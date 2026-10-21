Digital Signature Market Size, Share, And Global Forecast To 2031 Digital Signature Market Forecasts Growth From $17.68 Billion (2026) To $66.26 Billion By 2031, Profiling Docusign, Adobe, Thales, Digicert & 26 Other Key Players
|Report Attribute
|Details
|No. of Pages
|477
|Forecast Period
|2026 - 2031
|Estimated Market Value (USD) in 2026
|$17.68 billion
|Forecasted Market Value (USD) by 2031
|$66.26 billion
|Compound Annual Growth Rate
|30.2%
|Regions Covered
|Global
Key Topics Covered:
1 INTRODUCTION
1.1 STUDY OBJECTIVES
1.2 MARKET DEFINITION
1.3 STUDY SCOPE
1.3.1 MARKET SEGMENTATION & REGIONAL SCOPE
1.3.2 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS
1.3.3 YEARS CONSIDERED
1.4 CURRENCY CONSIDERED
1.5 STAKEHOLDERS
1.6 SUMMARY OF CHANGES
2 EXECUTIVE SUMMARY
2.1 KEY INSIGHTS AND MARKET HIGHLIGHTS
2.2 KEY MARKET PARTICIPANTS: MAPPING OF STRATEGIC DEVELOPMENTS
2.3 DISRUPTIONS SHAPING MARKET
2.4 HIGH-GROWTH SEGMENTS
2.5 SNAPSHOT: GLOBAL MARKET SIZE, GROWTH RATE, AND FORECAST
3 PREMIUM INSIGHTS
3.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN DIGITAL SIGNATURE MARKET
3.2 DIGITAL SIGNATURE MARKET, BY OFFERING
3.3 DIGITAL SIGNATURE MARKET, BY HARDWARE
3.4 DIGITAL SIGNATURE MARKET, BY SOFTWARE
3.5 DIGITAL SIGNATURE MARKET, BY SERVICE
3.6 DIGITAL SIGNATURE MARKET, BY TYPE
3.7 DIGITAL SIGNATURE MARKET, BY VERTICAL
3.8 DIGITAL SIGNATURE MARKET, BY REGION
4 MARKET OVERVIEW
4.1 INTRODUCTION
4.2 MARKET DYNAMICS
4.2.1 DRIVERS
4.2.1.1 Rising incidence of digital fraud
4.2.1.2 Stringent regulatory standards and data privacy compliance
4.2.1.3 Increasing popularity of e-commerce and remote work
4.2.1.4 Secure authentication and streamlined workflows with digital signatures
4.2.2 RESTRAINTS
4.2.2.1 High initial setup costs
4.2.3 OPPORTUNITIES
4.2.3.1 Enhancing customer experience with digital signature integration
4.2.3.2 Digital signature adoption through cloud-enhanced security solutions
4.2.3.3 Navigating the wave of digital signature market consolidations
4.2.3.4 Surge in adoption of AI technologies
4.2.4 CHALLENGES
4.2.4.1 Interoperability issues in cross-vendor digital signature solutions
4.3 UNMET NEEDS AND WHITE SPACES
4.4 INTERCONNECTED MARKETS AND CROSS-SECTOR OPPORTUNITIES
4.4.1 INTERCONNECTED MARKETS
4.4.2 CROSS-SECTOR OPPORTUNITIES
4.5 STRATEGIC MOVES BY TIER-1/2/3 PLAYERS
4.5.1 CROSS-TIER STRATEGIC PATTERNS
4.5.2 STRATEGIC TRENDS
4.5.2.1 Convergence of eSignatures with Digital Trust and Identity
4.5.2.2 AI-driven Signing, Fraud Detection, and Workflow Automation
4.5.2.3 Post-quantum Readiness and Crypto-agility
5 INDUSTRY TRENDS
5.1 PORTER'S FIVE FORCES ANALYSIS
