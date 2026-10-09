Electric Construction Equipment Market - Global Forecast To 2033 Market To Reach $13.81 Billion At 20.2% CAGR As Zero-Emission Fleet Adoption Accelerates
|Report Attribute
|Details
|No. of Pages
|425
|Forecast Period
|2026 - 2033
|Estimated Market Value (USD) in 2026
|$3.81 Billion
|Forecasted Market Value (USD) by 2033
|$13.81 Billion
|Compound Annual Growth Rate
|20.2%
|Regions Covered
|Global
Key Topics Covered:
1 INTRODUCTION
1.1 STUDY OBJECTIVES
1.2 MARKET DEFINITION
1.3 STUDY SCOPE
1.3.1 MARKET SEGMENTATION AND REGIONAL SNAPSHOT
1.3.2 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS
1.3.3 YEARS CONSIDERED
1.4 CURRENCY CONSIDERED
1.5 UNIT CONSIDERED
1.6 STAKEHOLDERS
1.7 SUMMARY OF CHANGES
2 EXECUTIVE SUMMARY
2.1 KEY INSIGHTS AND MARKET HIGHLIGHTS
2.2 KEY MARKET PARTICIPANTS: MAPPING OF STRATEGIC DEVELOPMENTS
2.3 DISRUPTIVE TRENDS IN ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET
2.4 HIGH GROWTH SEGMENTS
2.5 REGIONAL SNAPSHOT: MARKET SIZE, GROWTH RATE, AND FORECAST
3 PREMIUM INSIGHTS
3.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN THE ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET
3.2 ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY TYPE
3.3 ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY BATTERY CAPACITY
3.4 ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY BATTERY CHEMISTRY
3.5 ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY POWER OUTPUT
3.6 ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY PROPULSION
3.7 ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY APPLICATION
3.8 ELECTRIC AGRICULTRUE EQUIPMENT MARKET, BY TYPE
3.9 ELECTRIC TRACTOR MARKET, BY BATTERY CAPACITY
3.10 ELECTRIC TRACTOR MARKET, BY BATTERY CHEMISTRY
3.11 ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, TRACTOR BY PROPULSION
3.12 ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION
4 MARKET OVERVIEW
4.1 INTRODUCTION
4.2 MARKET DYNAMICS
4.2.1 DRIVERS
4.2.1.1 Expansion of zero-emission construction projects and urban jobsite electrification
4.2.1.2 Escalating ventilation expenses driving electrification in underground mining
4.2.1.3 Growing preference for low-noise construction equipment in residential projects
4.2.1.4 Growing government incentives and financing support for electric tractors
4.2.2 RESTRAINTS
4.2.2.1 Higher upfront acquisition cost compared to conventional ICE equipment
4.2.2.2 Productivity issues arising from extended charging times and limited charging infrastructure availability
4.2.3 OPPORTUNITIES
4.2.3.1 Ongoing innovation in high-capacity and fast-charging battery systems
4.2.3.2 Expansion of hybrid electric vehicle development, testing, and production activities
4.2.3.3 Emergence of hydrogen-powered construction equipment
4.2.4 CHALLENGES
4.2.4.1 Limited component standardization and cross-platform compatibility in long-haul operations
4.2.4.2 Increasing complexity in maintaining optimal battery temperature and efficiency
4.3 UNMET NEEDS AND WHITE SPACES
4.4 INTERCONNECTED MARKETS AND CROSS-SECTOR OPPORTUNITIES
4.5 STRATEGIC MOVES BY TIER 1/2/3 SUPPLIERS
5 INDUSTRY TRENDS
5.1 MACROECONOMIC OUTLOOK
5.1.1 INTRODUCTION
5.1.2 GDP TRENDS AND FORECAST
