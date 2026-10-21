HD Maps Market Size, Share, Trends, And Global Forecast To 2033 Self-Driving Ambitions Keep HD Maps On Course For A $2Bn Market
|Report Attribute
|Details
|No. of Pages
|292
|Forecast Period
|2026 - 2033
|Estimated Market Value (USD) in 2026
|$1.34 billion
|Forecasted Market Value (USD) by 2033
|$2.43 billion
|Compound Annual Growth Rate
|8.9%
|Regions Covered
|Global
Key Topics Covered:
1 INTRODUCTION
1.1 STUDY OBJECTIVES
1.2 MARKET DEFINITION
1.3 STUDY SCOPE
1.3.1 MARKETS COVERED AND REGIONAL SCOPE
1.3.2 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS
1.4 YEARS CONSIDERED
1.5 CURRENCY CONSIDERED
1.6 STAKEHOLDERS
1.7 SUMMARY OF CHANGES
2 EXECUTIVE SUMMARY
2.1 MARKET HIGHLIGHTS AND KEY INSIGHTS
2.2 KEY MARKET PARTICIPANTS: MAPPING OF STRATEGIC DEVELOPMENTS
2.3 DISRUPTIVE TRENDS IN HD MAPS MARKET
2.4 HIGH-GROWTH SEGMENTS
2.5 REGIONAL SNAPSHOT: MARKET SIZE, GROWTH RATE, AND FORECAST
3 PREMIUM INSIGHTS
3.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN HD MAPS MARKET
3.2 HD MAPS MARKET, BY SERVICE TYPE
3.3 HD MAPS MARKET, BY VEHICLE TYPE
3.4 HD MAPS MARKET, BY SOLUTION TYPE
3.5 HD MAPS MARKET, BY LEVEL OF AUTOMATION
3.6 HD MAPS MARKET, BY USAGE TYPE
3.7 HD MAPS MARKET, BY REGION
4 MARKET OVERVIEW
4.1 INTRODUCTION
4.2 MARKET DYNAMICS
4.2.1 DRIVERS
4.2.1.1 Shifting preference from static HD maps to updated map data
4.2.1.2 Rising integration of mapping, localization, and ADAS processing into shared software interfaces
4.2.1.3 Increasing adoption of L2 and L3 vehicles
4.2.2 RESTRAINTS
4.2.2.1 High costs of HD map creation and maintenance
4.2.2.2 Increasing capability of onboard perception
4.2.3 OPPORTUNITIES
4.2.3.1 Growing data generation from connected vehicles
4.2.3.2 Increasing reliance on dynamic HD maps and 4D mapping
4.2.4 CHALLENGES
4.2.4.1 Issues in maintaining map accuracy amid rapid road network changes
4.2.4.2 Complexities in achieving seamless multi-sensor fusion
4.3 UNMET NEEDS AND WHITE SPACES
4.3.1 LACK OF STANDARDIZED HD MAP FORMATS AND INTERFACES ACROSS AUTONOMOUS DRIVING PLATFORMS
4.3.2 LIMITED COMMERCIAL MODELS FOR CONTINUOUS HD MAP UPDATES AND VEHICLE GENERATED MAP DATA
4.3.3 LACK OF SCALABLE MAP FRESHNESS AND AUTOMATED CHANGE VALIDATION
4.4 INTERCONNECTED MARKETS AND CROSS-SECTOR OPPORTUNITIES