5.1.1 THREAT OF NEW ENTRANTS
5.1.2 THREAT OF SUBSTITUTES
5.1.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS
5.1.4 BARGAINING POWER OF BUYERS
5.1.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY
5.2 MACROECONOMIC INDICATORS
5.2.1 INTRODUCTION
5.2.2 GDP TRENDS AND FORECAST
5.2.3 TRENDS IN GLOBAL ICT INDUSTRY
5.2.4 TRENDS IN GLOBAL CYBERSECURITY INDUSTRY
5.3 VALUE CHAIN ANALYSIS
5.4 ECOSYSTEM
5.5 PRICING ANALYSIS
5.5.1 AVERAGE SELLING PRICE OF OFFERING, BY KEY PLAYERS, 2025
5.5.2 INDICATIVE PRICING ANALYSIS, BY VENDOR, 2025
5.6 KEY CONFERENCES AND EVENTS IN 2026-2027
5.7 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS
5.8 INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO
5.9 CASE STUDY ANALYSIS
5.9.1 DOCUSIGN HELPED MEDICAL DEVICE MANUFACTURING COMPANY STREAMLINE PHYSICIAN SIGNATURES WITH DIGITAL TRANSACTION MANAGEMENT
5.9.2 SECURED SIGNING HELPED H&R BLOCK EASE TAX BURDEN
5.9.3 DOCUSIGN ESIGNATURE UPHELD IN COURT AS LEGAL AND ENFORCEABLE IN COMMON LAW JURISDICTIONS
5.9.4 DOCUSIGN ESIGNATURE HELPED SALESFORCE SPEED UP GLOBAL RECRUITING EFFORTS WITH WORKDAY
5.9.5 GLOBALSIGN HELPED CLOUGH HARBOR & ASSOCIATES LLP IMPROVE EFFICIENCY OF DOCUMENT DELIVERY
5.9.6 EMUDHRA HELPED MAURITIUS GOVERNMENT IMPLEMENT NATIONALPKI INFRASTRUCTURE
5.10 IMPACT OF 2025 US TARIFF - DIGITAL SIGNATURE MARKET
5.10.1 INTRODUCTION
5.10.2 KEY TARIFF RATES
5.10.3 PRICE IMPACT ANALYSIS
5.10.4 IMPACT ON REGIONS
5.10.4.1 North America
5.10.4.2 Europe
5.10.4.3 Asia Pacific
5.10.5 IMPACT ON END-USE INDUSTRIES
6 TECHNOLOGICAL ADVANCEMENTS, AI-DRIVEN IMPACT, PATENTS, INNOVATIONS, AND FUTURE APPLICATIONS
6.1 TECHNOLOGY ANALYSIS
6.1.1 KEY EMERGING TECHNOLOGIES
6.1.1.1 Public key infrastructure (PKI)
6.1.1.2 Hashing Algorithms
6.1.1.3 Digital Certificates
6.1.1.4 Time Stamping
6.1.2 COMPLEMENTARY TECHNOLOGIES
6.1.2.1 Cloud-based digital signatures
6.1.2.2 Quantum-safe signatures
6.1.3 ADJACENT TECHNOLOGIES
6.1.3.1 Biometric signatures and advanced identity verification in electronic signatures
6.1.3.2 IoT
6.1.3.3 AI and blockchain
6.2 TECHNOLOGY ROADMAP
6.2.1 SHORT-TERM (2026-2027) | FOUNDATION & EARLY PLATFORM EXPANSION
6.2.2 MID-TERM (2027-2030) | SCALING, AUTOMATION & DIGITAL TRUST CONSOLIDATION
6.2.3 LONG-TERM (2030-2035+) | AUTONOMOUS, ADAPTIVE & POST-QUANTUM-READY DIGITAL SIGNATURES
6.3 PATENT ANALYSIS
6.4 FUTURE APPLICATIONS
6.4.1 AI-DRIVEN DIGITAL SIGNATURE AND AGREEMENT MANAGEMENT
6.4.2 IDENTITY-CENTRIC AND HIGH-ASSURANCE DIGITAL SIGNING
6.4.3 POST-QUANTUM-READY DIGITAL SIGNATURE INFRASTRUCTURE
6.4.4 EMBEDDED AND CROSS-PLATFORM DIGITAL SIGNING
6.4.5 UNIFIED DIGITAL TRUST AND SIGNATURE ECOSYSTEMS
6.5 IMPACT OF AI/GEN AI ON DIGITAL SIGNATURE MARKET
6.5.1 BEST PRACTICES IN DIGITAL SIGNATURE MARKET
