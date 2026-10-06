Amicorp Luncurkan AI Structuring Assistant, Hadirkan Pintu Masuk Berbasis AI Untuk Layanan Strukturisasi Globalnya

Derk Scheltema - CEO Operasional Amicorp

AI Structuring Assistant Amicorp digunakan untuk membantu investasi dalam peluang private equity di Afrika

Amicorp Group

Alat ini membantu pengguna menjajaki opsi penstrukturan lintas negara dan memperjelas tujuan sebelum berdiskusi dengan penasihat profesional Amicorp.

- Derk Scheltema - CEO Operasional AmicorpJAKARTA, INDONESIA, October 6, 2026 /EINPresswire / -- Amicorp, penyedia layanan manajemen korporasi global, administrasi keuangan, pasar modal, dan manajemen kekayaan pribadi (private wealth) yang beroperasi di lebih dari 40 negara, hari ini meluncurkan AI Structuring Assistant, sebuah alat digital berbasis percakapan yang membantu pengguna merumuskan tujuan penstrukturan lintas negara, seperti dana investasi, investasi lintas negara, atau rencana suksesi keluarga, sebelum berkonsultasi dengan tim penasihat profesional Amicorp.SEKILAS INFORMASIPerusahaan:Amicorp Group (didirikan tahun 1992; hadir di 40+ negara).Yang diluncurkan:AI Structuring Assistant – alat penjajakan berbasis AI yang interaktif dan berformat percakapan untuk membantu keputusan penstrukturan.Permasalahan yang diatasi:Pengguna kerap tidak tahu pertanyaan apa yang perlu diajukan atau harus mulai dari mana saat menghadapi keputusan penstrukturan yang kompleks dan melibatkan banyak yurisdiksi.Cara kerja:Pengguna menjelaskan tujuan mereka dengan bahasa sehari-hari; Assistant kemudian menyajikan berbagai pendekatan penstrukturan yang berpotensi relevan untuk ditinjau lebih lanjut bersama para profesional yang berkualifikasi.Ketersediaan:Sudah dapat diakses di amicorp/ai-assistPlatform pendamping:Global Incorporator – platform swalayan digital (self-service) Amicorp yang sudah tersedia untuk pendirian entitas dan dana.Catatan penting:Assistant ini tidak menggantikan nasihat profesional; seluruh keluaran tetap harus ditinjau oleh para profesional yang memiliki kualifikasi dan tunduk pada hukum yang berlaku.Platform ini merupakan bagian dari strategi transformasi digital Amicorp yang lebih luas, dan dirancang untuk menjembatani kesenjangan antara tujuan awal klien dengan percakapan terstruktur bersama para profesional berpengalaman. Dengan memadukan penjajakan terpandu berbasis AI dan keahlian penstrukturan global Amicorp, Assistant memungkinkan calon klien menjajaki berbagai alternatif sebelum melangkah ke tahap implementasi.Keputusan penstrukturan dapat melibatkan banyak pertimbangan, antara lain tujuan investasi, yurisdiksi, tata kelola, perpajakan, persyaratan regulasi, kepemilikan, suksesi, dan kebutuhan operasional. Bagi klien, mengetahui pertanyaan apa yang perlu diajukan, dan dari mana harus memulai, bisa sama menantangnya dengan proses implementasi itu sendiri.Amicorp AI Structuring Assistant menjawab tantangan titik awal ini melalui antarmuka percakapan. Pengguna dapat menjelaskan tujuan mereka dengan kata-kata sendiri, baik saat mempertimbangkan pendirian dana investasi, melakukan investasi lintas negara, menyusun rencana warisan dan suksesi keluarga, maupun menjajaki kebutuhan penstrukturan lainnya. Berdasarkan informasi yang diberikan, Assistant menyajikan alternatif penstrukturan yang relevan untuk dipertimbangkan dan didiskusikan lebih lanjut.Tujuannya bukan untuk menggantikan nasihat profesional. Sebaliknya, platform ini dirancang agar jalan menuju nasihat profesional menjadi lebih terarah dan efisien.“Ini tentang membuat perjalanan penstrukturan yang kompleks menjadi lebih mudah untuk dimulai,” ujar Amicorp.