Global Unmanned Systems (Uxv) Market Size And Forecast, 2026-2031 AI-Driven Autonomy And Defense Spending Fuel 17.1% CAGR To USD 117.84 Billion
|Report Attribute
|Details
|No. of Pages
|481
|Forecast Period
|2026 - 2031
|Estimated Market Value (USD) in 2026
|$53.49 billion
|Forecasted Market Value (USD) by 2031
|$117.84 billion
|Compound Annual Growth Rate
|17.1%
|Regions Covered
|Global
Key Topics Covered:
1 INTRODUCTION
1.1 STUDY OBJECTIVES
1.2 MARKET DEFINITION
1.3 STUDY SCOPE
1.3.1 MARKET SEGMENTATION & REGIONAL SNAPSHOT
1.3.2 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS
1.3.3 YEARS CONSIDERED
1.4 CURRENCY CONSIDERED
1.5 STAKEHOLDERS
1.6 SUMMARY OF CHANGES
2 EXECUTIVE SUMMARY
2.1 KEY INSIGHTS & MARKET HIGHLIGHTS
2.2 KEY MARKET PARTICIPANTS: MAPPING OF STRATEGIC DEVELOPMENTS
2.3 HIGH-GROWTH SEGMENTS
2.4 DISRUPTIVE TRENDS SHAPING MARKET
2.5 REGIONAL SNAPSHOT: MARKET SIZE, GROWTH RATE, AND FORECAST
3 PREMIUM INSIGHTS
3.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN UNMANNED SYSTEMS (UXV) MARKET
3.2 UNMANNED SYSTEMS (UXV) MARKET, BY TYPE
3.3 UNMANNED SYSTEMS (UXV) MARKET, BY APPLICATION
3.4 UNMANNED SYSTEMS (UXV) MARKET, BY MODE OF OPERATION
4 MARKET OVERVIEW
4.1 INTRODUCTION
4.2 MARKET DYNAMICS
4.2.1 DRIVERS
4.2.1.1 Surge in demand for autonomous systems
4.2.1.2 Need for improved ISR and target acquisition capabilities
4.2.1.3 Rise in asymmetric threats
4.2.1.4 Increased commercial adoption due to operational efficiency and cost savings
4.2.2 RESTRAINTS
4.2.2.1 Information security risks and regulatory constraints
4.2.2.2 Lack of skilled operators and workforce training
4.2.3 OPPORTUNITIES
4.2.3.1 Growing global defense budgets
4.2.3.2 Rapid innovations and technological advancements
4.2.4 CHALLENGES
4.2.4.1 Power supply issues and limited endurance
4.2.4.2 High operational costs
4.2.4.3 Supply chain disruptions
4.3 UNMET NEEDS AND WHITE SPACES
4.3.1 RELIABLE AUTONOMOUS OPERATION IN CONTESTED AND DEGRADED ENVIRONMENTS
4.3.2 INTEROPERABLE COMMAND, CONTROL, AND DATA ARCHITECTURES ACROSS HETEROGENEOUS SYSTEMS
4.3.3 AFFORDABLE AND SCALABLE RESPONSE TO MASS UNMANNED-SYSTEM THREATS
4.3.4 SCALABLE DEPLOYMENT AND LIFECYCLE OPERATION OF LARGE UNMANNED FLEETS
4.4 INTERCONNECTED MARKETS AND CROSS-SECTOR OPPORTUNITIES
4.4.1 AI, AUTONOMY, AND EDGE COMPUTING MARKET
4.4.2 ADVANCED COMMUNICATIONS, NAVIGATION, AND C4ISR MARKET
4.4.3 SENSING, PAYLOAD, AND MISSION SYSTEMS MARKET
4.4.4 ENERGY, POWER, AND PROPULSION TECHNOLOGIES MARKET
4.5 STRATEGIC MOVES BY TIER 1/2/3 PLAYERS
5 INDUSTRY TRENDS
5.1 ECOSYSTEM ANALYSIS
5.1.1 PROMINENT COMPANIES
5.1.2 STARTUPS AND SMES
5.1.3 END USERS
5.2 VALUE CHAIN ANALYSIS
5.3 TRADE ANALYSIS
5.3.1 IMPORT SCENARIO (HS CODE 8806)
5.3.2 EXPORT SCENARIO (HS CODE 8806)
5.4 CASE STUDY ANALYSIS
