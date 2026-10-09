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United Arab Emirates Loyalty Market Forecast To 2030: 100+ Kpis - Databook Q2 2026 Update Market To Reach US$733.8 Million By 2030 As Payment-Linked Rewards Expand


2026-10-09 09:32:05
(MENAFN- GlobeNewsWire - Nasdaq) Boost loyalty ROI through payment-linked rewards, coalition partnerships and AI personalization that increase retention, purchase frequency and cross-brand spend

Dublin, Oct. 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- "United Arab Emirates Loyalty Market Size & Forecast by Spend Value Across 100+ KPIs by Program Type, Channel Mix, Sector, Embedded Loyalty Penetration, and Platform Spend Segmentation - Databook Q2 2026 Update" has been added to ResearchAndMarkets.com's offering.

The loyalty market in United Arab Emirates is forecast to grow by 15.1% annually to reach US$432.3 million in 2026. Following a CAGR of 16.3% during 2021-2025, the market is expected to maintain strong momentum at a CAGR of 14.1% from 2026 to 2030. Its value is projected to increase from US$375.6 million in 2025 to approximately US$733.8 million by 2030.

Growth in the UAE loyalty market is being supported by digital payment adoption, co-branded cards, mobile apps, coalition partnerships and demand for personalised rewards. Retail groups, airlines, fuel operators, banks, payment networks, telecom-linked platforms and subscription providers are increasingly integrating loyalty with payments, customer identity and cross-brand engagement.

Payments-led retail loyalty ecosystems

Retail loyalty is shifting away from stand-alone points schemes toward integrated payments-and-rewards platforms. Majid Al Futtaim's SHARE programme reached 10.3 million members in 2025 and expanded through co-branded credit cards involving Emirates NBD, Abu Dhabi Islamic Bank and Visa. SHARE now connects Carrefour, malls, cinemas, dining, leisure and SHAREPay within a unified engagement ecosystem.

The December 2025 launch of Shariah-compliant SHARE covered cards by ADIB and Majid Al Futtaim also demonstrates how loyalty propositions are being adapted for Islamic banking customers. Over the forecast period, programmes supported by extensive merchant networks and banking relationships are expected to outperform stand-alone alternatives by influencing payment choice, purchasing frequency and cross-brand spending.

Coalition-style loyalty across mobility and retail

Partnership-led loyalty is expanding across fuel, convenience retail, fashion and lifestyle services. ADNOC Distribution's September 2025 collaboration with Landmark Group linked ADNOC Rewards and Shukran, creating opportunities for cross-earning, point conversion and redemption across mobility and retail.

The partnership supports ADNOC Distribution's strategic objective of increasing non-fuel transactions by 2028 while helping Landmark Group engage customers beyond its stores and malls. Coalition-style models are expected to gain further traction as consumers seek rewards across high-frequency categories such as mobility, grocery, convenience and lifestyle. Smaller programmes may increasingly require partnerships to remain competitive.

Premium airline loyalty and travel rewards

Airline loyalty remains a major component of the UAE loyalty market because it connects tourism, hotels, co-branded cards, retail partners and airport experiences. Emirates Skywards introduced Classic Rewards and Upgrade Rewards for Premium Economy in September 2025. Emirates also expanded flydubai Classic Rewards access as Skywards marked its 25-year anniversary.

Etihad Guest strengthened premium-tier retention by introducing discounted Promo seat pricing for Gold, Platinum and Emerald members in April 2026. Competition between travel programmes is expected to focus on redemption flexibility, partner earning, premium-tier benefits and access to high-value travel experiences.

Subscription and wallet-linked loyalty

Paid loyalty programmes are broadening their coverage across rides, food delivery, groceries, dining, home services and digital payments. Careem Plus remains a prominent UAE example, with its monthly subscription price increasing from AED 19 to AED 29 in July 2026. The adjustment indicates that subscription platforms are testing customers' willingness to pay for recurring benefits across everyday services.

