Share Buyback Programme Conclusion
|Date
|Number of shares
|Average purchase price (DKK)
|Total purchased under the programme (DKK)
|Total in accordance with the last announcement
|197,900
|1,812.56
|358,704,637
|5 October 2026
|5,000
|1,857.59
|9,287,950
|6 October 2026
|4,000
|1,885.07
|7,540,280
|7 October 2026
|6,000
|1,825.63
|10,953,780
|8 October 2026
|6,000
|1,787.18
|10,723,080
|9 October 2026
|1,560
|1,785.61
|2,785,552
|Total under the share buyback programme of DKK 400 million
|220,460
|1,814.37
|399,995,279
|Bought back under share buy-back programme of DKK 500 million executed in the period 2 February 2026 - 5 May 2026
|315,600
|1,584.27
|499,996,965
|Bought back under share buy-back programme of DKK 400 million executed in the period 6 May 2026 - 7 August 2026
|249,870
|1,600.79
|399,990,265
|Total bought back
|785,930
|1.654,07
|1,299,982,509
With the transactions stated above and after the conclusion of the above share buyback programme, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of its own shares, excluding the bank's trading portfolio and investments made on behalf of customers:
- 785,930 shares under the above share buyback programme corresponding to 3.24 % of the company's share capital.
The shares bought under the share buyback programme of DKK 500 million completed on 6 May 2026, the share buyback programme of DKK 400 million completed on 7 August 2026 and the share buyback programme of DKK 400 million completed on 9 October 2026 will be proposed for cancellation at the bank's annual general meeting in 2027.
In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buyback programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.
Kind regards
Ringkjøbing Landbobank
John Fisker
CEO
Detailed summary of the transactions on the above reporting days
|Volume
|Price
|Venue
|Time - CET
|5
|1843
|XCSE
|20261005 9:00:12.256000
|3
|1843
|XCSE
|20261005 9:00:12.256000
|15
|1849
|XCSE
|20261005 9:05:08.001000
|15
|1848
|XCSE
|20261005 9:05:28.526000
|8
|1848
|XCSE
|20261005 9:05:59.558000
|15
|1847
|XCSE
|20261005 9:06:30.713000
|8
|1846
|XCSE
|20261005 9:06:39.614000
|8
|1851
|XCSE
|20261005 9:09:45.449000
|8
|1853
|XCSE
|20261005 9:11:07.161000
|8
|1851
|XCSE
|20261005 9:11:07.227000
|8
|1850
|XCSE
|20261005 9:11:07.271000
|8
|1850
|XCSE
|20261005 9:14:20.266000
|2
|1848
|XCSE
|20261005 9:15:33.598000
|12
|1847
|XCSE
|20261005 9:16:37.017000
|8
|1846
|XCSE
|20261005 9:16:56.042000
|8
|1849
|XCSE
|20261005 9:17:05.557000
|6
|1849
|XCSE
|20261005 9:17:09.646000
|8
|1850
|XCSE
|20261005 9:18:42.839000
|7
|1850
|XCSE
|20261005 9:18:42.839000
|8
|1849
|XCSE
|20261005 9:19:07.309000
|8
|1849
|XCSE
|20261005 9:20:02.038000
|8
|1846
|XCSE
|20261005 9:21:59.755000
|15
|1845
|XCSE
|20261005 9:21:59.756000
|8
|1845
|XCSE
|20261005 9:21:59.757000
|8
|1843
|XCSE
|20261005 9:22:50.591000
|8
|1844
|XCSE
|20261005 9:22:50.609000
|8
|1847
|XCSE
|20261005 9:25:36.382000
|8
|1847
|XCSE
|20261005 9:25:36.558000
|8
|1847
|XCSE
|20261005 9:27:41.383000
|8
|1846
|XCSE
|20261005 9:29:57.260000
|8
|1847
|XCSE
|20261005 9:30:39.067000
|8
|1847
|XCSE
|20261005 9:34:52.605000
|9
|1847
|XCSE
|20261005 9:35:35.334000
|8
|1845
|XCSE
|20261005 9:36:27.562000
|8
|1849
|XCSE
|20261005 9:41:12.487000
|8
|1849
|XCSE
|20261005 9:41:12.565000
|8
|1849
|XCSE
|20261005 9:41:18.500000
|8
|1848
|XCSE
|20261005 9:41:23.192000
|8
|1848
|XCSE
|20261005 9:42:32.202000
|1
|1848
|XCSE
|20261005 9:42:32.202000
|8
|1847
|XCSE
|20261005 9:44:39.266000
|7
|1849
|XCSE
|20261005 9:44:54.288000
|8
|1848
|XCSE
|20261005 9:48:35.421000
|19
|1848
|XCSE
|20261005 9:48:48.119000
|8
|1848
|XCSE
|20261005 9:49:23.333000
|8
|1850
|XCSE
|20261005 9:51:39.601000
|8
|1850
|XCSE
|20261005 9:53:03.204000
|8
|1850
|XCSE
|20261005 9:53:38.475000
|8
|1848
|XCSE
|20261005 9:54:13.464000
|8
|1847
|XCSE
|20261005 9:54:59.838000
|6
|1846
|XCSE
|20261005 9:57:48.852000
|2
|1846
|XCSE
|20261005 9:59:09.361000
|6
|1846
|XCSE
|20261005 9:59:09.361000
|4
|1847
|XCSE
|20261005 10:03:04.747000
|20
|1849
|XCSE
|20261005 10:03:20.585000
|8
|1850
|XCSE
|20261005 10:04:18.512000
|8
|1853
|XCSE
|20261005 10:08:49.191000
|8
|1854
|XCSE
|20261005 10:12:59.455000
|8
|1857
|XCSE
|20261005 10:13:59.004000
|7
|1855
|XCSE
|20261005 10:15:12.520000
|1
|1855
|XCSE
|20261005 10:15:12.520000
|8
|1854
|XCSE
|20261005 10:16:53.568000
|8
|1853
|XCSE
|20261005 10:17:01.762000
|8
|1852
|XCSE
|20261005 10:17:30.556000
|8
|1852
|XCSE
|20261005 10:17:30.556000
|1
|1854
|XCSE
|20261005 10:17:30.597000
|15
|1853
|XCSE
|20261005 10:17:32.621000
|9
|1854
|XCSE
|20261005 10:17:32.641000
|17
|1854
|XCSE
|20261005 10:17:32.641000
|15
|1853
|XCSE
|20261005 10:18:05.703000
|8
|1855
|XCSE
|20261005 10:18:11.160000
|16
|1854
|XCSE
|20261005 10:18:16.982000
|16
|1854
|XCSE
|20261005 10:18:17.971000
|8
|1854
|XCSE
|20261005 10:18:34.214000
|8
|1854
|XCSE
|20261005 10:19:00.224000
|8
|1853
|XCSE
|20261005 10:19:01.473000
|8
|1853
|XCSE
|20261005 10:19:04.452000
|8
|1854
|XCSE
|20261005 10:20:03.333000
|15
|1855
|XCSE
|20261005 10:20:58.380000
|8
|1854
|XCSE
|20261005 10:21:34.833000
|8
|1853
|XCSE
|20261005 10:24:01.317000
|7
|1853
|XCSE
|20261005 10:24:39.490000
|8
|1855
|XCSE
|20261005 10:25:38.418000
|8
|1854
|XCSE
|20261005 10:26:13.881000
|8
|1855
|XCSE
|20261005 10:28:48.618000
|3
|1854
|XCSE
|20261005 10:29:57.922000
|4
|1854
|XCSE
|20261005 10:29:57.922000
|1
|1854
|XCSE
|20261005 10:29:57.922000
|8
|1851
|XCSE
|20261005 10:33:43.957000
|8
|1851
|XCSE
|20261005 10:34:14.149000
|1
|1850
|XCSE
|20261005 10:34:33.742000
|1
|1850
|XCSE
|20261005 10:34:33.742000
|6
|1850
|XCSE
|20261005 10:34:33.761000
|1
|1850
|XCSE
|20261005 10:34:33.762000
|8
|1851
|XCSE
|20261005 10:35:53.239000
|8
|1853
|XCSE
|20261005 10:42:56.259000
|7
|1853
|XCSE
|20261005 10:42:56.259000
|2
|1854
|XCSE
|20261005 10:43:49.379000
|20
|1854
|XCSE
|20261005 10:44:26.858000
|7
|1854
|XCSE
|20261005 10:44:26.858000
|16
|1854
|XCSE
|20261005 10:44:33.460000
|8
|1852
|XCSE
|20261005 10:44:50.903000
|8
|1851
|XCSE
|20261005 10:45:59.556000
|8
|1851
|XCSE
|20261005 10:45:59.556000
|15
|1854
|XCSE
|20261005 10:49:44.361000
|2
|1853
|XCSE
|20261005 10:49:55.519000
|13
|1853
|XCSE
|20261005 10:49:55.519000
|8
|1853
|XCSE
|20261005 10:52:36.709000
|8
|1852
|XCSE
|20261005 10:52:55.575000
|8
|1851
|XCSE
|20261005 10:53:44.881000
|9
|1850
|XCSE
|20261005 10:56:16.653000
|3
|1849
|XCSE
|20261005 10:57:00.482000
|1
|1849
|XCSE
|20261005 10:57:00.482000
|1
|1849
|XCSE
|20261005 10:57:00.482000
|5
|1853
|XCSE
|20261005 11:00:25.279000
|9
|1853
|XCSE
|20261005 11:00:25.290000
|10
|1853
|XCSE
|20261005 11:00:31.862000
|1
|1851
|XCSE
|20261005 11:01:03.725000
|2
|1851
|XCSE
|20261005 11:04:02.846000
|6
|1854
|XCSE
|20261005 11:05:57.581000
|8
|1853
|XCSE
|20261005 11:06:23.512000
|8
|1852
|XCSE
|20261005 11:06:30.959000
|18
|1853
|XCSE
|20261005 11:06:30.959000
|5
|1853
|XCSE
|20261005 11:06:30.959000
|8
|1852
|XCSE
|20261005 11:10:01.101000
|8
|1852
|XCSE
|20261005 11:29:26.628000
|8
|1851
|XCSE
|20261005 11:29:28.549000
|30
|1852
|XCSE
|20261005 11:42:51.474000
|22
|1852
|XCSE
|20261005 11:44:33.599000
|15
|1851
|XCSE
|20261005 11:46:11.548000
|10
|1852
|XCSE
|20261005 11:51:57.509000
|15
|1855
|XCSE
|20261005 12:09:42.488000
|15
|1854
|XCSE
|20261005 12:19:06.896000
|14
|1853
|XCSE
|20261005 12:27:02.703000
|2
|1853
|XCSE
|20261005 12:27:02.703000
|5
|1854
|XCSE
|20261005 12:33:26.048000
|62
|1854
|XCSE
|20261005 12:33:26.048000
|9
|1854
|XCSE
|20261005 12:33:26.048000
|10
|1854
|XCSE
|20261005 12:33:58.300000
|10
|1853
|XCSE
|20261005 12:35:15.446000
|2
|1853
|XCSE
|20261005 12:35:15.446000
|7
|1855
|XCSE
|20261005 12:35:30.787000
|9
|1855
|XCSE
|20261005 12:35:30.787000
|9
|1855
|XCSE
|20261005 12:35:30.787000
|5
|1855
|XCSE
|20261005 12:35:30.787000
|13
|1855
|XCSE
|20261005 12:35:30.787000
|15
|1854
|XCSE
|20261005 12:36:20.177000
|12
|1855
|XCSE
|20261005 12:40:35.681000
|4
|1855
|XCSE
|20261005 12:40:36.543000
|10
|1855
|XCSE
|20261005 12:40:45.465000
|8
|1855
|XCSE
|20261005 12:40:45.465000
|26
|1855
|XCSE
|20261005 12:40:48.265000
|8
|1855
|XCSE
|20261005 12:40:48.265000
|10
|1855
|XCSE