5.4.1 NORTHROP GRUMMAN VALIDATED LUMBERJACK AUTONOMOUS UAS DURING US ARMY OPERATION LETHAL EAGLE 2026
5.4.2 BAE SYSTEMS TESTED HERNE AUTONOMOUS UNDERWATER VEHICLE FOR MILITARY ISR MISSIONS
5.4.3 TELEDYNE DEMONSTRATED AUTONOMOUS UNDERWATER SYSTEMS FOR NATO ANTI-SUBMARINE WARFARE
5.5 KEY CONFERENCES AND EVENTS (2025-2026)
5.6 INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO
5.7 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS
5.8 MACROECONOMIC OUTLOOK
5.8.1 INTRODUCTION
5.8.2 GDP TRENDS AND FORECAST
5.8.3 TRENDS IN GLOBAL UNMANNED SYSTEMS (UXV) INDUSTRY
5.9 PRICING ANALYSIS
5.10 VOLUME ANALYSIS
5.11 IMPACT OF 2025 US TARIFFS
5.11.1 INTRODUCTION
5.11.2 KEY TARIFF RATES
5.11.3 PRICE IMPACT ANALYSIS
5.11.4 IMPACT ON COUNTRY/REGION
5.11.4.1 US
5.11.4.2 Europe
5.11.4.3 Asia Pacific
5.11.5 IMPACT ON END-USE INDUSTRIES
6 TECHNOLOGICAL ADVANCEMENTS, AI-DRIVEN IMPACT, PATENTS, INNOVATIONS, AND FUTURE APPLICATIONS
6.1 KEY TECHNOLOGIES
6.1.1 LIDAR
6.1.2 ADVANCED NAVIGATION SYSTEMS
6.2 COMPLEMENTARY TECHNOLOGIES
6.2.1 ELECTRO-OPTICAL AND RADAR SENSOR PAYLOADS
6.2.2 TETHERED UNMANNED AERIAL VEHICLES
6.3 ADJACENT TECHNOLOGIES
6.3.1 HIGH-SPEED DATA LINKS
6.3.2 ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) & AUTONOMOUS SYSTEMS
6.4 TECHNOLOGY ROADMAP
6.5 PATENT ANALYSIS
6.6 FUTURE APPLICATIONS
6.7 IMPACT OF AI/GENERATIVE AI
6.7.1 IMPLEMENTATION OF AI IN UNMANNED SYSTEMS (UXV) MARKET: TOP USE CASES AND MARKET POTENTIAL
6.7.2 IMPLEMENTATION OF AI IN UNMANNED SYSTEMS (UXV) MARKET: CASE STUDIES
6.8 INTERCONNECTED ECOSYSTEM AND IMPACT ON MARKET PLAYERS
6.9 CLIENTS' READINESS TO ADOPT AI/GENERATIVE AI
7 SUSTAINABILITY AND REGULATORY LANDSCAPE
7.1 REGIONAL REGULATIONS AND COMPLIANCE
7.1.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS
7.1.2 KEY REGULATIONS
7.1.3 INDUSTRY STANDARDS
7.2 SUSTAINABILITY INITIATIVES
7.2.1 ELECTRIFICATION & RENEWABLE-ENERGY PROPULSION
7.2.2 ENERGY-EFFICIENT PLATFORM DESIGN & ENDURANCE OPTIMIZATION
7.2.3 REDUCED MISSION & LOGISTICS FOOTPRINT THROUGH AUTONOMY
7.2.4 MODULAR ARCHITECTURE & PRODUCT LIFE EXTENSION
7.2.5 BATTERY RECYCLING & MATERIAL CIRCULARITY
7.3 CERTIFICATIONS, LABELING, AND ECO-STANDARDS
8 CUSTOMER LANDSCAPE & BUYER BEHAVIOR
8.1 DECISION-MAKING PROCESS
8.2 BUYER STAKEHOLDERS AND BUYING EVALUATION CRITERIA
8.2.1 BUYING EVALUATION CRITERIA
8.2.2 BUYING CRITERIA
8.3 ADOPTION BARRIERS & INTERNAL CHALLENGES
8.4 UNMET NEEDS OF VARIOUS END-USE INDUSTRIES
9 UNMANNED SYSTEMS (UXV) MARKET, BY TYPE
9.1 INTRODUCTION
9.2 UNMANNED GROUND VEHICLE (UGV)
9.2.1 REDUCED PERSONNEL EXPOSURE IN HAZARDOUS GROUND MISSIONS TO DRIVE GROWTH
9.2.2 WHEELED
9.2.3 TRACKED
9.2.4 LEGGED
9.2.5 HYBRID
9.2.6 HUMANOID
9.3 UNMANNED MARINE VEHICLE (UMV)
9.3.1 PERSISTENT OPERATIONS BEYOND CREWED VESSEL LIMITS TO DRIVE GROWTH
