Global Heat Pump Market Size And Forecast, 2026-2031 Market To Reach USD 169.04 Billion At 13.7% CAGR As Building Electrification And Low-GWP Innovation Accelerate
|Report Attribute
|Details
|No. of Pages
|369
|Forecast Period
|2026 - 2031
|Estimated Market Value (USD) in 2026
|$88.81 billion
|Forecasted Market Value (USD) by 2031
|$169.04 billion
|Compound Annual Growth Rate
|13.7%
|Regions Covered
|Global
Key Topics Covered:
1 INTRODUCTION
1.1 STUDY OBJECTIVES
1.2 MARKET DEFINITION
1.3 STUDY SCOPE
1.3.1 MARKETS COVERED AND REGIONAL SCOPE
1.3.2 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS
1.3.3 YEARS CONSIDERED
1.4 CURRENCY CONSIDERED
1.5 UNIT CONSIDERED
1.6 LIMITATIONS
1.7 STAKEHOLDERS
1.8 SUMMARY OF CHANGES
2 EXECUTIVE SUMMARY
2.1 MARKET HIGHLIGHTS AND KEY INSIGHTS
2.2 KEY MARKET PARTICIPANTS: MAPPING OF STRATEGIC DEVELOPMENTS
2.3 DISRUPTIVE TRENDS IN HEAT PUMP MARKET
2.4 HIGH-GROWTH SEGMENTS
2.5 REGIONAL SNAPSHOT: MARKET SIZE, GROWTH RATE, AND FORECAST
3 PREMIUM INSIGHTS
3.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN HEAT PUMP MARKET
3.2 HEAT PUMP MARKET, BY APPLICATION AND REGION
3.3 HEAT PUMP MARKET, BY TECHNOLOGY
3.4 HEAT PUMP MARKET, BY RATED CAPACITY
3.5 HEAT PUMP MARKET, BY END USER
3.6 HEAT PUMP MARKET, BY APPLICATION
3.7 HEAT PUMP MARKET, BY TYPE
3.8 HEAT PUMP MARKET, BY REFRIGERANT
3.9 HEAT PUMP MARKET, BY COUNTRY
4 MARKET OVERVIEW
4.1 INTRODUCTION
4.2 MARKET DYNAMICS
4.2.1 DRIVERS
4.2.1.1 Rising electrification of space and water heating
4.2.1.2 Increasing government initiatives to enhance building efficiency and decarbonization
4.2.2 RESTRAINTS
4.2.2.1 High upfront and installation costs
4.2.2.2 Unfavorable electricity-to-gas price ratio
4.2.3 OPPORTUNITIES
4.2.3.1 Enhanced performance of CO2 heat pumps amid technological advances
4.2.3.2 Rapid transition toward low-GWP refrigerants
4.2.4 CHALLENGES
4.2.4.1 Development and compliance requirements of low-GWP refrigerants
4.2.4.2 Volatility in heat pump demand due to policy uncertainty
4.2.4.3 Technical and regulatory complexities
4.3 INTERCONNECTED MARKETS AND CROSS-SECTOR OPPORTUNITIES
4.4 STRATEGIC MOVES BY TIER-1/2/3 PLAYERS
5 INDUSTRY TRENDS
5.1 PORTER'S FIVE FORCES ANALYSIS
5.1.1 THREAT OF NEW ENTRANTS
5.1.2 THREAT OF SUBSTITUTES
5.1.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS
5.1.4 BARGAINING POWER OF BUYERS
5.1.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY
5.2 MACROECONOMIC OUTLOOK
5.2.1 INTRODUCTION
5.2.2 GDP TRENDS AND FORECAST
5.2.3 TRENDS IN GLOBAL COMMERCIAL SECTOR
5.2.4 TRENDS IN GLOBAL INDUSTRIAL SECTOR