5.1.3 TRENDS IN GLOBAL OFF HIGHWAY VEHICLES INDUSTRY
5.1.3.1 Regional GDP dynamics
5.1.3.2 Developed markets
5.1.3.3 Emerging markets
5.1.3.3.1 China
5.1.3.3.2 India
5.1.3.3.3 Brazil
5.1.3.3.4 Mexico
5.1.3.3.5 Indonesia
5.1.3.3.6 Thailand
5.1.3.3.7 Malaysia
5.1.3.4 Investment environment
5.2 SUPPLY CHAIN ANALYSIS
5.3 ECOSYSTEM ANALYSIS
5.3.1 RAW MATERIAL SUPPLIERS
5.3.2 COMPONENT PROVIDERS
5.3.3 BATTERY PROVIDERS
5.3.4 ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MANUFACTURERS
5.3.5 AFTERMARKET AND DISTRIBUTION PLAYERS
5.4 PRICING ANALYSIS
5.4.1 INDICATIVE PRICING ANALYSIS, BY TYPE, 2025
5.4.2 INDICATIVE PRICING ANALYSIS, BY REGION, 2025
5.4.2.1 Indicative pricing of Electric Excavators, by region, 2025 (USD/Unit)
5.4.2.2 Indicative pricing of Electric Loaders, by region, 2025 (USD/Unit)
5.4.2.3 Indicative pricing of Electric Dump Trucks, by Region, 2025 (USD/Unit)
5.4.2.4 Indicative pricing of Electric LHD, by Region, 2025 (USD/Unit)
5.5 TRADE ANALYSIS
5.5.1 IMPORT SCENARIO (HS CODE 842710)
5.5.2 EXPORT SCENARIO (HS CODE 842710)
5.6 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2026-2027
5.7 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS
5.8 CASE STUDY ANALYSIS
5.8.1 CATERPILLAR'S ELECTRIC MINI EXCAVATOR
5.8.2 HITACHI'S ZE85 ELECTRIC EXCAVATOR
5.8.3 KOMATSU'S ELECTRIC MINI EXCAVATORS
5.8.4 VOLVO CE'S MID-SIZE ELECTRIC WHEEL LOADERS
5.8.5 JCB'S ELECTRIC TELEHANDLERS
5.9 OEM ANALYSIS
5.9.1 BATTERY CAPACITY OF ELECTRIC COMPACT CONSTRUCTION EQUIPMENT BY OEMS
5.9.2 BATTERY CAPACITY VS. POWER OUTPUT
5.9.3 OEM PARTNERSHIPS WITH BATTERY MANUFACTURERS
5.9.4 OEM PARTNERSHIPS WITH CHARGING TECHNOLOGY PROVIDERS
5.9.5 OEM ELECTRIFICATION AND AUTONOMY ROADMAP
5.10 IMPACT OF EU-INDIA TRADE DEAL ON ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET
5.11 IMPACT OF ISRAEL-IRAN WAR ON ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET
5.12 ENERGY INFRASTRUCTURE & CHARGING ECOSYSTEM
5.12.1 DEPOT CHARGING
5.12.2 MOBILE CHARGING SOLUTIONS
5.12.3 RENEWABLE-POWERED JOBSITES
5.12.4 MINE-SITE ELECTRIFICATION
6 TECHNOLOGICAL ADVANCEMENTS, PATENTS, INNOVATIONS, AND FUTURE APPLICATIONS
6.1 KEY TECHNOLOGIES
6.1.1 AUTONOMOUS CONSTRUCTION EQUIPMENT
6.1.1.1 Remote monitoring and predictive maintenance
6.1.2 AI-BASED ENERGY AND BATTERY MANAGEMENT SYSTEMS
6.2 COMPLEMENTARY TECHNOLOGIES
6.2.1 GRADE CONTROL SYSTEMS
6.2.2 REGENERATIVE BRAKING
6.2.3 HYDROGEN FUEL CELLS
6.2.4 AUGMENTED REALITY
6.3 ADJACENT TECHNOLOGIES
6.3.1 AGRICULTURAL EQUIPMENT AUTOMATION
6.3.2 ADVANCED TELEMATICS
6.3.3 BATTERY MANAGEMENT SYSTEMS (BMS)
6.4 PATENT ANALYSIS
6.5 FUTURE APPLICATIONS
6.6 IMPACT OF AI/GENERATIVE AI
6.7 TOTAL COST OF OWNERSHIP OF ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT
6.7.1 ELECTRIC VS. ICE MINI EXCAVATORS
6.7.2 TOTAL COST OF OWNERSHIP OF ELECTRIC TRACTORS
6.7.3 TOTAL COST OF OWNERSHIP OF ELECTRIC LOADERS
6.8 FUTURE DEVELOPMENTS IN BATTERY TECHNOLOGY
6.8.1 SOLID-STATE BATTERIES
6.8.2 LITHIUM-ION BATTERIES
6.8.3 SODIUM-ION BATTERIES
6.8.4 SWAPPABLE BATTERY TECHNOLOGY
7 REGULATORY LANDSCAPE
7.1 REGIONAL REGULATIONS AND COMPLIANCE
7.1.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS
8 CUSTOMER LANDSCAPE AND BUYER BEHAVIOR
8.1 DECISION-MAKING PROCESS
8.2 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS AND THEIR EVALUATION CRITERIA
