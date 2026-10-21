Global Data Center Energy Storage Systems Market Forecast, 2026-2032 AI And Hyperscale Expansion To Fuel 12.5% CAGR And A USD 10.48 Billion Opportunity
|Report Attribute
|Details
|No. of Pages
|283
|Forecast Period
|2026 - 2032
|Estimated Market Value (USD) in 2026
|$5.17 billion
|Forecasted Market Value (USD) by 2032
|$10.48 billion
|Compound Annual Growth Rate
|12.5%
|Regions Covered
|Global
Key Topics Covered:
1 INTRODUCTION
1.1 STUDY OBJECTIVES
1.2 MARKET DEFINITION
1.3 MARKET SCOPE
1.3.1 MARKET SEGMENTATION AND REGIONAL SCOPE
1.3.2 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS
1.3.3 YEARS CONSIDERED
1.4 CURRENCY CONSIDERED
1.5 STAKEHOLDERS
2 EXECUTIVE SUMMARY
2.1 MARKET HIGHLIGHTS AND KEY INSIGHTS
2.2 KEY MARKET PARTICIPANTS: MAPPING OF STRATEGIC DEVELOPMENTS
2.3 DISRUPTIVE TRENDS IN DATA CENTER ENERGY STORAGE SYSTEM MARKET
2.4 HIGH-GROWTH SEGMENTS
2.5 REGIONAL SNAPSHOT: MARKET SIZE, GROWTH RATE, AND FORECAST
3 PREMIUM INSIGHTS
3.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN DATA CENTER ENERGY STORAGE SYSTEM MARKET
3.2 DATA CENTER ENERGY STORAGE SYSTEM MARKET, BY REGION
3.3 DATA CENTER ENERGY STORAGE SYSTEM MARKET, BY ENERGY STORAGE TECHNOLOGY
3.4 DATA CENTER ENERGY STORAGE SYSTEM MARKET, BY DATA CENTER TYPE
3.5 DATA CENTER ENERGY STORAGE SYSTEM MARKET, BY APPLICATION
3.6 DATA CENTER ENERGY STORAGE SYSTEM MARKET, BY ENTERPRISE VERTICAL/END USER
3.7 DATA CENTER ENERGY STORAGE SYSTEM MARKET, BY KEY COUNTRY
4 MARKET OVERVIEW
4.1 INTRODUCTION
4.2 MARKET DYNAMICS
4.2.1 DRIVERS
4.2.1.1 Accelerating investments in AI-driven and hyperscale data center infrastructure
4.2.1.2 Broadening ESS adoption across backup, energy optimization, and grid-support applications
4.2.1.3 Growing sustainability and energy-efficiency requirements for data centers
4.2.2 RESTRAINTS
4.2.2.1 High upfront capital requirements for data center ESS deployment
4.2.3 OPPORTUNITIES
4.2.3.1 Emergence of hybrid and multi-technology ESS architectures for diverse data center requirements
4.2.3.2 AI-enabled energy management and predictive monitoring to improve ESS performance and lifecycle economics
4.2.3.3 Growing retrofit demand as existing data centers adapt to higher power density and resilience requirements
4.2.4 CHALLENGES
4.2.4.1 Complex integration of ESS with existing data center power infrastructure
4.2.4.2 Ensuring safety and thermal management across diverse ESS technologies
4.3 UNMET NEEDS AND WHITE SPACES
4.3.1 UNMET NEEDS IN DATA CENTER ENERGY STORAGE SYSTEM MARKET
4.3.2 WHITE SPACE OPPORTUNITIES