9.3.2 UNMANNED SURFACE VEHICLE (USV)
9.3.3 UNMANNED UNDERWATER VEHICLE (UUV)
9.4 UNMANNED AERIAL VEHICLE (UAV)
9.4.1 EXPANDING AERIAL DATA, PAYLOAD, AND MISSION REQUIREMENTS TO DRIVE MARKET
9.4.2 COMMERCIAL
9.4.2.1 SMALL
9.4.2.2 MEDIUM
9.4.2.3 LARGE
9.4.3 MILITARY
9.4.3.1 SMALL
9.4.3.2 TACTICAL
9.4.3.3 STRATEGIC
10 UNMANNED SYSTEMS (UXV) MARKET, BY APPLICATION
10.1 INTRODUCTION
10.2 COMMERCIAL
10.2.1 AUTOMATION OF REPETITIVE FIELD TASKS TO DRIVE GROWTH
10.2.2 LOGISTICS, DELIVERY & TRANSPORTATION
10.2.3 INFRASTRUCTURE INSPECTION & MAINTENANCE
10.2.4 SURVEYING, MAPPING & CONSTRUCTION
10.2.5 AGRICULTURE & FORESTRY OPERATIONS
10.2.6 ENVIRONMENTAL & RESOURCE MONITORING
10.2.7 MEDIA, PHOTOGRAPHY & VIDEOGRAPHY
10.2.8 OTHER COMMERCIAL APPLICATIONS
10.3 MILITARY
10.3.1 GREATER STAND-OFF FROM BATTLEFIELD HAZARDS TO DRIVE DEMAND
10.3.2 INTELLIGENCE, SURVEILLANCE & RECONNAISSANCE (ISR)
10.3.3 COMBAT & STRIKE OPERATIONS
10.3.4 EXPLOSIVE ORDNANCE DISPOSAL (EOD) & MINE COUNTERMEASURES
10.3.5 LOGISTICS, RESUPPLY & TRANSPORTATION
10.3.6 SEARCH, RESCUE & CASUALTY EVACUATION
10.3.7 OTHER MILITARY SUPPORT
11 UNMANNED SYSTEMS (UXV) MARKET, BY MODE OF OPERATION
11.1 INTRODUCTION
11.2 TETHERED
11.2.1 PERSISTENT OPERATION FROM FIXED AND MOBILE POSITIONS TO DRIVE GROWTH
11.3 REMOTELY PILOTED
11.3.1 REQUIREMENT FOR DIRECT HUMAN MISSION CONTROL TO DRIVE GROWTH
11.4 FULLY AUTONOMOUS
11.4.1 REDUCED CONTINUOUS OPERATOR WORKLOAD TO DRIVE GROWTH
12 UNMANNED SYSTEMS (UXV) MARKET, BY REGION
12.1 INTRODUCTION
12.2 NORTH AMERICA
12.2.1 US
12.2.1.1 Rapid operational fielding and scalable acquisition strengthen market
12.2.2 CANADA
12.2.2.1 Arctic surveillance and sovereign capability development to drive market
12.3 EUROPE
12.3.1 UK
12.3.1.1 Multi-service drone investment and rapid to expand market
12.3.2 FRANCE
12.3.2.1 Domestic production and multi-domain fleet expansion to strengthen market
12.3.3 GERMANY
12.3.3.1 Maritime surveillance and NATO operating requirements to broaden market
12.3.4 ITALY
12.3.4.1 Tactical surveillance procurement and military experimentation to advance market
12.3.5 UKRAINE
12.3.5.1 High-volume battlefield consumption and domestic production to reshape market
12.3.6 POLAND
12.3.6.1 Force-wide drone integration and domestic procurement to expand market
12.3.7 REST OF EUROPE
12.4 ASIA PACIFIC
12.4.1 INDIA
12.4.1.1 Operational demand and indigenous procurement to drive market
12.4.2 JAPAN
12.4.2.1 Island defense and large-scale unmanned deployment to accelerate market
12.4.3 SOUTH KOREA
12.4.3.1 Coastal surveillance and manned-unmanned integration to advance market
12.4.4 AUSTRALIA
12.4.4.1 Long-range maritime surveillance and sovereign production to support market
12.4.5 CHINA
12.4.5.1 Large-scale civil deployment and manufacturing depth to support market