5.3 SUPPLY CHAIN ANALYSIS
5.4 ECOSYSTEM ANALYSIS
5.5 PRICING ANALYSIS
5.5.1 PRICING RANGE OF HEAT PUMPS, BY TECHNOLOGY, 2025
5.5.2 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF HEAT PUMPS, BY REGION, 2023-2025
5.6 TRADE ANALYSIS
5.6.1 IMPORT SCENARIO (HS CODE 841861)
5.6.2 EXPORT SCENARIO (HS CODE 841861)
5.7 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2026-2027
5.8 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS
5.9 INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO
5.10 CASE STUDY ANALYSIS
5.10.1 ECOCUTE HEAT-PUMP WATER HEATER DEPLOYMENT TO REDUCE ENERGY CONSUMPTION AND FOSSIL-FUEL DEPENDENCE
5.10.2 LARGE HEAT PUMP CONSTRUCTION IN HAMBURG, GERMANY TO SUPPORT DECARBONIZATION
5.10.3 US DOE'S HIGH-TEMPERATURE HEAT-PUMP SYSTEM DEVELOPMENT FOR COMMERCIAL BUILDINGS
5.11 IMPACT OF US TARIFF - HEAT PUMP MARKET
5.11.1 INTRODUCTION
5.11.2 KEY TARIFF RATES
5.11.3 PRICE IMPACT ANALYSIS
5.11.4 IMPACT ON COUNTRIES/REGIONS
5.11.4.1 US
5.11.4.2 Europe
5.11.4.3 Asia Pacific
5.11.5 IMPACT ON END USERS
6 TECHNOLOGICAL ADVANCEMENTS, AI-DRIVEN IMPACT, PATENTS, INNOVATIONS, AND FUTURE APPLICATIONS
6.1 KEY TECHNOLOGIES
6.1.1 PHOTOVOLTAIC-THERMAL SOLAR-ASSISTED HEAT PUMP SYSTEMS
6.1.2 HYBRID HEAT PUMPS
6.1.3 AIR-TO-AIR HEAT PUMPS
6.1.4 AIR-TO-WATER HEAT PUMPS
6.1.5 WATER-SOURCE HEAT PUMPS
6.1.6 GROUND-SOURCE HEAT PUMPS
6.1.7 SOLID-STATE HEAT PUMPS
6.2 COMPLEMENTARY TECHNOLOGIES
6.2.1 THERMAL STORAGE SYSTEMS
6.2.2 SMART CONTROLS AND AUTOMATION
6.3 ADJACENT TECHNOLOGIES
6.3.1 HEAT RECOVERY VENTILATION SYSTEMS
6.3.2 INTERNET OF THINGS DEVICES
6.4 TECHNOLOGY ROADMAP
6.4.1 REFRIGERANT TRANSITION
6.4.2 HIGH-TEMPERATURE HEAT PUMPS
6.4.3 INVERTER AND VARIABLE-SPEED TECHNOLOGY
6.4.4 INTEGRATED HEATING, COOLING, AND HOT-WATER SYSTEMS
6.4.5 SMART AND CONNECTED HEAT PUMPS
6.4.6 GRID-INTERACTIVE HEAT PUMPS
6.4.7 AI-ENABLED AUTONOMOUS OPERATION
6.5 PATENT ANALYSIS
6.6 FUTURE APPLICATIONS
6.7 IMPACT OF AI/GEN AI ON HEAT PUMP MARKET
6.7.1 TOP USE CASES AND MARKET POTENTIAL
6.7.2 BEST PRACTICES FOLLOWED BY MANUFACTURERS/OEMS IN HEAT PUMP MARKET
6.7.3 CASE STUDIES RELATED TO AI/GEN AI IMPLEMENTATION IN HEAT PUMP MARKET
6.7.4 INTERCONNECTED ECOSYSTEMS AND IMPACT ON MARKET PLAYERS
6.7.5 CLIENTS' READINESS TO ADOPT AI/GEN AI-INTEGRATED HEAT PUMPS
7 REGULATORY LANDSCAPE AND SUSTAINABILITY INITIATIVES
7.1 REGIONAL REGULATIONS AND COMPLIANCE
7.1.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS
7.1.2 GLOBAL F-GAS REGULATIONS AND REFRIGERANT POLICIES
7.1.3 EUROPEAN F-GAS REGULATIONS AND REFRIGERANT POLICIES