6.5.2 CASE STUDIES OF AI IMPLEMENTATION IN DIGITAL SIGNATURE MARKET
6.5.3 INTERCONNECTED ADJACENT ECOSYSTEM AND IMPACT ON MARKET PLAYERS
6.5.4 CLIENTS' READINESS TO ADOPT GENERATIVE AI IN DIGITAL SIGNATURE MARKET
6.6 SUCCESS STORIES AND REAL-WORLD APPLICATIONS
6.6.1 DOCUSIGN: AI-POWERED AGREEMENT MANAGEMENT FOR A GLOBAL ENTERPRISE
6.6.2 ADOBE: AI-ASSISTED CONTRACT REVIEW AND DIGITAL SIGNING
7 REGULATORY LANDSCAPE
7.1 REGIONAL REGULATIONS AND COMPLIANCE
7.1.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS
7.1.2 INDUSTRY STANDARDS
7.2 TRADE ANALYSIS
7.2.1 IMPORT SCENARIO OF RECORDING MEDIA: DISCS, TAPES, SOLID-STATE DEVICES, SMART CARDS, AND PRODUCTION MATERIALS
7.2.2 EXPORT SCENARIO OF RECORDING MEDIA: DISCS, TAPES, SOLID-STATE DEVICES, SMART CARDS, AND PRODUCTION MATERIALS
8 CONSUMER LANDSCAPE AND BUYER BEHAVIOR
8.1 DECISION-MAKING PROCESS
8.2 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS AND THEIR EVALUATION CRITERIA
8.2.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS
8.2.2 BUYING CRITERIA
8.3 ADOPTION BARRIERS AND INTERNAL CHALLENGES
8.4 UNMET NEEDS IN VARIOUS END-USE INDUSTRIES
8.4.1 REVENUE POTENTIAL
8.4.2 COST DYNAMICS
8.4.3 MARGIN OPPORTUNITIES IN KEY APPLICATIONS
9 DIGITAL SIGNATURE MARKET, BY OFFERING
9.1 INTRODUCTION
9.1.1 OFFERING: DIGITAL SIGNATURE MARKET DRIVERS
9.2 HARDWARE
9.2.1 MULTIPLE LAYERS OF AUTHENTICATION, ENCRYPTION, AND IDENTITY VERIFICATION TO ENHANCE OVERALL SECURITY INFRASTRUCTURE OF DIGITAL SIGNATURE SYSTEMS
9.2.2 HARDWARE SECURITY MODULES
9.2.3 SMART CARDS
9.2.4 USB TOKENS
9.2.5 BIOMETRIC SIGNATURE PADS
9.2.6 TRUSTED PLATFORM MODULES
9.2.7 OTHER HARDWARE
9.3 SOFTWARE
9.3.1 ENHANCED REMOTE SIGNING AND COMPLIANCE TO BOOST MARKET
9.3.2 DOCUMENT GENERATION & WEB FORMS
9.3.3 DIGITAL CERTIFICATES
9.3.4 DOCUMENT SIGNING TOOLS
9.3.5 APPLICATION PROGRAMMING INTERFACES (APIS) AND SOFTWARE DEVELOPMENT KITS (SDKS)
9.3.6 OTHER SOFTWARE
9.4 SERVICES
9.4.1 RISING DEMAND FOR DIGITAL SIGNATURE SOLUTIONS TO FUEL MARKET GROWTH
9.4.2 PROFESSIONAL SERVICES
9.4.2.1 Deployment & integration
9.4.2.2 Support & maintenance
9.4.3 MANAGED SERVICES
10 DIGITAL SIGNATURE MARKET, BY TYPE
10.1 INTRODUCTION
10.1.1 TYPE: DIGITAL SIGNATURE MARKET DRIVERS
10.2 SIMPLE ELECTRONIC SIGNATURE (SES)
10.2.1 EASE OF USE, EFFICIENCY, AND LEGAL ADEQUACY TO BOLSTER GROWTH
10.2.1.1 Signature via PIN/password
10.2.1.2 Email-based signature
10.2.1.3 Typed signature
10.2.1.4 Voice signature
10.2.1.5 Click-to-sign
10.3 ADVANCED ELECTRONIC SIGNATURE (AES)
10.3.1 ENHANCED SECURITY, LEGAL COMPLIANCE, AND USER ACCESSIBILITY TO BOOST MARKET
10.3.1.1 Cryptographic-based AES
10.3.1.2 Biometric Authentication AES
10.3.1.3 Time-stamped AES
10.3.1.4 Digital certificate-based AES
