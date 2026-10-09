Global Human Gene Sequencing Market Forecast 2026-2030 By Application, Technology, Workflow, Product, And Country AI And Precision Medicine Propel Market To $21.4 Billion By 2030
|Report Attribute
|Details
|No. of Pages
|841
|Forecast Period
|2025 - 2030
|Estimated Market Value (USD) in 2025
|$11.55 Billion
|Forecasted Market Value (USD) by 2030
|$21.4 Billion
|Compound Annual Growth Rate
|13.1%
|Regions Covered
|Global
Companies Featured
- 10x Genomics, Inc. Abbott Laboratories AccuraGen Inc. Adaptive Biotechnologies Admera Health, LLC Advanced Biological Laboratories Agilent Akonni Biosystems Amoy Diagnostics Co., Ltd. Ancestry.com LLC Anchor Dx Arrayit Corporation ARUP Laboratories Astrid Bio Azenta BaseClear Baylor Miraca Genetics Laboratories Beckman Coulter Diagnostics (Danaher) Becton, Dickinson and Company BGI Genomics Co. Ltd Bioarray Genetics BioBam Biocept, Inc. Biodesix Inc. BioFluidica BioGenex Biolidics Ltd bioMerieux Diagnostics Bioneer Corporation Bio-Rad Laboratories, Inc. Bio-Techne Burning Rock C2i Genomics Cantata Bio CareDx Caris Molecular Diagnostics Celemics CellMax Life Centogene Cepheid (Danaher) Circulogene Clearbridge Biomedics Clinical Genomics Color Genomics Complete Genomics (MGI Tech) CosmosID Dante Labs Datar Cancer Genetics Limited Diasorin S.p.A. Easy DNA Element Biosciences Epic Sciences Epigenomics AG Eurofins Scientific Excellerate Bioscience Fabric Genomics Freenome FUJIFILM Wako Diagnostics Fujirebio Fulgent Genetics GE Global Research Gene by Gene, Ltd. Genedrive GeneDx Holdings GeneFirst Ltd. GeneFluidics Genetron Holdings Genewiz Genomics England Genomics Personalized Health (GPH) GenomOncology Genzyme Corporation Grifols Guardant Health Guardiome Helix Hologic HTG Molecular Diagnostics Human Longevity, Inc. iCellate Illumina Incell Dx Inivata Invitae Corporation Invivoscribe Karius Letsgetchecked Lucence Health Lunglife AI Inc Macrogen MDNA Life SCIENCES, Inc. MDx Health Medgenome Meridian Bioscience Mesa Laboratories, Inc. Metabiomics Corp miR Scientific NantHealth, Inc. Natera Nebula Genomics NeoGenomics New England Biolabs, Inc. NGeneBio Norgen Biotek Corp. Novogene Omega Bioservices Oncocyte OncoDNA OpGen Origene Technologies Oxford Nanopore Technologies Pacific Biosciences Panagene PathoQuest S.A. Personalis PGDx (Labcorp) Precipio PrecisionMed Predictive Oncology Promega Qiagen QuantuMDx Regeneron Pharmaceuticals Revvity Roche Diagnostics Roswell Biotechnologies Seegene SeLux Diagnostics Sequencing.com Siemens Healthineers simfo GmbH Singlera Genomics Inc. Singular Genomics SkylineDx Standard BioTools Sysmex Sysmex Inostics Tempus Labs, Inc. Thermo Fisher Scientific Ultima Genomics Unchained Labs Variantyx Vela Diagnostics VolitionRX Zymo Research Corp
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