Medical Image Analysis Software Market: Global Forecast To 2031 AI-Enabled And Cloud-Native Platforms Power 8.1% CAGR Toward USD 6.42 Billion
|Report Attribute
|Details
|No. of Pages
|492
|Forecast Period
|2026 - 2031
|Estimated Market Value (USD) in 2026
|$4.35 billion
|Forecasted Market Value (USD) by 2031
|$6.42 billion
|Compound Annual Growth Rate
|8.1%
|Regions Covered
|Global
Key Topics Covered:
1 INTRODUCTION
1.1 STUDY OBJECTIVES
1.2 MARKET DEFINITION
1.3 MARKET SCOPE
1.3.1 MARKET SEGMENTATION AND REGIONAL SCOPE
1.3.2 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS
1.3.3 YEARS CONSIDERED
1.4 CURRENCY
1.5 STAKEHOLDERS
1.6 SUMMARY OF CHANGES
2 EXECUTIVE SUMMARY
2.1 KEY INSIGHTS AND MARKET HIGHLIGHTS
2.2 KEY MARKET PARTICIPANTS: SHARE INSIGHTS AND STRATEGIC DEVELOPMENTS
2.3 DISRUPTIVE TRENDS SHAPING THE MARKET
2.4 HIGH-GROWTH SEGMENTS & EMERGING FRONTIERS
2.5 SNAPSHOT: GLOBAL MARKET SIZE, GROWTH RATE, AND FORECAST
3 PREMIUM INSIGHTS
3.1 MEDICAL IMAGE ANALYSIS SOFTWARE MARKET OVERVIEW
3.2 NORTH AMERICA: MEDICAL IMAGE ANALYSIS SOFTWARE MARKET, BY TYPE & COUNTRY
3.3 MEDICAL IMAGE ANALYSIS SOFTWARE MARKET: GEOGRAPHIC SNAPSHOT
4 MARKET OVERVIEW
4.1 INTRODUCTION
4.2 MARKET DYNAMICS
4.2.1 DRIVERS
4.2.1.1 Rising imaging volumes amid growing radiologist workforce shortages
4.2.1.2 Increasing FDA and regulatory clearances for AI-enabled imaging software
4.2.1.3 Growing demand for early and accurate disease detection
4.2.1.4 Increasing adoption of quantitative and workflow-automation solutions
4.2.2 RESTRAINTS
4.2.2.1 High cost of software validation, integration, and deployment
4.2.2.2 Data privacy and cross-border health data regulations
4.2.3 OPPORTUNITIES
4.2.3.1 Expansion of cloud-native and AI-as-a-service imaging platforms
4.2.3.2 Emerging applications of foundation models and multimodal AI in diagnostic imaging
4.2.3.3 Expansion into new imaging modalities and clinical specialties
4.2.3.4 Integration of image analysis with clinical decision-support and longitudinal care platforms
4.2.4 CHALLENGES
4.2.4.1 Limited interoperability with legacy PACS/RIS and vendor-specific systems
4.2.4.2 Algorithm generalizability and bias across diverse patient populations
4.3 UNMET NEEDS AND WHITE SPACES
4.4 INTERCONNECTED MARKETS AND CROSS-SECTOR OPPORTUNITIES
4.5 STRATEGIC MOVES BY TIER-1/2/3 PLAYERS
5 INDUSTRY TRENDS
5.1 PORTER'S FIVE FORCES ANALYSIS
5.1.1 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS
5.1.2 BARGAINING POWER OF BUYERS
5.1.3 THREAT OF SUBSTITUTES
5.1.4 THREAT OF NEW ENTRANTS
5.1.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY
5.2 MACROECONOMIC INDICATORS
5.2.1 INTRODUCTION
5.2.2 GDP TRENDS AND FORECAST
