Russian Forces Strike Zaporizhzhia Region 846 Times Over Past 24 Hours, Two Injured
According to him, Russian forces carried out 17 airstrikes on Komyshuvakha, Veselianka, Novorozivka, Novotroitske, Zhovta Krucha, Lystivka, Yasna Poliana, Serhiivka, Orikhiv, Preobrazhenka, Hirke, Novoselivka, and Kopani.
A total of 619 UAVs of various types, mostly FPV drones, attacked Zaporizhzhia, Kushuhum, Richne, Bilenke, Stepnohirsk, Prymorske, Stepove, Pavlivka, Lukianivske, Orikhiv, Shcherbaky, Novodanylivka, Novoandriivka, Mala Tokmachka, Charivne, Bilohiria, Kopani, Huliaipilske, Vozdvyzhivka, Hirke, Dobropillia, Rivne, Rizdvianka, Chervona Krynytsia, Novoselivka, Prydorozhnie, Preobrazhenka, Novopavlivka, Kosivtseve, Nove Zaporizhzhia, Verkhnia Tersa, and Ternuvate.Read also: Russian forces hit shopping mall in Zaporizhzhia again, sparking fire
Four attacks using multiple launch rocket systems (MLRS) were recorded in Lukianivske, Mala Tokmachka, Hirke, and Dolynka.
A total of 206 artillery strikes hit Stepnohirsk, Prymorske, Stepove, Pavlivka, Lukianivske, Orikhiv, Shcherbaky, Novodanylivka, Novoandriivka, Mala Tokmachka, Preobrazhenka, Charivne, Bilohiria, Novoselivka, Huliaipilske, Hirke, Verkhnia Tersa, Vozdvyzhivka, Dobropillia, Nove Zaporizhzhia, and Kosivtseve.
Photo: Zaporizhzhia Region Defense Council
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