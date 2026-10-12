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Disclosure Of Trading In Own Shares From October 5, 2026 To October 9, 2026


Date: 2026-10-12 08:46:52

(MENAFN- GlobeNewsWire - Nasdaq)


Head Office: 39, Esplanade du Général de Gaulle 92800 Puteaux La Défense, France
Tel: + 33 (0) 1 59 23 65 00 –
a French Société Anonyme with a share capital of € 43,746,793 – R.C.S. Nanterre 393 525 852 – Id VAT FR 74 393 525 852
Disclosure of trading in own shares
From October 5 to 9, 2026
Issuer: Nexans
Category: treasury shares
Pursuant to applicable law on share buybacks, Nexans declares the following purchases of its own shares from October 5 to 9, 2026
The trades have been executed within the framework of the description of the buyback program published on April 2nd, 2026, on the Company's website () by an investment firm pursuant to a mandate.
Name of the Issuer Identity Code of the Issuer Day of the transaction Identity Code of Total daily volume (in number of shares) Daily weighted average purchase price of the shares Market (MIC Code)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 10/5/2026 FR0000044448 3 000 134.0708 XPAR
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 10/6/2026 FR0000044448 3 000 133.4383 XPAR
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 10/7/2026 FR0000044448 6 000 129.0186 XPAR
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 10/8/2026 FR0000044448 6 000 126.3744 XPAR
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 10/9/2026 FR0000044448 6 000 128.4096 XPAR
TOTAL 24,000
Name of the issuer Identity Code of the Issuer Name of the Broker Identity Code of the Broker Day/time of the transaction (Paris Time) Identity Code of the financial instrument Quantity bought Price per unit Currency Identity Code of the Market Reference number of the transaction Purpose of the buyback
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 05/10/2026 09:05:59 FR0000044448 114 136.3000 EUR XPAR Im0_h9gfQkews5XaddvoSwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 05/10/2026 09:10:51 FR0000044448 74 135.9000 EUR XPAR y7TG0sCkTQerAawNDlYv2wA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 05/10/2026 09:28:39 FR0000044448 23 134.3000 EUR XPAR ObYPXz07RP2w4u84eyYgFwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 05/10/2026 09:28:39 FR0000044448 3 134.3000 EUR XPAR PC7-yt94T5eYFD65kMqd6QA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 05/10/2026 09:28:39 FR0000044448 51 134.3000 EUR XPAR lip2XHFwSrywiqP6ZDLrgAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 05/10/2026 09:28:39 FR0000044448 2 134.3000 EUR XPAR xfaBwqXJTs6-JYWXyJ9LwwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 05/10/2026 09:42:52 FR0000044448 129 134.8000 EUR XPAR ehDU2y1dRkeA3_K3RaO9VQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 05/10/2026 10:03:17 FR0000044448 76 135.0000 EUR XPAR 5EItzBCAQ2S3_bIGk-V_4wA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 05/10/2026 10:03:20 FR0000044448 70 134.9000 EUR XPAR Dd0AD3DyT9SEtnQ8GFeOdgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 05/10/2026 10:21:50 FR0000044448 75 135.0000 EUR XPAR DDQqzRgSJOal_h6-MBAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 05/10/2026 10:21:50 FR0000044448 69 135.0000 EUR XPAR dUeqwGEGQyiSTutwcYwpXQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 05/10/2026 11:00:57 FR0000044448 67 133.5000 EUR XPAR 9iB0I60nQjClDF7Yi4CMmAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 05/10/2026 11:05:10 FR0000044448 149 133.2000 EUR XPAR d1mI2ociQ3qYOvor4fxsHwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 05/10/2026 11:46:30 FR0000044448 184 133.2000 EUR XPAR W1u3zGyTQEOCb2gtjmqP4gA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 05/10/2026 12:02:29 FR0000044448 67 133.2000 EUR XPAR eiRpL2IRR--4y1XUMMLtewA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 05/10/2026 12:45:24 FR0000044448 2 133.0000 EUR