In-Flight Entertainment & Connectivity Market: Global Forecast To 2031 Market To Reach USD 13.2 Billion As High-Speed Wi-Fi, LEO Satellites, And Fleet Retrofits Drive 6.8% CAGR
|Report Attribute
|Details
|No. of Pages
|367
|Forecast Period
|2026 - 2031
|Estimated Market Value (USD) in 2026
|$9.5 billion
|Forecasted Market Value (USD) by 2031
|$13.2 billion
|Compound Annual Growth Rate
|6.8%
|Regions Covered
|Global
Key Topics Covered:
1 INTRODUCTION
1.1 STUDY OBJECTIVES
1.2 MARKET DEFINITION
1.3 STUDY SCOPE
1.3.1 IN-FLIGHT ENTERTAINMENT AND CONNECTIVITY MARKET SEGMENTATION & REGIONAL SNAPSHOT
1.3.2 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS
1.3.3 YEARS CONSIDERED
1.4 CURRENCY CONSIDERED
1.5 STAKEHOLDERS
1.6 SUMMARY OF CHANGES
2 EXECUTIVE SUMMARY
2.1 KEY INSIGHTS AND MARKET HIGHLIGHTS
2.2 KEY MARKET PARTICIPANTS: MAPPING OF STRATEGIC DEVELOPMENTS
2.3 DISRUPTIVE TRENDS IN IN-FLIGHT ENTERTAINMENT AND CONNECTIVITY MARKET
2.4 HIGH GROWTH SEGMENTS
2.5 REGIONAL SNAPSHOT: MARKET SIZE, GROWTH RATE, AND FORECAST
3 PREMIUM INSIGHTS
3.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN IN-FLIGHT ENTERTAINMENT AND CONNECTIVITY MARKET
3.2 IN-FLIGHT ENTERTAINMENT AND CONNECTIVITY MARKET, BY OFFERING
3.3 IN-FLIGHT ENTERTAINMENT AND CONNECTIVITY MARKET, BY PLATFORM
3.4 IN-FLIGHT ENTERTAINMENT AND CONNECTIVITY MARKET, BY END USE
3.5 IN-FLIGHT ENTERTAINMENT AND CONNECTIVITY MARKET, BY CLASS
4 MARKET OVERVIEW
4.1 INTRODUCTION
4.2 MARKET DYNAMICS
4.2.1 DRIVERS
4.2.1.1 Rising trend of bring your own device among passengers
4.2.1.2 Rising shift toward cloud services
4.2.1.3 Fleet modernization and retrofit of legacy IFEC systems
4.2.1.4 Growing demand for seamless, high-quality in-flight connectivity
4.2.1.5 Growing adoption of streaming-based in-flight entertainment
4.2.2 RESTRAINTS
4.2.2.1 Stringent data privacy regulations
4.2.2.2 Bandwidth limitations
4.2.2.3 Aircraft weight and power constraints
4.2.3 OPPORTUNITIES
4.2.3.1 Expansion of open and interoperable IFEC platforms
4.2.3.2 Growing collaborations between airlines and content platforms
4.2.3.3 Rising interest in exclusive in-flight offers
4.2.4 CHALLENGES
4.2.4.1 Complexity of securing content licensing rights for in-flight streaming
