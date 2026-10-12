More Electric Aircraft Market Size, Share, Trends, And Global Forecast To 2031 Market To Reach USD 8.66 Billion As High-Voltage Systems And Power Electronics Accelerate Growth
|Report Attribute
|Details
|No. of Pages
|442
|Forecast Period
|2026 - 2031
|Estimated Market Value (USD) in 2026
|$5.95 billion
|Forecasted Market Value (USD) by 2031
|$8.66 billion
|Compound Annual Growth Rate
|7.8%
|Regions Covered
|Global
Key Topics Covered:
1 INTRODUCTION
1.1 STUDY OBJECTIVES
1.2 MARKET DEFINITION
1.3 STUDY SCOPE
1.3.1 MARKET SEGMENTATION AND REGIONAL SCOPE
1.3.2 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS
1.3.3 YEARS CONSIDERED
1.4 CURRENCY CONSIDERED
1.5 STAKEHOLDERS
1.6 SUMMARY OF CHANGES
2 EXECUTIVE SUMMARY
2.1 MARKET HIGHLIGHTS AND KEY INSIGHTS
2.2 KEY MARKET PARTICIPANTS: MAPPING OF STRATEGIC DEVELOPMENTS
2.3 DISRUPTIVE TRENDS IN MORE ELECTRIC AIRCRAFT MARKET
2.4 HIGH GROWTH SEGMENTS
2.5 REGIONAL SNAPSHOT: MARKET SIZE, GROWTH RATE, AND FORECAST
3 PREMIUM INSIGHTS
3.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN MORE ELECTRIC AIRCRAFT MARKET
3.2 MORE ELECTRIC AIRCRAFT MARKET, BY PLATFORM
3.3 MORE ELECTRIC AIRCRAFT MARKET, BY SYSTEM
3.4 MORE ELECTRIC AIRCRAFT MARKET, BY END USER
3.5 MORE ELECTRIC AIRCRAFT MARKET, BY APPLICATION
4 MARKET OVERVIEW
4.1 INTRODUCTION
4.2 MARKET DYNAMICS
4.2.1 DRIVERS
4.2.1.1 Increasing electrification of aircraft systems to enhance performance and efficiency
4.2.1.2 Growing emphasis on reducing aircraft operating and maintenance costs
4.2.1.3 Growing pressure to reduce aircraft fuel consumption and operational emissions
4.2.2 RESTRAINTS
4.2.2.1 High development, integration, and certification costs of more electric aircraft architectures
4.2.2.2 Power-density and weight limitations of high-power electrical systems
4.2.3 OPPORTUNITIES
4.2.3.1 Integration of high-voltage and high-power electrical architectures in next-generation commercial aircraft
4.2.3.2 Growing electrical power requirements in next-generation and modernized military aircraft
4.2.3.3 Growing aftermarket and MRO demand for more electric aircraft systems
4.2.4 CHALLENGES
4.2.4.1 Managing thermal loads generated by high-power electrical systems
4.2.4.2 Electromagnetic interference and compatibility risks in high-power electrical architectures
4.3 UNMET NEEDS AND WHITE SPACES IN MORE ELECTRIC AIRCRAFT MARKET
