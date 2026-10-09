Dental Bone Graft Substitutes Market - Global Forecast To 2031 Implant Demand And Biomaterial Innovation Drive Growth To USD 2.04 Billion At A 6.5% CAGR
|Report Attribute
|Details
|No. of Pages
|268
|Forecast Period
|2026 - 2031
|Estimated Market Value (USD) in 2026
|$1.4 Billion
|Forecasted Market Value (USD) by 2031
|$2.04 Billion
|Compound Annual Growth Rate
|6.5%
|Regions Covered
|Global
Key Topics Covered:
1 INTRODUCTION
1.1 STUDY OBJECTIVES
1.2 MARKET DEFINITION
1.3 STUDY SCOPE
1.3.1 MARKET SEGMENTATION
1.3.2 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS
1.3.3 YEARS CONSIDERED
1.3.4 CURRENCY CONSIDERED
1.4 KEY STAKEHOLDERS
1.5 SUMMARY OF CHANGES
2 EXECUTIVE SUMMARY
2.1 KEY MARKET PARTICIPANTS: SHARE INSIGHTS AND MARKET DEVELOPMENTS
2.2 DISRUPTIVE TRENDS SHAPING MARKET
2.3 HIGH-GROWTH SEGMENTS & EMERGING FRONTIERS
2.4 SNAPSHOT: GLOBAL MARKET SIZE, GROWTH RATE, AND FORECAST
3 PREMIUM INSIGHTS
3.1 DENTAL BONE GRAFT SUBSTITUTES MARKET OVERVIEW
3.2 ASIA PACIFIC: DENTAL BONE GRAFT SUBSTITUTES MARKET, BY TYPE AND COUNTRY, (2025)
3.3 DENTAL BONE GRAFT SUBSTITUTES MARKET: GEOGRAPHIC GROWTH OPPORTUNITIES
3.4 DENTAL BONE GRAFT SUBSTITUTES MARKET, REGIONAL MIX, 2024-2031
3.5 DENTAL BONE GRAFT SUBSTITUTES MARKET: EMERGING VS. DEVELOPED MARKETS
4 MARKET OVERVIEW
4.1 INTRODUCTION
4.2 MARKET DYNAMICS
4.2.1 DRIVERS
4.2.1.1 Growth of dental tourism in emerging countries
4.2.1.2 Increasing disposable income in developing countries
4.2.1.3 Rising cases of dental caries and subsequent increase in tooth repair procedures
4.2.1.4 Changing demographics
4.2.2 RESTRAINTS
4.2.2.1 Lack of proper reimbursement scenario
4.2.2.2 Stringent regulations pertaining to medical devices used in dentistry
4.2.2.3 Dearth of trained dental practitioners
4.2.3 OPPORTUNITIES
4.2.3.1 Increasing demand from customers and rising inclination toward cosmetic dentistry
4.2.3.2 Consolidation of dental practices and rising DSO activity
4.2.3.3 Growing demand for bone graft substitutes from emerging markets
4.2.4 CHALLENGES
4.2.4.1 Pricing pressure faced by prominent market players
4.3 UNMET NEEDS AND WHITE SPACES
4.3.1 UNMET NEEDS
4.3.2 WHITE SPACE OPPORTUNITIES
4.4 INTERCONNECTED MARKETS AND CROSS-SECTOR OPPORTUNITIES
