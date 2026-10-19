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Disclosure Of Trading In Own Shares From October 12, 2026 To October 14, 2026


Date: 2026-10-19 04:31:24

(MENAFN- GlobeNewsWire - Nasdaq)

Head Office: 39, Esplanade du Général de Gaulle 92800 Puteaux La Défense, France
Tel: + 33 (0) 1 59 23 65 00 –
a French Société Anonyme with a share capital of € 43,746,793 – R.C.S. Nanterre 393 525 852 – Id VAT FR 74 393 525 852
Disclosure of trading in own shares
From October 12 to 14, 2026
Issuer: Nexans
Category: treasury shares
Pursuant to applicable law on share buybacks, Nexans declares the following purchases of its own shares from October 12 to 14, 2026
The trades have been executed within the framework of the description of the buyback program published on April 2nd, 2026, on the Company's website () by an investment firm pursuant to a mandate.
Name of the Issuer Identity Code of the Issuer Day of the transaction Identity Code of Total daily volume (in number of shares) Daily weighted average purchase price of the shares Market (MIC Code)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 10/12/2026 FR0000044448 3 000 132.0176 XPAR
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 13/10/2026 FR0000044448 3 000 131.6110 XPAR
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 14/10/2026 FR0000044448 4 556 130.9545 XPAR
TOTAL 10,556
Name of the issuer Identity Code of the Issuer Name of the Broker Identity Code of the Broker Day/time of the transaction (Paris Time) Identity Code of the financial instrument Quantity bought Price per unit Currency Identity Code of the Market Reference number of the transaction Purpose of the buyback
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 12/10/2026 09:01:00 FR0000044448 75 133.1000 EUR XPAR FVZqO744TaGBIu8_4vIzmQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 12/10/2026 09:01:00 FR0000044448 84 133.1000 EUR XPAR OSbxKUoXQL2ScqB57cavYwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 12/10/2026 09:07:20 FR0000044448 74 131.0000 EUR XPAR zsBlNKAbR-eFGoP_qVBGWwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 12/10/2026 09:15:34 FR0000044448 76 131.9000 EUR XPAR zmQQdcwyQX-X9AAxE0Z28wA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 12/10/2026 09:43:27 FR0000044448 96 132.1000 EUR XPAR k6GME7FkTbCk7FwDqD4QQAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 12/10/2026 09:54:40 FR0000044448 185 132.3000 EUR XPAR SBe14sEURKq0A7CV3LLB3wA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 12/10/2026 10:09:21 FR0000044448 86 131.9000 EUR XPAR KkZ5EYfGSiCvAybm7b6eqAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 12/10/2026 10:55:32 FR0000044448 135 132.2000 EUR XPAR 2nOLQMgoQtSIigErHZwd1gA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 12/10/2026 10:55:32 FR0000044448 3 132.2000 EUR XPAR ChVCLpkpSQiTO8ZE1xE8VgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 12/10/2026 10:55:32 FR0000044448 3 132.2000 EUR XPAR Kdcy_SmJS7urSsUpVLJvZAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 12/10/2026 10:55:33 FR0000044448 86 132.1000 EUR XPAR Oh-iRCVRRyuJvWZXHFBi3QA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 12/10/2026 11:11:40 FR0000044448 76 132.1000 EUR XPAR HMtgL_ruTcKDHlj3Lf3T7AA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 12/10/2026 11:45:03 FR0000044448 74 132.4000 EUR XPAR cXVVoVCYRmCi1LAfVHOnSgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 12/10/2026 11:45:03 FR0000044448 73 132.4000 EUR XPAR B2XoC0OcRNmWYM43WIlJLAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 12/10/2026 12:27:05 FR0000044448 168 132.6000 EUR XPAR oSxbFnVYQGW26VXRy8UsPgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 12/10/2026 12:44:09 FR0000044448 82 132.5000 EUR XPAR p1IS6T-bTKKy4rDDH1evcwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 12/10/2026 13:21:32 FR0000044448 1 132.1000 EUR XPAR kTp_ah-VRnSKNGgMiC_atwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 12/10/2026 13:21:32 