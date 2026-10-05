Global Data Center Market Portfolio Database: 6,610 Existing And Upcoming Facilities, 2026-2031 Capacity Forecast AI Demand Unlocks Investment Across High-Growth Markets
Dublin, Oct. 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- "Global Existing & Upcoming Data Center Portfolio" has been added to ResearchAndMarkets.com's offering.
Global Data Center Market Database: 4,408 Existing Facilities and 2,202 Upcoming Developments
This Excel database delivers comprehensive intelligence on the global colocation data center market, covering 4,408 existing data centers and 2,202 upcoming facilities across North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, and Latin America. It provides facility-level insights into current infrastructure, development pipelines, white-floor space, IT load capacity, investment activity, operating timelines, and design standards.
The database tracks existing white-floor space and current IT load capacity in 2026, alongside upcoming white-floor space and future capacity additions expected between 2026-2031. The structured dataset supports market assessment, site selection, investment planning, competitive benchmarking, and data center infrastructure strategy across established and emerging locations.
Global Data Center Market Highlights
- The global data center market includes more than 4,400 existing facilities, with North America, Europe, and Asia Pacific representing the largest regional concentrations. Texas, Virginia, Illinois, Arizona, New Mexico, Georgia, Indiana, Nevada, and Ohio account for more than 70% of upcoming data center capacity in the United States. Asia Pacific hosts more than 940 existing data centers. Japan, Australia, India, Malaysia, and South Korea maintain a strong presence across the regional market. Africa is recording substantial data center development activity, led by Nigeria, Kenya, Egypt, and South Africa. CyrusOne, Digital Realty, Equinix, NTT DATA, QTS Realty Trust, and Vantage Data Centers collectively represent more than 25% of global IT capacity.
Existing Data Center Coverage - 4,408 Facilities
Each existing facility profile provides operational, location, capacity, and infrastructure information to support detailed analysis of the global colocation data center landscape. Data points include:
- Market snapshot Location by region, country, and city Facility address Operator or owner name Data center name, including campus and building identifiers such as London 1 and Slough 2 Core & Shell Area (White-Floor Area) Core & Shell Power Capacity (IT Load Capacity) Rack capacity Year of operations Design Standards (Tier I - IV) Power and cooling redundancy
Upcoming Data Center Coverage - 2,202 Facilities
The development pipeline section examines announced, planned, under-construction, and newly opened data center projects. It enables users to evaluate future supply, investment allocation, infrastructure demand, and expected market entry timelines. Data points include:
- Investment snapshot Location by region, country, and city Investor name Area (White-Floor Area) Power Capacity (IT Load Capacity) Investment ($ Million) Electrical Infrastructure Investment ($ Million) Mechanical Infrastructure Investment ($ Million) General Construction Services Investment ($ Million) Announcement year Project Status (Opened/Under Construction/Announced & Planned) Active or expected year of opening
Business Applications
The global data center market database offers actionable information for organizations assessing facility footprints, construction pipelines, power requirements, regional expansion opportunities, and competitive positioning. Its coverage of existing assets and upcoming projects helps users identify high-growth markets, compare operators, monitor capacity additions, evaluate infrastructure investments, and anticipate demand for electrical, mechanical, and construction services.
Target Audience
- Data center Real Estate Investment Trusts (REIT) Data center construction contractors Data center infrastructure providers New market entrants Consultants, consultancies, and advisory firms Corporate organizations and government agencies
By combining facility-level data with regional market intelligence, the database provides a consistent resource for strategic planning across the global data center industry. Users can assess current capacity in 2026, analyze additions projected through 2031, monitor investment activity, and identify opportunities across both mature data center hubs and rapidly developing markets.
