793
|XCSE
|20261106 12:00:28.754000
|6
|1793
|XCSE
|20261106 12:00:43.557000
|7
|1793
|XCSE
|20261106 12:00:53.434000
|1
|1793
|XCSE
|20261106 12:04:09.256000
|5
|1793
|XCSE
|20261106 12:04:09.256000
|8
|1793
|XCSE
|20261106 12:05:20.254000
|8
|1791
|XCSE
|20261106 12:05:47.294000
|7
|1791
|XCSE
|20261106 12:05:47.294000
|7
|1791
|XCSE
|20261106 12:05:47.294000
|8
|1792
|XCSE
|20261106 12:15:45.447000
|8
|1791
|XCSE
|20261106 12:17:49.862000
|7
|1791
|XCSE
|20261106 12:17:49.862000
|8
|1790
|XCSE
|20261106 12:20:51.668000
|8
|1789
|XCSE
|20261106 12:28:35.142000
|7
|1789
|XCSE
|20261106 12:28:35.142000
|15
|1789
|XCSE
|20261106 12:30:24.708000
|15
|1789
|XCSE
|20261106 12:30:39.103000
|8
|1788
|XCSE
|20261106 12:32:54.116000
|8
|1790
|XCSE
|20261106 12:34:35.105000
|8
|1789
|XCSE
|20261106 12:34:44.435000
|8
|1789
|XCSE
|20261106 12:38:35.850000
|8
|1789
|XCSE
|20261106 12:43:20.387000
|6
|1791
|XCSE
|20261106 12:48:39.176000
|2
|1791
|XCSE
|20261106 12:48:39.176000
|8
|1789
|XCSE
|20261106 12:49:06.935000
|3
|1788
|XCSE
|20261106 12:52:13.368000
|5
|1788
|XCSE
|20261106 12:53:35.332000
|3
|1788
|XCSE
|20261106 12:53:35.332000
|7
|1788
|XCSE
|20261106 12:53:35.332000
|15
|1786
|XCSE
|20261106 12:54:57.046000
|6
|1786
|XCSE
|20261106 12:54:57.055000
|8
|1786
|XCSE
|20261106 12:58:31.231000
|7
|1786
|XCSE
|20261106 12:58:31.231000
|8
|1786
|XCSE
|20261106 12:58:31.234000
|1
|1785
|XCSE
|20261106 13:00:50.442000
|7
|1785
|XCSE
|20261106 13:00:50.442000
|8
|1788
|XCSE
|20261106 13:10:25.969000
|8
|1787
|XCSE
|20261106 13:13:58.088000
|3
|1788
|XCSE
|20261106 13:18:44.588000
|8
|1788
|XCSE
|20261106 13:18:44.588000
|8
|1788
|XCSE
|20261106 13:19:15.533000
|1
|1788
|XCSE
|20261106 13:21:02.975000
|7
|1788
|XCSE
|20261106 13:21:02.975000
|8
|1786
|XCSE
|20261106 13:21:42.923000
|7
|1786
|XCSE
|20261106 13:21:42.923000
|15
|1789
|XCSE
|20261106 13:29:34.402000
|8
|1791
|XCSE
|20261106 13:31:10.502000
|8
|1789
|XCSE
|20261106 13:32:10.246000
|8
|1788
|XCSE
|20261106 13:34:29.202000
|8
|1787
|XCSE
|20261106 13:35:55.648000
|8
|1789
|XCSE
|20261106 13:41:11.282000
|8
|1788
|XCSE
|20261106 13:42:54.429000
|8
|1787
|XCSE
|20261106 13:43:05.783000
|8
|1786
|XCSE
|20261106 13:44:33.962000
|3
|1788
|XCSE
|20261106 13:49:54.317000
|5
|1788
|XCSE
|20261106 13:49:54.317000
|2
|1788
|XCSE
|20261106 13:52:09.111000
|3
|1788
|XCSE
|20261106 13:52:09.111000
|5
|1788
|XCSE
|20261106 13:52:54.483000
|3
|1788
|XCSE
|20261106 13:52:54.483000
|4
|1788
|XCSE
|20261106 13:54:07.273000
|4
|1788
|XCSE
|20261106 13:55:10.054000
|6
|1788
|XCSE
|20261106 13:56:12.971000
|6
|1788
|XCSE
|20261106 13:57:47.678000
|6
|1788
|XCSE
|20261106 13:59:24.510000
|6
|1788
|XCSE
|20261106 14:00:42.740000
|6
|1788
|XCSE
|20261106 14:02:17.393000
|6
|1788
|XCSE
|20261106 14:03:45.999000
|2
|1788
|XCSE
|20261106 14:03:45.999000
|6
|1788
|XCSE
|20261106 14:05:45.942000
|6
|1788
|XCSE
|20261106 14:07:16.137000
|6
|1788
|XCSE
|20261106 14:08:46.116000
|2
|1788
|XCSE
|20261106 14:10:20.768000
|8
|1787
|XCSE
|20261106 14:12:22.209000
|6
|1788
|XCSE
|20261106 14:16:28.192000