4.4 INTERCONNECTED MARKETS AND CROSS-SECTOR OPPORTUNITIES
4.4.1 INTERCONNECTED MARKETS
4.4.2 CROSS-SECTOR OPPORTUNITIES
4.5 STRATEGIC MOVES BY TIER-1/2/3 PLAYERS
4.5.1 KEY MOVES AND STRATEGIC FOCUS
5 INDUSTRY TRENDS
5.1 PORTER'S FIVE FORCES ANALYSIS
5.1.1 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS
5.1.2 BARGAINING POWER OF BUYERS
5.1.3 THREAT OF NEW ENTRANTS
5.1.4 THREAT OF SUBSTITUTES
5.1.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY
5.2 GLOBAL MACROECONOMIC OUTLOOK
5.2.1 INTRODUCTION
5.2.2 GDP TRENDS AND FORECAST
5.2.3 TRENDS IN GLOBAL MEDIA & ENTERTAINMENT INDUSTRY
5.2.4 TRENDS IN GLOBAL IT & TELECOMMUNICATIONS INDUSTRY
5.3 SUPPLY CHAIN ANALYSIS
5.3.1 RAW MATERIAL SUPPLY
5.3.2 COMPONENT & MANAGEMENT SYSTEM PRODUCTION
5.3.3 ENERGY STORAGE SYSTEM PRODUCTION & ASSEMBLY
5.4 DISTRIBUTION & LOGISTICS
5.4.1 SYSTEM INTEGRATION & INSTALLATION
5.4.2 END USERS/DATA CENTER OPERATORS
5.4.3 ECOSYSTEM ANALYSIS
5.5 PRICING ANALYSIS
5.5.1 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF UPS-GRADE BATTERY PACKS, BY REGION, 2022-2025
5.5.2 PRICING RANGE OF LITHIUM-ION BATTERY PACKS, BY KEY PLAYER, 2025
5.6 TRADE ANALYSIS
5.6.1 IMPORT SCENARIO (HS CODE 850760)
5.6.2 EXPORT SCENARIO (HS CODE 850760)
5.7 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2026-2027
5.8 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS
5.9 INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO
5.10 CASE STUDY ANALYSIS
5.10.1 VERTIV'S LITHIUM-ION BATTERY AND UPS SOLUTIONS ENABLE SPACE-EFFICIENT POWER PROTECTION AT DATAVITA'S DV2 DATA CENTER, SCOTLAND
5.10.2 VERTIV ENABLES SCALABLE AND ENERGY-EFFICIENT POWER INFRASTRUCTURE AT FORSYTHE DATA CENTERS
5.10.3 EATON ENABLES RENEWABLE ENERGY STORAGE AND INTELLIGENT POWER MANAGEMENT AT WEBAXYS DATA CENTER, FRANCE
5.11 IMPACT OF 2026 US TARIFF - DATA CENTER ENERGY STORAGE SYSTEM MARKET
5.12 KEY TARIFF RATES IMPACTING MARKET
5.13 PRICE IMPACT ANALYSIS
5.13.1 KEY IMPACT ON VARIOUS REGIONS
5.13.1.1 US
5.13.1.2 Europe
5.13.1.3 Asia Pacific
5.14 IMPACT ON END-USE INDUSTRIES OF DATA CENTER ENERGY STORAGE SYSTEM MARKET
5.14.1 BFSI
5.14.2 HEALTHCARE & LIFE SCIENCES
5.14.3 MANUFACTURING
5.14.4 E-COMMERCE & RETAIL
5.14.5 MEDIA & ENTERTAINMENT
5.14.6 IT & TELECOMMUNICATIONS
5.14.7 GOVERNMENT & PUBLIC SECTOR
5.14.8 OTHER ENTERPRISE VERTICALS
6 TECHNOLOGICAL ADVANCEMENTS, AI-DRIVEN IMPACT, PATENTS, INNOVATIONS, AND FUTURE APPLICATIONS
6.1 KEY EMERGING TECHNOLOGIES
6.1.1 GRID-FORMING BATTERY ENERGY STORAGE SYSTEMS FOR DATA CENTERS
6.2 COMPLEMENTARY TECHNOLOGIES
6.2.1 ADVANCED UPS SYSTEMS SUPPORTING DATA CENTER ENERGY STORAGE
6.3 TECHNOLOGY/PRODUCT ROADMAP