4.5 STRATEGIC MOVES BY OEMS AND TIER-1/2/3 PLAYERS
5 INDUSTRY TRENDS
5.1 MACROECONOMIC OUTLOOK
5.1.1 INTRODUCTION
5.1.2 GDP TRENDS AND FORECAST
5.1.3 TRENDS IN GLOBAL MAPPING INDUSTRY
5.1.4 TRENDS IN GLOBAL AUTONOMOUS VEHICLE INDUSTRY
5.2 ECOSYSTEM ANALYSIS
5.3 SUPPLY CHAIN ANALYSIS
5.4 CASE STUDY ANALYSIS
5.4.1 MINDY SUPPORT DELIVERS ENTERPRISE-SCALE 3D HD MAP ANNOTATION AND VALIDATION FOR ADAS
5.4.2 HERE ENABLES HD MAP-BASED AUTOMATED DRIVING APPLICATIONS FOR GLOBAL OEMS
5.4.3 BAIDU AND TONGJI UNIVERSITY DEVELOP HISTORICAL MAP TRACKING FOR HD MAP CONSTRUCTION
5.4.4 MERCEDES-BENZ INTEGRATES HERE'S HD LIVE MAP INTO DRIVE PILOT SYSTEMS
5.4.5 INTELLIAS CONCEPTUALIZES, DEVELOPS, AND SCALES CLOUD-BASED HD MAPPING AND LOCATION DATA PLATFORM FOR AUTONOMOUS DRIVING
5.4.6 MAGNASOFT DEPLOYS AI-DRIVEN CONTINUOUS IMPROVEMENT PROCESSES THAT ENABLED REAL-TIME DETECTION OF CHANGES IN TRAFFIC PATTERNS AND ROAD CONDITIONS
5.4.7 INFOSYS ADOPTS MULTI-SOURCE HD MAPPING SOLUTION DESIGNED FOR ADAS IN URBAN ENVIRONMENTS
5.5 INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO
5.6 TRADE ANALYSIS
5.6.1 IMPORT SCENARIO (HS CODE 852691)
5.6.2 EXPORT SCENARIO (HS CODE 852691)
5.7 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2026-2027
5.8 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS
6 TECHNOLOGICAL ADVANCEMENTS, AI-DRIVEN IMPACT, PATENTS, INNOVATIONS, AND FUTURE APPLICATIONS
6.1 KEY EMERGING TECHNOLOGIES
6.1.1 AI-BASED HD MAP GENERATION AND AUTOMATED FEATURE EXTRACTION
6.1.2 CROWD-SOURCED AND VEHICLE GENERATED HD MAPPING
6.1.3 DYNAMIC HD MAPS AND CONTINUOUS MAP UPDATING
6.1.4 CLOUD-BASED HD MAP PROCESSING AND DELIVERY
6.1.5 HIGH-PRECISION LOCALIZATION AND MAP MATCHING
6.2 COMPLEMENTARY TECHNOLOGIES
6.2.1 SENSOR FUSION
6.2.2 MACHINE LEARNING-POWERED MAP ANALYTICS
6.3 ADJACENT TECHNOLOGIES
6.3.1 DIGITAL TWIN AND SIMULATION
6.3.2 VEHICLE EDGE COMPUTING
6.4 TECHNOLOGY/PRODUCT ROADMAP
6.4.1 2D VS. 3D VS. 4D MAPPING
6.4.2 SEMANTIC HD MAPS
6.4.3 VECTORIZED HD MAPS
6.4.4 RASTER VS. VECTOR MAP ARCHITECTURE
6.4.5 CLOUD-BASED VS. EMBEDDED HD MAPS
6.4.6 EDGE/ONBOARD MAP PROCESSING
6.4.7 MAP HORIZON
6.4.8 HD MAP APIS AND DATA INTERFACES
6.4.9 ADASIS AND MAP DATA EXCHANGE
6.5 PATENT ANALYSIS
6.6 IMPACT OF AI/GEN AI ON HD MAPS MARKET
6.6.1 ACCELERATED MAP CREATION AND UPDATES
6.6.2 ENHANCED LOCALIZATION ACCURACY