XPAR ryuL9IQATkKniQ3nNGm6cwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 05/10/2026 12:45:24 FR0000044448 63 133.0000 EUR XPAR fyf4QDRIRd6Nl1-ahi2MOQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 05/10/2026 12:45:24 FR0000044448 82 133.0000 EUR XPAR gEX6JTh9R3uCXDs31yN3FAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 05/10/2026 13:02:37 FR0000044448 12 132.4000 EUR XPAR fvdL3cG3QUOjCYGKnCyrnwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 05/10/2026 13:02:37 FR0000044448 26 132.4000 EUR XPAR AVx-DfaVQDmSmvnpsBOktwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 05/10/2026 13:58:56 FR0000044448 60 134.3000 EUR XPAR m0QH4OwvQfKinm1XplZVzgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 05/10/2026 13:58:56 FR0000044448 17 134.3000 EUR XPAR 1IVF-nC7Sbu2LCe-ayqXDwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 05/10/2026 14:13:02 FR0000044448 76 133.9000 EUR XPAR FOPMdBfTTKSscTXXRQXRPAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 05/10/2026 14:25:10 FR0000044448 93 134.2000 EUR XPAR -UXMPZqlS8OArvR5EouH3AA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 05/10/2026 14:25:10 FR0000044448 67 134.2000 EUR XPAR J26Vt4jbTQmI2mssYhj3hgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 05/10/2026 14:33:24 FR0000044448 67 134.2000 EUR XPAR rSyiornYTuuY6PkdHuDsQAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 05/10/2026 15:14:26 FR0000044448 51 134.6000 EUR XPAR SFnU0WOnSVaA14d5ft102QA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 05/10/2026 15:14:26 FR0000044448 17 134.6000 EUR XPAR jmRIle5OSqGh7dPWT_CcKwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 05/10/2026 15:18:59 FR0000044448 65 134.5000 EUR XPAR StWXa0bESDWXUlwSGJ3U_AA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 05/10/2026 15:22:42 FR0000044448 30 134.5000 EUR XPAR Sq_9O29BTqmJB5r0AihUEQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 05/10/2026 15:22:42 FR0000044448 39 134.5000 EUR XPAR K5bgRJI7Q2il_dtyDQ_3MgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 05/10/2026 15:32:52 FR0000044448 69 134.4000 EUR XPAR fUoDqUUJQFSI2zCfsq1SuQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 05/10/2026 15:44:12 FR0000044448 120 133.3000 EUR XPAR E3UBNKWWTJioxMc-GcIODwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 05/10/2026 15:46:03 FR0000044448 84 133.0000 EUR XPAR 4h8b-7IKSt6rh7TBg3iUPwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 05/10/2026 16:01:08 FR0000044448 68 133.1000 EUR XPAR D7igyAepQJ6Rvd--Q4NYNwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 05/10/2026 16:12:11 FR0000044448 73 133.8000 EUR XPAR QfaFVKgpS9qu4muHP84IQAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 05/10/2026 16:19:42 FR0000044448 82 134.0000 EUR XPAR oDABKtcMSS-nufcRao9pfQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 05/10/2026 16:33:55 FR0000044448 72 134.2000 EUR XPAR 01exoV8DRTeWF0GHtwtBAAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 05/10/2026 16:36:16 FR0000044448 60 133.9000 EUR XPAR 0BojK-KbRrumiBmxs8c3EAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 05/10/2026 16:48:19 FR0000044448 120 133.9000 EUR XPAR EpmWMWB4R5iVXHmUe-ZakQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 05/10/2026 17:02:08 FR0000044448 68 134.2000 EUR XPAR _t3thYVSR-6mBOxpivE6-gA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 05/10/2026 17:02:08 FR0000044448 76 134.2000 EUR XPAR dQXPlzTLTSaOfuThFvMVvQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 05/10/2026 17:12:40 FR0000044448 70 134.1000 EUR XPAR 1foAKWNyQHmHp30nd02MPgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 05/10/2026 17:20:14 FR0000044448 4 133.8000 EUR XPAR 3473457001045 MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 05/10/2026 17:20:14 FR0000044448 83 133.8000 EUR XPAR 3473457002045 MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 05/10/2026 17:20:14 FR0000044448 31 133.8000 EUR XPAR 3473457004045 MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/10/2026 09:00:37 FR0000044448 68 134.3000 EUR