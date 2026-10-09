Tuesday, 02 January 2024 12:17 GMT
عربي


USEuropeArabAsiaAfrica| PoliticsEconomyOil&EnergyEntertainmentSportFrenchSpanish

Share Buyback Programme Conclusion


2026-10-09 02:46:53
(MENAFN- GlobeNewsWire - Nasdaq) Nasdaq Copenhagen
Euronext Dublin
London Stock Exchange
Danish Financial Supervisory Authority
Other stakeholders

9 October 2026

Share buyback programme – conclusion

The share buyback programme of DKK 400 million has now been completed and fully exercised to the sum of DKK 400 million. The buybacks were executed in the period from 10 August 2026 up to and including 9 October 2026.

The share buyback programme was implemented in compliance with Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 and Commission Delegated Regulation (EU) No 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the Safe Harbour rules.

The following transactions were made under the share buyback programme in the period from the last corporate announcement until conclusion:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK)
Total in accordance with the last announcement 197,900 1,812.56 358,704,637
5 October 2026 5,000 1,857.59 9,287,950
6 October 2026 4,000 1,885.07 7,540,280
7 October 2026 6,000 1,825.63 10,953,780
8 October 2026 6,000 1,787.18 10,723,080
9 October 2026 1,560 1,785.61 2,785,552
Total under the share buyback programme of DKK 400 million 220,460 1,814.37 399,995,279
Bought back under share buy-back programme of DKK 500 million executed in the period 2 February 2026 - 5 May 2026 315,600 1,584.27 499,996,965
Bought back under share buy-back programme of DKK 400 million executed in the period 6 May 2026 - 7 August 2026 249,870 1,600.79 399,990,265
Total bought back 785,930 1.654,07 1,299,982,509

With the transactions stated above and after the conclusion of the above share buyback programme, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of its own shares, excluding the bank's trading portfolio and investments made on behalf of customers:

  • 785,930 shares under the above share buyback programme corresponding to 3.24 % of the company's share capital.

The shares bought under the share buyback programme of DKK 500 million completed on 6 May 2026, the share buyback programme of DKK 400 million completed on 7 August 2026 and the share buyback programme of DKK 400 million completed on 9 October 2026 will be proposed for cancellation at the bank's annual general meeting in 2027.

In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buyback programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Kind regards