6.6.3 COST REDUCTION THROUGH SYNTHETIC DATA
6.6.4 DYNAMIC MAP PERSONALIZATION
6.6.5 TOP USE CASES AND MARKET POTENTIAL
6.6.6 BEST PRACTICES FOLLOWED BY MANUFACTURERS/OEMS IN HD MAPS MARKET
6.6.7 CASE STUDIES RELATED TO AI/GEN IMPLEMENTATION IN HD MAPS MARKET
6.6.8 INTERCONNECTED ECOSYSTEM AND IMPACT ON MARKET PLAYERS
6.6.9 CLIENTS' READINESS TO ADOPT AI/GEN AI-INTEGRATED HD MAPS
6.7 PHASED ADOPTION STRATEGY OF HD MAPS IN AV ECOSYSTEM
6.7.1 ASSISTED DRIVING AND PILOT DEPLOYMENTS
6.7.2 LIMITED AUTONOMY IN CONTROLLED ENVIRONMENTS
6.7.3 EXPANDED COVERAGE AND REAL-TIME UPDATES
6.7.4 FULL AUTONOMY AND ECOSYSTEM INTEGRATION
6.8 HD MAP DATA FORMATS AND STANDARDIZATION LANDSCAPE
6.8.1 CORE COMPONENTS OF HD MAP DATA
6.8.1.1 Geometric layer
6.8.1.2 Semantic layer
6.8.1.3 Localization layer
6.8.1.4 Dynamic/Update layer
6.8.2 HD MAP: KEY STANDARDS AND FORMATS
6.9 MNM INSIGHTS ON KEY INDUSTRY SOLUTIONS FOR LOCALIZATION
6.9.1 GNSS AND AUGMENTED POSITIONING
6.9.2 HD MAP-BASED LOCALIZATION
6.9.3 LIDAR AND CAMERA-BASED LOCALIZATION
6.9.4 SENSOR FUSION
6.9.5 V2X-ENABLED COOPERATIVE LOCALIZATION
6.10 EVOLVING BUSINESS MODELS FOR HD MAPPING IN AUTONOMOUS MOBILITY
6.10.1 LICENSING AND SUBSCRIPTION-BASED MODEL
6.10.2 CROWDSOURCED MAPPING AND DATA-AS-A-SERVICE (DAAS)
6.10.3 PAY-PER-USE MODEL
6.11 HYBRID MAPPING STRATEGIES FOR ENHANCING ADAS DEVELOPMENT
6.12 IMPACT OF MAPLESS AUTONOMY CONCEPT ON HD MAPS
6.13 ANALYSIS OF OEM HD MAPPING SOLUTIONS
6.14 HD MAPPING SERVICE PROVIDERS: COMPETITIVE LANDSCAPE
6.15 SUCCESS STORIES AND REAL-WORLD APPLICATIONS
6.15.1 WAYMO: COMMERCIAL ROBOTAXI OPERATIONS IN US
6.15.2 MOBILEYE REM: CROWDSOURCED HD MAPPING ACROSS EUROPE
6.15.3 BAIDU APOLLO GO: CHINA'S ROBOTAXI EXPANSION
6.15.4 DYNAMIC MAP PLATFORM: GLOBAL HD MAP DEPLOYMENT
6.16 FUTURE DEPLOYMENT AREAS FOR HD MAPS
6.16.1 AUTONOMOUS DELIVERY VEHICLES
6.16.2 PLATOONING SUPPORT
6.16.3 V2X INTEGRATION
6.16.4 DYNAMIC TRAFFIC ROUTING
6.16.5 FREIGHT CORRIDOR OPTIMIZATION
6.16.6 SMART CITY INTEGRATION
6.16.7 AUTONOMOUS RIDE HAILING AND SHUTTLES
6.17 HD MAP MONETIZATION AND REVENUE MODELS
6.17.1 MAP LICENSE
6.17.2 PER-VEHICLE LICENSING
6.17.3 ANNUAL SUBSCRIPTION
6.17.4 PER-KILOMETER PRICING
6.17.5 API-BASED PRICING
6.17.6 CLOUD MAP SUBSCRIPTION
6.17.7 UPDATE/MAINTENANCE FEES
6.17.8 DATA-AS-A-SERVICE
6.17.9 MAP-AS-A-SERVICE
6.17.10 REVENUE SHARING WITH OEMS
6.17.11 BUNDLED HD MAP + LOCALIZATION