6.3.1 SHORT-TERM (2025-2027) | TECHNOLOGY OPTIMIZATION & DEPLOYMENT EXPANSION
6.3.2 MID-TERM (2027-2030) | SYSTEM INTEGRATION & PERFORMANCE ENHANCEMENT
6.3.3 LONG-TERM (2030-2035+) | ADVANCED STORAGE & INTELLIGENT ENERGY MANAGEMENT
6.4 PATENT ANALYSIS
6.4.1 METHODOLOGY
6.5 FUTURE APPLICATIONS
6.5.1 POWER QUALITY CONDITIONING: FAST POWER FLUCTUATION MANAGEMENT FOR AI WORKLOADS
6.5.2 EXTENDED BACKUP POWER: LONGER-DURATION BACKUP AND REDUCED GENERATOR DEPENDENCE
6.5.3 PEAK SHAVING AND LOAD MANAGEMENT: FLEXIBLE POWER DEMAND AND PEAK LOAD MANAGEMENT
6.5.4 RENEWABLE INTEGRATION AND GRID SERVICES: RENEWABLE ENERGY MATCHING AND GRID FLEXIBILITY
6.5.5 BLACK START: RESILIENT RESTART AND INDEPENDENT DATA CENTER OPERATION
6.6 IMPACT OF GENERATIVE AI ON DATA CENTER ENERGY STORAGE SYSTEM MARKET
6.6.1 INTRODUCTION
6.6.2 RISING POWER DEMAND AND STORAGE REQUIREMENTS
6.6.3 INCREASING NEED FOR FLEXIBLE POWER MANAGEMENT
6.6.4 DEVELOPMENT OF AI-SUITABLE ESS SOLUTIONS
6.6.5 GREATER INTEGRATION WITH RENEWABLE ENERGY AND PEAK MANAGEMENT
6.7 OVERALL MARKET IMPACT
7 REGULATORY LANDSCAPE AND SUSTAINABILITY INITIATIVES
7.1 REGIONAL REGULATIONS AND COMPLIANCE
7.1.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS
7.1.2 INDUSTRY STANDARDS
7.1.3 CERTIFICATIONS, LABELING, AND ECO-STANDARDS
7.2 SUSTAINABILITY INITIATIVES
7.2.1 CARBON IMPACT AND ECO-APPLICATIONS OF DATA CENTER ENERGY STORAGE SYSTEMS
7.2.1.1 Carbon Impact Reduction
7.2.1.2 Eco-applications
7.3 IMPACT OF REGULATORY POLICIES ON SUSTAINABILITY INITIATIVES
8 CUSTOMER LANDSCAPE & BUYER BEHAVIOR
8.1 INTRODUCTION
8.2 DECISION-MAKING PROCESS
8.2.1 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA
8.2.2 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS
8.2.3 BUYING CRITERIA
8.3 ADOPTION BARRIERS & INTERNAL CHALLENGES
8.4 UNMET NEEDS IN VARIOUS APPLICATIONS
8.5 MARKET PROFITABILITY
8.5.1 REVENUE POTENTIAL
8.5.2 COST DYNAMICS
8.5.3 MARGIN OPPORTUNITIES IN KEY APPLICATIONS
9 DATA CENTER ENERGY STORAGE SYSTEM MARKET, BY ENTERPRISE VERTICAL/END USER
9.1 INTRODUCTION
9.2 BFSI
9.2.1 GROWING DIGITALIZATION AND INCREASING RESILIENCE REQUIREMENTS
9.3 HEALTHCARE & LIFE SCIENCES
9.3.1 GROWING DIGITAL HEALTHCARE INFRASTRUCTURE AND INCREASING REQUIREMENTS FOR RELIABLE OPERATIONS
9.4 MANUFACTURING
9.4.1 GROWING INDUSTRIAL DIGITALIZATION AND INCREASING RELIANCE ON DATA-DRIVEN OPERATIONS
9.5 E-COMMERCE & RETAIL
9.5.1 GROWING DIGITAL COMMERCE AND INCREASING DEPENDENCE ON ALWAYS-ON DATA INFRASTRUCTURE
9.6 MEDIA & ENTERTAINMENT
9.6.1 GROWING DIGITAL MEDIA CONSUMPTION AND INCREASING DATA INFRASTRUCTURE REQUIREMENTS
9.7 IT & TELECOMMUNICATIONS
