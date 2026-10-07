Azerbaijan, UK Sign Memorandum On Transport, Digital Infrastructure (UPDATE)
BAKU, Azerbaijan, October 7. Azerbaijan and the UK have signed a memorandum on cooperation in the fields of transport and digital development.
Azerbaijan's Minister of Digital Development and Transport, Rashad Nabiyev, reported this on his X account.
"We held a meeting with the UK Minister of State for Trade of the Department of Business, Innovation and Trade, Anas Sarwar.
During the meeting, we discussed the development of a strategic partnership between our countries, in particular, the issues of expanding cooperation in the spheres of transport, digital development, artificial intelligence and cybersecurity.
We signed a memorandum of understanding together with the roadmap for cooperation in the field of transport and digital development and agreed on the creation of a joint working group to coordinate the implementation of the measures provided for in the document," the minister's publication said.
The publication emphasized that during the meeting there was also an exchange of opinions on the possibilities of development of transport infrastructure and financing of priority projects.
On October 6, the 8th meeting of the Joint Intergovernmental Commission on Trade and Economic Cooperation between the Government of Azerbaijan and the Government of the UK was held in Baku, co-chaired by Azerbaijan's Minister of Energy Shahbazov and Sarwar.
During the meeting, views were exchanged regarding the current state and future prospects of Azerbaijan-UK relations, and discussions focused on opportunities to expand cooperation in areas such as political dialogue, economy and trade, energy, transport and digital infrastructure, agriculture, humanitarian affairs, and healthcare. The meeting emphasized that the UK has been one of Azerbaijan's key economic partners for over 30 years. At the meeting, it was noted that the UK is the largest foreign investor in Azerbaijan, with investments exceeding $39 billion. Last year, trade turnover between the two countries increased by 67%. In the first half of this year, trade turnover rose 5.5-fold, reaching $3.6 billion, while Azerbaijan's exports to the UK rose 24-fold.
The 14% growth in transit freight traffic between Azerbaijan and the UK in 2025 was assessed as an indicator of positive momentum in transport sector cooperation. Encouragement was given for greater participation by UK companies, as well as the UK Export Finance (UKEF) agency, in infrastructure and logistics projects along the Middle Corridor. Furthermore, discussions covered the implementation of joint initiatives in artificial intelligence, cybersecurity, data centers, and human capital development, along with the preparation of a roadmap for these areas.
At the conclusion of the meeting, a protocol was signed, along with four other documents covering cooperation in green energy, transport connectivity, and urban mobility. These documents included a Memorandum of Understanding between Xlinks and the Green Corridor Alliance, a Roadmap between UKEF and the Ministry of Digital Development and Transport, as well as agreements on cooperation with relevant UK institutions and companies in transport, education, and other sectors.
Additionally, an action plan covering the years 2026–2027 and comprising more than 60 measures across 10 areas has been adopted.
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Азербайджан и Великобритания подписали меморандум в сфере транспорта и цифрового развития
БАКУ/Trend/ - Азербайджан и Великобритания подписали меморандум о сотрудничестве в сфере транспорта и цифрового развития.
Об этом министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев сообщил на своей странице в социальной сети X.
“Провели встречу с государственным министром по вопросам
торговли Департамента бизнеса, инноваций и торговли Великобритании
Анасом Сарваром.
В ходе встречи обсудили развитие стратегического партнерства между нашими странами, в частности вопросы расширения сотрудничества в сферах транспорта, цифрового развития, искусственного интеллекта и кибербезопасности.
Подписали меморандум о взаимопонимании вместе с Дорожной картой по сотрудничеству в сфере транспорта и цифрового развития и договорились о создании Совместной рабочей группы для координации реализации мероприятий, предусмотренных документом”, - говорится в публикации министра.
Подчеркивается, что в ходе встречи также состоялся обмен мнениями о возможностях развития транспортной инфраструктуры и финансирования приоритетных проектов.
Отметим, что 6 октября в Баку под сопредседательством министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова и государственного министра по вопросам торговли Министерства бизнеса, инноваций, науки и торговли Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии лорда Анаса Сарвара состоялось восьмое заседание Совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между правительствами Азербайджанской Республики и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.
На заседании состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития азербайджано-британских отношений, обсуждены возможности расширения сотрудничества в сферах политического диалога, экономики и торговли, энергетики, транспорта и цифровой инфраструктуры, сельского хозяйства, гуманитарной сферы и здравоохранения. Было отмечено, что Великобритания более трех десятилетий является одним из основных экономических партнеров Азербайджана. Отмечено, что с инвестициями на сумму более 39 миллиардов долларов США Соединенное Королевство является крупнейшим иностранным инвестором в Азербайджане. В прошлом году товарооборот между двумя странами вырос на 67 процентов. В первом полугодии этого года товарооборот увеличился в 5,5 раза и достиг 3,6 миллиарда долларов США, а экспорт Азербайджана в Великобританию вырос в 24 раза.
Рост транзитных грузоперевозок между Азербайджаном и Великобританией на 14 процентов в 2025 году был оценен как показатель положительной динамики сотрудничества в транспортной сфере. Было поощрено более активное участие британских компаний, а также Британского экспортного кредитного агентства UKEF в инфраструктурных и логистических проектах вдоль Среднего коридора. Кроме того, обсуждалась реализация совместных инициатив в области искусственного интеллекта, кибербезопасности, центров обработки данных и развития человеческого капитала, а также подготовка Дорожной карты по этим направлениям.
По итогам заседания были подписаны Протокол, а также четыре документа, охватывающие сотрудничество в сферах зеленой энергетики и транспортной связанности, городской мобильности. Среди документов - меморандум о взаимопонимании между ((Xlinks)) и ((Альянсом зеленого коридора)), Дорожная карта между UKEF и Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана, а также документы о сотрудничестве с соответствующими британскими организациями и компаниями в сферах транспорта, образования и других направлениях.
Также был принят План действий на 2026-2027 годы, включающий более 60 мероприятий по 10 направлениям.
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