5.2.3 TRENDS IN GLOBAL HEALTHCARE INDUSTRY
5.3 VALUE CHAIN ANALYSIS
5.3.1 RESEARCH, IMAGING DATA GENERATION, AND CLINICAL INPUTS
5.3.2 DATA ENGINEERING & AI INFRASTRUCTURE
5.3.3 AI MODEL & PLATFORM DEVELOPMENT
5.3.4 WORKFLOW INTEGRATION & INTEROPERABILITY
5.3.5 SOFTWARE DEPLOYMENT & CLINICAL SERVICES
5.3.6 CLINICAL VALIDATION, MONITORING, AND CONTINUOUS OPTIMIZATION
5.4 ECOSYSTEM ANALYSIS
5.5 PRICING ANALYSIS
5.5.1 MEDICAL IMAGE ANALYSIS SOFTWARE PLATFORMS, BY KEY PLAYERS (2025)
5.5.2 INDICATIVE PRICE FOR MEDICAL IMAGE ANALYSIS SOFTWARE, BY REGION (2025)
5.6 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2026-2027
5.7 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS
5.8 INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO
5.9 CASE STUDY ANALYSIS
5.10 IMPACT OF 2025 US TARIFF - MEDICAL IMAGE ANALYSIS SOFTWARE MARKET
5.10.1 INTRODUCTION
5.10.2 KEY TARIFF RATES
5.10.3 PRICE IMPACT ANALYSIS
5.10.4 IMPACT ON COUNTRY/REGION
5.10.4.1 US
5.10.4.2 Europe
5.10.4.3 Asia Pacific
5.10.5 IMPACT ON END USERS
5.10.5.1 Hospitals and health systems
5.10.5.2 Diagnostic imaging centers
5.10.5.3 Specialty clinics and ambulatory care providers
5.10.5.4 Pharmaceutical and biotechnology companies
5.10.5.5 Academic and research institutions
6 TECHNOLOGICAL ADVANCEMENTS, AI-DRIVEN IMPACT, PATENTS, INNOVATIONS, AND FUTURE APPLICATIONS
6.1 KEY EMERGING TECHNOLOGIES
6.1.1 AI-POWERED DEEP LEARNING AND FOUNDATION MODELS
6.1.2 CLOUD-NATIVE MEDICAL IMAGING AND AI-AS-A-SERVICE
6.1.3 ADVANCED 3D VISUALIZATION, SEGMENTATION, AND QUANTITATIVE IMAGING
6.2 COMPLEMENTARY TECHNOLOGIES
6.2.1 CLOUD COMPUTING AND EDGE COMPUTING
6.2.2 INTEROPERABILITY, PACS/VNA, AND CLINICAL DATA INTEGRATION
6.3 TECHNOLOGY/PRODUCT ROADMAP
6.4 PATENT ANALYSIS
6.4.1 PATENT PUBLICATION TRENDS FOR MEDICAL IMAGE ANALYSIS SOFTWARE MARKET
6.4.2 INSIGHTS: JURISDICTION AND TOP APPLICANT ANALYSIS
6.5 FUTURE APPLICATIONS
6.5.1 EARLY DISEASE DETECTION AND SCREENING
6.5.2 PERSONALIZED TREATMENT PLANNING AND THERAPY GUIDANCE
6.5.3 LONGITUDINAL DISEASE MONITORING AND TREATMENT RESPONSE
6.6 IMPACT OF AI/GEN AI ON MEDICAL IMAGE ANALYSIS SOFTWARE SOLUTIONS
6.6.1 INTRODUCTION
6.6.2 CASE STUDIES RELATED TO AI/GEN AI IMPLEMENTATION
6.6.2.1 AI-powered chest X-ray analysis for tuberculosis screening
6.6.3 IMPACT OF AI/GEN AI ON INTERCONNECTED & ADJACENT ECOSYSTEMS
6.6.3.1 PACS/VNA & enterprise imaging market
6.6.3.2 AI in medical imaging market
6.6.3.3 EHR/Clinical decision support market
6.6.4 USER READINESS & IMPACT ASSESSMENT
6.6.4.1 User readiness
6.6.4.1.1 User A: Healthcare providers
6.6.4.1.2 User B: Diagnostic imaging centers
6.6.4.2 Impact assessment
6.6.4.2.1 User A: Healthcare providers