XPAR QuIjoWDNTbGtDtRJdpkEiwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/10/2026 09:02:50 FR0000044448 68 134.0000 EUR XPAR 1jpuD3kUSla_ZIAZMUmygAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/10/2026 09:21:22 FR0000044448 70 132.9000 EUR XPAR 6ylHc22wR1yA8oGXIQq26gA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/10/2026 09:29:34 FR0000044448 72 132.8000 EUR XPAR EZ6zhOaKT_yBX-d_nzb9HwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/10/2026 09:45:18 FR0000044448 29 133.3000 EUR XPAR YyzPD9XxReuM9-5cKW4jkQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/10/2026 09:45:18 FR0000044448 44 133.3000 EUR XPAR J0g__uJmS5-5l3KbZVaC-gA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/10/2026 09:47:39 FR0000044448 198 133.2000 EUR XPAR hCzNLDPgSjm0Ay_HuuaXgAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/10/2026 10:31:13 FR0000044448 135 134.0000 EUR XPAR _zWz_gStR_SrKtk4MIMQ4gA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/10/2026 10:31:13 FR0000044448 70 134.0000 EUR XPAR wIdXMMAtRLarXnEughD1XwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/10/2026 10:49:16 FR0000044448 69 134.0000 EUR XPAR plwNjAtRSRG8SyYz8r5howA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/10/2026 11:34:25 FR0000044448 66 134.2000 EUR XPAR KDb208-GQIGGS-vbRLCYGgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/10/2026 11:48:54 FR0000044448 34 134.4000 EUR XPAR CnZQibYiTD6Vqhg48DyPwAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/10/2026 11:48:54 FR0000044448 34 134.4000 EUR XPAR fFDQxIC_RH-cKoQoc2ePiAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/10/2026 11:53:39 FR0000044448 143 134.4000 EUR XPAR 5kBJQBZZRieqI2_awnLNiQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/10/2026 12:33:35 FR0000044448 190 134.2000 EUR XPAR M-ozEx23TjCnAynd9rwFXAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/10/2026 13:07:00 FR0000044448 70 134.1000 EUR XPAR NyXfVIS0SzKCowEGLgsBWgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/10/2026 13:26:31 FR0000044448 82 134.2000 EUR XPAR 887PYbSbSpupju7v6_eLxAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/10/2026 14:00:36 FR0000044448 138 133.8000 EUR XPAR NmUyxEFBQGuZJRnU4X48qQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/10/2026 14:16:03 FR0000044448 70 133.5000 EUR XPAR p0pPLqs3RU-TIYe95i9FbAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/10/2026 14:45:40 FR0000044448 83 132.6000 EUR XPAR YwpUmRHtTLCGFL2kVE8N4gA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/10/2026 14:52:29 FR0000044448 67 132.7000 EUR XPAR YKD0UXMjR8aYlSTnPl9t1QA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/10/2026 14:59:21 FR0000044448 67 132.4000 EUR XPAR 7Y1Qoc63S4Gpwgz3o5KOwQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/10/2026 15:16:32 FR0000044448 70 132.0000 EUR XPAR P3nPIPEOTLSeFBva--TXqwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/10/2026 15:31:04 FR0000044448 69 131.8000 EUR XPAR JYJ4WXiFT0am5LUhszGGbAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/10/2026 15:43:34 FR0000044448 67 132.4000 EUR XPAR 6TK34CoUQk-yheoBdeZkKgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/10/2026 15:52:34 FR0000044448 68 133.1000 EUR XPAR lSf5PtJRT3uZVR0MdLEG4wA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/10/2026 16:00:01 FR0000044448 75 133.3000 EUR XPAR 2DITi107Qm-CtDYuHPmynQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/10/2026 16:05:21 FR0000044448 91 133.6000 EUR XPAR -fEsy9qITpamMmfTAB0qbAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/10/2026 16:20:10 FR0000044448 78 133.6000 EUR XPAR 8P3PP3FzQgCNXRCiQvpLMQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/10/2026 16:26:43 FR0000044448 23 133.3000 EUR XPAR n5j4kV1dSk6gDDziAowZ2QA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/10/2026 16:26:43 FR0000044448 151 133.3000 EUR XPAR 5oCUSYQXTCmp-KCGj6rGLAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/10/2026 16:54:16 FR0000044448 66 133.0000 EUR XPAR eHQppi3UTeObvgHmfueQfgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/10/2026 