“Teknologi dapat membantu klien merumuskan tujuan mereka, memahami lanskap solusi yang tersedia, dan hadir dalam diskusi dengan para profesional dengan persiapan yang lebih matang. Keahlian manusia tetap esensial, terutama dalam mengevaluasi implikasi hukum, pajak, regulasi, dan komersial dari setiap struktur.”Peluncuran ini juga memperkenalkan model digital baru dalam layanan kepada klien. Dengan menghadirkan titik interaksi yang lebih awal dan lebih transparan, Amicorp dapat lebih memahami apa yang dicari calon klien, sekaligus memberi timnya landasan yang lebih kuat untuk diskusi selanjutnya. Hal ini membuka potensi perjalanan yang lebih efisien, mulai dari penjajakan awal hingga implementasi.Structuring Assistant juga dapat digunakan secara internal oleh tim Amicorp sebagai alat untuk menjajaki alternatif penstrukturan sebelum atau selama percakapan dengan klien. Hal ini membuka peluang bagi platform untuk mendukung keterlibatan klien secara eksternal sekaligus berbagi pengetahuan secara internal.AI Structuring Assistant dilengkapi oleh Global Incorporator milik Amicorp, platform swalayan digital yang memungkinkan klien mendirikan entitas dan dana di lebih dari 40 yurisdiksi tempat Amicorp beroperasi. Melalui platform ini, klien dapat mengonfigurasi layanan, memberikan informasi onboarding, memilih layanan wajib dan opsional, melihat biaya terkait, mengunggah dokumen KYC dan Source of Wealth (sumber kekayaan) untuk pemilik manfaat akhir (ultimate beneficial owner), menandatangani perjanjian terkait, serta melakukan pembayaran awal untuk proses pendirian.Bersama-sama, kedua platform ini menciptakan perjalanan digital yang lebih terhubung: Structuring Assistant membantu klien menjajaki solusi yang memungkinkan, sementara Global Incorporator menyediakan jalur untuk memulai proses pembentukan.Bagi Amicorp, inisiatif ini lebih dari sekadar peluncuran teknologi. Inisiatif ini mencerminkan pergeseran menuju model keterlibatan penstrukturan yang lebih mudah diakses, berbasis data, dan berpusat pada klien.Platform-platform ini juga dirancang untuk terus berkembang. Amicorp akan terus mengumpulkan masukan dari klien, perantara, dan tim internal, lalu memanfaatkannya untuk menyempurnakan fungsionalitas, meningkatkan pengalaman digital, serta memperkuat kemampuan Assistant dalam merespons tujuan penstrukturan di dunia nyata.Seiring pasar keuangan yang kian mendunia dan struktur yang semakin canggih, klien menginginkan kejelasan, kecepatan, dan transparansi yang lebih baik tanpa menghilangkan akses terhadap keahlian spesialis. Platform digital Amicorp dirancang untuk menjawab ekspektasi tersebut.Peluncuran ini menandai tahap berikutnya dalam evolusi digital Amicorp: memanfaatkan teknologi untuk mengurangi hambatan, memperluas akses informasi, dan menciptakan jalur yang lebih mulus antara tujuan klien dengan keahlian yang dibutuhkan untuk mewujudkan struktur yang tepat.Amicorp AI Structuring Assistant tersedia di .Catatan Editor:Tentang Amicorp:Didirikan pada tahun 1992, Amicorp Group adalah penyedia layanan global manajemen korporasi, administrasi dana, pasar modal, dan manajemen kekayaan pribadi. Beroperasi di lebih dari 40 negara, Grup ini membantu bisnis, institusi, dan klien privat menavigasi peluang lintas negara melalui solusi korporasi dan investasi yang disesuaikan. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi .Penafian:Konten hubungan masyarakat ini disediakan semata-mata untuk tujuan informasi dan edukasi umum, dan bukan merupakan nasihat hukum, pajak, regulasi, investasi, maupun keuangan. Struktur, produk, dan solusi yang dirujuk di sini mungkin tidak tersedia atau tidak sesuai di semua yurisdiksi, serta tetap tunduk pada hukum, peraturan, dan persetujuan regulator yang berlaku. Pembaca disarankan untuk mencari nasihat profesional independen sesuai keadaan spesifik masing-masing sebelum mengambil keputusan penstrukturan, investasi, atau tata kelola apa pun. Amicorp Capital South Africa adalah penyedia jasa keuangan berizin (authorized financial services provider).

Kerry Botha

Kerry Botha Communications

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Amicorp Luncurkan AI Structuring Assistant, Hadirkan Pintu Masuk Berbasis AI untuk Layanan Strukturisasi Globalnya News Provided By Kerry Botha Communications October 06, 2026, 10:26 GMT Share This Article Distribution channels: Banking, Finance & Investment Industry, Business & Economy, Companies, International Organizations, Technology



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