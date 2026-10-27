Global Battery Thermal Management System Market Size And Forecast To 2033 AI-Based Control, Fast Charging, And LFP Adoption Drive 11.1% CAGR And A USD 10.97 Billion Opportunity
|Report Attribute
|Details
|No. of Pages
|365
|Forecast Period
|2026 - 2033
|Estimated Market Value (USD) in 2026
|$5.26 billion
|Forecasted Market Value (USD) by 2033
|$10.97 billion
|Compound Annual Growth Rate
|11.1%
|Regions Covered
|Global
Key Topics Covered:
1 INTRODUCTION
1.1 STUDY OBJECTIVES
1.2 MARKET DEFINITION
1.2.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS
1.3 STUDY SCOPE
1.3.1 CURRENCY CONSIDERED
1.3.2 UNITS CONSIDERED
1.4 STAKEHOLDERS
1.5 SUMMARY OF CHANGES
2 EXECUTIVE SUMMARY
2.1 KEY INSIGHTS AND MARKET HIGHLIGHTS
2.2 KEY MARKET PARTICIPANTS: INSIGHTS AND STRATEGIC DEVELOPMENTS
2.3 DISRUPTIVE TRENDS SHAPING BATTERY THERMAL MANAGEMENT SYSTEM MARKET
2.4 HIGH-GROWTH SEGMENTS & EMERGING FRONTIERS
2.5 SNAPSHOT: GLOBAL MARKET SIZE, GROWTH RATE, AND FORECAST
3 PREMIUM INSIGHTS
3.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN BATTERY THERMAL MANAGEMENT SYSTEM MARKET
3.2 BATTERY THERMAL MANAGEMENT SYSTEM MARKET, BY PROPULSION
3.3 BATTERY THERMAL MANAGEMENT SYSTEM MARKET, BY VEHICLE TYPE
3.4 BATTERY THERMAL MANAGEMENT SYSTEM MARKET, BY BATTERY TYPE
3.5 BATTERY THERMAL MANAGEMENT SYSTEM MARKET, BY TECHNOLOGY
3.6 BATTERY THERMAL MANAGEMENT SYSTEM MARKET, BY BATTERY CAPACITY
3.7 BATTERY THERMAL MANAGEMENT SYSTEM MARKET, BY COMPONENT
3.8 BATTERY THERMAL MANAGEMENT SYSTEM MARKET, BY OFFERING
3.9 BATTERY THERMAL MANAGEMENT SYSTEM MARKET, BY REGION
4 MARKET OVERVIEW
4.1 INTRODUCTION
4.2 MARKET DYNAMICS
4.2.1 DRIVERS
4.2.1.1 Higher battery power density driving tighter cell-level temperature control
4.2.1.2 Fast charging performance making BTMS core charging-enabler
4.2.2 RESTRAINTS
4.2.2.1 Cell-to-pack thermal non-uniformity limiting high-power and fast-charging capability
4.2.2.2 BTMS performance, packaging and energy trade-off limiting system optimization
4.2.3 OPPORTUNITIES
4.2.3.1 Integrated thermal management platforms expanding BTMS supplier value capture
4.2.3.2 Immersion cooling adoption for commercial EV batteries
4.2.3.3 Predictive thermal intelligence enabling fast charging and battery life optimization
4.2.4 CHALLENGES
4.2.4.1 Maintaining cell-level thermal uniformity under high-power and fast-charging conditions
4.3 UNMET NEEDS AND WHITE SPACES
4.3.1 THERMAL PERFORMANCE GAP DURING ULTRA FAST CHARGING AND REPEATED CHARGING CYCLES
4.3.2 THERMAL MANAGEMENT OF HIGH-ENERGY-DENSITY AND NEW BATTERY PACK ARCHITECTURES
4.3.3 LIMITED THERMAL SOLUTIONS FOR HIGH-UTILIZATION COMMERCIAL ELECTRIC VEHICLES
4.4 STRATEGIC OUTLOOK AND GROWTH OPPORTUNITIES
4.4.1 INTERCONNECTED MARKETS AND CROSS-SECTOR OPPORTUNITIES
4.4.1.1 Interconnected markets
4.4.1.2 Cross-sector opportunities
4.4.2 STRATEGIC MOVES BY OEMS AND TIER 1 & TIER 2/3 PLAYERS
5 INDUSTRY TRENDS
5.1 MACROECONOMIC INDICATORS
5.1.1 INTRODUCTION
5.1.2 GDP TRENDS AND FORECAST
5.1.3 TRENDS IN GLOBAL THERMAL BATTERY MANAGEMENT INDUSTRY
5.1.4 TRENDS IN GLOBAL ELECTRIC VEHICLE BATTERY INDUSTRY
5.2 PRICING ANALYSIS
5.2.1 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF BATTERY THERMAL MANAGEMENT SYSTEMS OFFERED BY KEY PLAYERS, BY PROPULSION
5.2.2 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF BATTERY THERMAL MANAGEMENT SYSTEMS, BY PROPULSION
5.2.3 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF BATTERY THERMAL MANAGEMENT SYSTEMS, BY VEHICLE TYPE AND REGION