7.1.4 EUROPEAN REGULATIONS, SUBSIDIES, AND POLICIES
7.1.5 ASIA PACIFIC REGULATIONS, SUBSIDIES, AND POLICIES
7.1.6 NORTH AMERICAN REGULATIONS, SUBSIDIES, AND POLICIES
7.1.7 MIDDLE EAST & AFRICAN REGULATIONS, SUBSIDIES, AND POLICIES
7.1.8 LATIN AMERICAN REGULATIONS, SUBSIDIES, AND POLICIES
7.1.9 EUROPEAN HEAT PUMP POLICIES
7.2 SUSTAINABILITY INITIATIVES
7.3 IMPACT OF REGULATORY POLICIES ON SUSTAINABILITY INITIATIVES
8 CUSTOMER LANDSCAPE AND BUYER BEHAVIOR
8.1 DECISION-MAKING PROCESS
8.1.1 REPLACEMENT NEED AND HEATING-SYSTEM ASSESSMENT
8.1.2 HEATING AND COOLING PERFORMANCE REQUIREMENT ASSESSMENT
8.1.3 TECHNICAL PRODUCT EVALUATION
8.1.4 ECONOMIC AND TOTAL-COST-OF-OWNERSHIP EVALUATION
8.1.5 INSTALLER VALIDATION AND SYSTEM DESIGN
8.1.6 INCENTIVE, REGULATORY, AND TARIFF ASSESSMENT
8.2 KEY STAKEHOLDERS INVOLVED IN BUYING PROCESS AND THEIR EVALUATION CRITERIA
8.2.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS
8.2.2 BUYING CRITERIA
8.3 ADOPTION BARRIERS AND INTERNAL CHALLENGES
8.3.1 HIGH UPFRONT COST AND RETROFIT EXPENDITURE
8.3.2 OPERATING COST AND ELECTRICITY-TO-GAS PRICE ECONOMICS
8.3.3 HEATING CAPACITY AND COLD-CLIMATE PERFORMANCE
8.3.4 RETROFIT COMPATIBILITY AND INSTALLATION COMPLEXITY
8.3.5 ENERGY EFFICIENCY AND TOTAL COST OF OWNERSHIP
8.3.6 REFRIGERANT SELECTION AND REGULATORY COMPLIANCE
8.3.7 RELIABILITY, SERVICE AVAILABILITY, AND WARRANTY
8.3.8 SMART CONTROLS AND CONNECTIVITY
8.3.9 INCENTIVES AND PAYBACK PERIOD
8.3.10 INSTALLER EXPERTISE AND PRODUCT AVAILABILITY
8.4 UNMET NEEDS OF VARIOUS END USERS
8.5 MARKET PROFITABILITY
9 HEAT PUMP MARKET, BY TYPE
9.1 INTRODUCTION
9.2 REVERSIBLE
9.2.1 SUITABILITY FOR BUILDINGS WITH VARYING THERMAL REQUIREMENTS TO BOOST SEGMENTAL GROWTH
9.3 NON-REVERSIBLE
9.3.1 USE IN DEDICATED HEATING AND HOT-WATER APPLICATIONS TO EXPEDITE SEGMENTAL GROWTH
10 HEAT PUMP MARKET, BY RATED CAPACITY
10.1 INTRODUCTION
10.2 UP TO 10 KW
10.2.1 INCREASING REPLACEMENT OF CONVENTIONAL BOILERS AND RESIDENTIAL ELECTRIFICATION TO FOSTER SEGMENTAL GROWTH
10.3 10-20 KW
10.3.1 GROWING SPACE-HEATING REQUIREMENTS IN LARGE RESIDENTIAL AND LIGHT-COMMERCIAL PROPERTIES TO SPUR DEMAND
10.4 20-30 KW
10.4.1 RISING NEED FOR EFFICIENT CLIMATE CONTROL IN HYBRID ENVIRONMENTS TO FUEL SEGMENTAL GROWTH
10.5 ABOVE 30 KW
10.5.1 INCREASING COMMERCIAL BUILDING ELECTRIFICATION, DISTRICT HEATING, AND WASTE-HEAT RECOVERY TO DRIVE MARKET
11 HEAT PUMP MARKET, BY REFRIGERANT
11.1 INTRODUCTION
11.2 R410A
11.2.1 ESTABLISHED ARCHITECTURE, COMPONENT AVAILABILITY, AND PROVEN OPERATING PERFORMANCE TO SPUR DEMAND
11.3 R407C