|9
|1788
|XCSE
|20261106 14:16:28.192000
|10
|1788
|XCSE
|20261106 14:16:28.192000
|10
|1788
|XCSE
|20261106 14:16:31.265000
|8
|1789
|XCSE
|20261106 14:21:32.170000
|8
|1788
|XCSE
|20261106 14:23:14.044000
|4
|1790
|XCSE
|20261106 14:23:21.214000
|8
|1789
|XCSE
|20261106 14:24:19.336000
|8
|1788
|XCSE
|20261106 14:24:48.320000
|8
|1787
|XCSE
|20261106 14:28:32.206000
|8
|1787
|XCSE
|20261106 14:30:01.541000
|2
|1789
|XCSE
|20261106 14:31:03.631000
|20
|1789
|XCSE
|20261106 14:33:04.327000
|1
|1789
|XCSE
|20261106 14:33:52.007000
|16
|1788
|XCSE
|20261106 14:35:21.245000
|8
|1787
|XCSE
|20261106 14:37:56.411000
|48
|1788
|XCSE
|20261106 14:37:56.411000
|8
|1786
|XCSE
|20261106 14:40:29.902000
|8
|1786
|XCSE
|20261106 14:42:36.189000
|8
|1785
|XCSE
|20261106 14:45:26.880000
|1
|1787
|XCSE
|20261106 14:54:39.239000
|7
|1787
|XCSE
|20261106 14:55:05.420000
|1
|1787
|XCSE
|20261106 14:55:05.420000
|8
|1786
|XCSE
|20261106 14:55:54.121000
|8
|1785
|XCSE
|20261106 15:01:42.660000
|18
|1785
|XCSE
|20261106 15:02:37.898000
|9
|1786
|XCSE
|20261106 15:04:15.922000
|7
|1786
|XCSE
|20261106 15:04:29.428000
|7
|1786
|XCSE
|20261106 15:04:39.686000
|7
|1786
|XCSE
|20261106 15:04:39.706000
|7
|1786
|XCSE
|20261106 15:04:39.709000
|6
|1786
|XCSE
|20261106 15:04:56.764000
|6
|1786
|XCSE
|20261106 15:05:30.865000
|6
|1786
|XCSE
|20261106 15:05:30.871000
|6
|1786
|XCSE
|20261106 15:05:30.883000
|6
|1786
|XCSE
|20261106 15:05:30.885000
|6
|1786
|XCSE
|20261106 15:05:30.899000
|8
|1785
|XCSE
|20261106 15:05:39.331000
|1
|1785
|XCSE
|20261106 15:05:55.758000
|2
|1785
|XCSE
|20261106 15:05:59.602000
|8
|1785
|XCSE
|20261106 15:12:45.141000
|8
|1784
|XCSE
|20261106 15:12:49.135000
|8
|1786
|XCSE
|20261106 15:15:13.885000
|8
|1787
|XCSE
|20261106 15:20:41.405000
|8
|1786
|XCSE
|20261106 15:21:11.618000
|8
|1786
|XCSE
|20261106 15:22:50.858000
|1
|1790
|XCSE
|20261106 15:28:56.035000
|7
|1790
|XCSE
|20261106 15:30:18.058000
|1
|1790
|XCSE
|20261106 15:30:18.058000
|8
|1790
|XCSE
|20261106 15:30:18.157000
|7
|1790
|XCSE
|20261106 15:30:18.157000
|8
|1790
|XCSE
|20261106 15:32:26.796000
|8
|1789
|XCSE
|20261106 15:32:42.983000
|8
|1789
|XCSE
|20261106 15:32:42.983000
|16
|1788
|XCSE
|20261106 15:33:10.777000
|23
|1792
|XCSE
|20261106 15:36:26.330000
|15
|1795
|XCSE
|20261106 15:38:06.256000
|15
|1794
|XCSE
|20261106 15:38:12.649000
|15
|1796
|XCSE
|20261106 15:40:04.559000
|8
|1796
|XCSE
|20261106 15:40:04.583000
|8
|1797
|XCSE
|20261106 15:41:50.070000
|7
|1797
|XCSE
|20261106 15:42:20.594000
|8
|1796
|XCSE
|20261106 15:42:29.122000
|8
|1795
|XCSE
|20261106 15:42:52.941000
|8
|1794
|XCSE
|20261106 15:43:16.808000
|8
|1795
|XCSE
|20261106 15:46:53.757000
|8
|1795
|XCSE
|20261106 15:47:14.593000
|8
|1795
|XCSE
|20261106 15:47:39.933000
|8
|1794
|XCSE
|20261106 15:50:24.919000
|23
|1796
|XCSE
|20261106 15:53:06.647000
|1
|1798
|XCSE
|20261106 15:53:09.835000
|10
|1798
|XCSE
|20261106 15:53:09.835000
|8
|1798
|XCSE
|20261106 15:53:09.835000
|16
|1795
|XCSE
|20261106 15:53:16.929000
|7
|1795
|XCSE
|20261106 15:53:16.929000
|2
|1798