9.7.1 EXPANDING DIGITAL INFRASTRUCTURE AND RISING DATA CENTER POWER REQUIREMENTS
9.8 GOVERNMENT & PUBLIC SECTOR
9.8.1 GROWING GOVERNMENT DIGITALIZATION AND INCREASING RESILIENCE REQUIREMENTS
9.9 OTHER ENTERPRISE VERTICALS/END USERS
10 ENERGY STORAGE SYSTEMS MARKET, BY APPLICATION
10.1 INTRODUCTION
10.2 POWER QUALITY CONDITIONING
10.2.1 RISING DATA CENTER POWER INTENSITY AND GROWING REQUIREMENTS FOR RELIABLE POWER
10.3 EXTENDED BACKUP POWER (UPS COMPANION)
10.3.1 GROWING DATA CENTER POWER REQUIREMENTS AND INCREASING RESILIENCE NEEDS
10.4 PEAK SHAVING AND LOAD MANAGEMENT
10.4.1 RISING DATA CENTER ELECTRICITY DEMAND AND GROWING FOCUS ON ENERGY COST AND DEMAND MANAGEMENT
10.5 RENEWABLE INTEGRATION AND GRID SERVICES
10.5.1 GROWING RENEWABLE ENERGY ADOPTION AND INCREASING FOCUS ON FLEXIBLE ELECTRICITY MANAGEMENT
10.6 BLACK START
10.6.1 GROWING DATA CENTER RESILIENCE REQUIREMENTS AND INCREASING FOCUS ON RAPID POWER RESTORATION
11 DATA CENTER ENERGY STORAGE SYSTEM MARKET, BY ENERGY STORAGE TECHNOLOGY
11.1 INTRODUCTION
11.2 BATTERY ENERGY STORAGE SYSTEMS (BESS)
11.2.1 GROWING DATA CENTER POWER REQUIREMENTS AND NEED FOR RELIABLE, RESILIENT, AND FLEXIBLE ENERGY MANAGEMENT
11.3 FLYWHEEL ENERGY STORAGE SYSTEMS (FESS)
11.3.1 GROWING DEMAND FOR RAPID AND RELIABLE POWER SUPPORT IN DATA CENTERS
11.4 SUPERCAPACITOR ENERGY STORAGE SYSTEMS
11.4.1 GROWING DEMAND FOR RAPID POWER SUPPORT AND IMPROVED POWER QUALITY IN DATA CENTERS
11.5 OTHER ENERGY STORAGE TECHNOLOGIES
12 DATA CENTER ENERGY STORAGE SYSTEM MARKET, BY DATA CENTER TYPE
12.1 INTRODUCTION
12.2 ENTERPRISE DATA CENTERS
12.2.1 GROWING ENTERPRISE RELIANCE ON DIGITAL INFRASTRUCTURE AND RISING DATA CENTER POWER REQUIREMENTS
12.3 CLOUD & HYPERSCALE DATA CENTERS
12.3.1 GROWING CLOUD AND AI-DRIVEN COMPUTING REQUIREMENTS EXPANDING LARGE-SCALE DATA CENTER INFRASTRUCTURE
12.4 COLOCATION DATA CENTERS
12.4.1 GROWING DEMAND FOR COLOCATION CAPACITY AND INCREASING POWER REQUIREMENTS
13 DATA CENTER ENERGY STORAGE SYSTEM MARKET, BY POWER CAPACITY
13.1 INTRODUCTION
13.2 BELOW 1 MW
13.2.1 GROWING ADOPTION OF ESS ACROSS SMALLER DATA CENTERS AND TARGETED APPLICATIONS
13.3 1-5 MW
13.3.1 DATA CENTER EXPANSION AND BROADER ESS ADOPTION ACROSS MULTIPLE APPLICATIONS
13.4 5-20 MW
13.4.1 RISING DATA CENTER POWER REQUIREMENTS AND BROADER USE OF ESS FOR ENERGY MANAGEMENT
13.5 ABOVE 20 MW
13.5.1 EXPANDING HYPERSCALE AND AI-DRIVEN DATA CENTERS WITH RISING POWER REQUIREMENTS
14 DATA CENTER ENERGY STORAGE SYSTEM MARKET, BY COMPONENT AND MANAGEMENT SYSTEM
14.1 INTRODUCTION
14.2 ENERGY STORAGE DEVICES
14.2.1 RISING DATA CENTER ENERGY REQUIREMENTS AND DEMAND FOR RELIABLE, FLEXIBLE STORAGE