11.3.1 CUSTOMER FOCUS ON EXTENDING EQUIPMENT OPERATING LIFE TO ACCELERATE SEGMENTAL GROWTH
11.4 R744
11.4.1 ABILITY TO DELIVER HIGH-TEMPERATURE HOT WATER TO CONTRIBUTE TO SEGMENTAL GROWTH
11.5 R290
11.5.1 TRANSITION FROM HIGH-GWP REFRIGERANTS TOWARD NATURAL ALTERNATIVES TO BOLSTER SEGMENTAL GROWTH
11.6 R717
11.6.1 STRONG THERMODYNAMIC PERFORMANCE AND SUITABILITY FOR HIGH-TEMPERATURE PROCESS HEATING TO DRIVE MARKET
11.7 OTHER REFRIGERANTS
12 HEAT PUMP MARKET, BY TECHNOLOGY
12.1 INTRODUCTION
12.2 AIR-TO-AIR
12.2.1 SIMPLE INSTALLATION AND LIMITED DEPENDENCE ON HYDRONIC INFRASTRUCTURE TO AUGMENT SEGMENTAL GROWTH
12.3 AIR-TO-WATER
12.3.1 ELECTRIFICATION OF HYDRONIC HEATING SYSTEMS TO CONTRIBUTE TO SEGMENTAL GROWTH
12.4 WATER-SOURCE
12.4.1 DEMAND FOR LOW-CARBON CENTRALIZED HEATING TO EXPEDITE SEGMENTAL GROWTH
12.5 GROUND-SOURCE (GEOTHERMAL)
12.5.1 STABLE GROUND TEMPERATURES AND LONG-TERM EFFICIENCY TO FACILITATE SEGMENTAL GROWTH
12.6 HYBRID
12.6.1 RETROFIT FLEXIBILITY AND TRANSITIONAL HEATING POLICIES TO SUPPORT ADOPTION
12.7 PHOTOVOLTAIC-THERMAL (PVT)
12.7.1 INTEGRATION OF SOLAR ENERGY WITH ELECTRIFIED HEATING AND COOLING SYSTEMS TO BOOST SEGMENTAL GROWTH
13 HEAT PUMP MARKET, BY APPLICATION
13.1 INTRODUCTION
13.2 HEATING
13.2.1 WATER HEATING
13.2.1.1 Mounting demand for high-efficiency heat-pump systems to bolster segmental growth
13.2.2 DISTRICT & SPACE HEATING
13.2.2.1 Increasing implementation of increasingly stringent building energy-performance requirements to fuel segmental growth
13.3 HEATING & COOLING
13.3.1 REQUIREMENT FOR INTEGRATED SYSTEMS ADDRESSING SEASONAL THERMAL REQUIREMENTS TO FACILITATE SEGMENTAL GROWTH
14 HEAT PUMP MARKET, BY END USER
14.1 INTRODUCTION
14.2 RESIDENTIAL
14.2.1 INCREASING REPLACEMENT OF GAS AND OIL BOILERS, HOUSEHOLD ELECTRIFICATION, AND GOVERNMENT INCENTIVES TO DRIVE MARKET
14.3 COMMERCIAL
14.3.1 GROWING RELIANCE ON RENEWABLE ENERGY SOURCES FOR HEATING TO ACCELERATE SEGMENTAL GROWTH
14.4 INDUSTRIAL
14.4.1 RISING EFFORTS TO ENHANCE SUSTAINABILITY AND LOWER CARBON EMISSIONS TO EXPEDITE SEGMENTAL GROWTH
15 HEAT PUMP MARKET, BY REGION
15.1 INTRODUCTION
15.2 ASIA PACIFIC
15.2.1 CHINA
15.2.1.1 Rising industrial electrification and government-led decarbonization strategies to accelerate market growth
15.2.2 INDIA
15.2.2.1 Increasing electricity consumption, cooling requirements, and expanding commercial infrastructure to fuel market growth
15.2.3 JAPAN
15.2.3.1 Growing focus on high-efficiency heating in manufacturing sector to bolster market growth
15.2.4 SOUTH KOREA