16:58:12 FR0000044448 43 133.0000 EUR XPAR 4nUnjhOWS2OxHzQZjSYtqQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/10/2026 16:58:12 FR0000044448 12 133.0000 EUR XPAR Iut41mllSLucdnammwNZ6QA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/10/2026 16:58:12 FR0000044448 20 133.0000 EUR XPAR NWYnHqK0QaqEWiABP3_L9gA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/10/2026 16:59:08 FR0000044448 66 133.0000 EUR XPAR CirZu25DSaSi8Oa3TMA9ZAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/10/2026 17:06:20 FR0000044448 69 133.3000 EUR XPAR KsWiu0pTQfmi6S87ib2uxQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/10/2026 17:10:16 FR0000044448 68 133.2000 EUR XPAR dSGxGToVRtuP5hpn_yL10wA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 06/10/2026 17:22:50 FR0000044448 97 132.9000 EUR XPAR 3474737432045 MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/10/2026 09:02:34 FR0000044448 76 131.4000 EUR XPAR RZxTvT6kRembnFH5xS8H-AA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/10/2026 09:08:12 FR0000044448 84 131.1000 EUR XPAR 4tIbs1XqS_6SKEdr94FFYgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/10/2026 09:18:50 FR0000044448 75 130.1000 EUR XPAR 4HNCeGR-R6O82gyKTdt9RwA MAR Art.5 §2c)
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NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/10/2026 09:59:55 FR0000044448 74 130.0000 EUR XPAR as8V-5bORvi9Z3u3pMHYeAA MAR Art.5 §2c)
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NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/10/2026 11:07:55 FR0000044448 73 130.0000 EUR XPAR CLEklE1jQwq7CcbMgw7lUAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/10/2026 11:07:55 FR0000044448 66 130.0000 EUR XPAR aGQlIhsQSKaQXS3DjoEPCgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/10/2026 11:47:00 FR0000044448 67 130.1000 EUR XPAR GD6-rY3wS2aey9m51tMoUAA MAR Art.5 §2c)
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NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/10/2026 11:49:10 FR0000044448 75 129.9000 EUR XPAR E5hqF9sIRrqWT-Iu5GcJ2wA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/10/2026 12:29:51 FR0000044448 156 130.3000 EUR XPAR FGq90yA3QICQWGjBLMN1jAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/10/2026 12:42:17 FR0000044448 69 130.0000 EUR XPAR cja4G6UxTCW8-vcJkh0legA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/10/2026 13:00:20 FR0000044448 52 129.7000 EUR XPAR Z4BzDDoISzyRyRn0zF1JMgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/10/2026 13:06:23 FR0000044448 8 129.7000 EUR XPAR OvBxqh7fQIeFeLsyrkr4igA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/10/2026 13:06:23 FR0000044448 8 129.7000 EUR XPAR WWvEVUVKQ_2Ljz7wirQWVQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/10/2026 13:06:23 FR0000044448 47 129.7000 EUR XPAR EDP_YFuYQnu3gVBZOWq5eQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/10/2026 13:06:23 FR0000044448 7 129.7000 EUR XPAR 1GCCAJWPQxKjFxmqTUeJIQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/10/2026 13:29:55 FR0000044448 68 130.0000 EUR XPAR -7zSqzjAQiuqjbIGBI1hEwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/10/2026 13:48:59 FR0000044448 49 129.3000 EUR XPAR W_F4Ere2RHmGs3SpIxJ7UQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/10/2026 14:06:03 FR0000044448 145 129.6000 EUR XPAR f8nGPfcqRXKGqWcOHIEvnAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/10/2026 14:11:08 FR0000044448 136 129.3000 EUR XPAR qQ6-o5L8SXel7EZGzqhTLwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/10/2026 14:21:12 FR0000044448 73 128.9000 EUR XPAR wMmDMT0YR6qtweIa8G_TtgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/10/2026 14:21:12 FR0000044448 72 128.9000 EUR XPAR Zpf75CBzT8adJ8UxE0A_AAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/10/2026 14:43:22 FR0000044448 69 128.6000 EUR XPAR lkYAnvW_RfSU-ShJkMYbqgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/10/2026 14:44:57 FR0000044448 68 128.5000 EUR XPAR