8.2.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS
8.2.2 BUYING CRITERIA
8.3 ADOPTION BARRIERS AND INTERNAL CHALLENGES
8.4 UNMET NEEDS OF VARIOUS END-USE INDUSTRIES
8.5 MARKET PROFITABILITY
8.5.1 REVENUE POTENTIAL
8.5.2 COST DYNAMICS
8.5.3 MARGIN OPPORTUNITIES
9 ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY TYPE
9.1 INTRODUCTION
9.2 ELECTRIC EXCAVATORS
9.2.1 EXTENSIVE USE IN CONSTRUCTION AND MINING DUE TO NOISELESS OPERATIONS
9.3 ELECTRIC LOADERS
9.3.1 INCREASED INVESTMENTS BY PROMINENT COMPANIES
9.4 ELECTRIC MOTOR GRADERS
9.4.1 RISING NEED IN US DUE TO STRINGENT EMISSION NORMS
9.5 ELECTRIC DOZERS
9.5.1 HIGH DEMAND FROM ASIA PACIFIC DUE TO STRONG PRESENCE OF CONSTRUCTION AND MINING COMPANIES
9.6 ELECTRIC DUMP TRUCKS
9.6.1 SURGE IN MINING ACTIVITIES
9.7 ELECTRIC LOAD HAUL DUMP LOADERS
9.7.1 FOCUS ON MINIMIZING UNDERGROUND VENTILATION COST
9.8 PRIMARY INSIGHTS
10 ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY BATTERY CAPACITY
10.1 INTRODUCTION
10.2 < 50 KWH
10.2.1 SUITABLE FOR PACKED CONSTRUCTION SITES AND NARROW MINING APPLICATIONS
10.3 50-200 KWH
10.3.1 HIGH DEMAND FOR SMALL AND MID-RANGE CONSTRUCTION EQUIPMENT
10.4 200-500 KWH
10.4.1 ONGOING DEVELOPMENT OF NEWER MODELS
10.5 >500 KWH
10.5.1 UNTAPPED GROWTH POTENTIAL WITH ADVANCES IN BATTERY TECHNOLOGY
10.6 BATTERY CAPACITY OF OEM-LEVEL EQUIPMENT
10.7 PRIMARY INSIGHTS
11 ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY BATTERY CHEMISTRY
11.1 INTRODUCTION
11.2 LITHIUM IRON PHOSPHATE
11.2.1 NEED FOR EFFICIENT ENERGY STORAGE DUE TO RISE IN RENEWABLE ENERGY SOURCES
11.3 LITHIUM NICKEL MANGANESE COBALT OXIDE
11.3.1 HIGHER CONSUMER ACCEPTANCE IN EUROPE AND AMERICAS
11.4 OTHERS
11.4.1 SODIUM-ION BATTERIES
11.4.2 SOLID-STATE BATTERIES
11.5 COST ANALYSIS
11.6 DEVELOPMENTS IN BATTERY CHEMISTRY
11.7 PRIMARY INSIGHTS
12 ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY POWER OUTPUT
12.1 INTRODUCTION
12.2 < 50 HP
12.2.1 LARGE-SCALE ADOPTION IN LIGHT CONSTRUCTION APPLICATIONS
12.3 50-150 HP
12.3.1 INCREASED PRODUCT DEVELOPMENT ACTIVITIES
12.4 150-300 HP
12.4.1 EXPANDING DEVELOPMENTS IN BATTERIES AND CONSTRUCTION EQUIPMENT PRODUCTS
12.5 >300 HP
12.5.1 LIMITED COMMERCIALIZATION DUE TO HIGH BATTERY COSTS
12.6 PRIMARY INSIGHTS
13 ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY PROPULSION
13.1 INTRODUCTION
13.2 BATTERY ELECTRIC
13.2.1 EMPHASIS ON ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY
13.3 HYBRID ELECTRIC
13.3.1 LIMITATIONS ASSOCIATED WITH 100% ELECTRIFICATION
13.4 HYDROGEN ELECTRIC
13.4.1 GROWING ADOPTION OF ENVIRONMENTALLY CONSCIOUS PRACTICES