15.2.4.1 High emphasis on electrifying building thermal energy and advanced HVAC manufacturing ecosystem to drive market
15.2.5 AUSTRALIA
15.2.5.1 Mounting demand for energy-efficient systems and rooftop-solar penetration to contribute to market growth
15.2.6 REST OF ASIA PACIFIC
15.3 EUROPE
15.3.1 FRANCE
15.3.1.1 Rising building-renovation activity and replacement of conventional heating systems to expedite market growth
15.3.2 ITALY
15.3.2.1 Growing focus on replacing fossil-fuel heating systems with electric counterparts to augment market growth
15.3.3 GERMANY
15.3.3.1 Increasing replacement of conventional heating systems and retrofit applications to facilitate market growth
15.3.4 UK
15.3.4.1 Rising financial incentives and decarbonization policies to accelerate market growth
15.3.5 SPAIN
15.3.5.1 High emphasis on renovating buildings and renewable energy strategies to drive market
15.3.6 REST OF EUROPE
15.4 NORTH AMERICA
15.4.1 US
15.4.1.1 Large HVAC equipment installed base and replacement of conventional heating systems to support market growth
15.4.2 CANADA
15.4.2.1 Government programs to replace conventional oil- and gas-fired heating systems with electric heat pumps to fuel market growth
15.5 MIDDLE EAST & AFRICA
15.5.1 GCC
15.5.1.1 Saudi Arabia
15.5.1.1.1 Strong focus on strengthening energy-efficiency standards to support market growth
15.5.1.2 UAE
15.5.1.2.1 Extensive air-conditioning requirements across residential and commercial buildings to foster market growth
15.5.1.3 Rest of GCC
15.5.2 SOUTH AFRICA
15.5.2.1 Greater emphasis on building energy performance to contribute to market growth
15.5.3 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA
15.6 LATIN AMERICA
15.6.1 BRAZIL
15.6.1.1 Continued focus on energy efficiency and electrification to accelerate market growth
15.6.2 MEXICO
15.6.2.1 Strong focus on energy-efficiency standards for air-conditioning equipment to expedite market growth
15.6.3 REST OF LATIN AMERICA
16 COMPETITIVE LANDSCAPE
16.1 OVERVIEW
16.2 KEY PLAYER COMPETITIVE STRATEGIES/RIGHT TO WIN, 2023-2026
16.3 MARKET SHARE ANALYSIS, 2025
16.4 MARKET EVALUATION FRAMEWORK, 2021-2025
16.5 REVENUE ANALYSIS, 2021-2025
16.6 PRODUCT COMPARISON
16.6.1 PANASONIC HOLDINGS CORPORATION (JAPAN)
16.6.2 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION (JAPAN)
16.6.3 MIDEA (CHINA)
16.6.4 SAMSUNG (SOUTH KOREA)
16.6.5 DENSO CORPORATION (JAPAN)
16.7 COMPANY VALUATION AND FINANCIAL METRICS
16.8 COMPANY EVALUATION MATRIX: KEY PLAYERS, 2025
16.8.1 STARS
16.8.2 EMERGING LEADERS
16.8.3 PERVASIVE PLAYERS
16.8.4 PARTICIPANTS
16.8.5 COMPANY FOOTPRINT: KEY PLAYERS, 2025
