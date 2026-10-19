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Global Physical Artificial Intelligence (AI) Market Report 2026-2040 Market To Reach $3.26 Trillion As Robotics, Autonomous Systems, And Wearables Scale


Date: 2026-10-19 05:32:05

(MENAFN- GlobeNewsWire - Nasdaq) Dublin, Oct. 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- "The Global Physical Artificial Intellligence (AI) Market 2026-2040" has been added to ResearchAndMarkets.com's offering.

The global Physical AI market is forecast to expand from approximately $383 billion in 2026 to $3.26 trillion by 2040, driven by rapid adoption across autonomous robots, self-driving vehicles, humanoid systems, industrial automation, wearable electronics, smart infrastructure, healthcare, agriculture, defence and extreme-environment applications.

Unlike digital AI, where a small group of American foundation model companies and NVIDIA-based computing infrastructure increasingly define the competitive frontier, the Physical AI market remains an open global race. Leadership will depend on the ability to combine AI intelligence, manufacturing capability, deployment data, regulatory speed, supply chain control, certified trustworthiness and competitive production costs.

The report identifies distinct regional strengths. The United States leads in foundation models and AI intelligence, while China holds significant advantages in manufacturing scale and cost. Europe is strongly positioned in industrial deployment and certified trustworthiness, and Japan benefits from extensive operational data generated through high robot density. No geography or company has yet assembled all the capabilities required to establish decisive market leadership.

The 2026-2032 period is expected to be critical as companies and governments compete to build infrastructure, secure semiconductor supply chains, expand deployment fleets and establish regulatory standards. Decisions made during this window could shape the Physical AI market for decades.

Three-Wave Physical AI Adoption Framework

  • Wave 1: Industrial Proving Ground - Deployment focuses on structured environments with measurable return on investment, including factories, warehouses, logistics hubs and controlled commercial facilities.
  • Wave 2: Cross-Sector Expansion - Physical AI moves into semi-structured environments as performance improves, unit economics strengthen and manufacturing scale drives price compression.
  • Wave 3: Consumer and Sovereign Deployment - Physical AI reaches homes, wearable platforms, public infrastructure and nationally strategic systems at scale.

The semiconductor and hardware ecosystem underpins every segment covered. The report assesses GPUs, FPGAs, ASICs and neuromorphic processors supporting edge inference, real-time sensor processing and safety-critical embedded control. It also examines actuators, sensors, energy storage, simulation platforms, digital twins, onboard computing and the supply chain risks affecting commercial deployment.

Market Coverage Across Major Physical AI Sectors

The report provides market analysis and company profiles across ten sectors:

  • Industrial Automation and Smart Manufacturing
  • Autonomous Vehicles and Mobility Systems
  • Humanoid and Service Robots
  • Smart Infrastructure and the Built Environment
  • Healthcare and Medical Physical AI
  • AgriTech and Environmental Physical AI
  • Defence, Security and Dual-Use Physical AI
  • Space Robotics and Extreme Environments
  • Consumer Physical AI and Smart Home
  • Wearable Electronics and Physical AI Integration

Autonomous mobility coverage includes self-driving cars, driverless freight, last-mile delivery robots, delivery drones, autonomous maritime systems, eVTOL air taxis, vertiport infrastructure and UTM platforms. Industrial analysis addresses robotic arms, collaborative robots, AI-driven warehouse automation, predictive maintenance, computer vision inspection, autonomous mobile robots and smart factory orchestration.

Healthcare coverage includes surgical robotics, medical exoskeletons, hospital logistics systems, clinical support robots and AI-enabled medical platforms. AgriTech analysis evaluates autonomous tractors, field equipment, agricultural drones, precision agriculture, environmental monitoring and farm automation. Defence and security coverage examines unmanned aerial vehicles, unmanned ground vehicles, maritime platforms, counter-UAS systems and command enablement technologies.

The report also assesses robots designed for space, underwater operations, nuclear facilities, mining, subsurface environments and hazardous industrial inspection. Consumer market coverage includes robot vacuums, outdoor robots, personal and companion robots, smart home automation and consumer AI platforms.

Wearable electronics represent one of the largest near-term Physical AI opportunities. The analysis covers smartwatches, smart rings, AR/VR/XR and smart glasses, AI hearables, medical and clinical wearables, exoskeletons, neural interfaces and BCI, industrial safety wearables, smart clothing and e-textiles, wearable AI chips, sports performance devices and remote patient monitoring platforms.

Technology, Regulation and Competitive Intelligence

Key technology areas include multimodal sensor fusion, event-based cameras, Vision-Language-Action models, world models, reinforcement learning, imitation learning, open-source robotics AI, dexterous manipulation, flexible electronics, edge computing, simulation and energy systems. The report evaluates technology maturity by application and identifies areas where sensor limitations, manipulation challenges and safety requirements continue to constrain deployment.

Regional analysis covers North America, Europe, China and the Rest of World, including Asia-Pacific, the Middle East, Latin America and Africa. Each market is assessed according to investment activity, regulation, deployment density, industrial capability and competitive positioning. Regulatory coverage includes the United States framework, European Union AI Act implications and China's state-directed deployment strategy.