14.3 POWER CONVERSION SYSTEMS
14.3.1 GROWING ESS DEPLOYMENT AND NEED TO INTEGRATE STORAGE RELIABLY WITH DATA CENTER POWER INFRASTRUCTURE
14.4 COOLING AND VENTILATION SYSTEMS
14.4.1 INCREASING ESS SCALE AND OPERATING INTENSITY
14.5 INTEGRATED FIRE DETECTION AND SUPPRESSION SYSTEMS
14.5.1 GROWING ESS DEPLOYMENT AND RISING DATA CENTER SAFETY REQUIREMENTS
14.5.2 HEAT, SMOKE, AND GAS SENSORS
14.5.3 ANTI-DEFLAGRATION SYSTEMS
14.6 ELECTRICAL PROTECTION SYSTEMS
14.6.1 GROWING DATA CENTER POWER DEMAND AND NEED FOR RELIABLE ESS INTEGRATION
14.6.2 CIRCUIT BREAKERS
14.6.3 FUSES
14.6.4 SURGE PROTECTORS
14.7 CONTROL AND MONITORING SYSTEMS
14.7.1 GROWING DATA CENTER POWER COMPLEXITY AND NEED FOR GREATER ESS VISIBILITY AND CONTROL
14.8 ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS
14.8.1 RISING DATA CENTER ENERGY DEMAND AND GROWING FOCUS ON ENERGY OPTIMIZATION
14.9 OTHER COMPONENTS AND MANAGEMENT SYSTEMS
15 DATA CENTER ENERGY STORAGE SYSTEM MARKET, BY REGION
15.1 INTRODUCTION
15.2 NORTH AMERICA
15.2.1 US
15.2.1.1 Rising electricity demand from AI and expanding data center infrastructure to drive ESS adoption and US market growth
15.2.2 CANADA
15.2.2.1 Rapid data center expansion and rising electricity requirements to accelerate ESS deployment across Canada
15.2.3 MEXICO
15.2.3.1 Rapid data center investment driven by digitalization, AI, and nearshoring to spur ESS demand in Mexico
15.3 ASIA PACIFIC
15.3.1 CHINA
15.3.1.1 Rapid data infrastructure expansion and growing computing capacity to fuel ESS adoption across China
15.3.2 JAPAN
15.3.2.1 Growing AI adoption and data center infrastructure development to boost energy storage deployment in Japan
15.3.3 INDIA
15.3.3.1 Rapid data center expansion and rising electricity demand from AI to propel ESS adoption in India
15.3.4 SOUTH KOREA
15.3.4.1 Rapid AI infrastructure expansion and rising data center electricity demand to strengthen ESS demand in South Korea
15.3.5 AUSTRALIA
15.3.5.1 Growing data center capacity and rising electricity requirements to lift ESS uptake across Australia
15.3.6 REST OF ASIA PACIFIC
15.4 EUROPE
15.4.1 GERMANY
15.4.1.1 Planned data center expansion and rising electricity requirements driven by AI to underpin ESS market growth in Germany
15.4.2 UK
15.4.2.1 Growing AI and data center infrastructure and rising electricity requirements to stimulate ESS demand in UK
15.4.3 FRANCE
15.4.3.1 AI, cloud, and digital services expanding data center infrastructure to advance ESS adoption in France
15.4.4 NETHERLANDS
15.4.4.1 Rising data center electricity consumption and increasing power requirements to expand ESS deployment in Netherlands
