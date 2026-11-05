Katerina Sviderska
- PhD Candidate in Politics, University of Cambridge
Katerina Sviderska is a PhD candidate in Politics and Gates Scholar at the University of Cambridge (England). Holding a master's in political science (Université de Montréal, Canada), she researches nationalism studies and European integration of Ukraine.Experience
- –present PhD Candidate, University of Cambridge
- 2024 Université de Montréal, Master's in Political Science 2022 Université de Montréal, Bachelor's in International Studies
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