6.17.12 BUNDLED MAP + ADAS SOFTWARE
6.18 OEM HD MAP DEPENDENCY AND STRATEGY ANALYSIS
6.18.1 OEM FLEET DATA STRATEGY
6.18.2 OEM-OWNED MAPPING ASSETS
6.18.3 OEM-MAP PROVIDER PARTNERSHIPS
6.18.4 OEM-CLOUD PROVIDER PARTNERSHIPS
6.18.5 OEM-AV SOFTWARE INTEGRATION
6.19 OEM MAP LOCALIZATION STRATEGY, BY REGION
6.19.1 ASIA PACIFIC
6.19.2 EUROPE
6.19.3 NORTH AMERICA
6.20 REGIONAL OEM STRATEGIES FOR HD MAP ADOPTION
6.21 HD MAP PROVIDER STRATEGIC CAPABILITY BENCHMARK
6.21.1 GLOBAL ROAD COVERAGE
6.21.2 MAP ACCURACY
6.21.3 MAP UPDATE CAPABILITY
6.21.4 CROWDSOURCED DATA SCALE
6.21.5 OEM INTEGRATION
6.21.6 AUTONOMOUS DRIVING CAPABILITY
6.21.7 COMMERCIAL MODEL
6.22 EVOLUTION OF HD MAPS FOR AUTONOMOUS DRIVING
6.22.1 EVOLUTION FROM SD MAPS TO DYNAMIC HD MAPS
6.22.2 EVOLUTION FROM STATIC MAP TO CONTINUOUSLY UPDATED MAP
6.23 HD MAPS: TOTAL COST OF OWNERSHIP ANALYSIS
6.23.1 OEM TOTAL COST OF OWNERSHIP PER VEHICLE
6.23.2 HD MAP SUPPLIER TOTAL COST OF OWNERSHIP PER KILOMETER
7 REGULATORY LANDSCAPE AND SUSTAINABILITY INITIATIVES
7.1 REGULATORY LANDSCAPE
7.1.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS
7.1.1.1 North America
7.1.1.2 Europe
7.1.1.3 Asia Pacific
7.1.1.4 RoW
7.1.2 KEY REGULATIONS
7.1.2.1 US
7.1.2.2 Germany
7.1.2.3 China
7.1.2.4 Japan
7.1.2.5 South Korea
7.1.2.6 UK
7.1.3 REGULATIONS AND INITIATIVES FOR ADAS
7.1.3.1 US
7.1.3.2 China
7.1.3.3 Japan
7.1.3.4 European Union
7.1.3.5 UK
7.1.3.6 Germany
7.1.3.7 France
7.1.3.8 India
7.1.4 NCAP REGULATIONS
7.1.4.1 US
7.1.4.2 Europe
7.1.4.3 Australia & New Zealand
7.1.4.4 South Korea
7.1.4.5 China
7.1.4.6 Latin America
7.1.4.7 Southeast Asia
7.1.4.8 India
7.2 SUSTAINABILITY INITIATIVES
7.2.1 CHINA: INTELLIGENT CONNECTED VEHICLE AND DIGITAL ROAD INFRASTRUCTURE INITIATIVES
7.2.2 EUROPE: DIGITAL AND SUSTAINABLE TRANSPORT INFRASTRUCTURE INITIATIVES
7.2.3 US: SMART TRANSPORTATION AND CONNECTED VEHICLE INITIATIVES
7.2.4 JAPAN: SMART ROAD AND CONNECTED MOBILITY INITIATIVES
7.2.5 SOUTH KOREA: INTELLIGENT TRANSPORTATION AND AUTONOMOUS MOBILITY INITIATIVES
7.2.6 UAE: SMART MOBILITY AND DIGITAL ROAD INFRASTRUCTURE INITIATIVES
7.2.7 INDIA: INTELLIGENT TRANSPORTATION AND DIGITAL ROAD INFRASTRUCTURE INITIATIVES
7.2.8 GERMANY: SMART ROAD AND AUTOMATED DRIVING INFRASTRUCTURE INITIATIVES
7.3 IMPACT OF REGULATORY POLICIES ON SUSTAINABILITY INITIATIVES
8 CUSTOMER LANDSCAPE AND BUYER BEHAVIOR
