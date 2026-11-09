Russian Forces Launch 819 Attacks On Zaporizhzhia Region Over Past Day, Six Injured
According to Fedorov, Russian forces carried out 25 airstrikes on Zaporizhzhia, Komyshuvakha, Kushuhum, Kushchove, Baburka, Odarivka, Nyzhnia Khortytsia, Zhovta Krucha, Tavriiske, Liubymivka, Novorozivka, Veselianka, Omelnyk, Huliaipilske, Rivne, Vilniansk, Vasylivske and Vasynivka.
A total of 601 UAVs of various modifications, mostly FPV drones, attacked Zaporizhzhia, Komyshuvakha, Richne, Novoiakovlivka, Zapasne, Hryhorivske, Mariivka, Stepnohirsk, Prymorske, Stepove, Pavlivka, Lukianivske, Orikhiv, Shcherbaky, Novodanylivka, Novoandriivka, Mala Tokmachka, Preobrazhenka, Novopavlivka, Charivne, Bilohiria, Chervona Krynytsia, Yehorivka, Novoselivka, Huliaipilske, Kopani, Dolynka, Hirke, Verkhnia Tersa, Rivne, Vozdvyzhivka, Dobropillia, Rizdvianka, Prydorozhnіe, Kosivtseve, Nove Zaporizhzhia and Ternuvate.Read also: Ukrainian energy workers restore external power supply to ZNPP
Five multiple launch rocket system (MLRS) attacks were recorded on Novoandriivka, Mala Tokmachka, Shyroke and Yehorivka.
A further 188 artillery strikes hit Stepnohirsk, Prymorske, Stepove, Pavlivka, Lukianivske, Orikhiv, Shcherbaky, Novodanylivka, Novoandriivka, Mala Tokmachka, Preobrazhenka, Novopavlivka, Charivne, Bilohiria, Novoselivka, Huliaipilske, Hirke, Verkhnia Tersa, Vozdvyzhivka, Dobropillia and Kosivtseve.
Authorities received 60 reports of damage to infrastructure, homes and vehicles.
Photo: Zaporizhzhia Regional Defense Council
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