10.3.1.5 Smartcard-based AES
10.4 QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE (QES)
10.4.1 HIGHEST SECURITY, LEGAL EQUIVALENCE, AND STRINGENT COMPLIANCE TO ACCELERATE GROWTH
10.4.1.1 PKI-based QES
10.4.1.2 Biometric QES
10.4.1.3 Smartcard/USB token-based QES
10.4.1.4 Digital identity QES
11 DIGITAL SIGNATURE MARKET, BY DEPLOYMENT MODE
11.1 INTRODUCTION
11.1.1 DEPLOYMENT MODE: DIGITAL SIGNATURE MARKET DRIVERS
11.2 ON-PREMISES
11.2.1 INCREASING NEED FOR ENHANCED SECURITY AND PRIVACY TO FUEL DEMAND FOR ON-PREMISES SOLUTIONS
11.3 CLOUD
11.3.1 LOW MAINTENANCE COSTS AND INCREASED SCALABILITY TO PROMOTE ADOPTION OF CLOUD-BASED DIGITAL SIGNATURES
11.4 HYBRID
11.4.1 HYBRID DEPLOYMENT MODE TO ENABLE SECURE REMOTE WORK AND TEAM COLLABORATION WITHOUT COMPROMISING DATA PROTECTION
12 DIGITAL SIGNATURE MARKET, BY BUSINESS FUNCTION
12.1 INTRODUCTION
12.1.1 BUSINESS FUNCTION: DIGITAL SIGNATURE MARKET DRIVERS
12.2 FINANCE & ACCOUNTING
12.2.1 DIGITAL SIGNATURES TO STREAMLINE PROCESSES, REDUCE PAPER USAGE, AND ACCELERATE TRANSACTION TIMES
12.3 SALES & MARKETING
12.3.1 SURGING DEMAND FOR SPEEDY DEAL CLOSURES AND IMPROVED CUSTOMER EXPERIENCE TO SUPPORT MARKET GROWTH
12.4 IT
12.4.1 DIGITAL SIGNATURES TO ENHANCE DOCUMENT SECURITY BY PROVIDING ENCRYPTION, AUTHENTICATION, AND TAMPER-EVIDENCE FEATURES
12.5 LEGAL OPERATIONS
12.5.1 REDUCED NEED FOR PHYSICAL PAPERWORK, FASTER CONTRACT EXECUTION, AND IMPROVED OVERALL PRODUCTIVITY TO DRIVE MARKET
12.6 HR
12.6.1 REDUCED ADMINISTRATIVE OVERHEAD AND BETTER SECURITY FOR SENSITIVE PERSONNEL DATA TO SUPPORT MARKET GROWTH
13 DIGITAL SIGNATURE MARKET, BY END USER
13.1 INTRODUCTION
13.1.1 END USER: DIGITAL SIGNATURE MARKET DRIVERS
13.2 INDIVIDUAL
13.2.1 CRYPTOGRAPHIC TECHNIQUES TO GUARANTEE AUTHENTICITY AND INTEGRITY OF ELECTRONIC DOCUMENTS
13.3 ENTERPRISE
13.3.1 DIGITAL SIGNATURES TO EXPEDITE CONTRACT EXECUTION AND BOOST PRODUCTIVITY BY ENABLING REMOTE SIGNING
14 DIGITAL SIGNATURE MARKET, BY VERTICAL
14.1 INTRODUCTION
14.1.1 VERTICAL: DIGITAL SIGNATURE MARKET DRIVERS
14.2 BANKING, FINANCIAL SERVICES, AND INSURANCE (BFSI)
14.2.1 DIGITAL SIGNATURES TO ENHANCE EFFICIENCY OF WORKFLOWS AND HELP COMPLY WITH REGULATIONS
14.2.2 BFSI: DIGITAL SIGNATURE MARKET DRIVERS
14.3 GOVERNMENT
14.3.1 RISING DEMAND FOR PRODUCTIVITY IMPROVEMENT, COST REDUCTION, AND ENHANCED SECURITY TO BOOST MARKET
14.3.2 GOVERNMENT: DIGITAL SIGNATURE MARKET DRIVERS
14.4 HEALTHCARE & LIFE SCIENCES
14.4.1 DIGITAL SIGNATURES TO HELP IN ONBOARDING PROCESSES AND OPTIMIZING WORKFLOWS
14.4.2 HEALTHCARE & LIFE SCIENCES: DIGITAL SIGNATURE MARKET DRIVERS
14.5 LEGAL
14.5.1 DIGITAL SIGNING METHODS TO OFFER COST SAVINGS, INCREASED EFFICIENCY, AND CONVENIENCE
14.5.2 LEGAL: DIGITAL SIGNATURE MARKET DRIVERS
14.6 REAL ESTATE
