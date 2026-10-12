Press Release: Trans-Kalahari Logistics Cc Reports Fundraising Progress With Ongoing Support From Fastercapital's Equitypilot
(MENAFN- Mid-East Info) Summary: Trans-Kalahari Logistics CC Today Reports A Series Of Operational And Financing Milestones As It Advances Toward Financial Close And Phased Mobilization For A Northern-Corridor... Borderless Finance. AI-Native.
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