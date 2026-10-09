United Arab Emirates Loyalty Market Forecast To 2030: 100+ Kpis - Databook Q2 2026 Update Market To Reach US$733.8 Million By 2030 As Payment-Linked Rewards Expand
|Report Attribute
|Details
|No. of Pages
|127
|Forecast Period
|2026-2030
|Estimated Market Value (USD) in 2026
|$432.3 Million
|Forecasted Market Value (USD) by 2030
|$733.8 Million
|Compound Annual Growth Rate
|14.1%
|Regions Covered
|United Arab Emirates
Key Topics Covered
1. About this Report
1.1 Summary
1.2 Methodology
1.3 Definitions
1.4 Disclaimer
2. United Arab Emirates Retail Sector Market Size Trend Analysis
2.1 United Arab Emirates Retail Industry Market Size, 2021-2030
2.2 United Arab Emirates Ecommerce Market Size, 2021-2030
2.3 United Arab Emirates POS Market Size Trend Analysis, 2021-2030
3. United Arab Emirates Loyalty Spend Market Size and Future Growth Dynamics
3.1 United Arab Emirates Loyalty Spend Market Size and Future Growth Dynamics, 2021-2030
3.2 United Arab Emirates Loyalty Spend on Schemes by Value Accumulated and Value Redemption Rate, 2025
3.3 United Arab Emirates Loyalty Spend Share by Functional Domains, 2021-2030
3.4 United Arab Emirates Loyalty Spend by Loyalty Schemes, 2021-2030
3.5 United Arab Emirates Loyalty Spend by Loyalty Platforms, 2021-2030
4. United Arab Emirates Loyalty Schemes Spend Market Size and Future Growth Dynamics by Loyalty Program Type
4.1 United Arab Emirates Loyalty Schemes Spend Share by Loyalty Program Type, 2025
4.2 United Arab Emirates Spend by Point-based Loyalty Program, 2021-2030
4.3 United Arab Emirates Spend by Tiered Loyalty Program, 2021-2030
4.4 United Arab Emirates Spend by Mission-driven Loyalty Program, 2021-2030
4.5 United Arab Emirates Spend by Spend-based Loyalty Program, 2021-2030
4.6 United Arab Emirates Spend by Gaming Loyalty Program, 2021-2030
4.7 United Arab Emirates Spend by Free Perks Loyalty Program, 2021-2030
4.8 United Arab Emirates Spend by Subscription Loyalty Program, 2021-2030
4.9 United Arab Emirates Spend by Community Loyalty Program, 2021-2030
4.10 United Arab Emirates Spend by Refer a Friend Loyalty Program, 2021-2030
4.11 United Arab Emirates Spend by Paid Loyalty Program, 2021-2030
4.12 United Arab Emirates Spend by Cashback Loyalty Program, 2021-2030
5. United Arab Emirates Loyalty Schemes Spend Market Size and Future Growth Dynamics by Channel
5.1 United Arab Emirates Loyalty Schemes Spend Share by Channel, 2021-2030
5.2 United Arab Emirates Loyalty Spend by In-Store, 2021-2030
5.3 United Arab Emirates Loyalty Spend by Online, 2021-2030
5.4 United Arab Emirates Loyalty Spend by Mobile, 2021-2030
6. United Arab Emirates Loyalty Schemes Spend Market Size and Future Growth Dynamics by Business Model
6.1 United Arab Emirates Loyalty Schemes Spend Share by Business Model, 2021-2030
6.2 United Arab Emirates Loyalty Spend by Seller Driven, 2021-2030
6.3 United Arab Emirates Loyalty Spend by Payment Instrument Driven, 2021-2030
6.4 United Arab Emirates Loyalty Spend by Other Segment, 2021-2030
7. United Arab Emirates Loyalty Schemes Spend Market Size and Future Growth Dynamics by Key Sectors
7.1 United Arab Emirates Loyalty Schemes Spend Share by Key Sectors, 2021-2030
7.2 United Arab Emirates Loyalty Schemes Spend in Retail, 2021-2030
7.3 United Arab Emirates Loyalty Schemes Spend in Financial Services, 2021-2030
7.4 United Arab Emirates Loyalty Schemes Spend in Healthcare & Wellness, 2021-2030
7.5 United Arab Emirates Loyalty Schemes Spend in Restaurants & Food Delivery, 2021-2030
7.6 United Arab Emirates Loyalty Schemes Spend in Travel & Hospitality (Cabs, Hotels, Airlines), 2021-2030
