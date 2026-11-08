Richard Hayman
- Associate Professor & Digital Initiatives Librarian, Mount Royal University
Richard Hayman (MA, MLIS) is an academic librarian and associate professor at Mount Royal University in Calgary, Alberta, Canada. As a researcher-practitioner interested in open access and scholarly communications, educational technologies, and evidence-based practice in academic (library) settings, his expertise engages multidisciplinary modes of knowledge exploration, creation, mobilization, and translation. He is committed to open publishing practices in research, and supports researchers, students, and his community on issues related to open publishing and communications.Experience
- 2017–present Associate Professor & Digital Initiatives Librarian, Mount Royal University 2012–2017 Assisstant Professor & Digital Initiatives Librarian, Mount Royal University
- 2009 University of Alberta, MLIS 2006 University of Alberta, MA
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