4.2.4.2 High cost of installation and integration
4.3 UNMET NEEDS AND WHITE SPACES IN IN-FLIGHT ENTERTAINMENT AND CONNECTIVITY MARKET
4.4 INTER-CONNECTED MARKETS AND CROSS-SECTOR OPPORTUNITIES
4.5 STRATEGIC MOVES BY TIER 1/2/3 PLAYERS
5 INDUSTRY TRENDS
5.1 INTRODUCTION
5.2 ECOSYSTEM ANALYSIS
5.2.1 MANUFACTURERS AND SYSTEM PROVIDER
5.2.2 SERVICE PROVIDER
5.2.3 END USER
5.3 TRENDS IN GLOBAL IN-FLIGHT ENTERTAINMENT AND CONNECTIVITY MARKET
5.4 VALUE CHAIN ANALYSIS
5.5 PRICING ANALYSIS
5.5.1 AVERAGE SELLING PRICE, BY OFFERING, 2025
5.5.2 INDICATIVE PRICING OF IFE HARDWARE DEVICES
5.6 TRADE ANALYSIS
5.6.1 HS CODE 852872
5.6.1.1 Import scenario (HS code 852872)
5.6.1.2 Export scenario (HS code 852872)
5.6.2 HS CODE 851762
5.6.2.1 Import scenario (HS code 851762)
5.6.2.2 Export scenario (HS code 851762)
5.7 CASE STUDIES
5.7.1 CASE STUDY 1: DELTA AIR LINES INTRODUCED CLOUD-BASED AND PERSONALIZED IN-FLIGHT ENTERTAINMENT
5.7.2 CASE STUDY 2: ETIHAD AIRWAYS EXPANDED VIASAT CONNECTIVITY ACROSS ITS FLEET
5.7.3 CASE STUDY 3: LUFTHANSA TESTED VIRTUAL REALITY AS PART OF IN-FLIGHT ENTERTAINMENT
5.8 KEY CONFERENCES & EVENTS, 2026-2027
5.9 TRENDS & DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS
5.10 OPERATIONAL DATA
5.10.1 NEW AIRCRAFT ORDERS BY OEMS, 2023-2025 (UNITS)
5.10.2 NEW AIRCRAFT ORDERS, BY AIRCRAFT TYPE, 2022-2024 (UNITS)
5.11 TOTAL COST OF OWNERSHIP
5.12 MACROECONOMIC OUTLOOK
5.12.1 INTRODUCTION
5.12.2 GDP TRENDS AND FORECAST
5.13 BUSINESS MODELS
5.13.1 ADVERTISING & SPONSORED CONNECTIVITY
5.13.2 CONNECTIVITY-AS-A-SERVICE
5.13.3 IFEC HARDWARE SALES & SYSTEM INTEGRATION
5.14 BILL OF MATERIALS ANALYSIS
5.14.1 BILL OF MATERIALS ANALYSIS FOR IN-FLIGHT ENTERTAINMENT SOLUTIONS
5.14.2 BILL OF MATERIALS ANALYSIS FOR IN-FLIGHT CONNECTIVITY SOLUTIONS
6 TECHNOLOGICAL ADVANCEMENTS, AI-DRIVEN IMPACT, PATENTS, INNOVATIONS, AND FUTURE APPLICATIONS
6.1 KEY TECHNOLOGIES
6.1.1 MULTI-ORBIT SATELLITE AND LEO-BASED IN-FLIGHT CONNECTIVITY TECHNOLOGY
6.1.2 5G AND NEXT-GENERATION AIR-TO-GROUND CONNECTIVITY TECHNOLOGY
6.1.3 EDGE COMPUTING AND CLOUD-ENABLED IN-FLIGHT ENTERTAINMENT TECHNOLOGY
6.2 COMPLEMENTARY TECHNOLOGIES
6.2.1 ADVANCED AIRCRAFT ANTENNA, MODEM, AND SATCOM TERMINAL TECHNOLOGIES