|20261005 12:40:48.265000
|9
|1855
|XCSE
|20261005 12:40:48.287000
|15
|1854
|XCSE
|20261005 12:40:48.293000
|4
|1854
|XCSE
|20261005 12:52:27.162000
|15
|1856
|XCSE
|20261005 12:54:44.959000
|16
|1855
|XCSE
|20261005 12:54:53.517000
|15
|1855
|XCSE
|20261005 12:55:10.225000
|5
|1854
|XCSE
|20261005 12:56:56.722000
|5
|1853
|XCSE
|20261005 12:58:19.163000
|3
|1853
|XCSE
|20261005 12:58:19.163000
|8
|1852
|XCSE
|20261005 13:02:57.707000
|8
|1852
|XCSE
|20261005 13:02:57.707000
|7
|1852
|XCSE
|20261005 13:02:57.707000
|9
|1851
|XCSE
|20261005 13:02:57.727000
|5
|1851
|XCSE
|20261005 13:02:58.021000
|10
|1851
|XCSE
|20261005 13:03:00.549000
|10
|1851
|XCSE
|20261005 13:03:11.897000
|11
|1851
|XCSE
|20261005 13:03:18.234000
|15
|1850
|XCSE
|20261005 13:05:30.156000
|14
|1850
|XCSE
|20261005 13:05:32.221000
|10
|1850
|XCSE
|20261005 13:08:15.064000
|12
|1850
|XCSE
|20261005 13:08:15.064000
|22
|1849
|XCSE
|20261005 13:10:06.922000
|9
|1849
|XCSE
|20261005 13:10:19.120000
|15
|1849
|XCSE
|20261005 13:10:58.445000
|11
|1848
|XCSE
|20261005 13:12:52.660000
|4
|1848
|XCSE
|20261005 13:12:52.660000
|17
|1848
|XCSE
|20261005 13:15:34.139000
|10
|1848
|XCSE
|20261005 13:15:34.139000
|6
|1848
|XCSE
|20261005 13:15:34.292000
|3
|1848
|XCSE
|20261005 13:15:34.295000
|2
|1847
|XCSE
|20261005 13:17:02.542000
|23
|1850
|XCSE
|20261005 13:19:27.540000
|17
|1850
|XCSE
|20261005 13:19:27.540000
|6
|1850
|XCSE
|20261005 13:19:27.540000
|3
|1850
|XCSE
|20261005 13:19:27.693000
|10
|1850
|XCSE
|20261005 13:20:25.332000
|15
|1851
|XCSE
|20261005 13:21:06.346000
|3
|1851
|XCSE
|20261005 13:21:06.346000
|7
|1851
|XCSE
|20261005 13:21:06.347000
|8
|1851
|XCSE
|20261005 13:21:06.347000
|7
|1851
|XCSE
|20261005 13:21:06.347000
|8
|1851
|XCSE
|20261005 13:22:17.967000
|3
|1852
|XCSE
|20261005 13:27:15.129000
|15
|1854
|XCSE
|20261005 13:27:17.733000
|1
|1854
|XCSE
|20261005 13:27:19.160000
|16
|1854
|XCSE
|20261005 13:27:28.008000
|8
|1854
|XCSE
|20261005 13:28:11.921000
|8
|1853
|XCSE
|20261005 13:28:16.873000
|8
|1852
|XCSE
|20261005 13:28:21.980000
|6
|1855
|XCSE
|20261005 13:31:38.510000
|6
|1855
|XCSE
|20261005 13:31:55.973000
|8
|1854
|XCSE
|20261005 13:34:56.098000
|8
|1853
|XCSE
|20261005 13:34:56.136000
|8
|1856
|XCSE
|20261005 13:40:47.172000
|3
|1855
|XCSE
|20261005 13:41:45.909000
|5
|1855
|XCSE
|20261005 13:41:45.912000
|3
|1855
|XCSE
|20261005 13:41:45.912000
|16
|1855
|XCSE
|20261005 13:43:29.042000
|7
|1854
|XCSE
|20261005 13:46:17.535000
|15
|1855
|XCSE
|20261005 13:55:40.759000
|60
|1855
|XCSE
|20261005 13:55:40.774000
|9
|1854
|XCSE
|20261005 13:55:42.565000
|7
|1854
|XCSE
|20261005 13:55:42.570000
|9
|1854
|XCSE
|20261005 13:55:44.272000
|7
|1854
|XCSE
|20261005 13:55:44.272000
|8
|1853
|XCSE
|20261005 14:02:33.437000
|5
|1854
|XCSE
|20261005 14:04:28.990000
|7
|1855
|XCSE
|20261005 14:05:47.526000
|8
|1854
|XCSE
|20261005 14:06:28.752000
|8
|1853
|XCSE
|20261005 14:13:03.653000
|8
|1854
|XCSE
|20261005 14:23:33.694000
|2
|1854
|XCSE
|20261005 14:23:33.694000
|6
|1854
|XCSE
|20261005 14:23:33.694000
|3
|1854
|XCSE
|20261005 14:24:55.068000
|3
|1854
|XCSE
|20261005 14:24:55.068000
|9
|1854
|XCSE
|20261005 14:24:55.068000
|4
|1854
|XCSE
|20261005 14:27:25.008000
|8
|1854
|XCSE
|20261005 14:35:22.435000
|20
|1855
|XCSE
|20261005 14:37:44.356000
|20
|1855
|XCSE
|20261005 14:37:46.539000
|7
|1855
|XCSE
|20261005 14:40:40.074000
|8
|1854
|XCSE
|20261005 14:40:40.311000
|7
|1854
|XCSE
|20261005 14:40:40.311000
|15
|1854
|XCSE
|20261005 14:41:27.000000
|15
|1853
|XCSE
|20261005 14:42:10.627000
|7
|1853
|XCSE
|20261005 14:42:10.637000
|7
|1853
|XCSE
|20261005 14:42:10.638000
|15
|1852
|XCSE
|20261005 14:42:10.648000
|17
|1853
|XCSE
|20261005 14:47:10.910000
|9
|1853
|XCSE
|20261005 14:47:10.910000
|7
|1853
|XCSE
|20261005 14:47:10.910000
|18
|1853
|XCSE
|20261005 14:47:16.235000
|18
|1853
|XCSE
|20261005 14:47:22.727000
|6
|1853
|XCSE
|20261005 14:47:22.727000
|8
|1853
|XCSE
|20261005 14:47:22.727000
|21
|1853
|XCSE
|20261005 14:47:22.739000
|6
|1853
|XCSE
|20261005 14:47:22.739000
|9
|1853
|XCSE
|20261005 14:47:22.748000
|6
|1853
|XCSE
|20261005 14:47:22.748000
|8
|1853
|XCSE
|20261005 14:47:22.748000
|8
|1853
|XCSE
|20261005 14:47:22.748000
|9
|1853
|XCSE
|20261005 14:47:22.755000
|8
|1853
|XCSE
|20261005 14:47:40.250000
|7
|1851
|XCSE
|20261005 14:48:22.554000
|19
|1852
|XCSE
|20261005 14:50:28.531000
|3
|1852
|XCSE
|20261005 14:50:28.531000
|12
|1853
|XCSE
|20261005 14:52:27.121000
|3
|1853
|XCSE
|20261005 14:52:45.481000
|12
|1853
|XCSE
|20261005 14:52:45.481000
|15
|1853
|XCSE
|20261005 14:55:14.424000
|8
|1853
|XCSE
|20261005 14:55:42.366000
|10
|1854
|XCSE
|20261005 14:56:54.567000
|2
|1856
|XCSE
|20261005 15:04:55.991000
|7
|1856
|XCSE
|20261005 15:04:55.991000
|7
|1856
|XCSE
|20261005 15:04:55.991000
|7
|1856
|XCSE
|20261005 15:04:55.991000
|8
|1856
|XCSE
|20261005 15:04:55.991000
|18
|1856
|XCSE
|20261005 15:04:55.991000
|9
|1856
|XCSE
|20261005 15:04:55.991000
|7
|1854
|XCSE
|20261005 15:04:59.881000
|8
|1854
|XCSE
|20261005 15:04:59.882000
|1
|1854
|XCSE
|20261005 15:12:11.232000
|2
|1854
|XCSE
|20261005 15:12:11.232000
|16
|1857
|XCSE
|20261005 15:19:21.318000
|7
|1858
|XCSE
|20261005 15:22:21.023000
|9
|1858
|XCSE
|20261005 15:22:21.023000
|7
|1858
|XCSE
|20261005 15:22:21.023000
|10
|1858
|XCSE
|20261005 15:22:21.274000
|8
|1858
|XCSE
|20261005 15:22:23.097000
|10
|1858
|XCSE
|20261005 15:22:28.799000
|8
|1858
|XCSE
|20261005 15:22:28.799000
|8
|1858
|XCSE
|20261005 15:22:28.799000
|8
|1858
|XCSE
|20261005 15:22:28.799000
|8
|1858
|XCSE
|20261005 15:22:28.799000
|10
|1858
|XCSE
|20261005 15:22:28.801000
|9
|1858
|XCSE
|20261005 15:22:29.059000
|22
|1857
|XCSE
|20261005 15:22:43.806000
|23
|1856
|XCSE
|20261005 15:23:22.536000
|11
|1855
|XCSE
|20261005 15:23:47.175000
|23
|1858
|XCSE
|20261005 15:35:23.460000
|22
|1858
|XCSE
|20261005 15:37:53.344000
|8
|1858
|XCSE
|20261005 15:37:53.344000
|5
|1859
|XCSE
|20261005 15:38:56.373000
|10
|1859
|XCSE
|20261005 15:38:56.373000
|87
|1859
|XCSE
|20261005 15:38:56.373000
|11
|1859
|XCSE
|20261005 15:38:56.409000
|29
|1858
|XCSE
|20261005 15:39:27.109000
|29
|1858
|XCSE
|20261005 15:39:27.135000
|22
|1858
|XCSE
|20261005 15:40:04.870000
|22
|1857
|XCSE
|20261005 15:40:04.895000
|23
|1856
|XCSE
|20261005 15:40:25.526000
|23
|1855
|XCSE
|20261005 15:41:01.631000
|23
|1854
|XCSE
|20261005 15:41:46.742000
|23
|1854
|XCSE
|20261005 15:42:40.121000
|5
|1853
|XCSE
|20261005 15:43:07.331000
|1
|1853
|XCSE
|20261005 15:43:31.046000
|9
|1853
|XCSE
|20261005 15:43:37.978000
|1
|1853
|XCSE
|20261005 15:43:37.978000
|19
|1855
|XCSE
|20261005 15:48:48.449000
|12
|1856
|XCSE
|20261005 15:50:24.286000
|19
|1856
|XCSE
|20261005 15:50:24.286000
|4
|1857
|XCSE
|20261005 15:51:29.892000
|10
|1857
|XCSE
|20261005 15:51:29.892000
|8
|1857
|XCSE
|20261005 15:51:59.667000
|29
|1856
|XCSE
|20261005 15:52:03.000000
|29
|1855
|XCSE
|20261005 15:52:03.101000
|22
|1854
|XCSE
|20261005 15:53:10.973000
|7
|1854
|XCSE
|20261005 15:53:10.973000
|7
|1854
|XCSE
|20261005 15:53:10.973000
|30
|1853
|XCSE
|20261005 15:53:26.023000
|1
|1853
|XCSE
|20261005 15:53:26.023000
|2
|1855
|XCSE
|20261005 16:01:33.259000
|19
|1855
|XCSE
|20261005 16:01:33.259000
|31
|1855
|XCSE
|20261005 16:01:33.259000
|22
|1859
|XCSE
|20261005 16:09:01.364000
|2
|1860
|XCSE
|20261005 16:09:55.944000
|19
|1860
|XCSE
|20261005 16:10:13.074000
|11
|1860
|XCSE
|20261005 16:10:13.094000
|22
|1861
|XCSE
|20261005 16:13:42.246000
|3
|1862
|XCSE
|20261005 16:14:50.137000
|9
|1862
|XCSE
|20261005 16:14:50.233000
|9
|1862
|XCSE
|20261005 16:15:32.491000
|9
|1862
|XCSE
|20261005 16:15:32.525000
|9
|1862
|XCSE
|20261005 16:15:32.703000
|18
|1862
|XCSE
|20261005 16:15:32.703000
|9
|1862
|XCSE
|20261005 16:15:35.194000
|9
|1862
|XCSE
|20261005 16:15:43.507000
|9
|1862
|XCSE
|20261005 16:15:45.512000
|9
|1862
|XCSE
|20261005 16:16:19.583000
|11
|1862
|XCSE
|20261005 16:16:43.040000
|1
|1862
|XCSE
|20261005 16:17:32.315000
|15
|1862
|XCSE
|20261005 16:19:33.362000
|7
|1862
|XCSE
|20261005 16:19:33.362000
|8
|1862
|XCSE
|20261005 16:19:33.366000
|10
|1862
|XCSE
|20261005 16:19:33.366000
|22
|1861