FR0000044448 79 132.1000 EUR XPAR uAAvZZxXTVa6QVYKy9CVkAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 12/10/2026 13:59:39 FR0000044448 73 132.5000 EUR XPAR 3YBMGQ3eSE2YqHR0i0npfAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 12/10/2026 13:59:39 FR0000044448 75 132.5000 EUR XPAR VqeEUDUkTPiRJZXyW_1h2AA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 12/10/2026 14:29:26 FR0000044448 74 132.5000 EUR XPAR a8DZgsuJTrSDHTvz5sY0QQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 12/10/2026 14:34:12 FR0000044448 81 132.3000 EUR XPAR 0J9iFCITQCilg1AWP2XGgwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 12/10/2026 14:49:13 FR0000044448 83 132.3000 EUR XPAR 4WVg_QRYQXGz7iC5TIysMQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 12/10/2026 15:29:09 FR0000044448 77 131.9000 EUR XPAR dtoAMYdiQI2qjw5WRnu77AA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 12/10/2026 15:29:09 FR0000044448 141 131.9000 EUR XPAR K_H6EZAJTeekSsxK7lBM8QA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 12/10/2026 15:47:34 FR0000044448 81 131.2000 EUR XPAR J-mvpYvMQge-TKyHKo8VCwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 12/10/2026 15:59:27 FR0000044448 77 131.5000 EUR XPAR 1mS4oLBmRAKiyTtd81LBxAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 12/10/2026 16:02:19 FR0000044448 74 131.3000 EUR XPAR WscZ4IbPRwuj-QxUsY3DaAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 12/10/2026 16:15:54 FR0000044448 78 131.6000 EUR XPAR 5V237f2uTsKFKfUZGzRI1AA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 12/10/2026 16:22:56 FR0000044448 81 131.2000 EUR XPAR lT76uMb6Rry7G12997LJaAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 12/10/2026 16:32:13 FR0000044448 31 131.1000 EUR XPAR GwEg700QQZKEL-qEHoPzFQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 12/10/2026 16:34:48 FR0000044448 75 131.3000 EUR XPAR riTgwYGMTUepneXB3XN9ugA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 12/10/2026 16:46:39 FR0000044448 86 131.4000 EUR XPAR hxBxHkBtThinLNZrGjCyCwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 12/10/2026 17:01:20 FR0000044448 80 131.7000 EUR XPAR -gdFovQAT664Q6g7l7IJxwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 12/10/2026 17:11:09 FR0000044448 86 131.7000 EUR XPAR s9qqGKs0TZqs9NEMgGyyWgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 12/10/2026 17:13:02 FR0000044448 87 131.6000 EUR XPAR t7udRKjGTeeOinrT4qqy3AA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 12/10/2026 17:24:35 FR0000044448 1 131.8000 EUR XPAR f8CaswetSm6WDRyuFbYdiQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 12/10/2026 17:24:35 FR0000044448 20 131.8000 EUR XPAR Fgq-euljS3iNIYYsprssAgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 12/10/2026 17:24:35 FR0000044448 83 131.8000 EUR XPAR sL4PxcJYSYmboXeINo4YOAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/10/2026 09:01:00 FR0000044448 88 129.7000 EUR XPAR Ye0WYXRmSx2FKytk-ikRngA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/10/2026 09:15:48 FR0000044448 91 130.3000 EUR XPAR kpjgMiMiSFauWUQoRjB97gA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/10/2026 09:21:52 FR0000044448 95 130.4000 EUR XPAR GOKHggUsRXaOheGE-w-B6wA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/10/2026 09:30:31 FR0000044448 135 129.7000 EUR XPAR orGCgQ6gSfmqvvrojMEyXQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/10/2026 09:30:31 FR0000044448 16 129.7000 EUR XPAR tfa8GOykSnuksOaYiZDdxAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/10/2026 09:30:31 FR0000044448 144 129.7000 EUR XPAR zWsoEy7ySt6eL_nFiauaNwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/10/2026 10:07:53 FR0000044448 3 131.4000 EUR XPAR bLGiqRq5Rp6R2U9mEcJKGwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/10/2026 10:13:42 FR0000044448 76 131.6000 EUR XPAR jIpfRBRsTMGo1BTenHqSQAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/10/2026 10:27:42 FR0000044448 77 132.1000 EUR XPAR rarqXxQgRD2nx6A-MSeiZgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/10/2026 10:38:49 FR0000044448 86 131.9000 EUR XPAR