8.1 DECISION-MAKING PROCESS
8.2 KEY STAKEHOLDERS INVOLVED IN BUYING PROCESS AND THEIR EVALUATION CRITERIA
8.2.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS
8.2.2 BUYING CRITERIA
8.3 ADOPTION BARRIERS AND INTERNAL CHALLENGES
8.3.1 MARKET PROFITABILITY
8.3.2 REVENUE POTENTIAL
8.3.3 COST DYNAMICS
8.3.4 MARGIN OPPORTUNITIES, BY APPLICATION
9 HD MAPS MARKET, BY LEVEL OF AUTOMATION
9.1 INTRODUCTION
9.2 SEMI-AUTONOMOUS VEHICLE
9.2.1 LEVEL 2/2+
9.2.1.1 Strong focus on safety, convenience, and ADAS regulation compliance to foster segmental growth
9.2.2 LEVEL 3
9.2.2.1 High emphasis on precise localization and safe driving during traffic congestion to boost segmental growth
9.3 AUTONOMOUS VEHICLE
9.3.1 LEVEL 4
9.3.1.1 Ability to tackle complex driving situations and operate under pretrained or predefined conditions to fuel segmental growth
9.3.2 LEVEL 5
9.3.2.1 Focus on enabling fully driverless operation to contribute to segmental growth
9.4 KEY PRIMARY INSIGHTS
10 HD MAPS MARKET, BY SERVICE TYPE
10.1 INTRODUCTION
10.2 MAPPING & LOCALIZATION
10.2.1 RAPID ADVANCES IN AI, MACHINE LEARNING, AND SENSOR TECHNOLOGIES TO EXPEDITE SEGMENTAL GROWTH
10.3 UPDATE & MAINTENANCE
10.3.1 GROWING EMPHASIS ON MAINTAINING PRECISION IN AUTONOMOUS DRIVING AND ADJUSTING TO CHANGING ENVIRONMENTS TO DRIVE MARKET
10.4 ADVERTISEMENT
10.5 KEY PRIMARY INSIGHTS
11 HD MAPS MARKET, BY SOLUTION TYPE
11.1 INTRODUCTION
11.2 EMBEDDED
11.2.1 USE TO OFFER REAL-TIME, HIGH-PRECISION LOCALIZATION AND NAVIGATION TO AUGMENT SEGMENTAL GROWTH
11.3 CLOUD-BASED
11.3.1 ABILITY TO MAKE CONTINUOUS UPDATES AND PROCESS VAST AMOUNTS OF DATA FROM SENSORS AND CAMERAS TO SPUR DEMAND
11.4 KEY PRIMARY INSIGHTS
12 HD MAPS MARKET, BY USAGE TYPE
12.1 INTRODUCTION
12.2 PERSONAL MOBILITY
12.2.1 GROWING DEMAND FOR ADAS-EQUIPPED PASSENGER CARS TO ACCELERATE SEGMENTAL GROWTH
12.3 COMMERCIAL MOBILITY
12.3.1 RISING POPULARITY OF E-COMMERCE AND DEMAND FOR EFFICIENT DELIVERY AND TRANSPORT TO FUEL SEGMENTAL GROWTH
12.4 KEY PRIMARY INSIGHTS
13 HD MAPS MARKET, BY VEHICLE TYPE
13.1 INTRODUCTION
13.2 PASSENGER CAR
13.2.1 GROWING INTEGRATION OF ADAS AND SEMI-AUTONOMOUS FEATURES INTO MID- TO HIGH-END VEHICLES TO FACILITATE SEGMENTAL GROWTH
13.3 COMMERCIAL VEHICLE
13.3.1 HIGH EMPHASIS ON SUPPORTING ROUTE OPTIMIZATION, PREDICTIVE MAINTENANCE, AND LIVE TRAFFIC MONITORING TO DRIVE MARKET