|XCSE
|20261005 16:20:12.431000
|8
|1861
|XCSE
|20261005 16:20:12.431000
|22
|1862
|XCSE
|20261005 16:23:22.227000
|8
|1862
|XCSE
|20261005 16:23:22.227000
|11
|1862
|XCSE
|20261005 16:23:22.228000
|11
|1862
|XCSE
|20261005 16:23:23.466000
|11
|1862
|XCSE
|20261005 16:23:25.774000
|11
|1862
|XCSE
|20261005 16:23:25.776000
|11
|1862
|XCSE
|20261005 16:23:31.509000
|29
|1865
|XCSE
|20261005 16:32:42.202000
|4
|1866
|XCSE
|20261005 16:32:57.342000
|19
|1866
|XCSE
|20261005 16:32:57.342000
|15
|1866
|XCSE
|20261005 16:32:57.342000
|10
|1866
|XCSE
|20261005 16:32:57.352000
|5
|1866
|XCSE
|20261005 16:32:57.355000
|22
|1865
|XCSE
|20261005 16:33:45.573000
|10
|1867
|XCSE
|20261005 16:48:28.415132
|9
|1867
|XCSE
|20261005 16:48:28.415132
|19
|1867
|XCSE
|20261005 16:48:28.415132
|9
|1867
|XCSE
|20261005 16:48:28.415132
|10
|1868
|XCSE
|20261005 16:48:36.525035
|872
|1868
|XCSE
|20261005 16:48:36.525076
|287
|1868
|XCSE
|20261005 16:48:36.525094
|7
|1887
|XCSE
|20261006 9:00:09.157000
|15
|1890
|XCSE
|20261006 9:01:15.099000
|8
|1882
|XCSE
|20261006 9:01:29.832000
|8
|1889
|XCSE
|20261006 9:03:50.678000
|15
|1889
|XCSE
|20261006 9:06:04.929000
|9
|1888
|XCSE
|20261006 9:06:04.943000
|7
|1888
|XCSE
|20261006 9:06:04.943000
|8
|1887
|XCSE
|20261006 9:07:05.334000
|8
|1884
|XCSE
|20261006 9:10:46.897000
|38
|1889
|XCSE
|20261006 9:15:29.696000
|23
|1888
|XCSE
|20261006 9:16:10.905000
|7
|1888
|XCSE
|20261006 9:16:10.905000
|16
|1889
|XCSE
|20261006 9:24:41.257000
|5
|1892
|XCSE
|20261006 9:30:30.514000
|10
|1892
|XCSE
|20261006 9:31:04.077000
|5
|1892
|XCSE
|20261006 9:31:04.077000
|8
|1892
|XCSE
|20261006 9:35:37.059000
|8
|1891
|XCSE
|20261006 9:36:02.204000
|8
|1891
|XCSE
|20261006 9:36:02.212000
|8
|1889
|XCSE
|20261006 9:36:03.045000
|8
|1889
|XCSE
|20261006 9:36:03.053000
|8
|1888
|XCSE
|20261006 9:36:50.262000
|8
|1882
|XCSE
|20261006 9:44:40.410000
|7
|1882
|XCSE
|20261006 9:44:40.410000
|1
|1882
|XCSE
|20261006 9:44:40.410000
|7
|1882
|XCSE
|20261006 9:45:42.028000
|8
|1882
|XCSE
|20261006 9:45:42.028000
|8
|1882
|XCSE
|20261006 9:45:42.028000
|15
|1884
|XCSE
|20261006 9:58:43.489000
|15
|1883
|XCSE
|20261006 9:58:43.613000
|15
|1885
|XCSE
|20261006 10:06:06.252000
|9
|1890
|XCSE
|20261006 10:17:09.745000
|6
|1890
|XCSE
|20261006 10:17:09.745000
|16
|1889
|XCSE
|20261006 10:17:09.781000
|16
|1888
|XCSE
|20261006 10:24:28.795000
|8
|1888
|XCSE
|20261006 10:24:28.814000
|5
|1888
|XCSE
|20261006 10:24:28.814000
|1
|1888
|XCSE
|20261006 10:24:28.814000
|15
|1890
|XCSE
|20261006 10:27:56.522000
|15
|1889
|XCSE
|20261006 10:28:14.850000
|1
|1889
|XCSE
|20261006 10:28:14.852000
|40
|1889
|XCSE
|20261006 10:32:18.725000
|16
|1889
|XCSE
|20261006 10:32:34.946000
|16
|1888
|XCSE
|20261006 10:33:03.463000
|4
|1893
|XCSE
|20261006 10:43:43.930000
|9
|1893
|XCSE
|20261006 10:44:08.111000
|8
|1893
|XCSE
|20261006 10:44:59.689000
|15
|1892
|XCSE
|20261006 10:45:06.287000
|8
|1893
|XCSE
|20261006 10:46:48.267000
|8
|1893
|XCSE
|20261006 10:48:05.553000
|15
|1891
|XCSE
|20261006 10:48:45.383000
|7
|1891
|XCSE
|20261006 10:48:45.383000
|15
|1890
|XCSE
|20261006 10:55:27.249000
|7
|1890
|XCSE
|20261006 10:55:27.249000
|22
|1890
|XCSE
|20261006 10:55:58.285000
|31
|1890
|XCSE
|20261006 11:02:35.875000
|4
|1893
|XCSE
|20261006 11:08:44.699000
|9
|1892
|XCSE
|20261006 11:10:12.513000
|8
|1892
|XCSE
|20261006 11:10:12.513000
|3
|1892
|XCSE
|20261006 11:10:26.501000
|2
|1892
|XCSE
|20261006 11:10:26.501000
|1
|1892
|XCSE
|20261006 11:10:26.501000
|3
|1892
|XCSE
|20261006 11:10:26.501000
|1
|1892
|XCSE
|20261006 11:10:35.272000
|1
|1892
|XCSE
|20261006 11:10:35.272000
|1
|1892
|XCSE
|20261006 11:10:59.749000
|7
|1892
|XCSE
|20261006 11:10:59.749000
|17
|1892
|XCSE
|20261006 11:10:59.749000
|9
|1892
|XCSE
|20261006 11:10:59.749000
|31
|1891
|XCSE
|20261006 11:11:40.532000
|30
|1890
|XCSE
|20261006 11:11:45.294000
|6
|1890
|XCSE
|20261006 11:12:37.074000
|16
|1890
|XCSE
|20261006 11:12:46.596000
|6
|1890
|XCSE
|20261006 11:12:46.596000
|8
|1891
|XCSE
|20261006 11:34:03.515000
|7
|1891
|XCSE
|20261006 11:34:03.515000
|8
|1894
|XCSE
|20261006 11:36:16.283000
|22
|1894
|XCSE
|20261006 11:36:20.693000
|1
|1894
|XCSE
|20261006 11:36:20.693000
|6
|1894
|XCSE
|20261006 11:37:05.210000
|4
|1894
|XCSE
|20261006 11:37:05.210000
|15
|1895
|XCSE
|20261006 11:37:30.495000
|8
|1892
|XCSE
|20261006 11:40:44.593000
|7
|1892
|XCSE
|20261006 11:40:44.593000
|9
|1892
|XCSE
|20261006 11:40:44.729000
|23
|1893
|XCSE
|20261006 11:47:49.969000
|1
|1893
|XCSE
|20261006 11:49:59.494000
|9
|1893
|XCSE
|20261006 11:56:54.717000
|7
|1893
|XCSE
|20261006 11:56:54.717000
|1
|1893
|XCSE
|20261006 11:56:54.717000
|7
|1893
|XCSE
|20261006 11:56:54.717000
|23
|1892
|XCSE
|20261006 11:57:35.272000
|15
|1891
|XCSE
|20261006 12:02:16.706000
|5
|1890
|XCSE
|20261006 12:02:51.518000
|8
|1892
|XCSE
|20261006 12:11:25.094000
|8
|1892
|XCSE
|20261006 12:12:46.994000
|4
|1892
|XCSE
|20261006 12:14:09.708000
|4
|1892
|XCSE
|20261006 12:14:09.708000
|5
|1892
|XCSE
|20261006 12:15:20.454000
|3
|1892
|XCSE
|20261006 12:15:20.454000
|8
|1892
|XCSE
|20261006 12:16:30.413000
|10
|1890
|XCSE
|20261006 12:16:55.422000
|5
|1890
|XCSE
|20261006 12:16:55.422000
|15
|1889
|XCSE
|20261006 12:17:49.920000
|16
|1888
|XCSE
|20261006 12:22:38.923000
|23
|1888
|XCSE
|20261006 12:23:09.210000
|2
|1887
|XCSE
|20261006 12:25:05.207000
|16
|1887
|XCSE
|20261006 12:25:28.261000
|9
|1890
|XCSE
|20261006 12:41:06.118000
|7
|1890
|XCSE
|20261006 12:41:06.118000
|19
|1890
|XCSE
|20261006 12:41:06.169000
|19
|1890
|XCSE
|20261006 12:41:21.579000
|9
|1890
|XCSE
|20261006 12:41:21.579000
|1
|1890
|XCSE
|20261006 12:41:21.579000
|6
|1890
|XCSE
|20261006 12:42:52.241000
|2
|1890
|XCSE
|20261006 12:42:52.241000
|8
|1890
|XCSE
|20261006 12:44:33.407000
|7
|1890
|XCSE
|20261006 12:46:01.276000
|1
|1890
|XCSE
|20261006 12:46:01.276000
|15
|1889
|XCSE
|20261006 12:47:29.084000
|15
|1889
|XCSE
|20261006 12:47:37.474000
|8
|1888
|XCSE
|20261006 12:51:22.497000
|4
|1888
|XCSE
|20261006 12:51:22.497000
|3
|1888
|XCSE
|20261006 12:54:41.617000
|7
|1888
|XCSE
|20261006 12:54:41.617000
|12
|1888
|XCSE
|20261006 12:54:41.617000
|8
|1888
|XCSE
|20261006 12:54:41.617000
|30
|1887
|XCSE
|20261006 12:54:44.743000
|15
|1888
|XCSE
|20261006 12:57:54.756000
|15
|1888
|XCSE
|20261006 12:59:35.570000
|15
|1888
|XCSE
|20261006 13:00:34.012000
|4
|1888
|XCSE
|20261006 13:04:40.390000
|4
|1888
|XCSE
|20261006 13:04:40.390000
|8
|1887
|XCSE
|20261006 13:09:55.352000
|7
|1887
|XCSE
|20261006 13:09:55.352000
|8
|1888
|XCSE
|20261006 13:17:52.931000
|8
|1889
|XCSE
|20261006 13:27:38.402000
|8
|1889
|XCSE
|20261006 13:27:38.402000
|15
|1889
|XCSE
|20261006 13:33:31.732000
|15
|1888
|XCSE
|20261006 13:34:45.756000
|1
|1890
|XCSE
|20261006 13:35:39.183000
|18
|1890
|XCSE
|20261006 13:35:39.183000
|5
|1890
|XCSE
|20261006 13:35:39.183000
|16
|1889
|XCSE
|20261006 13:35:39.225000
|8
|1890
|XCSE
|20261006 13:39:54.677000
|8
|1890
|XCSE
|20261006 13:41:32.517000
|15
|1888
|XCSE
|20261006 13:42:03.820000
|16
|1887
|XCSE
|20261006 13:42:05.940000
|16
|1887
|XCSE
|20261006 13:42:05.942000
|10
|1886
|XCSE
|20261006 13:43:30.475000
|6
|1886
|XCSE
|20261006 13:43:30.475000
|15
|1886
|XCSE
|20261006 13:43:30.490000
|15
|1885
|XCSE
|20261006 13:45:55.210000
|8
|1885
|XCSE
|20261006 13:45:55.210000
|22
|1883
|XCSE
|20261006 13:45:55.311000
|22
|1882
|XCSE
|20261006 13:45:58.229000
|15
|1881
|XCSE
|20261006 13:47:43.716000
|8
|1884
|XCSE
|20261006 13:54:12.787000
|8
|1883
|XCSE
|20261006 13:54:16.960000
|1
|1882
|XCSE
|20261006 13:54:30.803000
|7
|1882
|XCSE
|20261006 13:55:41.321000
|1
|1882
|XCSE
|20261006 13:55:41.321000
|8
|1882
|XCSE
|20261006 13:56:46.697000
|8
|1882
|XCSE
|20261006 14:01:07.253000
|150
|1883
|XCSE
|20261006 14:01:55.474633
|8
|1883
|XCSE
|20261006 14:01:55.476000
|15
|1883
|XCSE
|20261006 14:10:50.498000
|8
|1882
|XCSE
|20261006 14:14:01.350000
|15
|1883
|XCSE
|20261006 14:38:59.217000
|9
|1885
|XCSE
|20261006 14:40:50.098000
|9
|1885
|XCSE
|20261006 14:40:50.115000
|2
|1885
|XCSE
|20261006 14:40:50.240000
|5
|1885
|XCSE
|20261006 14:40:50.243000
|22
|1885
|XCSE
|20261006 14:40:50.335000