4.4.1 INTERCONNECTED MARKETS
4.4.2 CROSS-SECTOR OPPORTUNITIES
4.5 STRATEGIC MOVES BY TIER- 1/2/3 PLAYERS
5 INDUSTRY TRENDS
5.1 PORTER'S FIVE FORCES ANALYSIS
5.1.1 THREAT OF NEW ENTRANTS
5.1.2 THREAT OF SUBSTITUTES
5.1.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS
5.1.4 BARGAINING POWER OF BUYERS
5.1.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY
5.2 MACROECONOMIC OUTLOOK
5.2.1 INTRODUCTION
5.2.2 GDP TRENDS AND FORECAST
5.2.3 TRENDS IN DENTAL BONE GRAFT SUBSTITUTES MARKET
5.3 VALUE CHAIN ANALYSIS
5.4 SUPPLY CHAIN ANALYSIS
5.5 ECOSYSTEM ANALYSIS
5.6 PRICING ANALYSIS
5.6.1 AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY KEY PLAYER, 2023-2025
5.6.2 AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY REGION, 2023-2025
5.7 TRADE ANALYSIS
5.7.1 IMPORT DATA FOR HS CODE 3006
5.7.2 EXPORT DATA FOR HS CODE 3006
5.8 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2026-2027
5.9 CASE STUDY ANALYSIS
5.9.1 CASE STUDY 1: SINUS FLOOR ELEVATION AND RIDGE AUGMENTATION USING GEISTLICH BIO-OSS
5.9.2 CASE STUDY 2: RIDGE PRESERVATION AND BONE REGENERATION USING NOVABONE DENTAL PUTTY
5.10 INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO
5.11 IMPACT OF US TARIFFS - DENTAL BONE GRAFT SUBSTITUTES MARKET
5.11.1 INTRODUCTION
5.11.2 KEY TARIFF RATES
5.11.3 PRICE IMPACT ANALYSIS
5.11.4 IMPACT ON COUNTRIES/REGIONS
5.11.4.1 US
5.11.4.2 Europe
5.11.4.3 Asia Pacific
5.11.5 IMPACT ON END-USER INDUSTRIES
6 TECHNOLOGICAL ADVANCEMENTS, AI-DRIVEN IMPACT, PATENTS, INNOVATIONS, AND FUTURE APPLICATIONS
6.1 KEY EMERGING TECHNOLOGIES
6.1.1 GROWTH FACTOR-ENHANCED BONE GRAFTS
6.1.2 SYNTHETIC BIOMIMETIC BONE GRAFT MATERIALS
6.1.3 GUIDED BONE REGENERATION TECHNOLOGY
6.2 COMPLEMENTARY TECHNOLOGIES
6.2.1 BARRIER MEMBRANE TECHNOLOGY
6.2.2 TITANIUM MESH TECHNOLOGY
6.3 ADJACENT TECHNOLOGIES
6.3.1 COMPUTER-GUIDED IMPLANT PLANNING SOFTWARE
6.3.2 CONE-BEAM COMPUTED TOMOGRAPHY
6.4 TECHNOLOGY/PRODUCT ROADMAP
6.4.1 SHORT-TERM | RECENT TECHNOLOGIES| FOUNDATION & EARLY COMMERCIALIZATION
6.4.2 MID-TERM (2027-2030) | EXPANSION & STANDARDIZATION
6.4.3 LONG-TERM (2030-2035+) | MASS COMMERCIALIZATION & DISRUPTION
6.5 PATENT ANALYSIS
6.5.1 PATENT PUBLICATION TRENDS
6.5.2 JURISDICTION ANALYSIS
6.6 IMPACT OF AI/GEN AI ON DENTAL BONE GRAFT SUBSTITUTES MARKET
6.6.1 TOP USE CASES AND MARKET POTENTIAL