4.4 INTER-CONNECTED MARKETS AND CROSS-SECTOR OPPORTUNITIES
4.5 STRATEGIC MOVES BY TIER 1, 2, AND 3 PLAYERS
5 INDUSTRY TRENDS
5.1 INTRODUCTION
5.2 MACROECONOMIC OUTLOOK
5.2.1 INTRODUCTION
5.2.2 GDP TRENDS AND FORECAST
5.2.3 TRENDS IN GLOBAL MORE ELECTRIC AIRCRAFT MARKET
5.3 VALUE CHAIN ANALYSIS
5.4 ECOSYSTEM ANALYSIS
5.5 TRADE ANALYSIS
5.5.1 IMPORT SCENARIO (HS CODE 8807)
5.5.2 EXPORT SCENARIO (HS CODE 8807)
5.6 KEY CONFERENCES & EVENTS, 2026-2027
5.7 TRENDS & DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS
5.8 INVESTMENT & FUNDING SCENARIO
5.9 PRICING ANALYSIS
5.9.1 AVERAGE SELLING PRICE RANGE, BY COMPONENT
5.9.2 INDICATIVE PRICING ANALYSIS, BY COMPONENT
5.9.3 AVERAGE SELLING PRICE RANGE, BY PLATFORM, 2025
5.10 OPERATIONAL DATA
5.11 CASE STUDIES
5.11.1 CASE STUDY 1: BOEING 787 IMPLEMENTS MORE-ELECTRIC AIRCRAFT ARCHITECTURE
5.11.2 CASE STUDY 2: AIRBUS A350 REDUCES HYDRAULIC DEPENDENCE THROUGH ELECTRIC ACTUATION
5.11.3 CASE STUDY 3: BELL SELECTS SAFRAN HIGH-VOLTAGE STARTER-GENERATION FOR FLRAA
5.12 TOTAL COST OF OWNERSHIP
5.12.1 INTEGRATION AND DEPLOYMENT COSTS
5.12.2 TRAINING AND SPARES COSTS
5.12.3 ANNUAL OPERATIONS & MAINTENANCE COSTS
5.12.4 MID-LIFE UPGRADE & SYSTEM REFRESH COSTS
5.12.5 OTHER COSTS
5.13 BILL OF MATERIALS
5.13.1 BUSINESS MODELS
5.13.2 DIRECT SYSTEM SALES (CAPITAL PROCUREMENT MODEL)
5.13.3 LONG-TERM OEM LINE-FIT SUPPLY MODEL
5.13.4 RETROFIT & MODERNIZATION MODEL
5.13.5 AFTERMARKET, SPARES, AND MRO MODEL
5.13.6 JOINT DEVELOPMENT/RISK-SHARING MODEL
6 STRATEGIC DISRUPTION THROUGH TECHNOLOGY, PATENTS,AND AI ADOPTION
6.1 KEY EMERGING TECHNOLOGIES
6.1.1 HIGH-VOLTAGE ELECTRICAL ARCHITECTURES AND SOLID-STATE POWER DISTRIBUTION
6.1.2 SILICON CARBIDE (SIC)-BASED HIGH-POWER-DENSITY POWER ELECTRONICS
6.1.3 ADVANCED ELECTROMECHANICAL ACTUATION AND DISTRIBUTED ELECTRIC ACTUATION
6.2 COMPLEMENTARY TECHNOLOGIES
6.2.1 INTEGRATED POWER & THERMAL MANAGEMENT SYSTEMS
6.2.2 DIGITAL TWINS & MODEL-BASED ELECTRICAL SYSTEM VALIDATION
6.3 ADJACENT TECHNOLOGIES
6.3.1 HYBRID-ELECTRIC PROPULSION
6.3.2 HYDROGEN FUEL-CELL ELECTRIC PROPULSION
6.4 TECHNOLOGY/PRODUCT ROADMAP
6.5 EMERGING TECHNOLOGY TRENDS
6.5.1 WIDE-BANDGAP SEMICONDUCTORS FOR AEROSPACE POWER ELECTRONICS
6.5.2 DISTRIBUTED AND ZONAL INTELLIGENT POWER-DISTRIBUTION ARCHITECTURES
6.5.3 SOLID-STATE CIRCUIT BREAKERS AND ULTRAFAST FAULT ISOLATION
6.5.4 HIGH-VOLTAGE ARC, PARTIAL-DISCHARGE, AND INSULATION FAULT MANAGEMENT
