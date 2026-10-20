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National Basketball Association (NBA) Rosters Feature A Record Of More Than 60 Players From Or With At Least One Parent From Africa


Date: 2026-10-20 02:31:05

(MENAFN- APO Group)


Opening-Night Rosters Feature 125 International Players from Record-Tying 43 Countries Across Six Continents

Sixth Consecutive Season with at Least 120 International Players and 13th Straight Season with at Least 100 International Players

Dallas Mavericks, Miami Heat and Washington Wizards Have League-High Seven Each

The National Basketball Association (NBA) ( ) today announced that a record of more than 60 players who were either born in Africa or have at least one parent born on the continent are on opening-night rosters for the 2026-27 season. Overall, opening-night rosters feature 125 international players from a record-tying 43 countries across six continents, including 70 European players, marking the second consecutive season and second time ever with at least that many.

The more than 60 players who were either born in Africa or have at least one parent born on the continent include more than 25 from or with at least one parent from Nigeria. Among the more than 60 players are three-time NBA All-Star Bam Adebayo (Heat; ties to Nigeria), Antetokounmpo, two-time NBA champion OG Anunoby (New York Knicks; UK; ties to Nigeria), 2026 No. 1 overall pick AJ Dybantsa (Wizards; ties to the Republic of the Congo), 2022-23 Kia NBA MVP and seven-time NBA All-Star Joel Embiid (Philadelphia 76ers; Cameroon), and 2019 NBA champion and four-time NBA All-Star Pascal Siakam (Indiana Pacers; Cameroon).

France has a league-high 17 international players, marking the first time in 13 seasons that a country other than Canada has led the NBA in international players. The group is headlined by two-time NBA All-Star and 2025-26 Kia NBA Defensive Player of the Year Victor Wembanyama (San Antonio Spurs). Canada ranks second with 16, headlined by 2025 NBA champion and reigning back-to-back Kia NBA Most Valuable Player (MVP) Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder), followed by Australia (nine), Germany (seven), Nigeria (a record six) and Serbia (six).

This is the sixth consecutive season that opening-night rosters feature at least 120 international players and the 13th straight season with at least 100 international players. All 30 NBA teams feature at least one international player. The Dallas Mavericks, Miami Heat and Washington Wizards feature a league-high seven each.

The record for international players (135) and the record for countries and territories represented (43) were set at the start of the 2025-26 and 2017-18 seasons, respectively.

The 70 European players include 2021 NBA champion and two-time Kia NBA MVP Giannis Antetokounmpo (Heat; Greece; ties to Nigeria), 2023 NBA champion and three-time Kia NBA MVP Nikola Jokić (Denver Nuggets; Serbia), six-time NBA All-Star and Kia All-NBA First Team member Luka Dončić (Los Angeles Lakers; Slovenia), and Wembanyama.

Below are additional international player milestones and storylines for the upcoming season:

  • Four international players have won the last eight Kia NBA MVP Awards: Gilgeous-Alexander (2025-26 and 2024-25), Jokić (2023-24, 2021-22 and 2020-21), Embiid (2022-23) and Antetokounmpo (2019-20 and 2018-19). Last season also marked the fifth consecutive season that three international players finished top three in MVP voting: Gilgeous-Alexander (No. 1), Jokić (No. 2) and Wembanyama (No. 3).
  • There are a record 19 international players on opening-night rosters who have been NBA All-Stars: Antetokounmpo, Deni Avdija (Portland Trail Blazers; Israel), Dončić, Embiid, Gilgeous-Alexander, Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves; France), Al Horford (Golden State Warriors; Dominican Republic), Kyrie Irving (Mavericks; Australia), Jokić, Lauri Markkanen (Utah Jazz; Finland), Jamal Murray (Nuggets; Canada), Kristaps Porziņģis (Warriors; Latvia), Domantas Sabonis (Sacramento Kings; Lithuania), Alperen Sengun (Houston Rockets; Türkiye), Siakam, Ben Simmons (Kings; Australia), Nikola Vučević (Orlando Magic; Montenegro), Wembanyama and Andrew Wiggins (Heat; Canada).
  • At least three international players have made the Kia All-NBA Team each season since 2018-19.
  • In the 2026-27 NBA GM Survey ( ), Wembanyama (No. 1) and Jokić (No. 2) were voted the players most likely to win the 2026-27 Kia NBA MVP Award (77% and 10% of votes, respectively). Wembanyama was also voted as the player GMs would most want to sign if they were starting a franchise today (93% of votes).
  • Opening-night rosters feature more than 45 players who participated in Basketball Without Borders, the NBA and FIBA's global basketball development and community outreach program.
  • There are also several American players with parents from other countries, including Jalen Green (Phoenix Suns; ties to the Philippines), Norman Powell (Chicago Bulls; ties to Jamaica), Karl-Anthony Towns (Knicks; ties to the Dominican Republic) and Jaylin Williams (Thunder; ties to Vietnam).