5.3 ECOSYSTEM ANALYSIS
5.4 OEM REQUIREMENTS FOR BTMS
5.4.1 THERMAL UNIFORMITY & HEAT-FLUX MANAGEMENT
5.4.2 FAST CHARGING THERMAL MANAGEMENT
5.4.3 INTEGRATED VEHICLE THERMAL MANAGEMENT
5.5 VALUE CHAIN ANALYSIS
5.6 CASE STUDY ANALYSIS
5.6.1 ADVANCED BATTERY THERMAL MANAGEMENT FROM AIR COOLING TO IMMERSION COOLING
5.6.2 THERMAL PROPAGATION BARRIER FOR EV BATTERY PACKS
5.6.3 INTEGRATED DUAL-SIDED LIQUID COOLING SYSTEM FOR ELECTRIC BUS BATTERIES
5.6.4 ADVANCED THERMAL CELL BARRIER FOR EV BATTERY PACKS
5.6.5 ENHANCEMENT OF EV PERFORMANCE WITH IMMERSION COOLING BATTERY TECHNOLOGY
5.7 INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO
5.8 TRADE DATA (HS CODE 903289)
5.8.1 IMPORT TRADE DATA (HS CODE 903289)
5.8.2 EXPORT TRADE DATA (HS CODE 903289)
5.9 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2026-2027
5.10 TRENDS AND DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS
5.11 OEM INTEGRATION OF BATTERY, POWERTRAIN, AND CABIN THERMAL SYSTEMS ANALYSIS
5.11.1 OEM X EV BATTERY AND POWERTRAIN THERMAL INTEGRATION
5.11.2 OEM, EV BATTERY, AND CABIN THERMAL INTEGRATION
5.11.3 OEM X BTMS PLATFORM STRATEGY
5.11.4 OEM X TIER 1 TECHNOLOGY & SOURCING STRATEGY
5.12 BILL OF MATERIALS OF BATTERY THERMAL MANAGEMENT SYSTEMS
5.12.1 THERMAL INTERFACE MATERIALS & INSULATION
5.12.2 REFRIGERANT CIRCUIT HARDWARE
5.12.3 REFRIGERANT CIRCUIT INTERFACE
5.12.4 THERMAL SENSORS
5.12.5 COOLANT CIRCUITS
5.12.6 BTMS CONTROLLERS & WIRING
5.12.7 VALVES/EXPANSION VALVES
5.12.8 BATTERY HEATERS
5.12.9 PUMPS/FANS
5.12.10 BATTERY CHILLERS
5.12.11 COOLING PLATES
5.13 BTMS EVOLUTION BY BATTERY ARCHITECTURE
5.13.1 MODULE BATTERY
5.13.2 CELL-TO-PACK (CTP)
5.13.3 STRUCTURAL BATTERY
5.13.4 CELL-TO-BODY (CTB)
5.13.5 CELL-TO-CHASSIS
5.13.6 INTEGRATED BATTERY CHASSIS
6 TECHNOLOGICAL ADVANCEMENTS, AI-DRIVEN IMPACT, PATENTS, INNOVATIONS, AND FUTURE APPLICATIONS
6.1 PATENT ANALYSIS
6.2 TECHNOLOGY ANALYSIS
6.2.1 KEY TECHNOLOGIES
6.2.1.1 Immersion cooling
6.2.1.2 Advanced liquid cooling and cooling plates
6.2.1.3 Refrigerant-based cooling systems
6.2.2 COMPLEMENTARY TECHNOLOGIES
6.2.2.1 Advancements in thermal sensors
6.2.2.2 Phase change materials
6.2.2.3 AI-based predictive thermal control
6.2.3 ADJACENT TECHNOLOGIES
6.2.3.1 FAST CHARGING THERMAL CONDITIONING
6.2.3.2 HIGH VOLTAGE E COMPRESSORS AND THERMAL ACTUATORS