Continued investment in payment infrastructure, digital wallets, merchant acquiring platforms and payment aggregators is creating further opportunities for wallet-linked rewards and card-linked offers. However, paid programmes will need to demonstrate measurable and recurring value as subscription prices increase. Personalised incentives and transaction-linked rewards are expected to become more important than broad discounting or one-off promotions.

Competitive landscape

Leading participants include Majid Al Futtaim's SHARE, ADNOC Rewards, Landmark Group's Shukran, Emirates Skywards, Etihad Guest, e& UAE's Smiles, Careem Plus, Dubai Holding's Tickit and Aldar's Darna. Banks and payment networks are also strengthening their role through co-branded and card-linked initiatives, including ADNOC Rewards' partnership with FAB and Mastercard.

Recent market activity has centred on strategic partnerships rather than consolidation. In addition to the ADNOC Rewards and Shukran collaboration, Smiles partnered with Etihad Guest in August 2025 to enable rewards exchange between a telecom-led lifestyle platform and an airline programme. Over the next 2-4 years, competitive advantage is expected to depend on redemption breadth, frequency of use, payment integration, digital engagement and access to multiple consumer spending categories.

United Arab Emirates loyalty market report coverage

The report provides a data-centric assessment of the UAE loyalty industry, supported by more than 100 KPIs. It examines loyalty spend value, programme penetration, breakage rates, redemption activity, enrolment channels, consumer behaviour and platform economics across historical and forecast periods from 2021 to 2030.

  • Retail, ecommerce and POS market trends
  • Loyalty spend across schemes and platforms
  • Point-based, tiered, cashback, subscription, coalition, gaming, paid and mission-driven programmes
  • In-store, online and mobile loyalty channels
  • Retail, Financial Services, Healthcare & Wellness, Restaurants & Food Delivery, Travel & Hospitality, Telecoms, and Media & Entertainment
  • Seller Driven and Payment Instrument Driven business models
  • Card Based Access and Digital Access
  • B2B and B2C consumer participation
  • Free, Free + Premium and Premium membership structures
  • Embedded Loyalty Programs and Non-Embedded Loyalty Programs
  • AI Driven Loyalty Program and Blockchain Driven Loyalty Program adoption
  • Cloud and On-Premise platform deployment
  • In-house and Third-Party Vendor solutions
  • Consumer analysis by age, income and gender

Strategic value of the report

The research enables companies, investors and decision-makers to quantify the size and growth of the United Arab Emirates loyalty market, compare programme structures and evaluate channel-level opportunities. It also supports benchmarking of loyalty platforms by software use case, deployment model, vendor structure and offering mix.

With forecasts through 2030, the report provides actionable intelligence for market modelling, strategic planning, competitive benchmarking, partnership development and executive decision-making. Its coverage of payment-linked rewards, embedded loyalty, consumer demographics and programme economics offers a comprehensive view of how value is being created across the evolving UAE loyalty ecosystem.

Key Attributes

Report Attribute Details
No. of Pages 127
Forecast Period 2026-2030
Estimated Market Value (USD) in 2026 $432.3 Million
Forecasted Market Value (USD) by 2030 $733.8 Million
Compound Annual Growth Rate 14.1%
Regions Covered United Arab Emirates