13.4 KEY PRIMARY INSIGHTS
14 HD MAPS MARKET, BY REGION
14.1 INTRODUCTION
14.2 ASIA PACIFIC
14.2.1 INCREASING INVESTMENT IN AUTONOMOUS DRIVING AND ADVANCED MAPPING TECHNOLOGIES TO DRIVE MARKET
14.2.2 CHINA
14.2.3 INDIA
14.2.4 JAPAN
14.2.5 SOUTH KOREA
14.3 EUROPE
14.3.1 RISING REGULATORY FOCUS ON VEHICLE SAFETY AND AUTONOMOUS DRIVING TO FOSTER MARKET GROWTH
14.3.2 GERMANY
14.3.3 FRANCE
14.3.4 ITALY
14.3.5 SPAIN
14.3.6 UK
14.4 NORTH AMERICA
14.4.1 MOUNTING ADOPTION OF CONNECTED AND INTELLIGENT VEHICLE TECHNOLOGIES TO BOOST MARKET GROWTH
14.4.2 US
14.4.3 CANADA
14.4.4 MEXICO
14.5 ROW
14.5.1 INCREASING SMART MOBILITY INVESTMENT AND TECHNOLOGY PARTNERSHIPS TO AUGMENT MARKET GROWTH
14.5.2 BRAZIL
14.5.3 SOUTH AFRICA
14.5.4 RUSSIA
14.5.5 SAUDI ARABIA
14.5.6 UAE
15 COMPETITIVE LANDSCAPE
15.1 OVERVIEW
15.2 KEY PLAYER COMPETITIVE STRATEGIES/RIGHT TO WIN, 2024-2026
15.3 MARKET SHARE ANALYSIS, 2025
15.4 REVENUE ANALYSIS, 2021-2025
15.5 COMPANY VALUATION AND FINANCIAL METRICS
15.6 BRAND/PRODUCT COMPARISON
15.6.1 HERE (NETHERLANDS)
15.6.2 BAIDU (CHINA)
15.6.3 TOMTOM INTERNATIONAL BV (NETHERLANDS)
15.6.4 NVIDIA CORPORATION (US)
15.6.5 MOBILEYE (ISRAEL)
15.7 COMPANY EVALUATION MATRIX: KEY PLAYERS, 2025
15.7.1 STARS
15.7.2 EMERGING LEADERS
15.7.3 PERVASIVE PLAYERS
15.7.4 PARTICIPANTS
15.7.5 COMPANY FOOTPRINT: KEY PLAYERS, 2025
15.7.5.1 Company footprint
15.7.5.2 Region footprint
15.7.5.3 Usage type footprint
15.7.5.4 Vehicle type footprint
15.7.5.5 Level of automation footprint
15.8 COMPANY EVALUATION MATRIX: STARTUPS/SMES, 2025
15.8.1 PROGRESSIVE COMPANIES
15.8.2 RESPONSIVE COMPANIES
15.8.3 DYNAMIC COMPANIES
15.8.4 STARTING BLOCKS
15.8.5 COMPETITIVE BENCHMARKING: STARTUPS/SMES, 2025
15.8.5.1 Detailed list of key startups/SMEs
15.8.5.2 Competitive benchmarking of key startups/SMEs
15.9 COMPETITIVE SCENARIO
15.9.1 PRODUCT/SERVICE LAUNCHES/DEVELOPMENTS
15.9.2 DEALS
15.9.3 EXPANSIONS
15.9.4 OTHER DEVELOPMENTS
16 COMPANY PROFILES
16.1 KEY PLAYERS
16.1.1 HERE
16.1.1.1 Business overview
16.1.1.2 Products/Solutions/Services offered
16.1.1.3 Recent developments
16.1.1.3.1 Deals
16.1.1.3.2 Other developments
16.1.1.4 Analyst's view
16.1.1.4.1 Key strengths/Right to win
16.1.1.4.2 Strategic choices
16.1.1.4.3 Weaknesses/Competitive threats
16.1.2 BAIDU
16.1.2.1 Business overview
16.1.2.2 Products/Solutions/Services offered
16.1.2.3 Recent developments
16.1.2.3.1 Deals
16.1.2.4 Analyst's view
16.1.2.4.1 Key strengths/Right to win
16.1.2.4.2 Strategic choices
16.1.2.4.3 Weaknesses/Competitive threats
16.1.3 TOMTOM INTERNATIONAL BV
16.1.3.1 Business overview
16.1.3.2 Products/Solutions/Services offered
16.1.3.3 Recent developments
16.1.3.3.1 Product/Service launches/enhancements
16.1.3.3.2 Deals
16.1.3.3.3 Other developments
16.1.3.4 Analyst's view
16.1.3.4.1 Key strengths/Right to win
16.1.3.4.2 Strategic choices
16.1.3.4.3 Weaknesses/Competitive threats
16.1.4 NVIDIA CORPORATION
16.1.4.1 Business overview
16.1.4.2 Products/Solutions/Services offered
16.1.4.3 Recent developments
16.1.4.3.1 Deals
16.1.4.4 Analyst's view
