Hope Magidimisha-Chipungu
- Full Professor, University of KwaZulu-Natal
SARChI Chair for Inclusive Cities (supported by NRF-SACN)
Chair for Inclusive Cities International Symposium (2021)
National Planning Commissioner (Office of the Presidency)
Chief editor, Journal of Inclusive Cities and Built Environment
School of Built Environment & Development Studies, College of Humanities
- –present Associate Professor urban planning, University of KwaZulu-Natal
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