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74Software: Disclosure Of Transactions In Own Shares From September 28 To October 2, 2026


2026-10-05 04:50:12
(MENAFN- GlobeNewsWire - Nasdaq) Press Release

74Software: Disclosure of transactions in own shares

Paris, Octobre 5, 2026 – In accordance with the authorization given by the Combined General Meeting of May 19, 2026, for the implementation of a share buyback program, 74Software (LEI: 96950022O6SP7FQONJ77) declares below the purchases of its own shares (FR0011040500) from September 28 to October 2, 2026:

Transaction
Day		 Total Daily Volume
(number of shares)		 Weighted Average Acquisition Price
(€/share)		 Transaction Amount
(€)		 Market
Identification Code
28/09/2026 2,611 38.36 100,160 XPAR
29/09/2026 2,494 38.08 94,972 XPAR
30/09/2026 1,050 37.47 39,345 XPAR
01/10/2026 2,250 37.72 84,880 XPAR
02/10/2026 2,950 37.29 110,015 XPAR
TOTAL 11,355 37.81 429,372 -

Details of transactions, in accordance with Article 5(2)(c) of European Regulation No 596/2014 and its delegated regulation (EU) 2016/1056, are available on page 2 and following.

Disclaimer

This document is a translation into English of an original French press release. It is not a binding document. In the event of a conflict in interpretation, reference should be made to the French version, which is the authentic text.

About 74Software

74Software is an enterprise software group founded through the combination of Axway and SBS – independently operated leaders with unique experience and capabilities to deliver mission-critical software for a data driven world. A pioneer in enterprise integration solutions for 25 years, Axway supports major brands and government agencies around the globe with its core line of MFT, B2B, API, and Financial Accounting Hub products. SBS empowers banks and financial institutions to reimagine tomorrow's digital experiences with a composable cloud-based architecture that enables deposits, lending, compliance, payments, consumer, and asset finance services and operations to be deployed worldwide. 74Software serves more than 12,000 companies, including over 1,500 financial service customers. To learn more, visit 74Software.com

Contacts - Investor Relations:

Arthur Carli - +33 (0)1 47 17 24 65 – acarli@74software.com
Chloé Chouard - +33 (0)1 47 17 21 78– cchouard@74software.com

Detailed disclosure of trading in own shares from September 28 to October 2, 2026