Biabt3q0QaaIj2ncVAmovAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/10/2026 14:49:27 FR0000044448 77 128.3000 EUR XPAR swW3VdMSSjqTFV76S-qCQwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/10/2026 14:56:47 FR0000044448 79 128.6000 EUR XPAR NaW9psjmSICkmE1XScnodQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/10/2026 14:59:22 FR0000044448 74 128.5000 EUR XPAR vzKjKK99T_mpKQBjD9SHQQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/10/2026 15:08:50 FR0000044448 77 128.9000 EUR XPAR kvFFzd-uR0e0xANT5zuACQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/10/2026 15:11:21 FR0000044448 69 128.9000 EUR XPAR lpImZApbTHmmoe3jrLMHwwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/10/2026 15:17:31 FR0000044448 142 128.9000 EUR XPAR zlwsyhEnTX6UbVAvrC6lEQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/10/2026 15:23:18 FR0000044448 76 128.9000 EUR XPAR sY_91OMPTtuKX_WWfoh0kQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/10/2026 15:30:41 FR0000044448 151 128.8000 EUR XPAR XEuo-YLGSwizlGY1dr-kzAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/10/2026 15:30:55 FR0000044448 79 128.7000 EUR XPAR Cq1HxFAjQpG8wqc-ZxtibQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/10/2026 15:37:19 FR0000044448 145 128.8000 EUR XPAR -jflFrCTRqKRSCXHc7orugA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/10/2026 15:37:59 FR0000044448 80 128.6000 EUR XPAR FD5w-s_ARKOizx7tutUBvgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/10/2026 15:46:21 FR0000044448 138 128.1000 EUR XPAR EN4UnVbzQCKQ2u7xdIOlvgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/10/2026 15:54:50 FR0000044448 138 128.7000 EUR XPAR j1MVrnIvTCqSBchNp0FC0wA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/10/2026 16:01:03 FR0000044448 58 128.2000 EUR XPAR VwZodgRpRL20rPDfOmaxCAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/10/2026 16:01:03 FR0000044448 23 128.2000 EUR XPAR tyyQkeloQauLNT-5Ag3wzgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/10/2026 16:01:17 FR0000044448 136 128.1000 EUR XPAR z5KuMTtfSEKttxqDf7vBgwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/10/2026 16:01:26 FR0000044448 69 128.0000 EUR XPAR 1eGuC3-mRCi1xHV-4qhl0gA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/10/2026 16:09:19 FR0000044448 155 128.0000 EUR XPAR tliumopxSZeV2bNFZXf_nAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/10/2026 16:15:43 FR0000044448 142 128.1000 EUR XPAR 098X4Hk_SLW4GPOb9BbFNAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/10/2026 16:19:13 FR0000044448 50 128.1000 EUR XPAR QFRTfK3FRnGG6ET_z4-0cgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/10/2026 16:19:13 FR0000044448 28 128.1000 EUR XPAR TtUYj1fwQLqKB_4JUZKNlwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/10/2026 16:27:50 FR0000044448 75 128.2000 EUR XPAR 4FeSuut9ThGCoopWtkPmbAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/10/2026 16:28:34 FR0000044448 75 128.4000 EUR XPAR 1Ngx7ICBRtCA0dp2uyq5jQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/10/2026 16:33:45 FR0000044448 75 128.5000 EUR XPAR SfmZmO_UTAqI9MEYxFvNHgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/10/2026 16:33:45 FR0000044448 70 128.5000 EUR XPAR W_elp6JATXKOUZZ7v5gWEAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/10/2026 16:35:10 FR0000044448 9 128.4000 EUR XPAR l50vG9JTSDiJysHXD4THngA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/10/2026 16:35:10 FR0000044448 121 128.4000 EUR XPAR qM9Gj9KUTx-3XibtqcRe-QA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/10/2026 16:42:33 FR0000044448 132 128.4000 EUR XPAR jF_CIMF8SiOUAK3UidYaWQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/10/2026 16:43:10 FR0000044448 69 128.3000 EUR XPAR PKaEwEvcQDCVBgZBddoYawA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/10/2026 16:48:38 FR0000044448 75 128.0000 EUR XPAR FKsLmoIcREuJyoXSNphRfAA MAR Art.5 §2c)
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NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/10/2026 17:01:23 FR0000044448 87 128.1000 EUR XPAR E180nbPoTH2t-ruuiMD93gA MAR Art.5 §2c)