|15
|1884
|XCSE
|20261006 14:43:05.628000
|1
|1883
|XCSE
|20261006 14:44:26.535000
|14
|1883
|XCSE
|20261006 14:45:01.006000
|15
|1882
|XCSE
|20261006 14:45:31.602000
|15
|1881
|XCSE
|20261006 14:45:53.716000
|4
|1882
|XCSE
|20261006 14:50:52.194000
|20
|1884
|XCSE
|20261006 14:56:31.409000
|54
|1884
|XCSE
|20261006 14:56:39.120883
|96
|1884
|XCSE
|20261006 14:56:39.120885
|37
|1884
|XCSE
|20261006 14:56:39.121000
|20
|1884
|XCSE
|20261006 14:56:46.634000
|200
|1884
|XCSE
|20261006 14:56:46.819643
|37
|1884
|XCSE
|20261006 14:56:46.820000
|10
|1884
|XCSE
|20261006 14:56:55.334000
|9
|1884
|XCSE
|20261006 14:56:58.528556
|23
|1884
|XCSE
|20261006 14:56:58.528584
|168
|1884
|XCSE
|20261006 14:56:58.528605
|31
|1884
|XCSE
|20261006 14:56:58.529000
|5
|1882
|XCSE
|20261006 14:59:07.919000
|1
|1882
|XCSE
|20261006 15:00:33.878000
|1
|1886
|XCSE
|20261006 15:19:18.307000
|9
|1886
|XCSE
|20261006 15:19:18.307000
|72
|1886
|XCSE
|20261006 15:19:18.341000
|15
|1886
|XCSE
|20261006 15:20:06.306000
|23
|1887
|XCSE
|20261006 15:25:31.128000
|22
|1886
|XCSE
|20261006 15:26:39.725000
|1
|1886
|XCSE
|20261006 15:29:59.156000
|8
|1887
|XCSE
|20261006 15:31:39.710000
|15
|1887
|XCSE
|20261006 15:32:35.745000
|16
|1887
|XCSE
|20261006 15:32:44.428000
|15
|1886
|XCSE
|20261006 15:33:39.054000
|11
|1885
|XCSE
|20261006 15:35:10.635000
|15
|1886
|XCSE
|20261006 15:37:05.200000
|8
|1886
|XCSE
|20261006 15:37:17.578000
|8
|1886
|XCSE
|20261006 15:37:17.578000
|8
|1886
|XCSE
|20261006 15:37:17.582000
|15
|1885
|XCSE
|20261006 15:38:27.038000
|7
|1885
|XCSE
|20261006 15:38:27.038000
|22
|1884
|XCSE
|20261006 15:38:54.910000
|8
|1885
|XCSE
|20261006 15:40:51.545000
|9
|1885
|XCSE
|20261006 15:40:51.545000
|9
|1885
|XCSE
|20261006 15:40:51.566000
|9
|1885
|XCSE
|20261006 15:40:51.645000
|9
|1885
|XCSE
|20261006 15:40:51.795000
|9
|1885
|XCSE
|20261006 15:41:07.728000
|8
|1885
|XCSE
|20261006 15:41:07.728000
|16
|1884
|XCSE
|20261006 15:41:07.752000
|4
|1885
|XCSE
|20261006 15:43:13.858000
|9
|1885
|XCSE
|20261006 15:43:13.858000
|8
|1885
|XCSE
|20261006 15:43:54.905000
|11
|1885
|XCSE
|20261006 15:45:07.626000
|16
|1884
|XCSE
|20261006 15:45:07.649000
|8
|1883
|XCSE
|20261006 15:45:15.266000
|7
|1883
|XCSE
|20261006 15:45:15.266000
|8
|1884
|XCSE
|20261006 15:45:58.316000
|8
|1883
|XCSE
|20261006 15:46:37.509000
|1
|1882
|XCSE
|20261006 15:46:53.660000
|7
|1882
|XCSE
|20261006 15:46:53.660000
|8
|1882
|XCSE
|20261006 15:47:35.357000
|8
|1884
|XCSE
|20261006 15:48:21.880000
|8
|1885
|XCSE
|20261006 15:52:01.632000
|6
|1886
|XCSE
|20261006 15:53:08.224000
|2
|1886
|XCSE
|20261006 15:53:08.224000
|4
|1886
|XCSE
|20261006 15:53:48.738000
|4
|1886
|XCSE
|20261006 15:53:48.738000
|5
|1886
|XCSE
|20261006 15:54:28.383000
|3
|1886
|XCSE
|20261006 15:54:28.383000
|4
|1886
|XCSE
|20261006 15:55:07.196000
|4
|1886
|XCSE
|20261006 15:55:07.196000
|8
|1886
|XCSE
|20261006 15:55:38.300000
|15
|1885
|XCSE
|20261006 15:55:54.196000
|22
|1885
|XCSE
|20261006 15:57:59.444000
|6
|1884
|XCSE
|20261006 15:58:45.885000
|16
|1884
|XCSE
|20261006 15:58:45.886000
|8
|1884
|XCSE
|20261006 15:58:45.886000
|5
|1885
|XCSE
|20261006 16:00:23.348000
|3
|1885
|XCSE
|20261006 16:00:23.348000
|8
|1885
|XCSE
|20261006 16:00:52.273000
|8
|1885
|XCSE
|20261006 16:01:20.245000
|8
|1885
|XCSE
|20261006 16:01:54.127000
|38
|1883
|XCSE
|20261006 16:03:11.879000
|31
|1882
|XCSE
|20261006 16:03:41.186000
|22
|1881
|XCSE
|20261006 16:04:06.838000
|4
|1881
|XCSE
|20261006 16:05:30.274000
|12
|1881
|XCSE
|20261006 16:05:30.299000
|7
|1881
|XCSE
|20261006 16:05:30.299000
|4
|1881
|XCSE
|20261006 16:05:30.299000
|8
|1882
|XCSE
|20261006 16:10:21.310000
|7
|1882
|XCSE
|20261006 16:10:21.310000
|8
|1881
|XCSE
|20261006 16:10:58.312000
|7
|1881
|XCSE
|20261006 16:10:58.312000
|8
|1881
|XCSE
|20261006 16:13:05.018000
|1
|1881
|XCSE
|20261006 16:13:42.523000
|7
|1881
|XCSE
|20261006 16:13:42.523000
|2
|1881
|XCSE
|20261006 16:14:16.364000
|1
|1881
|XCSE
|20261006 16:14:16.364000
|1
|1881
|XCSE
|20261006 16:14:16.364000
|4
|1881
|XCSE
|20261006 16:14:16.364000
|15
|1879
|XCSE
|20261006 16:14:26.820000
|16
|1878
|XCSE
|20261006 16:14:27.354000
|16
|1879
|XCSE
|20261006 16:16:53.508000
|15
|1878
|XCSE
|20261006 16:17:44.405000
|15
|1877
|XCSE
|20261006 16:21:42.684000
|7
|1877
|XCSE
|20261006 16:21:42.684000
|23
|1876
|XCSE
|20261006 16:25:09.820000
|2
|1877
|XCSE
|20261006 16:25:46.231000
|9
|1877
|XCSE
|20261006 16:26:43.112000
|250
|1876
|XCSE
|20261006 16:28:21.992034
|153
|1876
|XCSE
|20261006 16:28:21.992052
|8
|1859
|XCSE
|20261007 9:00:11.733000
|8
|1862
|XCSE
|20261007 9:05:32.450000
|15
|1859
|XCSE
|20261007 9:05:32.488000
|15
|1858
|XCSE
|20261007 9:05:32.496000
|30
|1857
|XCSE
|20261007 9:05:32.505000
|8
|1855
|XCSE
|20261007 9:07:42.418000
|7
|1855
|XCSE
|20261007 9:07:42.418000
|8
|1858
|XCSE
|20261007 9:11:06.053000
|8
|1858
|XCSE
|20261007 9:12:51.005000
|8
|1857
|XCSE
|20261007 9:13:12.415000
|8
|1856
|XCSE
|20261007 9:13:12.445000
|8
|1863
|XCSE
|20261007 9:16:04.062000
|8
|1862
|XCSE
|20261007 9:18:54.535000
|6
|1863
|XCSE
|20261007 9:25:39.472000
|6
|1863
|XCSE
|20261007 9:25:39.472000
|8
|1861
|XCSE
|20261007 9:26:07.858000
|5
|1861
|XCSE
|20261007 9:28:54.275000
|3
|1861
|XCSE
|20261007 9:28:54.275000
|8
|1859
|XCSE
|20261007 9:30:00.943000
|7
|1859
|XCSE
|20261007 9:30:00.943000
|8
|1857
|XCSE
|20261007 9:31:51.134000
|8
|1856
|XCSE
|20261007 9:32:23.537000
|8
|1855
|XCSE
|20261007 9:33:21.243000
|8
|1854
|XCSE
|20261007 9:36:37.967000
|8
|1853
|XCSE
|20261007 9:36:52.417000
|8
|1853
|XCSE
|20261007 9:37:03.575000
|8
|1852
|XCSE
|20261007 9:37:30.389000
|8
|1852
|XCSE
|20261007 9:38:26.167000
|8
|1851
|XCSE
|20261007 9:38:34.197000
|8
|1852
|XCSE
|20261007 9:42:00.963000
|8
|1853
|XCSE
|20261007 9:45:25.110000
|4
|1852
|XCSE
|20261007 9:47:20.503000
|4
|1852
|XCSE
|20261007 9:49:21.542000
|1
|1852
|XCSE
|20261007 9:49:21.542000
|3
|1852
|XCSE
|20261007 9:49:54.637000
|7
|1852
|XCSE
|20261007 9:49:54.637000
|5
|1852
|XCSE
|20261007 9:49:54.637000
|8
|1851
|XCSE
|20261007 9:50:27.551000
|8
|1853
|XCSE
|20261007 9:53:32.927000
|16
|1859
|XCSE
|20261007 9:59:02.187000
|14
|1858
|XCSE
|20261007 9:59:06.963000
|8
|1859
|XCSE
|20261007 10:04:32.899000
|8
|1858
|XCSE
|20261007 10:06:53.230000
|8
|1857
|XCSE
|20261007 10:14:47.293000
|2
|1856
|XCSE
|20261007 10:15:01.108000
|6
|1856
|XCSE
|20261007 10:15:01.181000
|2
|1856
|XCSE
|20261007 10:15:01.181000
|7
|1856
|XCSE
|20261007 10:15:01.201000
|4
|1857
|XCSE
|20261007 10:16:41.108000
|10
|1857
|XCSE
|20261007 10:20:18.170000
|5
|1858
|XCSE
|20261007 10:21:14.137000
|9
|1858
|XCSE
|20261007 10:21:14.388000
|9
|1858
|XCSE
|20261007 10:21:37.106000
|20
|1858
|XCSE
|20261007 10:21:37.106000
|8
|1858
|XCSE
|20261007 10:22:35.699000
|15
|1857
|XCSE
|20261007 10:23:32.828000
|16
|1856
|XCSE
|20261007 10:23:32.840000
|15
|1855
|XCSE
|20261007 10:26:51.276000
|15
|1854
|XCSE
|20261007 10:26:51.301000
|15
|1853
|XCSE
|20261007 10:30:17.676000
|7
|1853
|XCSE
|20261007 10:35:01.108000
|7
|1852
|XCSE
|20261007 10:38:28.309000
|1
|1852
|XCSE
|20261007 10:38:28.309000
|8
|1852
|XCSE
|20261007 10:38:28.627000
|8
|1851
|XCSE
|20261007 10:38:28.654000
|15
|1851
|XCSE
|20261007 10:39:26.834000
|8
|1850
|XCSE
|20261007 10:39:28.915000
|5
|1849
|XCSE
|20261007 10:42:03.452000
|1
|1849
|XCSE
|20261007 10:42:03.452000
|2
|1849
|XCSE
|20261007 10:42:03.452000
|8
|1849
|XCSE
|20261007 10:42:03.452000
|22
|1851
|XCSE
|20261007 10:56:52.616000
|8
|1851
|XCSE
|20261007 10:56:52.616000
|7
|1851
|XCSE
|20261007 10:56:52.616000
|3
|1853
|XCSE
|20261007 10:56:56.348000
|13
|1855
|XCSE
|20261007 10:59:34.663000
|10
|1855
|XCSE
|20261007 10:59:34.668000
|8
|1855
|XCSE
|20261007 10:59:47.812000
|4
|1855
|XCSE
|20261007 11:02:00.774000
|4
|1855
|XCSE
|20261007 11:02:00.774000
|1
|1855
|XCSE
|20261007 11:02:00.774000
|8
|1855
|XCSE
|20261007 11:03:58.285000
|8
|1855
|XCSE
|20261007 11:05:49.146000
|8
|1855
|XCSE
|20261007 11:07:41.271000
|15
|1854
|XCSE
|20261007 11:08:58.175000
|15
|1853
|XCSE
|20261007 11:08:58.428000
|15
|1852
|XCSE
|20261007 11:10:02.441000
|8
|1852
|XCSE
|20261007 11:10:39.272000
|8
