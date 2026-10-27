Ad Intelligence Engine: Pembaruan Adsterra Yang Meningkatkan Pendapatan Hingga 20%

Ad Intelligence Engine: Pembaruan Adsterra

Adsterra meluncurkan Ad Intelligence Engine berbasis AI dan menghadirkan promo terbatas setelah peluncuran infrastruktur terbarunya.

- Arthur Galiev, Sales Director di Adsterra

LIMASSOL, CYPRUS, October 27, 2026 /EINPresswire / -- Adsterra, jaringan periklanan global berbasis performa, mengumumkan peluncuran Ad Intelligence Engine, infrastruktur penayangan iklan berbasis AI yang dikembangkan secara eksklusif untuk mengoptimalkan monetisasi publisher dan performa campaign melalui teknologi machine learning prediktif.

Untuk merayakan peluncuran Ad Intelligence Engine, Adsterra menyiapkan kampanye promosi khusus bagi para publisher. Kampanye ini menawarkan bonus berbasis performa serta berbagai insentif tambahan bagi publisher yang memenuhi persyaratan partisipasi di media sosial.

Periode: 26 Oktober – 26 November 2026

Total hadiah: 13 hadiah, termasuk total US$1.400 dalam bentuk uang tunai dan 1.400 poin merchandise.

Informasi kampanye: link ke artikel blog



Tentang Pembaruan Ini

Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya Adsterra untuk mendorong lebih banyak publisher mulai memanfaatkan teknologi penayangan iklan berbasis AI.

Sistem baru ini mulai tersedia pada Mei 2026, setelah melalui proses pengembangan selama lebih dari satu dekade dengan memanfaatkan data periklanan eksklusif yang dikumpulkan dari seluruh ekosistem Adsterra. Berbeda dari sistem penayangan iklan konvensional yang terutama mengandalkan aturan yang telah ditentukan dan optimasi berdasarkan hasil yang sudah terjadi, Ad Intelligence Engine mengevaluasi setiap impression sebelum iklan ditayangkan untuk membantu menemukan kombinasi advertiser dan publisher yang paling efektif. Mesin prediksi berbasis machine learning ini menganalisis lebih dari 50 sinyal secara real-time, termasuk permintaan musiman, perilaku pengguna, hubungan antara lokasi geografis dan perangkat, indikator kualitas traffic, karakteristik penempatan iklan, serta performa campaign sebelumnya.

Infrastruktur ini dibangun berdasarkan tiga teknologi utama:

1. Rotasi iklan cerdas (Intelligent Ad Rotation), yang mendiversifikasi penayangan iklan, memperluas jangkauan campaign, dan berkontribusi pada peningkatan rata-rata viewability iklan sebesar 10–15%.

2. Pencocokan iklan berbasis AI (AI-Powered Ad Matching), yang memprediksi potensi konversi dari setiap impression dan memprioritaskan campaign dengan perkiraan performa terbaik.

3. Optimasi real-time berkelanjutan (Continuous Real-Time Optimization), yang menyesuaikan keputusan penayangan berdasarkan data performa terkini untuk meningkatkan efisiensi campaign dan hasil monetisasi publisher.

Adsterra menyatakan bahwa sistem ini dilatih menggunakan data performa periklanan selama lebih dari sepuluh tahun, yang berasal dari ribuan advertiser dan publisher di berbagai industri, wilayah, perangkat, serta lingkungan traffic. Alih-alih menggunakan teknologi prediksi berlisensi dari pihak ketiga, Adsterra mengembangkan infrastruktur machine learning secara internal dan melatihnya menggunakan data performa historis milik perusahaan sendiri.

Pada tahap awal peluncuran, sistem ini diterapkan pada sejumlah publisher aktif yang mewakili jaringan Adsterra. Berdasarkan perbandingan performa sebelum dan sesudah penerapan pada inventaris publisher dan permintaan advertiser yang sama, perusahaan melaporkan peningkatan monetisasi yang terukur, antara lain:

. Peningkatan pendapatan publisher hingga 20%.

. Kenaikan eCPM sebesar 11–24%.

. Penayangan iklan yang lebih relevan melalui rotasi iklan cerdas.

. Potensi monetisasi yang lebih tinggi per sesi pengguna melalui optimasi prediktif.

Menurut Adsterra, Ad Intelligence Engine menandai tahap baru dalam pengembangan infrastruktur periklanannya, dengan beralih dari mekanisme penayangan statis ke pengambilan keputusan prediktif yang terus menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi pasar dan perilaku traffic.

Informasi lebih lanjut mengenai Ad Intelligence Engine, termasuk detail implementasi, format iklan yang didukung, dan tahapan peluncurannya, tersedia di blog resmi Adsterra: baca selengkapnya di sini.



Tentang Adsterra

Adsterra adalah jaringan periklanan global yang menyediakan solusi akuisisi pengguna berbasis performa untuk pengiklan dan monetisasi bagi publisher di berbagai vertikal dan wilayah. Platform ini membantu pengiklan meningkatkan performa kampanye serta memungkinkan publisher memaksimalkan efisiensi monetisasi dan keterlibatan pengguna melalui solusi traffic yang fleksibel. Adsterra bermitra dengan pengguna pemula maupun profesional.



AD MARKET LIMITED

AD MARKET LIMITED

25 261070

Visit us on social media:

LinkedIn

Instagram

Facebook

YouTube

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.

You just read:

Ad Intelligence Engine: Pembaruan Adsterra yang Meningkatkan Pendapatan hingga 20% News Provided By AD MARKET LIMITED October 27, 2026, 14:29 GMT Share This Article Distribution channels: Business & Economy, Companies, IT Industry, Media, Advertising & PR, Technology



EIN Presswire's priority is author transparency. We do our best to weed out false and misleading content. The content above is the sole responsibility of the author who makes it available. If you have any complaints, kindly contact the author above.