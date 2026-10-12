Azerbaijan To Award Presidential Scholarships To Group Of Students
The text of the document has been published on the official website of the President of Azerbaijan.
In accordance with the decree, the Presidential Scholarship will be awarded to the following students who achieved the highest results in the university entrance exams for specific specialty groups and were admitted to higher education institutions of Azerbaijan for the 2026–2027 academic year:
Nazrin Abdullayeva
Nihad Abduzade
Khadijeyi-Kubra Aghazade
Aykhan Almazov
Gulay Aslanova
Ravil Babayev
Ayan Babazade
Aykhan Babazade
Jamila Bayramli
Hala Bayramli
Mahammad Bayramzade
Tunar Jamalov
Sinavar Jabizade
Kamal Dadashov
Elvin Afandiyev
Leyla Ahmadli
Faraj Ahmadov
Elsun Aliyev
Huseyn Aliyev
Karam Aliyev
Suleyman Aliyev
Aysu Aliyeva
Seljan Aliyeva
Muhammad Asadov
Gudrat Azimov
Jeyhuna Azimova
Nihad Azizli
Elvin Hajiyev
Fuad Hajiyev
Nihad Hajiyev
Bakhtiyar Hasanli
Zafar Hasanli
Bahar Hasanova
Zeynab Hashimova
Ayan Humbatova
Deniz Huseynli
Leyla Huseynli
Sitara Huseynova
Fidan Huseynzade
Zahra Khammadova
Khayal Khasmammadli
Aygun Ibadova
Pasha Isbandiyarli
Seymur Ismayilov
Gulsum Ismayilova
Ismayil Ismayilzade
Sara Karimli
Zamin Karimov
Javidan Garavaliyev
Fidan Gardashova
Aisha Gasimova
Emiliya Gayibova
Arif Gadirov
Goncha Gismatli
Zeynab Guliyeva
Leyli Gurbanzade
Ali Mehdiyev
Matin Mehdiyev
Burlakhatun Majidli
Aysu Maharramli
Onur Mammad
Arif Mammadli
Naslihan Mammadli
Nijat Mammadov
Aydan Mammadova
Ayshan Mammadova
Fidan Mammadova
Ali Mammadzade
Orkhan Mansimli
Malak Mashadiyeva
Islam Movla
Jafar Muradli
Inji Mursaguliyeva
Alituran Musa
Ayan Musayeva
Shahin Mustafazade
Govhar Naghiyeva
Aylin Nabiyeva
Ayshan Najafli
Sama Novruzlu
Tunar Novruzlu
Mujda Panahova
Aydan Rajabova
Aylin Rahimli
Leyla Rasul
Asmar Rasulova
Zeynal Rasulzade
Banuchichak Rustamli
Huseyn Seyidov
Firana Shahverdiyeva
Zahra Shikhaliyeva
Susan Taghiyeva
Samir Taghizade
Ali Umudov
Kamil Valisoy
Kanan Valiyev
Aykhan Yusifli
Konul Yusublu
Aynaz Zakeridust
Inji Zamanli
Aysel Zeynalli
Rza Zeynalli.
The Cabinet of Ministers of Azerbaijan must resolve issues arising from this decree.
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