16.8.5.1 Company footprint
16.8.5.2 Region footprint
16.8.5.3 Technology footprint
16.8.5.4 Type footprint
16.8.5.5 Rated capacity footprint
16.8.5.6 Refrigerant footprint
16.8.5.7 Application footprint
16.8.5.8 End user footprint
16.9 COMPANY EVALUATION MATRIX: STARTUPS/SMES, 2025
16.9.1 PROGRESSIVE COMPANIES
16.9.2 RESPONSIVE COMPANIES
16.9.3 DYNAMIC COMPANIES
16.9.4 STARTING BLOCKS
16.9.5 COMPETITIVE BENCHMARKING: STARTUPS/SMES, 2025
16.9.5.1 Detailed list of key startups/SMEs
16.9.5.2 Competitive benchmarking of key startups/SMEs
16.10 COMPETITIVE SCENARIO
16.10.1 PRODUCT LAUNCHES
16.10.2 DEALS
16.10.3 EXPANSIONS
16.10.4 OTHER DEVELOPMENTS
17 COMPANY PROFILES
17.1 KEY PLAYERS
17.1.1 PANASONIC HOLDINGS CORPORATION
17.1.2 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
17.1.3 SAMSUNG
17.1.4 MIDEA
17.1.5 DENSO CORPORATION
17.1.6 DAIKIN
17.1.7 CARRIER
17.1.8 TRANE TECHNOLOGIES PLC
17.1.9 JOHNSON CONTROLS
17.1.10 BOSCH THERMOTECHNOLOGY LTD.
17.1.11 LG ELECTRONICS
17.1.12 FUJITSU GENERAL
17.1.13 THERMAX LIMITED
17.1.14 GEA GROUP AKTIENGESELLSCHAFT
17.1.15 LENNOX INTERNATIONAL INC
17.2 OTHER PLAYERS
17.2.1 GUANGZHOU SPRSUN NEW ENERGY TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD.
17.2.2 GLEN DIMPLEX GROUP
17.2.3 NIBE LIMITED
17.2.4 RHEEM MANUFACTURING COMPANY
17.2.5 DANDELION ENERGY
17.2.6 ZEALUX ELECTRIC LIMITED
17.2.7 VAILLANT GROUP
17.2.8 EVO ENERGY TECHNOLOGIES
17.2.9 ARISTON HOLDING N.V.
17.2.10 A. O. SMITH
17.2.11 ENERGEN HYBRID SYSTEMS LIMITED
17.2.12 NAMMASWADESHI
17.2.13 ECOTECH SOLUTIONS
18 RESEARCH METHODOLOGY
18.1 RESEARCH DATA
18.1.1 SECONDARY DATA
18.1.1.1 List of key secondary sources
18.1.1.2 Key data from secondary sources
18.1.2 PRIMARY DATA
18.1.2.1 List of primary interview participants
18.1.2.2 Key industry insights
18.1.2.3 Breakdown of primaries
18.1.2.4 Key data from primary sources
18.2 DATA TRIANGULATION
18.3 MARKET SIZE ESTIMATION
18.3.1 BOTTOM-UP APPROACH
18.3.2 TOP-DOWN APPROACH
18.4 MARKET FORECAST APPROACH
18.4.1 DEMAND-SIDE
18.4.1.1 Demand-side assumptions
18.4.1.2 Demand-side calculations
18.4.2 SUPPLY-SIDE
18.4.2.1 Supply-side assumptions
18.4.2.2 Supply-side calculations
18.5 INDUSTRY CONCENTRATION
18.6 GROWTH FORECAST ASSUMPTIONS
18.7 RESEARCH LIMITATIONS
18.8 RISK ANALYSIS
19 APPENDIX
19.1 INSIGHTS FROM INDUSTRY EXPERTS
19.2 DISCUSSION GUIDE
19.3 KNOWLEDGESTORE: THE SUBSCRIPTION PORTAL
19.4 CUSTOMIZATION OPTIONS
19.5 RELATED REPORTS
19.6 AUTHOR DETAILS
LIST OF TABLES [389]
LIST OF FIGURES [79]
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