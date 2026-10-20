National Basketball Association (NBA) Rosters Feature A Record Of More Than 60 Players From Or With At Least One Parent From Africa
|Country
|Name
|Team
|Ties
|Australia
|Dyson Daniels
|Atlanta Hawks
|Australia
|Jock Landale
|Atlanta Hawks
|Australia
|Josh Giddey
|Chicago Bulls
|Australia
|Tyrese Proctor
|Cleveland Cavaliers
|Australia
|Kyrie Irving
|Dallas Mavericks
|Australia
|Johnny Furphy
|Indiana Pacers
|Ties to Papua New Guinea
|Australia
|Rocco Zikarsky*
|Minnesota Timberwolves
|Australia
|Ben Simmons
|Sacramento Kings
|Australia
|Josh Green
|Utah Jazz
|Austria
|Jakob Poeltl
|Toronto Raptors
|Bahamas
|Buddy Hield
|Chicago Bulls
|Bahamas
|VJ Edgecombe
|Philadelphia 76ers
|Bahamas
|Deandre Ayton
|Washington Wizards
|Ties to Nigeria
|Belgium
|Ajay Mitchell
|Oklahoma City Thunder
|Belgium
|Toumani Camara
|Portland Trail Blazers
|Ties to Mali
|Bosnia and Herzegovina
|Jusuf Nurkić
|Utah Jazz
|Brazil
|Gui Santos
|Golden State Warriors
|Cameroon
|Pascal Siakam
|Indiana Pacers
|Cameroon
|Yves Missi
|New Orleans Pelicans
|Cameroon
|Joel Embiid
|Philadelphia 76ers
|Canada
|Nickeil Alexander-Walker
|Atlanta Hawks
|Canada
|Luguentz Dort
|Atlanta Hawks
|Canada
|Leonard Miller
|Chicago Bulls
|Canada
|Jamal Murray
|Denver Nuggets
|Canada
|Ryan Nembhard*
|Denver Nuggets
|Canada
|Andrew Nembhard
|Indiana Pacers
|Canada
|Zach Edey
|Memphis Grizzlies
|Canada
|Olivier-Maxence Prosper
|Memphis Grizzlies
|Ties to Haiti
|Canada
|Andrew Wiggins
|Miami Heat
|Canada
|Trey Lyles
|Minnesota Timberwolves
|Canada
|Bennedict Mathurin
|New Orleans Pelicans
|Ties to Haiti
|Canada
|Shai Gilgeous-Alexander
|Oklahoma City Thunder
|Canada
|Dillon Brooks
|Phoenix Suns
|Canada
|Shaedon Sharpe
|Portland Trail Blazers
|Canada
|RJ Barrett
|Toronto Raptors
|Canada
|Will Riley
|Washington Wizards
|China
|Yang Hansen
|Portland Trail Blazers
|Croatia
|Mario Hezonja
|Cleveland Cavaliers
|Croatia
|Ivica Zubac
|Indiana Pacers
|Croatia
|Karlo Matković
|New Orleans Pelicans
|Czech Republic
|Vít Krejčí
|Portland Trail Blazers
|Democratic Republic of the Congo
|Oscar Tshiebwe*
|Houston Rockets
|Democratic Republic of the Congo
|Jonathan Kuminga
|Minnesota Timberwolves
|Dominican Republic
|Al Horford
|Golden State Warriors
|Dominican Republic
|David Jones Garcia*
|San Antonio Spurs
|Estonia
|Henri Veesaar
|Atlanta Hawks
|Finland
|Lauri Markkanen
|Utah Jazz
|France
|Nolan Traoré
|Brooklyn Nets
|France
|Moussa Diabaté
|Charlotte Hornets
|Ties to Guinea and Mali
|France
|Tidjane Salaün
|Charlotte Hornets
|France
|Noa Essengue
|Chicago Bulls
|Ties to Cameroon
|France
|Zaccharie Risacher
|Dallas Mavericks
|France
|Ousmane Dieng
|Milwaukee Bucks
|Ties to Senegal
|France
|Joan Beringer
|Minnesota Timberwolves
|Ties to Benin
|France
|Rudy Gobert
|Minnesota Timberwolves
|France
|Pacôme Dadiet
|New York Knicks
|Ties to Ivory Coast
|France
|Mohamed Diawara
|New York Knicks
|Ties to Mali
|France
|Noah Penda
|Orlando Magic
|Ties to Cameroon and Martinique
|France
|Rayan Rupert*
|Philadelphia 76ers
|Ties to Morocco
|France
|Sidy Cissoko
|Portland Trail Blazers
|Ties to Senegal
|France
|Maxime Raynaud
|Sacramento Kings
|France
|Victor Wembanyama
|San Antonio Spurs
|France