6.6.4.2.2 User B: Diagnostic imaging centers
7 REGULATORY LANDSCAPE
7.1 REGIONAL REGULATIONS AND COMPLIANCE
7.1.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS
7.1.2 REGULATORY FRAMEWORK
7.1.2.1 North America
7.1.2.2 Europe
7.1.2.3 ASIA PACIFIC
7.1.2.4 LATIN AMERICA
7.1.2.5 MIDDLE EAST & AFRICA
7.1.3 INDUSTRY STANDARDS
8 CUSTOMER LANDSCAPE & BUYER BEHAVIOR
8.1 INTRODUCTION
8.2 DECISION-MAKING PROCESS
8.3 BUYER STAKEHOLDERS AND BUYING EVALUATION CRITERIA
8.3.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS
8.3.2 BUYING CRITERIA
8.4 ADOPTION BARRIERS & INTERNAL CHALLENGES
8.5 UNMET NEEDS FROM VARIOUS END-USE INDUSTRIES
8.5.1 UNMET NEEDS
8.5.2 END USER EXPECTATIONS
8.6 MARKET PROFITABILITY
9 MEDICAL IMAGE ANALYSIS SOFTWARE MARKET, BY END USER
9.1 INTRODUCTION
9.2 HOSPITALS
9.2.1 INCREASING ADOPTION OF ADVANCED MEDICAL IMAGING AND AI IN HOSPITALS
9.3 DIAGNOSTIC IMAGING CENTERS
9.3.1 RISING DEMAND FOR EFFICIENT AND HIGH-VOLUME DIAGNOSTIC IMAGING TO BOOST MARKET
9.4 ACADEMIC & RESEARCH INSTITUTIONS
9.4.1 INCREASING USE OF MEDICAL IMAGE ANALYSIS SOFTWARE IN RESEARCH TO BOOST SEGMENT
9.5 OTHER END USERS
9.5.1 EXPANDING USE OF MEDICAL IMAGE ANALYSIS BEYOND CONVENTIONAL HEALTHCARE SETTING TO BOOST SEGMENT
10 MEDICAL IMAGE ANALYSIS SOFTWARE MARKET, BY FUNCTION
10.1 INTRODUCTION
10.2 RECONSTRUCTION & VISUALIZATION
10.2.1 INCREASING DEMAND FOR HIGH-QUALITY IMAGE RECONSTRUCTION AND 3D VISUALIZATION TO BOOST SEGMENT
10.3 DETECTION & LOCALIZATION
10.3.1 RISING DEMAND FOR AUTOMATED DETECTION AND LOCALIZATION OF ABNORMALITIES
10.4 SEGMENTATION & ANALYSIS
10.4.1 INCREASING ADOPTION OF AUTOMATED SEGMENTATION AND QUANTITATIVE IMAGE ANALYSIS
10.5 REGISTRATION & COMPARISON
10.5.1 GROWING NEED FOR ACCURATE ALIGNMENT AND COMPARISON OF MULTIMODAL MEDICAL IMAGES TO BOOST GROWTH
10.6 REPORTING & COMMUNICATION
10.6.1 GROWING ADOPTION OF AI-POWERED RADIOLOGY REPORTING AND WORKFLOW AUTOMATION TO DRIVE SEGMENT
10.7 CLINICAL DECISION SUPPORT
10.7.1 INCREASING ADOPTION OF AI-ASSISTED CLINICAL DECISION SUPPORT
11 MEDICAL IMAGE ANALYSIS SOFTWARE MARKET, BY IMAGE TYPE
11.1 INTRODUCTION
11.2 3D IMAGING
11.2.1 GROWING ADOPTION OF 3D IMAGING FOR DETAILED ANATOMICAL VISUALIZATION TO BOOST SEGMENT
11.3 4D IMAGING
11.3.1 GROWING DEMAND FOR DYNAMIC AND FUNCTIONAL MEDICAL IMAGING TO DRIVE SEGMENT
11.4 2D IMAGING
11.4.1 CONTINUED DEMAND FOR 2D IMAGING IN ROUTINE DIAGNOSTIC APPLICATIONS - KEY DRIVER
12 MEDICAL IMAGE ANALYSIS SOFTWARE MARKET, BY MODALITY
12.1 INTRODUCTION
12.2 RADIOGRAPHY (X-RAY)
12.2.1 INCREASING ADOPTION OF AI-ENABLED X-RAY ANALYSIS AND WORKFLOW AUTOMATION TO DRIVE SEGMENT
12.3 COMPUTED TOMOGRAPHY (CT)
12.3.1 SEGMENT DRIVEN BY AI-ENABLED CT IMAGE ANALYSIS FOR RECONSTRUCTION AND DETECTION
