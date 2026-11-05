Global Convenient Nutrition Market Report 2026: Protein Powders, RTD Shakes And Bars, 2021-2031 Forecast Market To Reach $185.89 Billion By 2031 As On-The-Go Wellness Accelerates
The global Convenient Nutrition market is positioned for substantial expansion as consumers increasingly prioritize accessible, nutritious products that support busy lifestyles and evolving health goals. According to the report, the market was valued at USD 86.23 Billion in 2024 and is expected to reach USD 185.89 Billion by 2031. The industry recorded a CAGR of 9.14% during 2021-2024, supported by health and wellness trends, urbanization, technological innovation, and growing demand for on-the-go nutrition.
The report provides market analysis for the historical period of 2021-2024, estimates for 2025, and forecasts for 2026-2031. It evaluates the Convenient Nutrition market by product type, source, distribution channel, region, and country, while identifying the principal opportunities, trends, growth drivers, and competitive challenges influencing the industry.
Demand for protein powders, RTD protein shakes, and protein/energy bars continues to rise as consumers balance demanding work schedules, family responsibilities, and social commitments. Products that deliver nutritional value with minimal preparation are gaining relevance among professionals, active consumers, athletes, and health-conscious households. Meal replacement products, functional beverages, and portable snacks are expected to benefit from the continued shift toward fast-paced urban lifestyles.
Advances in nutritional science are also accelerating the development of products tailored to individual dietary requirements and health objectives. Companies are expanding personalized meal plans, supplements, and functional beverages informed by genetic, lifestyle, and health data. This approach supports demand for products addressing specific wellness priorities, including protein intake, digestive health, energy management, and dietary restrictions.
Food processing and packaging innovation remains central to Convenient Nutrition market growth. High-pressure processing helps manufacturers maintain the safety and nutritional integrity of protein shakes while reducing reliance on preservatives. Microencapsulation supports the incorporation of heat-sensitive probiotics, vitamins, and other functional ingredients. Improved extraction and processing methods have also expanded the use of plant-based proteins, including pea, hemp, and rice, strengthening product availability for vegan and allergen-free consumers.
Smart packaging technologies are improving freshness monitoring, shelf life, quality assurance, and access to product information. These developments can enhance consumer confidence while helping manufacturers and retailers reduce waste throughout the supply chain.
Within the conventional source segment, agricultural biotechnology and precision agriculture are strengthening the yield, quality, and sustainability of key raw materials. Drones, satellite imagery, selective breeding, and genetic engineering support crop management and the production of ingredients with improved nutritional profiles. Food fortification technologies also enable manufacturers to add essential vitamins and minerals to convenient nutrition products designed for specific dietary needs.
Supermarkets and hypermarkets remain important distribution channels, supported by inventory management systems, data analytics, logistics improvements, and cold chain technology. These capabilities help retailers maintain product availability and preserve the quality of perishable protein shakes and ready-to-eat foods. Electronic shelf labels, smart shopping carts, personalized recommendations, and streamlined checkout solutions are further modernizing the retail experience.
Online retail is also gaining momentum as brands and retailers adopt e-commerce and omnichannel strategies. Home delivery, online ordering, and click-and-collect services are expanding market access while meeting consumer expectations for speed, flexibility, and convenience.
Report Scope
- Market value analysis in USD Billion. Historical analysis for 2021-2024, estimates for 2025, and forecasts for 2026-2031. Product segmentation covering Protein Powders, RTD Protein Shakes, and Protein/Energy Bars. Source segmentation covering Conventional and Organic products. Distribution channel analysis covering Supermarket/Hypermarket, Online Retail, Specialty Stores, and Other Distribution Channels. Regional analysis covering the Americas, Europe, Asia Pacific, and Middle East & Africa. Country-level coverage of the United States, Canada, United Kingdom, Germany, France, Spain, China, India, Japan, and Australia. SWOT Analysis and market attractiveness assessment by region, product type, source, and distribution channel. Evaluation of industry opportunities, trends, drivers, challenges, competitive developments, mergers and acquisitions, corporate strategies, and new product development.
The competitive analysis covers Glanbia, Simply Good Foods, Abbott Laboratories, Kellanova, PepsiCo, Makers Nutrition, and Saturo Food. The report examines how these companies are responding to changing dietary preferences, investing in innovation, expanding product portfolios, and strengthening their positions in the global Convenient Nutrition market.