12.4.6 REST OF ASIA PACIFIC
12.5 MIDDLE EAST
12.5.1 GCC
12.5.1.1 Localization and persistent surveillance requirements expand the GCC unmanned systems (UxV) market
12.5.1.2 UAE
12.5.1.3 Saudi Arabia
12.5.2 ISRAEL
12.5.2.1 Extensive operational use and rapid iteration to drive market
12.5.3 TURKEY
12.5.3.1 Serial production and multi-domain indigenous platforms to drive market
12.5.4 REST OF MIDDLE EAST
12.6 REST OF THE WORLD
12.6.1 LATIN AMERICA
12.6.1.1 Agricultural operations and maritime surveillance to support market
12.6.2 AFRICA
12.6.2.1 Wide-area surveillance and constrained workforce requirements to support market
13 COMPETITIVE LANDSCAPE
13.1 INTRODUCTION
13.2 KEY PLAYER STRATEGIES/RIGHT TO WIN, 2021-2025
13.3 REVENUE ANALYSIS, 2021-2025
13.4 MARKET SHARE ANALYSIS, 2026
13.5 BRAND/PRODUCT COMPARISON
13.6 COMPANY VALUATION AND FINANCIAL METRICS
13.7 COMPANY EVALUATION MATRIX: KEY PLAYERS, 2025
13.7.1 STARS
13.7.2 EMERGING LEADERS
13.7.3 PERVASIVE PLAYERS
13.7.4 PARTICIPANTS
13.7.5 COMPANY FOOTPRINT: KEY PLAYERS, 2025
13.7.5.1 Company footprint
13.7.6 REGION FOOTPRINT
13.7.7 TYPE FOOTPRINT
13.7.8 APPLICATION FOOTPRINT
13.7.9 MODE OF OPERATION FOOTPRINT
13.8 COMPANY EVALUATION MATRIX: STARTUPS/SMES, 2025
13.8.1 PROGRESSIVE COMPANIES
13.8.2 RESPONSIVE COMPANIES
13.8.3 DYNAMIC COMPANIES
13.8.4 STARTING BLOCKS
13.8.5 COMPETITIVE BENCHMARKING
13.8.5.1 List of startups/SMEs
13.8.5.2 Competitive benchmarking of startups/SMEs
13.9 COMPETITIVE SCENARIO
13.9.1 PRODUCT LAUNCHES
13.9.2 DEALS
13.9.3 OTHER DEVELOPMENTS
14 COMPANY PROFILES
14.1 KEY PLAYERS
14.1.1 NORTHROP GRUMMAN
14.1.1.1 Business overview
14.1.1.2 Products offered
14.1.1.3 Recent developments
14.1.1.3.1 Deals
14.1.1.3.2 Others
14.1.1.4 Analyst's view
14.1.1.4.1 Key strengths
14.1.1.4.2 Strategic choices
14.1.1.4.3 Weaknesses and competitive threats
14.1.2 TELEDYNE TECHNOLOGIES INCORPORATED
14.1.2.1 Business overview
14.1.2.2 Products offered
14.1.2.3 Recent developments
14.1.2.3.1 Product launches
14.1.2.3.2 Deals
14.1.2.3.3 Others
14.1.2.4 Analyst's view
14.1.2.4.1 Key strengths
14.1.2.4.2 Strategic choices
14.1.2.4.3 Weaknesses and competitive threats
14.1.3 LOCKHEED MARTIN CORPORATION
14.1.3.1 Business overview
14.1.3.2 Products offered
14.1.3.3 Recent developments
14.1.3.3.1 Deals
14.1.3.3.2 Others
14.1.3.4 Analyst's view
14.1.3.4.1 Key strengths
14.1.3.4.2 Strategic choices
14.1.3.4.3 Weaknesses and competitive threats
14.1.4 BAE SYSTEMS
14.1.4.1 Business overview
14.1.4.2 Products offered
14.1.4.3 Recent developments
14.1.4.3.1 Deals
14.1.4.3.2 Others
14.1.4.4 Analyst's view
14.1.4.4.1 Key strengths
14.1.4.4.2 Strategic choices
14.1.4.4.3 Weaknesses and competitive threats
14.1.5 DJI
14.1.5.1 Business overview
