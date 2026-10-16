Immuno-Oncology Diagnostics Market To Reach $11.1B By 2030 As Checkpoint Inhibitor And Cell Therapy Pipelines Drive Demand For Companion Tests
|Report Attribute
|Details
|No. of Pages
|479
|Forecast Period
|2025 - 2030
|Estimated Market Value (USD) in 2025
|$6.22 Billion
|Forecasted Market Value (USD) by 2030
|$11.1 Billion
|Compound Annual Growth Rate
|12.3%
|Regions Covered
|Global
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