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker
CEO

Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time - CET
5 1843 XCSE 20261005 9:00:12.256000
3 1843 XCSE 20261005 9:00:12.256000
15 1849 XCSE 20261005 9:05:08.001000
15 1848 XCSE 20261005 9:05:28.526000
8 1848 XCSE 20261005 9:05:59.558000
15 1847 XCSE 20261005 9:06:30.713000
8 1846 XCSE 20261005 9:06:39.614000
8 1851 XCSE 20261005 9:09:45.449000
8 1853 XCSE 20261005 9:11:07.161000
8 1851 XCSE 20261005 9:11:07.227000
8 1850 XCSE 20261005 9:11:07.271000
8 1850 XCSE 20261005 9:14:20.266000
2 1848 XCSE 20261005 9:15:33.598000
12 1847 XCSE 20261005 9:16:37.017000
8 1846 XCSE 20261005 9:16:56.042000
8 1849 XCSE 20261005 9:17:05.557000
6 1849 XCSE 20261005 9:17:09.646000
8 1850 XCSE 20261005 9:18:42.839000
7 1850 XCSE 20261005 9:18:42.839000
8 1849 XCSE 20261005 9:19:07.309000
8 1849 XCSE 20261005 9:20:02.038000
8 1846 XCSE 20261005 9:21:59.755000
15 1845 XCSE 20261005 9:21:59.756000
8 1845 XCSE 20261005 9:21:59.757000
8 1843 XCSE 20261005 9:22:50.591000
8 1844 XCSE 20261005 9:22:50.609000
8 1847 XCSE 20261005 9:25:36.382000
8 1847 XCSE 20261005 9:25:36.558000
8 1847 XCSE 20261005 9:27:41.383000
8 1846 XCSE 20261005 9:29:57.260000
8 1847 XCSE 20261005 9:30:39.067000
8 1847 XCSE 20261005 9:34:52.605000
9 1847 XCSE 20261005 9:35:35.334000
8 1845 XCSE 20261005 9:36:27.562000
8 1849 XCSE 20261005 9:41:12.487000
8 1849 XCSE 20261005 9:41:12.565000
8 1849 XCSE 20261005 9:41:18.500000
8 1848 XCSE 20261005 9:41:23.192000
8 1848 XCSE 20261005 9:42:32.202000
1 1848 XCSE 20261005 9:42:32.202000
8 1847 XCSE 20261005 9:44:39.266000
7 1849 XCSE 20261005 9:44:54.288000
8 1848 XCSE 20261005 9:48:35.421000
19 1848 XCSE 20261005 9:48:48.119000
8 1848 XCSE 20261005 9:49:23.333000
8 1850 XCSE 20261005 9:51:39.601000
8 1850 XCSE 20261005 9:53:03.204000
8 1850 XCSE 20261005 9:53:38.475000
8 1848 XCSE 20261005 9:54:13.464000
8 1847 XCSE 20261005 9:54:59.838000
6 1846 XCSE 20261005 9:57:48.852000
2 1846 XCSE 20261005 9:59:09.361000
6 1846 XCSE 20261005 9:59:09.361000
4 1847 XCSE 20261005 10:03:04.747000
20 1849 XCSE 20261005 10:03:20.585000
8 1850 XCSE 20261005 10:04:18.512000
8 1853 XCSE 20261005 10:08:49.191000
8 1854 XCSE 20261005 10:12:59.455000
8 1857 XCSE 20261005 10:13:59.004000
7 1855 XCSE 20261005 10:15:12.520000
1 1855 XCSE 20261005 10:15:12.520000
8 1854 XCSE 20261005 10:16:53.568000
8 1853 XCSE 20261005 10:17:01.762000
8 1852 XCSE 20261005 10:17:30.556000
8 1852 XCSE 20261005 10:17:30.556000
1 1854 XCSE 20261005 10:17:30.597000
15 1853 XCSE 20261005 10:17:32.621000
9 1854 XCSE 20261005 10:17:32.641000
17 1854 XCSE 20261005 10:17:32.641000
15 1853 XCSE 20261005 10:18:05.703000
8 1855 XCSE 20261005 10:18:11.160000
16 1854 XCSE 20261005 10:18:16.982000
16 1854 XCSE 20261005 10:18:17.971000
8 1854 XCSE 20261005 10:18:34.214000
8 1854 XCSE 20261005 10:19:00.224000
8 1853 XCSE 20261005 10:19:01.473000
8 1853 XCSE 20261005 10:19:04.452000
8 1854 XCSE 20261005 10:20:03.333000
15 1855 XCSE 20261005 10:20:58.380000
8 1854 XCSE 20261005 10:21:34.833000
8 1853 XCSE 20261005 10:24:01.317000
7 1853 XCSE 20261005 10:24:39.490000
8 1855 XCSE 20261005 10:25:38.418000
8 1854 XCSE 20261005 10:26:13.881000
8 1855 XCSE 20261005 10:28:48.618000
3 1854 XCSE 20261005 10:29:57.922000
4 1854 XCSE 20261005 10:29:57.922000
1 1854 XCSE 20261005 10:29:57.922000
8 1851 XCSE 20261005 10:33:43.957000
8 1851 XCSE 20261005 10:34:14.149000
1 1850 XCSE 20261005 10:34:33.742000
1 1850 XCSE 20261005 10:34:33.742000
6 1850 XCSE 20261005 10:34:33.761000
1 1850 XCSE 20261005 10:34:33.762000
8 1851 XCSE 20261005 10:35:53.239000
8 1853 XCSE 20261005 10:42:56.259000
7 1853 XCSE 20261005 10:42:56.259000
2 1854 XCSE 20261005 10:43:49.379000
20 1854 XCSE 20261005 10:44:26.858000
7 1854 XCSE 20261005 10:44:26.858000
16 1854 XCSE 20261005 10:44:33.460000
8 1852 XCSE 20261005 10:44:50.903000
8 1851 XCSE 20261005 10:45:59.556000
8 1851 XCSE 20261005 10:45:59.556000
15 1854 XCSE 20261005 10:49:44.361000
2 1853 XCSE 20261005 10:49:55.519000
13 1853 XCSE 20261005 10:49:55.519000
8 1853 XCSE 20261005 10:52:36.709000
8 1852 XCSE 20261005 10:52:55.575000
8 1851 XCSE 20261005 10:53:44.881000
9 1850 XCSE 20261005 10:56:16.653000
3 1849 XCSE 20261005 10:57:00.482000
1 1849 XCSE 20261005 10:57:00.482000
1 1849 XCSE 20261005 10:57:00.482000
5 1853 XCSE 20261005 11:00:25.279000
9 1853 XCSE 20261005 11:00:25.290000
10 1853 XCSE 20261005 11:00:31.862000
1 1851 XCSE 20261005 11:01:03.725000
2 1851 XCSE 20261005 11:04:02.846000
6 1854 XCSE 20261005 11:05:57.581000
8 1853 XCSE 20261005 11:06:23.512000
8 1852 XCSE 20261005 11:06:30.959000
18 1853 XCSE 20261005 11:06:30.959000
5 1853 XCSE 20261005 11:06:30.959000
8 1852 XCSE 20261005 11:10:01.101000
8 1852 XCSE 20261005 11:29:26.628000
8 1851 XCSE 20261005 11:29:28.549000
30 1852 XCSE 20261005 11:42:51.474000
22 1852 XCSE 20261005 11:44:33.599000
15 1851 XCSE 20261005 11:46:11.548000
10 1852 XCSE 20261005 11:51:57.509000
15 1855 XCSE 20261005 12:09:42.488000
15 1854 XCSE 20261005 12:19:06.896000
14 1853 XCSE 20261005 12:27:02.703000
2 1853 XCSE 20261005 12:27:02.703000
5 1854 XCSE 20261005 12:33:26.048000
62 1854 XCSE 20261005 12:33:26.048000
9 1854 XCSE 20261005 12:33:26.048000
10 1854 XCSE 20261005 12:33:58.300000
10 1853 XCSE 20261005 12:35:15.446000
2 1853 XCSE 20261005 12:35:15.446000
7 1855 XCSE 20261005 12:35:30.787000
9 1855 XCSE 20261005 12:35:30.787000
9 1855 XCSE 20261005 12:35:30.787000
5 1855 XCSE 20261005 12:35:30.787000
13 1855 XCSE 20261005 12:35:30.787000
15 1854 XCSE 20261005 12:36:20.177000
12 1855 XCSE 20261005 12:40:35.681000
4 1855 XCSE 20261005 12:40:36.543000
10 1855 XCSE 20261005 12:40:45.465000
8 1855 XCSE 20261005 12:40:45.465000
26 1855 XCSE 20261005 12:40:48.265000
8 1855 XCSE 20261005 12:40:48.265000
10 1855 XCSE 20261005 12:40:48.265000
9 1855 XCSE 20261005 12:40:48.287000
15 1854 XCSE 20261005 12:40:48.293000
4 1854 XCSE 20261005 12:52:27.162000
15 1856 XCSE 20261005 12:54:44.959000
16 1855 XCSE 20261005 12:54:53.517000
15 1855 XCSE 20261005 12:55:10.225000
5 1854 XCSE 20261005 12:56:56.722000
5 1853 XCSE 20261005 12:58:19.163000
3 1853 XCSE 20261005 12:58:19.163000
8 1852 XCSE 20261005 13:02:57.707000
8 1852 XCSE 20261005 13:02:57.707000
7 1852 XCSE 20261005 13:02:57.707000
9 1851 XCSE 20261005 13:02:57.727000
5 1851 XCSE 20261005 13:02:58.021000
10 1851 XCSE 20261005 13:03:00.549000
10 1851 XCSE 20261005 13:03:11.897000
11 1851 XCSE 20261005 13:03:18.234000
15 1850 XCSE 20261005 13:05:30.156000
14 1850 XCSE 20261005 13:05:32.221000
10 1850 XCSE 20261005 13:08:15.064000
12 1850 XCSE 20261005 13:08:15.064000
22 1849 XCSE 20261005 13:10:06.922000
9 1849 XCSE 20261005 13:10:19.120000
15 1849 XCSE 20261005 13:10:58.445000
11 1848 XCSE 20261005 13:12:52.660000
4 1848 XCSE 20261005 13:12:52.660000
17 1848 XCSE 20261005 13:15:34.139000
10 1848 XCSE 20261005 13:15:34.139000
6 1848 XCSE 20261005 13:15:34.292000
3 1848 XCSE 20261005 13:15:34.295000
2 1847 XCSE 20261005 13:17:02.542000
23 1850 XCSE 20261005 13:19:27.540000
17 1850 XCSE 20261005 13:19:27.540000
6 1850 XCSE 20261005 13:19:27.540000
3 1850 XCSE 20261005 13:19:27.693000
10 1850 XCSE 20261005 13:20:25.332000
15 1851 XCSE 20261005 13:21:06.346000
3 1851 XCSE 20261005 13:21:06.346000
7 1851 XCSE 20261005 13:21:06.347000
8 1851 XCSE 20261005 13:21:06.347000
7 1851 XCSE 20261005 13:21:06.347000
8 1851 XCSE 20261005 13:22:17.967000
3 1852 XCSE 20261005 13:27:15.129000
15 1854 XCSE 20261005 13:27:17.733000
1 1854 XCSE 20261005 13:27:19.160000
16 1854 XCSE 20261005 13:27:28.008000
8 1854 XCSE 20261005 13:28:11.921000
8 1853 XCSE 20261005 13:28:16.873000
8 1852 XCSE 20261005 13:28:21.980000
6 1855 XCSE 20261005 13:31:38.510000
6 1855 XCSE 20261005 13:31:55.973000
8 1854 XCSE 20261005 13:34:56.098000
8 1853 XCSE 20261005 13:34:56.136000
8 1856 XCSE 20261005 13:40:47.172000
3 1855 XCSE 20261005 13:41:45.909000
5 1855 XCSE 20261005 13:41:45.912000
3 1855 XCSE 20261005 13:41:45.912000
16 1855 XCSE 20261005 13:43:29.042000
7 1854 XCSE 20261005 13:46:17.535000
15 1855 XCSE 20261005 13:55:40.759000
60 1855 XCSE 20261005 13:55:40.774000
9 1854 XCSE 20261005 13:55:42.565000
7 1854 XCSE 20261005 13:55:42.570000