6.5.5 DIGITAL TWINS AND VIRTUAL VALIDATION OF AIRCRAFT ELECTRICAL ARCHITECTURES
6.5.6 PROGNOSTICS AND HEALTH MANAGEMENT OF ELECTRICAL POWER ASSETS
6.5.7 HIGH-DENSITY PACKAGING AND MODULAR POWER-ELECTRONICS BUILDING BLOCKS
6.6 PATENT ANALYSIS
6.7 FUTURE APPLICATIONS
6.8 IMPACT OF AI/GEN AI ON MORE ELECTRIC AIRCRAFT MARKET
6.8.1 TOP USE CASES AND MARKET POTENTIAL MORE ELECTRIC AIRCRAFT MARKET
6.8.2 BEST PRACTICES FOLLOWED BY MANUFACTURERS IN MORE ELECTRIC AIRCRAFT MARKET
6.8.3 CASE STUDIES OF AI IMPLEMENTATION IN MORE ELECTRIC AIRCRAFT MARKET
6.8.4 INTERCONNECTED ADJACENT ECOSYSTEM AND IMPACT ON MARKET PLAYERS
6.8.5 CLIENTS' READINESS TO ADOPT GEN AI
6.9 SUCCESS STORIES AND REAL-WORLD APPLICATIONS
7 CUSTOMER LANDSCAPE AND BUYER BEHAVIOR
7.1 DECISION-MAKING PROCESS
7.2 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS AND THEIR EVALUATION CRITERIA
7.2.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS
7.2.2 BUYING CRITERIA
7.3 ADOPTION BARRIERS AND INTERNAL CHALLENGES
7.4 UNMET NEEDS OF END USERS
7.4.1 NEED FOR HIGH-EFFICIENCY, RELIABLE, AND LIGHTWEIGHT ELECTRICAL SYSTEMS
7.4.2 NEED FOR INTEROPERABLE, SCALABLE, AND FUTURE-READY ELECTRICAL ARCHITECTURES
7.4.3 NEED FOR FLEET-WIDE COVERAGE AND LIFECYCLE PRODUCT CONTINUITY
8 SUSTAINABILITY AND REGULATORY LANDSCAPE
8.1 REGIONAL REGULATIONS AND COMPLIANCE
8.1.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES,AND OTHER ORGANIZATIONS
8.1.2 INDUSTRY STANDARDS
8.2 SUSTAINABILITY INITIATIVES
8.2.1 ECO-APPLICATIONS
8.3 SUSTAINABILITY IMPACT AND REGULATORY POLICY INITIATIVES
8.3.1 SUSTAINABILITY IMPACT ON MORE ELECTRIC AIRCRAFT MARKET
8.3.2 REGULATORY POLICIES GOVERNING MORE ELECTRIC AIRCRAFT CERTIFICATION, PROCUREMENT, AND DEPLOYMENT
8.4 CERTIFICATIONS, LABELING, AND ECO-STANDARDS
9 MORE ELECTRIC AIRCRAFT MARKET, BY PLATFORM(MARKET SIZE & FORECAST TO 2031-USD MILLION)
9.1 INTRODUCTION
9.2 FIXED-WING
9.2.1 INCREASING ELECTRICAL POWER REQUIREMENTS DRIVE ADOPTION IN FIXED-WING AIRCRAFT
9.2.2 NARROW-BODY AIRCRAFT
9.2.2.1 Weight optimization and operational efficiency to drive market
9.2.3 WIDE-BODY AIRCRAFT
9.2.3.1 Higher electrical power requirements and fuel efficiency targets to drive market
9.2.4 REGIONAL AIRCRAFT
9.2.4.1 High-flight cycle intensity and maintenance cost optimization to drive market
9.2.5 FIGHTER JETS
9.2.5.1 Rising mission-system electrical loads and power density requirements to drive market
9.3 ROTARY-WING