12.3.2 HIGH-END SLICE CT
12.3.2.1 Growing demand for high-resolution and advanced CT imaging - key driver
12.3.3 MID-END SLICE CT
12.3.3.1 Demand for versatile CT systems with automated analysis to boost growth
12.3.4 LOW-END SLICE CT
12.3.4.1 Expanding access to cost-efficient CT imaging to propel growth
12.4 MAGNETIC RESONANCE IMAGING (MRI)
12.4.1 INCREASING ADOPTION OF AI-POWERED MRI RECONSTRUCTION AND WORKFLOW AUTOMATION TO DRIVE MARKET
12.4.2 CLOSED MRI SYSTEMS
12.4.2.1 Increasing demand for high-resolution and AI-optimized MRI to drive segment
12.4.3 OPEN MRI SYSTEMS
12.4.3.1 Expanding access to patient-friendly and specialized MRI to drive segment
12.5 ULTRASOUND IMAGING
12.5.1 INCREASING ADOPTION OF AI-POWERED ULTRASOUND IMAGING AND WORKFLOW AUTOMATION TO DRIVE MARKET
12.5.2 2D ULTRASOUND SYSTEMS
12.5.2.1 Expanding use of AI-assisted analysis in routine 2D ultrasound to drive segment
12.5.3 3D & 4D ULTRASOUND SYSTEMS
12.5.3.1 Increasing demand for volumetric and dynamic ultrasound analysis to boost segment
12.5.4 DOPPLER IMAGING
12.5.4.1 Growing demand for automated blood-flow assessment
12.6 NUCLEAR IMAGING
12.6.1 GROWING ADOPTION OF QUANTITATIVE ANALYSIS IN NUCLEAR IMAGING TO BOOST SEGMENT
12.6.2 POSITRON EMISSION TOMOGRAPHY (PET)
12.6.2.1 Increasing use of quantitative PET for molecular and functional imaging to drive segment
12.6.3 SINGLE-PHOTON EMISSION COMPUTED TOMOGRAPHY (SPECT)
12.6.3.1 Growing demand for quantitative SPECT in theranostics and cardiovascular imaging
12.7 MAMMOGRAPHY
12.7.1 INCREASING ADOPTION OF AI-POWERED MAMMOGRAPHY FOR BREAST CANCER DETECTION TO BOOST SEGMENT
12.8 COMBINED/HYBRID MODALITIES
12.8.1 GROWING ADOPTION OF HYBRID IMAGING FOR INTEGRATED ANATOMICAL AND FUNCTIONAL ANALYSIS TO BOOST SEGMENT
12.8.2 PET/CT
12.8.2.1 Increasing demand for quantitative PET/CT in oncology
12.8.3 SPECT/CT
12.8.3.1 Increasing use of SPECT/CT for quantitative assessment and dosimetry
12.8.4 PET/MR
12.8.4.1 Growing demand for high-resolution multimodal brain and oncology imaging to propel demand
12.9 OTHERS
13 MEDICAL IMAGE ANALYSIS SOFTWARE MARKET, BY TECHNOLOGY
13.1 INTRODUCTION
13.2 AI-ENABLED TECHNOLOGY
13.2.1 INCREASING ADOPTION OF AI FOR AUTOMATED AND QUANTITATIVE IMAGE ANALYSIS
13.2.2 MACHINE LEARNING
13.2.2.1 Increasing use of machine learning for automated medical image analysis to drive segment
13.2.3 DEEP LEARNING
13.2.3.1 Growing use of deep learning for high-precision medical image reconstruction and analysis to boost segment
13.2.4 COMPUTER VISION
13.2.4.1 Increasing adoption of computer vision for automated detection and interpretation of medical images to boost segment