13.5 PRIMARY INSIGHTS
14 ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY APPLICATION
14.1 INTRODUCTION
14.2 CONSTRUCTION
14.2.1 COMPLIANCE WITH STRINGENT EMISSION AND NOISE REGULATIONS
14.3 MINING
14.3.1 EMERGING TREND OF ELECTRIFICATION
14.4 AGRICULTURE
14.4.1 ELEVATED DEMAND FOR FOOD PRODUCTION
14.5 PRIMARY INSIGHTS
15 ELECTRIC AGRICULTURE EQUIPMENT MARKET, BY TYPE
15.1 INTRODUCTION
15.2 OPERATIONAL DATA
15.3 ELECTRIC SELF-PROPELLED SPRAYERS
15.3.1 PREVENTION OF CROP WITHERING
15.4 ELECTRIC TRACTORS
15.4.1 GOVERNMENT INITIATIVES FOR BOOSTING FOOD PRODUCTIVITY
15.5 PRIMARY INSIGHTS
16 ELECTRIC TRACTOR MARKET, BY BATTERY CAPACITY
16.1 INTRODUCTION
16.2 < 50 KWH
16.2.1 INCREASED PREFERENCE DUE TO ACCESSIBILITY AND LOW COST
16.3 50-100 KWH
16.3.1 LONG-TERM SAVINGS THROUGH REDUCED FUEL AND MAINTENANCE COSTS
16.4 >100 KWH
16.4.1 RIGOROUS DEVELOPMENT OF HIGH-POWERED ELECTRIC TRACTORS BY OEMS
16.5 ELECTRIC TRACTOR MODELS AND BATTERY CAPACITIES
16.6 PRIMARY INSIGHTS
17 ELECTRIC TRACTOR MARKET, BY BATTERY CHEMISTRY
17.1 INTRODUCTION
17.2 LITHIUM IRON PHOSPHATE (LFP)
17.2.1 INCREASED INVESTMENTS BY AGRICULTURAL MACHINERY MANUFACTURERS
17.3 LITHIUM NICKEL MANGANESE COBALT OXIDE (NMC)
17.3.1 HIGHER DENSITY AND FASTER CHARGING CAPABILITIES THAN OTHER CHEMISTRIES
17.4 OTHERS
17.4.1 SODIUM-ION BATTERIES
17.4.2 SOLID-STATE BATTERIES
17.5 PRIMARY INSIGHTS
18 ELECTRIC TRACTOR MARKET, BY PROPULSION
18.1 INTRODUCTION
18.2 BATTERY ELECTRIC
18.2.1 DECLINING COST OF LITHIUM-ION BATTERIES
18.3 HYBRID ELECTRIC
18.3.1 HIGHER POWER OUTPUT THAN BATTERY ELECTRIC TRACTORS
18.4 HYDROGEN
18.4.1 ADVANCEMENTS IN FUEL CELL TECHNOLOGY AND INFRASTRUCTURE
18.5 PRIMARY INSIGHTS
19 ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION
19.1 INTRODUCTION
19.2 ASIA PACIFIC
19.2.1 CHINA
19.2.1.1 National emission standards for mining automation to drive market
19.2.2 INDIA
19.2.2.1 Growing demand for eco-friendly, cost-effective electric construction equipment to drive market
19.2.3 JAPAN
19.2.3.1 Increasing investments in electric construction excavators and other equipment to drive market
19.2.4 SOUTH KOREA
19.2.4.1 Ongoing electrification of loaders for mining to drive market
19.2.5 REST OF ASIA PACIFIC
19.3 EUROPE
19.3.1 GERMANY
19.3.1.1 Stringent government norms to drive market
19.3.2 UK
19.3.2.1 Rising demand for electric construction excavators to drive market
19.3.3 FRANCE
19.3.3.1 Implementation of National Low-Carbon Strategy to drive market
19.3.4 SPAIN
19.3.4.1 Emphasis on reducing carbon emissions from construction machinery to drive market
19.3.5 RUSSIA