The 81stNBA regular season tips off today with a tripleheader on beIN Sports, Canal+ and SuperSport as the Boston Celtics visit the Detroit Pistons (9 p.m. CAT), the defending NBA champion Knicks host the 76ers (1 a.m. CAT) and the Spurs meet the Thunder in San Antonio (3:30 a.m. CAT). The 2026-27 season will reach fans in 214 countries and territories in more than 50 languages through the league's broadcast partners around the world and NBA League Pass, the league's premium live game subscription service available via the NBA App.

Below is the full list of international players on 2026-27 opening-night NBA rosters (active and inactive):

Country Name Team Ties
Australia Dyson Daniels Atlanta Hawks
Australia Jock Landale Atlanta Hawks
Australia Josh Giddey Chicago Bulls
Australia Tyrese Proctor Cleveland Cavaliers
Australia Kyrie Irving Dallas Mavericks
Australia Johnny Furphy Indiana Pacers Ties to Papua New Guinea
Australia Rocco Zikarsky* Minnesota Timberwolves
Australia Ben Simmons Sacramento Kings
Australia Josh Green Utah Jazz
Austria Jakob Poeltl Toronto Raptors
Bahamas Buddy Hield Chicago Bulls
Bahamas VJ Edgecombe Philadelphia 76ers
Bahamas Deandre Ayton Washington Wizards Ties to Nigeria
Belgium Ajay Mitchell Oklahoma City Thunder
Belgium Toumani Camara Portland Trail Blazers Ties to Mali
Bosnia and Herzegovina Jusuf Nurkić Utah Jazz
Brazil Gui Santos Golden State Warriors
Cameroon Pascal Siakam Indiana Pacers
Cameroon Yves Missi New Orleans Pelicans
Cameroon Joel Embiid Philadelphia 76ers
Canada Nickeil Alexander-Walker Atlanta Hawks
Canada Luguentz Dort Atlanta Hawks
Canada Leonard Miller Chicago Bulls
Canada Jamal Murray Denver Nuggets
Canada Ryan Nembhard* Denver Nuggets
Canada Andrew Nembhard Indiana Pacers
Canada Zach Edey Memphis Grizzlies
Canada Olivier-Maxence Prosper Memphis Grizzlies Ties to Haiti
Canada Andrew Wiggins Miami Heat
Canada Trey Lyles Minnesota Timberwolves
Canada Bennedict Mathurin New Orleans Pelicans Ties to Haiti
Canada Shai Gilgeous-Alexander Oklahoma City Thunder
Canada Dillon Brooks Phoenix Suns
Canada Shaedon Sharpe Portland Trail Blazers
Canada RJ Barrett Toronto Raptors
Canada Will Riley Washington Wizards
China Yang Hansen Portland Trail Blazers
Croatia Mario Hezonja Cleveland Cavaliers
Croatia Ivica Zubac Indiana Pacers
Croatia Karlo Matković New Orleans Pelicans
Czech Republic Vít Krejčí Portland Trail Blazers
Democratic Republic of the Congo Oscar Tshiebwe* Houston Rockets
Democratic Republic of the Congo Jonathan Kuminga Minnesota Timberwolves
Dominican Republic Al Horford Golden State Warriors
Dominican Republic David Jones Garcia* San Antonio Spurs
Estonia Henri Veesaar Atlanta Hawks
Finland Lauri Markkanen Utah Jazz
France Nolan Traoré Brooklyn Nets
France Moussa Diabaté Charlotte Hornets Ties to Guinea and Mali
France Tidjane Salaün Charlotte Hornets
France Noa Essengue Chicago Bulls Ties to Cameroon
France Zaccharie Risacher Dallas Mavericks
France Ousmane Dieng Milwaukee Bucks Ties to Senegal
France Joan Beringer Minnesota Timberwolves Ties to Benin
France Rudy Gobert Minnesota Timberwolves
France Pacôme Dadiet New York Knicks Ties to Ivory Coast
France Mohamed Diawara New York Knicks Ties to Mali
France Noah Penda Orlando Magic Ties to Cameroon and Martinique
