Averondale Capital mencatat pertumbuhan platform analitik investasi berbasis kecerdasan buatan di Indonesia pasca kepulangan Dr. Gunarto Wicaksana.

JAKARTA, INDONESIA, October 20, 2026 /EINPresswire / -- Averondale Capital, Inc. melaporkan bahwa, berdasarkan catatan keanggotaan internal perusahaan, jumlah anggota Nusantara AI Capital Fund telah melampaui 200.000. Pencapaian ini menjadi bagian dari perkembangan platform investasi tersebut setelah Dr. Gunarto Wicaksana kembali ke Indonesia untuk mengembangkan kegiatan perusahaan yang menggabungkan analisis data, riset pasar modal, dan pengelolaan investasi.

Nusantara AI Capital Fund diluncurkan sebagai platform yang memadukan teknologi kecerdasan buatan, analitik data kuantitatif, dan riset pasar modal. Platform ini dirancang untuk memproses indikator makroekonomi, likuiditas pasar, sentimen investor, tren industri, dasar-dasar fundamental perusahaan, serta tren kapitalisasi global secara terintegrasi. Pendekatan berbasis data ini bertujuan untuk membantu efisiensi pengambilan keputusan investasi serta mengurangi dampak fluktuasi pada aset tunggal melalui alokasi portofolio yang terstruktur.

Pengembangan platform ini dipimpin oleh Dr. Gunarto Wicaksana, akademisi dan praktisi manajemen kekayaan dengan pengalaman lebih dari 30 tahun di pasar keuangan global, termasuk New York dan London. Kepulangan Dr. Gunarto ke Indonesia didorong oleh undangan lembaga keuangan dan dewan penasihat investasi nasional guna membawa sistem analisis kuantitatif dan manajemen risiko berstandar internasional ke pasar domestik.

Sistem alokasi dalam Nusantara AI Capital Fund terbagi ke dalam empat sektor investasi yang disesuaikan dengan fokus ekonomi nasional:

1. Dana Sektor Inovasi Digital: Berfokus pada infrastruktur digital, komputasi awan, pusat data, dan platform teknologi di Indonesia, dengan kisaran rentang target indikatif harian 0.50% hingga 1.20% untuk nilai partisipasi Rp 500.000 sampai Rp 30.000.000.

2. Dana Sektor Transisi Energi Hijau: Berfokus pada sektor energi terbarukan seperti panas bumi, hidro, dan rantai pasok kendaraan listrik, dengan kisaran rentang target indikatif harian 1.20% hingga 2.00% untuk nilai partisipasi Rp 30.000.000 sampai Rp 100.000.000.

3. Dana Sektor Pertumbuhan Syariah Indonesia: Berfokus pada emiten yang memenuhi prinsip keuangan syariah serta memiliki potensi pertumbuhan berkesinambungan, dengan kisaran rentang target indikatif harian 2.00% hingga 2.50% untuk nilai partisipasi Rp 100.000.000 sampai Rp 500.000.000.

4. Dana Sektor Kesehatan dan Ilmu Hayati Indonesia: Berfokus pada industri farmasi, layanan kesehatan, rumah sakit, dan peralatan medis, dengan kisaran rentang target indikatif harian 2.50% hingga 5.00% untuk nilai partisipasi Rp 500.000.000 sampai Rp 3.000.000.000.

Pihak Averondale Capital, Inc. menegaskan bahwa seluruh instrumen investasi yang diproses melalui analisis algoritma tetap memiliki risiko pasar. Kinerja masa lalu maupun angka target indikatif sektor bukan merupakan jaminan hasil di masa depan. Seluruh strategi difokuskan pada penguatan pengawasan risiko dan verifikasi data pasar secara berkala.

Tentang Averondale Capital, Inc.

Averondale Capital, Inc. adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara bagian Colorado, Amerika Serikat, dengan fokus pada pengelolaan aset alternatif dan pengembangan infrastruktur teknologi keuangan. Berbasis pada sistem analisis kuantitatif, perusahaan menyediakan akses ekosistem analisis multi-aset global dan regional yang menghubungkan pasar internasional dengan pasar berkembang di Asia Tenggara.

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Nusantara AI Capital Fund Laporkan Lebih dari 200.000 Anggota, Soroti Kiprah Dr. Gunarto Wicaksana di Indonesia News Provided By Veridiastrategic October 20, 2026, 12:07 GMT Share This Article Distribution channels: Banking, Finance & Investment Industry, Business & Economy, Education, Technology



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