Name of the Issuer Issuer Identification Code PSI Name PSI Identification Code Transaction Day Identification Code of the Financial Instrument Price Currency Quantity purchased Market ID code Transaction Reference Number Purpose of the buyback
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 28/09/2026 11:29:57 FR0011040500 38.6 EUR 250 XPAR 1129743-6145b271 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 28/09/2026 11:29:57 FR0011040500 38.6 EUR 150 XPAR 1129743-6401b271 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 28/09/2026 11:53:25 FR0011040500 38.5 EUR 78 XPAR 1129743-7425b271 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 28/09/2026 15:31:14 FR0011040500 38.5 EUR 144 XPAR 1129743-7681b271 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 28/09/2026 15:31:14 FR0011040500 38.5 EUR 78 XPAR 1129743-7937b271 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 28/09/2026 15:31:14 FR0011040500 38.4 EUR 182 XPAR 1129743-8705b271 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 28/09/2026 15:31:14 FR0011040500 38.4 EUR 23 XPAR 1129743-8961b271 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 28/09/2026 15:33:59 FR0011040500 38.4 EUR 500 XPAR 1129743-9473b271 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 28/09/2026 15:34:01 FR0011040500 38.3 EUR 283 XPAR 1129743-9729b271 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 28/09/2026 15:34:08 FR0011040500 38.3 EUR 217 XPAR 1129743-9985b271 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 28/09/2026 16:17:26 FR0011040500 38.4 EUR 247 XPAR 1129743-14849b271 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 28/09/2026 16:17:32 FR0011040500 38.4 EUR 53 XPAR 1129743-15105b271 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 28/09/2026 17:35:07 FR0011040500 38 EUR 79 XPAR 1129743-24833b271 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 28/09/2026 17:35:07 FR0011040500 38 EUR 24 XPAR 1129743-25089b271 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 28/09/2026 17:35:07 FR0011040500 38 EUR 222 XPAR 1129743-25345b271 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 28/09/2026 17:35:07 FR0011040500 38 EUR 1 XPAR 1129743-25601b271 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 28/09/2026 17:35:07 FR0011040500 38 EUR 74 XPAR 1129743-25857b271 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 28/09/2026 17:35:07 FR0011040500 38 EUR 6 XPAR 1129743-28161b271 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 29/09/2026 09:00:22 FR0011040500 38 EUR 1 XPAR 1129743-2561b272 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 29/09/2026 12:18:59 FR0011040500 38.4 EUR 247 XPAR 1129743-7937b272 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 29/09/2026 12:18:59 FR0011040500 38.4 EUR 23 XPAR 1129743-8193b272 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 29/09/2026 12:18:59 FR0011040500 38.4 EUR 58 XPAR 1129743-8449b272 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 29/09/2026 12:18:59 FR0011040500 38.4 EUR 74 XPAR 1129743-8705b272 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 29/09/2026 12:23:37 FR0011040500 38.4 EUR 98 XPAR 1129743-8961b272 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 29/09/2026 12:23:37 FR0011040500 38.4 EUR 200 XPAR 1129743-9729b272 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 29/09/2026 12:23:52 FR0011040500 38.3 EUR 500 XPAR 1129743-10497b272 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 29/09/2026 15:45:24 FR0011040500 38 EUR 42 XPAR 1129743-14081b272 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 29/09/2026 15:45:33 FR0011040500 38 EUR 16 XPAR 1129743-14337b272 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 29/09/2026 15:51:56 FR0011040500 38 EUR 2 XPAR 1129743-14593b272 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 29/09/2026 16:54:48 FR0011040500 38 EUR 19 XPAR 1129743-20481b272 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 29/09/2026 16:59:03 FR0011040500 38 EUR 46 XPAR 1129743-20737b272 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 29/09/2026 17:03:26 FR0011040500 38 EUR 118 XPAR 1129743-20993b272 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 29/09/2026 17:03:26 FR0011040500 38 EUR 250 XPAR 1129743-22785b272 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 29/09/2026 17:03:27 FR0011040500 37.9 EUR 125 XPAR 1129743-23041b272 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 29/09/2026 17:03:27 FR0011040500 37.9 EUR 175 XPAR 1129743-23297b272 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 29/09/2026 17:35:14 FR0011040500 37.6 EUR 6 XPAR 1129743-35329b272 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 29/09/2026 17:35:14 FR0011040500 37.6 EUR 14 XPAR 1129743-35585b272 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 29/09/2026 17:35:14 FR0011040500 37.6 EUR 39 XPAR 1129743-35841b272 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 29/09/2026 17:35:14 FR0011040500 37.6 EUR 51 XPAR 1129743-36097b272 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 29/09/2026 17:35:14 FR0011040500 37.6 EUR 17 XPAR 1129743-36353b272 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 29/09/2026 17:35:14 FR0011040500 37.6 EUR 44 XPAR 1129743-36609b272 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 29/09/2026 17:35:14 FR0011040500 37.6 EUR 18 XPAR 1129743-36865b272 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 29/09/2026 17:35:14 FR0011040500 37.6 EUR 108 XPAR 1129743-37121b272 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 29/09/2026 17:35:14 FR0011040500 37.6 EUR 38 XPAR 1129743-37377b272 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 29/09/2026 17:35:14 FR0011040500 37.6 EUR 51 XPAR 