14.6.1 INCREASING NEED FOR CONVENIENT, FAST, AND SECURE REAL ESTATE TRANSACTIONS TO FUEL MARKET GROWTH
14.6.2 REAL ESTATE: DIGITAL SIGNATURE MARKET DRIVERS
14.7 IT & ITES
14.7.1 ADOPTION OF ADVANCED TECHNOLOGIES AND INCREASED CYBER RISK TO BOOST MARKET GROWTH
14.7.2 IT & ITES: DIGITAL SIGNATURE MARKET DRIVERS
14.8 EDUCATION
14.8.1 DIGITAL SIGNATURES TO HELP EDUCATIONAL INSTITUTES STREAMLINE OPERATIONS AND REDUCE COSTS
14.8.2 EDUCATION: DIGITAL SIGNATURE MARKET DRIVERS
14.9 RETAIL & E-COMMERCE
14.9.1 DIGITAL SIGNATURES TO PROVIDE ROBUST PROTECTION BY ENCRYPTING CUSTOMER SIGNATURES WITH UNIQUE CODES
14.9.2 RETAIL & E-COMMERCE: DIGITAL SIGNATURE MARKET DRIVERS
14.10 ENERGY & UTILITIES
14.10.1 ADOPTION OF DIGITAL SIGNATURES TO ENHANCE OPERATIONAL EFFICIENCY AND IMPROVE PROCESS MANAGEMENT
14.10.2 ENERGY & UTILITIES: DIGITAL SIGNATURE MARKET DRIVERS
14.11 OTHER VERTICALS
14.11.1 OTHER VERTICALS: DIGITAL SIGNATURE MARKET DRIVERS
15 DIGITAL SIGNATURE MARKET, BY REGION
15.1 INTRODUCTION
15.2 NORTH AMERICA
15.2.1 NORTH AMERICA: DIGITAL SIGNATURE MARKET DRIVERS
15.2.2 US
15.2.2.1 Technological advancements, regulatory frameworks, and rising cybersecurity challenges to propel market growth
15.2.3 CANADA
15.2.3.1 High internet penetration, government support, and rising digital fraud to drive market
15.3 EUROPE
15.3.1 EUROPE: DIGITAL SIGNATURE MARKET DRIVERS
15.3.2 UK
15.3.2.1 Rapid digitalization and increasing investments in emerging fields to foster market growth
15.3.3 GERMANY
15.3.3.1 Rising internet penetration and growing inclination toward digitalization to boost market
15.3.4 FRANCE
15.3.4.1 Progressive digitalization strategies and robust internet usage to encourage market expansion
15.3.5 ITALY
15.3.5.1 Increasing focus on enhancing reliability and authenticity of digital signatures to boost market
15.3.6 BELGIUM
15.3.6.1 Enhanced legal framework, increasing digitalization, and robust security measures to catalyze market growth
15.3.7 REST OF EUROPE
15.4 ASIA PACIFIC
15.4.1 ASIA PACIFIC: DIGITAL SIGNATURE MARKET DRIVERS
15.4.2 CHINA
15.4.2.1 Legal framework, technological advancements, and increasing digitalization to drive market
15.4.3 JAPAN
15.4.3.1 Investment in advanced technologies and digitalization initiatives to accelerate market growth
15.4.4 INDIA
15.4.4.1 Growth of e-commerce and retail sector to fuel growth
15.4.5 REST OF ASIA PACIFIC
15.5 MIDDLE EAST & AFRICA
15.5.1 MIDDLE EAST & AFRICA: DIGITAL SIGNATURE MARKET DRIVERS
15.5.2 GCC COUNTRIES
15.5.2.1 Governmental digital strategies, private sector participation, and enhanced cybersecurity measures to support market growth
15.5.2.2 UAE
15.5.2.2.1 Government initiatives and evolving technological landscapes to foster market growth