More than 700 companies are profiled using a consistent structure covering country of origin, business overview, funding history, products, technology and corporate website. Featured organizations span established technology leaders and emerging innovators, including Abbott, Airbus, Amazon Robotics, Anduril Industries, Apple, Apptronik, Baidu Apollo Go, Boston Dynamics, Caterpillar, DJI, FANUC, Figure AI, Garmin, Google, Honda, Honeywell, John Deere, Johnson & Johnson MedTech, KUKA, Lockheed Martin, Medtronic, Meta, NVIDIA-related ecosystem participants and numerous specialist robotics, mobility, semiconductor, healthcare, defence, agriculture and wearable technology companies.

The report concludes that Physical AI leadership remains unresolved. Market success will require more than advanced software or low-cost manufacturing alone. The strongest competitors will be those capable of integrating intelligent models, reliable hardware, scalable production, trusted certification, secure supply chains and extensive real-world deployment.

A selection of companies mentioned in this report includes, but is not limited to:

  • Abbott
  • Accuray
  • Activ Surgical
  • Advanced Farm Technologies
  • AeiRobot
  • Aeolus Robotics
  • AeroFarms
  • AeroVironment
  • Aethon (TUG)
  • AGCO Corporation
  • AgEagle
  • Agersens
  • Agibot / Zhiyuan Robot
  • Agility Robotics
  • AGROINTELLI
  • AgriTask
  • Agtonomy
  • AiCure
  • AiQ Smart Clothing
  • AI SpaceFactory
  • AirMap
  • AirSeed Technologies
  • AIR (AIR ONE)
  • Airbus (Zephyr HAPS)
  • Aidoc
  • AliveCor
  • ALS (Automated Laboratory Systems)
  • Altius Space Machines
  • Altitude Angel
  • AltoVolo
  • Amazfit / Zepp Health
  • Ambi Robotics
  • Amazon Prime Air
  • Amazon Robotics
  • Analog Devices
  • Anduril Industries
  • ANRA Technologies
  • ANYbotics
  • Aohang Intelligent Technology
  • APOTECAchemo
  • Apple
  • Apple (Vision Pro)
  • Applied Intuition
  • Apptronik
  • Aquabotix
  • Arable
  • Archer Aviation
  • ARX Robotics
  • ARxIUM
  • Asensus Surgical (KARL STORZ)
  • ASI Mining
  • ASSA ABLOY
  • Ascendance Flight Technologies
  • Astrobotic Technology
  • Astroscale
  • Atlas Elektronik
  • AutoFlight
  • AutoGrid
  • AutoStore
  • Automated Packaging Systems
  • Auterion
  • Ava Robotics
  • Avidbots
  • Axibo
  • Axon Enterprise (TASER / AI Defence)
  • Axis Communications
  • Baidu Apollo Go
  • Balyo
  • Bang & Olufsen
  • Barnstorm AgTech
  • Bastian Solutions
  • BD (Becton Dickinson) / BD Rowa / BD Pyxis
  • Bedrock Robotics
  • BeeHero
  • Bell Flight (Bell Textron) Nexus / APT
  • Berkshire Grey
  • BETA Technologies
  • Beyond Imagination
  • Biofourmis
  • BioIntellisense
  • Bionik Labs
  • Blue In
  • Blue Origin
  • Blue River Technology (John Deere)
  • Blue White Robotics
  • Boardwalk Robotics
  • Boart Longyear
  • Boeing / Wisk Aero
  • Boeing (space systems)
  • Bonsai Robotics
  • Booster Robotics
  • Borg Robotics
  • Bosch
  • Bosch Sensortec
  • Bose
  • Boston Dynamics
  • Boston Dynamics (Spot)
  • The Bot Company
  • Brain Corp
  • Brainbox AI
  • Brainlab
  • Breaker Industries
  • BrightFarms
  • Bright Machines
  • BROKK
  • BuildingIQ
  • Built Robotics
  • Bureau Veritas
  • Burro
  • C3.ai
  • CACI International
  • Camus Energy
  • CardieX
  • Carrier Global
  • Carbon Robotics
  • Caterpillar
  • Cattle Eye
  • Circular
  • Clearpath Robotics
  • ClearSpace
  • CNH Industrial (Case IH / New Holland)
  • Cobalt Robotics
  • Coco
  • Cognex
  • Comau
  • Connecterra
  • Contoro Robotics
  • CopperTree Analytics
  • Corindus (Siemens Healthineers)
  • Covariant
  • CREAL SA
  • CropX
  • Cubic Farm Systems
  • Current Health
  • Cyberdyne
  • Cyberdyne (HAL)
  • CycloTech
  • Daikin
  • DARPA (RSGS program)
  • Dascena
  • Dataa Robotics