15.4.5 SPAIN
15.4.5.1 Rising digitalization and computing demand to reinforce ESS demand in Spain
15.4.6 ITALY
15.4.6.1 Larger, more power-intensive data centers to amplify ESS demand in Italy
15.4.7 REST OF EUROPE
15.5 REST OF THE WORLD
15.5.1 MIDDLE EAST & AFRICA
15.5.2 SOUTH AMERICA
16 COMPETITIVE LANDSCAPE
16.1 INTRODUCTION
16.2 KEY PLAYER STRATEGIES/RIGHT TO WIN
16.3 REVENUE ANALYSIS
16.3.1 TOP 5 PLAYERS' REVENUE ANALYSIS
16.4 MARKET SHARE ANALYSIS
16.4.1 RANKING OF KEY MARKET PLAYERS, 2025
16.4.2 MARKET SHARE OF KEY PLAYERS
16.5 PRODUCT COMPARISON
16.5.1 ENERGY STORAGE SYSTEM
16.5.2 ESS
16.5.3 ESS BATTERIES
16.5.4 MEGAPACK
16.6 COMPANY EVALUATION MATRIX: KEY PLAYERS, 2025
16.6.1 STARS
16.6.2 EMERGING LEADERS
16.6.3 PERVASIVE PLAYERS
16.6.4 PARTICIPANTS
16.6.5 COMPANY FOOTPRINT: KEY PLAYERS, 2025
16.6.5.1 Company footprint
16.6.5.2 Region footprint
16.6.5.3 Energy storage technology footprint
16.6.5.4 Data center type footprint
16.6.5.5 Power capacity footprint
16.7 COMPANY EVALUATION MATRIX: STARTUPS/SMES, 2025
16.7.1 PROGRESSIVE COMPANIES
16.7.2 RESPONSIVE COMPANIES
16.7.3 DYNAMIC COMPANIES
16.7.4 STARTING BLOCKS
16.7.5 COMPETITIVE BENCHMARKING: STARTUPS/SMES, 2025
16.7.5.1 DETAILED LIST OF KEY STARTUPS/SMES
16.7.6 COMPETITIVE BENCHMARKING OF KEY STARTUPS/SMES
16.8 COMPETITIVE SCENARIO
16.8.1 PRODUCT LAUNCHES
16.8.2 DEALS
16.8.3 EXPANSIONS
16.9 VALUATION AND FINANCIAL METRICS
17 COMPANY PROFILES
17.1 KEY PLAYERS
17.1.1 TESLA
17.1.1.1 Business overview
17.1.1.2 Products/Solutions/Services offered
17.1.1.3 Recent developments
17.1.1.3.1 Deals
17.1.1.4 Analyst's view
17.1.1.4.1 Key strengths
17.1.1.4.2 Strategic choices
17.1.1.4.3 Weaknesses and competitive threats
17.1.2 PANASONIC HOLDINGS CORPORATION
17.1.2.1 Business overview
17.1.2.2 Products/Solutions/Services offered
17.1.2.3 Recent developments
17.1.2.3.1 Expansions
17.1.2.4 Analyst's view
17.1.2.4.1 Key strengths/Right to win
17.1.2.4.2 Strategic choices
17.1.2.4.3 Weaknesses and competitive threats
17.1.3 SAMSUNG SDI CO., LTD.
17.1.3.1 Business overview
17.1.3.2 Products/Solutions/Services offered
17.1.3.3 Recent developments
17.1.3.3.1 Expansions
17.1.4 LG ENERGY SOLUTION
17.1.4.1 Business overview
17.1.4.2 Products/Solutions/Services offered
17.1.4.3 Recent developments
17.1.4.3.1 Product launches
17.1.4.4 Analyst's view
17.1.4.4.1 Key strengths/Right to win
17.1.4.4.2 Strategic choices
17.1.4.4.3 Weaknesses/Competitive threats
17.1.5 CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO., LIMITED
17.1.5.1 Business overview
17.1.5.2 Products/Solutions/Services offered
17.1.5.3 Recent developments
17.1.5.3.1 Product launches
17.1.5.4 Analyst's view
17.1.5.4.1 Key strengths/Right to win
17.1.5.4.2 Strategic choices
17.1.5.4.3 Weaknesses/Competitive threats
17.1.6 BYD COMPANY LTD.
17.1.6.1 Business overview
17.1.6.2 Products/Solutions/Services offered
17.1.6.3 Recent developments
17.1.6.3.1 Deals
17.1.7 SCHNEIDER ELECTRIC
17.1.7.1 Business overview