7.7 United Arab Emirates Loyalty Schemes Spend in Telecoms, 2021-2030
7.8 United Arab Emirates Loyalty Schemes Spend in Media & Entertainment, 2021-2030
7.9 United Arab Emirates Loyalty Schemes Spend in Other, 2021-2030
8. United Arab Emirates Loyalty Schemes Spend in Key Sectors by Online Channel, 2021-2030
8.1 United Arab Emirates Online Loyalty Spend in Retail Segment, 2021-2030
8.2 United Arab Emirates Online Loyalty Spend in Financial Services, 2021-2030
8.3 United Arab Emirates Online Loyalty Spend in Healthcare & Wellness, 2021-2030
8.4 United Arab Emirates Online Loyalty Spend in Restaurants & Food Delivery, 2021-2030
8.5 United Arab Emirates Online Loyalty Spend in Travel & Hospitality (Cabs, Hotels, Airlines), 2021-2030
8.6 United Arab Emirates Online Loyalty Spend in Telecoms, 2021-2030
8.7 United Arab Emirates Online Loyalty Spend in Media & Entertainment, 2021-2030
8.8 United Arab Emirates Online Loyalty Spend in Other Segment, 2021-2030
9. United Arab Emirates In-store Loyalty Spend in Key Sectors, 2021-2030
9.1 United Arab Emirates In-store Loyalty Spend in Retail Segment, 2021-2030
9.2 United Arab Emirates In-store Loyalty Spend in Healthcare & Wellness Segment, 2021-2030
9.3 United Arab Emirates In-store Loyalty Spend in Restaurants & Food Delivery Segment, 2021-2030
9.4 United Arab Emirates In-store Loyalty Spend in Travel & Hospitality (Cabs, Hotels, Airlines) Segment, 2021-2030
9.5 United Arab Emirates In-store Loyalty Spend in Media & Entertainment Segment, 2021-2030
9.6 United Arab Emirates In-store Loyalty Spend in Other Sector, 2021-2030
10. United Arab Emirates Mobile App Loyalty Schemes Spend in Key Sectors, 2021-2030
10.1 United Arab Emirates Mobile App Loyalty Spend in Retail Segment, 2021-2030
10.2 United Arab Emirates Mobile App Loyalty Spend in Financial Services Segment, 2021-2030
10.3 United Arab Emirates Mobile App Loyalty Spend in Healthcare & Wellness Segment, 2021-2030
10.4 United Arab Emirates Mobile App Loyalty Spend in Restaurants & Food Delivery Segment, 2021-2030
10.5 United Arab Emirates Mobile App Loyalty Spend in Travel & Hospitality (Cabs, Hotels, Airlines) Segment, 2021-2030
10.6 United Arab Emirates Mobile App Loyalty Spend in Telecoms Segment, 2021-2030
10.7 United Arab Emirates Mobile App Loyalty Spend in Media & Entertainment Segment, 2021-2030
10.8 United Arab Emirates Mobile App Loyalty Spend in Other Segment, 2021-2030
11. United Arab Emirates Retail Sector Loyalty Schemes Spend Market Size and Future Growth Dynamics
11.1 United Arab Emirates Loyalty Schemes Spend Share by Retail Segments, 2021-2030
11.2 United Arab Emirates Loyalty Retail Schemes Spend by Diversified Retailers, 2021-2030
11.3 United Arab Emirates Loyalty Retail Schemes Spend by Department Stores, 2021-2030
11.4 United Arab Emirates Loyalty Retail Schemes Spend by Specialty Stores, 2021-2030
11.5 United Arab Emirates Loyalty Retail Schemes Spend by Supermarket and Convenience Store, 2021-2030
11.6 United Arab Emirates Loyalty Retail Schemes Spend by Other, 2021-2030
12. United Arab Emirates Loyalty Schemes Spend Market Size and Future Growth Dynamics by Accessibility
12.1 United Arab Emirates Loyalty Schemes Spend Share by Accessibility, 2021-2030
12.2 United Arab Emirates Loyalty Spend by Card Based Access, 2021-2030
12.3 United Arab Emirates Loyalty Spend by Digital Access, 2021-2030
13. United Arab Emirates Loyalty Schemes Spend Market Size and Future Growth Dynamics by Consumer Type
13.1 United Arab Emirates Loyalty Schemes Spend Share by Consumer Type, 2021-2030
13.2 United Arab Emirates Loyalty Schemes Spend by B2B Consumers, 2021-2030
13.3 United Arab Emirates Loyalty Spend by B2C Consumers, 2021-2030
