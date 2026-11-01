Russian Forces Strike Zaporizhzhia Region 699 Times In Past 24 Hours, Six Injured
According to him, Russian forces carried out 20 airstrikes on Kushuhum, Novorozivka, Odarivka, Zhovta Krucha, Novooleksandrivka, Liubymivka, Novotroitske, Yasna Poliana, Tavriiske, Tersianka, Vilniansk, Vasylivske, Preobrazhenka and Novopavlivka.
A total of 486 UAVs of various types, mostly FPV drones, attacked Zaporizhzhia, Vilniansk, Malokaterynivka, Richne, Kushuhum, Komyshuvakha, Chervonodniprovka, Hryhorivka, Veselianka, Zaporozhets, Novoiakovlivka, Zapasne, Mahdalynivka, Ternuvate, Rizdvianka, Prydorozhnie, Stepnohirsk, Plavni, Prymorske, Pavlivka, Lukianivske, Orikhiv, Shcherbaky, Novoandriivka, Novopavlivka, Preobrazhenka, Novodanylivka, Mala Tokmachka, Chervona Krynytsia, Omelnyk, Bilohiria, Charivne, Novoselivka, Huliaipilske, Hirke, Staroukrainka, Verkhnia Tersa, Kopani, Dolynka, Rivne, Vozdvyzhivka and Nove Zaporizhzhia.Read also: Russian attack on humanitarian mission bus in Zaporizhzhia region kills woman, injures three
Thirteen multiple launch rocket system (MLRS) strikes were recorded in Zarichne, Zhovta Krucha, Tavriiske, Odarivka and Soniachne.
A total of 180 artillery strikes hit Richne, Chervonodniprovka, Veselianka, Novoiakovlivka, Zapasne, Mahdalynivka, Ternuvate, Rizdvianka, Prydorozhnie, Stepnohirsk, Plavni, Prymorske, Pavlivka, Lukianivske, Orikhiv, Shcherbaky, Novoandriivka, Novopavlivka, Preobrazhenka, Novodanylivka, Mala Tokmachka, Chervona Krynytsia, Omelnyk, Bilohiria, Charivne, Novoselivka, Huliaipilske, Hirke, Staroukrainka, Verkhnia Tersa, Kopani, Dolynka, Rivne, Vozdvyzhivka and Nove Zaporizhzhia.
Authorities received 68 reports of damage to homes, vehicles and infrastructure facilities.
Photo: Zaporizhzhia Region Defense Council
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