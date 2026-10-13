Yun Si Yun Hadir Di F1 Singapura 2026, Ikut Meramaikan Liputan Coupang Play

(Sumber: Instagram Yun Si Yun)

(Sumber: Instagram Yun Si Yun)

SINGAPURA, SINGAPORE, October 13, 2026 /EINPresswire / -- Aktor Korea Selatan ini tampil sebagai tamu spesial dalam liputan Grand Prix Singapura, mengunjungi garasi Pirelli, dan membagikan pengalaman di balik layar ajang Formula 1

Aktor Korea Selatan Yun Si Yun berpartisipasi dalam liputan Formula 1 Grand Prix Singapura 2026 bersama Coupang Play, yang berlangsung pada 9–11 Oktober di Marina Bay Street Circuit. Hadir sebagai tamu spesial, Yun mengikuti berbagai kegiatan di lokasi balapan, termasuk kunjungan ke garasi Pirelli untuk melihat secara langsung persiapan dan penanganan ban yang digunakan dalam ajang Formula 1.

Yun dan Jin diundang mengunjungi garasi Pirelli di lokasi penyelenggaraan F1 Singapura, tempat mereka diperkenalkan dengan ban yang telah disiapkan untuk mobil balap dalam ajang Grand Prix. Selama kunjungan, keduanya dapat mengamati ban dari dekat dan mengikuti demonstrasi langsung, termasuk proses pengisian udara pada ban.

Pengalaman tersebut memberikan kesempatan untuk melihat area operasional Formula 1 yang umumnya tidak dapat diakses oleh penonton. Rekaman yang dibagikan dari kunjungan itu memperlihatkan Yun memegang ban balap dan mengikuti sebagian proses persiapannya, sehingga penonton dapat melihat pekerjaan teknis yang dilakukan sebelum mobil memasuki lintasan.

Yun Si Yun Berpartisipasi dalam Liputan F1 Singapura Bersama Coupang Play

Kunjungan ke garasi Pirelli merupakan bagian dari keterlibatan Yun dalam liputan Grand Prix Singapura 2026 bersama Coupang Play, yang berlangsung pada 9–11 Oktober di Marina Bay Street Circuit.

Hadir sebagai tamu spesial, Yun mengikuti produksi konten langsung di lokasi selama tiga hari penyelenggaraan Grand Prix. Menurut agensinya, KMG GLOBAL, ia menjadi aktor Korea Selatan pertama yang berpartisipasi dalam produksi konten Formula 1 secara langsung di lokasi balapan.

Liputan tersebut menampilkan suasana khas balapan malam Singapura, termasuk berbagai aktivitas di sekitar sirkuit serta akses di balik layar terhadap operasional Formula 1.

Pada 10 Oktober, Yun juga membagikan sejumlah foto dari Grand Prix melalui media sosialnya, termasuk foto yang diambil di area paddock bersama seorang pembalap. Foto-foto tersebut memberikan gambaran tambahan kepada para penggemar mengenai pengalamannya di luar kunjungan ke garasi Pirelli.

Yun Si Yun Perluas Aktivitas di Luar Dunia Televisi

Yun dikenal luas melalui perannya dalam sejumlah produksi televisi populer Korea Selatan, termasuk High Kick Through the Roof dan Bread, Love and Dreams (King of Baking, Kim Takgu).

Belakangan ini, ia juga merambah dunia teater musikal dengan melakukan debut sebagai Moo-young dalam musikal The Days. Setelah menggelar pertunjukan di Seoul, produksi tersebut melanjutkan tur ke berbagai kota di Korea Selatan, dengan jadwal pertunjukan berikutnya di Busan pada 16–18 Oktober.

Partisipasinya dalam Grand Prix Singapura mencerminkan aktivitasnya yang terus berkembang di berbagai bidang, mulai dari televisi, pertunjukan panggung hingga acara hiburan internasional.



Brand Ambassador TetherMax Tampil di Ajang F1 Singapura

Selama kunjungannya ke lokasi Formula 1, Yun terlihat mengenakan kaus berlogo TetherMax, platform global penyedia layanan cashback biaya perdagangan aset kripto.

Yun resmi ditunjuk sebagai brand ambassador TetherMax pada September 2026, sebagai bagian dari upaya perusahaan memperkuat kehadiran mereknya di pasar Asia. Sejak penunjukan tersebut, ia telah terlibat dalam berbagai kampanye merek dan inisiatif konten yang dirancang untuk menjangkau audiens di kawasan tersebut.

Penampilan Yun di Grand Prix Singapura turut memberikan eksposur tambahan bagi TetherMax melalui partisipasinya dalam ajang olahraga otomotif internasional tersebut.

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Yun Si Yun Hadir di F1 Singapura 2026, Ikut Meramaikan Liputan Coupang Play News Provided By Nux News wire October 13, 2026, 18:23 GMT Share This Article Distribution channels: Banking, Finance & Investment Industry, Business & Economy, Companies, Conferences & Trade Fairs, Consumer Goods



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