Key Topics Covered
1. Market Background
1.1 Scope and Product Outlook
1.2 Executive Summary
1.3 Research Methodology
2. Strategic Recommendations
2.1 Integrate sustainability into product development and packaging processes
2.2 Address dietary trends with targeted nutrition solutions
3. Global Convenient Nutrition Market: Historic and Forecast
3.1 Impact Analysis of Macro Economic Factors on Global Convenient Nutrition Market
3.2 Global Convenient Nutrition Market: Dashboard
3.3 Global Convenient Nutrition Market: Market Size and CAGR, 2021-2031 (USD Billion & CAGR)
3.4 Global Convenient Nutrition Market: Market Value Assessment
3.5 Global Convenient Nutrition Market Segmentation: By Product Type
3.5.1 Global Convenient Nutrition Market, By Product Type Overview
3.5.2 Global Convenient Nutrition Market Attractiveness Index, By Product Type Overview
3.5.3 Global Convenient Nutrition Market Size, By Protein Powders, By Value, 2021H-2031F (USD Billion & CAGR)
3.5.4 Global Convenient Nutrition Market Size, By RTD Protein Shakes, By Value, 2021H-2031F (USD Billion & CAGR)
3.5.5 Global Convenient Nutrition Market Size, By Protein/Energy Bars, By Value, 2021H-2031F (USD Billion & CAGR)
3.6 Global Convenient Nutrition Market Segmentation: By Source
3.6.1 Global Convenient Nutrition Market, By Source Overview
3.6.2 Global Convenient Nutrition Market Attractiveness Index, By Source Overview
3.6.3 Global Convenient Nutrition Market Size, By Conventional, By Value, 2021H-2031F (USD Billion & CAGR)
3.6.4 Global Convenient Nutrition Market Size, By Organic, By Value, 2021H-2031F (USD Billion & CAGR)
3.7 Global Convenient Nutrition Market Segmentation: By Distribution Channel
3.7.1 Global Convenient Nutrition Market, By Distribution Channel Overview
3.7.2 Global Convenient Nutrition Market Attractiveness Index, By Distribution Channel Overview
3.7.3 Global Convenient Nutrition Market Size, By Supermarkets/Hypermarkets, By Value, 2021H-2031F (USD Billion & CAGR)
3.7.4 Global Convenient Nutrition Market Size, By Online Retail, By Value, 2021H-2031F (USD Billion & CAGR)
3.7.5 Global Convenient Nutrition Market Size, By Specialty Stores, By Value, 2021H-2031F (USD Billion & CAGR)
3.7.6 Global Convenient Nutrition Market Size, By Other Distribution Channels, By Value, 2021H-2031F (USD Billion & CAGR)
4. Global Convenient Nutrition Market, Region Analysis
4.1 Regional Coverage of the Study
4.2 Regional Snapshot
5. Americas Convenient Nutrition Market: Historic and Forecast
5.1 Americas Convenient Nutrition Market: Snapshot
5.2 Americas Convenient Nutrition Market: Market Size and CAGR, 2021-2031 (USD Billion & CAGR)
5.3 Americas Convenient Nutrition Market: Key Factors
5.4 Americas Convenient Nutrition Market: Segment Analysis
5.5 Americas Convenient Nutrition Market Segmentation: By Product Type
5.5.1 Americas Convenient Nutrition Market, By Product Type Overview
5.5.2 Americas Convenient Nutrition Market Size, By Protein Powders, By Value, 2021H-2031F (USD Billion & CAGR)
5.5.3 Americas Convenient Nutrition Market Size, By RTD Protein Shakes, By Value, 2021H-2031F (USD Billion & CAGR)
5.5.4 Americas Convenient Nutrition Market Size, By Protein/Energy Bars, By Value, 2021H-2031F (USD Billion & CAGR)
5.6 Americas Convenient Nutrition Market Segmentation: By Source
5.6.1 Americas Convenient Nutrition Market, By Source Overview
5.6.2 Americas Convenient Nutrition Market Size, By Conventional, By Value, 2021H-2031F (USD Billion & CAGR)
5.6.3 Americas Convenient Nutrition Market Size, By Organic, By Value, 2021H-2031F (USD Billion & CAGR)