6.2.2 WIRELESS CABIN NETWORKING AND DIGITAL CONTENT MANAGEMENT TECHNOLOGIES
6.3 ADJACENT TECHNOLOGIES
6.3.1 AIRLINE DIGITAL COMMERCE AND PERSONALIZED PASSENGER EXPERIENCE TECHNOLOGY
6.3.2 SMART CABIN DISPLAYS, PASSENGER DEVICES, AND HUMAN-MACHINE INTERFACE TECHNOLOGY
6.4 TECHNOLOGY ROADMAP
6.5 IMPACT OF AI/GENERATIVE AI
6.5.1 TOP USE CASES AND MARKET POTENTIAL
6.5.2 BEST PRACTICES
6.5.3 CASE STUDIES OF AI IMPLEMENTATION
6.5.4 INTERCONNECTED ECOSYSTEM AND IMPACT ON MARKET PLAYERS
6.5.5 CLIENTS' READINESS TO ADOPT GEN AI
6.6 PATENT ANALYSIS
6.7 FUTURE APPLICATIONS
6.8 SUCCESS STORIES AND REAL-WORLD APPLICATIONS
6.8.1 PANASONIC AVIONICS CORPORATION: AGENTIC AI FOR IFEC DIAGNOSTICS
6.8.2 DELTA AIR LINES: AI-BASED PERSONALIZATION OF IN-FLIGHT ENTERTAINMENT
6.8.3 LUFTHANSA GROUP: AI-BASED CABIN DEFECT MANAGEMENT
7 SUSTAINABILITY AND REGULATORY LANDSCAPE
7.1 REGIONAL REGULATIONS AND COMPLIANCE
7.1.1 ORGANIZATIONS
7.1.2 INDUSTRY STANDARDS
7.2 SUSTAINABILITY INITIATIVES
7.2.1 LIGHTWEIGHT IFE HARDWARE AND LOW-POWER CONNECTIVITY SYSTEMS
7.2.2 USE OF RECYCLABLE MATERIALS IN IFE SCREENS, SEAT ELECTRONICS, CABLING, ANTENNAS, RADOMES, AND CONNECTIVITY EQUIPMENT
7.3 CERTIFICATIONS, LABELING, AND ECO-STANDARDS
8 CUSTOMER LANDSCAPE & BUYER BEHAVIOR
8.1 DECISION-MAKING PROCESS
8.2 BUYERS, STAKEHOLDERS, AND BUYING EVALUATION CRITERIA
8.2.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS
8.2.2 BUYING CRITERIA
8.3 ADOPTION BARRIERS & INTERNAL CHALLENGES
8.4 UNMET NEEDS FROM VARIOUS END-USE INDUSTRIES
9 IN-FLIGHT ENTERTAINMENT AND CONNECTIVITY MARKET, BY OFFERING
9.1 INTRODUCTION
9.2 IN-FLIGHT ENTERTAINMENT
9.2.1 PRODUCT
9.2.1.1 Portable devices
9.2.1.1.1 Increasing personal-device usage and wireless IFE adoption to drive growth
9.2.1.2 Non-portable devices
9.2.1.2.1 Rising airline investment in seatback systems to drive growth
9.2.2 IN-FLIGHT CONTENT
9.2.2.1 Streamed
9.2.2.1.1 Rising demand for onboard streaming and personalized digital content to drive growth
9.2.2.2 Stored
9.2.2.2.1 Expanding content libraries and reliable offline entertainment to drive growth
9.2.3 IN-FLIGHT RETAIL AND ADVERTISING
9.2.3.1 Retail
9.2.3.1.1 Digital onboard commerce and passenger engagement to drive growth