16.1.4.4.1 Key strengths/Right to win
16.1.4.4.2 Strategic choices
16.1.4.4.3 Weaknesses/Competitive threats
16.1.5 MOBILEYE
16.1.5.1 Business overview
16.1.5.2 Products/Solutions/Services offered
16.1.5.3 Recent developments
16.1.5.3.1 Deals
16.1.5.3.2 Other developments
16.1.5.4 Analyst's view
16.1.5.4.1 Key strengths/Right to win
16.1.5.4.2 Strategic choices
16.1.5.4.3 Weaknesses/Competitive threats
16.1.6 WAYMO LLC
16.1.6.1 Business overview
16.1.6.2 Products/Solutions/Services offered
16.1.6.3 Recent developments
16.1.6.3.1 Deals
16.1.6.3.2 Expansions
16.1.6.3.3 Other developments
16.1.7 DYNAMIC MAP PLATFORM CO., LTD.
16.1.7.1 Business overview
16.1.7.2 Products/Solutions/Services offered
16.1.7.3 Recent developments
16.1.7.3.1 Product/Service launches/enhancements
16.1.7.3.2 Deals
16.1.7.3.3 Expansions
16.1.7.3.4 Other developments
16.1.8 NAVINFO CO., LTD.
16.1.8.1 Business overview
16.1.8.2 Products/Solutions/Services offered
16.1.8.3 Recent developments
16.1.8.3.1 Deals
16.1.8.3.2 Other developments
16.1.9 THE SANBORN MAP COMPANY, INC.
16.1.9.1 Business overview
16.1.9.2 Products/Solutions/Services offered
16.1.9.3 Recent developments
16.1.9.3.1 Developments
16.1.10 MOMENTA
16.1.10.1 Business overview
16.1.10.2 Products/Solutions/Services offered
16.1.11 MAPBOX
16.1.11.1 Business overview
16.1.11.2 Products/Solutions/Services offered
16.1.11.3 Recent developments
16.1.11.3.1 Product/Service launches/enhancements
16.1.11.3.2 Deals
16.1.12 CE INFO SYSTEMS LTD.
16.1.12.1 Business overview
16.1.12.2 Products/Solutions/Services offered
16.1.12.3 Recent developments
16.1.12.3.1 Deals
16.2 OTHER PLAYERS
16.2.1 NAVMII
16.2.2 RMSI
16.2.3 ZENRIN CO., LTD.
16.2.4 WOVEN BY TOYOTA, INC.
16.2.5 SWIFT NAVIGATION, INC.
16.2.6 EXLSERVICE HOLDINGS, INC.
16.2.7 ROBOTIC DATA
16.2.8 HYUNDAI AUTOEVER CORP.
16.2.9 GENESYS INTERNATIONAL CORPORATION LTD
16.2.10 GEOMATE
16.2.11 INTELLIAS
16.2.12 MORAI INC.
16.2.13 TRIMBLE INC.
17 RESEARCH METHODOLOGY
17.1 RESEARCH DATA
17.1.1 SECONDARY DATA
17.1.1.1 List of key secondary sources
17.1.1.2 Key data from secondary sources
17.1.2 PRIMARY DATA
17.1.2.1 Key data from primary sources
17.1.2.2 Key industry insights
17.1.2.3 List of primary interview participants
17.1.2.4 Breakdown of primary interviews
17.2 MARKET SIZE ESTIMATION
17.2.1 TOP-DOWN APPROACH
17.2.2 MARKET FORECAST APPROACH
17.2.2.1 Supply side
17.2.2.2 Demand side
17.3 DATA TRIANGULATION
17.4 FACTOR ANALYSIS
17.5 RESEARCH ASSUMPTIONS
17.6 RESEARCH LIMITATIONS
17.7 RISK ANALYSIS
18 APPENDIX
18.1 DISCUSSION GUIDE
18.2 KNOWLEDGESTORE: THE SUBSCRIPTION PORTAL
18.3 CUSTOMIZATION OPTIONS
18.3.1 HD MAPS MARKET, BY SEMI AUTONOMOUS VEHICLES, AT REGIONAL LEVEL
18.3.2 HD MAPS MARKET, BY AUTONOMOUS VEHICLES, AT REGIONAL LEVEL
18.3.3 HD MAPS MARKET, BY VEHICLE TYPE, BY LEVEL OF AUTOMATION
18.3.4 COMPANY INFORMATION
18.3.4.1 Profiling of additional market players (up to five)
18.4 RELATED REPORTS
18.5 AUTHOR DETAILS
List of Tables [237]
List of Figures [75]
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