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Russian Forces Strike Zaporizhzhia Region 699 Times In Past 24 Hours, Six Injured

Russian Forces Strike Zaporizhzhia Region 699 Times In Past 24 Hours, Six Injured


Date: 2026-11-01 02:08:58

(MENAFN- UkrinForm) Ivan Fedorov, co-chair of the Zaporizhzhia Region Defense Council, reported this on Telegram, according to Ukrinform.

According to him, Russian forces carried out 20 airstrikes on Kushuhum, Novorozivka, Odarivka, Zhovta Krucha, Novooleksandrivka, Liubymivka, Novotroitske, Yasna Poliana, Tavriiske, Tersianka, Vilniansk, Vasylivske, Preobrazhenka and Novopavlivka.

A total of 486 UAVs of various types, mostly FPV drones, attacked Zaporizhzhia, Vilniansk, Malokaterynivka, Richne, Kushuhum, Komyshuvakha, Chervonodniprovka, Hryhorivka, Veselianka, Zaporozhets, Novoiakovlivka, Zapasne, Mahdalynivka, Ternuvate, Rizdvianka, Prydorozhnie, Stepnohirsk, Plavni, Prymorske, Pavlivka, Lukianivske, Orikhiv, Shcherbaky, Novoandriivka, Novopavlivka, Preobrazhenka, Novodanylivka, Mala Tokmachka, Chervona Krynytsia, Omelnyk, Bilohiria, Charivne, Novoselivka, Huliaipilske, Hirke, Staroukrainka, Verkhnia Tersa, Kopani, Dolynka, Rivne, Vozdvyzhivka and Nove Zaporizhzhia.

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Thirteen multiple launch rocket system (MLRS) strikes were recorded in Zarichne, Zhovta Krucha, Tavriiske, Odarivka and Soniachne.

A total of 180 artillery strikes hit Richne, Chervonodniprovka, Veselianka, Novoiakovlivka, Zapasne, Mahdalynivka, Ternuvate, Rizdvianka, Prydorozhnie, Stepnohirsk, Plavni, Prymorske, Pavlivka, Lukianivske, Orikhiv, Shcherbaky, Novoandriivka, Novopavlivka, Preobrazhenka, Novodanylivka, Mala Tokmachka, Chervona Krynytsia, Omelnyk, Bilohiria, Charivne, Novoselivka, Huliaipilske, Hirke, Staroukrainka, Verkhnia Tersa, Kopani, Dolynka, Rivne, Vozdvyzhivka and Nove Zaporizhzhia.

Authorities received 68 reports of damage to homes, vehicles and infrastructure facilities.

Photo: Zaporizhzhia Region Defense Council

MENAFN01112026000193011044ID1111897652


UkrinForm

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