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74Software: Disclosure Of Transactions In Own Shares From October 5 To 8, 2026


Date: 2026-10-12 05:01:19

(MENAFN- GlobeNewsWire - Nasdaq) Press Release

74Software: Disclosure of transactions in own shares

Paris, Octobre 12, 2026 – In accordance with the authorization given by the Combined General Meeting of May 19, 2026, for the implementation of a share buyback program, 74Software (LEI: 96950022O6SP7FQONJ77) declares below the purchases of its own shares (FR0011040500) from October 5 to 8, 2026:

Transaction
Day		 Total Daily Volume
(number of shares)		 Weighted Average Acquisition Price
(€/share)		 Transaction Amount
(€)		 Market
Identification Code
05/10/2026 2,620 36.70 96,157 XPAR
06/10/2026 3,126 36.60 114,422 XPAR
07/10/2026 1,804 35.82 64,615 XPAR
08/10/2026 3,038 36.00 109,380 XPAR
TOTAL 10,588 36.32 384,574 -

Details of transactions, in accordance with Article 5(2)(c) of European Regulation No 596/2014 and its delegated regulation (EU) 2016/1056, are available on page 2 and following.

Disclaimer

This document is a translation into English of an original French press release. It is not a binding document. In the event of a conflict in interpretation, reference should be made to the French version, which is the authentic text.

About 74Software

74Software is an enterprise software group founded through the combination of Axway and SBS – independently operated leaders with unique experience and capabilities to deliver mission-critical software for a data driven world. A pioneer in enterprise integration solutions for 25 years, Axway supports major brands and government agencies around the globe with its core line of MFT, B2B, API, and Financial Accounting Hub products. SBS empowers banks and financial institutions to reimagine tomorrow's digital experiences with a composable cloud-based architecture that enables deposits, lending, compliance, payments, consumer, and asset finance services and operations to be deployed worldwide. 74Software serves more than 12,000 companies, including over 1,500 financial service customers. To learn more, visit 74Software.com

Contacts - Investor Relations:

Arthur Carli - +33 (0)1 47 17 24 65 – acarli@74software.com
Chloé Chouard - +33 (0)1 47 17 21 78– cchouard@74software.com