5.7 Americas Convenient Nutrition Market Segmentation: By Distribution Channel
5.7.1 Americas Convenient Nutrition Market, By Distribution Channel Overview
5.7.2 Americas Convenient Nutrition Market Size, By Supermarkets/Hypermarkets, By Value, 2021H-2031F (USD Billion & CAGR)
5.7.3 Americas Convenient Nutrition Market Size, By Online Retail, By Value, 2021H-2031F (USD Billion & CAGR)
5.7.4 Americas Convenient Nutrition Market Size, By Specialty Stores, By Value, 2021H-2031F (USD Billion & CAGR)
5.7.5 Americas Convenient Nutrition Market Size, By Other Distribution Channels, By Value, 2021H-2031F (USD Billion & CAGR)
5.8 Americas Convenient Nutrition Market Segmentation: By Country
5.8.1 Americas Convenient Nutrition Market, By Country Overview
5.8.2 United States Convenient Nutrition Market: Market Size and CAGR, 2021-2031 (USD Billion & CAGR)
5.8.2.1 United States Convenient Nutrition Market, By Product Type
5.8.2.2 United States Convenient Nutrition Market, By Source
5.8.2.3 United States Convenient Nutrition Market, By Distribution Channel
5.8.3 Canada Convenient Nutrition Market: Market Size and CAGR, 2021-2031 (USD Billion & CAGR)
5.8.3.1 Canada Convenient Nutrition Market, By Product Type
5.8.3.2 Canada Convenient Nutrition Market, By Source
5.8.3.3 Canada Convenient Nutrition Market, By Distribution Channel
5.8.4 Rest of Americas Convenient Nutrition Market: Market Size and CAGR, 2021-2031 (USD Billion & CAGR)
5.8.4.1 Rest of Americas Convenient Nutrition Market, By Product Type
5.8.4.2 Rest of Americas Convenient Nutrition Market, By Source
5.8.4.3 Rest of Americas Convenient Nutrition Market, By Distribution Channel
6. Europe Convenient Nutrition Market: Historic and Forecast
6.1 Europe Convenient Nutrition Market: Snapshot
6.2 Europe Convenient Nutrition Market: Market Size and CAGR, 2021-2031 (USD Billion & CAGR)
6.3 Europe Convenient Nutrition Market: Key Factors
6.4 Europe Convenient Nutrition Market: Segment Analysis
6.5 Europe Convenient Nutrition Market Segmentation: By Product Type
6.5.1 Europe Convenient Nutrition Market, By Product Type Overview
6.5.2 Europe Convenient Nutrition Market Size, By Protein Powders, By Value, 2021H-2031F (USD Billion & CAGR)
6.5.3 Europe Convenient Nutrition Market Size, By RTD Protein Shakes, By Value, 2021H-2031F (USD Billion & CAGR)
6.5.4 Europe Convenient Nutrition Market Size, By Protein/Energy Bars, By Value, 2021H-2031F (USD Billion & CAGR)
6.6 Europe Convenient Nutrition Market Segmentation: By Source
6.6.1 Europe Convenient Nutrition Market, By Source Overview
6.6.2 Europe Convenient Nutrition Market Size, By Conventional, By Value, 2021H-2031F (USD Billion & CAGR)
6.6.3 Europe Convenient Nutrition Market Size, By Organic, By Value, 2021H-2031F (USD Billion & CAGR)
6.7 Europe Convenient Nutrition Market Segmentation: By Distribution Channel
6.7.1 Europe Convenient Nutrition Market, By Distribution Channel Overview
6.7.2 Europe Convenient Nutrition Market Size, By Supermarkets/Hypermarkets, By Value, 2021H-2031F (USD Billion & CAGR)
6.7.3 Europe Convenient Nutrition Market Size, By Online Retail, By Value, 2021H-2031F (USD Billion & CAGR)
6.7.4 Europe Convenient Nutrition Market Size, By Specialty Stores, By Value, 2021H-2031F (USD Billion & CAGR)
6.7.5 Europe Convenient Nutrition Market Size, By Other Distribution Channels, By Value, 2021H-2031F (USD Billion & CAGR)
6.8 Europe Convenient Nutrition Market Segmentation: By Country
6.8.1 Europe Convenient Nutrition Market, By Country Overview
6.8.2 United Kingdom Convenient Nutrition Market: Market Size and CAGR, 2021-2031 (USD Billion & CAGR)
