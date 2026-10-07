Desert Vipers Face MI Emirates In ILT20 Season 5 Opener
The opening match will kick off at 6:30 pm at the Dubai International Stadium.Recommended For You
In the second match of the season, Sharjah Warriorz will take on Season 1 winners Gulf Giants at Sharjah Cricket Stadium on November 22, Sunday.
The second game of Super Sunday will see Dubai Capitals face Abu Dhabi Knight Riders at Dubai International Stadium.
The Zayed Cricket Stadium in Abu Dhabi will host its first match on November 26, with the Knight Riders taking on MI Emirates.
The six teams will play 10 matches each in the round-robin format, from which the top four will advance to the playoffs.
The Dubai International Stadium will host the final match on Sunday, December 20.
The state-of-the-art stadium in Dubai will host 15 matches overall, while Zayed Cricket Stadium will stage 11 matches.
The iconic Sharjah Cricket Stadium will host eight matches.
The fifth edition of the UAE's IPL-style T20 league will see some of the biggest stars, including Moeen Ali, Finn Allen (Abu Dhabi Knight Riders), Babar Azam, Shimron Hetmyer, Naseem Shah (Desert Vipers), Faf du Plessis, Marcus Stoinis, Mustafizur Rahman (Dubai Capitals), Heinrich Klaasen, Liam Livingstone, David Miller (Gulf Giants), Rashid Khan, Nicholas Pooran and Fazalhaq Farooqi (MI Emirates), and Mohammad Nabi, Sikandar Raza and Adil Rashid (Sharjah Warriorz).
DP World International League T20 Season 5 – Tournament schedule
Saturday, 21 November – Desert Vipers vs MI Emirates – 6:30pm, Dubai
Sunday, 22 November – Sharjah Warriorz vs Gulf Giants – 2:00pm, Sharjah
Sunday, 22 November – Dubai Capitals vs Abu Dhabi Knight Riders – 6:30pm, Dubai
Monday, 23 November – Sharjah Warriorz vs Desert Vipers – 6:30pm, Sharjah
Tuesday, 24 November – Gulf Giants vs MI Emirates – 6:30pm, Dubai
Wednesday, 25 November – Dubai Capitals vs Desert Vipers – 6:30pm, Dubai
Thursday, 26 November – Abu Dhabi Knight Riders vs MI Emirates – 6:30pm, Abu Dhabi
Friday, 27 November – Sharjah Warriorz vs Dubai Capitals – 6:30pm, Sharjah
Saturday, 28 November – MI Emirates vs Desert Vipers – 2:00pm, Abu Dhabi
Saturday, 28 November – Gulf Giants vs Dubai Capitals – 6:30pm, Dubai
Sunday, 29 November – Abu Dhabi Knight Riders vs Sharjah Warriorz – 2:00pm, Abu Dhabi
Sunday, 29 November – Desert Vipers vs Gulf Giants – 6:30pm, Dubai
Monday, 30 November – MI Emirates vs Abu Dhabi Knight Riders – 6:30pm, Abu Dhabi
Tuesday, 1 December – Gulf Giants vs Sharjah Warriorz – 6:30pm, Sharjah
Wednesday, 2 December – Abu Dhabi Knight Riders vs Desert Vipers – 2:00pm, Abu Dhabi
Wednesday, 2 December – Dubai Capitals vs MI Emirates – 6:30pm, Dubai
Thursday, 3 December – Gulf Giants vs Abu Dhabi Knight Riders – 6:30pm, Dubai
Friday, 4 December – Desert Vipers vs Sharjah Warriorz – 6:30pm, Sharjah
Saturday, 5 December – Abu Dhabi Knight Riders vs Gulf Giants – 6:30pm, Abu Dhabi
Sunday, 6 December – MI Emirates vs Sharjah Warriorz – 2:00pm, Abu Dhabi
Sunday, 6 December – Desert Vipers vs Dubai Capitals – 6:30pm, Dubai
Monday, 7 December – MI Emirates vs Gulf Giants – 6:30pm, Abu Dhabi
Tuesday, 8 December – Dubai Capitals vs Sharjah Warriorz – 6:30pm, Dubai
Wednesday, 9 December – Sharjah Warriorz vs Abu Dhabi Knight Riders – 6:30pm, Sharjah
Thursday, 10 December – Dubai Capitals vs Gulf Giants – 6:30pm, Dubai
Friday, 11 December – Sharjah Warriorz vs MI Emirates – 6:30pm, Sharjah
Saturday, 12 December – Desert Vipers vs Abu Dhabi Knight Riders – 6:30pm, Dubai
Sunday, 13 December – MI Emirates vs Dubai Capitals – 2:00pm, Abu Dhabi
Sunday, 13 December – Gulf Giants vs Desert Vipers – 6:30pm, Dubai
Monday, 14 December – Abu Dhabi Knight Riders vs Dubai Capitals – 6:30pm, Abu Dhabi
Wednesday, 16 December – Qualifier 1: Seed 1 vs Seed 2 – 6:30pm, Abu Dhabi
Thursday, 17 December – Eliminator: Seed 3 vs Seed 4 – 6:30pm, Dubai
Friday, 18 December – Qualifier 2: Loser of Q1 vs Winner of Eliminator – 6:30pm, Sharjah
Sunday, 20 December – Final: Winner of Q1 vs Winner of Q2 – 6:30pm, DubaiALSO READ
- Babar, Farooqi and legends light up star-studded ILT20 auction Babar Azam to play for Desert Vipers in UAE's ILT20
Legal Disclaimer:
MENAFN provides the information “as is” without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the provider above.
CommentsNo comment