19.3.5.1 Government support for domestic EV manufacturing to drive market
19.3.6 ITALY
19.3.6.1 Electrification of construction and mining sectors to drive market
19.3.7 REST OF EUROPE
19.4 AMERICAS
19.4.1 US
19.4.1.1 Presence of major electric construction equipment providers to drive market
19.4.2 CANADA
19.4.2.1 Global dominance in electric construction industry to drive market
19.4.3 MEXICO
19.4.3.1 Ongoing electrification promotion programs to drive market
19.4.4 BRAZIL
19.4.4.1 Incorporation of electric excavators in construction frameworks to regularize mining to drive market
19.4.5 ARGENTINA
19.4.5.1 Commitment to sustainability and emission reductions to drive market
19.5 PRIMARY INSIGHTS
20 COMPETITIVE LANDSCAPE
20.1 OVERVIEW
20.2 KEY PLAYER STRATEGIES/RIGHT TO WIN, JANUARY 2021-JUNE 2026
20.3 REVENUE ANALYSIS, 2021-2025
20.4 MARKET SHARE ANALYSIS, 2025
20.5 COMPANY VALUATION
20.6 FINANCIAL METRICS
20.7 BRAND/PRODUCT COMPARISON
20.8 COMPANY EVALUATION MATRIX: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MANUFACTURERS, 2025
20.8.1 STARS
20.8.2 EMERGING LEADERS
20.8.3 PERVASIVE PLAYERS
20.8.4 PARTICIPANTS
20.8.5 COMPANY FOOTPRINT
20.8.5.1 Company footprint
20.8.5.2 Region footprint
20.8.5.3 Type footprint
20.8.5.4 Application footprint
20.9 COMPANY EVALUATION MATRIX: ELECTRIC EXCAVATOR MANUFACTURERS, 2025
20.9.1 STARS
20.9.2 EMERGING LEADERS
20.9.3 PERVASIVE PLAYERS
20.9.4 PARTICIPANTS
20.9.5 COMPANY FOOTPRINT
20.9.5.1 Company footprint
20.9.5.2 Region footprint
20.9.5.3 Propulsion footprint
20.9.5.4 Battery chemistry footprint
20.10 COMPETITIVE SCENARIO
20.10.1 PRODUCT LAUNCHES/DEVELOPMENTS
20.10.2 DEALS
20.10.3 EXPANSIONS
20.10.4 OTHER DEVELOPMENTS
21 COMPANY PROFILES
21.1 KEY PLAYERS
21.1.1 HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD.
21.1.1.1 Business overview
21.1.1.2 Products offered
21.1.1.3 Recent developments
21.1.1.3.1 Product launches/developments
21.1.1.3.2 Deals
21.1.1.3.3 Expansions
21.1.1.3.4 Other developments
21.1.1.4 The Analyst's View
21.1.1.4.1 Key strengths
21.1.1.4.2 Strategic choices
21.1.1.4.3 Weaknesses and competitive threats
21.1.2 CATERPILLAR INC.
21.1.2.1 Business overview
21.1.2.2 Products offered
21.1.2.3 Recent developments
21.1.2.3.1 Product launches/developments
21.1.2.3.2 Deals
21.1.2.3.3 Expansions
21.1.2.3.4 Other developments
21.1.2.4 The Analyst's View
21.1.2.4.1 Key strengths
21.1.2.4.2 Strategic choices
21.1.2.4.3 Weaknesses and competitive threats
21.1.3 KOMATSU LTD.
21.1.3.1 Business overview
21.1.3.2 Products offered
21.1.3.3 Recent developments
21.1.3.3.1 Product launches/developments
