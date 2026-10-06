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Hope Magidimisha-Chipungu

Hope Magidimisha-Chipungu


2026-10-06 10:12:25
(MENAFN- The Conversation)
  • Full Professor, University of KwaZulu-Natal
Profile Articles

SARChI Chair for Inclusive Cities (supported by NRF-SACN)
Chair for Inclusive Cities International Symposium (2021)
National Planning Commissioner (Office of the Presidency)
Chief editor, Journal of Inclusive Cities and Built Environment
School of Built Environment & Development Studies, College of Humanities

Experience
  • –present Associate Professor urban planning, University of KwaZulu-Natal

The Conversation

MENAFN06102026000199003603ID1111768684



The Conversation

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