6.2.3.3 INTEGRATED HEAT PUMP AND VEHICLE THERMAL MANAGEMENT
6.3 PRODUCT/TECHNOLOGY ROADMAP
6.3.1 BTMS ARCHITECTURE EVOLUTION
6.3.1.1 Standalone battery cooling
6.3.1.2 Integrated battery/powertrain
6.3.1.3 Integrated vehicle thermal management
6.3.1.4 Predictive and adaptive vehicle thermal architecture
6.3.2 THERMAL MANAGEMENT TECHNOLOGY ROADMAP
6.3.2.1 Air cooling
6.3.2.2 Indirect liquid
6.3.2.3 Advanced cold plates
6.3.2.4 PCM/Hybrid cooling
6.3.2.5 Immersion/Two-phase cooling
6.4 EU-INDIA FTA IMPACT ANALYSIS
6.4.1 EU TARIFFS
6.4.2 IMPORT TO INDIA
6.4.3 EXPORT FROM INDIA
6.5 IMPACT OF 2026 ISRAEL-IRAN CONFLICT ON BATTERY THERMAL MANAGEMENT SYSTEM MARKET
6.5.1 RAW MATERIAL AND COMPONENT PRICE VOLATILITY
6.5.2 SUPPLY CHAIN AND LOGISTICS DISRUPTIONS
6.5.3 PRODUCT DEVELOPMENT AND VEHICLE PROGRAM DELAYS
6.5.4 REGIONAL EFFECTS
6.6 IMPACT OF AI ON BATTERY THERMAL MANAGEMENT SYSTEM MARKET
6.6.1 TOP USE CASES AND MARKET POTENTIAL
6.6.2 BEST PRACTICES FOLLOWED BY MANUFACTURERS/OEMS IN BATTERY THERMAL MANAGEMENT SYSTEM MARKET
6.6.3 CASE STUDIES RELATED TO IMPLEMENTATION OF AI IN BATTERY THERMAL MANAGEMENT SYSTEM MARKET
6.6.4 INTERCONNECTED ECOSYSTEM AND IMPACT ON MARKET PLAYERS
6.6.5 CLIENTS' READINESS TO ADOPT AI INTEGRATION IN BATTERY THERMAL MANAGEMENT SYSTEM MARKET
7 REGULATORY AND SUSTAINABILITY LANDSCAPE
7.1 REGULATORY ANALYSIS
7.1.1 KEY REGULATIONS
7.1.1.1 European Union (EU)
7.1.1.2 India
7.1.1.3 China
7.1.1.4 Canada
7.1.1.5 US
7.1.2 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS
7.2 SUSTAINABILITY INITIATIVES
7.2.1 CHINA: BATTERY CIRCULARITY AND LIFECYCLE MANAGEMENT INITIATIVES
7.2.2 EUROPE: BATTERY CARBON FOOTPRINT AND CIRCULAR ECONOMY INITIATIVES
7.2.3 US: DOMESTIC BATTERY CIRCULARITY AND RESOURCE SECURITY INITIATIVES
7.2.4 JAPAN: ADVANCED BATTERY TECHNOLOGY AND ENERGY EFFICIENCY INITIATIVES
7.2.5 SOUTH KOREA: USED BATTERY CIRCULAR ECONOMY INITIATIVES
7.2.6 UAE: ELECTRIC MOBILITY AND LOW EMISSION TRANSPORT INITIATIVES
7.2.7 INDIA: DOMESTIC BATTERY MANUFACTURING AND BATTERY CIRCULARITY INITIATIVES
7.2.8 GERMANY: CIRCULAR ECONOMY AND RESOURCE EFFICIENCY INITIATIVES
7.3 IMPACT OF REGULATORY POLICIES ON SUSTAINABILITY INITIATIVES
8 CUSTOMER LANDSCAPE & BUYER BEHAVIOR
8.1 DECISION-MAKING PROCESS
8.2 BUYER STAKEHOLDERS AND BUYING EVALUATION CRITERIA
8.2.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS
8.2.2 KEY BUYING CRITERIA
8.3 ADOPTION BARRIERS & INTERNAL CHALLENGES
8.3.1 MARKET PROFITABILITY
8.3.2 REVENUE POTENTIAL
8.3.3 COST DYNAMICS
8.4 MARGIN OPPORTUNITIES, BY APPLICATION
9 BATTERY THERMAL MANAGEMENT SYSTEM MARKET, BY TECHNOLOGY
9.1 INTRODUCTION
9.2 ACTIVE SYSTEMS
9.2.1 INCREASING DEMAND FOR HIGHER HEAT-REJECTION CAPACITY IN HIGH-DENSITY BATTERY PACKS TO DRIVE MARKET
9.2.2 AIR COOLING
9.2.3 LIQUID COOLING
9.2.4 THERMOELECTRIC COOLING
9.3 HYBRID SYSTEMS
9.3.1 COMBINING ACTIVE COOLING WITH THERMAL BUFFERING TO SUPPORT FAST CHARGING TO DRIVE MARKET
9.3.2 HEAT PIPE + AIR/LIQUID
9.3.3 PCM + AIR/LIQUID
9.3.4 PCM + HEAT PIPE
9.3.5 LIQUID + AIR
9.4 PASSIVE SYSTEMS
9.4.1 PHASE CHANGE MATERIAL (PCM)
9.4.2 HEAT PIPES
9.5 KEY PRIMARY INSIGHTS
10 BATTERY THERMAL MANAGEMENT SYSTEM MARKET, BY BATTERY TYPE
10.1 INTRODUCTION
10.2 LITHIUM-ION
10.2.1 LITHIUM IRON PHOSPHATE (LFP)
10.2.1.1 Cost-driven EV adoption in high-volume platforms to drive growth
10.2.2 LITHIUM NICKEL MANGANESE COBALT OXIDE (NMC)
10.2.2.1 High energy density requirements to drive growth
10.2.3 LITHIUM IRON MANGANESE PHOSPHATE (LFMP)
10.2.3.1 Upgraded thermal management and Higher-energy LFP architectures to drive growth
10.2.4 LITHIUM NICKEL COBALT ALUMINUM OXIDE (NCA)
10.2.4.1 High precision cooling demand to drive growth
10.3 SOLID-STATE
10.3.1 TRANSITION TOWARD HIGHER ENERGY DENSITY TO DRIVE MARKET
10.4 KEY PRIMARY INSIGHTS
11 BATTERY THERMAL MANAGEMENT SYSTEM MARKET, BY VEHICLE TYPE
11.1 INTRODUCTION
11.2 PASSENGER VEHICLE
11.2.1 INCREASING FAST-CHARGING CAPABILITY AND HIGH-VOLTAGE EV ADOPTION TO DRIVE MARKET
11.3 COMMERCIAL VEHICLE
11.3.1 RISING ELECTRIFICATION OF HIGH-UTILIZATION FLEETS AND HEAVY-DUTY VEHICLES TO DRIVE GROWTH
11.4 KEY PRIMARY INSIGHTS
12 BATTERY THERMAL MANAGEMENT SYSTEM MARKET, BY BATTERY CAPACITY
12.1 INTRODUCTION
12.2 < 50 KWH
12.2.1 INCREASING DEMAND FOR COMPACT AND COST-OPTIMIZED THERMAL ARCHITECTURES TO DRIVE GROWTH
12.3 50-100 KWH
12.3.1 EXPANDING FAST-CHARGING REQUIREMENTS IN MAINSTREAM EV PLATFORMS TO DRIVE MARKET
12.4 100-200 KWH
12.4.1 GROWING TREND OF LARGER-CAPACITY BATTERIES TO DRIVE GROWTH
12.5 200-500 KWH
12.5.1 INCREASING DEMAND FOR FASTER ACCELERATION AND GREATER POWER OUTPUT TO DRIVE GROWTH
12.6 >500 KWH
12.6.1 EXPANSION OF LONG-RANGE AND HEAVY-DUTY PLATFORMS TO DRIVE MARKET