13.2.5 NATURAL LANGUAGE PROCESSING (NLP)
13.2.5.1 Increasing use of NLP for automated radiology reporting and clinical information extraction
13.3 CONVENTIONAL TECHNOLOGY
13.3.1 CONTINUED DEMAND FOR RELIABLE AND ESTABLISHED IMAGE PROCESSING
14 MEDICAL IMAGE ANALYSIS SOFTWARE MARKET, BY THERAPEUTIC AREA
14.1 INTRODUCTION
14.2 CARDIOLOGY
14.2.1 INCREASING ADOPTION OF AI-POWERED CARDIOVASCULAR IMAGE ANALYSIS TO DRIVE MARKET
14.3 ONCOLOGY
14.3.1 INCREASING USE OF MEDICAL IMAGING AND AI FOR CANCER DETECTION AND TREATMENT MONITORING TO BOOST SEGMENT
14.4 NEUROLOGY
14.4.1 RISING DEMAND FOR AI-ASSISTED NEUROLOGICAL IMAGING AND EARLY DISEASE DETECTION
14.5 ORTHOPEDICS
14.5.1 GROWING ADOPTION OF AI-ENABLED IMAGING FOR ORTHOPEDIC DIAGNOSIS AND SURGICAL PLANNING
14.6 DENTAL
14.6.1 INCREASING ADOPTION OF AI-ENABLED DENTAL IMAGING AND DIAGNOSTIC ANALYSIS TO BOOST SEGMENT
14.7 OBSTETRICS & GYNECOLOGY
14.7.1 INCREASING ADOPTION OF AI-ENABLED OBSTETRIC AND GYNECOLOGICAL IMAGING
14.8 MAMMOGRAPHY/BREAST IMAGING
14.8.1 GROWING ADOPTION OF AI FOR BREAST CANCER DETECTION AND MAMMOGRAPHY WORKFLOW OPTIMIZATION
14.9 OTHER THERAPEUTIC AREAS
14.9.1 EXPANDING APPLICATIONS OF MEDICAL IMAGE ANALYSIS ACROSS EMERGING THERAPEUTIC AREAS
15 MEDICAL IMAGE ANALYSIS SOFTWARE MARKET, BY TYPE
15.1 INTRODUCTION
15.2 INTEGRATED SOFTWARE
15.2.1 GROWING INTEGRATION OF AI-POWERED IMAGE ANALYSIS INTO CLINICAL WORKFLOWS TO BOOST SEGMENT
15.3 STANDALONE SOFTWARE
15.3.1 INCREASING ADOPTION OF AI-ENABLED STANDALONE IMAGE ANALYSIS SOLUTIONS TO DRIVE SEGMENT
16 MEDICAL IMAGE ANALYSIS SOFTWARE MARKET, BY REGION
16.1 INTRODUCTION
16.2 NORTH AMERICA
16.2.1 MACROECONOMIC OUTLOOK FOR NORTH AMERICA
16.2.2 US
16.2.2.1 Growing demand for faster diagnostics to boost demand
16.2.3 CANADA
16.2.3.1 Increasing investments in healthcare data infrastructure and medical imaging AI to drive market
16.3 EUROPE
16.3.1 MACROECONOMIC OUTLOOK FOR EUROPE
16.3.2 GERMANY
16.3.2.1 Growing adoption of AI-powered medical imaging and radiology solutions to drive market
16.3.3 FRANCE
16.3.3.1 Increasing adoption of AI-based medical imaging solutions to drive market
16.3.4 UK
16.3.4.1 Increasing government support for AI-enabled medical imaging to boost market
16.3.5 ITALY
16.3.5.1 Growing adoption of AI in medical imaging and diagnostic workflows to boost market
16.3.6 SPAIN
16.3.6.1 Expanding adoption of AI-powered medical imaging solutions to boost market
16.3.7 REST OF EUROPE
16.4 ASIA PACIFIC
16.4.1 MACROECONOMIC OUTLOOK FOR ASIA PACIFIC