9 1854 XCSE 20261005 13:55:44.272000
7 1854 XCSE 20261005 13:55:44.272000
8 1853 XCSE 20261005 14:02:33.437000
5 1854 XCSE 20261005 14:04:28.990000
7 1855 XCSE 20261005 14:05:47.526000
8 1854 XCSE 20261005 14:06:28.752000
8 1853 XCSE 20261005 14:13:03.653000
8 1854 XCSE 20261005 14:23:33.694000
2 1854 XCSE 20261005 14:23:33.694000
6 1854 XCSE 20261005 14:23:33.694000
3 1854 XCSE 20261005 14:24:55.068000
3 1854 XCSE 20261005 14:24:55.068000
9 1854 XCSE 20261005 14:24:55.068000
4 1854 XCSE 20261005 14:27:25.008000
8 1854 XCSE 20261005 14:35:22.435000
20 1855 XCSE 20261005 14:37:44.356000
20 1855 XCSE 20261005 14:37:46.539000
7 1855 XCSE 20261005 14:40:40.074000
8 1854 XCSE 20261005 14:40:40.311000
7 1854 XCSE 20261005 14:40:40.311000
15 1854 XCSE 20261005 14:41:27.000000
15 1853 XCSE 20261005 14:42:10.627000
7 1853 XCSE 20261005 14:42:10.637000
7 1853 XCSE 20261005 14:42:10.638000
15 1852 XCSE 20261005 14:42:10.648000
17 1853 XCSE 20261005 14:47:10.910000
9 1853 XCSE 20261005 14:47:10.910000
7 1853 XCSE 20261005 14:47:10.910000
18 1853 XCSE 20261005 14:47:16.235000
18 1853 XCSE 20261005 14:47:22.727000
6 1853 XCSE 20261005 14:47:22.727000
8 1853 XCSE 20261005 14:47:22.727000
21 1853 XCSE 20261005 14:47:22.739000
6 1853 XCSE 20261005 14:47:22.739000
9 1853 XCSE 20261005 14:47:22.748000
6 1853 XCSE 20261005 14:47:22.748000
8 1853 XCSE 20261005 14:47:22.748000
8 1853 XCSE 20261005 14:47:22.748000
9 1853 XCSE 20261005 14:47:22.755000
8 1853 XCSE 20261005 14:47:40.250000
7 1851 XCSE 20261005 14:48:22.554000
19 1852 XCSE 20261005 14:50:28.531000
3 1852 XCSE 20261005 14:50:28.531000
12 1853 XCSE 20261005 14:52:27.121000
3 1853 XCSE 20261005 14:52:45.481000
12 1853 XCSE 20261005 14:52:45.481000
15 1853 XCSE 20261005 14:55:14.424000
8 1853 XCSE 20261005 14:55:42.366000
10 1854 XCSE 20261005 14:56:54.567000
2 1856 XCSE 20261005 15:04:55.991000
7 1856 XCSE 20261005 15:04:55.991000
7 1856 XCSE 20261005 15:04:55.991000
7 1856 XCSE 20261005 15:04:55.991000
8 1856 XCSE 20261005 15:04:55.991000
18 1856 XCSE 20261005 15:04:55.991000
9 1856 XCSE 20261005 15:04:55.991000
7 1854 XCSE 20261005 15:04:59.881000
8 1854 XCSE 20261005 15:04:59.882000
1 1854 XCSE 20261005 15:12:11.232000
2 1854 XCSE 20261005 15:12:11.232000
16 1857 XCSE 20261005 15:19:21.318000
7 1858 XCSE 20261005 15:22:21.023000
9 1858 XCSE 20261005 15:22:21.023000
7 1858 XCSE 20261005 15:22:21.023000
10 1858 XCSE 20261005 15:22:21.274000
8 1858 XCSE 20261005 15:22:23.097000
10 1858 XCSE 20261005 15:22:28.799000
8 1858 XCSE 20261005 15:22:28.799000
8 1858 XCSE 20261005 15:22:28.799000
8 1858 XCSE 20261005 15:22:28.799000
8 1858 XCSE 20261005 15:22:28.799000
10 1858 XCSE 20261005 15:22:28.801000
9 1858 XCSE 20261005 15:22:29.059000
22 1857 XCSE 20261005 15:22:43.806000
23 1856 XCSE 20261005 15:23:22.536000
11 1855 XCSE 20261005 15:23:47.175000
23 1858 XCSE 20261005 15:35:23.460000
22 1858 XCSE 20261005 15:37:53.344000
8 1858 XCSE 20261005 15:37:53.344000
5 1859 XCSE 20261005 15:38:56.373000
10 1859 XCSE 20261005 15:38:56.373000
87 1859 XCSE 20261005 15:38:56.373000
11 1859 XCSE 20261005 15:38:56.409000
29 1858 XCSE 20261005 15:39:27.109000
29 1858 XCSE 20261005 15:39:27.135000
22 1858 XCSE 20261005 15:40:04.870000
22 1857 XCSE 20261005 15:40:04.895000
23 1856 XCSE 20261005 15:40:25.526000
23 1855 XCSE 20261005 15:41:01.631000
23 1854 XCSE 20261005 15:41:46.742000
23 1854 XCSE 20261005 15:42:40.121000
5 1853 XCSE 20261005 15:43:07.331000
1 1853 XCSE 20261005 15:43:31.046000
9 1853 XCSE 20261005 15:43:37.978000
1 1853 XCSE 20261005 15:43:37.978000
19 1855 XCSE 20261005 15:48:48.449000
12 1856 XCSE 20261005 15:50:24.286000
19 1856 XCSE 20261005 15:50:24.286000
4 1857 XCSE 20261005 15:51:29.892000
10 1857 XCSE 20261005 15:51:29.892000
8 1857 XCSE 20261005 15:51:59.667000
29 1856 XCSE 20261005 15:52:03.000000
29 1855 XCSE 20261005 15:52:03.101000
22 1854 XCSE 20261005 15:53:10.973000
7 1854 XCSE 20261005 15:53:10.973000
7 1854 XCSE 20261005 15:53:10.973000
30 1853 XCSE 20261005 15:53:26.023000
1 1853 XCSE 20261005 15:53:26.023000
2 1855 XCSE 20261005 16:01:33.259000
19 1855 XCSE 20261005 16:01:33.259000
31 1855 XCSE 20261005 16:01:33.259000
22 1859 XCSE 20261005 16:09:01.364000
2 1860 XCSE 20261005 16:09:55.944000
19 1860 XCSE 20261005 16:10:13.074000
11 1860 XCSE 20261005 16:10:13.094000
22 1861 XCSE 20261005 16:13:42.246000
3 1862 XCSE 20261005 16:14:50.137000
9 1862 XCSE 20261005 16:14:50.233000
9 1862 XCSE 20261005 16:15:32.491000
9 1862 XCSE 20261005 16:15:32.525000
9 1862 XCSE 20261005 16:15:32.703000
18 1862 XCSE 20261005 16:15:32.703000
9 1862 XCSE 20261005 16:15:35.194000
9 1862 XCSE 20261005 16:15:43.507000
9 1862 XCSE 20261005 16:15:45.512000
9 1862 XCSE 20261005 16:16:19.583000
11 1862 XCSE 20261005 16:16:43.040000
1 1862 XCSE 20261005 16:17:32.315000
15 1862 XCSE 20261005 16:19:33.362000
7 1862 XCSE 20261005 16:19:33.362000
8 1862 XCSE 20261005 16:19:33.366000
10 1862 XCSE 20261005 16:19:33.366000
22 1861 XCSE 20261005 16:20:12.431000
8 1861 XCSE 20261005 16:20:12.431000
22 1862 XCSE 20261005 16:23:22.227000
8 1862 XCSE 20261005 16:23:22.227000
11 1862 XCSE 20261005 16:23:22.228000
11 1862 XCSE 20261005 16:23:23.466000
11 1862 XCSE 20261005 16:23:25.774000
11 1862 XCSE 20261005 16:23:25.776000
11 1862 XCSE 20261005 16:23:31.509000
29 1865 XCSE 20261005 16:32:42.202000
4 1866 XCSE 20261005 16:32:57.342000
19 1866 XCSE 20261005 16:32:57.342000
15 1866 XCSE 20261005 16:32:57.342000
10 1866 XCSE 20261005 16:32:57.352000
5 1866 XCSE 20261005 16:32:57.355000
22 1865 XCSE 20261005 16:33:45.573000
10 1867 XCSE 20261005 16:48:28.415132
9 1867 XCSE 20261005 16:48:28.415132
19 1867 XCSE 20261005 16:48:28.415132
9 1867 XCSE 20261005 16:48:28.415132
10 1868 XCSE 20261005 16:48:36.525035
872 1868 XCSE 20261005 16:48:36.525076
287 1868 XCSE 20261005 16:48:36.525094
7 1887 XCSE 20261006 9:00:09.157000
15 1890 XCSE 20261006 9:01:15.099000
8 1882 XCSE 20261006 9:01:29.832000
8 1889 XCSE 20261006 9:03:50.678000
15 1889 XCSE 20261006 9:06:04.929000
9 1888 XCSE 20261006 9:06:04.943000
7 1888 XCSE 20261006 9:06:04.943000
8 1887 XCSE 20261006 9:07:05.334000
8 1884 XCSE 20261006 9:10:46.897000
38 1889 XCSE 20261006 9:15:29.696000
23 1888 XCSE 20261006 9:16:10.905000
7 1888 XCSE 20261006 9:16:10.905000
16 1889 XCSE 20261006 9:24:41.257000
5 1892 XCSE 20261006 9:30:30.514000
10 1892 XCSE 20261006 9:31:04.077000
5 1892 XCSE 20261006 9:31:04.077000
8 1892 XCSE 20261006 9:35:37.059000
8 1891 XCSE 20261006 9:36:02.204000
8 1891 XCSE 20261006 9:36:02.212000
8 1889 XCSE 20261006 9:36:03.045000
8 1889 XCSE 20261006 9:36:03.053000
8 1888 XCSE 20261006 9:36:50.262000
8 1882 XCSE 20261006 9:44:40.410000
7 1882 XCSE 20261006 9:44:40.410000
1 1882 XCSE 20261006 9:44:40.410000
7 1882 XCSE 20261006 9:45:42.028000
8 1882 XCSE 20261006 9:45:42.028000
8 1882 XCSE 20261006 9:45:42.028000
15 1884 XCSE 20261006 9:58:43.489000
15 1883 XCSE 20261006 9:58:43.613000
15 1885 XCSE 20261006 10:06:06.252000
9 1890 XCSE 20261006 10:17:09.745000
6 1890 XCSE 20261006 10:17:09.745000
16 1889 XCSE 20261006 10:17:09.781000
16 1888 XCSE 20261006 10:24:28.795000
8 1888 XCSE 20261006 10:24:28.814000
5 1888 XCSE 20261006 10:24:28.814000
1 1888 XCSE 20261006 10:24:28.814000
15 1890 XCSE 20261006 10:27:56.522000
15 1889 XCSE 20261006 10:28:14.850000
1 1889 XCSE 20261006 10:28:14.852000
40 1889 XCSE 20261006 10:32:18.725000
16 1889 XCSE 20261006 10:32:34.946000
16 1888 XCSE 20261006 10:33:03.463000
4 1893 XCSE 20261006 10:43:43.930000
9 1893 XCSE 20261006 10:44:08.111000
8 1893 XCSE 20261006 10:44:59.689000
15 1892 XCSE 20261006 10:45:06.287000
8 1893 XCSE 20261006 10:46:48.267000
8 1893 XCSE 20261006 10:48:05.553000
15 1891 XCSE 20261006 10:48:45.383000
7 1891 XCSE 20261006 10:48:45.383000
15 1890 XCSE 20261006 10:55:27.249000
7 1890 XCSE 20261006 10:55:27.249000
22 1890 XCSE 20261006 10:55:58.285000
31 1890 XCSE 20261006 11:02:35.875000
4 1893 XCSE 20261006 11:08:44.699000
9 1892 XCSE 20261006 11:10:12.513000
8 1892 XCSE 20261006 11:10:12.513000
3 1892 XCSE 20261006 11:10:26.501000
2 1892 XCSE 20261006 11:10:26.501000
1 1892 XCSE 20261006 11:10:26.501000
3 1892 XCSE 20261006 11:10:26.501000
1 1892 XCSE 20261006 11:10:35.272000
1 1892 XCSE 20261006 11:10:35.272000