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NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/10/2026 17:12:42 FR0000044448 204 128.1000 EUR XPAR XXbibS-nRMm89gAuQWLp3gA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/10/2026 17:15:31 FR0000044448 40 128.2000 EUR XPAR hV_ZXZG3Qcak1xachgHcUAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/10/2026 17:15:31 FR0000044448 31 128.2000 EUR XPAR fYE8VKyaQBSswEAf_OLuSgA MAR Art.5 §2c)
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NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/10/2026 09:10:24 FR0000044448 73 125.3000 EUR XPAR UD8FtyJyTaaLrAzkMdFWFwA MAR Art.5 §2c)
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NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/10/2026 09:15:17 FR0000044448 70 125.3000 EUR XPAR Sm6G-J99R3qSAepcU8vDMAA MAR Art.5 §2c)
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NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/10/2026 09:26:44 FR0000044448 71 125.3000 EUR XPAR 4btYv2SFR36A7k3eL7NyVQA MAR Art.5 §2c)
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NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/10/2026 09:39:04 FR0000044448 83 125.7000 EUR XPAR U2h9BpwJTTiBLUKD0ZfdeQA MAR Art.5 §2c)
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NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/10/2026 09:43:51 FR0000044448 71 125.2000 EUR XPAR EEiHUyXYQ6a78gd_UfzHngA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/10/2026 09:48:23 FR0000044448 81 125.1000 EUR XPAR _nnsK8LrSB-ltFEA7z9GWAA MAR Art.5 §2c)
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NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/10/2026 10:10:01 FR0000044448 86 125.1000 EUR XPAR jHocCljzTPKr_wLy4viwPAA MAR Art.5 §2c)
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NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/10/2026 10:29:57 FR0000044448 78 125.4000 EUR XPAR NPzthsgvTCSY0C3hNQk86gA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/10/2026 10:34:11 FR0000044448 140 125.5000 EUR XPAR XAYJOHSUT6a2Ar-kCfsxpQA MAR Art.5 §2c)
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NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/10/2026 10:52:33 FR0000044448 56 125.6000 EUR XPAR onFDKi2FR8m2FnhDRDYzLAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/10/2026 10:54:48 FR0000044448 67 125.5000 EUR XPAR itGhsLsjTly25hdZHrH0XgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/10/2026 11:03:27 FR0000044448 127 125.7000 EUR XPAR jlBAD7XxRIeiMUOTEFjxFgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/10/2026 11:13:02 FR0000044448 68 125.7000 EUR XPAR mp-NUzdgS2-O-93W849zdAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/10/2026 11:13:02 FR0000044448 67 125.7000 EUR XPAR rJ2eXIJbSmW4FgXEvD4zIgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/10/2026 11:25:25 FR0000044448 67 125.3000 EUR XPAR eLM8uVq0Q1y8JQGp7B5PJgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/10/2026 11:34:25 FR0000044448 3 125.8000 EUR XPAR YwVKXx0YTFuR0cyCeB6smAA MAR Art.5 §2c)
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NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/10/2026 12:22:46 FR0000044448 73 125.6000 EUR XPAR cnyCatyPSgWn-KszOrbU2QA MAR Art.5 §2c)
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NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/10/2026 13:20:26 FR0000044448 120 125.3000 EUR XPAR x_by6XUUSAW1WoCc-_1nSwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/10/2026 13:42:01 FR0000044448 14 126.7000 EUR XPAR 8MPmaVWgRZK_I0c7LD3GFQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/10/2026 13:42:01 FR0000044448 41 126.7000 EUR XPAR IXFRolLkQjWIPlV5edEfMQA MAR Art.5 §2c)