12.7 KEY PRIMARY INSIGHTS
13 BATTERY THERMAL MANAGEMENT SYSTEM MARKET, BY OFFERING
13.1 INTRODUCTION
13.2 BTMS WITH BATTERY
13.2.1 INCREASING INTEGRATION OF THERMAL ARCHITECTURE INTO BATTERY-PACK DESIGN TO DRIVE MARKET
13.3 BTMS WITHOUT BATTERY
13.3.1 GROWING OEM PREFERENCE FOR MODULAR THERMAL-SYSTEM INTEGRATION TO DRIVE MARKET
13.4 KEY PRIMARY INSIGHTS
14 BATTERY THERMAL MANAGEMENT SYSTEM MARKET, BY PROPULSION
14.1 INTRODUCTION
14.2 BATTERY ELECTRIC VEHICLE (BEV)
14.2.1 INCREASING ULTRA-FAST CHARGING AND BATTERY PERFORMANCE REQUIREMENTS TO DRIVE MARKET
14.3 PLUG-IN HYBRID ELECTRIC VEHICLE (PHEV)
14.3.1 RISING BATTERY CAPACITY AND DUAL-POWERTRAIN THERMAL INTEGRATION TO DRIVE MARKET
14.4 FUEL CELL ELECTRIC VEHICLE (FCEV)
14.5 KEY PRIMARY INSIGHTS
15 BATTERY THERMAL MANAGEMENT SYSTEM MARKET, BY COMPONENT
15.1 INTRODUCTION
15.2 THERMAL SENSORS
15.2.1 INCREASING REQUIREMENT FOR CELL-LEVEL TEMPERATURE MONITORING TO DRIVE DEMAND
15.3 COOLING PLATES
15.3.1 RISING FAST-CHARGING AND BATTERY ENERGY DENSITY REQUIREMENTS TO DRIVE DEMAND
15.4 HEAT PIPES
15.4.1 EXPANDING USE OF PASSIVE HEAT TRANSFER FOR TEMPERATURE UNIFORMITY TO DRIVE DEMAND
15.5 PUMPS/FANS
15.5.1 INCREASING DEMAND FOR CONTROLLED COOLANT CIRCULATION TO DRIVE MARKET
15.6 BATTERY CHILLERS
15.6.1 INTEGRATION OF BATTERY COOLING WITH VEHICLE REFRIGERATION SYSTEMS TO DRIVE GROWTH
15.7 HEAT EXCHANGERS/RADIATORS
15.7.1 GROWING NEED FOR EFFICIENT HEAT REJECTION TO DRIVE MARKET
15.8 VALVES/EXPANSION VALVES
15.8.1 INCREASING PRECISION FLOW CONTROL TO DRIVE GROWTH
15.9 REFRIGERANT CIRCUIT HARDWARE
15.9.1 EXPANSION OF ACTIVE REFRIGERATION FOR HIGH-LOAD BATTERY CONDITIONING TO DRIVE MARKET
15.10 COOLANT CIRCUITS
15.10.1 INCREASING ADOPTION OF MULTI-LOOP LIQUID COOLING ARCHITECTURES TO DRIVE MARKET
15.11 BATTERY HEATERS
15.11.1 GROWING IMPORTANCE OF LOW-TEMPERATURE BATTERY CONDITIONING TO DRIVE DEMAND
15.12 BTMS CONTROLLERS & WIRING
15.12.1 TRANSITION TOWARD SOFTWARE-DEFINED THERMAL CONTROL TO DRIVE MARKET
15.13 THERMAL INTERFACE MATERIAL (TIM) & INSULATION
15.13.1 INCREASING THERMAL DENSITY REQUIREMENTS TO DRIVE MARKET
15.14 KEY PRIMARY INSIGHTS
16 BATTERY THERMAL MANAGEMENT SYSTEM MARKET, BY REGION
16.1 INTRODUCTION
16.2 ASIA PACIFIC
16.2.1 CHINA
16.2.1.1 Increasing demand for EVs and advanced thermal management solutions to drive market
16.2.2 INDIA