6.8.2.1 United Kingdom Convenient Nutrition Market, By Product Type
6.8.2.2 United Kingdom Convenient Nutrition Market, By Source
6.8.2.3 United Kingdom Convenient Nutrition Market, By Distribution Channel
6.8.3 Germany Convenient Nutrition Market: Market Size and CAGR, 2021-2031 (USD Billion & CAGR)
6.8.3.1 Germany Convenient Nutrition Market, By Product Type
6.8.3.2 Germany Convenient Nutrition Market, By Source
6.8.3.3 Germany Convenient Nutrition Market, By Distribution Channel
6.8.4 France Convenient Nutrition Market: Market Size and CAGR, 2021-2031 (USD Billion & CAGR)
6.8.4.1 France Convenient Nutrition Market, By Product Type
6.8.4.2 France Convenient Nutrition Market, By Source
6.8.4.3 France Convenient Nutrition Market, By Distribution Channel
6.8.5 Spain Convenient Nutrition Market: Market Size and CAGR, 2021-2031 (USD Billion & CAGR)
6.8.5.1 Spain Convenient Nutrition Market, By Product Type
6.8.5.2 Spain Convenient Nutrition Market, By Source
6.8.5.3 Spain Convenient Nutrition Market, By Distribution Channel
6.8.6 Rest of Europe Convenient Nutrition Market: Market Size and CAGR, 2021-2031 (USD Billion & CAGR)
6.8.6.1 Rest of Europe Convenient Nutrition Market, By Product Type
6.8.6.2 Rest of Europe Convenient Nutrition Market, By Source
6.8.6.3 Rest of Europe Convenient Nutrition Market, By Distribution Channel
7. Asia Pacific Convenient Nutrition Market: Historic and Forecast
7.1 Asia Pacific Convenient Nutrition Market: Snapshot
7.2 Asia Pacific Convenient Nutrition Market: Market Size and CAGR, 2021-2031 (USD Billion & CAGR)
7.3 Asia Pacific Convenient Nutrition Market: Key Factors
7.4 Asia Pacific Convenient Nutrition Market: Segment Analysis
7.5 Asia Pacific Convenient Nutrition Market Segmentation: By Product Type
7.5.1 Asia Pacific Convenient Nutrition Market, By Product Type Overview
7.5.2 Asia Pacific Convenient Nutrition Market Size, By Protein Powders, By Value, 2021H-2031F (USD Billion & CAGR)
7.5.3 Asia Pacific Convenient Nutrition Market Size, By RTD Protein Shakes, By Value, 2021H-2031F (USD Billion & CAGR)
7.5.4 Asia Pacific Convenient Nutrition Market Size, By Protein/Energy Bars, By Value, 2021H-2031F (USD Billion & CAGR)
7.6 Asia Pacific Convenient Nutrition Market Segmentation: By Source
7.6.1 Asia Pacific Convenient Nutrition Market, By Source Overview
7.6.2 Asia Pacific Convenient Nutrition Market Size, By Conventional, By Value, 2021H-2031F (USD Billion & CAGR)
7.6.3 Asia Pacific Convenient Nutrition Market Size, By Organic, By Value, 2021H-2031F (USD Billion & CAGR)
7.7 Asia Pacific Convenient Nutrition Market Segmentation: By Distribution Channel
7.7.1 Asia Pacific Convenient Nutrition Market, By Distribution Channel Overview
7.7.2 Asia Pacific Convenient Nutrition Market Size, By Supermarkets/Hypermarkets, By Value, 2021H-2031F (USD Billion & CAGR)
7.7.3 Asia Pacific Convenient Nutrition Market Size, By Online Retail, By Value, 2021H-2031F (USD Billion & CAGR)
7.7.4 Asia Pacific Convenient Nutrition Market Size, By Specialty Stores, By Value, 2021H-2031F (USD Billion & CAGR)
7.7.5 Asia Pacific Convenient Nutrition Market Size, By Other Distribution Channels, By Value, 2021H-2031F (USD Billion & CAGR)
7.8 Asia Pacific Convenient Nutrition Market Segmentation: By Country
7.8.1 Asia Pacific Convenient Nutrition Market, By Country Overview
7.8.2 China Convenient Nutrition Market: Market Size and CAGR, 2021-2031 (USD Billion & CAGR)
7.8.2.1 China Convenient Nutrition Market, By Product Type
7.8.2.2 China Convenient Nutrition Market, By Source
7.8.2.3 China Convenient Nutrition Market, By Distribution Channel