|1851
|XCSE
|20261007 11:16:26.288000
|8
|1850
|XCSE
|20261007 11:16:36.444000
|8
|1850
|XCSE
|20261007 11:19:50.912000
|8
|1849
|XCSE
|20261007 11:20:21.293000
|8
|1848
|XCSE
|20261007 11:20:38.257000
|8
|1848
|XCSE
|20261007 11:20:53.586000
|8
|1849
|XCSE
|20261007 11:32:05.462000
|9
|1851
|XCSE
|20261007 11:37:59.253000
|15
|1851
|XCSE
|20261007 11:39:23.444000
|100
|1851
|XCSE
|20261007 11:39:23.444912
|15
|1850
|XCSE
|20261007 11:39:23.505000
|15
|1849
|XCSE
|20261007 11:40:28.259000
|15
|1848
|XCSE
|20261007 11:40:44.720000
|8
|1848
|XCSE
|20261007 11:45:39.481000
|8
|1848
|XCSE
|20261007 11:47:11.656000
|8
|1847
|XCSE
|20261007 11:48:31.059000
|2
|1847
|XCSE
|20261007 11:48:31.059000
|5
|1847
|XCSE
|20261007 11:48:31.059000
|8
|1846
|XCSE
|20261007 11:49:52.329000
|7
|1846
|XCSE
|20261007 11:49:52.329000
|7
|1846
|XCSE
|20261007 11:50:56.985361
|3
|1846
|XCSE
|20261007 11:50:56.985361
|8
|1846
|XCSE
|20261007 11:50:56.985361
|82
|1846
|XCSE
|20261007 11:50:56.985391
|8
|1845
|XCSE
|20261007 11:55:19.107000
|8
|1845
|XCSE
|20261007 11:56:37.681000
|15
|1845
|XCSE
|20261007 12:01:00.588000
|15
|1845
|XCSE
|20261007 12:01:00.588000
|30
|1845
|XCSE
|20261007 12:01:00.854000
|23
|1845
|XCSE
|20261007 12:01:16.112000
|8
|1845
|XCSE
|20261007 12:10:03.211000
|7
|1845
|XCSE
|20261007 12:10:03.211000
|6
|1845
|XCSE
|20261007 12:10:19.107000
|6
|1844
|XCSE
|20261007 12:18:28.579000
|9
|1844
|XCSE
|20261007 12:18:28.579000
|7
|1844
|XCSE
|20261007 12:18:28.579000
|1
|1844
|XCSE
|20261007 12:18:28.579000
|19
|1845
|XCSE
|20261007 12:18:32.007000
|4
|1845
|XCSE
|20261007 12:18:32.007000
|8
|1843
|XCSE
|20261007 12:20:19.107000
|7
|1843
|XCSE
|20261007 12:20:58.973000
|8
|1843
|XCSE
|20261007 12:20:58.973000
|4
|1843
|XCSE
|20261007 12:21:59.107000
|12
|1843
|XCSE
|20261007 12:21:59.107000
|8
|1844
|XCSE
|20261007 12:26:30.231000
|8
|1843
|XCSE
|20261007 12:30:59.963000
|8
|1841
|XCSE
|20261007 12:35:12.480000
|8
|1840
|XCSE
|20261007 12:42:49.698000
|7
|1840
|XCSE
|20261007 12:42:49.698000
|8
|1840
|XCSE
|20261007 12:42:49.698000
|7
|1840
|XCSE
|20261007 12:42:49.698000
|7
|1840
|XCSE
|20261007 12:42:49.698000
|38
|1839
|XCSE
|20261007 12:42:49.715000
|31
|1839
|XCSE
|20261007 12:42:49.716000
|8
|1835
|XCSE
|20261007 12:52:23.562000
|8
|1835
|XCSE
|20261007 12:52:23.562000
|15
|1832
|XCSE
|20261007 13:03:20.569000
|10
|1835
|XCSE
|20261007 13:06:58.875768
|7
|1835
|XCSE
|20261007 13:06:58.875768
|5
|1835
|XCSE
|20261007 13:06:58.875768
|78
|1835
|XCSE
|20261007 13:06:58.875797
|8
|1835
|XCSE
|20261007 13:06:58.876000
|8
|1833
|XCSE
|20261007 13:09:08.022000
|8
|1832
|XCSE
|20261007 13:09:17.694000
|3
|1832
|XCSE
|20261007 13:17:41.510000
|5
|1832
|XCSE
|20261007 13:17:41.510000
|8
|1831
|XCSE
|20261007 13:19:41.480000
|7
|1831
|XCSE
|20261007 13:19:41.480000
|7
|1835
|XCSE
|20261007 13:26:53.155000
|8
|1835
|XCSE
|20261007 13:26:53.155000
|15
|1834
|XCSE
|20261007 13:27:31.065000
|8
|1834
|XCSE
|20261007 13:29:27.650000
|8
|1834
|XCSE
|20261007 13:29:55.004000
|8
|1833
|XCSE
|20261007 13:30:08.475000
|8
|1833
|XCSE
|20261007 13:36:45.334000
|8
|1832
|XCSE
|20261007 13:39:43.512000
|7
|1832
|XCSE
|20261007 13:39:43.512000
|15
|1833
|XCSE
|20261007 13:45:16.317000
|15
|1832
|XCSE
|20261007 13:45:19.347000
|15
|1831
|XCSE
|20261007 13:45:28.444000
|15
|1830
|XCSE
|20261007 13:50:07.559000
|7
|1830
|XCSE
|20261007 13:50:07.559000
|8
|1830
|XCSE
|20261007 13:50:07.559000
|15
|1830
|XCSE
|20261007 13:53:17.960000
|14
|1830
|XCSE
|20261007 13:53:35.880343
|86
|1830
|XCSE
|20261007 13:53:35.880365
|8
|1831
|XCSE
|20261007 13:58:07.824000
|15
|1837
|XCSE
|20261007 14:00:50.687000
|8
|1836
|XCSE
|20261007 14:01:31.286000
|7
|1836
|XCSE
|20261007 14:01:31.286000
|100
|1836
|XCSE
|20261007 14:01:31.286302
|1
|1836
|XCSE
|20261007 14:05:24.084000
|7
|1836
|XCSE
|20261007 14:05:40.025000
|1
|1836
|XCSE
|20261007 14:05:40.025000
|8
|1834
|XCSE
|20261007 14:05:57.688000
|8
|1832
|XCSE
|20261007 14:07:35.885000
|16
|1831
|XCSE
|20261007 14:08:58.393000
|17
|1831
|XCSE
|20261007 14:10:02.014885
|9
|1831
|XCSE
|20261007 14:10:02.014885
|8
|1831
|XCSE
|20261007 14:10:02.014885
|9
|1831
|XCSE
|20261007 14:10:02.014885
|43
|1831
|XCSE
|20261007 14:10:02.014885
|8
|1831
|XCSE
|20261007 14:10:02.014885
|6
|1831
|XCSE
|20261007 14:10:02.014909
|9
|1831
|XCSE
|20261007 14:10:09.524273
|91
|1831
|XCSE
|20261007 14:10:09.524294
|8
|1830
|XCSE
|20261007 14:11:46.901000
|8
|1829
|XCSE
|20261007 14:11:47.079000
|8
|1828
|XCSE
|20261007 14:13:17.868000
|8
|1826
|XCSE
|20261007 14:19:02.618000
|15
|1827
|XCSE
|20261007 14:20:43.849000
|16
|1826
|XCSE
|20261007 14:21:16.319000
|15
|1825
|XCSE
|20261007 14:28:18.929000
|16
|1824
|XCSE
|20261007 14:30:03.002000
|15
|1826
|XCSE
|20261007 14:33:28.635000
|15
|1825
|XCSE
|20261007 14:33:28.930000
|16
|1824
|XCSE
|20261007 14:36:24.893000
|7
|1824
|XCSE
|20261007 14:37:21.865000
|8
|1828
|XCSE
|20261007 14:39:56.204000
|8
|1827
|XCSE
|20261007 14:41:21.117000
|8
|1827
|XCSE
|20261007 14:45:23.232000
|7
|1827
|XCSE
|20261007 14:45:23.232000
|7
|1827
|XCSE
|20261007 14:45:23.232000
|8
|1827
|XCSE
|20261007 14:45:23.232000
|100
|1827
|XCSE
|20261007 14:45:23.232369
|15
|1828
|XCSE
|20261007 14:50:29.664000
|6
|1829
|XCSE
|20261007 14:56:22.978000
|8
|1829
|XCSE
|20261007 14:56:22.978000
|8
|1829
|XCSE
|20261007 14:56:23.155000
|18
|1829
|XCSE
|20261007 14:56:23.156000
|8
|1829
|XCSE
|20261007 14:56:23.448000
|8
|1829
|XCSE
|20261007 14:56:23.470000
|8
|1829
|XCSE
|20261007 14:56:23.484000
|7
|1829
|XCSE
|20261007 14:56:24.936000
|1
|1829
|XCSE
|20261007 14:56:34.356000
|8
|1829
|XCSE
|20261007 14:56:34.356000
|4
|1828
|XCSE
|20261007 14:56:38.637000
|11
|1828
|XCSE
|20261007 14:56:38.637000
|15
|1827
|XCSE
|20261007 14:56:38.674000
|15
|1826
|XCSE
|20261007 14:56:40.445000
|15
|1826
|XCSE
|20261007 14:56:40.476000
|8
|1826
|XCSE
|20261007 15:02:54.205000
|1
|1826
|XCSE
|20261007 15:03:48.034000
|7
|1826
|XCSE
|20261007 15:03:48.034000
|8
|1825
|XCSE
|20261007 15:04:49.843000
|8
|1825
|XCSE
|20261007 15:05:52.271000
|1
|1825
|XCSE
|20261007 15:06:54.180000
|1
|1825
|XCSE
|20261007 15:06:54.180000
|6
|1825
|XCSE
|20261007 15:06:54.180000
|1
|1825
|XCSE
|20261007 15:07:56.271000
|7
|1825
|XCSE
|20261007 15:07:56.271000
|15
|1823
|XCSE
|20261007 15:08:15.015000
|7
|1823
|XCSE
|20261007 15:08:15.015000
|5
|1822
|XCSE
|20261007 15:08:18.426000
|4
|1822
|XCSE
|20261007 15:13:39.152000
|3
|1822
|XCSE
|20261007 15:16:23.033000
|23
|1824
|XCSE
|20261007 15:21:01.597000
|23
|1823
|XCSE
|20261007 15:21:51.759000
|23
|1822
|XCSE
|20261007 15:21:52.327000
|9
|1822
|XCSE
|20261007 15:23:39.159000
|9
|1822
|XCSE
|20261007 15:23:39.178000
|9
|1822
|XCSE
|20261007 15:23:41.082000
|9
|1822
|XCSE
|20261007 15:23:41.104000
|9
|1822
|XCSE
|20261007 15:23:41.216000
|9
|1822
|XCSE
|20261007 15:23:41.235000
|6
|1822
|XCSE
|20261007 15:24:21.127000
|9
|1822
|XCSE
|20261007 15:24:21.127000
|12
|1822
|XCSE
|20261007 15:25:19.158000
|4
|1822
|XCSE
|20261007 15:25:19.158000
|3
|1823
|XCSE
|20261007 15:26:02.267000
|5
|1823
|XCSE
|20261007 15:26:02.267000
|15
|1821
|XCSE
|20261007 15:26:36.004000
|134
|1820
|XCSE
|20261007 15:26:36.029000
|8
|1818
|XCSE
|20261007 15:26:52.214000
|9
|1818
|XCSE
|20261007 15:27:00.455280
|35
|1818
|XCSE
|20261007 15:27:00.455280
|9
|1818
|XCSE
|20261007 15:27:00.455280
|47
|1818
|XCSE
|20261007 15:27:00.455317
|35
|1818
|XCSE
|20261007 15:27:09.151200
|30
|1818
|XCSE
|20261007 15:27:11.216917
|8
|1818
|XCSE
|20261007 15:28:33.333000
|35
|1818
|XCSE
|20261007 15:28:33.333399
|8
|1817
|XCSE
|20261007 15:28:33.414000
|22
|1818
|XCSE
|20261007 15:31:13.002000
|200
|1818
|XCSE
|20261007 15:31:13.002903
|2
|1817
|XCSE
|20261007 15:31:13.598000
|6
|1817
|XCSE
|20261007 15:31:43.738000
|2
|1817
|XCSE
|20261007 15:31:43.738000
|8
|1816
|XCSE
|20261007 15:32:27.301000
|8
|1816
|XCSE
|20261007 15:32:27.301000
|8
|1815
|XCSE
|20261007 15:32:46.309000
|9
|1815
|XCSE
|20261007 15:33:32.990092
|14
|1815
|XCSE
|20261007 15:33:32.990092
|9
|1815
|XCSE
|20261007 15:33:32.990092
|9
|1815
|XCSE
|20261007 15:33:32.990092
|13
|1815
|XCSE
|20261007 15:33:32.990092
|14
|1815
|XCSE