NOvvQT3uQxGOo91aWFNR9AA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/10/2026 11:00:41 FR0000044448 74 132.2000 EUR XPAR S2vsWfhuRke2XkIPRWy2bwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/10/2026 11:08:30 FR0000044448 81 132.2000 EUR XPAR zGn5BmjzSL23p6lS53pIwAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/10/2026 11:08:30 FR0000044448 19 132.2000 EUR XPAR sd3whmEMTOuXRcIQmHFAggA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/10/2026 11:08:30 FR0000044448 93 132.2000 EUR XPAR 6gSFYjl_QZOY20AFi4nUEAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/10/2026 11:08:30 FR0000044448 7 132.2000 EUR XPAR 8Jhb8AwaSe2Dkg8aGZbT4gA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/10/2026 12:00:01 FR0000044448 112 132.4000 EUR XPAR 0brzdbS9S3isY-omz0XJUwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/10/2026 12:00:01 FR0000044448 76 132.4000 EUR XPAR TgwJItR7T_i3tnT6SXunhgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/10/2026 12:11:41 FR0000044448 79 132.3000 EUR XPAR 9o5WXIY8TASjPecECakloAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/10/2026 12:46:49 FR0000044448 84 132.3000 EUR XPAR 7DdI-rQDTm-W7Z8FVyFjBQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/10/2026 13:00:31 FR0000044448 78 132.2000 EUR XPAR JPy550DoQm6rlwecPxk6_QA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/10/2026 14:06:07 FR0000044448 38 131.9000 EUR XPAR HT6gntRNSQ6q4tcRGOj9WAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/10/2026 14:06:07 FR0000044448 116 131.9000 EUR XPAR lr4rFTMQSjuXeoj63U0gBQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/10/2026 14:38:27 FR0000044448 134 131.7000 EUR XPAR qM8KwJPkTYC5DOTP-vhYDwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/10/2026 14:38:27 FR0000044448 34 131.7000 EUR XPAR Fc1dD7TrSUyQxhUe4NgzmAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/10/2026 15:00:20 FR0000044448 76 131.5000 EUR XPAR FA9k8UR1TI6TfaFe99OcYwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/10/2026 15:27:41 FR0000044448 80 132.2000 EUR XPAR 32ho-9eWTgKDXQ6jRBN08AA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/10/2026 15:35:20 FR0000044448 73 132.1000 EUR XPAR 7crf3ZVIQ6GTfYDRuYAVoAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/10/2026 15:43:26 FR0000044448 95 132.6000 EUR XPAR guuV-a2fSpC4PhffYXulIQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/10/2026 15:53:42 FR0000044448 123 132.5000 EUR XPAR fySGnnGJThqqjqAa5oLtqAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/10/2026 16:11:35 FR0000044448 33 132.1000 EUR XPAR 7ywecjqWQF-jVPw1DPupHwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/10/2026 16:11:35 FR0000044448 21 132.1000 EUR XPAR Ko0KmYK-SjGDLP34JObDYAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/10/2026 16:11:35 FR0000044448 85 132.1000 EUR XPAR 8bqL2_5jQdSaS3E8XRAaCwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/10/2026 16:25:35 FR0000044448 100 132.0000 EUR XPAR SVGKz3OCQAODwv-a2tHzUgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/10/2026 16:34:52 FR0000044448 84 131.6000 EUR XPAR ZoioWp4YQDib4D335tjzjQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/10/2026 16:52:37 FR0000044448 97 131.5000 EUR XPAR l3GEqbK2T9msxh1EkE-ZOQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/10/2026 17:00:17 FR0000044448 14 131.7000 EUR XPAR KwSMr83zRD64FilxbiQjQAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/10/2026 17:00:17 FR0000044448 67 131.7000 EUR XPAR lE87hKnLSxawNLlvGTex4AA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/10/2026 17:05:57 FR0000044448 72 131.6000 EUR XPAR -mJz6NibTE69HRWme-tQbAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 13/10/2026 17:27:03 FR0000044448 144 131.6000 EUR XPAR 3481847933045 MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 14/10/2026 09:00:30 FR0000044448 20 133.9000 EUR XPAR 6rkI1_1SQnKfCiM4eAIC1wA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 14/10/2026 09:00:44 FR0000044448 78 133.6000 EUR XPAR PF1u_EwdThiPb2h5xN6oFwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 14/10/2026 09:02:40 FR0000044448 79 