Key Topics Covered
1. About this Report
1.1 Summary
1.2 Methodology
1.3 Definitions
1.4 Disclaimer
2. United Arab Emirates Retail Sector Market Size Trend Analysis
2.1 United Arab Emirates Retail Industry Market Size, 2021-2030
2.2 United Arab Emirates Ecommerce Market Size, 2021-2030
2.3 United Arab Emirates POS Market Size Trend Analysis, 2021-2030
3. United Arab Emirates Loyalty Spend Market Size and Future Growth Dynamics
3.1 United Arab Emirates Loyalty Spend Market Size and Future Growth Dynamics, 2021-2030
3.2 United Arab Emirates Loyalty Spend on Schemes by Value Accumulated and Value Redemption Rate, 2025
3.3 United Arab Emirates Loyalty Spend Share by Functional Domains, 2021-2030
3.4 United Arab Emirates Loyalty Spend by Loyalty Schemes, 2021-2030
3.5 United Arab Emirates Loyalty Spend by Loyalty Platforms, 2021-2030
4. United Arab Emirates Loyalty Schemes Spend Market Size and Future Growth Dynamics by Loyalty Program Type
4.1 United Arab Emirates Loyalty Schemes Spend Share by Loyalty Program Type, 2025
4.2 United Arab Emirates Spend by Point-based Loyalty Program, 2021-2030
4.3 United Arab Emirates Spend by Tiered Loyalty Program, 2021-2030
4.4 United Arab Emirates Spend by Mission-driven Loyalty Program, 2021-2030
4.5 United Arab Emirates Spend by Spend-based Loyalty Program, 2021-2030
4.6 United Arab Emirates Spend by Gaming Loyalty Program, 2021-2030
4.7 United Arab Emirates Spend by Free Perks Loyalty Program, 2021-2030
4.8 United Arab Emirates Spend by Subscription Loyalty Program, 2021-2030
4.9 United Arab Emirates Spend by Community Loyalty Program, 2021-2030
4.10 United Arab Emirates Spend by Refer a Friend Loyalty Program, 2021-2030
4.11 United Arab Emirates Spend by Paid Loyalty Program, 2021-2030
4.12 United Arab Emirates Spend by Cashback Loyalty Program, 2021-2030
5. United Arab Emirates Loyalty Schemes Spend Market Size and Future Growth Dynamics by Channel
5.1 United Arab Emirates Loyalty Schemes Spend Share by Channel, 2021-2030
5.2 United Arab Emirates Loyalty Spend by In-Store, 2021-2030
5.3 United Arab Emirates Loyalty Spend by Online, 2021-2030
5.4 United Arab Emirates Loyalty Spend by Mobile, 2021-2030
6. United Arab Emirates Loyalty Schemes Spend Market Size and Future Growth Dynamics by Business Model
6.1 United Arab Emirates Loyalty Schemes Spend Share by Business Model, 2021-2030
6.2 United Arab Emirates Loyalty Spend by Seller Driven, 2021-2030
6.3 United Arab Emirates Loyalty Spend by Payment Instrument Driven, 2021-2030
6.4 United Arab Emirates Loyalty Spend by Other Segment, 2021-2030
7. United Arab Emirates Loyalty Schemes Spend Market Size and Future Growth Dynamics by Key Sectors
7.1 United Arab Emirates Loyalty Schemes Spend Share by Key Sectors, 2021-2030
7.2 United Arab Emirates Loyalty Schemes Spend in Retail, 2021-2030
7.3 United Arab Emirates Loyalty Schemes Spend in Financial Services, 2021-2030
7.4 United Arab Emirates Loyalty Schemes Spend in Healthcare & Wellness, 2021-2030
7.5 United Arab Emirates Loyalty Schemes Spend in Restaurants & Food Delivery, 2021-2030
7.6 United Arab Emirates Loyalty Schemes Spend in Travel & Hospitality (Cabs, Hotels, Airlines), 2021-2030
7.7 United Arab Emirates Loyalty Schemes Spend in Telecoms, 2021-2030
7.8 United Arab Emirates Loyalty Schemes Spend in Media & Entertainment, 2021-2030
7.9 United Arab Emirates Loyalty Schemes Spend in Other, 2021-2030
8. United Arab Emirates Loyalty Schemes Spend in Key Sectors by Online Channel, 2021-2030