1129743-37633b272 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 29/09/2026 17:35:14 FR0011040500 37.6 EUR 46 XPAR 1129743-37889b272 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 29/09/2026 17:35:14 FR0011040500 37.6 EUR 25 XPAR 1129743-38145b272 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 29/09/2026 17:35:14 FR0011040500 37.6 EUR 7 XPAR 1129743-38401b272 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 29/09/2026 17:35:14 FR0011040500 37.6 EUR 20 XPAR 1129743-38657b272 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 29/09/2026 17:35:14 FR0011040500 37.6 EUR 16 XPAR 1129743-38913b272 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/09/2026 09:43:33 FR0011040500 37.7 EUR 54 XPAR 1129743-8449b273 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/09/2026 09:43:33 FR0011040500 37.7 EUR 196 XPAR 1129743-8705b273 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/09/2026 10:45:16 FR0011040500 37.5 EUR 325 XPAR 1129743-10753b273 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/09/2026 10:45:16 FR0011040500 37.5 EUR 75 XPAR 1129743-11009b273 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/09/2026 13:57:50 FR0011040500 37.3 EUR 120 XPAR 1129743-13825b273 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/09/2026 13:57:50 FR0011040500 37.3 EUR 244 XPAR 1129743-14337b273 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/09/2026 13:57:51 FR0011040500 37.3 EUR 36 XPAR 1129743-14593b273 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 01/10/2026 09:15:49 FR0011040500 37.8 EUR 213 XPAR 1129743-2049b274 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 01/10/2026 09:15:56 FR0011040500 37.8 EUR 31 XPAR 1129743-2305b274 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 01/10/2026 09:28:12 FR0011040500 37.8 EUR 6 XPAR 1129743-2561b274 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 01/10/2026 09:28:12 FR0011040500 37.7 EUR 6 XPAR 1129743-3841b274 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 01/10/2026 09:28:12 FR0011040500 37.7 EUR 294 XPAR 1129743-4097b274 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 01/10/2026 09:28:19 FR0011040500 37.5 EUR 300 XPAR 1129743-5633b274 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 01/10/2026 15:26:06 FR0011040500 37.7 EUR 31 XPAR 1129743-24577b274 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 01/10/2026 15:38:40 FR0011040500 37.9 EUR 500 XPAR 1129743-29953b274 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 01/10/2026 16:05:14 FR0011040500 37.8 EUR 250 XPAR 1129743-31233b274 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 01/10/2026 16:05:21 FR0011040500 37.7 EUR 69 XPAR 1129743-31489b274 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 01/10/2026 16:15:05 FR0011040500 37.7 EUR 47 XPAR 1129743-31745b274 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 01/10/2026 16:15:05 FR0011040500 37.7 EUR 19 XPAR 1129743-32001b274 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 01/10/2026 16:15:05 FR0011040500 37.7 EUR 15 XPAR 1129743-32257b274 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 01/10/2026 16:15:05 FR0011040500 37.7 EUR 6 XPAR 1129743-32513b274 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 01/10/2026 16:39:17 FR0011040500 37.7 EUR 113 XPAR 1129743-32769b274 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 01/10/2026 17:29:44 FR0011040500 37.6 EUR 142 XPAR 1129743-37889b274 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 01/10/2026 17:29:49 FR0011040500 37.6 EUR 80 XPAR 1129743-38145b274 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 01/10/2026 17:29:51 FR0011040500 37.6 EUR 72 XPAR 1129743-38401b274 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 01/10/2026 17:29:56 FR0011040500 37.6 EUR 8 XPAR 1129743-38657b274 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 01/10/2026 17:29:56 FR0011040500 37.6 EUR 11 XPAR 1129743-38913b274 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 01/10/2026 17:29:56 FR0011040500 37.6 EUR 37 XPAR 1129743-39169b274 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 02/10/2026 09:34:20 FR0011040500 37.7 EUR 300 XPAR 1129743-6657b275 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 02/10/2026 10:24:16 FR0011040500 37.6 EUR 250 XPAR 1129743-30465b275 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 02/10/2026 10:35:50 FR0011040500 37.5 EUR 300 XPAR 1129743-36353b275 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 02/10/2026 10:36:00 FR0011040500 37.4 EUR 500 XPAR 1129743-37121b275 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 02/10/2026 11:27:29 FR0011040500 37.1 EUR 250 XPAR 1129743-44033b275 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 02/10/2026 14:20:21 FR0011040500 37.3 EUR 22 XPAR 1129743-55297b275 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 02/10/2026 14:20:21 FR0011040500 37.3 EUR 72 XPAR 1129743-55553b275 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 02/10/2026 14:20:21 FR0011040500 37.3 EUR 206 XPAR 1129743-55809b275 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 02/10/2026 16:24:45 FR0011040500 37.3 EUR 250 XPAR 1129743-60673b275 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 02/10/2026 17:08:07 FR0011040500 37.1 EUR 250 XPAR 1129743-62721b275 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 02/10/2026 17:08:17 FR0011040500 37 EUR 250 XPAR 1129743-63489b275 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 02/10/2026 17:08:42 FR0011040500 36.8 EUR 69 XPAR 1129743-65025b275 Coverage
74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 02/10/2026 17:29:40 FR0011040500 36.8 EUR 231 XPAR 1129743-69633b275 Coverage


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