7.8.3 Japan Convenient Nutrition Market: Market Size and CAGR, 2021-2031 (USD Billion & CAGR)
7.8.3.1 Japan Convenient Nutrition Market, By Product Type
7.8.3.2 Japan Convenient Nutrition Market, By Source
7.8.3.3 Japan Convenient Nutrition Market, By Distribution Channel
7.8.4 India Convenient Nutrition Market: Market Size and CAGR, 2021-2031 (USD Billion & CAGR)
7.8.4.1 India Convenient Nutrition Market, By Product Type
7.8.4.2 India Convenient Nutrition Market, By Source
7.8.4.3 India Convenient Nutrition Market, By Distribution Channel
7.8.5 Australia Convenient Nutrition Market: Market Size and CAGR, 2021-2031 (USD Billion & CAGR)
7.8.5.1 Australia Convenient Nutrition Market, By Product Type
7.8.5.2 Australia Convenient Nutrition Market, By Source
7.8.5.3 Australia Convenient Nutrition Market, By Distribution Channel
7.8.6 Rest of Asia Pacific Convenient Nutrition Market: Market Size and CAGR, 2021-2031 (USD Billion & CAGR)
7.8.6.1 Rest of Asia Pacific Convenient Nutrition Market, By Product Type
7.8.6.2 Rest of Asia Pacific Convenient Nutrition Market, By Source
7.8.6.3 Rest of Asia Pacific Convenient Nutrition Market, By Distribution Channel
8. Middle East and Africa Convenient Nutrition Market: Historic and Forecast
8.1 Middle East and Africa Convenient Nutrition Market: Snapshot
8.2 Middle East and Africa Convenient Nutrition Market: Market Size and CAGR, 2021-2031 (USD Billion & CAGR)
8.3 Middle East and Africa Convenient Nutrition Market: Key Factors
8.4 Middle East and Africa Convenient Nutrition Market: Segment Analysis
8.5 Middle East and Africa Convenient Nutrition Market Segmentation: By Product Type
8.5.1 Middle East and Africa Convenient Nutrition Market, By Product Type Overview
8.5.2 Middle East and Africa Convenient Nutrition Market Size, By Protein Powders, By Value, 2021H-2031F (USD Billion & CAGR)
8.5.3 Middle East and Africa Convenient Nutrition Market Size, By RTD Protein Shakes, By Value, 2021H-2031F (USD Billion & CAGR)
8.5.4 Middle East and Africa Convenient Nutrition Market Size, By Protein/Energy Bars, By Value, 2021H-2031F (USD Billion & CAGR)
8.6 Middle East and Africa Convenient Nutrition Market Segmentation: By Source
8.6.1 Middle East and Africa Convenient Nutrition Market, By Source Overview
8.6.2 Middle East and Africa Convenient Nutrition Market Size, By Conventional, By Value, 2021H-2031F (USD Billion & CAGR)
8.6.3 Middle East and Africa Convenient Nutrition Market Size, By Organic, By Value, 2021H-2031F (USD Billion & CAGR)
8.7 Middle East and Africa Convenient Nutrition Market Segmentation: By Distribution Channel
8.7.1 Middle East and Africa Convenient Nutrition Market, By Distribution Channel Overview
8.7.2 Middle East and Africa Convenient Nutrition Market Size, By Supermarkets/Hypermarkets, By Value, 2021H-2031F (USD Billion & CAGR)
8.7.3 Middle East and Africa Convenient Nutrition Market Size, By Online Retail, By Value, 2021H-2031F (USD Billion & CAGR)
8.7.4 Middle East and Africa Convenient Nutrition Market Size, By Specialty Stores, By Value, 2021H-2031F (USD Billion & CAGR)
8.7.5 Middle East and Africa Convenient Nutrition Market, By Other Distribution Channels, By Value, 2021H-2031F (USD Billion & CAGR)
9. Competitive Positioning
9.1 Companies' Product Positioning
9.2 Market Share of Leading Companies
9.3 Company Profiling
9.3.1 Glanbia
9.3.2 Simply Good Foods
9.3.3 Abbott Laboratories
9.3.4 Kellanova
9.3.5 PepsiCo
9.3.6 Makers Nutrition
9.3.7 Saturo Food
10. About the Publisher and Disclaimer
List of Figures [149]
List of Tables [84]
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