9.3.1 REDUCTION OF HYDRAULIC SYSTEM COMPLEXITY AND IMPROVEMENT IN MISSION RELIABILITY TO DRIVE MARKET
9.3.2 MEDIUM HELICOPTERS
9.3.2.1 Increasing need for efficient electrical power management to drive market
9.3.3 HEAVY HELICOPTERS
9.3.3.1 High auxiliary power demand and payload efficiency requirements to drive market
10 MORE ELECTRIC AIRCRAFT MARKET, BY SYSTEM(MARKET SIZE & FORECAST TO 2031-USD MILLION)
10.1 INTRODUCTION
10.2 PROPULSION SYSTEM
10.2.1 INCREASING ELECTRIFICATION OF PROPULSION-ASSOCIATED FUNCTIONS TO DRIVE MARKET
10.2.2 FUEL MANAGEMENT SYSTEM
10.2.2.1 Electrification of fuel pumping and metering to reduce parasitic power losses and optimize fuel delivery to drive market
10.2.3 THRUST REVERSER SYSTEM
10.2.3.1 Reduced hydraulic complexity and improved deployment reliability to drive market
10.3 AIRCRAFT SYSTEM
10.3.1 INCREASING ELECTRIFICATION OF ONBOARD AIRCRAFT FUNCTIONS TO DRIVE MARKET
10.3.2 ENVIRONMENTAL CONTROL SYSTEM
10.3.2.1 Elimination of engine bleed-air dependence to improve aircraft energy efficiency to drive market
10.3.3 ACCESSORY DRIVE SYSTEM
10.3.3.1 Shift from mechanically driven accessories toward independently controlled electric drives to drive market
10.3.4 POWER MANAGEMENT SYSTEM
10.3.4.1 Rising electrical loads and increasing power-network complexity to drive intelligent power management adoption
10.3.5 CABIN INTERIOR SYSTEM
10.3.5.1 Increasing electrical demand from connected and digitally equipped cabins to drive market
11 MORE ELECTRIC AIRCRAFT MARKET, BY COMPONENT(MARKET SIZE & FORECAST TO 2031-USD MILLION)
11.1 INTRODUCTION
11.2 ENGINE
11.2.1 INCREASING ELECTRIFICATION OF ENGINE ACCESSORIES AND POWER OFFTAKE FOR PROPULSION EFFICIENCY TO DRIVE MARKET
11.3 BATTERY
11.3.1 GROWING NEED FOR HIGH-POWER ENERGY STORAGE AND PEAK-LOAD SUPPORT TO DRIVE MARKET
11.4 FUEL CELLS
11.4.1 DEMAND FOR LOW-EMISSION ONBOARD POWER GENERATION TO DRIVE MARKET
11.5 SOLAR CELLS
11.5.1 INCREASING DEMAND FOR SUPPLEMENTAL ELECTRICAL POWER AND EXTENDED ENERGY AVAILABILITY TO DRIVE MARKET
11.6 GENERATORS
11.6.1 RISING ONBOARD ELECTRICAL LOADS AND TRANSITION TOWARD HIGHER-CAPACITY POWER GENERATION TO DRIVE MARKET
11.6.2 STARTER GENERATORS
11.6.2.1 Integration of engine starting and power generation functions for reduced weight and system complexity to drive market
11.6.3 AUXILIARY POWER UNITS (APU)
11.6.3.1 Growing demand for independent electrical power during ground and non-propulsive operations to drive market
