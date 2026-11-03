HIT COZY 'LITTLE KITTY, BIG CITY' KINI HADIR DI PONSEL

Anda adalah kucing kecil yang penuh rasa ingin tahu dan berkepribadian besar, yang sedang bertualang mencari jalan pulang.

Petualangan yang dipuji kritikus kini hadir di App Store dan Google Play dengan mode AR eksklusif yang baru

- Matt WoodKIRKLAND, WA, UNITED STATES, November 3, 2026 /EINPresswire / -- Double Dagger Studio hari ini mengumumkan bahwa game petualangan kucing pemenang penghargaan, Little Kitty, Big City, kini tersedia secara global di Apple iOS dan Google Play.Lebih dari 10 juta pemain telah menikmati Little Kitty, Big City di PC, Nintendo Switch, PlayStation, dan Xbox. Kini, pemain di ponsel juga bisa ikut bertualang dan menikmati game versi lengkap yang dirancang ulang agar nyaman dimainkan di mana saja.Versi seluler menawarkan pengalaman“Coba Dulu, Baru Beli”. Pemain dapat menjelajahi beberapa area awal di lingkungan sekitar secara gratis, lalu membuka game versi lengkap dengan sekali pembelian. Sesuai dengan prinsip studio, tidak ada transaksi mikro, iklan, maupun langganan.Harga normal untuk membuka game versi lengkap adalah Rp149.000, dan selama masa peluncuran tersedia seharga Rp129.000.Little Kitty, Big City kini tersedia di Apple App Store dan Google Play.Fitur Utama Versi Seluler:**Petualangan Lengkap: Nikmati gameplay favorit yang sama seperti di versi PC dan konsol, termasuk cerita dan penjelajahan secara utuh. Pemain juga dapat mendandani kucing mereka di Kitty Customizer dan menikmati pembaruan Picture Purrfect secara lengkap.**Mode AR Eksklusif Seluler: Bawa kejahilan, topi-topi menggemaskan, dan kepribadian unik Kitty ke dunia Anda dengan Augmented Reality!**Kontrol yang Dirancang Ulang: Mainkan dengan sistem kontrol baru yang dibuat khusus untuk perangkat seluler, lengkap dengan petunjuk visual berwarna-warni dan desain bertema kucing.**Tersedia dalam 13 Bahasa: Game ini mendukung ke-13 bahasa utama dari rilis aslinya, termasuk Inggris, Jepang, Spanyol, Portugis Brasil, Prancis, Jerman, Korea, Tionghoa Sederhana dan Tradisional, Italia, Polandia, Rusia, dan Turki. Pemain di Indonesia dapat memainkannya dalam bahasa Inggris.“Little Kitty, Big City selalu tentang memberi pemain dunia yang seru untuk dijelajahi, dan ponsel terasa seperti rumah yang alami bagi Kitty,” kata Matt Wood, pendiri Double Dagger Studio.“Kami sangat memperhatikan agar game ini terasa menyenangkan di layar sentuh, dan kami senang kini pemain dapat membawa Kitty (dan sedikit kekacauan ala kucing) ke mana pun mereka pergi.”Pemain dapat mengunduh Little Kitty, Big City mulai hari ini di Apple App Store dan Google Play.Untuk informasi lebih lanjut, trailer, tangkapan layar, dan materi lainnya, kunjungi Press Kit Little Kitty, Big City.Tentang Double Dagger StudioDouble Dagger Studio adalah studio pengembang game independen yang berbasis di Kirkland, Washington, AS. Dipimpin oleh para veteran industri, tim ini membawa pengalaman dari Valve, Harmonix, Microsoft, PUBG, Hasbro, Twitch, Amazon, dan Cartoon Network, serta berdedikasi untuk menciptakan game yang memikat dan berfokus pada karakter bagi pemain di seluruh dunia.

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HIT COZY 'LITTLE KITTY, BIG CITY' KINI HADIR DI PONSEL News Provided By Double Dagger Studio, LTD November 03, 2026, 18:00 GMT Share This Article Distribution channels: Culture, Society & Lifestyle



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