France Rayan Rupert* Philadelphia 76ers Ties to Morocco
France Sidy Cissoko Portland Trail Blazers Ties to Senegal
France Maxime Raynaud Sacramento Kings
France Victor Wembanyama San Antonio Spurs
France Bilal Coulibaly Washington Wizards Ties to Mali
France Alex Sarr Washington Wizards Ties to Senegal
Georgia Sandro Mamukelashvili Los Angeles Lakers
Georgia Goga Bitadze Orlando Magic
Germany Moritz Wagner Brooklyn Nets
Germany Dennis Schröder Charlotte Hornets Ties to The Gambia
Germany Hannes Steinbach Charlotte Hornets
Germany Isaiah Hartenstein Oklahoma City Thunder
Germany Tristan da Silva Orlando Magic Ties to Brazil
Germany Franz Wagner Orlando Magic
Germany Ariel Hukporti Philadelphia 76ers Ties to Togo
Greece Giannis Antetokounmpo Miami Heat Ties to Nigeria
Guinea Moussa Cissé Dallas Mavericks
Israel Ben Saraf Brooklyn Nets
Israel Deni Avdija Portland Trail Blazers
Italy Simone Fontecchio Miami Heat
Jamaica Nick Richards Miami Heat
Japan Rui Hachimura LA Clippers Ties to Benin
Latvia Kristaps Porziņģis Golden State Warriors
Lithuania Kasparas Jakučionis Milwaukee Bucks
Lithuania Domantas Sabonis Sacramento Kings
Mexico Karim López Memphis Grizzlies Ties to Spain
Montenegro Nikola Vučević Orlando Magic
Netherlands Tristan Enaruna* Cleveland Cavaliers Ties to Nigeria
Netherlands Malevy Leons* Golden State Warriors
Netherlands Quinten Post Memphis Grizzlies
New Zealand Steven Adams Houston Rockets
Nigeria Ugonna Onyenso* Detroit Pistons
Nigeria Charles Bassey Golden State Warriors
Nigeria Adem Bona Philadelphia 76ers Ties to Türkiye
Nigeria Precious Achiuwa Sacramento Kings
Nigeria Josh Okogie Utah Jazz
Nigeria Felix Okpara* Washington Wizards
Portugal Neemias Queta Boston Celtics Ties to Guinea-Bissau
Russia Egor Dёmin Brooklyn Nets
Russia Vladislav Goldin* Miami Heat
Senegal Mouhamed Gueye Atlanta Hawks
Senegal Khalifa Diop Cleveland Cavaliers
Senegal Tacko Fall* Philadelphia 76ers
Serbia Nikola Jokić Denver Nuggets
Serbia Bogdan Bogdanović Houston Rockets
Serbia Nikola Jović Miami Heat
Serbia Bogoljub Marković Milwaukee Bucks
Serbia Nikola Topić Oklahoma City Thunder
Serbia Tristan Vukčević Washington Wizards Ties to Sweden
Slovenia Luka Dončić Los Angeles Lakers
South Sudan Khaman Maluach Phoenix Suns Ties to Uganda
South Sudan Duop Reath* Phoenix Suns Ties to Australia
Spain Hugo González Boston Celtics
Spain Santi Aldama Dallas Mavericks
Spain Sergio De Larrea Dallas Mavericks
Spain Baba Miller LA Clippers
Spain Aday Mara Oklahoma City Thunder
Sweden Pelle Larsson Miami Heat
Switzerland Clint Capela Houston Rockets Ties to Angola and the Democratic Republic of the Congo
Switzerland Yanic Konan Niederhäuser LA Clippers Ties to Ivory Coast
Switzerland Kyshawn George Washington Wizards Ties to Canada and France
Türkiye Tarik Biberović Dallas Mavericks Ties to Bosnia and Herzegovina
Türkiye Alperen Sengun Houston Rockets
Ukraine Svi Mykhailiuk Utah Jazz
United Kingdom Amari Williams* Boston Celtics
United Kingdom Tobi Lawal* Dallas Mavericks Ties to Nigeria
United Kingdom OG Anunoby New York Knicks Ties to Nigeria

*Two-Way Player

Distributed by APO Group on behalf of National Basketball Association (NBA).

Contact:
Kevin Alonzo
NBA
...
(212) 407-8158

MENAFN20102026004934011406ID1111839438


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