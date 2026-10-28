Eye Level Malaysia Galakkan Ibu Bapa Perkukuh Asas Matematik Dan Bahasa Inggeris Anak Menjelang 2027

Pelajar menjalani penilaian (kiri) dan pelajar semasa mengikuti kelas Eye Level (kanan)

Promosi Hujung Tahun menawarkan diskaun RM50 untuk yuran pendaftaran dan Ujian Penilaian Tahap percuma bagi menyokong pembelajaran awal.

KUALA LUMPUR, MALAYSIA, October 29, 2026 /EINPresswire / -- Seiring dengan usaha Malaysia untuk mengenal pasti jurang pembelajaran dan meningkatkan keupayaan murid dalam memahami serta mengaplikasikan ilmu, Eye Level Malaysia menggalakkan ibu bapa mengambil langkah proaktif dalam memperkukuh asas Matematik dan Bahasa Inggeris anak-anak menerusi Promosi Hujung Tahun pada November ini.Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) baru-baru ini menekankan keperluan untuk menangani jurang penguasaan Matematik, dengan cabaran murid bukan sahaja melibatkan pengiraan dan hafalan formula, tetapi turut merangkumi keupayaan untuk memahami konsep, membuat penaakulan dan mengaplikasikan pengetahuan dalam situasi baharu.Perkembangan ini menekankan kepentingan membina asas akademik yang kukuh sejak usia awal - bukan sahaja dalam Matematik, tetapi juga Bahasa Inggeris yang memainkan peranan penting dalam pembelajaran, komunikasi dan keupayaan kanak-kanak memahami maklumat.Memperkukuh Asas Matematik dan Bahasa InggerisEye Level Malaysia menawarkan program Critical Thinking Mathematics dan English yang direka untuk membantu kanak-kanak memperkukuh kemahiran akademik asas sambil membangunkan pemikiran kritis, kemahiran menyelesaikan masalah dan pembelajaran kendiri.Program Critical Thinking Mathematics memberi tumpuan kepada pemahaman konsep Matematik, penaakulan logik dan pendekatan yang sistematik dalam menyelesaikan masalah.Program English pula membantu membangunkan kemahiran membaca dan memahami teks, kosa kata, tatabahasa serta penggunaan Bahasa Inggeris, di samping menggalakkan kanak-kanak memahami dan menyampaikan idea dengan lebih yakin.Kedua-dua program menggunakan pendekatan pembelajaran berasaskan tahap, membolehkan kanak-kanak memulakan pembelajaran mengikut tahap keupayaan semasa mereka dan berkembang secara sistematik.Bagi ibu bapa, pendekatan ini membolehkan pembelajaran memberi tumpuan kepada apa yang anak bersedia untuk pelajari, dan bukan semata-mata berdasarkan umur atau tahun persekolahan mereka.Pencapaian Malaysia Book of Records Tingkatkan Keyakinan Ibu BapaPendekatan Eye Level Malaysia turut mendapat pengiktirafan melalui penyertaan keluarga di seluruh Malaysia.Pada 2026, Eye Level Malaysia telah mencipta dua rekod Malaysia Book of Records (MBOR):- Most Enrolments in a Critical Thinking Mathematics Programme in a Year- Most Enrolments in a Critical Thinking English Programme in a YearPengiktirafan tersebut berdasarkan 8,344 pendaftaran subjek melibatkan 5,821 pelajar pada tahun 2025, mencerminkan penyertaan yang kukuh dalam program Matematik dan Bahasa Inggeris Eye Level di seluruh negara. Pertumbuhan ini mencerminkan penekanan yang semakin diberikan oleh ibu bapa di Malaysia terhadap program pengayaan yang dapat memperkukuh Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT), pemikiran kritis serta asas akademik yang penting sejak usia awal.Langkah Pertama yang Mudah untuk Ibu BapaSebagai sebahagian daripada Promosi Hujung Tahun November, Eye Level Malaysia menawarkan:- DISKAUN RM50 UNTUK YURAN PENDAFTARANIbu bapa boleh menikmati diskaun RM50 untuk yuran pendaftaran apabila mendaftarkan anak sepanjang tempoh promosi.- UJIAN PENILAIAN TAHAP SECARA PERCUMAIbu bapa berpeluang mengetahui tahap pembelajaran semasa anak dan mengenal pasti tahap permulaan yang bersesuaian untuk perjalanan pembelajaran mereka.Promosi ini boleh didapati di pusat-pusat Eye Level Malaysia yang mengambil bahagian sepanjang November 2026, tertakluk kepada terma dan syarat yang berkenaan.Dengan Malaysia bersedia menghadapi landskap pendidikan yang terus berkembang, Eye Level Malaysia menggalakkan ibu bapa menggunakan tempoh hujung tahun ini untuk menilai keperluan pembelajaran anak dan membuat persediaan bagi tahun akademik 2027.Kenali Tahap Mereka. Kukuhkan Asas Mereka. Bina Keyakinan Mereka.Untuk maklumat lanjut, kunjungi Eye Level Malaysia.Mengenai Eye Level MalaysiaEye Level Malaysia menyediakan program Critical Thinking Mathematics dan English untuk kanak-kanak berumur 4 hingga 15 tahun. Pendekatan pembelajaran berpusatkan pelajar dan berasaskan tahap ini direka untuk membina asas akademik, pemikiran kritis, kemahiran menyelesaikan masalah serta tabiat pembelajaran kendiri.Pada 2026, Eye Level Malaysia menerima dua pengiktirafan Malaysia Book of Records bagi Most Enrolments in a Critical Thinking Mathematics Programme in a Year dan Most Enrolments in a Critical Thinking English Programme in a Year.

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Eye Level Malaysia Galakkan Ibu Bapa Perkukuh Asas Matematik dan Bahasa Inggeris Anak Menjelang 2027 News Provided By Daekyo (Eye Level) October 29, 2026, 01:00 GMT Share This Article Distribution channels: Education



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