16.4.2 CHINA
16.4.2.1 Expanding deployment of AI-powered medical imaging solutions to boost market
16.4.3 JAPAN
16.4.3.1 Growing adoption of AI in medical imaging and radiology to boost market
16.4.4 INDIA
16.4.4.1 Increasing investment in AI-powered medical imaging and diagnostic infrastructure to drive market
16.4.5 AUSTRALIA
16.4.5.1 Increasing investment in AI-enabled medical imaging and diagnostic infrastructure
16.4.6 SOUTH KOREA
16.4.6.1 Strong government and industry investment in AI-enabled medical imaging
16.4.7 REST OF ASIA PACIFIC
16.5 LATIN AMERICA
16.5.1 MACROECONOMIC OUTLOOK FOR LATIN AMERICA
16.5.2 BRAZIL
16.5.2.1 Increasing investment in AI infrastructure and medical imaging to drive market
16.5.3 MEXICO
16.5.3.1 Increasing deployment of AI-enabled medical imaging infrastructure
16.5.4 REST OF LATIN AMERICA
16.5.4.1 Growing adoption of AI in medical imaging to boost market
16.6 MIDDLE EAST & AFRICA
16.6.1 MACROECONOMIC OUTLOOK FOR MIDDLE EAST & AFRICA
16.6.2 GCC
16.6.2.1 Expanding healthcare digitalization and AI adoption to drive market
16.6.2.2 Saudi Arabia
16.6.2.2.1 Accelerating adoption of AI in medical imaging - key driver
16.6.2.3 UAE
16.6.2.3.1 Government-led AI initiatives for smart healthcare to boost market
16.6.2.4 Rest of GCC
16.6.2.4.1 Increasing healthcare digitization to drive market
16.6.3 SOUTH AFRICA
16.6.3.1 Growing adoption and readiness for AI-enabled medical imaging to boost market
16.6.4 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA
17 COMPETITIVE LANDSCAPE
17.1 INTRODUCTION
17.2 KEY PLAYER STRATEGIES/RIGHT TO WIN
17.2.1 OVERVIEW OF STRATEGIES ADOPTED BY PLAYERS IN MEDICAL IMAGE ANALYSIS SOFTWARE MARKET
17.3 REVENUE ANALYSIS, 2021-2025
17.4 MARKET SHARE ANALYSIS, 2025
17.5 COMPANY EVALUATION MATRIX: KEY PLAYERS, 2025
17.5.1 STARS
17.5.2 EMERGING LEADERS
17.5.3 PERVASIVE PLAYERS
17.5.4 PARTICIPANTS
17.5.5 COMPANY FOOTPRINT: KEY PLAYERS, 2025
17.5.5.1 Company footprint
17.5.5.2 Region footprint
17.5.5.3 Type footprint
17.5.5.4 Technology footprint
17.5.5.5 Image Type footprint
17.6 COMPANY EVALUATION MATRIX: STARTUPS/SMES, 2025
17.6.1 PROGRESSIVE COMPANIES
17.6.2 RESPONSIVE COMPANIES
17.6.3 DYNAMIC COMPANIES
17.6.4 STARTING BLOCKS
17.6.5 COMPETITIVE BENCHMARKING: STARTUPS/SMES, 2025
17.6.5.1 Detailed list of key startups/SMEs
17.6.5.2 Competitive benchmarking of key startups/SMEs
17.7 COMPANY VALUATION AND FINANCIAL METRICS
17.8 BRAND/SOFTWARE COMPARISON
17.9 COMPETITIVE SCENARIO