|20261007 15:33:32.990092
|82
|1815
|XCSE
|20261007 15:33:32.990122
|15
|1812
|XCSE
|20261007 15:34:52.374000
|8
|1811
|XCSE
|20261007 15:34:52.393000
|8
|1810
|XCSE
|20261007 15:34:52.411000
|8
|1808
|XCSE
|20261007 15:36:20.992000
|7
|1808
|XCSE
|20261007 15:36:20.992000
|100
|1808
|XCSE
|20261007 15:36:20.992906
|50
|1808
|XCSE
|20261007 15:36:20.992925
|8
|1807
|XCSE
|20261007 15:38:01.326000
|8
|1807
|XCSE
|20261007 15:38:01.326000
|15
|1810
|XCSE
|20261007 15:46:34.443000
|11
|1809
|XCSE
|20261007 15:46:34.960000
|4
|1809
|XCSE
|20261007 15:46:34.966000
|1
|1809
|XCSE
|20261007 15:46:34.966000
|10
|1809
|XCSE
|20261007 15:46:34.966000
|16
|1809
|XCSE
|20261007 15:47:19.527000
|15
|1808
|XCSE
|20261007 15:48:31.395000
|15
|1807
|XCSE
|20261007 15:48:31.463000
|15
|1807
|XCSE
|20261007 15:49:29.053000
|8
|1807
|XCSE
|20261007 15:49:29.053219
|92
|1807
|XCSE
|20261007 15:49:29.053247
|4
|1806
|XCSE
|20261007 15:49:39.659000
|11
|1806
|XCSE
|20261007 15:50:16.305000
|4
|1806
|XCSE
|20261007 15:50:16.305000
|50
|1807
|XCSE
|20261007 15:51:46.344000
|23
|1809
|XCSE
|20261007 15:56:49.445000
|22
|1808
|XCSE
|20261007 15:57:00.056000
|22
|1807
|XCSE
|20261007 15:57:36.753000
|22
|1806
|XCSE
|20261007 15:57:36.769000
|15
|1806
|XCSE
|20261007 15:59:01.101000
|29
|1806
|XCSE
|20261007 15:59:52.290897
|8
|1805
|XCSE
|20261007 15:59:59.785000
|7
|1805
|XCSE
|20261007 15:59:59.785000
|71
|1806
|XCSE
|20261007 15:59:59.785486
|16
|1808
|XCSE
|20261007 16:02:50.509000
|16
|1808
|XCSE
|20261007 16:04:05.959000
|16
|1808
|XCSE
|20261007 16:05:20.346000
|100
|1808
|XCSE
|20261007 16:05:20.346801
|8
|1810
|XCSE
|20261007 16:09:27.148000
|4
|1810
|XCSE
|20261007 16:09:55.709000
|15
|1809
|XCSE
|20261007 16:09:55.718000
|7
|1809
|XCSE
|20261007 16:09:55.718000
|7
|1810
|XCSE
|20261007 16:11:42.417000
|1
|1810
|XCSE
|20261007 16:11:42.417000
|3
|1810
|XCSE
|20261007 16:12:11.699000
|4
|1810
|XCSE
|20261007 16:12:11.699000
|1
|1810
|XCSE
|20261007 16:12:11.699000
|8
|1810
|XCSE
|20261007 16:12:46.285000
|8
|1810
|XCSE
|20261007 16:13:20.372000
|1
|1810
|XCSE
|20261007 16:13:45.732000
|8
|1810
|XCSE
|20261007 16:13:49.797000
|1
|1810
|XCSE
|20261007 16:14:19.869000
|5
|1810
|XCSE
|20261007 16:14:19.869000
|2
|1810
|XCSE
|20261007 16:14:19.869000
|16
|1808
|XCSE
|20261007 16:14:19.875000
|7
|1808
|XCSE
|20261007 16:14:19.875000
|8
|1808
|XCSE
|20261007 16:14:19.875000
|9
|1809
|XCSE
|20261007 16:15:33.161077
|8
|1809
|XCSE
|20261007 16:15:33.562519
|133
|1809
|XCSE
|20261007 16:15:33.562549
|5
|1809
|XCSE
|20261007 16:16:35.442000
|2
|1809
|XCSE
|20261007 16:16:59.113000
|5
|1809
|XCSE
|20261007 16:17:24.068000
|13
|1809
|XCSE
|20261007 16:17:47.160614
|8
|1810
|XCSE
|20261007 16:20:08.655000
|3
|1810
|XCSE
|20261007 16:20:08.655000
|4
|1810
|XCSE
|20261007 16:20:08.655000
|12
|1810
|XCSE
|20261007 16:20:08.655000
|4
|1810
|XCSE
|20261007 16:20:08.655000
|2
|1810
|XCSE
|20261007 16:20:08.655000
|15
|1809
|XCSE
|20261007 16:22:03.059000
|8
|1809
|XCSE
|20261007 16:22:03.059000
|7
|1809
|XCSE
|20261007 16:22:03.059000
|7
|1809
|XCSE
|20261007 16:22:03.059000
|8
|1809
|XCSE
|20261007 16:22:03.059000
|137
|1809
|XCSE
|20261007 16:22:03.059254
|8
|1809
|XCSE
|20261007 16:22:03.061000
|6
|1808
|XCSE
|20261007 16:22:22.051000
|37
|1812
|XCSE
|20261007 16:25:43.822000
|31
|1812
|XCSE
|20261007 16:27:54.819000
|10
|1812
|XCSE
|20261007 16:29:00.973000
|8
|1812
|XCSE
|20261007 16:29:10.070000
|8
|1812
|XCSE
|20261007 16:29:50.960000
|22
|1812
|XCSE
|20261007 16:29:59.160000
|3
|1812
|XCSE
|20261007 16:29:59.160457
|147
|1812
|XCSE
|20261007 16:29:59.160542
|100
|1812
|XCSE
|20261007 16:30:07.081476
|116
|1811
|XCSE
|20261007 16:31:46.394542
|68
|1812
|XCSE
|20261007 16:34:15.801980
|82
|1812
|XCSE
|20261007 16:34:15.801998
|94
|1811
|XCSE
|20261007 16:36:31.264170
|4
|1812
|XCSE
|20261007 16:37:52.583246
|9
|1812
|XCSE
|20261007 16:37:52.583246
|143
|1812
|XCSE
|20261007 16:37:52.583297
|8
|1802
|XCSE
|20261008 9:00:13.300000
|8
|1791
|XCSE
|20261008 9:01:59.975000
|8
|1792
|XCSE
|20261008 9:08:37.691000
|15
|1795
|XCSE
|20261008 9:10:23.086000
|12
|1802
|XCSE
|20261008 9:16:45.370000
|8
|1800
|XCSE
|20261008 9:17:41.055000
|4
|1801
|XCSE
|20261008 9:21:42.736000
|4
|1801
|XCSE
|20261008 9:21:42.736000
|8
|1804
|XCSE
|20261008 9:25:00.094000
|18
|1804
|XCSE
|20261008 9:25:06.286000
|9
|1804
|XCSE
|20261008 9:25:06.286000
|8
|1802
|XCSE
|20261008 9:25:07.726000
|8
|1801
|XCSE
|20261008 9:25:16.717000
|7
|1803
|XCSE
|20261008 9:26:36.888000
|14
|1803
|XCSE
|20261008 9:26:36.898000
|16
|1803
|XCSE
|20261008 9:26:53.484000
|4
|1803
|XCSE
|20261008 9:27:01.069000
|100
|1803
|XCSE
|20261008 9:27:40.609910
|38
|1802
|XCSE
|20261008 9:29:03.104000
|46
|1804
|XCSE
|20261008 9:30:13.051000
|8
|1802
|XCSE
|20261008 9:30:26.816000
|2
|1800
|XCSE
|20261008 9:37:03.863000
|16
|1801
|XCSE
|20261008 9:38:46.576000
|8
|1800
|XCSE
|20261008 9:40:11.217000
|8
|1800
|XCSE
|20261008 9:44:55.744000
|8
|1799
|XCSE
|20261008 9:48:21.432000
|8
|1801
|XCSE
|20261008 9:53:00.356000
|8
|1800
|XCSE
|20261008 9:53:34.737000
|7
|1800
|XCSE
|20261008 9:53:34.737000
|8
|1799
|XCSE
|20261008 9:53:34.750000
|15
|1797
|XCSE
|20261008 9:54:57.336000
|16
|1796
|XCSE
|20261008 9:56:24.261000
|8
|1796
|XCSE
|20261008 9:59:03.864000
|8
|1795
|XCSE
|20261008 9:59:56.348000
|8
|1794
|XCSE
|20261008 10:00:49.543000
|8
|1793
|XCSE
|20261008 10:02:49.003000
|16
|1793
|XCSE
|20261008 10:09:12.054000
|15
|1792
|XCSE
|20261008 10:10:27.039000
|22
|1792
|XCSE
|20261008 10:11:15.175000
|8
|1792
|XCSE
|20261008 10:13:44.624000
|8
|1791
|XCSE
|20261008 10:13:49.744000
|8
|1790
|XCSE
|20261008 10:13:49.767000
|23
|1793
|XCSE
|20261008 10:18:37.264000
|15
|1792
|XCSE
|20261008 10:18:59.693000
|59
|1792
|XCSE
|20261008 10:18:59.694000
|4
|1792
|XCSE
|20261008 10:23:30.992592
|25
|1792
|XCSE
|20261008 10:23:30.992592
|5
|1792
|XCSE
|20261008 10:23:30.992592
|66
|1792
|XCSE
|20261008 10:23:30.992618
|38
|1792
|XCSE
|20261008 10:24:09.874000
|8
|1792
|XCSE
|20261008 10:24:09.874000
|54
|1792
|XCSE
|20261008 10:24:09.874305
|146
|1792
|XCSE
|20261008 10:24:09.874327
|23
|1791
|XCSE
|20261008 10:29:46.134000
|16
|1791
|XCSE
|20261008 10:30:03.591000
|7
|1791
|XCSE
|20261008 10:30:03.591000
|8
|1791
|XCSE
|20261008 10:30:03.591000
|8
|1791
|XCSE
|20261008 10:30:12.668000
|8
|1786
|XCSE
|20261008 10:31:57.128000
|8
|1785
|XCSE
|20261008 10:31:57.147000
|23
|1785
|XCSE
|20261008 10:36:38.075000
|29
|1787
|XCSE
|20261008 10:46:23.862000
|5
|1786
|XCSE
|20261008 10:59:24.507000
|4
|1786
|XCSE
|20261008 10:59:24.507000
|7
|1786
|XCSE
|20261008 10:59:24.507000
|7
|1786
|XCSE
|20261008 10:59:24.507000
|8
|1786
|XCSE
|20261008 10:59:24.507000
|8
|1786
|XCSE
|20261008 10:59:24.507000
|30
|1785
|XCSE
|20261008 11:00:04.518000
|15
|1786
|XCSE
|20261008 11:04:11.022000
|10
|1785
|XCSE
|20261008 11:05:28.931000
|5
|1785
|XCSE
|20261008 11:08:13.974000
|3
|1785
|XCSE
|20261008 11:08:13.974000
|20
|1788
|XCSE
|20261008 11:16:28.431000
|19
|1788
|XCSE
|20261008 11:16:40.479000
|5
|1788
|XCSE
|20261008 11:18:02.512000
|5
|1790
|XCSE
|20261008 11:23:29.631000
|8
|1791
|XCSE
|20261008 11:32:34.685000
|6
|1792
|XCSE
|20261008 11:34:03.762000
|5
|1792
|XCSE
|20261008 11:34:05.765000
|21
|1792
|XCSE
|20261008 11:34:44.053000
|20
|1792
|XCSE
|20261008 11:34:44.695000
|21
|1792
|XCSE
|20261008 11:35:15.654000
|4
|1792
|XCSE
|20261008 11:35:23.083000
|4
|1792
|XCSE
|20261008 11:35:23.083000
|8
|1790
|XCSE
|20261008 11:35:28.060000
|8
|1790
|XCSE
|20261008 11:37:32.153000
|8
|1789
|XCSE
|20261008 11:37:32.406000
|8
|1789
|XCSE
|20261008 11:37:32.424000
|200
|1789
|XCSE
|20261008 11:37:51.043401
|37
|1789
|XCSE
|20261008 11:37:51.044000
|71
|1789
|XCSE
|20261008 11:37:57.657870
|8
|1789
|XCSE
|20261008 11:39:05.000000
|7
|1789
|XCSE
|20261008 11:39:05.000000
|129
|1789
|XCSE
|20261008 11:39:05.000860
|8
|1788
|XCSE
|20261008 11:43:11.295000
|8
|1786
|XCSE
|20261008 11:48:20.763000
|8
|1785
|XCSE
|20261008 11:52:46.162000
|4
|1785
|XCSE
|20261008 11:53:39.511000
|4
|1785
|XCSE
|20261008 11:53:39.511000
|1
|1785
|XCSE
|20261008 11:54:32.512000
|5
|1785
|XCSE
|20261008 11:54:40.031000