133.3000 EUR XPAR t-cXpFCSRlWXSOg1Sk7UjAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 14/10/2026 09:21:45 FR0000044448 82 132.5000 EUR XPAR -lCh3icuSmmBGaafMixiYwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 14/10/2026 09:33:34 FR0000044448 77 132.4000 EUR XPAR C40s08W0SqKwqnBxJgPx0AA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 14/10/2026 09:33:34 FR0000044448 16 132.3000 EUR XPAR 7fbeXbRPTeaj251tTqKe1QA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 14/10/2026 09:40:01 FR0000044448 71 132.2000 EUR XPAR BSKY3MWOSLWoufMzsdmT9QA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 14/10/2026 09:40:01 FR0000044448 78 132.2000 EUR XPAR MrlRE5_YSd2h29hVHQMaFwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 14/10/2026 10:24:49 FR0000044448 5 132.2000 EUR XPAR vH6rrpszTJ2bWp5x_XLtaAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 14/10/2026 10:24:49 FR0000044448 70 132.2000 EUR XPAR jvipntz4RcOnWx8TtFnGJQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 14/10/2026 10:30:03 FR0000044448 9 132.0000 EUR XPAR 4sAa4Y_YRN2lyld50aRM5gA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 14/10/2026 10:32:05 FR0000044448 72 132.0000 EUR XPAR lU9ih3hgRq-aDPwnb4KtjQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 14/10/2026 10:57:47 FR0000044448 80 131.7000 EUR XPAR Z3RtMCuKRq6yPIytU3NluQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 14/10/2026 10:57:47 FR0000044448 80 131.7000 EUR XPAR ZqnA_VuLTmGfx5eE4Ei2iQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 14/10/2026 10:57:47 FR0000044448 71 131.7000 EUR XPAR kU3HbDWlTJq0_LDoCv1v1AA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 14/10/2026 10:57:47 FR0000044448 73 131.7000 EUR XPAR uwCYqmiuTAqubGStNS38IwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 14/10/2026 11:29:47 FR0000044448 68 131.3000 EUR XPAR kecUvBbLSoa97BjKiMC6sgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 14/10/2026 11:29:47 FR0000044448 3 131.3000 EUR XPAR PhOpL2N6SpCeLgWqKx1v4QA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 14/10/2026 12:12:27 FR0000044448 98 132.1000 EUR XPAR MT-WOeOPQKqSnIsEj3Kk4AA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 14/10/2026 12:12:27 FR0000044448 2 132.1000 EUR XPAR fxpY_GLyTrSUdwdU-2Ls3gA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 14/10/2026 12:12:27 FR0000044448 98 132.1000 EUR XPAR rPqyuA85SKCMT_uViQsg1gA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 14/10/2026 12:34:23 FR0000044448 78 132.0000 EUR XPAR _PML64oVTJ2jzFd5FKK2VAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 14/10/2026 12:50:41 FR0000044448 72 131.6000 EUR XPAR xg2FWMyNRLCoRUgvPSgAlAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 14/10/2026 13:30:41 FR0000044448 85 131.7000 EUR XPAR ETSv_l8-QjWqgwd9jmkMMwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 14/10/2026 13:42:02 FR0000044448 12 131.4000 EUR XPAR Cm471bxJRIGxeMhP_LjSUAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 14/10/2026 13:48:31 FR0000044448 75 131.5000 EUR XPAR fgFH4Q3nTS2LnlA6sNXOeAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 14/10/2026 14:08:46 FR0000044448 66 132.1000 EUR XPAR -xbuPL65T-WMFOMskYkX0AA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 14/10/2026 14:08:46 FR0000044448 11 132.1000 EUR XPAR FzmVmK05RsWPkBzPqteNaQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 14/10/2026 14:20:08 FR0000044448 76 132.3000 EUR XPAR nwI-R6c3TRuKmRI7XknCWAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 14/10/2026 15:03:14 FR0000044448 77 131.5000 EUR XPAR u_F5XBHRSLybzzzpicqI6QA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 14/10/2026 15:11:42 FR0000044448 77 131.2000 EUR XPAR CDeJ-5_7QCCI9m9Ip0Gt3AA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 14/10/2026 15:25:09 FR0000044448 75 131.1000 EUR XPAR nXEi8iC_S8ey2sO1rMNXXAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 14/10/2026 15:28:36 FR0000044448 71 131.1000 EUR XPAR qSP3xkO0QnyAaRIX1QsrcAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 14/10/2026 15:44:05 FR0000044448 81 130.9000 EUR XPAR