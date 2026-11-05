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Katerina Sviderska

Katerina Sviderska


Date: 2026-11-05 10:05:56

(MENAFN- The Conversation)
  • PhD Candidate in Politics, University of Cambridge
Profile Articles

Katerina Sviderska is a PhD candidate in Politics and Gates Scholar at the University of Cambridge (England). Holding a master's in political science (Université de Montréal, Canada), she researches nationalism studies and European integration of Ukraine.

Experience
  • –present PhD Candidate, University of Cambridge
Education
  • 2024 Université de Montréal, Master's in Political Science
  • 2022 Université de Montréal, Bachelor's in International Studies

The Conversation

MENAFN05112026000199003603ID1111921283


The Conversation

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