8.1 United Arab Emirates Online Loyalty Spend in Retail Segment, 2021-2030
8.2 United Arab Emirates Online Loyalty Spend in Financial Services, 2021-2030
8.3 United Arab Emirates Online Loyalty Spend in Healthcare & Wellness, 2021-2030
8.4 United Arab Emirates Online Loyalty Spend in Restaurants & Food Delivery, 2021-2030
8.5 United Arab Emirates Online Loyalty Spend in Travel & Hospitality (Cabs, Hotels, Airlines), 2021-2030
8.6 United Arab Emirates Online Loyalty Spend in Telecoms, 2021-2030
8.7 United Arab Emirates Online Loyalty Spend in Media & Entertainment, 2021-2030
8.8 United Arab Emirates Online Loyalty Spend in Other Segment, 2021-2030
9. United Arab Emirates In-store Loyalty Spend in Key Sectors, 2021-2030
9.1 United Arab Emirates In-store Loyalty Spend in Retail Segment, 2021-2030
9.2 United Arab Emirates In-store Loyalty Spend in Healthcare & Wellness Segment, 2021-2030
9.3 United Arab Emirates In-store Loyalty Spend in Restaurants & Food Delivery Segment, 2021-2030
9.4 United Arab Emirates In-store Loyalty Spend in Travel & Hospitality (Cabs, Hotels, Airlines) Segment, 2021-2030
9.5 United Arab Emirates In-store Loyalty Spend in Media & Entertainment Segment, 2021-2030
9.6 United Arab Emirates In-store Loyalty Spend in Other Sector, 2021-2030
10. United Arab Emirates Mobile App Loyalty Schemes Spend in Key Sectors, 2021-2030
10.1 United Arab Emirates Mobile App Loyalty Spend in Retail Segment, 2021-2030
10.2 United Arab Emirates Mobile App Loyalty Spend in Financial Services Segment, 2021-2030
10.3 United Arab Emirates Mobile App Loyalty Spend in Healthcare & Wellness Segment, 2021-2030
10.4 United Arab Emirates Mobile App Loyalty Spend in Restaurants & Food Delivery Segment, 2021-2030
10.5 United Arab Emirates Mobile App Loyalty Spend in Travel & Hospitality (Cabs, Hotels, Airlines) Segment, 2021-2030
10.6 United Arab Emirates Mobile App Loyalty Spend in Telecoms Segment, 2021-2030
10.7 United Arab Emirates Mobile App Loyalty Spend in Media & Entertainment Segment, 2021-2030
10.8 United Arab Emirates Mobile App Loyalty Spend in Other Segment, 2021-2030
11. United Arab Emirates Retail Sector Loyalty Schemes Spend Market Size and Future Growth Dynamics
11.1 United Arab Emirates Loyalty Schemes Spend Share by Retail Segments, 2021-2030
11.2 United Arab Emirates Loyalty Retail Schemes Spend by Diversified Retailers, 2021-2030
11.3 United Arab Emirates Loyalty Retail Schemes Spend by Department Stores, 2021-2030
11.4 United Arab Emirates Loyalty Retail Schemes Spend by Specialty Stores, 2021-2030
11.5 United Arab Emirates Loyalty Retail Schemes Spend by Supermarket and Convenience Store, 2021-2030
11.6 United Arab Emirates Loyalty Retail Schemes Spend by Other, 2021-2030
12. United Arab Emirates Loyalty Schemes Spend Market Size and Future Growth Dynamics by Accessibility
12.1 United Arab Emirates Loyalty Schemes Spend Share by Accessibility, 2021-2030
12.2 United Arab Emirates Loyalty Spend by Card Based Access, 2021-2030
12.3 United Arab Emirates Loyalty Spend by Digital Access, 2021-2030
13. United Arab Emirates Loyalty Schemes Spend Market Size and Future Growth Dynamics by Consumer Type
13.1 United Arab Emirates Loyalty Schemes Spend Share by Consumer Type, 2021-2030
13.2 United Arab Emirates Loyalty Schemes Spend by B2B Consumers, 2021-2030
13.3 United Arab Emirates Loyalty Spend by B2C Consumers, 2021-2030
14. United Arab Emirates Loyalty Schemes Spend Market Size and Future Growth Dynamics by Membership Type
14.1 United Arab Emirates Loyalty Schemes Spend Share by Membership Type, 2021-2030