  • Dedrone (Axon)
  • DEKA Research
  • DeLaval
  • Denso Robotics
  • Deep Robotics
  • Deep Trekker
  • Devanthro
  • Dexcom
  • Diehl Aviation
  • Digger DTR
  • Diligent Robotics
  • DistalMotion
  • DJI
  • Dobot Robotics
  • Doccla
  • DOK-ING
  • D-Orbit
  • Dogtooth Technologies
  • Doroni Aerospace
  • Dreame Technology
  • DroneDeploy
  • Dronamics
  • Dufour Aerospace
  • Durr
  • Dusty Robotics
  • Dwbrobot
  • Dyna Robotics
  • Dynium Robot
  • EarthSense
  • ECA Group
  • Ecobee
  • Ecorobotix
  • Ecovacs
  • Eden Green Technology
  • Ehang
  • Eka Robotics
  • Ekso Bionics
  • Electron Robots
  • Elephant Robotics
  • Elevate Farms
  • Elexon Mining
  • Elbit Systems
  • Elroy Air
  • Embodied Inc.
  • Emerson Electric / AspenTech
  • Emesent
  • Emotiv
  • Enchanted Tools
  • EngineAI
  • Engineered Arts
  • Enkel Energi
  • Enlighted (Siemens)
  • Enline Energy
  • Epi-Watch
  • Epiroc
  • Epirus
  • Epson (Moverio)
  • Epson Robots
  • Epoch Robotics / ROBOTERA
  • ERC System
  • Equivital
  • Eureka Robotics
  • Eve Air Mobility
  • Eviation
  • Exyn Technologies
  • FANUC
  • Farm-ng
  • FarmWise
  • FDROBOT
  • Ferrovial Vertiports
  • Fetch Robotics / Zebra Technologies
  • FFRobotics
  • Field AI
  • Figure AI
  • Fitbit (Google)
  • Flyability
  • Flytrex
  • FLIR Systems / Teledyne FLIR
  • FLSmidth
  • Formic
  • ForwardX Robotics
  • Foundation Robotics
  • Fourier Intelligence
  • Four Growers
  • Foxglove
  • Freight Farms
  • Furhat Robotics
  • Galaxea AI
  • Galbot
  • Garmin
  • Gatik
  • Gather AI
  • Gauzy
  • GE Aerospace (eVTOL / AAM Division)
  • GE HealthCare
  • GEA
  • Geek
  • Generalist
  • Generative Bionics
  • Generation Robots
  • Genetec
  • Ghost Robotics
  • GITAI
  • Globus Medical
  • Gradient Comfort
  • Greeneye Technology
  • GreyOrange
  • Hanson Robotics
  • Harvest Automation
  • Harvest CROO Robotics
  • Heart Aerospace
  • Hexagon Manufacturing Intelligence
  • HID Global
  • Hirebotics
  • Hitachi
  • Hocoma
  • Holiday Robotics
  • Honda
  • Honeywell Building Management
  • Honeywell Intelligrated
  • Horizon Aircraft
  • HTC (Vive XR)
  • Hullbot
  • Humanoid (SKL Robotics)
  • Huntington Ingalls Industries (REMUS)
  • Huawei
  • Hylio
  • IBM
  • IBM Maximo
  • ICON (extraterrestrial construction)
  • Inceptio
  • iniVation AG
  • InstantEye Robotics
  • IntBot
  • Interactive Wear
  • InteraXon (Muse)
  • InTouch Health (Teladoc)
  • InVia Robotics
  • Inuktun
  • Iron Ox
  • iRhythm
  • Isansys Lifecare
  • Itron
  • i.v.STATION
  • Jabra (GN Audio)
  • JAKA Robotics
  • Jaunt Air Mobility
  • JBT Corporation
  • Joby Aviation
  • John Deere
  • Johnson & Johnson MedTech (OTTAVA)
  • Johnson Controls
  • JOZ-Tech
  • JuneBrain
  • KAKTI
  • Kaman (KMAX)
  • Kawada Robotics
  • Kawasaki Heavy Industries
  • Kawasaki Heavy Industries Robotics
  • Keenon Robotics
  • Kepler Exploration Robotics
  • Kernel
  • Keybotic
  • Kiwibot
  • KION Group
  • Kinestral Technologies
  • KNAPP
  • KODE Labs
  • Kodiak Robotics
  • Koidra
  • KONE
  • KUKA
  • Kubota
  • Kuafu
  • K.U.L.T
  • L3Harris Technologies
  • Landis Gyr
  • Laronix
  • Leju Robotics
  • Lely
  • Leonardo DRS
  • Levi Strauss (Project Jacquard)
  • LifeSignals Group
  • Liebherr
  • LimX Dynamics
  • Lockheed Martin
  • Locus Robotics
  • Loki Robotics
  • Lucid Audio
  • Lunar Outpost
  • Lumos Robotics
  • MacLean Engineering
  • Macco Robotics
  • Magic Leap
  • MagicLab
  • Malloy Aeronautics
  • Manna Drone Delivery
  • MANUS Technology Group
  • MARTAC
  • Masimo
  • Matic (Robotics)
  • Maxar Technologies
  • May Mobility
  • Mayflower Autonomous Ship (ProMare / IBM)
  • MDT
  • Mecademic
  • Medra
  • Medrobotics
  • Medtronic
  • Mendaera
  • Mentee Robotics
  • Meta

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