16.2.2.1 EV incentives and battery manufacturing programs to drive market
16.2.3 JAPAN
16.2.3.1 Growing focus on domestic EV battery manufacturing to drive market
16.2.4 SOUTH KOREA
16.2.4.1 Growing emphasis on greenhouse gas emission reduction to drive market
16.2.5 REST OF ASIA PACIFIC
16.3 EUROPE
16.3.1 FRANCE
16.3.1.1 Expansion of advanced battery cooling technologies to drive market
16.3.2 GERMANY
16.3.2.1 Expansion of integrated EV thermal management solutions to drive market
16.3.3 NORWAY
16.3.3.1 Expansion of domestic battery manufacturing to support advanced BTMS development
16.3.4 UK
16.3.4.1 Integration of battery thermal management components to drive market
16.3.5 SWEDEN
16.3.5.1 Expansion of commercial electric vehicle fleets to drive market
16.3.6 NETHERLANDS
16.3.6.1 Need for advanced thermal management in electric trucks to drive market
16.3.7 REST OF EUROPE
16.4 NORTH AMERICA
16.4.1 US
16.4.1.1 Expansion of battery thermal management capabilities to drive market
16.4.2 CANADA
16.4.2.1 Development of advanced battery thermal management technologies to drive market
16.5 REST OF THE WORLD (ROW)
16.5.1 UAE
16.5.1.1 Advanced battery cooling for high ambient conditions to drive market
16.5.2 EGYPT
16.5.2.1 Localization of EV and battery manufacturing to drive market
16.5.3 SOUTH AFRICA
16.5.3.1 Growing local battery manufacturing for electric mobility to drive market
17 COMPETITIVE LANDSCAPE
17.1 INTRODUCTION
17.2 KEY PLAYER STRATEGIES/RIGHT TO WIN, JANUARY 2024-SEPTEMBER 2026
17.3 REVENUE ANALYSIS, 2021-2025
17.4 MARKET SHARE ANALYSIS, 2025
17.5 COMPANY EVALUATION MATRIX: KEY PLAYERS, 2025
17.5.1 STARS
17.5.2 EMERGING LEADERS
17.5.3 PERVASIVE PLAYERS
17.5.4 PARTICIPANTS
17.5.5 COMPANY FOOTPRINT: KEY PLAYERS, 2025
17.5.5.1 Company footprint
17.5.5.2 Region footprint
17.5.5.3 Technology footprint
17.5.5.4 Battery type footprint
17.5.5.5 Vehicle type footprint
17.5.5.6 Propulsion footprint
17.6 COMPANY EVALUATION MATRIX: STARTUPS/SMES, 2025
17.6.1 PROGRESSIVE COMPANIES
17.6.2 RESPONSIVE COMPANIES
17.6.3 DYNAMIC COMPANIES
17.6.4 STARTING BLOCKS
17.6.5 COMPETITIVE BENCHMARKING: STARTUPS/SMES, 2025
17.7 COMPANY VALUATION AND FINANCIAL METRICS
17.8 BRAND/PRODUCT COMPARISON
17.9 COMPETITIVE SCENARIO
17.9.1 PRODUCT LAUNCHES AND DEVELOPMENTS
17.9.2 DEALS
17.9.3 EXPANSIONS