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NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/10/2026 13:42:01 FR0000044448 14 126.7000 EUR XPAR tkqOHgSVTHmwUE5doRzIaQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/10/2026 13:48:46 FR0000044448 71 127.3000 EUR XPAR 7wRjUu_nQA2Q7pFMkzYQtQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/10/2026 13:55:49 FR0000044448 78 127.4000 EUR XPAR Z0J4b0yZQY6BsyJYJAVfwQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/10/2026 14:05:49 FR0000044448 74 128.3000 EUR XPAR aknqwGQORSqQtrqknhveygA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/10/2026 14:15:01 FR0000044448 37 128.1000 EUR XPAR 5v2tA5FbSKWbjucUrjjzVQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/10/2026 14:15:01 FR0000044448 35 128.1000 EUR XPAR ZUGBF_6JStGQi2ME3sGNXgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/10/2026 14:23:57 FR0000044448 67 128.7000 EUR XPAR E-dG7f_mQiCfUNP7_ah7KwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/10/2026 14:26:16 FR0000044448 70 128.5000 EUR XPAR eyQBYZ_YTwmFgo8sKaoTYAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/10/2026 14:26:16 FR0000044448 76 128.3000 EUR XPAR vsW7MjB7SgmyXoc1w2LJBAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/10/2026 14:43:05 FR0000044448 67 127.5000 EUR XPAR BmPIWKUkRXyhtXHt-OriiQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/10/2026 14:43:05 FR0000044448 74 127.4000 EUR XPAR k4dKGykVRQWfEBn7Y_a17gA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/10/2026 14:58:24 FR0000044448 85 126.9000 EUR XPAR Sn6Tg4YlRrOUYZykrzM6YAA MAR Art.5 §2c)
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NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/10/2026 15:08:59 FR0000044448 77 127.0000 EUR XPAR GGZjrqrJRCuHSna9e9cyEwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/10/2026 15:25:43 FR0000044448 75 126.8000 EUR XPAR PJikR83qRt-YsYyUfSMJJAA MAR Art.5 §2c)
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NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/10/2026 15:30:21 FR0000044448 76 126.1000 EUR XPAR 1nRTVerbRt-bM0P1tV5_dQA MAR Art.5 §2c)
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NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/10/2026 15:42:02 FR0000044448 68 125.7000 EUR XPAR aGgQXDo4S82x9HH0v3_WUQA MAR Art.5 §2c)
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NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/10/2026 16:10:08 FR0000044448 68 127.1000 EUR XPAR JxtK5dI1RhOWXaE_ZIaryAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/10/2026 16:14:07 FR0000044448 77 126.8000 EUR XPAR ATsipff7TLeIoZKWFO-REAA MAR Art.5 §2c)
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NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/10/2026 16:30:02 FR0000044448 74 128.0000 EUR XPAR p4tMq1v9RMSL2H44fsB4ggA MAR Art.5 §2c)
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NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/10/2026 16:53:57 FR0000044448 76 127.0000 EUR XPAR FKY7E3KwR12sacwQNm3-AwA MAR Art.5 §2c)
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NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/10/2026 17:02:04 FR0000044448 26 126.9000 EUR XPAR egI38UlRThm4Y66oBbazpAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/10/2026 17:02:04 FR0000044448 118 126.9000 EUR XPAR 6wm4XGaUQDeqjxC6gZYW6AA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/10/2026 17:05:36 FR0000044448 68 126.9000 EUR XPAR lxVhbeTDRBW83gGLEfxnZQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/10/2026 17:09:25 FR0000044448 72 126.9000 EUR XPAR e0SyajMkT7KdP-oj4-oV0wA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/10/2026 17:21:09 FR0000044448 168 127.1000 EUR XPAR BN1G3e-XSkmH1nGN5iBb2QA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/10/2026 09:00:30 FR0000044448 20 129.2000 EUR XPAR Ln6wdNikRX-ptGBrVSI8tQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/10/2026 09:02:47 FR0000044448 74 128.4000 EUR XPAR GCPfjx49Q-2z5-3r3HwzjQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/10/2026 09:02:47 FR0000044448 72 128.4000 EUR XPAR 9MpMkFzlQw-BeGa3ZvRWcgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/10/2026 09:08:58 FR0000044448 82 127.8000 EUR XPAR wCPBjlc-TC-kpGqURoMAvwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/10/2026 09:08:59 FR0000044448 77 127.7000 EUR XPAR dA0G6DnsT1i-icXvTPrRZQA MAR Art.5 §2c)