17.9.1 PRODUCT/SERVICE LAUNCHES & UPGRADES
17.9.2 DEALS
17.9.3 EXPANSIONS
18 COMPANY PROFILES
18.1 KEY PLAYERS
18.1.1 SIEMENS HEALTHINEERS AG
18.1.1.1 Products/solutions/services offered
18.1.1.2 Recent developments
18.1.1.2.1 Product launches & upgrades
18.1.1.2.2 Deals
18.1.1.2.3 Expansions
18.1.1.3 Analyst's view
18.1.1.3.1 Key strengths
18.1.1.3.2 Strategic choices
18.1.1.3.3 Weaknesses and competitive threats
18.1.2 GE HEALTHCARE
18.1.2.1 Business overview
18.1.2.2 Products/solutions/services offered
18.1.2.3 Recent developments
18.1.2.3.1 Product launches & upgrades
18.1.2.3.2 Deals
18.1.2.4 Analyst's view
18.1.2.4.1 Key strengths
18.1.2.4.2 Strategic choices
18.1.2.4.3 Weaknesses and competitive threats
18.1.3 KONINKLIJKE PHILIPS N.V.
18.1.3.1 Business overview
18.1.3.2 Products/solutions/services offered
18.1.3.3 Recent developments
18.1.3.3.1 Product launches & upgrades
18.1.3.3.2 Deals
18.1.3.3.3 Expansions
18.1.3.4 Analyst's view
18.1.3.4.1 Key strengths
18.1.3.4.2 Strategic choices
18.1.3.4.3 Weaknesses and competitive threats
18.1.4 CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION
18.1.4.1 Business overview
18.1.4.2 Products/solutions/services offered
18.1.4.3 Recent developments
18.1.4.3.1 Product launches & upgrades
18.1.4.3.2 Deals
18.1.5 FUJIFILM HOLDINGS CORPORATION
18.1.5.1 Business overview
18.1.5.2 Products/solutions/services offered
18.1.5.3 Recent developments
18.1.5.3.1 Product launches & upgrades
18.1.5.3.2 Deals
18.1.6 AGFA-GEVAERT N.V.
18.1.6.1 Business overview
18.1.6.2 Products/solutions/services offered
18.1.6.3 Recent developments
18.1.6.3.1 Product launches & upgrades
18.1.6.3.2 Deals
18.1.7 CARESTREAM HEALTH
18.1.7.1 Business overview
18.1.7.2 Products/solutions/services offered
18.1.7.3 Recent developments
18.1.7.3.1 Product launches & upgrades
18.1.7.3.2 Deals
18.1.8 HOLOGIC, INC.
18.1.8.1 Business overview
18.1.8.2 Products/solutions/services offered
18.1.8.3 Recent developments
18.1.8.3.1 Product launches & upgrades
18.1.8.3.2 Deals
18.1.9 MERATIVE
18.1.9.1 Business overview
18.1.9.2 Products/solutions/services offered
18.1.9.3 Recent developments
18.1.9.3.1 Product launches & upgrades
18.1.9.3.2 Deals
18.1.9.3.3 Expansions
18.1.10 SECTRA AB
18.1.10.1 Business overview
18.1.10.2 Products/solutions/services offered
18.1.10.3 Recent developments
18.1.10.3.1 Product launches & upgrades
18.1.10.3.2 Deals
18.1.11 BRUKER CORPORATION
18.1.11.1 Business overview
18.1.11.2 Products/solutions/services offered
18.1.12 QUIBIM