|2
|1785
|XCSE
|20261008 11:55:13.540000
|5
|1785
|XCSE
|20261008 11:55:13.540000
|4
|1785
|XCSE
|20261008 11:56:00.369000
|8
|1784
|XCSE
|20261008 11:56:19.068000
|15
|1784
|XCSE
|20261008 12:04:17.298000
|15
|1783
|XCSE
|20261008 12:05:09.268000
|7
|1783
|XCSE
|20261008 12:05:09.268000
|22
|1782
|XCSE
|20261008 12:05:52.748000
|29
|1782
|XCSE
|20261008 12:09:35.366000
|18
|1783
|XCSE
|20261008 12:09:35.370000
|138
|1781
|XCSE
|20261008 12:09:35.433000
|8
|1781
|XCSE
|20261008 12:14:35.114000
|15
|1782
|XCSE
|20261008 12:19:33.614000
|15
|1781
|XCSE
|20261008 12:21:06.121000
|15
|1779
|XCSE
|20261008 12:21:06.158000
|15
|1778
|XCSE
|20261008 12:24:32.335000
|7
|1778
|XCSE
|20261008 12:24:32.335000
|22
|1776
|XCSE
|20261008 12:25:34.562000
|16
|1776
|XCSE
|20261008 12:30:00.693000
|15
|1774
|XCSE
|20261008 12:30:32.110000
|4
|1781
|XCSE
|20261008 12:50:00.030000
|15
|1781
|XCSE
|20261008 12:50:00.049000
|15
|1781
|XCSE
|20261008 12:50:00.050000
|8
|1781
|XCSE
|20261008 12:50:00.051000
|22
|1780
|XCSE
|20261008 12:50:05.300000
|10
|1781
|XCSE
|20261008 12:52:34.673000
|4
|1781
|XCSE
|20261008 12:52:49.908000
|20
|1781
|XCSE
|20261008 12:52:49.908000
|15
|1780
|XCSE
|20261008 12:59:50.855000
|7
|1780
|XCSE
|20261008 12:59:50.855000
|7
|1780
|XCSE
|20261008 12:59:50.855000
|11
|1781
|XCSE
|20261008 13:10:53.171000
|7
|1781
|XCSE
|20261008 13:10:53.171000
|4
|1781
|XCSE
|20261008 13:10:53.171000
|15
|1781
|XCSE
|20261008 13:10:53.174000
|22
|1780
|XCSE
|20261008 13:10:53.199000
|7
|1781
|XCSE
|20261008 13:21:56.274000
|10
|1781
|XCSE
|20261008 13:21:56.274000
|5
|1780
|XCSE
|20261008 13:21:59.078000
|22
|1781
|XCSE
|20261008 13:24:46.925000
|12
|1780
|XCSE
|20261008 13:29:43.876000
|10
|1780
|XCSE
|20261008 13:30:59.959000
|12
|1780
|XCSE
|20261008 13:30:59.959000
|18
|1780
|XCSE
|20261008 13:33:15.341000
|8
|1781
|XCSE
|20261008 13:33:20.840000
|16
|1780
|XCSE
|20261008 13:34:54.309000
|1
|1780
|XCSE
|20261008 13:35:13.627000
|2
|1782
|XCSE
|20261008 13:43:56.920000
|8
|1783
|XCSE
|20261008 13:45:39.941000
|6
|1782
|XCSE
|20261008 13:48:47.398000
|2
|1782
|XCSE
|20261008 13:48:47.417000
|8
|1780
|XCSE
|20261008 13:53:18.767000
|7
|1780
|XCSE
|20261008 13:53:18.767000
|16
|1779
|XCSE
|20261008 13:53:28.805000
|16
|1778
|XCSE
|20261008 13:53:28.901000
|15
|1779
|XCSE
|20261008 13:53:56.516000
|15
|1779
|XCSE
|20261008 13:53:56.518000
|15
|1779
|XCSE
|20261008 13:53:56.519000
|15
|1779
|XCSE
|20261008 13:53:56.522000
|8
|1779
|XCSE
|20261008 13:53:56.523000
|8
|1779
|XCSE
|20261008 13:53:56.525000
|8
|1779
|XCSE
|20261008 13:53:56.527000
|5
|1779
|XCSE
|20261008 13:53:58.576000
|3
|1779
|XCSE
|20261008 13:54:27.585000
|10
|1779
|XCSE
|20261008 13:54:53.088000
|8
|1779
|XCSE
|20261008 13:54:53.091000
|8
|1779
|XCSE
|20261008 13:55:29.783000
|8
|1779
|XCSE
|20261008 13:55:29.785000
|8
|1779
|XCSE
|20261008 13:55:29.787000
|2
|1779
|XCSE
|20261008 13:55:29.857000
|8
|1780
|XCSE
|20261008 13:57:16.015000
|14
|1780
|XCSE
|20261008 13:57:16.015000
|2
|1780
|XCSE
|20261008 13:57:16.015000
|15
|1780
|XCSE
|20261008 13:57:16.017000
|15
|1780
|XCSE
|20261008 13:57:16.020000
|15
|1780
|XCSE
|20261008 13:57:16.045000
|6
|1779
|XCSE
|20261008 13:57:16.111000
|8
|1778
|XCSE
|20261008 13:57:31.212000
|8
|1780
|XCSE
|20261008 14:00:28.205000
|4
|1780
|XCSE
|20261008 14:00:57.068000
|8
|1780
|XCSE
|20261008 14:00:57.070000
|15
|1780
|XCSE
|20261008 14:01:18.851000
|16
|1780
|XCSE
|20261008 14:01:18.853000
|8
|1780
|XCSE
|20261008 14:01:18.857000
|8
|1780
|XCSE
|20261008 14:01:18.857000
|22
|1780
|XCSE
|20261008 14:01:18.884000
|23
|1779
|XCSE
|20261008 14:01:21.360000
|15
|1778
|XCSE
|20261008 14:02:44.320000
|7
|1778
|XCSE
|20261008 14:02:44.320000
|7
|1780
|XCSE
|20261008 14:04:24.755000
|16
|1780
|XCSE
|20261008 14:04:24.755000
|6
|1780
|XCSE
|20261008 14:04:24.755000
|4
|1780
|XCSE
|20261008 14:05:07.179000
|15
|1781
|XCSE
|20261008 14:06:42.440000
|4
|1781
|XCSE
|20261008 14:07:45.079000
|13
|1781
|XCSE
|20261008 14:07:45.079000
|8
|1781
|XCSE
|20261008 14:08:26.109000
|15
|1779
|XCSE
|20261008 14:08:56.511000
|8
|1780
|XCSE
|20261008 14:10:34.788000
|15
|1778
|XCSE
|20261008 14:11:11.609000
|8
|1778
|XCSE
|20261008 14:11:11.609000
|7
|1778
|XCSE
|20261008 14:11:11.609000
|7
|1778
|XCSE
|20261008 14:11:11.609000
|23
|1777
|XCSE
|20261008 14:15:20.815000
|15
|1778
|XCSE
|20261008 14:20:20.283000
|15
|1778
|XCSE
|20261008 14:20:20.285000
|8
|1779
|XCSE
|20261008 14:27:28.902000
|8
|1779
|XCSE
|20261008 14:27:28.905000
|8
|1779
|XCSE
|20261008 14:27:28.907000
|8
|1779
|XCSE
|20261008 14:27:28.909000
|8
|1779
|XCSE
|20261008 14:27:28.911000
|8
|1779
|XCSE
|20261008 14:27:28.913000
|8
|1780
|XCSE
|20261008 14:27:28.917000
|8
|1780
|XCSE
|20261008 14:27:28.919000
|20
|1780
|XCSE
|20261008 14:27:29.211000
|8
|1778
|XCSE
|20261008 14:27:48.668000
|10
|1781
|XCSE
|20261008 14:28:31.103000
|15
|1781
|XCSE
|20261008 14:30:03.914000
|19
|1781
|XCSE
|20261008 14:32:54.504000
|29
|1781
|XCSE
|20261008 14:34:46.138000
|6
|1781
|XCSE
|20261008 14:34:46.138000
|16
|1780
|XCSE
|20261008 14:34:49.556000
|7
|1780
|XCSE
|20261008 14:34:49.556000
|8
|1780
|XCSE
|20261008 14:34:49.556000
|37
|1780
|XCSE
|20261008 14:36:04.014000
|29
|1780
|XCSE
|20261008 14:36:24.672000
|29
|1779
|XCSE
|20261008 14:36:26.319000
|22
|1778
|XCSE
|20261008 14:39:52.234000
|7
|1778
|XCSE
|20261008 14:39:52.234000
|8
|1777
|XCSE
|20261008 14:43:21.636000
|11
|1777
|XCSE
|20261008 14:55:02.239000
|15
|1779
|XCSE
|20261008 14:55:27.144000
|76
|1780
|XCSE
|20261008 14:57:50.836000
|9
|1780
|XCSE
|20261008 14:57:50.836000
|5
|1780
|XCSE
|20261008 14:57:50.836000
|5
|1780
|XCSE
|20261008 14:57:50.836000
|23
|1778
|XCSE
|20261008 14:58:17.577000
|7
|1778
|XCSE
|20261008 14:58:17.577000
|8
|1778
|XCSE
|20261008 14:58:17.577000
|7
|1778
|XCSE
|20261008 14:58:17.577000
|8
|1778
|XCSE
|20261008 14:58:17.577000
|38
|1776
|XCSE
|20261008 14:59:09.089000
|30
|1778
|XCSE
|20261008 15:12:00.575000
|89
|1779
|XCSE
|20261008 15:17:49.604000
|15
|1779
|XCSE
|20261008 15:17:49.604000
|15
|1779
|XCSE
|20261008 15:17:49.604000
|91
|1780
|XCSE
|20261008 15:21:02.060000
|171
|1781
|XCSE
|20261008 15:21:02.093000
|29
|1786
|XCSE
|20261008 15:24:53.702000
|23
|1788
|XCSE
|20261008 15:25:45.570000
|23
|1787
|XCSE
|20261008 15:25:49.725000
|15
|1788
|XCSE
|20261008 15:31:19.212000
|8
|1789
|XCSE
|20261008 15:33:02.265000
|8
|1788
|XCSE
|20261008 15:33:54.515000
|2
|1789
|XCSE
|20261008 15:37:42.102000
|23
|1789
|XCSE
|20261008 15:38:26.431000
|22
|1790
|XCSE
|20261008 15:38:53.836000
|16
|1789
|XCSE
|20261008 15:40:57.574000
|1
|1789
|XCSE
|20261008 15:41:52.135000
|1
|1789
|XCSE
|20261008 15:43:10.192000
|13
|1789
|XCSE
|20261008 15:43:10.195000
|2
|1789
|XCSE
|20261008 15:43:10.195000
|19
|1790
|XCSE
|20261008 15:44:45.298000
|8
|1791
|XCSE
|20261008 15:45:21.076000
|8
|1791
|XCSE
|20261008 15:45:21.078000
|8
|1791
|XCSE
|20261008 15:45:21.081000
|8
|1791
|XCSE
|20261008 15:45:21.083000
|23
|1792
|XCSE
|20261008 15:49:37.338000
|89
|1792
|XCSE
|20261008 15:49:37.338000
|700
|1792
|XCSE
|20261008 15:49:37.338211
|29
|1792
|XCSE
|20261008 15:49:37.473000
|8
|1792
|XCSE
|20261008 15:49:37.473000
|1
|1792
|XCSE
|20261008 15:51:52.240000
|1
|1792
|XCSE
|20261008 15:51:57.548000
|21
|1792
|XCSE
|20261008 15:51:57.548000
|23
|1791
|XCSE
|20261008 15:52:35.335000
|9
|1792
|XCSE
|20261008 15:53:07.910000
|22
|1792
|XCSE
|20261008 15:53:07.967000
|15
|1791
|XCSE
|20261008 15:54:15.508000
|15
|1791
|XCSE
|20261008 15:58:38.004000
|15
|1791
|XCSE
|20261008 15:58:38.006000
|11
|1792
|XCSE
|20261008 15:59:05.539000
|23
|1792
|XCSE
|20261008 15:59:51.122000
|15
|1792
|XCSE
|20261008 15:59:59.787000
|16
|1792
|XCSE
|20261008 16:00:26.986000
|8
|1793
|XCSE
|20261008 16:03:46.047000
|16
|1792
|XCSE
|20261008 16:03:47.051000
|15
|1791
|XCSE
|20261008 16:06:47.294000
|7
|1791
|XCSE
|20261008 16:06:47.294000
|22
|1792
|XCSE
|20261008 16:10:53.805000
|22
|1791
|XCSE
|20261008 16:12:03.096000
|7
|1791
|XCSE
|20261008 16:12:03.096000
|17
|1792
|XCSE
|20261008 16:12:51.444000
|4
|1792
|XCSE
|20261008 16:13:35.272000
|4
|1792
|XCSE
|20261008 16:13:35.272000