6.6.2 INTERCONNECTED ADJACENT ECOSYSTEMS AND IMPACT ON MARKET PLAYERS
6.6.3 CLIENTS' READINESS TO ADOPT GENERATIVE AI IN DENTAL BONE GRAFT SUBSTITUTES MARKET
6.7 SUCCESS STORIES AND REAL-WORLD APPLICATIONS
6.7.1 INSTITUT STRAUMANN/BOTISS: CAD/CAM CUSTOMIZED BONE BLOCK FOR RIDGE AUGMENTATION
6.7.2 DENTSPLY SIRONA: AI-POWERED DIGITAL WORKFLOW WITH SYMBIOS REGENERATIVE PORTFOLIO
7 REGULATORY LANDSCAPE
7.1 REGIONAL REGULATIONS AND COMPLIANCE
7.1.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS
7.1.2 INDUSTRY STANDARDS
7.1.2.1 North America
7.1.2.1.1 US
7.1.2.1.2 Canada
7.1.2.2 Europe
7.1.2.3 Asia Pacific
7.1.2.3.1 China
7.1.2.3.2 Japan
7.1.2.4 Latin America
7.1.2.4.1 Brazil
7.1.2.4.2 Mexico
7.1.2.5 Middle East
7.1.2.6 Africa
7.2 CERTIFICATIONS, LABELING, AND ECO-STANDARDS
8 CUSTOMER LANDSCAPE & BUYER BEHAVIOR
8.1 DECISION-MAKING PROCESS
8.2 KEY STAKEHOLDERS INVOLVED IN BUYING PROCESS AND THEIR EVALUATION CRITERIA
8.2.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS
8.2.2 BUYING CRITERIA
8.3 ADOPTION BARRIERS & INTERNAL CHALLENGES
8.4 UNMET NEEDS FROM VARIOUS END-USE INDUSTRIES
9 DENTAL BONE GRAFT SUBSTITUTES MARKET, BY TYPE
9.1 INTRODUCTION
9.2 SYNTHETIC BONE GRAFTS
9.2.1 INCREASING TECHNOLOGICAL ADVANCEMENTS TO DRIVE ADOPTION OF SYNTHETIC BONE GRAFTS
9.3 XENOGRAFTS
9.3.1 RISING ADOPTION OF ADVANCED XENOGRAFT MATERIALS SUPPORTED BY TECHNOLOGICAL IMPROVEMENTS TO DRIVE MARKET
9.4 ALLOGRAFTS
9.4.1 GROWING PREFERENCE FOR ALLOGRAFTS DUE TO REDUCED SURGICAL BURDEN
9.4.2 DEMINERALIZED BONE MATRIX
9.4.2.1 Demineralized bone possesses more osteoinductive properties
9.4.3 OTHER ALLOGRAFTS
9.5 OTHER DENTAL BONE GRAFT SUBSTITUTES
10 DENTAL BONE GRAFT SUBSTITUTES MARKET, BY APPLICATION
10.1 INTRODUCTION
10.2 SOCKET PRESERVATION
10.2.1 SOCKET PRESERVATION REDUCES BONE LOSS AFTER TOOTH EXTRACTION
10.3 RIDGE AUGMENTATION
10.3.1 RIDGE AUGMENTATION RECREATES NATURAL CONTOUR OF GUMS AND JAW
10.4 PERIODONTAL DEFECT REGENERATION
10.4.1 CHANGES IN LIFESTYLE AND EATING HABITS TO LEAD TO USE OF DENTAL BONE GRAFT SUBSTITUTES FOR PERIODONTAL DEFECT REGENERATION
10.5 IMPLANT BONE REGENERATION
10.5.1 UTILIZATION OF GUIDED BONE REGENERATION MEMBRANES FACILITATES HEALING OF GRAFTED MATERIAL
10.6 SINUS LIFT
10.6.1 SINUS AUGMENTATION RAISES SINUS FLOOR AND DEVELOPS BONE FOR PLACEMENT OF DENTAL IMPLANTS