|XCSE
|20261106 15:53:26.633000
|15
|1796
|XCSE
|20261106 15:53:26.669000
|15
|1795
|XCSE
|20261106 15:53:37.582000
|15
|1795
|XCSE
|20261106 15:53:59.267000
|15
|1794
|XCSE
|20261106 15:54:31.870000
|6
|1795
|XCSE
|20261106 15:54:52.717000
|7
|1795
|XCSE
|20261106 15:54:52.717000
|9
|1796
|XCSE
|20261106 15:54:52.717000
|7
|1796
|XCSE
|20261106 15:54:52.717000
|19
|1796
|XCSE
|20261106 15:54:52.717000
|54
|1796
|XCSE
|20261106 15:54:52.717000
|12
|1796
|XCSE
|20261106 15:54:52.718000
|1
|1796
|XCSE
|20261106 15:54:52.718000
|16
|1794
|XCSE
|20261106 15:54:52.737000
|16
|1794
|XCSE
|20261106 15:54:52.754000
|16
|1793
|XCSE
|20261106 15:55:23.295000
|15
|1792
|XCSE
|20261106 15:55:24.296000
|15
|1791
|XCSE
|20261106 15:56:26.493000
|1
|1792
|XCSE
|20261106 15:56:26.494000
|2
|1792
|XCSE
|20261106 15:56:26.494000
|7
|1792
|XCSE
|20261106 15:56:26.494000
|3
|1792
|XCSE
|20261106 15:56:26.494000
|8
|1791
|XCSE
|20261106 15:56:26.520000
|2
|1790
|XCSE
|20261106 15:56:31.968000
|8
|1791
|XCSE
|20261106 15:57:49.221000
|8
|1791
|XCSE
|20261106 15:59:00.032000
|7
|1791
|XCSE
|20261106 16:01:42.714000
|1
|1791
|XCSE
|20261106 16:01:42.733000
|8
|1791
|XCSE
|20261106 16:03:11.962000
|2
|1790
|XCSE
|20261106 16:03:21.313000
|6
|1790
|XCSE
|20261106 16:03:21.313000
|1
|1790
|XCSE
|20261106 16:03:22.360000
|8
|1791
|XCSE
|20261106 16:05:19.280000
|8
|1790
|XCSE
|20261106 16:06:05.125000
|8
|1790
|XCSE
|20261106 16:09:32.429000
|58
|1790
|XCSE
|20261106 16:10:20.888000
|15
|1789
|XCSE
|20261106 16:11:03.854000
|16
|1788
|XCSE
|20261106 16:11:05.103000
|7
|1789
|XCSE
|20261106 16:11:05.103000
|20
|1789
|XCSE
|20261106 16:11:05.103000
|15
|1788
|XCSE
|20261106 16:11:37.818000
|8
|1791
|XCSE
|20261106 16:17:07.168000
|8
|1790
|XCSE
|20261106 16:17:52.071000
|8
|1790
|XCSE
|20261106 16:20:15.763000
|7
|1790
|XCSE
|20261106 16:20:15.763000
|1
|1791
|XCSE
|20261106 16:27:24.839000
|16
|1790
|XCSE
|20261106 16:27:39.687000
|7
|1790
|XCSE
|20261106 16:27:39.687000
|23
|1789
|XCSE
|20261106 16:28:43.187000
|2
|1789
|XCSE
|20261106 16:28:47.032000
|18
|1788
|XCSE
|20261106 16:30:59.513000
|4
|1788
|XCSE
|20261106 16:30:59.513000
|23
|1787
|XCSE
|20261106 16:31:14.868000
|2
|1787
|XCSE
|20261106 16:31:32.870000
|6
|1787
|XCSE
|20261106 16:31:32.873000
|10
|1789
|XCSE
|20261106 16:33:08.032000
|10
|1789
|XCSE
|20261106 16:33:08.034000
|10
|1789
|XCSE
|20261106 16:33:08.036000
|6
|1789
|XCSE
|20261106 16:33:08.064000
|10
|1789
|XCSE
|20261106 16:33:08.117000
|10
|1789
|XCSE
|20261106 16:33:08.278000
|10
|1789
|XCSE
|20261106 16:33:08.354000
|8
|1789
|XCSE
|20261106 16:33:08.724000
|10
|1789
|XCSE
|20261106 16:33:10.785000
|31
|1788
|XCSE
|20261106 16:33:16.357000
|22
|1786
|XCSE
|20261106 16:34:32.375000
|3
|1786
|XCSE
|20261106 16:35:20.616000
|8
|1785
|XCSE
|20261106 16:37:18.438000
|321
|1785
|XCSE
|20261106 16:39:19.228099
Attachment
-
UK Aktietilbagekøbsprogram 2026 - week 45
Legal Disclaimer:
MENAFN provides the information “as is” without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the provider above.
CommentsNo comment