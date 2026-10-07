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Desert Vipers Face MI Emirates In ILT20 Season 5 Opener

Desert Vipers Face MI Emirates In ILT20 Season 5 Opener


2026-10-07 02:59:23
(MENAFN- Khaleej Times) The fifth edition of the ILT20 will get under way on November 21 with the defending champions Desert Vipers taking on former winners MI Emirates, the organisers announced on Wednesday.

The opening match will kick off at 6:30 pm at the Dubai International Stadium.

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In the second match of the season, Sharjah Warriorz will take on Season 1 winners Gulf Giants at Sharjah Cricket Stadium on November 22, Sunday.

The second game of Super Sunday will see Dubai Capitals face Abu Dhabi Knight Riders at Dubai International Stadium.

The Zayed Cricket Stadium in Abu Dhabi will host its first match on November 26, with the Knight Riders taking on MI Emirates.

The six teams will play 10 matches each in the round-robin format, from which the top four will advance to the playoffs.

The Dubai International Stadium will host the final match on Sunday, December 20.

The state-of-the-art stadium in Dubai will host 15 matches overall, while Zayed Cricket Stadium will stage 11 matches.

The iconic Sharjah Cricket Stadium will host eight matches.

The fifth edition of the UAE's IPL-style T20 league will see some of the biggest stars, including Moeen Ali, Finn Allen (Abu Dhabi Knight Riders), Babar Azam, Shimron Hetmyer, Naseem Shah (Desert Vipers), Faf du Plessis, Marcus Stoinis, Mustafizur Rahman (Dubai Capitals), Heinrich Klaasen, Liam Livingstone, David Miller (Gulf Giants), Rashid Khan, Nicholas Pooran and Fazalhaq Farooqi (MI Emirates), and Mohammad Nabi, Sikandar Raza and Adil Rashid (Sharjah Warriorz).

DP World International League T20 Season 5 – Tournament schedule

Saturday, 21 November – Desert Vipers vs MI Emirates – 6:30pm, Dubai

Sunday, 22 November – Sharjah Warriorz vs Gulf Giants – 2:00pm, Sharjah

Sunday, 22 November – Dubai Capitals vs Abu Dhabi Knight Riders – 6:30pm, Dubai

Monday, 23 November – Sharjah Warriorz vs Desert Vipers – 6:30pm, Sharjah

Tuesday, 24 November – Gulf Giants vs MI Emirates – 6:30pm, Dubai

Wednesday, 25 November – Dubai Capitals vs Desert Vipers – 6:30pm, Dubai

Thursday, 26 November – Abu Dhabi Knight Riders vs MI Emirates – 6:30pm, Abu Dhabi

Friday, 27 November – Sharjah Warriorz vs Dubai Capitals – 6:30pm, Sharjah

Saturday, 28 November – MI Emirates vs Desert Vipers – 2:00pm, Abu Dhabi

Saturday, 28 November – Gulf Giants vs Dubai Capitals – 6:30pm, Dubai

Sunday, 29 November – Abu Dhabi Knight Riders vs Sharjah Warriorz – 2:00pm, Abu Dhabi

Sunday, 29 November – Desert Vipers vs Gulf Giants – 6:30pm, Dubai

Monday, 30 November – MI Emirates vs Abu Dhabi Knight Riders – 6:30pm, Abu Dhabi

Tuesday, 1 December – Gulf Giants vs Sharjah Warriorz – 6:30pm, Sharjah

Wednesday, 2 December – Abu Dhabi Knight Riders vs Desert Vipers – 2:00pm, Abu Dhabi

Wednesday, 2 December – Dubai Capitals vs MI Emirates – 6:30pm, Dubai

Thursday, 3 December – Gulf Giants vs Abu Dhabi Knight Riders – 6:30pm, Dubai

Friday, 4 December – Desert Vipers vs Sharjah Warriorz – 6:30pm, Sharjah

Saturday, 5 December – Abu Dhabi Knight Riders vs Gulf Giants – 6:30pm, Abu Dhabi

Sunday, 6 December – MI Emirates vs Sharjah Warriorz – 2:00pm, Abu Dhabi

Sunday, 6 December – Desert Vipers vs Dubai Capitals – 6:30pm, Dubai

Monday, 7 December – MI Emirates vs Gulf Giants – 6:30pm, Abu Dhabi

Tuesday, 8 December – Dubai Capitals vs Sharjah Warriorz – 6:30pm, Dubai

Wednesday, 9 December – Sharjah Warriorz vs Abu Dhabi Knight Riders – 6:30pm, Sharjah

Thursday, 10 December – Dubai Capitals vs Gulf Giants – 6:30pm, Dubai

Friday, 11 December – Sharjah Warriorz vs MI Emirates – 6:30pm, Sharjah

Saturday, 12 December – Desert Vipers vs Abu Dhabi Knight Riders – 6:30pm, Dubai

Sunday, 13 December – MI Emirates vs Dubai Capitals – 2:00pm, Abu Dhabi

Sunday, 13 December – Gulf Giants vs Desert Vipers – 6:30pm, Dubai

Monday, 14 December – Abu Dhabi Knight Riders vs Dubai Capitals – 6:30pm, Abu Dhabi

Wednesday, 16 December – Qualifier 1: Seed 1 vs Seed 2 – 6:30pm, Abu Dhabi

Thursday, 17 December – Eliminator: Seed 3 vs Seed 4 – 6:30pm, Dubai

Friday, 18 December – Qualifier 2: Loser of Q1 vs Winner of Eliminator – 6:30pm, Sharjah

Sunday, 20 December – Final: Winner of Q1 vs Winner of Q2 – 6:30pm, Dubai

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Khaleej Times

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