18.1.12.1 Business overview
18.1.12.2 Products/solutions/services offered
18.1.12.3 Recent developments
18.1.12.3.1 Deals
18.1.13 MIRADA MEDICAL LTD.
18.1.13.1 Business overview
18.1.13.2 Products/solutions/services offered
18.1.13.3 Recent developments
18.1.13.3.1 Product launches & upgrades
18.1.13.3.2 Deals
18.1.13.4 Other developments
18.1.14 MEDIAN TECHNOLOGIES
18.1.14.1 Business overview
18.1.14.2 Products/solutions/services offered
18.1.14.3 Recent developments
18.1.14.3.1 Product launches & upgrades
18.1.14.3.2 Deals
18.1.15 ELUCID
18.1.15.1 Business overview
18.1.15.2 Products/solutions/services offered
18.1.15.3 Recent developments
18.1.15.3.1 Product launches & upgrades
18.1.15.3.2 Other developments
18.1.16 RAPIDAI, INC.
18.1.16.1 Business overview
18.1.16.2 Products/solutions/services offered
18.1.16.3 Recent developments
18.1.16.3.1 Product launches & upgrades
18.1.16.3.2 Deals
18.1.17 MICROSOFT CORPORATION
18.1.17.1 Business overview
18.1.17.2 Products/solutions/services offered
18.1.17.3 Recent developments
18.1.17.3.1 Product launches & upgrades
18.1.17.3.2 Deals
18.1.18 TEMPUS AI, INC.
18.1.18.1 Business overview
18.1.18.2 Products/solutions/services offered
18.1.18.3 Recent developments
18.1.18.3.1 Product launches & upgrades
18.1.18.3.2 Deals
18.1.19 NANO-X IMAGING LTD
18.1.19.1 Business overview
18.1.19.2 Products/solutions/services offered
18.1.19.3 Recent developments
18.1.19.3.1 Product launches & upgrades
18.1.19.3.2 Deals
18.1.20 CONTEXTVISION AB
18.1.20.1 Business overview
18.1.20.2 Products/solutions/services offered
18.1.20.3 Recent developments
18.1.20.3.1 Product launches & upgrades
18.1.20.3.2 Deals
18.2 OTHER PLAYERS
18.2.1 VIZ.AI, INC.
18.2.2 AIDOC MEDICAL LTD.
18.2.3 AVICENNA.AI
18.2.4 CLEERLY, INC.
18.2.5 OVERJET, INC.
19 RESEARCH METHODOLOGY
19.1 RESEARCH APPROACH
19.1.1 SECONDARY RESEARCH
19.1.1.1 Key data from secondary sources
19.1.2 PRIMARY RESEARCH
19.1.2.1 Key data from primary sources
19.1.2.2 Insights from primary experts
19.2 RESEARCH METHODOLOGY DESIGN
19.3 MARKET SIZE ESTIMATION
19.4 MARKET BREAKDOWN DATA TRIANGULATION
19.5 MARKET SHARE ESTIMATION
19.6 STUDY ASSUMPTIONS
19.7 LIMITATIONS
19.7.1 SCOPE-RELATED LIMITATIONS
19.7.2 METHODOLOGY-RELATED LIMITATIONS
19.8 RISK ASSESSMENT
20 APPENDIX
20.1 DISCUSSION GUIDE
20.2 KNOWLEDGESTORE: THE SUBSCRIPTION PORTAL
20.3 CUSTOMIZATION OPTIONS
20.4 RELATED REPORTS
20.5 AUTHOR DETAILS
LIST OF TABLES [552]
LIST OF FIGURES [52]
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