11 DENTAL BONE GRAFT SUBSTITUTES MARKET, BY MECHANISM
11.1 INTRODUCTION
11.2 OSTEOCONDUCTION
11.2.1 OSTEOCONDUCTION SERVES AS A SCAFFOLD FOR BONE CELLS TO ATTACH, MIGRATE, GROW, AND DIVIDE
11.3 OSTEOINDUCTION
11.3.1 OSTEOINDUCTION FACILITATES BONE HEALING PROCESS
11.4 OSTEOPROMOTION
11.4.1 OSTEOPROMOTION INVOLVES ENHANCEMENT OF OSTEOINDUCTION WITHOUT POSSESSION OF OSTEOINDUCTIVE PROPERTIES
11.5 OSTEOGENESIS
11.5.1 OSTEOGENESIS PLAYS CRUCIAL ROLE IN FACILITATING SUCCESSFUL BONE REGENERATION AND REPAIR
12 DENTAL BONE GRAFT SUBSTITUTES MARKET, BY END USER
12.1 INTRODUCTION
12.2 DENTAL HOSPITALS
12.2.1 INCREASING NUMBER OF COSMETIC DENTISTRY PROCEDURES ACROSS DENTAL HOSPITALS TO DRIVE MARKET GROWTH
12.3 DENTAL CLINICS
12.3.1 EASY ACCESS AND AVAILABILITY OF HIGH-QUALITY SERVICES TO DRIVE MARKET GROWTH
12.4 OTHER END USERS
13 DENTAL BONE GRAFT SUBSTITUTES MARKET, BY REGION
13.1 INTRODUCTION
13.2 NORTH AMERICA
13.2.1 MACROECONOMIC OUTLOOK FOR NORTH AMERICA
13.2.2 US
13.2.2.1 Increasing patient awareness about advantages of dental bone graft substitutes over traditional treatments to boost growth
13.2.3 CANADA
13.2.3.1 Rising geriatric population to propel market expansion
13.3 EUROPE
13.3.1 MACROECONOMIC OUTLOOK FOR EUROPE
13.3.2 GERMANY
13.3.2.1 Country's robust health insurance system to drive popularity of dental bone graft substitutes
13.3.3 UK
13.3.3.1 Preference for costly procedures due to the availability of reimbursement facilities to lead to potential growth
13.3.4 FRANCE
13.3.4.1 Rising awareness among people regarding benefits of dental bone graft substitutes and presence of major players to drive growth
13.3.5 ITALY
13.3.5.1 Intensive R&D and use of sophisticated materials to manufacture advanced products to propel market
13.3.6 SPAIN
13.3.6.1 Government initiatives to provide dental cover to people to boost market
13.3.7 REST OF EUROPE
13.4 ASIA PACIFIC
13.4.1 MACROECONOMIC OUTLOOK FOR ASIA PACIFIC
13.4.2 JAPAN
13.4.2.1 Increasing awareness, availability of reimbursement, and growing income levels to offer growth opportunities for market players
13.4.3 CHINA
13.4.3.1 Growing geriatric population, economic boom, and increasing per capita income to propel growth
13.4.4 INDIA
13.4.4.1 Diverse, lucrative opportunities offered to dental product and service providers to ensure adequate market progress