17.9.4 OTHER DEVELOPMENTS
18 COMPANY PROFILES
18.1 KEY PLAYERS
18.1.1 ROBERT BOSCH GMBH
18.1.1.1 Business overview
18.1.1.2 Products/Solutions/Services offered
18.1.1.3 Recent developments
18.1.1.3.1 Deals
18.1.1.3.2 Other developments
18.1.1.4 Analyst's view
18.1.1.4.1 Right to win
18.1.1.4.2 Strategic choices
18.1.1.4.3 Weaknesses and competitive threats
18.1.2 GENTHERM
18.1.2.1 Business overview
18.1.2.2 Products/Solutions/Services offered
18.1.2.3 Recent developments
18.1.2.3.1 Deals
18.1.2.4 Analyst's view
18.1.2.4.1 Right to win
18.1.2.4.2 Strategic choices
18.1.2.4.3 Weaknesses and competitive threats
18.1.3 VALEO
18.1.3.1 Business overview
18.1.3.2 Products/Solutions/Services offered
18.1.3.3 Recent developments
18.1.3.3.1 Product launches and developments
18.1.3.3.2 Deals
18.1.3.3.3 Expansions
18.1.3.3.4 Other developments
18.1.3.4 Analyst's view
18.1.3.4.1 Right to win
18.1.3.4.2 Strategic choices
18.1.3.4.3 Weaknesses and competitive threats
18.1.4 AUMOVIO
18.1.4.1 Business overview
18.1.4.2 Products/Solutions/Services offered
18.1.4.3 Recent developments
18.1.4.3.1 Other developments
18.1.4.4 Analyst's view
18.1.4.4.1 Right to win
18.1.4.4.2 Strategic choices
18.1.4.4.3 Weaknesses and competitive threats
18.1.5 DENSO CORPORATION
18.1.5.1 Business overview
18.1.5.2 Products/Solutions/Services offered
18.1.5.3 Recent developments
18.1.5.3.1 Product developments
18.1.5.3.2 Deals
18.1.5.3.3 Other developments
18.1.5.4 Analyst's view
18.1.5.4.1 Right to win
18.1.5.4.2 Strategic choices
18.1.5.4.3 Weaknesses and competitive threats
18.1.6 MAHLE GMBH
18.1.6.1 Business overview
18.1.6.2 Products/Solutions/Services offered
18.1.6.3 Recent developments
18.1.6.3.1 Product launches
18.1.6.3.2 Deals
18.1.6.3.3 Expansions
18.1.6.3.4 Other developments
18.1.7 BORGWARNER INC.
18.1.7.1 Business overview
18.1.7.2 Products/Solutions/Services offered
18.1.7.3 Recent developments
18.1.7.3.1 Product launches and developments
18.1.7.3.2 Deals
18.1.7.3.3 Expansions
18.1.7.3.4 Other developments
18.1.8 DANA LIMITED
18.1.8.1 Business overview
18.1.8.2 Products/Solutions/Services offered
18.1.8.3 Recent developments
18.1.8.3.1 Expansions
18.1.8.3.2 Other developments
18.1.9 GRAYSON THERMAL SYSTEMS
18.1.9.1 Business overview
18.1.9.2 Products/Solutions/Services offered
18.1.9.3 Recent developments
18.1.9.3.1 Product launches