Detailed disclosure of trading in own shares from October 5 to 8, 2026

Name of the Issuer Issuer Identification Code PSI Name PSI Identification Code Transaction Day Identification Code of the Financial Instrument Price Currency Quantity purchased Market ID code Transaction Reference Number Purpose of the buyback
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 05/10/2026 09:22:07 FR0011040500 36.7 EUR 39 XPAR 1129743-22017b278 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 05/10/2026 09:22:07 FR0011040500 36.7 EUR 211 XPAR 1129743-22273b278 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 05/10/2026 14:13:31 FR0011040500 36.8 EUR 256 XPAR 1129743-25345b278 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 05/10/2026 14:13:31 FR0011040500 36.8 EUR 94 XPAR 1129743-25601b278 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 05/10/2026 14:13:31 FR0011040500 36.7 EUR 79 XPAR 1129743-26113b278 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 05/10/2026 14:13:39 FR0011040500 36.7 EUR 171 XPAR 1129743-26369b278 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 05/10/2026 14:13:43 FR0011040500 36.6 EUR 94 XPAR 1129743-27649b278 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 05/10/2026 14:14:06 FR0011040500 36.6 EUR 25 XPAR 1129743-27905b278 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 05/10/2026 15:25:13 FR0011040500 36.7 EUR 250 XPAR 1129743-28673b278 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 05/10/2026 16:13:05 FR0011040500 36.6 EUR 38 XPAR 1129743-34817b278 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 05/10/2026 17:21:05 FR0011040500 36.7 EUR 159 XPAR 1129743-38913b278 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 05/10/2026 17:21:05 FR0011040500 36.7 EUR 100 XPAR 1129743-39169b278 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 05/10/2026 17:29:13 FR0011040500 36.7 EUR 100 XPAR 1129743-39425b278 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 05/10/2026 17:29:42 FR0011040500 36.7 EUR 91 XPAR 1129743-39681b278 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 05/10/2026 17:29:42 FR0011040500 36.7 EUR 37 XPAR 1129743-40193b278 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 05/10/2026 17:29:42 FR0011040500 36.7 EUR 15 XPAR 1129743-40449b278 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 05/10/2026 17:29:42 FR0011040500 36.7 EUR 15 XPAR 1129743-40705b278 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 05/10/2026 17:29:42 FR0011040500 36.7 EUR 94 XPAR 1129743-40961b278 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 05/10/2026 17:29:42 FR0011040500 36.7 EUR 189 XPAR 1129743-41217b278 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 05/10/2026 17:29:42 FR0011040500 36.7 EUR 400 XPAR 1129743-41473b278 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 05/10/2026 17:29:43 FR0011040500 36.6 EUR 93 XPAR 1129743-41985b278 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 05/10/2026 17:29:43 FR0011040500 36.6 EUR 20 XPAR 1129743-42753b278 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 05/10/2026 17:29:49 FR0011040500 36.6 EUR 50 XPAR 1129743-43265b278 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 06/10/2026 10:56:56 FR0011040500 36.7 EUR 168 XPAR 1129743-13569b279 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 06/10/2026 10:57:23 FR0011040500 36.7 EUR 25 XPAR 1129743-13825b279 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 06/10/2026 10:57:24 FR0011040500 36.7 EUR 25 XPAR 1129743-14081b279 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 06/10/2026 10:57:52 FR0011040500 36.7 EUR 32 XPAR 1129743-14337b279 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 06/10/2026 10:58:06 FR0011040500 36.6 EUR 161 XPAR 1129743-19201b279 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 06/10/2026 10:58:08 FR0011040500 36.6 EUR 51 XPAR 1129743-19457b279 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 06/10/2026 10:58:13 FR0011040500 36.6 EUR 18 XPAR 1129743-19969b279 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 06/10/2026 13:19:06 FR0011040500 36.5 EUR 25 XPAR 1129743-28417b279 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 06/10/2026 14:00:17 FR0011040500 36.5 EUR 3 XPAR 1129743-28929b279 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 06/10/2026 14:01:12 FR0011040500 36.5 EUR 222 XPAR 1129743-29185b279 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 06/10/2026 14:01:30 FR0011040500 36.4 EUR 72 XPAR 1129743-30465b279 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 06/10/2026 14:03:06 FR0011040500 36.4 EUR 24 XPAR 1129743-31233b279 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 06/10/2026 15:50:12 FR0011040500 36.7 EUR 239 XPAR 1129743-34305b279 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 06/10/2026 15:50:12 FR0011040500 36.7 EUR 17 XPAR 1129743-34561b279 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 06/10/2026 15:50:12 FR0011040500 36.7 EUR 94 XPAR 1129743-34817b279 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 06/10/2026 15:50:34 FR0011040500 36.7 EUR 150 XPAR 1129743-35329b279 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 06/10/2026 15:50:34 FR0011040500 36.7 EUR 200 XPAR 1129743-35585b279 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 06/10/2026 15:52:13 FR0011040500 36.6 EUR 350 XPAR 1129743-38145b279 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 06/10/2026 15:52:13 FR0011040500 36.5 EUR 74 XPAR 1129743-39425b279 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 06/10/2026 16:09:28 FR0011040500 36.5 EUR 225 XPAR 1129743-41985b279 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 06/10/2026 16:10:33 FR0011040500 36.5 EUR 24 XPAR 1129743-42497b279 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 06/10/2026 16:11:43 FR0011040500 36.5 EUR 48 XPAR 1129743-43009b279 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 06/10/2026 16:11:52 FR0011040500 36.5 EUR 29 XPAR 1129743-43265b279 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 06/10/2026 17:29:29 FR0011040500 36.6 EUR 238 XPAR 1129743-46593b279 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 06/10/2026 17:29:39 FR0011040500 36.6 EUR 62 XPAR 1129743-46849b279 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 06/10/2026 17:29:39 FR0011040500 36.6 EUR 300 XPAR 1129743-47361b279 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 06/10/2026 17:29:56 FR0011040500 36.6 EUR 174 XPAR 1129743-47617b279 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 06/10/2026 17:29:56 FR0011040500 36.6 EUR 21 XPAR 1129743-47873b279 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 06/10/2026 17:29:56 FR0011040500 36.6 EUR 22 XPAR 1129743-48129b279 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 06/10/2026 17:29:59 FR0011040500 36.6 EUR 33 XPAR 1129743-48641b279 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 07/10/2026 12:01:39 FR0011040500 36.3 EUR 154 XPAR 1129743-26625b280 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 07/10/2026 12:01:53 FR0011040500 36.1 EUR 88 XPAR 1129743-27905b280 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 07/10/2026 12:12:57 FR0011040500 36.1 EUR 212 XPAR 1129743-28161b280 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 07/10/2026 13:12:35 FR0011040500 35.7 EUR 32 XPAR 1129743-34817b280 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 07/10/2026 14:01:18 FR0011040500 35.7 EUR 318 XPAR 1129743-35329b280 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 07/10/2026 16:16:29 FR0011040500 35.1 EUR 99 XPAR 1129743-46337b280 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 07/10/2026 16:16:29 FR0011040500 35.1 EUR 227 XPAR 1129743-46593b280 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 07/10/2026 16:16:29 FR0011040500 35.1 EUR 165 XPAR 1129743-46849b280 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 07/10/2026 16:16:29 FR0011040500 35.1 EUR 9 XPAR 1129743-47105b280 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 07/10/2026 17:29:56 FR0011040500 36.3 EUR 345 XPAR 1129743-76801b280 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 07/10/2026 17:29:56 FR0011040500 36.3 EUR 155 XPAR 1129743-77057b280 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 08/10/2026 09:15:59 FR0011040500 36 EUR 620 XPAR 1129743-8449b281 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 08/10/2026 11:09:21 FR0011040500 36.1 EUR 118 XPAR 1129743-16897b281 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 08/10/2026 11:31:55 FR0011040500 36 EUR 250 XPAR 1129743-17921b281 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 08/10/2026 17:25:00 FR0011040500 36 EUR 500 XPAR 1129743-38657b281 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 08/10/2026 17:25:57 FR0011040500 36 EUR 750 XPAR 1129743-38913b281 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 08/10/2026 17:26:08 FR0011040500 36 EUR 300 XPAR 1129743-39169b281 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 08/10/2026 17:26:41 FR0011040500 36 EUR 1 XPAR 1129743-39425b281 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 08/10/2026 17:26:41 FR0011040500 36 EUR 2 XPAR 1129743-39681b281 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 08/10/2026 17:26:41 FR0011040500 36 EUR 4 XPAR 1129743-39937b281 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 08/10/2026 17:29:40 FR0011040500 36 EUR 30 XPAR 1129743-40961b281 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 08/10/2026 17:29:56 FR0011040500 36 EUR 213 XPAR 1129743-41217b281 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 08/10/2026 17:29:56 FR0011040500 36 EUR 250 XPAR 1129743-41473b281 Coverage


Attachment

  • 12102026_74SW_PR_ShareBuyback_WeekOct5_EN

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