11.6.4 VSCF GENERATORS
11.6.4.1 Need for stable electrical frequency across variable engine speeds to drive market
11.7 ACTUATORS
11.7.1 SHIFT TOWARD DISTRIBUTED ELECTRIC ACTUATION FOR REDUCED HYDRAULIC DEPENDENCE AND IMPROVED SYSTEM EFFICIENCY TO DRIVE MARKET
11.7.2 ELECTRIC
11.7.2.1 Replacement of centralized hydraulic actuation with point-of-use electrical motion control to drive market
11.7.3 HYBRID ELECTRIC
11.7.3.1 Need to combine hydraulic force density with distributed electrical control and redundancy to drive market
11.7.4 ELECTRO-HYDRO-STATIC ACTUATORS (EHA)
11.7.4.1 Increasing adoption of localized hydraulic power generation to reduce centralized hydraulic infrastructure to drive market
11.7.5 ELECTRO-MECHANICAL ACTUATORS (EMA)
11.7.5.1 Increasing replacement of fluid-based actuation with direct electrical-to-mechanical motion to drive market
11.7.6 ELECTRICAL BACKUP HYDRAULIC ACTUATORS (EBHA)
11.7.6.1 Growing requirement for independent backup actuation and enhanced fault tolerance to drive market
11.8 ELECTRIC PUMPS
11.8.1 SHIFT TOWARD DEMAND-BASED FLUID POWER GENERATION TO REDUCE MECHANICAL POWER EXTRACTION TO DRIVE MARKET
11.9 POWER ELECTRONICS
11.9.1 RISING NEED FOR HIGH-EFFICIENCY POWER CONVERSION ACROSS MULTI-VOLTAGE AIRCRAFT ELECTRICAL ARCHITECTURES TO DRIVE MARKET
11.9.2 RECTIFIERS
11.9.2.1 Growing adoption of high-voltage DC architectures to increase demand for efficient AC-to-DC conversion
11.9.3 INVERTERS
11.9.3.1 Increasing deployment of variable-speed electric motors and actuation systems to drive market
11.9.4 POWER CONVERTERS
11.9.4.1 Increasing integration of multiple voltage levels and electrical power sources to drive market
11.10 DISTRIBUTION DEVICES
11.10.1 EXPANSION OF HIGH-VOLTAGE ELECTRICAL ARCHITECTURES AND NEED FOR LIGHTWEIGHT POWER DISTRIBUTION TO DRIVE MARKET
11.10.2 WIRES & CABLES
11.10.2.1 Rising high-voltage power transmission requirements and need to reduce wiring weight to drive market
11.10.3 CONNECTORS & CONNECTOR ACCESSORIES
11.10.3.1 Increasing need for reliable high-voltage interconnections in harsh aircraft operating environments to drive market
11.10.4 BUSBARS
11.10.4.1 Growing demand for compact high-current distribution and improved power density to drive market
11.11 VALVES
11.11.1 GROWING ADOPTION OF ELECTRICALLY CONTROLLED FLUID MANAGEMENT FOR PRECISION AND REDUCED HYDRAULIC SYSTEM COMPLEXITY TO DRIVE MARKET