18.1.9.3.2 Expansions
18.1.10 WEBASTO GROUP
18.1.10.1 Business overview
18.1.10.2 Products/Solutions/Services offered
18.1.10.3 Recent developments
18.1.10.3.1 Product launches
18.1.10.3.2 Other developments
18.1.11 LG CHEM
18.1.11.1 Business overview
18.1.11.2 Products/Solutions/Services offered
18.1.11.3 Recent developments
18.1.11.3.1 Product developments
18.1.11.3.2 Deals
18.1.11.3.3 Other developments
18.1.12 HANON SYSTEMS (HANKOOK & COMPANY GROUP)
18.1.12.1 Business overview
18.1.12.2 Products/Solutions/Services offered
18.1.12.3 Recent developments
18.1.12.3.1 Expansions
18.1.12.3.2 Other developments
18.2 OTHER PLAYERS
18.2.1 VOSS
18.2.2 MARELLI HOLDINGS CO., LTD.
18.2.3 LEM INTERNATIONAL SA
18.2.4 ORION BMS
18.2.5 RENESAS ELECTRONICS CORPORATION
18.2.6 3M
18.2.7 INFINEON TECHNOLOGIES AG
18.2.8 PANASONIC HOLDINGS CORPORATION
18.2.9 STMICROELECTRONICS
18.2.10 POLYMER SCIENCE, INC.
18.2.11 CARRAR
18.2.12 ZHENGZHOU KELIN MOTOR VEHICLE AIR CONDITIONING CO., LTD.
18.2.13 CALOGY SOLUTIONS
18.2.14 ZF FRIEDRICHSHAFEN AG
19 RESEARCH METHODOLOGY
19.1 RESEARCH DATA
19.1.1 SECONDARY DATA
19.1.1.1 List of secondary sources
19.1.1.2 Key data from secondary sources
19.1.2 PRIMARY DATA
19.1.2.1 Objectives of primary research
19.1.2.2 Primary interviews: demand and supply sides
19.1.2.3 Breakdown of primary interviews
19.1.2.4 List of primary participants
19.2 MARKET SIZE ESTIMATION
19.2.1 BOTTOM-UP APPROACH
19.2.2 TOP-DOWN APPROACH
19.3 DATA TRIANGULATION
19.4 FACTOR ANALYSIS
19.4.1 DEMAND- AND SUPPLY-SIDE FACTOR ANALYSIS
19.4.2 REGIONAL ECONOMY IMPACT ANALYSIS
19.5 RESEARCH ASSUMPTIONS
19.6 RESEARCH LIMITATIONS
19.7 RISK ANALYSIS
20 APPENDIX
20.1 DISCUSSION GUIDE
20.2 KNOWLEDGESTORE: THE SUBSCRIPTION PORTAL
20.3 CUSTOMIZATION OPTIONS
20.3.1 BATTERY THERMAL MANAGEMENT SYSTEM MARKET, BY VEHICLE TYPE, AT COUNTRY LEVEL (FOR COUNTRIES NOT COVERED IN REPORT)
20.3.2 BATTERY THERMAL MANAGEMENT SYSTEM MARKET, BY TECHNOLOGY, AT COUNTRY LEVEL (FOR COUNTRIES COVERED IN REPORT)
20.3.3 BATTERY THERMAL MANAGEMENT SYSTEM MARKET, BY COMPONENT, AT COUNTRY LEVEL (FOR COUNTRIES COVERED IN REPORT)
20.3.4 COMPANY INFORMATION: PROFILING OF ADDITIONAL MARKET PLAYERS (UP TO 5)
20.4 RELATED REPORTS
20.5 AUTHOR DETAILS
LIST OF TABLES [353]
LIST OF FIGURES [69]
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