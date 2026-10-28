SPUN Global, startup visa digital Indonesia berating 4,8 di Google, layani 400+ jenis visa ke 95+ negara. Bermitra dengan Klook, Trip, dan Traveloka.

JAKARTA, INDONESIA, October 28, 2026 /EINPresswire / -- Bagi warga Indonesia yang mencari "rekomendasi agen visa terpercaya", SPUN Global hadir sebagai platform visa digital yang melayani permohonan visa ke luar negeri maupun visa dan izin tinggal ke Indonesia. Didirikan pada 2024 dan dikelola oleh PT Solutopia Untuk Nusantara, SPUN Global membantu pengajuan lebih dari 400 jenis visa ke lebih dari 95 negara bagi pemohon asal Indonesia, serta membantu orang asing dari semua kewarganegaraan yang memerlukan visa dan izin tinggal ke Indonesia. SPUN Global mencatat tingkat persetujuan visa 99% dan lebih dari 20.000 permohonan yang disetujui, serta menawarkan jaminan uang kembali sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. SPUN Global juga meraih rating 4,8 dari 307 ulasan di Google. Salah satu pengguna menulis, "Alhamdulillaah pengurusan visa dibantu SPUN sangat membantu kami yang di luar jawa, admin sangat ramah dan responsif menjawab pertanyaan. Pendamping janji temu juga sat set membantu saat ada dokumen yang diperlukan."Untuk visa keluar negeri, SPUN Global melayani pengurusan visa ke destinasi populer seperti Jepang, China, Korea Selatan dan negara-negara Schengen di Eropa. Jenis visa yang tersedia pun beragam, bergantung pada tujuan dan profil pemohon, mulai dari visa turis, visa kunjungan keluarga, visa bisnis, visa kerja, hingga visa pendidikan. Selain destinasi populer, SPUN Global juga melayani pengurusan visa ke destinasi unik lainnya, seperti Afrika Selatan, Kirgistan, Bahrain, Bahama, Mongolia, Sri Lanka, Yordania, Polinesia Prancis, serta Sao Tome dan Principe.SPUN Global juga menyediakan beberapa jenis visa untuk satu destinasi. Untuk Jepang, misalnya, tersedia visa turis, pelajar, bisnis, Specified Skilled Worker (Tokutei Ginou), serta kategori visa kerja lainnya. Untuk Bulgaria, SPUN Global membantu pengajuan visa Schengen untuk berbagai keperluan, seperti wisata, kunjungan teman/keluarga, bisnis, kerja, dan pertukaran, sesuai kategori visa yang berlaku. SPUN Global juga membantu pemohon mengajukan visa di luar negara asalnya. Contohnya, warga negara Indonesia yang memegang izin tinggal jangka panjang Malaysia yang masih berlaku dapat memenuhi syarat untuk mengajukan visa Turis China melalui proses pengajuan yang berlaku di Malaysia."Kami ingin membantu lebih banyak orang bepergian ke berbagai negara tanpa harus terhambat oleh proses pengurusan visa. Karena itu, kami terus memperluas pilihan destinasi dan layanan visa agar semakin banyak orang bisa mewujudkan rencana perjalanan mereka. Bagi kami, negara asal seseorang seharusnya tidak membatasi ke mana mereka bisa pergi," ujar Christa Sabathaly, Co-founder & CEO SPUN Global.Untuk visa masuk ke Indonesia, SPUN Global melayani pemohon dari berbagai kewarganegaraan dengan beragam kategori visa, mulai dari wisata, bisnis (termasuk rapat, negosiasi dan aktivitas pembuatan konten dengan surat undangan yang diperlukan), sosial budaya, exhibitor pameran, pembicara acara yang diundang, musisi internasional, hingga magang akademik dan pelatihan jangka pendek. SPUN Global juga membantu pengurusan izin tinggal terbatas (ITAS), termasuk ITAS Pasangan bagi warga negara asing yang menikah dengan warga negara Indonesia, ITAS Pekerja Jarak Jauh/ Digital Nomad, ITAS Rumah Kedua, ITAS Bekerja dan ITAS Investor.Platform SPUN Global tersedia dalam Bahasa Indonesia, Inggris, Jepang, Korea, Melayu, serta China (aksara sederhana dan tradisional) untuk membantu pengguna memahami informasi dan persyaratan visa sesuai kebutuhan mereka. Tak hanya menyediakan informasi yang mudah diakses, SPUN Global juga membantu pemohon mempersiapkan dokumen dengan lebih cermat melalui pemeriksaan dengan bantuan AI yang didukung oleh tim visa expert SPUN Global."Permohonan visa tidak selalu terkendala oleh kelayakan pemohon. Dokumen yang tidak lengkap atau tidak sesuai dengan persyaratan juga kerap menjadi masalah. Karena itu, kami menggabungkan teknologi AI dengan visa expert untuk membantu mengidentifikasi kekurangan atau ketidaksesuaian dokumen sebelum permohonan diajukan," tambah Sabathaly.Untuk menjangkau lebih banyak pengguna dan memenuhi kebutuhan visa yang beragam, SPUN Global juga bekerja sama dengan berbagai pihak, mulai dari travel agent, universitas, dan organisasi hingga Online Travel Agent (OTA) seperti Klook, Trip, dan Traveloka. Bagi perusahaan, institusi pendidikan, dan penyelenggara acara yang membutuhkan bantuan terkait visa, SPUN Global juga membuka peluang kerja sama. Informasi lebih lanjut mengenai kemitraan dapat diakses melalui spun.Dengan beragam pilihan visa untuk berbagai kebutuhan, informasi yang mudah diakses, dan bantuan dari tim visa expert, SPUN Global berupaya membuat proses pengajuan visa lebih sederhana dan praktis. Melalui platform digitalnya, SPUN Global ingin membantu pengguna memahami pilihan visa yang tersedia dan mempersiapkan dokumen secara lebih cermat, sehingga mereka dapat mengajukan permohonan dengan lebih percaya diri.Tentang SPUN GlobalSPUN Global adalah platform visa online yang membantu warga Indonesia bepergian ke luar negeri serta membantu warga negara asing mengurus visa dan izin tinggal di Indonesia. Selain layanan visa, SPUN Global juga menyediakan layanan pendukung perjalanan seperti travel insurance, eSIM, penerjemahan dokumen, dan apostille. Dengan dukungan teknologi AI dan tim visa expert, SPUN Global memudahkan pengguna memahami persyaratan serta mempersiapkan dokumen visa secara online. SPUN Global terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Komdigi dan memiliki perizinan terkait di Indonesia.

Irenia Paulin

SPUN Global

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Rekomendasi Agen Visa Terpercaya di Indonesia: SPUN Global Layani 400+ Jenis Visa ke 95+ Negara, Dari China Hingga Eropa News Provided By Simaia Limited October 28, 2026, 14:39 GMT Share This Article Distribution channels: Business & Economy, Culture, Society & Lifestyle, Technology, Travel & Tourism Industry, World & Regional



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