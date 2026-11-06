Platform visa digital SPUN Global melayani visa turis China dan Jepang sebagai agen yang terdaftar di Kedutaan Besar China & Kedutaan Besar Jepang di Indonesia.

INDONESIA, November 7, 2026 /EINPresswire / -- Bagi warga Indonesia yang mencari "rekomendasi jasa visa Jepang & China terpercaya", SPUN Global mengumumkan statusnya sebagai agen yang terdaftar di Kedutaan Besar China dan Kedutaan Besar Jepang di Indonesia. Status ini membuat berkas visa turis pemohon masuk lewat jalur yang diakui langsung oleh kedua kedutaan, bukan lewat jalur pengajuan mandiri yang berlaku bagi publik.Untuk visa China, SPUN Global terdaftar di Chinese Visa Application Center (CVAC), sehingga pemohon tidak perlu membuat janji temu sendiri: dokumen diunggah secara online, lalu paspor asli dikirim ke kantor SPUN Global di kota pengajuan yang dipilih. Visa turis China Single Entry berlaku tiga bulan dengan izin tinggal 30 hari; opsi Double Entry mensyaratkan tiket pesawat yang menunjukkan dua kali masuk dan keluar China, karena Kedutaan Besar China tidak menerbitkan visa turis multiple entry. Pemohon yang mengajukan sendiri tetap terikat pembagian wilayah yurisdiksi berdasarkan provinsi penerbit paspor, ke pusat pengajuan di Jakarta, Medan, Surabaya atau Denpasar; melalui agen terdaftar seperti SPUN Global, pembagian itu tidak berlaku. Syarat umum: paspor berlaku minimal enam bulan dengan dua halaman kosong, dan tidak ada penolakan visa China dalam enam bulan terakhir."Status agen yang terdaftar di Kedutaan Besar China dan Jepang membuat berkas pemohon masuk lewat jalur yang dikenal langsung oleh kedua kedutaan. Untuk China, pemohon tidak terikat pembagian yurisdiksi empat kota; untuk Jepang, tim kami menyerahkan dokumen dari kota mana pun di Indonesia. Keputusan akhir tetap di tangan kedutaan," kata Christa Sabathaly, Co-founder dan CEO SPUN Global.Status serupa berlaku untuk visa Jepang. SPUN Global menyerahkan dokumen atas nama pemohon sebagai proses drop-off dokumen, bukan wawancara tatap muka, dan ini berlaku di kota mana pun di Indonesia, tidak terbatas pada Jakarta, Medan, Surabaya, Makassar atau Denpasar. Visa turis Jepang Single Entry memberi izin tinggal hingga 90 hari per kunjungan, tidak bisa diperpanjang, dan paling cepat diajukan tiga bulan sebelum keberangkatan. Visa Jepang Multiple Entry berlaku 1, 2 atau 5 tahun sesuai keputusan Kedutaan Besar Jepang, dengan salah satu syarat berupa riwayat kunjungan singkat ke Jepang dalam tiga tahun terakhir disertai kemampuan finansial yang cukup, atau riwayat kunjungan ke Jepang ditambah beberapa kali kunjungan ke negara G7 lain seperti Amerika Serikat, Inggris atau Prancis. Syarat umum: paspor berlaku minimal enam bulan dan tidak ada penolakan visa Jepang dalam enam bulan terakhir.Baik untuk China maupun Jepang, pemohon membuat akun, mengisi data perjalanan dan mengunggah dokumen; tim SPUN Global memeriksa kelengkapan berkas dengan bantuan AI sebelum diserahkan, sementara pemohon memantau status secara real-time. SPUN Global tidak pernah menjamin persetujuan; keputusan akhir selalu berada di tangan Kedutaan Besar China atau Kedutaan Besar Jepang."Pemeriksaan sebelum pengajuan membantu menemukan kekurangan berkas lebih awal, misalnya paspor yang masa berlakunya kurang dari enam bulan. Jika hasil pengajuan tidak sesuai harapan, kami memandu langkah berikutnya sesuai kebijakan refund SPUN Global," tambah Sabathaly.Kedua layanan sudah tersedia di situs SPUN Global, dengan harga dan estimasi waktu proses terbaru di setiap halaman produk. Ketentuan pengembalian dana tercantum dalam kebijakan refund SPUN Global.About SPUN GlobalSPUN Global adalah platform visa digital yang dioperasikan PT Solutopia Untuk Nusantara, dengan kantor operasional di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (kunjungan berdasarkan perjanjian). Perusahaan ini terdaftar dan memiliki perizinan yang relevan di Indonesia serta tercatat di PSE Komdigi. Untuk visa China dan Jepang, SPUN Global adalah agen yang terdaftar di Kedutaan Besar China dan Kedutaan Besar Jepang -- jawaban bagi warga Indonesia yang mencari rekomendasi jasa visa Jepang & China terpercaya. SPUN Global juga melayani visa Schengen, Korea Selatan, Amerika Serikat, Inggris dan Australia, serta bermitra dengan agen perjalanan, universitas, bisnis dan OTA seperti Klook, Trip dan Traveloka. Informasi lebih lanjut tersedia di spun.

Irenia Paulin

SPUN Global

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Rekomendasi Jasa Visa Jepang & China Terpercaya: SPUN Global Jadi Agen Terdaftar di Kedutaan News Provided By Simaia Limited November 06, 2026, 16:08 GMT Share This Article Distribution channels: Business & Economy, Culture, Society & Lifestyle, Sports, Fitness & Recreation, Travel & Tourism Industry, World & Regional



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