1 1892 XCSE 20261006 11:10:59.749000
7 1892 XCSE 20261006 11:10:59.749000
17 1892 XCSE 20261006 11:10:59.749000
9 1892 XCSE 20261006 11:10:59.749000
31 1891 XCSE 20261006 11:11:40.532000
30 1890 XCSE 20261006 11:11:45.294000
6 1890 XCSE 20261006 11:12:37.074000
16 1890 XCSE 20261006 11:12:46.596000
6 1890 XCSE 20261006 11:12:46.596000
8 1891 XCSE 20261006 11:34:03.515000
7 1891 XCSE 20261006 11:34:03.515000
8 1894 XCSE 20261006 11:36:16.283000
22 1894 XCSE 20261006 11:36:20.693000
1 1894 XCSE 20261006 11:36:20.693000
6 1894 XCSE 20261006 11:37:05.210000
4 1894 XCSE 20261006 11:37:05.210000
15 1895 XCSE 20261006 11:37:30.495000
8 1892 XCSE 20261006 11:40:44.593000
7 1892 XCSE 20261006 11:40:44.593000
9 1892 XCSE 20261006 11:40:44.729000
23 1893 XCSE 20261006 11:47:49.969000
1 1893 XCSE 20261006 11:49:59.494000
9 1893 XCSE 20261006 11:56:54.717000
7 1893 XCSE 20261006 11:56:54.717000
1 1893 XCSE 20261006 11:56:54.717000
7 1893 XCSE 20261006 11:56:54.717000
23 1892 XCSE 20261006 11:57:35.272000
15 1891 XCSE 20261006 12:02:16.706000
5 1890 XCSE 20261006 12:02:51.518000
8 1892 XCSE 20261006 12:11:25.094000
8 1892 XCSE 20261006 12:12:46.994000
4 1892 XCSE 20261006 12:14:09.708000
4 1892 XCSE 20261006 12:14:09.708000
5 1892 XCSE 20261006 12:15:20.454000
3 1892 XCSE 20261006 12:15:20.454000
8 1892 XCSE 20261006 12:16:30.413000
10 1890 XCSE 20261006 12:16:55.422000
5 1890 XCSE 20261006 12:16:55.422000
15 1889 XCSE 20261006 12:17:49.920000
16 1888 XCSE 20261006 12:22:38.923000
23 1888 XCSE 20261006 12:23:09.210000
2 1887 XCSE 20261006 12:25:05.207000
16 1887 XCSE 20261006 12:25:28.261000
9 1890 XCSE 20261006 12:41:06.118000
7 1890 XCSE 20261006 12:41:06.118000
19 1890 XCSE 20261006 12:41:06.169000
19 1890 XCSE 20261006 12:41:21.579000
9 1890 XCSE 20261006 12:41:21.579000
1 1890 XCSE 20261006 12:41:21.579000
6 1890 XCSE 20261006 12:42:52.241000
2 1890 XCSE 20261006 12:42:52.241000
8 1890 XCSE 20261006 12:44:33.407000
7 1890 XCSE 20261006 12:46:01.276000
1 1890 XCSE 20261006 12:46:01.276000
15 1889 XCSE 20261006 12:47:29.084000
15 1889 XCSE 20261006 12:47:37.474000
8 1888 XCSE 20261006 12:51:22.497000
4 1888 XCSE 20261006 12:51:22.497000
3 1888 XCSE 20261006 12:54:41.617000
7 1888 XCSE 20261006 12:54:41.617000
12 1888 XCSE 20261006 12:54:41.617000
8 1888 XCSE 20261006 12:54:41.617000
30 1887 XCSE 20261006 12:54:44.743000
15 1888 XCSE 20261006 12:57:54.756000
15 1888 XCSE 20261006 12:59:35.570000
15 1888 XCSE 20261006 13:00:34.012000
4 1888 XCSE 20261006 13:04:40.390000
4 1888 XCSE 20261006 13:04:40.390000
8 1887 XCSE 20261006 13:09:55.352000
7 1887 XCSE 20261006 13:09:55.352000
8 1888 XCSE 20261006 13:17:52.931000
8 1889 XCSE 20261006 13:27:38.402000
8 1889 XCSE 20261006 13:27:38.402000
15 1889 XCSE 20261006 13:33:31.732000
15 1888 XCSE 20261006 13:34:45.756000
1 1890 XCSE 20261006 13:35:39.183000
18 1890 XCSE 20261006 13:35:39.183000
5 1890 XCSE 20261006 13:35:39.183000
16 1889 XCSE 20261006 13:35:39.225000
8 1890 XCSE 20261006 13:39:54.677000
8 1890 XCSE 20261006 13:41:32.517000
15 1888 XCSE 20261006 13:42:03.820000
16 1887 XCSE 20261006 13:42:05.940000
16 1887 XCSE 20261006 13:42:05.942000
10 1886 XCSE 20261006 13:43:30.475000
6 1886 XCSE 20261006 13:43:30.475000
15 1886 XCSE 20261006 13:43:30.490000
15 1885 XCSE 20261006 13:45:55.210000
8 1885 XCSE 20261006 13:45:55.210000
22 1883 XCSE 20261006 13:45:55.311000
22 1882 XCSE 20261006 13:45:58.229000
15 1881 XCSE 20261006 13:47:43.716000
8 1884 XCSE 20261006 13:54:12.787000
8 1883 XCSE 20261006 13:54:16.960000
1 1882 XCSE 20261006 13:54:30.803000
7 1882 XCSE 20261006 13:55:41.321000
1 1882 XCSE 20261006 13:55:41.321000
8 1882 XCSE 20261006 13:56:46.697000
8 1882 XCSE 20261006 14:01:07.253000
150 1883 XCSE 20261006 14:01:55.474633
8 1883 XCSE 20261006 14:01:55.476000
15 1883 XCSE 20261006 14:10:50.498000
8 1882 XCSE 20261006 14:14:01.350000
15 1883 XCSE 20261006 14:38:59.217000
9 1885 XCSE 20261006 14:40:50.098000
9 1885 XCSE 20261006 14:40:50.115000
2 1885 XCSE 20261006 14:40:50.240000
5 1885 XCSE 20261006 14:40:50.243000
22 1885 XCSE 20261006 14:40:50.335000
15 1884 XCSE 20261006 14:43:05.628000
1 1883 XCSE 20261006 14:44:26.535000
14 1883 XCSE 20261006 14:45:01.006000
15 1882 XCSE 20261006 14:45:31.602000
15 1881 XCSE 20261006 14:45:53.716000
4 1882 XCSE 20261006 14:50:52.194000
20 1884 XCSE 20261006 14:56:31.409000
54 1884 XCSE 20261006 14:56:39.120883
96 1884 XCSE 20261006 14:56:39.120885
37 1884 XCSE 20261006 14:56:39.121000
20 1884 XCSE 20261006 14:56:46.634000
200 1884 XCSE 20261006 14:56:46.819643
37 1884 XCSE 20261006 14:56:46.820000
10 1884 XCSE 20261006 14:56:55.334000
9 1884 XCSE 20261006 14:56:58.528556
23 1884 XCSE 20261006 14:56:58.528584
168 1884 XCSE 20261006 14:56:58.528605
31 1884 XCSE 20261006 14:56:58.529000
5 1882 XCSE 20261006 14:59:07.919000
1 1882 XCSE 20261006 15:00:33.878000
1 1886 XCSE 20261006 15:19:18.307000
9 1886 XCSE 20261006 15:19:18.307000
72 1886 XCSE 20261006 15:19:18.341000
15 1886 XCSE 20261006 15:20:06.306000
23 1887 XCSE 20261006 15:25:31.128000
22 1886 XCSE 20261006 15:26:39.725000
1 1886 XCSE 20261006 15:29:59.156000
8 1887 XCSE 20261006 15:31:39.710000
15 1887 XCSE 20261006 15:32:35.745000
16 1887 XCSE 20261006 15:32:44.428000
15 1886 XCSE 20261006 15:33:39.054000
11 1885 XCSE 20261006 15:35:10.635000
15 1886 XCSE 20261006 15:37:05.200000
8 1886 XCSE 20261006 15:37:17.578000
8 1886 XCSE 20261006 15:37:17.578000
8 1886 XCSE 20261006 15:37:17.582000
15 1885 XCSE 20261006 15:38:27.038000
7 1885 XCSE 20261006 15:38:27.038000
22 1884 XCSE 20261006 15:38:54.910000
8 1885 XCSE 20261006 15:40:51.545000
9 1885 XCSE 20261006 15:40:51.545000
9 1885 XCSE 20261006 15:40:51.566000
9 1885 XCSE 20261006 15:40:51.645000
9 1885 XCSE 20261006 15:40:51.795000
9 1885 XCSE 20261006 15:41:07.728000
8 1885 XCSE 20261006 15:41:07.728000
16 1884 XCSE 20261006 15:41:07.752000
4 1885 XCSE 20261006 15:43:13.858000
9 1885 XCSE 20261006 15:43:13.858000
8 1885 XCSE 20261006 15:43:54.905000
11 1885 XCSE 20261006 15:45:07.626000
16 1884 XCSE 20261006 15:45:07.649000
8 1883 XCSE 20261006 15:45:15.266000
7 1883 XCSE 20261006 15:45:15.266000
8 1884 XCSE 20261006 15:45:58.316000
8 1883 XCSE 20261006 15:46:37.509000
1 1882 XCSE 20261006 15:46:53.660000
7 1882 XCSE 20261006 15:46:53.660000
8 1882 XCSE 20261006 15:47:35.357000
8 1884 XCSE 20261006 15:48:21.880000
8 1885 XCSE 20261006 15:52:01.632000
6 1886 XCSE 20261006 15:53:08.224000
2 1886 XCSE 20261006 15:53:08.224000
4 1886 XCSE 20261006 15:53:48.738000
4 1886 XCSE 20261006 15:53:48.738000
5 1886 XCSE 20261006 15:54:28.383000
3 1886 XCSE 20261006 15:54:28.383000
4 1886 XCSE 20261006 15:55:07.196000
4 1886 XCSE 20261006 15:55:07.196000
8 1886 XCSE 20261006 15:55:38.300000
15 1885 XCSE 20261006 15:55:54.196000
22 1885 XCSE 20261006 15:57:59.444000
6 1884 XCSE 20261006 15:58:45.885000
16 1884 XCSE 20261006 15:58:45.886000
8 1884 XCSE 20261006 15:58:45.886000
5 1885 XCSE 20261006 16:00:23.348000
3 1885 XCSE 20261006 16:00:23.348000
8 1885 XCSE 20261006 16:00:52.273000
8 1885 XCSE 20261006 16:01:20.245000
8 1885 XCSE 20261006 16:01:54.127000
38 1883 XCSE 20261006 16:03:11.879000
31 1882 XCSE 20261006 16:03:41.186000
22 1881 XCSE 20261006 16:04:06.838000
4 1881 XCSE 20261006 16:05:30.274000
12 1881 XCSE 20261006 16:05:30.299000
7 1881 XCSE 20261006 16:05:30.299000
4 1881 XCSE 20261006 16:05:30.299000
8 1882 XCSE 20261006 16:10:21.310000
7 1882 XCSE 20261006 16:10:21.310000
8 1881 XCSE 20261006 16:10:58.312000
7 1881 XCSE 20261006 16:10:58.312000
8 1881 XCSE 20261006 16:13:05.018000
1 1881 XCSE 20261006 16:13:42.523000
7 1881 XCSE 20261006 16:13:42.523000
2 1881 XCSE 20261006 16:14:16.364000
1 1881 XCSE 20261006 16:14:16.364000
1 1881 XCSE 20261006 16:14:16.364000
4 1881 XCSE 20261006 16:14:16.364000
15 1879 XCSE 20261006 16:14:26.820000
16 1878 XCSE 20261006 16:14:27.354000
16 1879 XCSE 20261006 16:16:53.508000
15 1878 XCSE 20261006 16:17:44.405000
15 1877 XCSE 20261006 16:21:42.684000
7 1877 XCSE 20261006 16:21:42.684000
23 1876 XCSE 20261006 16:25:09.820000
2 1877 XCSE 20261006 16:25:46.231000
9 1877 XCSE 20261006 16:26:43.112000
250 1876 XCSE 20261006 16:28:21.992034
153 1876 XCSE 20261006 16:28:21.992052
