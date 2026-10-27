Roberta Picussa
- Cientista política e pesquisadora de pós-doutorado no Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Representação e Legitimidade Democrática (INCT ReDem), Universidade Federal do Paraná (UFPR) Sciences Po
Roberta Picussa has a PhD in Political Science and is a Visiting Postdoctoral Researcher at CEVIPOF, Sciences Po. She is affiliated with Brazil's National Institute of Science and Technology in Democratic Representation and Legitimacy (INCT ReDem) and leads the Research Group on Outsiders, Newcomers, Anti-Establishment Discourses and Attitudes (ONDA) in Brazil. She holds a Postdoctoral Fellowship Abroad from Brazil's National Council for Scientific and Technological Development (CNPq).Experience
- –present Cientista política e pesquisadora de pós-doutorado no Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Representação e Legitimidade Democrática (INCT ReDem), Universidade Federal do Paraná (UFPR)
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