14.2 United Arab Emirates Loyalty Membership Type Schemes Spend by Free, 2021-2030
14.3 United Arab Emirates Loyalty Membership Type Schemes Spend by Free + Premium, 2021-2030
14.4 United Arab Emirates Loyalty Membership Type Schemes Spend by Premium, 2021-2030
15. United Arab Emirates Loyalty Spend Share by Embedded vs. Non-Embedded Loyalty, 2021-2030
15.1 United Arab Emirates Loyalty Spend by Embedded Loyalty Programs, 2021-2030
15.2 United Arab Emirates Loyalty Spend by Non-Embedded Loyalty Programs, 2021-2030
16. United Arab Emirates Loyalty Spend Share by use of AI, 2021-2030
16.1 United Arab Emirates Loyalty Spend by AI Driven Loyalty Program, 2021-2030
16.2 United Arab Emirates Loyalty Spend by Blockchain Driven Loyalty Program, 2021-2030
17. United Arab Emirates Loyalty Platform Spend Market Size and Future Growth Dynamics by Software Use case
17.1 United Arab Emirates Loyalty Platform Spend Share by Software Use Case, 2021-2030
17.2 United Arab Emirates Loyalty Software Platform Spend by Analytics and AI Driven, 2021-2030
17.3 United Arab Emirates Loyalty Software Platform Spend by Management Platform, 2021-2030
18. United Arab Emirates Loyalty Platform Spend Market Size and Future Growth Dynamics by Vendor/ Solution Partner
18.1 United Arab Emirates Loyalty Platform Spend Share by Vendor/ Solution Partner, 2021-2030
18.2 United Arab Emirates Loyalty Vendor/ Solution Partner Platform Spend by In-house, 2021-2030
18.3 United Arab Emirates Loyalty Vendor/Solution Partner Platform Spend by Third-Party Vendor, 2021-2030
19. United Arab Emirates Loyalty Platform Spend Market Size and Future Growth Dynamics by Deployment
19.1 United Arab Emirates Loyalty Platform Spend Share by Deployment, 2021-2030
19.2 United Arab Emirates Loyalty Deployment Platform Spend by Cloud, 2021-2030
19.3 United Arab Emirates Loyalty Deployment Platform Spend by On-Premise, 2021-2030
20. United Arab Emirates Loyalty Spend Market Size and Future Growth Dynamics by Software vs. Services
20.1 United Arab Emirates Loyalty Spend Share by Software vs. Services, 2021-2030
20.2 United Arab Emirates Loyalty Spend by Software, 2021-2030
20.3 United Arab Emirates Loyalty Spend by Services, 2021-2030
21. United Arab Emirates Loyalty Spend Market Size and Future Growth Dynamics by Custom vs. Off the Shelf Software Platforms
21.1 United Arab Emirates Loyalty Spend Share by Custom vs. Off the Shelf Software Platforms, 2021-2030
21.2 United Arab Emirates Loyalty Software Platforms Spend by Custom Built Platform, 2021-2030
21.3 United Arab Emirates Loyalty Software Platforms Spend by Off the Shelf Platform, 2021-2030
22. United Arab Emirates Loyalty Spend Market Size and Forecast by Consumer Demographics & Behaviour
22.1 United Arab Emirates Loyalty Spend Share by Age Group, 2025
22.2 United Arab Emirates Loyalty Spend Share by Income Level, 2025
22.3 United Arab Emirates Loyalty Spend Share by Gender, 2025
23. United Arab Emirates Loyalty Program- KPIs, Behavioral Metrics & Embedded
23.1 United Arab Emirates Loyalty Program Penetration (% of Retail Sales under Loyalty), 2025
23.2 United Arab Emirates Primary Loyalty Motivation Split Analysis, 2025
23.3 United Arab Emirates Loyalty Program Breakage Rate Analysis, 2025
23.4 United Arab Emirates Loyalty Program Enrollment Channel Mix Analysis, 2025
23.5 United Arab Emirates Embedded Loyalty Penetration by Channel, 2025
24. Further Reading
24.1 About the Publisher
24.2 Related Research
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