17.1.7.2 Products/Solutions/Services offered
17.1.7.3 Recent developments
17.1.7.3.1 Product launches
17.1.7.3.2 Deals
17.1.7.3.3 Expansions
17.1.8 VERTIV GROUP CORP.
17.1.8.1 Business overview
17.1.8.2 Products/Solutions/Services offered
17.1.8.3 Recent developments
17.1.8.3.1 Product launches
17.1.8.3.2 Deals
17.1.8.3.3 Expansions
17.1.9 EATON
17.1.9.1 Business overview
17.1.9.2 Products/Solutions/Services Offered
17.1.9.3 Recent developments
17.1.9.3.1 Product launches
17.1.10 ABB
17.1.10.1 Business overview
17.1.10.2 Products/Solutions/Services offered
17.1.10.3 Recent developments
17.1.10.3.1 Product launches
17.1.10.3.2 Deals
17.1.10.3.3 Expansions
17.1.11 SIEMENS ENERGY
17.1.11.1 Business overview
17.1.11.2 Products/Solutions/Services offered
17.1.11.3 Recent developments
17.1.11.3.1 Deals
17.1.11.3.2 Expansions
17.1.12 DELTA ELECTRONICS, INC.
17.1.12.1 Business overview
17.1.12.2 Products/Solutions/Services offered
17.1.12.3 Recent developments
17.1.12.3.1 Deals
17.1.12.3.2 Expansions
17.1.13 HITACHI ENERGY LTD
17.1.13.1 Business overview
17.1.13.2 Products/Solutions/Services offered
17.1.13.3 Recent developments
17.1.13.3.1 Product launches
17.1.13.3.2 Deals
17.1.13.3.3 Expansions
17.1.14 FLUENCE
17.1.14.1 Business overview
17.1.14.2 Products/Solutions/Services offered
17.1.14.3 Recent developments
17.1.14.3.1 Deals
17.1.15 SAFT
17.1.15.1 Business overview
17.1.15.2 Products/Solutions/Services offered
17.1.15.3 Recent developments
17.1.15.3.1 Deals
17.1.16 WARTSILA
17.1.16.1 Business overview
17.1.16.2 Products/Solutions/Services offered
17.1.16.3 Recent developments
17.1.16.3.1 Deals
17.1.17 ENERSYS
17.1.17.1 Business overview
17.1.17.2 Products/Solutions/Services offered
17.1.17.3 Recent developments
17.1.17.3.1 Product launches
17.1.17.3.2 Expansions
17.1.18 HUAWEI DIGITAL POWER TECHNOLOGIES CO., LTD.
17.1.18.1 Business overview
17.1.18.2 Products/Solutions/Services offered
17.1.19 GS YUASA
17.1.19.1 Business overview
17.1.19.2 Products/Solutions/Services offered
17.1.20 EXIDE TECHNOLOGIES
17.1.20.1 Business overview
17.1.20.2 Products/Solutions/Services offered
17.1.20.3 Recent developments
17.1.20.3.1 Product launches
17.1.21 TOSHIBA INTERNATIONAL CORPORATION
17.1.21.1 Business overview
17.1.21.2 Products/Solutions/Services offered
17.2 OTHER PLAYERS
17.2.1 EAST PENN MANUFACTURING COMPANY
17.2.2 ZINCFIVE, INC.
17.2.3 ACTIVE POWER INC.
17.2.4 SKELETON TECHNOLOGIES
17.2.5 VYCON
18 RESEARCH METHODOLOGY
18.1 RESEARCH DATA
18.1.1 SECONDARY DATA
18.1.2 PRIMARY DATA
18.1.2.1 List of primary interview participants (demand and supply sides)
18.2 MARKET SIZE ESTIMATION
18.2.1 BOTTOM-UP APPROACH
18.2.2 TOP-DOWN APPROACH
18.2.2.1 Calculations for supply-side analysis
18.3 GROWTH FORECAST
18.4 DATA TRIANGULATION
19 APPENDIX
19.1 DISCUSSION GUIDE
19.2 KNOWLEDGESTORE: THE SUBSCRIPTION PORTAL
19.3 CUSTOMIZATION OPTIONS
19.4 RELATED REPORTS
19.5 AUTHOR DETAILS
List of Tables [192]
List of Figures [78]
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