PpAXcwnxRGS05QSBao4BXwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 14/10/2026 15:48:19 FR0000044448 88 130.9000 EUR XPAR yHZu57zISDa-HWLEM9FBJQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 14/10/2026 15:50:53 FR0000044448 42 130.7000 EUR XPAR Wq9httkWRDehBOf8HGkYVgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 14/10/2026 15:50:53 FR0000044448 44 130.7000 EUR XPAR xQphWAgpSAmTthIR8vn4zwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 14/10/2026 16:11:12 FR0000044448 70 131.0000 EUR XPAR Jh7hyXyIRtWw_gGm1a3cQgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 14/10/2026 16:17:11 FR0000044448 71 131.1000 EUR XPAR 1nD-MKkHTa2zjhg0PTHEKAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 14/10/2026 16:27:57 FR0000044448 74 130.5000 EUR XPAR lvjvRYHMQdmV8ivyAkBtnwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 14/10/2026 16:35:15 FR0000044448 73 130.7000 EUR XPAR 2lw5NKKgTG2Y5NBCNyFl8QA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 14/10/2026 16:46:47 FR0000044448 163 130.6000 EUR XPAR Axf0Rvw5TqCsBXjU1vcMjAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 14/10/2026 17:00:17 FR0000044448 77 129.8000 EUR XPAR BZ2iQcIkSMSNc8XwawkMLwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 14/10/2026 17:01:36 FR0000044448 88 130.0000 EUR XPAR 3483696019045 MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 14/10/2026 17:01:54 FR0000044448 50 130.0000 EUR XPAR 3483696518045 MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 14/10/2026 17:01:56 FR0000044448 50 130.0000 EUR XPAR 3483696556045 MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 14/10/2026 17:01:56 FR0000044448 50 130.0000 EUR XPAR 3483696557045 MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 14/10/2026 17:02:05 FR0000044448 45 130.0000 EUR XPAR 3483696870045 MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 14/10/2026 17:02:05 FR0000044448 5 130.0000 EUR XPAR 3483696871045 MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 14/10/2026 17:07:36 FR0000044448 2 130.0000 EUR XPAR 3483708036045 MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 14/10/2026 17:07:36 FR0000044448 6 130.0000 EUR XPAR 3483708037045 MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 14/10/2026 17:07:36 FR0000044448 42 130.0000 EUR XPAR 3483708038045 MAR Art.5 §2c)
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NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 14/10/2026 17:07:36 FR0000044448 6 130.0000 EUR XPAR 3483708044045 MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 14/10/2026 17:07:36 FR0000044448 44 130.0000 EUR XPAR 3483708045045 MAR Art.5 §2c)
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NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 14/10/2026 17:07:52 FR0000044448 50 129.9000 EUR XPAR 3483708471045 MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 14/10/2026 17:07:52 FR0000044448 50 129.9000 EUR XPAR 3483708472045 MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 14/10/2026 17:07:52 FR0000044448 50 129.9000 EUR XPAR 3483708473045 MAR Art.5 §2c)
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NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 14/10/2026 17:07:52 FR0000044448 50 129.9000 EUR XPAR 3483708475045 MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 14/10/2026 17:07:52 FR0000044448 17 129.9000 EUR XPAR 3483708476045 MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 14/10/2026 17:07:52 FR0000044448 50 129.9000 EUR XPAR 3483708477045 MAR Art.5 §2c)
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NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 14/10/2026 17:15:34 FR0000044448 72 129.9000 EUR XPAR 3483729522045 MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 14/10/2026 17:15:34 FR0000044448 100 129.9000 EUR XPAR 3483729523045 MAR Art.5 §2c)
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NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 14/10/2026 17:15:34 FR0000044448 59 129.9000 EUR XPAR 3483729535045 MAR Art.5 §2c)


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