9.2.3.2 Advertising
9.2.3.2.1 Personalized digital engagement and new airline revenue channels to drive growth
9.3 IN-FLIGHT CONNECTIVITY
9.3.1 SOLUTION
9.3.1.1 Wired
9.3.1.1.1 Fleet modernization and seatback IFE upgrades to drive growth
9.3.1.2 Wireless
9.3.1.2.1 Personal-device usage and lower-complexity deployment to drive growth
9.3.2 IN-FLIGHT INTERNET
9.3.2.1 Air-to-Ground (Cellular-based)
9.3.2.1.1 Expanding terrestrial coverage and lower latency to drive growth
9.3.2.2 Satellite-based
9.3.2.2.1 Global route coverage and high-capacity satellite networks to drive growth
9.3.2.3 Hybrid-based
9.3.2.3.1 Multi-orbit flexibility and network resilience to drive growth
10 IN-FLIGHT ENTERTAINMENT AND CONNECTIVITY MARKET, BY END USE
10.1 INTRODUCTION
10.2 OEM
10.2.1 NEW-AIRCRAFT DELIVERIES AND FACTORY-INSTALLED IFEC SYSTEMS TO DRIVE GROWTH
10.3 AFTERMARKET
10.3.1 EXTENDING AIRCRAFT SERVICE LIFE AND UPGRADING LEGACY SYSTEMS TO DRIVE GROWTH
11 IN-FLIGHT ENTERTAINMENT AND CONNECTIVITY MARKET, BY PLATFORM
11.1 INTRODUCTION
11.2 NARROW-BODY AIRCRAFT
11.2.1 EXPANDING SINGLE-AISLE FLEETS AND WIDER DEPLOYMENT OF WIRELESS IFEC TO DRIVE GROWTH
11.3 WIDE-BODY AIRCRAFT
11.3.1 EXPANDING LONG-HAUL FLEETS AND HIGHER IFEC REQUIREMENTS TO DRIVE MARKET
11.4 BUSINESS JET
11.4.1 RISING BUSINESS JET DELIVERIES AND GREATER DEMAND FOR CONNECTED CABINS TO DRIVE MARKET
12 IN-FLIGHT ENTERTAINMENT AND CONNECTIVITY MARKET, BY CLASS
12.1 INTRODUCTION
12.2 FIRST CLASS
12.2.1 INCREASING DEMAND FOR PREMIUM-CABIN SERVICES AND ADVANCED ENTERTAINMENT TO DRIVE GROWTH
12.3 BUSINESS CLASS
12.3.1 GROWING BUSINESS TRAVEL AND PREMIUM CABIN UPGRADES TO DRIVE GROWTH
12.4 PREMIUM ECONOMY CLASS
12.4.1 INCREASING PREMIUM-CABIN CAPACITY AND ENHANCED ONBOARD SERVICES TO DRIVE GROWTH
12.5 ECONOMY CLASS
12.5.1 RISING ECONOMY-CLASS PASSENGER VOLUMES AND BROADER CONNECTIVITY DEPLOYMENT TO DRIVE GROWTH
13 IN-FLIGHT ENTERTAINMENT AND CONNECTIVITY MARKET, BY REGION
13.1 INTRODUCTION
13.2 NORTH AMERICA
13.2.1 US
13.2.1.1 Rising air travel and fleet connectivity upgrades to drive market
13.2.2 CANADA
13.2.2.1 Conversion of airline fleets from limited onboard connectivity to aircraft-wide, streaming-quality internet to drive market