14.1.5.2 Products offered
14.1.5.3 Recent developments
14.1.5.3.1 Product launches
14.1.5.3.2 Deals
14.1.5.3.3 Others
14.1.5.4 Analyst's view
14.1.5.4.1 Key strengths
14.1.5.4.2 Strategic choices
14.1.5.4.3 Weaknesses and competitive threats
14.1.6 THALES
14.1.6.1 Business overview
14.1.6.2 Products offered
14.1.6.3 Recent developments
14.1.6.3.1 Deals
14.1.6.3.2 Others
14.1.7 ISRAEL AEROSPACE INDUSTRIES
14.1.7.1 Business overview
14.1.7.2 Products offered
14.1.7.3 Recent developments
14.1.7.3.1 Deals
14.1.7.3.2 Others
14.1.8 BOEING
14.1.8.1 Business overview
14.1.8.2 Products offered
14.1.8.3 Recent developments
14.1.8.3.1 Deals
14.1.8.3.2 Others
14.1.9 GENERAL DYNAMICS CORPORATION
14.1.9.1 Business overview
14.1.9.2 Products offered
14.1.9.3 Recent developments
14.1.9.3.1 Deals
14.1.9.3.2 Others
14.1.10 TEXTRON INC.
14.1.10.1 Business overview
14.1.10.2 Products offered
14.1.10.3 Recent developments
14.1.10.3.1 Deals
14.1.10.3.2 Others
14.1.11 L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC.
14.1.11.1 Business overview
14.1.11.2 Products offered
14.1.11.3 Recent developments
14.1.11.3.1 Deals
14.1.11.3.2 Others
14.1.12 ELBIT SYSTEMS LTD.
14.1.12.1 Business overview
14.1.12.2 Products offered
14.1.12.3 Recent developments
14.1.12.3.1 Product launches
14.1.12.3.2 Deals
14.1.12.3.3 Others
14.1.13 LEONARDO S.P.A.
14.1.13.1 Business overview
14.1.13.2 Products offered
14.1.13.3 Recent developments
14.1.13.3.1 Deals
14.1.13.3.2 Others
14.1.14 EDGE PJSC GROUP
14.1.14.1 Business overview
14.1.14.2 Products offered
14.1.14.3 Recent developments
14.1.14.3.1 Product launches
14.1.14.3.2 Deals
14.1.14.3.3 Others
14.1.15 ST ENGINEERING
14.1.15.1 Business overview
14.1.15.2 Products offered
14.1.15.3 Recent developments
14.1.15.3.1 Deals
14.1.15.3.2 Others
14.2 OTHER PLAYERS
14.2.1 SHIELD AI
14.2.2 AUTEL ROBOTICS
14.2.3 DELAIR
14.2.4 MICRODRONES
14.2.5 MSUBS
14.2.6 ANDURIL
14.2.7 INTERNATIONAL SUBMARINE ENGINEERING LTD.
14.2.8 OCIUS TECHNOLOGIES
14.2.9 CLEARPATH ROBOTICS INC.
14.2.10 MARITIME ROBOTICS
15 RESEARCH METHODOLOGY
15.1 RESEARCH DATA
15.1.1 SECONDARY DATA
15.1.1.1 Key data from secondary sources
15.1.2 PRIMARY DATA
15.1.2.1 Primary sources
15.1.2.2 Key data from primary sources
15.1.2.3 Breakdown of primary interviews
15.2 FACTOR ANALYSIS
15.2.1 INTRODUCTION
15.2.2 DEMAND-SIDE INDICATORS
15.2.3 SUPPLY-SIDE INDICATORS
15.3 MARKET SIZE ESTIMATION
15.3.1 BOTTOM-UP APPROACH
15.3.2 TOP-DOWN APPROACH
15.4 DATA TRIANGULATION
15.5 RESEARCH ASSUMPTIONS
15.6 RESEARCH LIMITATIONS
15.7 RISK ASSESSMENT
16 APPENDIX
16.1 DISCUSSION GUIDE
16.2 KNOWLEDGESTORE: THE SUBSCRIPTION PORTAL
16.3 CUSTOMIZATION OPTIONS
16.4 RELATED REPORTS
16.5 AUTHOR DETAILS
LIST OF TABLES [751]
LIST OF FIGURES [61]
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