21.1.3.3.2 Deals
21.1.3.3.3 Others
21.1.3.4 The Analyst's View
21.1.3.4.1 Key strengths
21.1.3.4.2 Strategic choices
21.1.3.4.3 Weaknesses and competitive threats
21.1.4 VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT
21.1.4.1 Business overview
21.1.4.2 Products offered
21.1.4.3 Recent developments
21.1.4.3.1 Product launches/developments
21.1.4.3.2 Deals
21.1.4.3.3 Expansions
21.1.4.3.4 Other developments
21.1.4.4 The Analyst's View
21.1.4.4.1 Key strengths
21.1.4.4.2 Strategic choices
21.1.4.4.3 Weaknesses and competitive threats
21.1.5 SANY HEAVY INDUSTRIES CO., LTD.
21.1.5.1 Business overview
21.1.5.2 Products offered
21.1.5.3 Recent developments
21.1.5.3.1 Product launches/developments
21.1.5.3.2 Expansions
21.1.5.3.3 Other developments
21.1.5.4 The Analyst's View
21.1.5.4.1 Key strengths
21.1.5.4.2 Strategic choices
21.1.5.4.3 Weaknesses and competitive threats
21.1.6 JCB
21.1.6.1 Business overview
21.1.6.2 Products offered
21.1.6.3 Recent developments
21.1.6.3.1 Product launches/developments
21.1.6.3.2 Deals
21.1.6.3.3 Expansions
21.1.6.3.4 Other developments
21.1.7 DEERE & COMPANY
21.1.7.1 Business overview
21.1.7.2 Products offered
21.1.7.3 Recent developments
21.1.7.3.1 Product launches/developments
21.1.7.3.2 Deals
21.1.7.3.3 Expansions
21.1.7.3.4 Other developments
21.1.8 SANDVIK AB
21.1.8.1 Business overview
21.1.8.2 Products offered
21.1.8.3 Recent developments
21.1.8.3.1 Product launches/developments
21.1.8.3.2 Deals
21.1.8.3.3 Expansions
21.1.8.3.4 Other developments
21.1.9 EPIROC AB
21.1.9.1 Business overview
21.1.9.2 Products offered
21.1.9.3 Recent developments
21.1.9.3.1 Product launches/developments
21.1.9.3.2 Deals
21.1.9.3.3 Other developments
21.1.10 LIEBHERR
21.1.10.1 Business overview
21.1.10.2 Products offered
21.1.10.3 Recent developments
21.1.10.3.1 Product launches/developments
21.1.10.3.2 Deals
21.1.10.3.3 Expansions
21.1.10.3.4 Other developments
21.1.11 DOOSAN BOBCAT
21.1.11.1 Business overview
21.1.11.2 Products offered
21.1.11.3 Recent developments
21.1.11.3.1 Product launches/developments
21.1.11.3.2 Deals
21.1.11.3.3 Other developments
21.2 OTHER PLAYERS
21.2.1 SOLETRAC INC.
21.2.2 FENDT
21.2.3 HUSQVARNA AB
21.2.4 XUZHOU CONSTRUCTION MACHINERY GROUP CO., LTD.
21.2.5 KUBOTA CORPORATION
21.2.6 KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY EUROPE BV
21.2.7 BHARAT EARTH MOVERS LIMITED
21.2.8 CNH INDUSTRIAL NV
21.2.9 WACKER NEUSON SE
21.2.10 TAKEUCHI GLOBAL
21.2.11 HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO., LTD.
21.2.12 LIUGONG MACHINERY CO., LTD.
22 RESEARCH METHODOLOGY
