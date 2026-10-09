United States Loyalty Market Size And Forecast 2026-2030 By Program, Channel, Sector, And Platform US$61.04 Billion Opportunity As Paid, AI-Driven, And Card-Linked Rewards Scale
|Report Attribute
|Details
|No. of Pages
|127
|Forecast Period
|2026-2030
|Estimated Market Value (USD) in 2026
|$34.06 Billion
|Forecasted Market Value (USD) by 2030
|$61.04 Billion
|Compound Annual Growth Rate
|15.7%
|Regions Covered
|United States
Key Topics Covered
1. About this Report
1.1 Summary
1.2 Methodology
1.3 Definitions
1.4 Disclaimer
2. United States Retail Sector Market Size Trend Analysis
2.1 United States Retail Industry Market Size, 2021-2030
2.2 United States Ecommerce Market Size, 2021-2030
2.3 United States POS Market Size Trend Analysis, 2021-2030
3. United States Loyalty Spend Market Size and Future Growth Dynamics
3.1 United States Loyalty Spend Market Size and Future Growth Dynamics, 2021-2030
3.2 United States Loyalty Spend on Schemes by Value Accumulated and Value Redemption Rate, 2025
3.3 United States Loyalty Spend Share by Functional Domains, 2021-2030
3.4 United States Loyalty Spend by Loyalty Schemes, 2021-2030
3.5 United States Loyalty Spend by Loyalty Platforms, 2021-2030
4. United States Loyalty Schemes Spend Market Size and Future Growth Dynamics by Loyalty Program Type
4.1 United States Loyalty Schemes Spend Share by Loyalty Program Type, 2025
4.2 United States Spend by Point-based Loyalty Program, 2021-2030
4.3 United States Spend by Tiered Loyalty Program, 2021-2030
4.4 United States Spend by Mission-driven Loyalty Program, 2021-2030
4.5 United States Spend by Spend-based Loyalty Program, 2021-2030
4.6 United States Spend by Gaming Loyalty Program, 2021-2030
4.7 United States Spend by Free Perks Loyalty Program, 2021-2030
4.8 United States Spend by Subscription Loyalty Program, 2021-2030
4.9 United States Spend by Community Loyalty Program, 2021-2030
4.10 United States Spend by Refer a Friend Loyalty Program, 2021-2030
4.11 United States Spend by Paid Loyalty Program, 2021-2030
4.12 United States Spend by Cashback Loyalty Program, 2021-2030
5. United States Loyalty Schemes Spend Market Size and Future Growth Dynamics by Channel
5.1 United States Loyalty Schemes Spend Share by Channel, 2021-2030
5.2 United States Loyalty Spend by In-Store, 2021-2030
5.3 United States Loyalty Spend by Online, 2021-2030
5.4 United States Loyalty Spend by Mobile, 2021-2030
6. United States Loyalty Schemes Spend Market Size and Future Growth Dynamics by Business Model
6.1 United States Loyalty Schemes Spend Share by Business Model, 2021-2030
6.2 United States Loyalty Spend by Seller Driven, 2021-2030
6.3 United States Loyalty Spend by Payment Instrument Driven, 2021-2030
6.4 United States Loyalty Spend by Other Segment, 2021-2030
7. United States Loyalty Schemes Spend Market Size and Future Growth Dynamics by Key Sectors
7.1 United States Loyalty Schemes Spend Share by Key Sectors, 2021-2030
7.2 United States Loyalty Schemes Spend in Retail, 2021-2030
7.3 United States Loyalty Schemes Spend in Financial Services, 2021-2030
7.4 United States Loyalty Schemes Spend in Healthcare & Wellness, 2021-2030
7.5 United States Loyalty Schemes Spend in Restaurants & Food Delivery, 2021-2030
7.6 United States Loyalty Schemes Spend in Travel & Hospitality (Cabs, Hotels, Airlines), 2021-2030
7.7 United States Loyalty Schemes Spend in Telecoms, 2021-2030
7.8 United States Loyalty Schemes Spend in Media & Entertainment, 2021-2030
7.9 United States Loyalty Schemes Spend in Other, 2021-2030
8. United States Loyalty Schemes Spend in Key Sectors by Online Channel, 2021-2030
8.1 United States Online Loyalty Spend in Retail Segment, 2021-2030
8.2 United States Online Loyalty Spend in Financial Services, 2021-2030
8.3 United States Online Loyalty Spend in Healthcare & Wellness, 2021-2030
8.4 United States Online Loyalty Spend in Restaurants & Food Delivery, 2021-2030
8.5 United States Online Loyalty Spend in Travel & Hospitality (Cabs, Hotels, Airlines), 2021-2030
8.6 United States Online Loyalty Spend in Telecoms, 2021-2030
8.7 United States Online Loyalty Spend in Media & Entertainment, 2021-2030
8.8 United States Online Loyalty Spend in Other Segment, 2021-2030
9. United States In-store Loyalty Spend in Key Sectors, 2021-2030
9.1 United States In-store Loyalty Spend in Retail Segment, 2021-2030
9.2 United States In-store Loyalty Spend in Healthcare & Wellness Segment, 2021-2030
9.3 United States In-store Loyalty Spend in Restaurants & Food Delivery Segment, 2021-2030
9.4 United States In-store Loyalty Spend in Travel & Hospitality (Cabs, Hotels, Airlines) Segment, 2021-2030
9.5 United States In-store Loyalty Spend in Media & Entertainment Segment, 2021-2030
9.6 United States In-store Loyalty Spend in Other Sector, 2021-2030
10. United States Mobile App Loyalty Schemes Spend in Key Sectors, 2021-2030
10.1 United States Mobile App Loyalty Spend in Retail Segment, 2021-2030
10.2 United States Mobile App Loyalty Spend in Financial Services Segment, 2021-2030