|15
|1790
|XCSE
|20261008 16:14:06.013000
|7
|1790
|XCSE
|20261008 16:14:06.013000
|7
|1790
|XCSE
|20261008 16:14:06.013000
|24
|1789
|XCSE
|20261008 16:21:03.979000
|9
|1789
|XCSE
|20261008 16:21:04.094000
|8
|1789
|XCSE
|20261008 16:21:04.192000
|6
|1789
|XCSE
|20261008 16:21:05.863000
|5
|1789
|XCSE
|20261008 16:21:07.304000
|15
|1788
|XCSE
|20261008 16:21:16.532000
|5
|1789
|XCSE
|20261008 16:23:23.385000
|15
|1789
|XCSE
|20261008 16:23:23.387000
|7
|1788
|XCSE
|20261008 16:23:58.651000
|8
|1788
|XCSE
|20261008 16:23:58.651000
|8
|1788
|XCSE
|20261008 16:25:24.543000
|8
|1787
|XCSE
|20261008 16:27:11.633000
|7
|1787
|XCSE
|20261008 16:27:11.633000
|9
|1788
|XCSE
|20261008 16:28:02.217000
|8
|1788
|XCSE
|20261008 16:28:56.462000
|8
|1788
|XCSE
|20261008 16:29:32.612000
|8
|1788
|XCSE
|20261008 16:29:56.271000
|8
|1788
|XCSE
|20261008 16:30:24.988000
|1
|1788
|XCSE
|20261008 16:30:24.988000
|7
|1788
|XCSE
|20261008 16:30:52.177000
|1
|1788
|XCSE
|20261008 16:30:52.177000
|16
|1788
|XCSE
|20261008 16:32:21.362000
|5
|1788
|XCSE
|20261008 16:33:01.971000
|19
|1788
|XCSE
|20261008 16:33:15.928000
|13
|1788
|XCSE
|20261008 16:34:11.809000
|8
|1788
|XCSE
|20261008 16:34:43.217000
|8
|1788
|XCSE
|20261008 16:35:22.205000
|8
|1787
|XCSE
|20261008 16:35:38.429000
|2
|1787
|XCSE
|20261008 16:35:38.448000
|5
|1787
|XCSE
|20261008 16:35:38.448000
|159
|1787
|XCSE
|20261008 16:36:40.313189
|7
|1801
|XCSE
|20261009 9:00:13.458000
|23
|1805
|XCSE
|20261009 9:02:45.683000
|8
|1805
|XCSE
|20261009 9:02:45.683000
|8
|1809
|XCSE
|20261009 9:06:54.850000
|8
|1807
|XCSE
|20261009 9:08:59.912000
|1
|1807
|XCSE
|20261009 9:10:13.364000
|8
|1805
|XCSE
|20261009 9:11:42.882000
|10
|1805
|XCSE
|20261009 9:11:42.893000
|8
|1802
|XCSE
|20261009 9:11:42.948000
|8
|1801
|XCSE
|20261009 9:11:42.984000
|8
|1801
|XCSE
|20261009 9:15:14.956000
|8
|1797
|XCSE
|20261009 9:16:28.797000
|15
|1794
|XCSE
|20261009 9:17:46.914000
|1
|1797
|XCSE
|20261009 9:27:05.027000
|1
|1797
|XCSE
|20261009 9:27:05.027000
|20
|1798
|XCSE
|20261009 9:30:19.026000
|2
|1798
|XCSE
|20261009 9:30:19.026000
|8
|1797
|XCSE
|20261009 9:30:19.282000
|14
|1797
|XCSE
|20261009 9:30:19.282000
|15
|1797
|XCSE
|20261009 9:32:50.038000
|15
|1796
|XCSE
|20261009 9:33:03.300000
|8
|1792
|XCSE
|20261009 9:34:46.554000
|8
|1794
|XCSE
|20261009 9:49:47.141000
|2
|1794
|XCSE
|20261009 9:49:47.141000
|5
|1794
|XCSE
|20261009 9:49:47.141000
|5
|1794
|XCSE
|20261009 9:55:44.914000
|3
|1794
|XCSE
|20261009 9:55:44.934000
|8
|1796
|XCSE
|20261009 10:02:35.212000
|15
|1796
|XCSE
|20261009 10:09:05.289000
|15
|1797
|XCSE
|20261009 10:12:53.294000
|8
|1798
|XCSE
|20261009 10:13:47.586000
|9
|1798
|XCSE
|20261009 10:13:47.586000
|13
|1798
|XCSE
|20261009 10:14:46.826000
|10
|1798
|XCSE
|20261009 10:14:46.826000
|8
|1797
|XCSE
|20261009 10:15:34.925000
|8
|1796
|XCSE
|20261009 10:15:34.949000
|5
|1797
|XCSE
|20261009 10:17:52.722000
|11
|1797
|XCSE
|20261009 10:17:52.722000
|8
|1796
|XCSE
|20261009 10:19:19.062000
|8
|1794
|XCSE
|20261009 10:24:09.017000
|7
|1794
|XCSE
|20261009 10:24:09.017000
|21
|1794
|XCSE
|20261009 10:24:09.017000
|7
|1794
|XCSE
|20261009 10:24:09.017000
|15
|1794
|XCSE
|20261009 10:24:15.651000
|8
|1793
|XCSE
|20261009 10:24:53.965000
|8
|1792
|XCSE
|20261009 10:26:41.187000
|8
|1790
|XCSE
|20261009 10:30:26.754000
|8
|1789
|XCSE
|20261009 10:30:26.758000
|16
|1789
|XCSE
|20261009 10:35:17.400000
|15
|1788
|XCSE
|20261009 10:35:19.199000
|8
|1787
|XCSE
|20261009 10:38:38.523000
|1
|1790
|XCSE
|20261009 10:52:39.322000
|7
|1790
|XCSE
|20261009 10:52:39.322000
|8
|1787
|XCSE
|20261009 10:54:34.102000
|7
|1787
|XCSE
|20261009 10:54:34.102000
|15
|1786
|XCSE
|20261009 10:55:11.216000
|5
|1785
|XCSE
|20261009 11:06:12.456000
|3
|1785
|XCSE
|20261009 11:06:12.456000
|7
|1785
|XCSE
|20261009 11:06:12.456000
|7
|1785
|XCSE
|20261009 11:06:12.456000
|22
|1785
|XCSE
|20261009 11:06:12.483000
|6
|1784
|XCSE
|20261009 11:09:48.610000
|2
|1784
|XCSE
|20261009 11:09:48.610000
|4
|1785
|XCSE
|20261009 11:19:45.340000
|4
|1786
|XCSE
|20261009 11:22:41.640000
|8
|1786
|XCSE
|20261009 11:22:41.672000
|15
|1785
|XCSE
|20261009 11:24:33.904000
|1
|1785
|XCSE
|20261009 11:29:47.652000
|11
|1787
|XCSE
|20261009 11:35:25.656000
|2
|1787
|XCSE
|20261009 11:35:25.656000
|8
|1786
|XCSE
|20261009 11:35:52.561000
|8
|1786
|XCSE
|20261009 11:38:33.499000
|8
|1786
|XCSE
|20261009 11:40:31.567000
|2
|1784
|XCSE
|20261009 11:41:49.289000
|4
|1784
|XCSE
|20261009 11:47:43.943000
|2
|1784
|XCSE
|20261009 11:47:43.943000
|2
|1784
|XCSE
|20261009 11:47:43.943000
|7
|1784
|XCSE
|20261009 11:47:43.943000
|16
|1783
|XCSE
|20261009 11:47:43.972000
|24
|1787
|XCSE
|20261009 11:57:25.292000
|15
|1786
|XCSE
|20261009 11:58:16.681000
|15
|1784
|XCSE
|20261009 12:03:39.851000
|8
|1784
|XCSE
|20261009 12:03:39.851000
|16
|1784
|XCSE
|20261009 12:05:16.365000
|9
|1785
|XCSE
|20261009 12:05:16.365000
|7
|1785
|XCSE
|20261009 12:05:16.365000
|1
|1783
|XCSE
|20261009 12:07:28.255000
|7
|1783
|XCSE
|20261009 12:12:20.073000
|1
|1783
|XCSE
|20261009 12:12:33.471000
|1
|1783
|XCSE
|20261009 12:12:33.471000
|6
|1783
|XCSE
|20261009 12:15:47.745000
|2
|1783
|XCSE
|20261009 12:15:47.745000
|8
|1783
|XCSE
|20261009 12:15:47.745000
|8
|1782
|XCSE
|20261009 12:27:59.039000
|8
|1782
|XCSE
|20261009 12:27:59.039000
|15
|1781
|XCSE
|20261009 12:38:19.702000
|7
|1781
|XCSE
|20261009 12:40:19.788000
|15
|1781
|XCSE
|20261009 12:40:19.788000
|23
|1781
|XCSE
|20261009 12:44:34.081000
|22
|1780
|XCSE
|20261009 12:44:35.165000
|29
|1781
|XCSE
|20261009 12:52:43.476000
|6
|1781
|XCSE
|20261009 13:02:05.987000
|9
|1781
|XCSE
|20261009 13:02:05.987000
|8
|1781
|XCSE
|20261009 13:02:05.987000
|16
|1779
|XCSE
|20261009 13:13:48.332000
|8
|1779
|XCSE
|20261009 13:13:48.332000
|8
|1781
|XCSE
|20261009 13:21:36.644000
|4
|1784
|XCSE
|20261009 13:30:06.074000
|1
|1785
|XCSE
|20261009 13:32:59.714000
|2
|1785
|XCSE
|20261009 13:32:59.714000
|23
|1785
|XCSE
|20261009 13:33:01.562000
|8
|1785
|XCSE
|20261009 13:33:28.075000
|15
|1783
|XCSE
|20261009 13:33:29.498000
|3
|1783
|XCSE
|20261009 13:37:38.275000
|12
|1783
|XCSE
|20261009 13:37:38.275000
|15
|1783
|XCSE
|20261009 13:37:41.815000
|16
|1784
|XCSE
|20261009 13:43:37.278000
|15
|1783
|XCSE
|20261009 13:43:37.300000
|8
|1785
|XCSE
|20261009 13:56:35.180000
|6
|1785
|XCSE
|20261009 13:58:17.217000
|2
|1785
|XCSE
|20261009 13:58:17.217000
|22
|1784
|XCSE
|20261009 14:00:24.043000
|8
|1785
|XCSE
|20261009 14:00:24.043000
|15
|1784
|XCSE
|20261009 14:05:50.776000
|7
|1784
|XCSE
|20261009 14:05:50.776000
|7
|1784
|XCSE
|20261009 14:05:50.776000
|7
|1784
|XCSE
|20261009 14:05:50.776000
|8
|1783
|XCSE
|20261009 14:09:57.344000
|1
|1783
|XCSE
|20261009 14:09:59.237000
|7
|1783
|XCSE
|20261009 14:09:59.253000
|1
|1783
|XCSE
|20261009 14:09:59.253000
|8
|1782
|XCSE
|20261009 14:13:34.452000
|7
|1782
|XCSE
|20261009 14:22:24.496000
|1
|1782
|XCSE
|20261009 14:22:24.496000
|7
|1784
|XCSE
|20261009 14:32:23.677000
|7
|1784
|XCSE
|20261009 14:32:30.557000
|7
|1784
|XCSE
|20261009 14:32:30.562000
|15
|1783
|XCSE
|20261009 14:32:31.969000
|7
|1777
|XCSE
|20261009 14:39:07.971000
|38
|1778
|XCSE
|20261009 14:49:16.068000
|17
|1778
|XCSE
|20261009 14:49:16.665000
|12
|1778
|XCSE
|20261009 14:49:16.665000
|8
|1776
|XCSE
|20261009 14:50:23.393000
|8
|1774
|XCSE
|20261009 14:50:23.543000
|8
|1771
|XCSE
|20261009 14:53:31.345000
|7
|1771
|XCSE
|20261009 14:53:31.345000
|8
|1771
|XCSE
|20261009 14:53:31.345000
|1
|1772
|XCSE
|20261009 14:55:29.267000
|10
|1772
|XCSE
|20261009 14:55:29.269000
|14
|1773
|XCSE
|20261009 15:00:22.185473
|5
|1773
|XCSE
|20261009 15:02:25.220604
|9
|1775
|XCSE
|20261009 15:09:15.407550
|15
|1775
|XCSE
|20261009 15:09:15.407550
|2
|1773
|XCSE
|20261009 15:12:07.002898
|9
|1773
|XCSE
|20261009 15:12:07.002898
|10
|1773
|XCSE
|20261009 15:12:07.002949
|10
|1773
|XCSE
|20261009 15:12:22.313452
|129
|1773
|XCSE
|20261009 15:12:22.313452
Attachment
-
Aktieopkøbsprogram 2026 afslutning 3 EN
Legal Disclaimer:
MENAFN provides the information “as is” without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the provider above.
CommentsNo comment