11.12 LANDING GEARS
11.12.1 ELECTRIFICATION OF BRAKING, STEERING, AND GEAR ACTUATION TO DRIVE MARKET
12 MORE ELECTRIC AIRCRAFT MARKET, BY APPLICATION(MARKET SIZE & FORECAST TO 2031-USD MILLION)
12.1 INTRODUCTION
12.2 POWER GENERATION
12.2.1 RISING ONBOARD ELECTRICAL LOADS AND NEED FOR HIGHER POWER DENSITY GENERATION TO DRIVE MARKET
12.3 POWER DISTRIBUTION
12.3.1 EXPANSION OF HIGH-VOLTAGE ELECTRICAL NETWORKS AND NEED FOR LIGHTWEIGHT, RELIABLE POWER DELIVERY TO DRIVE MARKET
12.4 POWER CONVERSION
12.4.1 INCREASING INTEGRATION OF MULTI-VOLTAGE ELECTRICAL SOURCES AND LOADS TO DRIVE MARKET
12.5 ENERGY STORAGE
12.5.1 GROWING REQUIREMENT FOR PEAK-POWER SUPPORT, BACKUP CAPABILITY, AND ELECTRICAL SYSTEM RESILIENCE TO DRIVE MARKET
13 MORE ELECTRIC AIRCRAFT MARKET, BY END USER(MARKET SIZE & FORECAST TO 2031-USD MILLION)
13.1 INTRODUCTION
13.2 CIVIL
13.2.1 GROWING FOCUS ON FUEL EFFICIENCY, OPERATING COST REDUCTION,AND DISPATCH RELIABILITY TO DRIVE MARKET
13.3 MILITARY
13.3.1 RISING POWER DEMAND AND NEED FOR ENHANCED MISSION AVAILABILITY TO DRIVE MARKET
14 MORE ELECTRIC AIRCRAFT MARKET, BY REGION(MARKET SIZE & FORECAST TO 2031-USD MILLION)
14.1 INTRODUCTION
14.2 NORTH AMERICA
14.2.1 US
14.2.1.1 Large aircraft fleet and increasing adoption of more-electric architectures across platforms to drive market
14.2.2 CANADA
14.2.2.1 Strong aerospace manufacturing base and increasing integration of electrical architectures to boost market
14.3 EUROPE
14.3.1 FRANCE
14.3.1.1 Strong aircraft manufacturing ecosystem and advanced electrical-system integration to drive market
14.3.2 GERMANY
14.3.2.1 Advancement of high-efficiency power electronics and electrical distribution technologies to drive market
14.3.3 UK
14.3.3.1 Rising military electrical loads and high-power generation requirements to drive market
14.3.4 ITALY
14.3.4.1 Increasing electrification of actuation and landing-gear functions to drive market
14.3.5 RUSSIA
14.3.5.1 Localization of electrical power generation and distribution technologies to drive market
14.3.6 REST OF EUROPE
14.3.6.1 Expansion of specialized electrical components and energy-storage technologies to drive market
14.4 ASIA PACIFIC
14.4.1 CHINA
14.4.1.1 Expansion of domestic aircraft programs and localization of electrical-system capabilities to drive market
14.4.2 INDIA
14.4.2.1 Expansion of local power-and-control engineering capabilities to drive market
14.4.3 JAPAN
14.4.3.1 Integrated power and thermal management technologies to drive market growth
14.4.4 SOUTH KOREA
14.4.4.1 Indigenous fighter production and rising mission-system power demand to drive market growth
14.4.5 AUSTRALIA
14.4.5.1 Advanced combat aircraft modernization and increasing power-and-thermal management requirements to drive growth
14.4.6 REST OF ASIA PACIFIC
14.4.6.1 Expansion of aircraft electrical-system manufacturing and MRO capabilities to drive market
14.5 LATIN AMERICA
14.5.1 BRAZIL
14.5.1.1 Embraer-led integration of advanced electrical architectures to drive market
14.5.2 MEXICO
14.5.2.1 Expansion of aircraft electrical interconnection manufacturing capacity to drive market
14.5.3 REST OF LATIN AMERICA