|Bilal Coulibaly
|Washington Wizards
|Ties to Mali
|France
|Alex Sarr
|Washington Wizards
|Ties to Senegal
|Georgia
|Sandro Mamukelashvili
|Los Angeles Lakers
|Georgia
|Goga Bitadze
|Orlando Magic
|Germany
|Moritz Wagner
|Brooklyn Nets
|Germany
|Dennis Schröder
|Charlotte Hornets
|Ties to The Gambia
|Germany
|Hannes Steinbach
|Charlotte Hornets
|Germany
|Isaiah Hartenstein
|Oklahoma City Thunder
|Germany
|Tristan da Silva
|Orlando Magic
|Ties to Brazil
|Germany
|Franz Wagner
|Orlando Magic
|Germany
|Ariel Hukporti
|Philadelphia 76ers
|Ties to Togo
|Greece
|Giannis Antetokounmpo
|Miami Heat
|Ties to Nigeria
|Guinea
|Moussa Cissé
|Dallas Mavericks
|Israel
|Ben Saraf
|Brooklyn Nets
|Israel
|Deni Avdija
|Portland Trail Blazers
|Italy
|Simone Fontecchio
|Miami Heat
|Jamaica
|Nick Richards
|Miami Heat
|Japan
|Rui Hachimura
|LA Clippers
|Ties to Benin
|Latvia
|Kristaps Porziņģis
|Golden State Warriors
|Lithuania
|Kasparas Jakučionis
|Milwaukee Bucks
|Lithuania
|Domantas Sabonis
|Sacramento Kings
|Mexico
|Karim López
|Memphis Grizzlies
|Ties to Spain
|Montenegro
|Nikola Vučević
|Orlando Magic
|Netherlands
|Tristan Enaruna*
|Cleveland Cavaliers
|Ties to Nigeria
|Netherlands
|Malevy Leons*
|Golden State Warriors
|Netherlands
|Quinten Post
|Memphis Grizzlies
|New Zealand
|Steven Adams
|Houston Rockets
|Nigeria
|Ugonna Onyenso*
|Detroit Pistons
|Nigeria
|Charles Bassey
|Golden State Warriors
|Nigeria
|Adem Bona
|Philadelphia 76ers
|Ties to Türkiye
|Nigeria
|Precious Achiuwa
|Sacramento Kings
|Nigeria
|Josh Okogie
|Utah Jazz
|Nigeria
|Felix Okpara*
|Washington Wizards
|Portugal
|Neemias Queta
|Boston Celtics
|Ties to Guinea-Bissau
|Russia
|Egor Dёmin
|Brooklyn Nets
|Russia
|Vladislav Goldin*
|Miami Heat
|Senegal
|Mouhamed Gueye
|Atlanta Hawks
|Senegal
|Khalifa Diop
|Cleveland Cavaliers
|Senegal
|Tacko Fall*
|Philadelphia 76ers
|Serbia
|Nikola Jokić
|Denver Nuggets
|Serbia
|Bogdan Bogdanović
|Houston Rockets
|Serbia
|Nikola Jović
|Miami Heat
|Serbia
|Bogoljub Marković
|Milwaukee Bucks
|Serbia
|Nikola Topić
|Oklahoma City Thunder
|Serbia
|Tristan Vukčević
|Washington Wizards
|Ties to Sweden
|Slovenia
|Luka Dončić
|Los Angeles Lakers
|South Sudan
|Khaman Maluach
|Phoenix Suns
|Ties to Uganda
|South Sudan
|Duop Reath*
|Phoenix Suns
|Ties to Australia
|Spain
|Hugo González
|Boston Celtics
|Spain
|Santi Aldama
|Dallas Mavericks
|Spain
|Sergio De Larrea
|Dallas Mavericks
|Spain
|Baba Miller
|LA Clippers
|Spain
|Aday Mara
|Oklahoma City Thunder
|Sweden
|Pelle Larsson
|Miami Heat
|Switzerland
|Clint Capela
|Houston Rockets
|Ties to Angola and the Democratic Republic of the Congo
|Switzerland
|Yanic Konan Niederhäuser
|LA Clippers
|Ties to Ivory Coast
|Switzerland
|Kyshawn George
|Washington Wizards
|Ties to Canada and France
|Türkiye
|Tarik Biberović
|Dallas Mavericks
|Ties to Bosnia and Herzegovina
|Türkiye
|Alperen Sengun
|Houston Rockets
|Ukraine
|Svi Mykhailiuk
|Utah Jazz
|United Kingdom
|Amari Williams*
|Boston Celtics
|United Kingdom
|Tobi Lawal*
|Dallas Mavericks
|Ties to Nigeria
|United Kingdom
|OG Anunoby
|New York Knicks
|Ties to Nigeria
*Two-Way PlayerDistributed by APO Group on behalf of National Basketball Association (NBA).
Contact:
Kevin Alonzo
NBA
...
(212) 407-8158
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