8 1859 XCSE 20261007 9:00:11.733000
8 1862 XCSE 20261007 9:05:32.450000
15 1859 XCSE 20261007 9:05:32.488000
15 1858 XCSE 20261007 9:05:32.496000
30 1857 XCSE 20261007 9:05:32.505000
8 1855 XCSE 20261007 9:07:42.418000
7 1855 XCSE 20261007 9:07:42.418000
8 1858 XCSE 20261007 9:11:06.053000
8 1858 XCSE 20261007 9:12:51.005000
8 1857 XCSE 20261007 9:13:12.415000
8 1856 XCSE 20261007 9:13:12.445000
8 1863 XCSE 20261007 9:16:04.062000
8 1862 XCSE 20261007 9:18:54.535000
6 1863 XCSE 20261007 9:25:39.472000
6 1863 XCSE 20261007 9:25:39.472000
8 1861 XCSE 20261007 9:26:07.858000
5 1861 XCSE 20261007 9:28:54.275000
3 1861 XCSE 20261007 9:28:54.275000
8 1859 XCSE 20261007 9:30:00.943000
7 1859 XCSE 20261007 9:30:00.943000
8 1857 XCSE 20261007 9:31:51.134000
8 1856 XCSE 20261007 9:32:23.537000
8 1855 XCSE 20261007 9:33:21.243000
8 1854 XCSE 20261007 9:36:37.967000
8 1853 XCSE 20261007 9:36:52.417000
8 1853 XCSE 20261007 9:37:03.575000
8 1852 XCSE 20261007 9:37:30.389000
8 1852 XCSE 20261007 9:38:26.167000
8 1851 XCSE 20261007 9:38:34.197000
8 1852 XCSE 20261007 9:42:00.963000
8 1853 XCSE 20261007 9:45:25.110000
4 1852 XCSE 20261007 9:47:20.503000
4 1852 XCSE 20261007 9:49:21.542000
1 1852 XCSE 20261007 9:49:21.542000
3 1852 XCSE 20261007 9:49:54.637000
7 1852 XCSE 20261007 9:49:54.637000
5 1852 XCSE 20261007 9:49:54.637000
8 1851 XCSE 20261007 9:50:27.551000
8 1853 XCSE 20261007 9:53:32.927000
16 1859 XCSE 20261007 9:59:02.187000
14 1858 XCSE 20261007 9:59:06.963000
8 1859 XCSE 20261007 10:04:32.899000
8 1858 XCSE 20261007 10:06:53.230000
8 1857 XCSE 20261007 10:14:47.293000
2 1856 XCSE 20261007 10:15:01.108000
6 1856 XCSE 20261007 10:15:01.181000
2 1856 XCSE 20261007 10:15:01.181000
7 1856 XCSE 20261007 10:15:01.201000
4 1857 XCSE 20261007 10:16:41.108000
10 1857 XCSE 20261007 10:20:18.170000
5 1858 XCSE 20261007 10:21:14.137000
9 1858 XCSE 20261007 10:21:14.388000
9 1858 XCSE 20261007 10:21:37.106000
20 1858 XCSE 20261007 10:21:37.106000
8 1858 XCSE 20261007 10:22:35.699000
15 1857 XCSE 20261007 10:23:32.828000
16 1856 XCSE 20261007 10:23:32.840000
15 1855 XCSE 20261007 10:26:51.276000
15 1854 XCSE 20261007 10:26:51.301000
15 1853 XCSE 20261007 10:30:17.676000
7 1853 XCSE 20261007 10:35:01.108000
7 1852 XCSE 20261007 10:38:28.309000
1 1852 XCSE 20261007 10:38:28.309000
8 1852 XCSE 20261007 10:38:28.627000
8 1851 XCSE 20261007 10:38:28.654000
15 1851 XCSE 20261007 10:39:26.834000
8 1850 XCSE 20261007 10:39:28.915000
5 1849 XCSE 20261007 10:42:03.452000
1 1849 XCSE 20261007 10:42:03.452000
2 1849 XCSE 20261007 10:42:03.452000
8 1849 XCSE 20261007 10:42:03.452000
22 1851 XCSE 20261007 10:56:52.616000
8 1851 XCSE 20261007 10:56:52.616000
7 1851 XCSE 20261007 10:56:52.616000
3 1853 XCSE 20261007 10:56:56.348000
13 1855 XCSE 20261007 10:59:34.663000
10 1855 XCSE 20261007 10:59:34.668000
8 1855 XCSE 20261007 10:59:47.812000
4 1855 XCSE 20261007 11:02:00.774000
4 1855 XCSE 20261007 11:02:00.774000
1 1855 XCSE 20261007 11:02:00.774000
8 1855 XCSE 20261007 11:03:58.285000
8 1855 XCSE 20261007 11:05:49.146000
8 1855 XCSE 20261007 11:07:41.271000
15 1854 XCSE 20261007 11:08:58.175000
15 1853 XCSE 20261007 11:08:58.428000
15 1852 XCSE 20261007 11:10:02.441000
8 1852 XCSE 20261007 11:10:39.272000
8 1851 XCSE 20261007 11:16:26.288000
8 1850 XCSE 20261007 11:16:36.444000
8 1850 XCSE 20261007 11:19:50.912000
8 1849 XCSE 20261007 11:20:21.293000
8 1848 XCSE 20261007 11:20:38.257000
8 1848 XCSE 20261007 11:20:53.586000
8 1849 XCSE 20261007 11:32:05.462000
9 1851 XCSE 20261007 11:37:59.253000
15 1851 XCSE 20261007 11:39:23.444000
100 1851 XCSE 20261007 11:39:23.444912
15 1850 XCSE 20261007 11:39:23.505000
15 1849 XCSE 20261007 11:40:28.259000
15 1848 XCSE 20261007 11:40:44.720000
8 1848 XCSE 20261007 11:45:39.481000
8 1848 XCSE 20261007 11:47:11.656000
8 1847 XCSE 20261007 11:48:31.059000
2 1847 XCSE 20261007 11:48:31.059000
5 1847 XCSE 20261007 11:48:31.059000
8 1846 XCSE 20261007 11:49:52.329000
7 1846 XCSE 20261007 11:49:52.329000
7 1846 XCSE 20261007 11:50:56.985361
3 1846 XCSE 20261007 11:50:56.985361
8 1846 XCSE 20261007 11:50:56.985361
82 1846 XCSE 20261007 11:50:56.985391
8 1845 XCSE 20261007 11:55:19.107000
8 1845 XCSE 20261007 11:56:37.681000
15 1845 XCSE 20261007 12:01:00.588000
15 1845 XCSE 20261007 12:01:00.588000
30 1845 XCSE 20261007 12:01:00.854000
23 1845 XCSE 20261007 12:01:16.112000
8 1845 XCSE 20261007 12:10:03.211000
7 1845 XCSE 20261007 12:10:03.211000
6 1845 XCSE 20261007 12:10:19.107000
6 1844 XCSE 20261007 12:18:28.579000
9 1844 XCSE 20261007 12:18:28.579000
7 1844 XCSE 20261007 12:18:28.579000
1 1844 XCSE 20261007 12:18:28.579000
19 1845 XCSE 20261007 12:18:32.007000
4 1845 XCSE 20261007 12:18:32.007000
8 1843 XCSE 20261007 12:20:19.107000
7 1843 XCSE 20261007 12:20:58.973000
8 1843 XCSE 20261007 12:20:58.973000
4 1843 XCSE 20261007 12:21:59.107000
12 1843 XCSE 20261007 12:21:59.107000
8 1844 XCSE 20261007 12:26:30.231000
8 1843 XCSE 20261007 12:30:59.963000
8 1841 XCSE 20261007 12:35:12.480000
8 1840 XCSE 20261007 12:42:49.698000
7 1840 XCSE 20261007 12:42:49.698000
8 1840 XCSE 20261007 12:42:49.698000
7 1840 XCSE 20261007 12:42:49.698000
7 1840 XCSE 20261007 12:42:49.698000
38 1839 XCSE 20261007 12:42:49.715000
31 1839 XCSE 20261007 12:42:49.716000
8 1835 XCSE 20261007 12:52:23.562000
8 1835 XCSE 20261007 12:52:23.562000
15 1832 XCSE 20261007 13:03:20.569000
10 1835 XCSE 20261007 13:06:58.875768
7 1835 XCSE 20261007 13:06:58.875768
5 1835 XCSE 20261007 13:06:58.875768
78 1835 XCSE 20261007 13:06:58.875797
8 1835 XCSE 20261007 13:06:58.876000
8 1833 XCSE 20261007 13:09:08.022000
8 1832 XCSE 20261007 13:09:17.694000
3 1832 XCSE 20261007 13:17:41.510000
5 1832 XCSE 20261007 13:17:41.510000
8 1831 XCSE 20261007 13:19:41.480000
7 1831 XCSE 20261007 13:19:41.480000
7 1835 XCSE 20261007 13:26:53.155000
8 1835 XCSE 20261007 13:26:53.155000
15 1834 XCSE 20261007 13:27:31.065000
8 1834 XCSE 20261007 13:29:27.650000
8 1834 XCSE 20261007 13:29:55.004000
8 1833 XCSE 20261007 13:30:08.475000
8 1833 XCSE 20261007 13:36:45.334000
8 1832 XCSE 20261007 13:39:43.512000
7 1832 XCSE 20261007 13:39:43.512000
15 1833 XCSE 20261007 13:45:16.317000
15 1832 XCSE 20261007 13:45:19.347000
15 1831 XCSE 20261007 13:45:28.444000
15 1830 XCSE 20261007 13:50:07.559000
7 1830 XCSE 20261007 13:50:07.559000
8 1830 XCSE 20261007 13:50:07.559000
15 1830 XCSE 20261007 13:53:17.960000
14 1830 XCSE 20261007 13:53:35.880343
86 1830 XCSE 20261007 13:53:35.880365
8 1831 XCSE 20261007 13:58:07.824000
15 1837 XCSE 20261007 14:00:50.687000
8 1836 XCSE 20261007 14:01:31.286000
7 1836 XCSE 20261007 14:01:31.286000
100 1836 XCSE 20261007 14:01:31.286302
1 1836 XCSE 20261007 14:05:24.084000
7 1836 XCSE 20261007 14:05:40.025000
1 1836 XCSE 20261007 14:05:40.025000
8 1834 XCSE 20261007 14:05:57.688000
8 1832 XCSE 20261007 14:07:35.885000
16 1831 XCSE 20261007 14:08:58.393000
17 1831 XCSE 20261007 14:10:02.014885
9 1831 XCSE 20261007 14:10:02.014885
8 1831 XCSE 20261007 14:10:02.014885
9 1831 XCSE 20261007 14:10:02.014885
43 1831 XCSE 20261007 14:10:02.014885
8 1831 XCSE 20261007 14:10:02.014885
6 1831 XCSE 20261007 14:10:02.014909
9 1831 XCSE 20261007 14:10:09.524273
91 1831 XCSE 20261007 14:10:09.524294
8 1830 XCSE 20261007 14:11:46.901000
8 1829 XCSE 20261007 14:11:47.079000
8 1828 XCSE 20261007 14:13:17.868000
8 1826 XCSE 20261007 14:19:02.618000
15 1827 XCSE 20261007 14:20:43.849000
16 1826 XCSE 20261007 14:21:16.319000
15 1825 XCSE 20261007 14:28:18.929000
16 1824 XCSE 20261007 14:30:03.002000
15 1826 XCSE 20261007 14:33:28.635000
15 1825 XCSE 20261007 14:33:28.930000
16 1824 XCSE 20261007 14:36:24.893000
7 1824 XCSE 20261007 14:37:21.865000
8 1828 XCSE 20261007 14:39:56.204000
8 1827 XCSE 20261007 14:41:21.117000
8 1827 XCSE 20261007 14:45:23.232000
7 1827 XCSE 20261007 14:45:23.232000
7 1827 XCSE 20261007 14:45:23.232000
8 1827 XCSE 20261007 14:45:23.232000
100 1827 XCSE 20261007 14:45:23.232369
15 1828 XCSE 20261007 14:50:29.664000
6 1829 XCSE 20261007 14:56:22.978000
8 1829 XCSE 20261007 14:56:22.978000
8 1829 XCSE 20261007 14:56:23.155000
18 1829 XCSE 20261007 14:56:23.156000
8 1829 XCSE 20261007 14:56:23.448000
8 1829 XCSE 20261007 14:56:23.470000