13.3 EUROPE
13.3.1 UK
13.3.1.1 Record air traffic and fleet-wide connectivity upgrades to drive market
13.3.2 FRANCE
13.3.2.1 Expansion of high-speed onboard connectivity to drive market
13.3.3 GERMANY
13.3.3.1 Lufthansa's fleet-wide connectivity upgrades to drive market
13.3.4 ITALY
13.3.4.1 International passenger traffic and fleet digitalization to drive market
13.3.5 SPAIN
13.3.5.1 Rising international air traffic and high-speed connectivity deployment to drive market
13.3.6 REST OF EUROPE
13.4 ASIA PACIFIC
13.4.1 CHINA
13.4.1.1 Rapid passenger growth and aircraft connectivity upgrades to drive market
13.4.2 INDIA
13.4.2.1 Rapid air travel expansion and rising onboard data usage to drive market
13.4.3 JAPAN
13.4.3.1 Rising international air traffic and wider onboard streaming to drive market
13.4.4 AUSTRALIA
13.4.4.1 International traffic and fleet connectivity upgrades to drive market
13.4.5 SOUTH KOREA
13.4.5.1 Expanding international air traffic and fleet-wide Wi-Fi deployment to drive market
13.4.6 REST OF ASIA PACIFIC
13.5 MIDDLE EAST & AFRICA
13.5.1 GCC
13.5.1.1 UAE
13.5.1.1.1 Rapid airline expansion and high-capacity connectivity to drive market
13.5.1.2 Saudi Arabia
13.5.1.2.1 Growing long-haul operations and airline fleet modernization to drive market
13.5.1.3 Qatar
13.5.1.3.1 Expanding global connectivity and fleet-wide satellite upgrades to drive market
13.5.2 TURKEY
13.5.2.1 Record passenger traffic and expanding onboard connectivity to drive market
13.5.3 SOUTH AFRICA
13.5.3.1 International route recovery and digital cabin upgrades to drive market
13.6 LATIN AMERICA
13.6.1 BRAZIL
13.6.1.1 Record passenger traffic and growing passenger-device connectivity to drive market
13.6.2 MEXICO
13.6.2.1 Transition toward wireless entertainment and onboard internet on newer aircraft to drive market
13.6.3 REST OF LATIN AMERICA
14 COMPETITIVE LANDSCAPE
14.1 INTRODUCTION
14.2 KEY PLAYER STRATEGIES
14.3 REVENUE ANALYSIS
14.4 MARKET SHARE ANALYSIS
14.5 COMPANY EVALUATION MATRIX
14.5.1 STARS
14.5.2 EMERGING LEADERS
14.5.3 PERVASIVE PLAYERS
14.5.4 PARTICIPANTS
14.5.5 COMPANY FOOTPRINT
14.6 STARTUP/SME EVALUATION MATRIX, 2025
14.6.1 PROGRESSIVE COMPANIES
14.6.2 RESPONSIVE COMPANIES
14.6.3 DYNAMIC COMPANIES
14.6.4 STARTING BLOCKS
14.6.5 COMPETITIVE BENCHMARKING
14.7 COMPANY VALUATION AND FINANCIAL METRICS
14.8 BRAND COMPARISON
14.9 COMPETITIVE SCENARIO
14.9.1 PRODUCT LAUNCHES
14.9.2 DEALS
14.9.3 OTHER DEVELOPMENTS
15 COMPANY PROFILES
15.1 KEY PLAYERS
15.1.1 PANASONIC AVIONICS CORPORATION
15.1.1.1 Business overview
15.1.1.2 Products/Solutions/Services offered
15.1.1.3 Recent developments
15.1.1.4 Analyst's view
15.1.1.4.1 Key strengths
15.1.1.4.2 Strategic choices
15.1.1.4.3 Weaknesses and competitive threats
15.1.2 THALES
15.1.2.1 Business overview
15.1.2.2 Products/Solutions/Services offered
15.1.2.3 Recent developments
15.1.2.4 Analyst's view
15.1.2.4.1 Key strengths
15.1.2.4.2 Strategic choices
15.1.2.4.3 Weaknesses and competitive threats
15.1.3 ANUVU
15.1.3.1 Business overview
15.1.3.2 Products/Solutions/Services offered
15.1.3.3 Recent developments
15.1.3.4 Analyst's view
15.1.3.4.1 Key strengths