14.5.3.1 Defense fleet modernization and growing aerospace industrial cooperation to drive market
14.6 MIDDLE EAST & AFRICA
14.6.1 GCC COUNTRIES
14.6.1.1 Saudi Arabia
14.6.1.1.1 Large-scale adoption of more-electric widebody architectures to drive market growth
14.6.1.2 UAE
14.6.1.2.1 Large-scale adoption of more electric widebody aircraft to drive market growth
14.6.2 ISRAEL
14.6.2.1 Expansion of APU aftermarket and aircraft electrical-system engineering capabilities to drive market
14.6.3 SOUTH AFRICA
14.6.3.1 Expansion of aircraft electrical-system MRO and power generation support capabilities to drive market
14.6.4 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA
14.6.4.1 Increasing adoption of more electric wide-body aircraft to drive market growth
15 COMPETITIVE LANDSCAPE
15.1 INTRODUCTION
15.2 KEY PLAYER STRATEGIES/RIGHT TO WIN, 2021-2026
15.3 REVENUE ANALYSIS, 2021-2025
15.4 MARKET SHARE ANALYSIS, 2025
15.5 BRAND/PRODUCT COMPARISON
15.6 COMPANY VALUATION AND FINANCIAL METRICS
15.7 COMPANY EVALUATION MATRIX: KEY PLAYERS, 2025
15.7.1 STARS
15.7.2 EMERGING LEADERS
15.7.3 PERVASIVE PLAYERS
15.7.4 PARTICIPANTS
15.7.5 COMPANY FOOTPRINT, KEY PLAYERS,2025
15.7.5.1 Company footprint
15.7.5.2 Region footprint
15.7.5.3 Platform footprint
15.7.5.4 System footprint
15.8 COMPANY EVALUATION MATRIX: STARTUPS/SMES, 2025
15.8.1 PROGRESSIVE COMPANIES
15.8.2 RESPONSIVE COMPANIES
15.8.3 DYNAMIC COMPANIES
15.8.4 STARTING BLOCKS
15.8.5 COMPETITIVE BENCHMARKING: STARTUPS/SMES, 2025
15.8.5.1 List of startups/SMEs
15.8.5.2 Competitive benchmarking of startups/SMEs
15.9 COMPETITIVE SCENARIO
15.9.1 PRODUCT LAUNCHES/DEVELOPMENTS
15.9.2 DEALS
15.9.3 OTHER DEVELOPMENTS
16 COMPANY PROFILES
16.1 KEY PLAYERS
16.1.1 SAFRAN
16.1.1.1 Business overview
16.1.1.2 Products/Solutions/Services Offered
16.1.1.3 Recent developments
16.1.1.3.1 Product launches/developments
16.1.1.3.2 Deals
16.1.1.3.3 Other developments
16.1.1.4 Analyst's view
16.1.1.4.1 Right to win
16.1.1.4.2 Strategic choices
16.1.1.4.3 Weaknesses and competitive threats
16.1.2 HONEYWELL AEROSPACE
16.1.2.1 Business overview
16.1.2.2 Products/Solutions/Services Offered
16.1.2.3 Recent developments
16.1.2.3.1 Product launches/developments
16.1.2.3.2 Deals
16.1.2.3.3 Other developments
16.1.2.4 Analyst's view
16.1.2.4.1 Right to win
16.1.2.4.2 Strategic choices
16.1.2.4.3 Weaknesses and competitive threats
16.1.3 RTX CORPORATION
16.1.3.1 Business overview
16.1.3.2 Products/Solutions/Services Offered
16.1.3.3 Recent developments
16.1.3.3.1 Product launches/developments
16.1.3.3.2 Deals
16.1.3.3.3 Other developments
16.1.3.4 Analyst's view
16.1.3.4.1 Right to win
16.1.3.4.2 Strategic choices
16.1.3.4.3 Weaknesses and competitive threats
16.1.4 GE AEROSPACE
16.1.4.1 Business overview
16.1.4.2 Products/Solutions/Services Offered
16.1.4.3 Recent developments
16.1.4.3.1 Product launches/developments
16.1.4.3.2 Deals
16.1.4.3.3 Other developments
16.1.4.4 Analyst's view
16.1.4.4.1 Right to win
16.1.4.4.2 Strategic choices
16.1.4.4.3 Weaknesses and competitive threats
16.1.5 PARKER HANNIFIN CORP
16.1.5.1 Business overview