10.3 United States Mobile App Loyalty Spend in Healthcare & Wellness Segment, 2021-2030
10.4 United States Mobile App Loyalty Spend in Restaurants & Food Delivery Segment, 2021-2030
10.5 United States Mobile App Loyalty Spend in Travel & Hospitality (Cabs, Hotels, Airlines) Segment, 2021-2030
10.6 United States Mobile App Loyalty Spend in Telecoms Segment, 2021-2030
10.7 United States Mobile App Loyalty Spend in Media & Entertainment Segment, 2021-2030
10.8 United States Mobile App Loyalty Spend in Other Segment, 2021-2030
11. United States Retail Sector Loyalty Schemes Spend Market Size and Future Growth Dynamics
11.1 United States Loyalty Schemes Spend Share by Retail Segments, 2021-2030
11.2 United States Loyalty Retail Schemes Spend by Diversified Retailers, 2021-2030
11.3 United States Loyalty Retail Schemes Spend by Department Stores, 2021-2030
11.4 United States Loyalty Retail Schemes Spend by Specialty Stores, 2021-2030
11.5 United States Loyalty Retail Schemes Spend by Supermarket and Convenience Store, 2021-2030
11.6 United States Loyalty Retail Schemes Spend by Other, 2021-2030
12. United States Loyalty Schemes Spend Market Size and Future Growth Dynamics by Accessibility
12.1 United States Loyalty Schemes Spend Share by Accessibility, 2021-2030
12.2 United States Loyalty Spend by Card Based Access, 2021-2030
12.3 United States Loyalty Spend by Digital Access, 2021-2030
13. United States Loyalty Schemes Spend Market Size and Future Growth Dynamics by Consumer Type
13.1 United States Loyalty Schemes Spend Share by Consumer Type, 2021-2030
13.2 United States Loyalty Schemes Spend by B2B Consumers, 2021-2030
13.3 United States Loyalty Spend by B2C Consumers, 2021-2030
14. United States Loyalty Schemes Spend Market Size and Future Growth Dynamics by Membership Type
14.1 United States Loyalty Schemes Spend Share by Membership Type, 2021-2030
14.2 United States Loyalty Membership Type Schemes Spend by Free, 2021-2030
14.3 United States Loyalty Membership Type Schemes Spend by Free + Premium, 2021-2030
14.4 United States Loyalty Membership Type Schemes Spend by Premium, 2021-2030
15. United States Loyalty Spend Share by Embedded vs. Non-Embedded Loyalty, 2021-2030
15.1 United States Loyalty Spend by Embedded Loyalty Programs, 2021-2030
15.2 United States Loyalty Spend by Non-Embedded Loyalty Programs, 2021-2030
16. United States Loyalty Spend Share by use of AI, 2021-2030
16.1 United States Loyalty Spend by AI Driven Loyalty Program, 2021-2030
16.2 United States Loyalty Spend by Blockchain Driven Loyalty Program, 2021-2030
17. United States Loyalty Platform Spend Market Size and Future Growth Dynamics by Software Use case
17.1 United States Loyalty Platform Spend Share by Software Use Case, 2021-2030
17.2 United States Loyalty Software Platform Spend by Analytics and AI Driven, 2021-2030
17.3 United States Loyalty Software Platform Spend by Management Platform, 2021-2030
18. United States Loyalty Platform Spend Market Size and Future Growth Dynamics by Vendor/ Solution Partner
18.1 United States Loyalty Platform Spend Share by Vendor/ Solution Partner, 2021-2030
18.2 United States Loyalty Vendor/ Solution Partner Platform Spend by In-house, 2021-2030
18.3 United States Loyalty Vendor/Solution Partner Platform Spend by Third-Party Vendor, 2021-2030
19. United States Loyalty Platform Spend Market Size and Future Growth Dynamics by Deployment
19.1 United States Loyalty Platform Spend Share by Deployment, 2021-2030
19.2 United States Loyalty Deployment Platform Spend by Cloud, 2021-2030
19.3 United States Loyalty Deployment Platform Spend by On-Premise, 2021-2030
20. United States Loyalty Spend Market Size and Future Growth Dynamics by Software vs. Services
20.1 United States Loyalty Spend Share by Software vs. Services, 2021-2030
20.2 United States Loyalty Spend by Software, 2021-2030
20.3 United States Loyalty Spend by Services, 2021-2030
21. United States Loyalty Spend Market Size and Future Growth Dynamics by Custom vs. Off the Shelf Software Platforms
21.1 United States Loyalty Spend Share by Custom vs. Off the Shelf Software Platforms, 2021-2030
21.2 United States Loyalty Software Platforms Spend by Custom Built Platform, 2021-2030
21.3 United States Loyalty Software Platforms Spend by Off the Shelf Platform, 2021-2030
22. United States Loyalty Spend Market Size and Forecast by Consumer Demographics & Behaviour
22.1 United States Loyalty Spend Share by Age Group, 2025
22.2 United States Loyalty Spend Share by Income Level, 2025
22.3 United States Loyalty Spend Share by Gender, 2025
23. United States Loyalty Program- KPIs, Behavioral Metrics & Embedded
23.1 United States Loyalty Program Penetration (% of Retail Sales under Loyalty), 2025
23.2 United States Primary Loyalty Motivation Split Analysis, 2025
23.3 United States Loyalty Program Breakage Rate Analysis, 2025
23.4 United States Loyalty Program Enrollment Channel Mix Analysis, 2025
23.5 United States Embedded Loyalty Penetration by Channel, 2025
24. Further Reading
24.1 About the Publisher
24.2 Related Research
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