15.5.2.3 KSA
15.5.2.3.1 Legal recognition of electronic signatures to aid market growth
15.5.2.4 Rest of GCC countries
15.5.3 SOUTH AFRICA
15.5.3.1 Increasing need for secure and efficient document authentication to accelerate market growth
15.5.3.2 Rest of Middle East & Africa
15.6 LATIN AMERICA
15.6.1 LATIN AMERICA: DIGITAL SIGNATURE MARKET DRIVERS
15.6.2 BRAZIL
15.6.2.1 Digital transformation, high internet usage, and startup innovations in secure technologies to propel market growth
15.6.3 MEXICO
15.6.3.1 Technological advancements, legislative frameworks, and strategic initiatives to spur growth
15.6.4 REST OF LATIN AMERICA
16 COMPETITIVE LANDSCAPE
16.1 INTRODUCTION
16.2 KEY PLAYER STRATEGIES/RIGHT TO WIN, 2022-2025
16.3 REVENUE ANALYSIS, 2021-2025
16.4 MARKET SHARE ANALYSIS, 2025
16.5 BRAND COMPARISON, 2025
16.5.1 DOCUSIGN
16.5.2 ADOBE
16.5.3 THALES
16.5.4 DIGICERT
16.5.5 ENTRUST
16.6 COMPANY VALUATION AND FINANCIAL METRICS, 2025
16.6.1 COMPANY VALUATION, 2025
16.6.2 FINANCIAL METRICS USING EV/EBIDTA, 2025
16.7 COMPANY EVALUATION MATRIX: KEY PLAYERS, 2025
16.7.1 STARS
16.7.2 EMERGING LEADERS
16.7.3 PERVASIVE PLAYERS
16.7.4 PARTICIPANTS
16.7.5 COMPANY FOOTPRINT: KEY PLAYERS
16.7.5.1 Company footprint
16.7.5.2 Region footprint
16.7.5.3 Offering footprint
16.7.5.4 Vertical footprint
16.8 COMPANY EVALUATION MATRIX: STARTUPS/SMES, 2025
16.8.1 PROGRESSIVE COMPANIES
16.8.2 RESPONSIVE COMPANIES
16.8.3 DYNAMIC COMPANIES
16.8.4 STARTING BLOCKS
16.8.5 COMPETITIVE BENCHMARKING: STARTUPS/SMES, 2025
16.8.5.1 Detailed list of key startups/SMEs
16.8.5.2 Competitive benchmarking of key startups/SMEs
16.9 COMPETITIVE SCENARIO
16.9.1 PRODUCT LAUNCHES & ENHANCEMENTS
16.9.2 DEALS
17 COMPANY PROFILES
17.1 KEY PLAYERS
17.1.1 DOCUSIGN
17.1.1.1 Business overview
17.1.1.2 Products/Solutions/Services offered
17.1.1.3 Recent developments
17.1.1.3.1 Product launches & enhancements
17.1.1.3.2 Deals
17.1.1.4 Analyst's view
17.1.1.4.1 Key strengths
17.1.1.4.2 Strategic choices
17.1.1.4.3 Weaknesses and competitive threats
17.1.2 ADOBE
17.1.2.1 Business overview
17.1.2.2 Products/Solutions/Services offered
17.1.2.3 Recent developments
17.1.2.3.1 Product launches & enhancements
17.1.2.4 Analyst's view
17.1.2.4.1 Key strengths
17.1.2.4.2 Strategic choices
17.1.2.4.3 Weaknesses and competitive threats
17.1.3 THALES
17.1.3.1 Business overview
17.1.3.2 Products/Solutions/Services offered
17.1.3.3 Recent developments
17.1.3.3.1 Product launches & enhancements
17.1.3.4 Analyst's view
17.1.3.4.1 Key strengths
17.1.3.4.2 Strategic choices
17.1.3.4.3 Weaknesses and competitive threats
17.1.4 DIGICERT
17.1.4.1 Business overview
17.1.4.2 Products/Solutions/Services offered
17.1.4.3 Recent developments
