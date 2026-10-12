Azerbaijan To Award Presidential Scholarships To Group Of Students

MENAFN - Trend News Agency)President of the Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev has signed a decree on awarding the Presidential Scholarship to students admitted to higher education institutions of Azerbaijan for the 2026–2027 academic year.

The text of the document has been published on the official website of the President of Azerbaijan.

In accordance with the decree, the Presidential Scholarship will be awarded to the following students who achieved the highest results in the university entrance exams for specific specialty groups and were admitted to higher education institutions of Azerbaijan for the 2026–2027 academic year:

Nazrin Abdullayeva

Nihad Abduzade

Khadijeyi-Kubra Aghazade

Aykhan Almazov

Gulay Aslanova

Ravil Babayev

Ayan Babazade

Aykhan Babazade

Jamila Bayramli

Hala Bayramli

Mahammad Bayramzade

Tunar Jamalov

Sinavar Jabizade

Kamal Dadashov

Elvin Afandiyev

Leyla Ahmadli

Faraj Ahmadov

Elsun Aliyev

Huseyn Aliyev

Karam Aliyev

Suleyman Aliyev

Aysu Aliyeva

Seljan Aliyeva

Muhammad Asadov

Gudrat Azimov

Jeyhuna Azimova

Nihad Azizli

Elvin Hajiyev

Fuad Hajiyev

Nihad Hajiyev

Bakhtiyar Hasanli

Zafar Hasanli

Bahar Hasanova

Zeynab Hashimova

Ayan Humbatova

Deniz Huseynli

Leyla Huseynli

Sitara Huseynova

Fidan Huseynzade

Zahra Khammadova

Khayal Khasmammadli

Aygun Ibadova

Pasha Isbandiyarli

Seymur Ismayilov

Gulsum Ismayilova

Ismayil Ismayilzade

Sara Karimli

Zamin Karimov

Javidan Garavaliyev

Fidan Gardashova

Aisha Gasimova

Emiliya Gayibova

Arif Gadirov

Goncha Gismatli

Zeynab Guliyeva

Leyli Gurbanzade

Ali Mehdiyev

Matin Mehdiyev

Burlakhatun Majidli

Aysu Maharramli

Onur Mammad

Arif Mammadli

Naslihan Mammadli

Nijat Mammadov

Aydan Mammadova

Ayshan Mammadova

Fidan Mammadova

Ali Mammadzade

Orkhan Mansimli

Malak Mashadiyeva

Islam Movla

Jafar Muradli

Inji Mursaguliyeva

Alituran Musa

Ayan Musayeva

Shahin Mustafazade

Govhar Naghiyeva

Aylin Nabiyeva

Ayshan Najafli

Sama Novruzlu

Tunar Novruzlu

Mujda Panahova

Aydan Rajabova

Aylin Rahimli

Leyla Rasul

Asmar Rasulova

Zeynal Rasulzade

Banuchichak Rustamli

Huseyn Seyidov

Firana Shahverdiyeva

Zahra Shikhaliyeva

Susan Taghiyeva

Samir Taghizade

Ali Umudov

Kamil Valisoy

Kanan Valiyev

Aykhan Yusifli

Konul Yusublu

Aynaz Zakeridust

Inji Zamanli

Aysel Zeynalli

Rza Zeynalli.

The Cabinet of Ministers of Azerbaijan must resolve issues arising from this decree.