16.1.5.2 Products/Solutions/Services Offered
16.1.5.3 Recent developments
16.1.5.3.1 Product launches/developments
16.1.5.3.2 Deals
16.1.5.4 Analyst's view
16.1.5.4.1 Right to win
16.1.5.4.2 Strategic choices
16.1.5.4.3 Weaknesses and competitive threats
16.1.6 BAE SYSTEMS
16.1.6.1 Business overview
16.1.6.2 Products/Solutions/Services Offered
16.1.6.3 Recent developments
16.1.6.3.1 Product launches/developments
16.1.6.3.2 Deals
16.1.6.3.3 Other developments
16.1.7 LIEBHERR-AEROSPACE & TRANSPORTATION SAS
16.1.7.1 Business overview
16.1.7.2 Products/Solutions/Services Offered
16.1.7.3 Recent developments
16.1.7.3.1 Product launches/developments
16.1.7.3.2 Deals
16.1.7.3.3 Other Developments
16.1.8 AMETEK INC.
16.1.8.1 Business overview
16.1.8.2 Products/Solutions/Services Offered
16.1.8.3 Recent developments
16.1.8.3.1 Product launches/developments
16.1.8.3.2 Deals
16.1.8.3.3 Other developments
16.1.9 NABTESCO CORPORATION
16.1.9.1 Business overview
16.1.9.2 Products/Solutions/Services Offered
16.1.9.3 Recent developments
16.1.9.3.1 Product launches/developments
16.1.10 MOOG INC.
16.1.10.1 Business overview
16.1.10.2 Products/Solutions/Services Offered
16.1.10.3 Recent developments
16.1.10.3.1 Product launches/developments
16.1.10.3.2 Deals
16.1.11 ASTRONICS CORPORATION
16.1.11.1 Business overview
16.1.11.2 Products/Solutions/Services Offered
16.1.11.3 Recent developments
16.1.11.3.1 Product launches/developments
16.1.12 EATON
16.1.12.1 Business overview
16.1.12.2 Products/Solutions/Services Offered
16.1.12.3 Recent developments
16.1.12.3.1 Product launches/developments
16.1.12.3.2 Deals
16.1.13 THALES
16.1.13.1 Business overview
16.1.13.2 Products/Solutions/Services Offered
16.1.13.3 Recent developments
16.1.13.3.1 Deals
16.1.14 CURTISS-WRIGHT CORPORATION
16.1.14.1 Business overview
16.1.14.2 Products/Solutions/Services Offered
16.1.14.3 Recent developments
16.1.14.3.1 Deals
16.1.15 CRANE COMPANY
16.1.15.1 Business overview
16.1.15.2 Products/Solutions/Services Offered
16.1.15.3 Recent developments
16.1.15.3.1 Deals
16.2 OTHER PLAYERS
16.2.1 TAMAGAWA SEIKI CO., LTD.
16.2.2 GLENAIR
16.2.3 UMBRAGROUP
16.2.4 MAROTTA CONTROLS, INC.
16.2.5 H3X TECHNOLOGIES INC.
16.2.6 KGS ELECTRONICS
16.2.7 INGENIUM TECHNOLOGIES CORP.
16.2.8 LYNXEO
16.2.9 RADIALL
16.2.10 CROUZET
17 RESEARCH METHODOLOGY
17.1 RESEARCH DATA
17.1.1 SECONDARY DATA
17.1.1.1 Key data from secondary sources
17.1.1.2 List of key secondary sources
17.1.2 PRIMARY DATA
17.1.2.1 Key data from primary sources
17.1.2.2 Key primary participants
17.1.2.3 Breakdown of primary interviews
17.2 MARKET SIZE ESTIMATION
17.2.1 BOTTOM-UP APPROACH
17.2.2 TOP-DOWN APPROACH
17.2.3 MARKET SIZE CALCULATION FOR BASE YEAR
17.3 MARKET FORECAST APPROACH
17.3.1 SUPPLY SIDE
17.3.2 DEMAND SIDE
17.4 DATA TRIANGULATION
17.5 FACTOR ANALYSIS
17.6 RESEARCH ASSUMPTIONS
17.7 RESEARCH LIMITATIONS
17.8 RISK ASSESSMENT
18 APPENDIX
18.1 DISCUSSION GUIDE
18.2 ANNEXURE
18.3 KNOWLEDGESTORE: THE SUBSCRIPTION PORTAL
18.4 CUSTOMIZATION OPTIONS
18.5 RELATED REPORTS
18.6 AUTHOR DETAILS
List of Tables [377]
List of Figures [70]
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