8 1829 XCSE 20261007 14:56:23.484000
7 1829 XCSE 20261007 14:56:24.936000
1 1829 XCSE 20261007 14:56:34.356000
8 1829 XCSE 20261007 14:56:34.356000
4 1828 XCSE 20261007 14:56:38.637000
11 1828 XCSE 20261007 14:56:38.637000
15 1827 XCSE 20261007 14:56:38.674000
15 1826 XCSE 20261007 14:56:40.445000
15 1826 XCSE 20261007 14:56:40.476000
8 1826 XCSE 20261007 15:02:54.205000
1 1826 XCSE 20261007 15:03:48.034000
7 1826 XCSE 20261007 15:03:48.034000
8 1825 XCSE 20261007 15:04:49.843000
8 1825 XCSE 20261007 15:05:52.271000
1 1825 XCSE 20261007 15:06:54.180000
1 1825 XCSE 20261007 15:06:54.180000
6 1825 XCSE 20261007 15:06:54.180000
1 1825 XCSE 20261007 15:07:56.271000
7 1825 XCSE 20261007 15:07:56.271000
15 1823 XCSE 20261007 15:08:15.015000
7 1823 XCSE 20261007 15:08:15.015000
5 1822 XCSE 20261007 15:08:18.426000
4 1822 XCSE 20261007 15:13:39.152000
3 1822 XCSE 20261007 15:16:23.033000
23 1824 XCSE 20261007 15:21:01.597000
23 1823 XCSE 20261007 15:21:51.759000
23 1822 XCSE 20261007 15:21:52.327000
9 1822 XCSE 20261007 15:23:39.159000
9 1822 XCSE 20261007 15:23:39.178000
9 1822 XCSE 20261007 15:23:41.082000
9 1822 XCSE 20261007 15:23:41.104000
9 1822 XCSE 20261007 15:23:41.216000
9 1822 XCSE 20261007 15:23:41.235000
6 1822 XCSE 20261007 15:24:21.127000
9 1822 XCSE 20261007 15:24:21.127000
12 1822 XCSE 20261007 15:25:19.158000
4 1822 XCSE 20261007 15:25:19.158000
3 1823 XCSE 20261007 15:26:02.267000
5 1823 XCSE 20261007 15:26:02.267000
15 1821 XCSE 20261007 15:26:36.004000
134 1820 XCSE 20261007 15:26:36.029000
8 1818 XCSE 20261007 15:26:52.214000
9 1818 XCSE 20261007 15:27:00.455280
35 1818 XCSE 20261007 15:27:00.455280
9 1818 XCSE 20261007 15:27:00.455280
47 1818 XCSE 20261007 15:27:00.455317
35 1818 XCSE 20261007 15:27:09.151200
30 1818 XCSE 20261007 15:27:11.216917
8 1818 XCSE 20261007 15:28:33.333000
35 1818 XCSE 20261007 15:28:33.333399
8 1817 XCSE 20261007 15:28:33.414000
22 1818 XCSE 20261007 15:31:13.002000
200 1818 XCSE 20261007 15:31:13.002903
2 1817 XCSE 20261007 15:31:13.598000
6 1817 XCSE 20261007 15:31:43.738000
2 1817 XCSE 20261007 15:31:43.738000
8 1816 XCSE 20261007 15:32:27.301000
8 1816 XCSE 20261007 15:32:27.301000
8 1815 XCSE 20261007 15:32:46.309000
9 1815 XCSE 20261007 15:33:32.990092
14 1815 XCSE 20261007 15:33:32.990092
9 1815 XCSE 20261007 15:33:32.990092
9 1815 XCSE 20261007 15:33:32.990092
13 1815 XCSE 20261007 15:33:32.990092
14 1815 XCSE 20261007 15:33:32.990092
82 1815 XCSE 20261007 15:33:32.990122
15 1812 XCSE 20261007 15:34:52.374000
8 1811 XCSE 20261007 15:34:52.393000
8 1810 XCSE 20261007 15:34:52.411000
8 1808 XCSE 20261007 15:36:20.992000
7 1808 XCSE 20261007 15:36:20.992000
100 1808 XCSE 20261007 15:36:20.992906
50 1808 XCSE 20261007 15:36:20.992925
8 1807 XCSE 20261007 15:38:01.326000
8 1807 XCSE 20261007 15:38:01.326000
15 1810 XCSE 20261007 15:46:34.443000
11 1809 XCSE 20261007 15:46:34.960000
4 1809 XCSE 20261007 15:46:34.966000
1 1809 XCSE 20261007 15:46:34.966000
10 1809 XCSE 20261007 15:46:34.966000
16 1809 XCSE 20261007 15:47:19.527000
15 1808 XCSE 20261007 15:48:31.395000
15 1807 XCSE 20261007 15:48:31.463000
15 1807 XCSE 20261007 15:49:29.053000
8 1807 XCSE 20261007 15:49:29.053219
92 1807 XCSE 20261007 15:49:29.053247
4 1806 XCSE 20261007 15:49:39.659000
11 1806 XCSE 20261007 15:50:16.305000
4 1806 XCSE 20261007 15:50:16.305000
50 1807 XCSE 20261007 15:51:46.344000
23 1809 XCSE 20261007 15:56:49.445000
22 1808 XCSE 20261007 15:57:00.056000
22 1807 XCSE 20261007 15:57:36.753000
22 1806 XCSE 20261007 15:57:36.769000
15 1806 XCSE 20261007 15:59:01.101000
29 1806 XCSE 20261007 15:59:52.290897
8 1805 XCSE 20261007 15:59:59.785000
7 1805 XCSE 20261007 15:59:59.785000
71 1806 XCSE 20261007 15:59:59.785486
16 1808 XCSE 20261007 16:02:50.509000
16 1808 XCSE 20261007 16:04:05.959000
16 1808 XCSE 20261007 16:05:20.346000
100 1808 XCSE 20261007 16:05:20.346801
8 1810 XCSE 20261007 16:09:27.148000
4 1810 XCSE 20261007 16:09:55.709000
15 1809 XCSE 20261007 16:09:55.718000
7 1809 XCSE 20261007 16:09:55.718000
7 1810 XCSE 20261007 16:11:42.417000
1 1810 XCSE 20261007 16:11:42.417000
3 1810 XCSE 20261007 16:12:11.699000
4 1810 XCSE 20261007 16:12:11.699000
1 1810 XCSE 20261007 16:12:11.699000
8 1810 XCSE 20261007 16:12:46.285000
8 1810 XCSE 20261007 16:13:20.372000
1 1810 XCSE 20261007 16:13:45.732000
8 1810 XCSE 20261007 16:13:49.797000
1 1810 XCSE 20261007 16:14:19.869000
5 1810 XCSE 20261007 16:14:19.869000
2 1810 XCSE 20261007 16:14:19.869000
16 1808 XCSE 20261007 16:14:19.875000
7 1808 XCSE 20261007 16:14:19.875000
8 1808 XCSE 20261007 16:14:19.875000
9 1809 XCSE 20261007 16:15:33.161077
8 1809 XCSE 20261007 16:15:33.562519
133 1809 XCSE 20261007 16:15:33.562549
5 1809 XCSE 20261007 16:16:35.442000
2 1809 XCSE 20261007 16:16:59.113000
5 1809 XCSE 20261007 16:17:24.068000
13 1809 XCSE 20261007 16:17:47.160614
8 1810 XCSE 20261007 16:20:08.655000
3 1810 XCSE 20261007 16:20:08.655000
4 1810 XCSE 20261007 16:20:08.655000
12 1810 XCSE 20261007 16:20:08.655000
4 1810 XCSE 20261007 16:20:08.655000
2 1810 XCSE 20261007 16:20:08.655000
15 1809 XCSE 20261007 16:22:03.059000
8 1809 XCSE 20261007 16:22:03.059000
7 1809 XCSE 20261007 16:22:03.059000
7 1809 XCSE 20261007 16:22:03.059000
8 1809 XCSE 20261007 16:22:03.059000
137 1809 XCSE 20261007 16:22:03.059254
8 1809 XCSE 20261007 16:22:03.061000
6 1808 XCSE 20261007 16:22:22.051000
37 1812 XCSE 20261007 16:25:43.822000
31 1812 XCSE 20261007 16:27:54.819000
10 1812 XCSE 20261007 16:29:00.973000
8 1812 XCSE 20261007 16:29:10.070000
8 1812 XCSE 20261007 16:29:50.960000
22 1812 XCSE 20261007 16:29:59.160000
3 1812 XCSE 20261007 16:29:59.160457
147 1812 XCSE 20261007 16:29:59.160542
100 1812 XCSE 20261007 16:30:07.081476
116 1811 XCSE 20261007 16:31:46.394542
68 1812 XCSE 20261007 16:34:15.801980
82 1812 XCSE 20261007 16:34:15.801998
94 1811 XCSE 20261007 16:36:31.264170
4 1812 XCSE 20261007 16:37:52.583246
9 1812 XCSE 20261007 16:37:52.583246
143 1812 XCSE 20261007 16:37:52.583297
8 1802 XCSE 20261008 9:00:13.300000
8 1791 XCSE 20261008 9:01:59.975000
8 1792 XCSE 20261008 9:08:37.691000
15 1795 XCSE 20261008 9:10:23.086000
12 1802 XCSE 20261008 9:16:45.370000
8 1800 XCSE 20261008 9:17:41.055000
4 1801 XCSE 20261008 9:21:42.736000
4 1801 XCSE 20261008 9:21:42.736000
8 1804 XCSE 20261008 9:25:00.094000
18 1804 XCSE 20261008 9:25:06.286000
9 1804 XCSE 20261008 9:25:06.286000
8 1802 XCSE 20261008 9:25:07.726000
8 1801 XCSE 20261008 9:25:16.717000
7 1803 XCSE 20261008 9:26:36.888000
14 1803 XCSE 20261008 9:26:36.898000
16 1803 XCSE 20261008 9:26:53.484000
4 1803 XCSE 20261008 9:27:01.069000
100 1803 XCSE 20261008 9:27:40.609910
38 1802 XCSE 20261008 9:29:03.104000
46 1804 XCSE 20261008 9:30:13.051000
8 1802 XCSE 20261008 9:30:26.816000
2 1800 XCSE 20261008 9:37:03.863000
16 1801 XCSE 20261008 9:38:46.576000
8 1800 XCSE 20261008 9:40:11.217000
8 1800 XCSE 20261008 9:44:55.744000
8 1799 XCSE 20261008 9:48:21.432000
8 1801 XCSE 20261008 9:53:00.356000
8 1800 XCSE 20261008 9:53:34.737000
7 1800 XCSE 20261008 9:53:34.737000
8 1799 XCSE 20261008 9:53:34.750000
15 1797 XCSE 20261008 9:54:57.336000
16 1796 XCSE 20261008 9:56:24.261000
8 1796 XCSE 20261008 9:59:03.864000
8 1795 XCSE 20261008 9:59:56.348000
8 1794 XCSE 20261008 10:00:49.543000
8 1793 XCSE 20261008 10:02:49.003000
16 1793 XCSE 20261008 10:09:12.054000
15 1792 XCSE 20261008 10:10:27.039000
22 1792 XCSE 20261008 10:11:15.175000
8 1792 XCSE 20261008 10:13:44.624000
8 1791 XCSE 20261008 10:13:49.744000
8 1790 XCSE 20261008 10:13:49.767000
23 1793 XCSE 20261008 10:18:37.264000
15 1792 XCSE 20261008 10:18:59.693000
59 1792 XCSE 20261008 10:18:59.694000
4 1792 XCSE 20261008 10:23:30.992592
25 1792 XCSE 20261008 10:23:30.992592
5 1792 XCSE 20261008 10:23:30.992592
66 1792 XCSE 20261008 10:23:30.992618
38 1792 XCSE 20261008 10:24:09.874000
8 1792 XCSE 20261008 10:24:09.874000
54 1792 XCSE 20261008 10:24:09.874305
146 1792 XCSE 20261008 10:24:09.874327
23 1791 XCSE 20261008 10:29:46.134000
16 1791 XCSE 20261008 10:30:03.591000
7 1791 XCSE 20261008 10:30:03.591000
8 1791 XCSE 20261008 10:30:03.591000
8 1791 XCSE 20261008 10:30:12.668000
8 1786 XCSE 20261008 10:31:57.128000
8 1785 XCSE 20261008 10:31:57.147000
