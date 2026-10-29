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Qing Wu

Qing Wu


Date: 2026-10-29 02:07:02

(MENAFN- The Conversation)
  • Principal Research Fellow, Centre for Railway Engineering, CQUniversity Australia
Profile Articles

I am a Principal Research Fellow (Associate Professor) and Mechanical Discipline Leader at CQUniversity's Centre for Railway Engineering. I hold a PhD from CQUniversity in Railway Engineering. I am a Chartered Professional Engineer (CPEng), with professional registration in Queensland (RPEQ) and Victoria (RPEV).

My expertise spans train dynamics, railway safety and energy-efficient rail systems. I have received ARC DECRA and Advance Queensland Industry Research Fellowships. My professional experience includes industry research and consultancy, research leadership, doctoral supervision and railway standards development.

Experience
  • –present Principal Research Fellow, CQUniversity Australia
Education
  • 2016 CQUniversity Australia, PhD in Railway Engineering

The Conversation

MENAFN29102026000199003603ID1111882624


The Conversation

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