15.1.3.4.2 Strategic choices
15.1.3.4.3 Weaknesses and competitive threats
15.1.4 COLLINS AEROSPACE (PARENT: RTX CORPORATION)
15.1.4.1 Business overview
15.1.4.2 Products/Solutions/Services offered
15.1.4.3 Recent developments
15.1.4.4 Analyst's view
15.1.4.4.1 Key strengths
15.1.4.4.2 Strategic choices
15.1.4.4.3 Weaknesses and competitive threats
15.1.5 ASTRONICS CORPORATION
15.1.5.1 Business overview
15.1.5.2 Products/Solutions/Services offered
15.1.5.3 Recent developments
15.1.5.4 Analyst's view
15.1.5.4.1 Key strengths
15.1.5.4.2 Strategic choices
15.1.5.4.3 Weaknesses and competitive threats
15.1.6 VIASAT, INC.
15.1.6.1 Business overview
15.1.6.2 Products/Solutions/Services offered
15.1.6.3 Recent developments
15.1.7 GOGO BUSINESS AVIATION, LLC
15.1.7.1 Business overview
15.1.7.2 Products/Solutions/Services offered
15.1.7.3 Recent developments
15.1.8 SAFRAN
15.1.8.1 Business overview
15.1.8.2 Products/Solutions/Services offered
15.1.8.3 Recent developments
15.1.9 HONEYWELL INTERNATIONAL INC.
15.1.9.1 Business overview
15.1.9.2 Products/Solutions/Services offered
15.1.9.3 Recent developments
15.1.10 SITA
15.1.10.1 Business overview
15.1.10.2 Products/Solutions/Services offered
15.1.10.3 Recent developments
15.1.11 ECA GROUP
15.1.11.1 Business overview
15.1.11.2 Products/Solutions/Services offered
15.1.11.3 Recent developments
15.1.12 IRIDIUM COMMUNICATIONS INC.
15.1.12.1 Business overview
15.1.12.2 Products/Solutions/Services offered
15.1.13 LUFTHANSA SYSTEMS
15.1.13.1 Business overview
15.1.13.2 Products/Solutions/Services offered
15.1.13.3 Recent developments
15.1.14 AERQ
15.1.14.1 Business overview
15.1.14.2 Products/Solutions/Services offered
15.1.14.3 Recent developments
15.1.15 BLUEBOX AVIATION SYSTEMS LTD.
15.1.15.1 Business overview
15.1.15.2 Products/Solutions/Services offered
15.1.15.3 Recent developments
15.2 OTHER PLAYERS
15.2.1 EUTELSAT COMMUNICATIONS SA
15.2.2 IMMFLY
15.2.3 IDEANOVA TECHNOLOGIES, INC.
15.2.4 INFLIGHT VR SOFTWARE GMBH
15.2.5 SMARTSKY NETWORKS, LLC.
15.2.6 ARGONFDS
15.2.7 AEROPLAY ENTERTAINMENT
15.2.8 IMAGIK INTERNATIONAL CORP.
15.2.9 SPAFAX
15.2.10 BURRANA
16 RESEARCH METHODOLOGY
16.1 RESEARCH DATA
16.1.1 SECONDARY DATA
16.1.1.1 Key data from secondary sources
16.1.2 PRIMARY DATA
16.1.2.1 Breakdown of primary interviews
16.1.3 KEY PRIMARY SOURCES
16.2 FACTOR ANALYSIS
16.2.1 INTRODUCTION
16.2.2 DEMAND-SIDE ANALYSIS
16.2.3 DEMAND-SIDE INDICATORS
16.2.3.1 Passenger traffic
16.2.3.2 Emerging countries
16.2.4 SUPPLY-SIDE ANALYSIS
16.2.4.1 Supply-side indicators
16.3 RESEARCH APPROACH AND METHODOLOGY
16.3.1 IN-FLIGHT ENTERTAINMENT AND CONNECTIVITY MARKET
16.3.1.1 OEM
16.3.1.2 Aftermarket
16.3.2 IN-FLIGHT CONNECTIVITY MARKET
16.3.3 IN-FLIGHT ENTERTAINMENT MARKET
16.3.4 TOP-DOWN APPROACH
16.4 DATA TRIANGULATION
16.5 RESEARCH ASSUMPTIONS
16.5.1 ASSUMPTIONS USED IN MARKET SIZING AND FORECAST
16.6 RESEARCH LIMITATIONS
16.7 RISK ANALYSIS
17 APPENDIX
17.1 DISCUSSION GUIDE
17.2 KNOWLEDGESTORE: THE SUBSCRIPTION PORTAL
17.3 CUSTOMIZATION OPTIONS
17.4 RELATED REPORTS
17.5 AUTHOR DETAILS
List of Tables [263]
List of Figures [75]
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