23 1785 XCSE 20261008 10:36:38.075000
29 1787 XCSE 20261008 10:46:23.862000
5 1786 XCSE 20261008 10:59:24.507000
4 1786 XCSE 20261008 10:59:24.507000
7 1786 XCSE 20261008 10:59:24.507000
7 1786 XCSE 20261008 10:59:24.507000
8 1786 XCSE 20261008 10:59:24.507000
8 1786 XCSE 20261008 10:59:24.507000
30 1785 XCSE 20261008 11:00:04.518000
15 1786 XCSE 20261008 11:04:11.022000
10 1785 XCSE 20261008 11:05:28.931000
5 1785 XCSE 20261008 11:08:13.974000
3 1785 XCSE 20261008 11:08:13.974000
20 1788 XCSE 20261008 11:16:28.431000
19 1788 XCSE 20261008 11:16:40.479000
5 1788 XCSE 20261008 11:18:02.512000
5 1790 XCSE 20261008 11:23:29.631000
8 1791 XCSE 20261008 11:32:34.685000
6 1792 XCSE 20261008 11:34:03.762000
5 1792 XCSE 20261008 11:34:05.765000
21 1792 XCSE 20261008 11:34:44.053000
20 1792 XCSE 20261008 11:34:44.695000
21 1792 XCSE 20261008 11:35:15.654000
4 1792 XCSE 20261008 11:35:23.083000
4 1792 XCSE 20261008 11:35:23.083000
8 1790 XCSE 20261008 11:35:28.060000
8 1790 XCSE 20261008 11:37:32.153000
8 1789 XCSE 20261008 11:37:32.406000
8 1789 XCSE 20261008 11:37:32.424000
200 1789 XCSE 20261008 11:37:51.043401
37 1789 XCSE 20261008 11:37:51.044000
71 1789 XCSE 20261008 11:37:57.657870
8 1789 XCSE 20261008 11:39:05.000000
7 1789 XCSE 20261008 11:39:05.000000
129 1789 XCSE 20261008 11:39:05.000860
8 1788 XCSE 20261008 11:43:11.295000
8 1786 XCSE 20261008 11:48:20.763000
8 1785 XCSE 20261008 11:52:46.162000
4 1785 XCSE 20261008 11:53:39.511000
4 1785 XCSE 20261008 11:53:39.511000
1 1785 XCSE 20261008 11:54:32.512000
5 1785 XCSE 20261008 11:54:40.031000
2 1785 XCSE 20261008 11:55:13.540000
5 1785 XCSE 20261008 11:55:13.540000
4 1785 XCSE 20261008 11:56:00.369000
8 1784 XCSE 20261008 11:56:19.068000
15 1784 XCSE 20261008 12:04:17.298000
15 1783 XCSE 20261008 12:05:09.268000
7 1783 XCSE 20261008 12:05:09.268000
22 1782 XCSE 20261008 12:05:52.748000
29 1782 XCSE 20261008 12:09:35.366000
18 1783 XCSE 20261008 12:09:35.370000
138 1781 XCSE 20261008 12:09:35.433000
8 1781 XCSE 20261008 12:14:35.114000
15 1782 XCSE 20261008 12:19:33.614000
15 1781 XCSE 20261008 12:21:06.121000
15 1779 XCSE 20261008 12:21:06.158000
15 1778 XCSE 20261008 12:24:32.335000
7 1778 XCSE 20261008 12:24:32.335000
22 1776 XCSE 20261008 12:25:34.562000
16 1776 XCSE 20261008 12:30:00.693000
15 1774 XCSE 20261008 12:30:32.110000
4 1781 XCSE 20261008 12:50:00.030000
15 1781 XCSE 20261008 12:50:00.049000
15 1781 XCSE 20261008 12:50:00.050000
8 1781 XCSE 20261008 12:50:00.051000
22 1780 XCSE 20261008 12:50:05.300000
10 1781 XCSE 20261008 12:52:34.673000
4 1781 XCSE 20261008 12:52:49.908000
20 1781 XCSE 20261008 12:52:49.908000
15 1780 XCSE 20261008 12:59:50.855000
7 1780 XCSE 20261008 12:59:50.855000
7 1780 XCSE 20261008 12:59:50.855000
11 1781 XCSE 20261008 13:10:53.171000
7 1781 XCSE 20261008 13:10:53.171000
4 1781 XCSE 20261008 13:10:53.171000
15 1781 XCSE 20261008 13:10:53.174000
22 1780 XCSE 20261008 13:10:53.199000
7 1781 XCSE 20261008 13:21:56.274000
10 1781 XCSE 20261008 13:21:56.274000
5 1780 XCSE 20261008 13:21:59.078000
22 1781 XCSE 20261008 13:24:46.925000
12 1780 XCSE 20261008 13:29:43.876000
10 1780 XCSE 20261008 13:30:59.959000
12 1780 XCSE 20261008 13:30:59.959000
18 1780 XCSE 20261008 13:33:15.341000
8 1781 XCSE 20261008 13:33:20.840000
16 1780 XCSE 20261008 13:34:54.309000
1 1780 XCSE 20261008 13:35:13.627000
2 1782 XCSE 20261008 13:43:56.920000
8 1783 XCSE 20261008 13:45:39.941000
6 1782 XCSE 20261008 13:48:47.398000
2 1782 XCSE 20261008 13:48:47.417000
8 1780 XCSE 20261008 13:53:18.767000
7 1780 XCSE 20261008 13:53:18.767000
16 1779 XCSE 20261008 13:53:28.805000
16 1778 XCSE 20261008 13:53:28.901000
15 1779 XCSE 20261008 13:53:56.516000
15 1779 XCSE 20261008 13:53:56.518000
15 1779 XCSE 20261008 13:53:56.519000
15 1779 XCSE 20261008 13:53:56.522000
8 1779 XCSE 20261008 13:53:56.523000
8 1779 XCSE 20261008 13:53:56.525000
8 1779 XCSE 20261008 13:53:56.527000
5 1779 XCSE 20261008 13:53:58.576000
3 1779 XCSE 20261008 13:54:27.585000
10 1779 XCSE 20261008 13:54:53.088000
8 1779 XCSE 20261008 13:54:53.091000
8 1779 XCSE 20261008 13:55:29.783000
8 1779 XCSE 20261008 13:55:29.785000
8 1779 XCSE 20261008 13:55:29.787000
2 1779 XCSE 20261008 13:55:29.857000
8 1780 XCSE 20261008 13:57:16.015000
14 1780 XCSE 20261008 13:57:16.015000
2 1780 XCSE 20261008 13:57:16.015000
15 1780 XCSE 20261008 13:57:16.017000
15 1780 XCSE 20261008 13:57:16.020000
15 1780 XCSE 20261008 13:57:16.045000
6 1779 XCSE 20261008 13:57:16.111000
8 1778 XCSE 20261008 13:57:31.212000
8 1780 XCSE 20261008 14:00:28.205000
4 1780 XCSE 20261008 14:00:57.068000
8 1780 XCSE 20261008 14:00:57.070000
15 1780 XCSE 20261008 14:01:18.851000
16 1780 XCSE 20261008 14:01:18.853000
8 1780 XCSE 20261008 14:01:18.857000
8 1780 XCSE 20261008 14:01:18.857000
22 1780 XCSE 20261008 14:01:18.884000
23 1779 XCSE 20261008 14:01:21.360000
15 1778 XCSE 20261008 14:02:44.320000
7 1778 XCSE 20261008 14:02:44.320000
7 1780 XCSE 20261008 14:04:24.755000
16 1780 XCSE 20261008 14:04:24.755000
6 1780 XCSE 20261008 14:04:24.755000
4 1780 XCSE 20261008 14:05:07.179000
15 1781 XCSE 20261008 14:06:42.440000
4 1781 XCSE 20261008 14:07:45.079000
13 1781 XCSE 20261008 14:07:45.079000
8 1781 XCSE 20261008 14:08:26.109000
15 1779 XCSE 20261008 14:08:56.511000
8 1780 XCSE 20261008 14:10:34.788000
15 1778 XCSE 20261008 14:11:11.609000
8 1778 XCSE 20261008 14:11:11.609000
7 1778 XCSE 20261008 14:11:11.609000
7 1778 XCSE 20261008 14:11:11.609000
23 1777 XCSE 20261008 14:15:20.815000
15 1778 XCSE 20261008 14:20:20.283000
15 1778 XCSE 20261008 14:20:20.285000
8 1779 XCSE 20261008 14:27:28.902000
8 1779 XCSE 20261008 14:27:28.905000
8 1779 XCSE 20261008 14:27:28.907000
8 1779 XCSE 20261008 14:27:28.909000
8 1779 XCSE 20261008 14:27:28.911000
8 1779 XCSE 20261008 14:27:28.913000
8 1780 XCSE 20261008 14:27:28.917000
8 1780 XCSE 20261008 14:27:28.919000
20 1780 XCSE 20261008 14:27:29.211000
8 1778 XCSE 20261008 14:27:48.668000
10 1781 XCSE 20261008 14:28:31.103000
15 1781 XCSE 20261008 14:30:03.914000
19 1781 XCSE 20261008 14:32:54.504000
29 1781 XCSE 20261008 14:34:46.138000
6 1781 XCSE 20261008 14:34:46.138000
16 1780 XCSE 20261008 14:34:49.556000
7 1780 XCSE 20261008 14:34:49.556000
8 1780 XCSE 20261008 14:34:49.556000
37 1780 XCSE 20261008 14:36:04.014000
29 1780 XCSE 20261008 14:36:24.672000
29 1779 XCSE 20261008 14:36:26.319000
22 1778 XCSE 20261008 14:39:52.234000
7 1778 XCSE 20261008 14:39:52.234000
8 1777 XCSE 20261008 14:43:21.636000
11 1777 XCSE 20261008 14:55:02.239000
15 1779 XCSE 20261008 14:55:27.144000
76 1780 XCSE 20261008 14:57:50.836000
9 1780 XCSE 20261008 14:57:50.836000
5 1780 XCSE 20261008 14:57:50.836000
5 1780 XCSE 20261008 14:57:50.836000
23 1778 XCSE 20261008 14:58:17.577000
7 1778 XCSE 20261008 14:58:17.577000
8 1778 XCSE 20261008 14:58:17.577000
7 1778 XCSE 20261008 14:58:17.577000
8 1778 XCSE 20261008 14:58:17.577000
38 1776 XCSE 20261008 14:59:09.089000
30 1778 XCSE 20261008 15:12:00.575000
89 1779 XCSE 20261008 15:17:49.604000
15 1779 XCSE 20261008 15:17:49.604000
15 1779 XCSE 20261008 15:17:49.604000
91 1780 XCSE 20261008 15:21:02.060000
171 1781 XCSE 20261008 15:21:02.093000
29 1786 XCSE 20261008 15:24:53.702000
23 1788 XCSE 20261008 15:25:45.570000
23 1787 XCSE 20261008 15:25:49.725000
15 1788 XCSE 20261008 15:31:19.212000
8 1789 XCSE 20261008 15:33:02.265000
8 1788 XCSE 20261008 15:33:54.515000
2 1789 XCSE 20261008 15:37:42.102000
23 1789 XCSE 20261008 15:38:26.431000
22 1790 XCSE 20261008 15:38:53.836000
16 1789 XCSE 20261008 15:40:57.574000
1 1789 XCSE 20261008 15:41:52.135000
1 1789 XCSE 20261008 15:43:10.192000
13 1789 XCSE 20261008 15:43:10.195000
2 1789 XCSE 20261008 15:43:10.195000
19 1790 XCSE 20261008 15:44:45.298000
8 1791 XCSE 20261008 15:45:21.076000
8 1791 XCSE 20261008 15:45:21.078000
8 1791 XCSE 20261008 15:45:21.081000
8 1791 XCSE 20261008 15:45:21.083000
23 1792 XCSE 20261008 15:49:37.338000
89 1792 XCSE 20261008 15:49:37.338000
700 1792 XCSE 20261008 15:49:37.338211
29 1792 XCSE 20261008 15:49:37.473000
8 1792 XCSE 20261008 15:49:37.473000
1 1792 XCSE 20261008 15:51:52.240000
1 1792 XCSE 20261008 15:51:57.548000
21 1792 XCSE 20261008 15:51:57.548000
23 1791 XCSE 20261008 15:52:35.335000
