Global Decentralised Clinical Trials Market Report 2026-2036 Market To Reach US$33.5Bn At 11.5% CAGR As AI, Remote Monitoring And Hybrid Models Transform Drug Development
|Report Attribute
|Details
|No. of Pages
|385
|Forecast Period
|2026 - 2036
|Estimated Market Value (USD) in 2026
|$11.3 Billion
|Forecasted Market Value (USD) by 2036
|$33.5 Billion
|Compound Annual Growth Rate
|11.5%
|Regions Covered
|Global
Companies Featured
- 4G Clinical Advarra Inc. Castor EDC Clario Clinical Ink, Inc. CLOUDZBY, INC. Dassault Systemes SE (Medidata Solutions, Inc.) Ergomed Group Florence Healthcare, Inc. ICON PLC IQVIA Inc. Kore Wireless Group Inc. Labcorp Drug Development Medable, Inc. Medrio Inc. Novo Health Holdings Oracle Corporation Parexel International Corporation ProPharma Group MIS Limited Science 37 Signant Health Syneos Health TFS HealthScience Thermo Fischer Scientific Thread Research Veeva Systems Acrostar ADAMAS Consulting Amazon Bedrock Amazon Web Services Inc. ArtiQ, Inc. Avio S.p.A. Berlinger & Co. AG BioReference Health, LLC Biostar Boehringer Ingelheim CareMetx, Inc. Catalent Cerberus Capital Management Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. Clario Clario Holdings, Inc. Clinical Ink Cogstate Ltd. C Tech, Inc. Emsere, Inc. Evolvics Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) Google Hawthorne Effect, Inc. IgniteData Ltd. iRhythm Technologies Jaguar Land Rover Limited Labcorp Drug Development Labshares, Inc. Medical Guardian Medsafe Microsoft Microsoft Inc. Mistral AI, Inc. Mobilise-D Mural Health Technologies NeuroRx, Inc. Noss Research Consulting, LLC Novartis NVIDIA Corporation Olink Holding AB Oncomatryx OpenAI, Inc. Ouro Medicines Inc. Palantir Technologies Inc. Panacea, Inc. Paradigm Health, Inc. Parexel PathAI, Inc. PBL Technology Ltd Pfizer PrimeVigilance Limited Providence QbD Group Radialogica AB SEQSTER Inc. SK Life Science, Inc. SPRIM PRO Tandem Diabetes Care, Inc. Tipalti, Inc. WCG Clinical, Inc. Weave Bio, Inc. Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA) Center for Drug Evaluation (CDE) Central Drugs Standard Control Organization (CDSCO) China National Medical Products Administration (NMPA) Comision Federal para la Proteccion contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) Dutch Clinical Research Foundation (DCRF) Egyptian Drug Authority (EDA) European Medicines Agency (EMA) GEOVIA Health Sciences Authority (HSA), Singapore Indonesia Clinical Research Centre Instituto de Salud Publica (ISP) Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) Israel Ministry of Health Japanese Foundation for Cancer Research Japanese Society for Inherited Metabolic Diseases Korea Health Industry Development Institute (KHIDI) Kyushu University Hospital, Japan Malaysian Guideline for Application of Clinical Trial Import Licence (CTIL) Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA), UK MICIN Ministry of Food and Drug Safety (MFDS), South Korea Ministry of Health (MOH), Malaysia Ministry of Health and Population, Egypt Ministry of Health, Labour and Welfare (MHLW), Japan National Cancer Center Hospital (NCCH) National Department of Health, South Africa National Pharmaceutical Regulatory Agency (NPRA) National Pharmaceutical Regulatory Agency (NPRA), Malaysia NEUCA NIHR (National Institute for Health and Care Research), UK Osaka Medical and Pharmaceutical University (OMPU) Peru National Institute of Health (INS) Pharmaceuticals and Medical Devices Agency (PMDA), Japan Research Ethics Committees (CEPs) Saudi Food and Drug Authority (SFDA) Saudi National Institute of Health (Saudi NIH) SEHA virtual hospital South African Health Products Regulatory Authority (SAHPRA) START Center for Cancer Research Taiwan Alliance of Clinical Trial Centers (TACTC) Taiwan Food and Drug Administration (TFDA) Tufts Center for the Study of Drug Development Turkish Medicines and Medical Devices Agency (TITCK) U.S. FDA UAE MOHAP Unified State Health Information System (EGISZ), Russia University of Oxford NeuroMetrology Laboratory UZ Leuven World Health Organization (WHO) Wonju Severance Christian Hospital
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