13.4.5 AUSTRALIA
13.4.5.1 Popularity of xenograft and allograft to open new opportunities for growth of market players
13.4.6 SOUTH KOREA
13.4.6.1 Rising geriatric population and medical tourism to drive market
13.4.7 REST OF ASIA PACIFIC
13.5 LATIN AMERICA
13.5.1 MACROECONOMIC OUTLOOK FOR LATIN AMERICA
13.5.2 BRAZIL
13.5.2.1 Improving healthcare infrastructure and rising investments by leading players to spur demand
13.5.3 MEXICO
13.5.3.1 Rising medical tourism to support market growth
13.5.4 ARGENTINA
13.5.4.1 Growing demand for personalized dentistry to spur market demand
13.5.5 REST OF LATIN AMERICA
13.6 MIDDLE EAST & AFRICA
13.6.1 GROWING INVESTMENTS IN DIGITAL HEALTHCARE INDUSTRY TO BOOST DEMAND FOR DENTAL BONE GRAFT SUBSTITUTES
13.6.2 MACROECONOMIC OUTLOOK FOR MIDDLE EAST & AFRICA
13.7 GCC COUNTRIES
13.7.1 INCREASING DEMAND FOR HEALTH SERVICES DUE TO POPULATION GROWTH TO DRIVE MARKET FOR DENTAL BONE GRAFT SUBSTITUTES
13.7.2 MACROECONOMIC OUTLOOK FOR GCC COUNTRIES
14 COMPETITIVE LANDSCAPE
14.1 INTRODUCTION
14.2 KEY PLAYER STRATEGIES/RIGHT TO WIN
14.2.1 OVERVIEW OF STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS IN DENTAL BONE GRAFT SUBSTITUTES MARKET
14.3 REVENUE ANALYSIS
14.4 MARKET SHARE ANALYSIS (2025)
14.5 COMPANY VALUATION AND FINANCIAL METRICS
14.5.1 COMPANY VALUATION
14.5.2 FINANCIAL METRICS
14.6 BRAND/PRODUCT COMPARISON
14.7 COMPANY EVALUATION MATRIX: KEY PLAYERS, 2025
14.7.1 STARS
14.7.2 EMERGING LEADERS
14.7.3 PERVASIVE PLAYERS
14.7.4 PARTICIPANTS
14.7.5 COMPANY FOOTPRINT (KEY PLAYERS), 2025
14.7.5.1 Company footprint
14.7.5.2 Region footprint
14.7.5.3 Type footprint
14.7.5.4 APPLICATION Footprint
14.7.5.5 Mechanism Footprint
14.7.5.6 End-user footprint
14.8 COMPANY EVALUATION MATRIX: STARTUPS/SMES (2025)
14.8.1 PROGRESSIVE COMPANIES
14.8.2 RESPONSIVE COMPANIES
14.8.3 DYNAMIC COMPANIES
14.8.4 STARTING BLOCKS
14.8.5 COMPETITIVE BENCHMARKING: STARTUPS/SMES, 2025
14.8.5.1 Detailed list of key startups/SMEs
14.8.5.2 Competitive benchmarking of startups/SMEs
14.9 R&D EXPENDITURE OF KEY PLAYERS (DENTAL BONE GRAFT SUBSTITUTES MARKET)
14.10 COMPETITIVE SCENARIO
14.10.1 PRODUCT LAUNCHES AND APPROVALS
14.10.2 DEALS
14.10.3 EXPANSIONS
14.10.4 OTHER DEVELOPMENTS
15 COMPANY PROFILES
15.1 KEY PLAYERS
15.1.1 DENTSPLY SIRONA INC.
15.1.1.1 Business overview
15.1.1.2 Products offered
15.1.1.3 Recent developments
15.1.1.3.1 Product launches and approvals
15.1.1.3.2 Deals
15.1.1.4 The Analyst's View
15.1.1.4.1 Right to win
15.1.1.4.2 Strategic choices
15.1.1.4.3 Weaknesses and competitive threats
15.1.2 ENVISTA
15.1.2.1 Business overview
15.1.2.2 Products offered
15.1.2.3 Recent developments
15.1.2.3.1 Deals
15.1.2.3.2 Expansions
15.1.2.4 The Analyst's View
15.1.2.4.1 Right to win
15.1.2.4.2 Strategic choices
15.1.2.4.3 Weaknesses and competitive threats
15.1.3 INSTITUT STRAUMANN AG
15.1.3.1 Business overview
15.1.3.2 Products offered
15.1.3.3 Recent developments
15.1.3.3.1 Deals