9 1792 XCSE 20261008 15:53:07.910000
22 1792 XCSE 20261008 15:53:07.967000
15 1791 XCSE 20261008 15:54:15.508000
15 1791 XCSE 20261008 15:58:38.004000
15 1791 XCSE 20261008 15:58:38.006000
11 1792 XCSE 20261008 15:59:05.539000
23 1792 XCSE 20261008 15:59:51.122000
15 1792 XCSE 20261008 15:59:59.787000
16 1792 XCSE 20261008 16:00:26.986000
8 1793 XCSE 20261008 16:03:46.047000
16 1792 XCSE 20261008 16:03:47.051000
15 1791 XCSE 20261008 16:06:47.294000
7 1791 XCSE 20261008 16:06:47.294000
22 1792 XCSE 20261008 16:10:53.805000
22 1791 XCSE 20261008 16:12:03.096000
7 1791 XCSE 20261008 16:12:03.096000
17 1792 XCSE 20261008 16:12:51.444000
4 1792 XCSE 20261008 16:13:35.272000
4 1792 XCSE 20261008 16:13:35.272000
15 1790 XCSE 20261008 16:14:06.013000
7 1790 XCSE 20261008 16:14:06.013000
7 1790 XCSE 20261008 16:14:06.013000
24 1789 XCSE 20261008 16:21:03.979000
9 1789 XCSE 20261008 16:21:04.094000
8 1789 XCSE 20261008 16:21:04.192000
6 1789 XCSE 20261008 16:21:05.863000
5 1789 XCSE 20261008 16:21:07.304000
15 1788 XCSE 20261008 16:21:16.532000
5 1789 XCSE 20261008 16:23:23.385000
15 1789 XCSE 20261008 16:23:23.387000
7 1788 XCSE 20261008 16:23:58.651000
8 1788 XCSE 20261008 16:23:58.651000
8 1788 XCSE 20261008 16:25:24.543000
8 1787 XCSE 20261008 16:27:11.633000
7 1787 XCSE 20261008 16:27:11.633000
9 1788 XCSE 20261008 16:28:02.217000
8 1788 XCSE 20261008 16:28:56.462000
8 1788 XCSE 20261008 16:29:32.612000
8 1788 XCSE 20261008 16:29:56.271000
8 1788 XCSE 20261008 16:30:24.988000
1 1788 XCSE 20261008 16:30:24.988000
7 1788 XCSE 20261008 16:30:52.177000
1 1788 XCSE 20261008 16:30:52.177000
16 1788 XCSE 20261008 16:32:21.362000
5 1788 XCSE 20261008 16:33:01.971000
19 1788 XCSE 20261008 16:33:15.928000
13 1788 XCSE 20261008 16:34:11.809000
8 1788 XCSE 20261008 16:34:43.217000
8 1788 XCSE 20261008 16:35:22.205000
8 1787 XCSE 20261008 16:35:38.429000
2 1787 XCSE 20261008 16:35:38.448000
5 1787 XCSE 20261008 16:35:38.448000
159 1787 XCSE 20261008 16:36:40.313189
7 1801 XCSE 20261009 9:00:13.458000
23 1805 XCSE 20261009 9:02:45.683000
8 1805 XCSE 20261009 9:02:45.683000
8 1809 XCSE 20261009 9:06:54.850000
8 1807 XCSE 20261009 9:08:59.912000
1 1807 XCSE 20261009 9:10:13.364000
8 1805 XCSE 20261009 9:11:42.882000
10 1805 XCSE 20261009 9:11:42.893000
8 1802 XCSE 20261009 9:11:42.948000
8 1801 XCSE 20261009 9:11:42.984000
8 1801 XCSE 20261009 9:15:14.956000
8 1797 XCSE 20261009 9:16:28.797000
15 1794 XCSE 20261009 9:17:46.914000
1 1797 XCSE 20261009 9:27:05.027000
1 1797 XCSE 20261009 9:27:05.027000
20 1798 XCSE 20261009 9:30:19.026000
2 1798 XCSE 20261009 9:30:19.026000
8 1797 XCSE 20261009 9:30:19.282000
14 1797 XCSE 20261009 9:30:19.282000
15 1797 XCSE 20261009 9:32:50.038000
15 1796 XCSE 20261009 9:33:03.300000
8 1792 XCSE 20261009 9:34:46.554000
8 1794 XCSE 20261009 9:49:47.141000
2 1794 XCSE 20261009 9:49:47.141000
5 1794 XCSE 20261009 9:49:47.141000
5 1794 XCSE 20261009 9:55:44.914000
3 1794 XCSE 20261009 9:55:44.934000
8 1796 XCSE 20261009 10:02:35.212000
15 1796 XCSE 20261009 10:09:05.289000
15 1797 XCSE 20261009 10:12:53.294000
8 1798 XCSE 20261009 10:13:47.586000
9 1798 XCSE 20261009 10:13:47.586000
13 1798 XCSE 20261009 10:14:46.826000
10 1798 XCSE 20261009 10:14:46.826000
8 1797 XCSE 20261009 10:15:34.925000
8 1796 XCSE 20261009 10:15:34.949000
5 1797 XCSE 20261009 10:17:52.722000
11 1797 XCSE 20261009 10:17:52.722000
8 1796 XCSE 20261009 10:19:19.062000
8 1794 XCSE 20261009 10:24:09.017000
7 1794 XCSE 20261009 10:24:09.017000
21 1794 XCSE 20261009 10:24:09.017000
7 1794 XCSE 20261009 10:24:09.017000
15 1794 XCSE 20261009 10:24:15.651000
8 1793 XCSE 20261009 10:24:53.965000
8 1792 XCSE 20261009 10:26:41.187000
8 1790 XCSE 20261009 10:30:26.754000
8 1789 XCSE 20261009 10:30:26.758000
16 1789 XCSE 20261009 10:35:17.400000
15 1788 XCSE 20261009 10:35:19.199000
8 1787 XCSE 20261009 10:38:38.523000
1 1790 XCSE 20261009 10:52:39.322000
7 1790 XCSE 20261009 10:52:39.322000
8 1787 XCSE 20261009 10:54:34.102000
7 1787 XCSE 20261009 10:54:34.102000
15 1786 XCSE 20261009 10:55:11.216000
5 1785 XCSE 20261009 11:06:12.456000
3 1785 XCSE 20261009 11:06:12.456000
7 1785 XCSE 20261009 11:06:12.456000
7 1785 XCSE 20261009 11:06:12.456000
22 1785 XCSE 20261009 11:06:12.483000
6 1784 XCSE 20261009 11:09:48.610000
2 1784 XCSE 20261009 11:09:48.610000
4 1785 XCSE 20261009 11:19:45.340000
4 1786 XCSE 20261009 11:22:41.640000
8 1786 XCSE 20261009 11:22:41.672000
15 1785 XCSE 20261009 11:24:33.904000
1 1785 XCSE 20261009 11:29:47.652000
11 1787 XCSE 20261009 11:35:25.656000
2 1787 XCSE 20261009 11:35:25.656000
8 1786 XCSE 20261009 11:35:52.561000
8 1786 XCSE 20261009 11:38:33.499000
8 1786 XCSE 20261009 11:40:31.567000
2 1784 XCSE 20261009 11:41:49.289000
4 1784 XCSE 20261009 11:47:43.943000
2 1784 XCSE 20261009 11:47:43.943000
2 1784 XCSE 20261009 11:47:43.943000
7 1784 XCSE 20261009 11:47:43.943000
16 1783 XCSE 20261009 11:47:43.972000
24 1787 XCSE 20261009 11:57:25.292000
15 1786 XCSE 20261009 11:58:16.681000
15 1784 XCSE 20261009 12:03:39.851000
8 1784 XCSE 20261009 12:03:39.851000
16 1784 XCSE 20261009 12:05:16.365000
9 1785 XCSE 20261009 12:05:16.365000
7 1785 XCSE 20261009 12:05:16.365000
1 1783 XCSE 20261009 12:07:28.255000
7 1783 XCSE 20261009 12:12:20.073000
1 1783 XCSE 20261009 12:12:33.471000
1 1783 XCSE 20261009 12:12:33.471000
6 1783 XCSE 20261009 12:15:47.745000
2 1783 XCSE 20261009 12:15:47.745000
8 1783 XCSE 20261009 12:15:47.745000
8 1782 XCSE 20261009 12:27:59.039000
8 1782 XCSE 20261009 12:27:59.039000
15 1781 XCSE 20261009 12:38:19.702000
7 1781 XCSE 20261009 12:40:19.788000
15 1781 XCSE 20261009 12:40:19.788000
23 1781 XCSE 20261009 12:44:34.081000
22 1780 XCSE 20261009 12:44:35.165000
29 1781 XCSE 20261009 12:52:43.476000
6 1781 XCSE 20261009 13:02:05.987000
9 1781 XCSE 20261009 13:02:05.987000
8 1781 XCSE 20261009 13:02:05.987000
16 1779 XCSE 20261009 13:13:48.332000
8 1779 XCSE 20261009 13:13:48.332000
8 1781 XCSE 20261009 13:21:36.644000
4 1784 XCSE 20261009 13:30:06.074000
1 1785 XCSE 20261009 13:32:59.714000
2 1785 XCSE 20261009 13:32:59.714000
23 1785 XCSE 20261009 13:33:01.562000
8 1785 XCSE 20261009 13:33:28.075000
15 1783 XCSE 20261009 13:33:29.498000
3 1783 XCSE 20261009 13:37:38.275000
12 1783 XCSE 20261009 13:37:38.275000
15 1783 XCSE 20261009 13:37:41.815000
16 1784 XCSE 20261009 13:43:37.278000
15 1783 XCSE 20261009 13:43:37.300000
8 1785 XCSE 20261009 13:56:35.180000
6 1785 XCSE 20261009 13:58:17.217000
2 1785 XCSE 20261009 13:58:17.217000
22 1784 XCSE 20261009 14:00:24.043000
8 1785 XCSE 20261009 14:00:24.043000
15 1784 XCSE 20261009 14:05:50.776000
7 1784 XCSE 20261009 14:05:50.776000
7 1784 XCSE 20261009 14:05:50.776000
7 1784 XCSE 20261009 14:05:50.776000
8 1783 XCSE 20261009 14:09:57.344000
1 1783 XCSE 20261009 14:09:59.237000
7 1783 XCSE 20261009 14:09:59.253000
1 1783 XCSE 20261009 14:09:59.253000
8 1782 XCSE 20261009 14:13:34.452000
7 1782 XCSE 20261009 14:22:24.496000
1 1782 XCSE 20261009 14:22:24.496000
7 1784 XCSE 20261009 14:32:23.677000
7 1784 XCSE 20261009 14:32:30.557000
7 1784 XCSE 20261009 14:32:30.562000
15 1783 XCSE 20261009 14:32:31.969000
7 1777 XCSE 20261009 14:39:07.971000
38 1778 XCSE 20261009 14:49:16.068000
17 1778 XCSE 20261009 14:49:16.665000
12 1778 XCSE 20261009 14:49:16.665000
8 1776 XCSE 20261009 14:50:23.393000
8 1774 XCSE 20261009 14:50:23.543000
8 1771 XCSE 20261009 14:53:31.345000
7 1771 XCSE 20261009 14:53:31.345000
8 1771 XCSE 20261009 14:53:31.345000
1 1772 XCSE 20261009 14:55:29.267000
10 1772 XCSE 20261009 14:55:29.269000
14 1773 XCSE 20261009 15:00:22.185473
5 1773 XCSE 20261009 15:02:25.220604
9 1775 XCSE 20261009 15:09:15.407550
15 1775 XCSE 20261009 15:09:15.407550
2 1773 XCSE 20261009 15:12:07.002898
9 1773 XCSE 20261009 15:12:07.002898
10 1773 XCSE 20261009 15:12:07.002949
10 1773 XCSE 20261009 15:12:22.313452
129 1773 XCSE 20261009 15:12:22.313452


Attachment

  • Aktieopkøbsprogram 2026 afslutning 3 EN

MENAFN09102026004107003653ID1111785337



GlobeNewsWire - Nasdaq

Legal Disclaimer:
MENAFN provides the information “as is” without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the provider above.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date


More Story
Search