14. United Arab Emirates Loyalty Schemes Spend Market Size and Future Growth Dynamics by Membership Type
14.1 United Arab Emirates Loyalty Schemes Spend Share by Membership Type, 2021-2030
14.2 United Arab Emirates Loyalty Membership Type Schemes Spend by Free, 2021-2030
14.3 United Arab Emirates Loyalty Membership Type Schemes Spend by Free + Premium, 2021-2030
14.4 United Arab Emirates Loyalty Membership Type Schemes Spend by Premium, 2021-2030
15. United Arab Emirates Loyalty Spend Share by Embedded vs. Non-Embedded Loyalty, 2021-2030
15.1 United Arab Emirates Loyalty Spend by Embedded Loyalty Programs, 2021-2030
15.2 United Arab Emirates Loyalty Spend by Non-Embedded Loyalty Programs, 2021-2030
16. United Arab Emirates Loyalty Spend Share by use of AI, 2021-2030
16.1 United Arab Emirates Loyalty Spend by AI Driven Loyalty Program, 2021-2030
16.2 United Arab Emirates Loyalty Spend by Blockchain Driven Loyalty Program, 2021-2030
17. United Arab Emirates Loyalty Platform Spend Market Size and Future Growth Dynamics by Software Use case
17.1 United Arab Emirates Loyalty Platform Spend Share by Software Use Case, 2021-2030
17.2 United Arab Emirates Loyalty Software Platform Spend by Analytics and AI Driven, 2021-2030
17.3 United Arab Emirates Loyalty Software Platform Spend by Management Platform, 2021-2030
18. United Arab Emirates Loyalty Platform Spend Market Size and Future Growth Dynamics by Vendor/ Solution Partner
18.1 United Arab Emirates Loyalty Platform Spend Share by Vendor/ Solution Partner, 2021-2030
18.2 United Arab Emirates Loyalty Vendor/ Solution Partner Platform Spend by In-house, 2021-2030
18.3 United Arab Emirates Loyalty Vendor/Solution Partner Platform Spend by Third-Party Vendor, 2021-2030
19. United Arab Emirates Loyalty Platform Spend Market Size and Future Growth Dynamics by Deployment
19.1 United Arab Emirates Loyalty Platform Spend Share by Deployment, 2021-2030
19.2 United Arab Emirates Loyalty Deployment Platform Spend by Cloud, 2021-2030
19.3 United Arab Emirates Loyalty Deployment Platform Spend by On-Premise, 2021-2030
20. United Arab Emirates Loyalty Spend Market Size and Future Growth Dynamics by Software vs. Services
20.1 United Arab Emirates Loyalty Spend Share by Software vs. Services, 2021-2030
20.2 United Arab Emirates Loyalty Spend by Software, 2021-2030
20.3 United Arab Emirates Loyalty Spend by Services, 2021-2030
21. United Arab Emirates Loyalty Spend Market Size and Future Growth Dynamics by Custom vs. Off the Shelf Software Platforms
21.1 United Arab Emirates Loyalty Spend Share by Custom vs. Off the Shelf Software Platforms, 2021-2030
21.2 United Arab Emirates Loyalty Software Platforms Spend by Custom Built Platform, 2021-2030
21.3 United Arab Emirates Loyalty Software Platforms Spend by Off the Shelf Platform, 2021-2030
22. United Arab Emirates Loyalty Spend Market Size and Forecast by Consumer Demographics & Behaviour
22.1 United Arab Emirates Loyalty Spend Share by Age Group, 2025
22.2 United Arab Emirates Loyalty Spend Share by Income Level, 2025
22.3 United Arab Emirates Loyalty Spend Share by Gender, 2025
23. United Arab Emirates Loyalty Program- KPIs, Behavioral Metrics & Embedded
23.1 United Arab Emirates Loyalty Program Penetration (% of Retail Sales under Loyalty), 2025
23.2 United Arab Emirates Primary Loyalty Motivation Split Analysis, 2025
23.3 United Arab Emirates Loyalty Program Breakage Rate Analysis, 2025
23.4 United Arab Emirates Loyalty Program Enrollment Channel Mix Analysis, 2025
23.5 United Arab Emirates Embedded Loyalty Penetration by Channel, 2025
24. Further Reading
24.1 About the Publisher
24.2 Related Research
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