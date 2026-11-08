Tuesday, 02 January 2024 12:17 GMT
عربي
searchicon

USEuropeArabAsiaAfrica| PoliticsEconomyOil&EnergyEntertainmentSportFrenchSpanish

Richard Hayman


Date: 2026-11-08 01:37:03

(MENAFN- The Conversation)
  • Associate Professor & Digital Initiatives Librarian, Mount Royal University
Profile Articles

Richard Hayman (MA, MLIS) is an academic librarian and associate professor at Mount Royal University in Calgary, Alberta, Canada. As a researcher-practitioner interested in open access and scholarly communications, educational technologies, and evidence-based practice in academic (library) settings, his expertise engages multidisciplinary modes of knowledge exploration, creation, mobilization, and translation. He is committed to open publishing practices in research, and supports researchers, students, and his community on issues related to open publishing and communications.

Experience
  • 2017–present Associate Professor & Digital Initiatives Librarian, Mount Royal University
  • 2012–2017 Assisstant Professor & Digital Initiatives Librarian, Mount Royal University
Education
  • 2009 University of Alberta, MLIS
  • 2006 University of Alberta, MA

The Conversation

MENAFN08112026000199003603ID1111932399


The Conversation

Legal Disclaimer:
MENAFN provides the information “as is” without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the provider above.

tags

Tags

Label
tags

Comments

No comment
tags

Category

tags

Date


More Story

Copyright © 2000 MENAFN. All rights reserved.

Design & Devleopment by MENAFN

Search