15.1.3.3.2 Expansions
15.1.3.4 The Analyst's View
15.1.3.4.1 Right to win
15.1.3.4.2 Strategic choices
15.1.3.4.3 Weaknesses and competitive threats
15.1.4 ADVANCED MEDICAL SOLUTIONS GROUP PLC
15.1.4.1 Business overview
15.1.4.2 Products offered
15.1.4.3 Recent developments
15.1.4.3.1 Deals
15.1.5 ZIMVIE INC.
15.1.5.1 Business overview
15.1.5.2 Products offered
15.1.5.3 Recent developments
15.1.5.3.1 Product launches and approvals
15.1.5.3.2 Deals
15.1.6 HENRY SCHEIN, INC.
15.1.6.1 Business overview
15.1.6.2 Products offered
15.1.6.3 Recent developments
15.1.6.3.1 Deals
15.1.6.3.2 Expansions
15.1.6.4 The Analyst's View
15.1.6.4.1 Right to win
15.1.6.4.2 Strategic choices
15.1.6.4.3 Weaknesses and competitive threats
15.1.7 EVERGEN (FORMERLY RTI SURGICAL)
15.1.7.1 Business overview
15.1.7.2 Products offered
15.1.7.3 Recent developments
15.1.7.3.1 Deals
15.1.7.3.2 Other developments
15.1.8 LIFENET HEALTH
15.1.8.1 Business overview
15.1.8.2 Products offered
15.1.8.3 Recent developments
15.1.8.3.1 Product launches and approvals
15.1.8.3.2 Deals
15.1.9 NOVABONE
15.1.9.1 Business overview
15.1.9.2 Products offered
15.1.9.3 Recent developments
15.1.9.3.1 Product launches and approvals
15.1.9.3.2 Deals
15.1.10 GEISTLICH PHARMA AG
15.1.10.1 Business overview
15.1.10.2 Products offered
15.1.10.3 Recent developments
15.1.10.3.1 Deals
15.1.10.3.2 Other developments
15.2 OTHER PLAYERS
15.2.1 BOTISS BIOMATERIALS GMBH
15.2.2 REGENITY
15.2.3 OSTEOGENIC BIOMEDICAL
15.2.4 HANNOX INTERNATIONAL CORP
15.2.5 KEYSTONE DENTAL GROUP
15.2.6 YOUNG INNOVATIONS INC
15.2.7 BEGO GMBH &CO.KG
15.2.8 TISSUE REGENIX GROUP
15.2.9 DENTIUM CO., LTD
15.2.10 MEDBONE
15.2.11 PURGO BIOLOGICS INC
15.2.12 REGEDENT AG
15.2.13 TECNOSS DENTAL SRL
15.2.14 SIGMAGRAFT BIOMATERIALS
15.2.15 CITAGENIX
16 RESEARCH METHODOLOGY
16.1 RESEARCH DATA
16.1.1 SECONDARY DATA
16.1.1.1 Key data from secondary sources
16.1.2 PRIMARY DATA
16.1.2.1 Key data from primary sources
16.1.2.2 Key industry insights
16.2 MARKET SIZE ESTIMATION
16.3 MARKET BREAKDOWN AND DATA TRIANGULATION
16.4 MARKET SHARE ESTIMATION
16.5 RESEARCH ASSUMPTIONS
16.6 RESEARCH LIMITATIONS
16.6.1 SCOPE-RELATED LIMITATIONS
16.6.2 METHODOLOGY-RELATED LIMITATIONS
16.7 RISK ASSESSMENT
17 APPENDIX
17.1 DISCUSSION GUIDE
17.2 KNOWLEDGESTORE: THE SUBSCRIPTION PORTAL
17.3 CUSTOMIZATION OPTIONS
17.4 RELATED REPORTS
17.5 AUTHOR DETAILS
LIST OF TABLES [226]
LIST OF FIGURES [53]
Companies Featured
- DENTSPLY SIRONA INC. ENVISTA INSTITUT STRAUMANN AG ADVANCED MEDICAL SOLUTIONS GROUP PLC ZIMVIE INC. HENRY SCHEIN, INC. EVERGEN (FORMERLY RTI SURGICAL) LIFENET HEALTH NOVABONE GEISTLICH PHARMA AG BOTISS BIOMATERIALS GMBH REGENITY OSTEOGENIC BIOMEDICAL HANNOX INTERNATIONAL CORP KEYSTONE DENTAL GROUP YOUNG INNOVATIONS INC BEGO GMBH &CO.KG TISSUE REGENIX GROUP DENTIUM CO., LTD MEDBONE PURGO BIOLOGICS INC REGEDENT AG TECNOSS DENTAL SRL SIGMAGRAFT BIOMATERIALS CITAGENIX
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