17.1.4.3.1 Product launches & enhancements
17.1.4.3.2 Deals
17.1.4.4 Analyst's view
17.1.4.4.1 Key strengths
17.1.4.4.2 Strategic choices
17.1.4.4.3 Weaknesses and competitive threats
17.1.5 ENTRUST
17.1.5.1 Business overview
17.1.5.2 Products/Solutions/Services offered
17.1.5.3 Recent developments
17.1.5.3.1 Product launches & enhancements
17.1.5.3.2 Deals
17.1.5.4 Analyst's view
17.1.5.4.1 Key strengths
17.1.5.4.2 Strategic choices
17.1.5.4.3 Weaknesses and competitive threats
17.1.6 ESIGN/T-SIGN
17.1.6.1 Business overview
17.1.6.2 Products/Solutions/Services Offered
17.1.6.3 Recent developments
17.1.6.3.1 Product launches and enhancements
17.1.7 FOXIT SOFTWARE
17.1.7.1 Business overview
17.1.7.2 Products/Solutions/Services offered
17.1.7.3 Recent developments
17.1.7.3.1 Product launches and enhancements
17.1.7.3.2 Deals
17.1.8 ASCERTIA (INFOCERT)
17.1.8.1 Business overview
17.1.8.2 Products/Solutions/Services offered
17.1.8.3 Recent developments
17.1.8.3.1 Product launches & enhancements
17.1.8.3.2 Deals
17.1.9 GLOBALSIGN
17.1.9.1 Business overview
17.1.9.2 Products/Solutions/Services offered
17.1.9.3 Recent developments
17.1.9.3.1 Deals
17.1.10 ZOHO
17.1.10.1 Business overview
17.1.10.2 Products/Solutions/Services offered
17.1.10.3 Recent developments
17.1.10.3.1 Product launches & enhancements
17.1.10.3.2 Deals
17.1.11 ONESPAN
17.1.11.1 Business overview
17.1.11.2 Products/Solutions/Services offered
17.1.11.3 Recent developments
17.1.11.3.1 Product launches & enhancements
17.1.11.3.2 Deals
17.1.12 DROPBOX SIGN
17.1.12.1 Business Overview
17.1.12.2 Products/Solutions/Services offered
17.1.12.3 Recent developments
17.1.12.3.1 Product launches & enhancements
17.1.13 IDENTRUST
17.1.13.1 Business overview
17.1.13.2 Products/Solutions/Services offered
17.2 OTHER PLAYERS
17.2.1 NITRO
17.2.2 DIOSS
17.2.3 DOKOBIT (SIGNICAT)
17.2.4 PENNEO (VISMA)
17.2.5 QUICKSIGN
17.2.6 SYMTRAX
17.2.7 ALPHATRUST
17.2.8 NOTARIUS
17.2.9 ACTALIS (ARUBA)
17.2.10 SIGNIX
17.2.11 SIGNIFLOW
17.2.12 VINTEGRISTECH (EURONOVATE GROUP)
17.2.13 SIGNORITY (FILECLOUD)
17.2.14 BIT4ID (AMBIENTA)
17.2.15 LAWTRUST (ALTRON)
17.2.16 DIGISIGNER
17.2.17 WISEKEY
18 RESEARCH METHODOLOGY
18.1 RESEARCH DATA
18.1.1 SECONDARY DATA
18.1.2 PRIMARY DATA
18.1.2.1 Breakup of primaries
18.1.2.2 Key industry insights
18.2 MARKET BREAKUP AND DATA TRIANGULATION
18.3 MARKET SIZE ESTIMATION
18.3.1 TOP-DOWN APPROACH
18.3.2 BOTTOM-UP APPROACH
18.4 MARKET FORECAST
18.5 RESEARCH ASSUMPTIONS
18.6 RESEARCH LIMITATIONS
19 APPENDIX
19.1 DISCUSSION GUIDE
19.2 KNOWLEDGESTORE: THE SUBSCRIPTION PORTAL
19.3 CUSTOMIZATION OPTIONS
19.4 RELATED REPORTS
19.5 AUTHOR DETAILS
LIST OF TABLES [371]
LIST OF FIGURES [62]
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