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NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/10/2026 09:23:01 FR0000044448 69 127.6000 EUR XPAR Hg0eY2YfRfSGte-AN43cFgA MAR Art.5 §2c)
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NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/10/2026 09:55:06 FR0000044448 76 127.3000 EUR XPAR pzMwn7d3QbKJdDF-IEkHjgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/10/2026 09:55:06 FR0000044448 71 127.2000 EUR XPAR lo3objttQ_SGno13Ue552gA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/10/2026 10:04:45 FR0000044448 67 127.6000 EUR XPAR G4fP1VTMQKe5EGCUUVd5VwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/10/2026 10:17:50 FR0000044448 70 127.8000 EUR XPAR ssQBLeSRRvSq9eLecbjPtAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/10/2026 10:23:50 FR0000044448 68 127.9000 EUR XPAR eFp86kNOTguF-X2IxYJQRQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/10/2026 10:28:31 FR0000044448 68 128.0000 EUR XPAR s850-yFuRY-tCDqVS29T9AA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/10/2026 10:32:42 FR0000044448 68 128.0000 EUR XPAR hbiOyd4eTXWMxc4JR2UGCwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/10/2026 10:39:15 FR0000044448 74 127.9000 EUR XPAR Gjkq5Ou2QKuY-LdbEApO-gA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/10/2026 10:40:39 FR0000044448 76 127.6000 EUR XPAR 73lAne-6SE-ahZQQrBCq3gA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/10/2026 11:05:57 FR0000044448 68 127.6000 EUR XPAR vHUAkkV8Sqab8IXoXZukpQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/10/2026 11:05:57 FR0000044448 68 127.6000 EUR XPAR Xw5pmC_vTVSgveeWhjX6iQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/10/2026 11:14:54 FR0000044448 68 127.4000 EUR XPAR J16t47DeQbyc9Shy-xX3hwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/10/2026 11:26:57 FR0000044448 66 127.4000 EUR XPAR bWqr90rZQBGImwh2e70MtgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/10/2026 11:26:57 FR0000044448 13 127.4000 EUR XPAR o0KEGT0vSTaJKkimmQIGHgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/10/2026 11:33:40 FR0000044448 180 127.3000 EUR XPAR cUSBDsTLSdKRmpBLS6SPzgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/10/2026 11:36:51 FR0000044448 69 127.2000 EUR XPAR LwspDSzQSvSH9BNjGGQncgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/10/2026 11:45:45 FR0000044448 69 127.5000 EUR XPAR _r6TBqJzQjOkj0bt8bsYQQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/10/2026 12:07:14 FR0000044448 73 128.0000 EUR XPAR q-DgLGNnSXyBOJPpsUuCXQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/10/2026 12:18:23 FR0000044448 72 128.1000 EUR XPAR Hg7PcoF2SbyEGUoGu0zumwA MAR Art.5 §2c)
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NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/10/2026 12:24:07 FR0000044448 73 127.8000 EUR XPAR LpTjmFmQSwKtCBjCYDenswA MAR Art.5 §2c)
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NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/10/2026 15:10:42 FR0000044448 69 129.9000 EUR XPAR gZVpz6JjQDyxpfHAfOqkUwA MAR Art.5 §2c)
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NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/10/2026 15:27:40 FR0000044448 64 129.8000 EUR XPAR XNyUVScHQrqss6HSipiitQA MAR Art.5 §2c)
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NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/10/2026 15:39:32 FR0000044448 137 129.5000 EUR XPAR KxckFBCrRfWQi06K4DAmWgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/10/2026 15:45:20 FR0000044448 72 128.6000 EUR XPAR yOrmMtueTuO-efhCHzdprAA MAR Art.5 §2c)
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NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/10/2026 17:21:34 FR0000044448 53 129.4000 EUR XPAR Mr4CoyeWTIiqmWt_7QHzJwA MAR Art.5 §2c)
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Quantité PMP
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