22.1 RESEARCH DATA
22.1.1 SECONDARY DATA
22.1.1.1 Secondary sources
22.1.1.2 Key data from secondary sources
22.1.2 PRIMARY DATA
22.1.2.1 Sampling techniques and data collection methods
22.1.2.2 List of primary participants
22.1.2.3 Breakdown of primary interviews
22.2 MARKET SIZE ESTIMATION
22.2.1 BOTTOM-UP APPROACH
22.2.2 TOP-DOWN APPROACH
22.3 DATA TRIANGULATION
22.4 RESEARCH ASSUMPTIONS AND RISK ASSESSMENT
22.5 RESEARCH LIMITATIONS
23 APPENDIX
23.1 INSIGHTS FROM INDUSTRY EXPERTS
23.2 DISCUSSION GUIDE
23.3 KNOWLEDGESTORE: THE SUBSCRIPTION PORTAL
23.4 CUSTOMIZATION OPTIONS
23.4.1 ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY APPLICATION
23.4.1.1 Construction
23.4.1.2 Mining
23.4.1.3 Agriculture
23.4.2 ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY PROPULSION
23.4.2.1 Electric
23.4.2.2 Hybrid
23.4.2.3 Hydrogen
23.4.3 ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY BATTERY CAPACITY AND BATTERY CHEMISTRY
23.4.3.1 < 50 kWh
23.4.3.2 50-200 kWh
23.4.3.3 200-500 kWh
23.4.3.4 >500 kWh
23.4.3.5 Lithium Iron Phosphate
23.4.3.6 Lithium Nickel Manganese Cobalt Oxide
23.4.3.7 Other Battery Chemistries
23.4.4 ELECTRIC MINING MACHINERY MARKET, BY BATTERY CAPACITY AND CHEMISTRY
23.4.4.1 < 50 kWh
23.4.4.2 50-200 kWh
23.4.4.3 200-500 kWh
23.4.4.4 >500 kWh
23.4.4.5 Lithium Iron Phosphate
23.4.4.6 Lithium Nickel Manganese Cobalt Oxide
23.4.4.7 Others
23.4.5 ELECTRIC AGRICULTURE EQUIPMENT MARKET, BY BATTERY CAPACITY AND CHEMISTRY
23.4.5.1 < 50 kWh
23.4.5.2 50-200 kWh
23.4.5.3 200-500 kWh
23.4.5.4 >500 kWh
23.4.5.5 Lithium Iron Phosphate
23.4.5.6 Lithium Nickel Manganese Cobalt Oxide
23.4.5.7 Others
23.4.6 ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET FOR ADDITIONAL COUNTRIES
23.4.6.1 Australia
23.4.6.2 Scandinavian Countries
23.4.7 DETAILED ANALYSIS AND PROFILING OF UP TO 5 ADDITIONAL MARKET PLAYERS
23.5 RELATED REPORTS
23.6 AUTHOR DETAILS
LIST OF TABLES [395]
LIST OF FIGURES [77]
Companies Featured
- HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD. CATERPILLAR INC. KOMATSU LTD. VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT SANY HEAVY INDUSTRIES CO., LTD. JCB DEERE & COMPANY SANDVIK AB EPIROC AB LIEBHERR DOOSAN BOBCAT SOLETRAC INC. FENDT HUSQVARNA AB XUZHOU CONSTRUCTION MACHINERY GROUP CO., LTD. KUBOTA CORPORATION KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY EUROPE BV BHARAT EARTH MOVERS LIMITED CNH INDUSTRIAL NV WACKER NEUSON SE TAKEUCHI GLOBAL HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO., LTD. LIUGONG MACHINERY CO., LTD.
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