Key Topics Covered:
1. About the Database
2. Scope & Assumptions
3. Definitions
4. Snapshot: Existing & Upcoming Data Center Facility
5. Existing Data Center Database
6. Upcoming Data Center Facility
7. Existing vs Upcoming Capacity (Infographics)
8. Colocation Pricing
9. Explore Our Comprehensive Portfolio
A selection of companies mentioned in this report includes, but is not limited to:
- (11:11 Systems)Sungard Availability Services 1606 Corp. 1623 Farnam 1911 Data Centres 24shells 365 Data Centers 3data 3S 3samnet 3U Telecom 5C Data Centers 5G Networks 910Telecom A-FLOW (Ayala Land and PAG's) A1 Telekom Austria AG A2A S.p.A. A5 AAPT (TPG Telecom) Aboitiz Accelerated Data Works Access Managed Services Access US Acer eDC ACS Group Ada Infrastructure Adam Ecotech Adamant AdaniConneX Adentro Adeo Data Center Adgar Investments & Development Adriatic DC Advanced MedioMatrix Africa Data Centres Africa50 Agility Logistics Park AGS Corporation AI Pathfinder AIMES AIMS Data Centre (DigitalBridge) AiOnX Air Link Communications Aire Networks Airtel (Nxtra) Airtel Africa Airtrunk+ ByteDance AIS Business (CSL) Aixit Aizo Group and Netrunner AkashiQ Alastyr Telecommunication Alfanar Aligned Data Centers AlphaCloud Alpine DC AM Green Group (AMG) AmberCore American Tower Amnetsystems AMP Capital (Expedient) Amp Z AmpTank Anacondaweb Anan (Lian Group + P.A.I.) Anant Raj Cloud Pvt Ltd (ARCPL) and Hanwha and Telstra InfraCo. Anglesey Land Holdings Angola Cables ANS Group AnsonNet Antel Anthropic and Fluidstack Apatura Aphorio Carter Applico Digital Labs Applied Digital APR Energy APT Satellite Apto Aptum AQ Compute AQL Data Center aqumo technologies Aqylon Nexus Limited Ar Telecom Arcem Archer Datacenters Ardent Data Centers (Northern Group) Area Group Area Project Solutions Argaman Group Arizona Land Consulting (ALC) Ark Data Centres Aroundtown Arrow Business Communications ARSAT Arsys ARTERIA Networks Corporation Artfiles Artnet Aruba Asanti ASAP Telecom Ascent Ascenty ASCO TLC Asia Pacific Land Asia Pacific Land (APL) and Global Compute Infrastructure (GCI) Asia Satellite Telecommunication Company ASK4 Aslan Energy Capital ASP Data Center ASP Server Asseco Data Systems AT TOKYO ATI Solutions Atlantic Data Centers (Um Telecom) Atlantic Data Infrastructure Atlantic Hub Atlantic Technology Centre Atlas Agro Atlas Capital Group Atlas Compute Atlas Development LLC AtlasEdge Atman Atmoss LLC atNorth Atom86 ATOMDATA Aurea Finvest Aurora Core Technology Oy Aurum Capital Ventures Ava Telecom Avaio AVAIO Digital Partners and Adam Real Estate Axtel AzInTelecom Azora Azur Datacenter Bahnhof Baltneta Bancadati SA Basis Bay Batelco BDx Beacon AI Centers (Nadia Partners) Beale Infrastructure Beeinfotech Bell AI Fabric Belltown Power Beltline Energy BEMOBILE Benzy Infotech Data Center Beyond.pl Bezeq International BICS bigbyte.cc Bilt Technology Binero Group BIT BIT DIGITAL Bitera Data Center Bitfarms BitHawk bitNAP Bitstop Network Services Bitzero Holdings Inc Biznet BlackChamber Group Blackstone & Panchshil Realty Blix Solutions AS Blue Blue Box Blue NAP Americas BlueBird Network BlueFjords Bluehill Data Services Blueprint Data Center Bluestar Datacenter BluSky AI Inc Bolingbroke Technology Center Borderlight Borealis Data Center Borsa Istanbul Box2bit BrainServe Bridge Data Centres BRIGHTRAY brightsolid Broadcasting Center Europe Brookfield Asset Management BSNL & NxtGen Datacenter BT Italia Buckley Bros Holdings LLC Bulk Infrastructure Business Connexion (BCX) BW Digital Bynet Data Communications Byrd Farms LLC ByteDC Solutions C Spire C&T + CMC Telecom Caduceus Systems Caineal Caldera21 Canadian Web Hosting Canon IT Solutions CapitaLand Carbon3.ai Caro.net Carpere Valley Carrianna Group Carrier Colo Carrier Connect Data Solutions (Nexion Group) Carrier One Casablanca INT Cascade Divide Cassava Technologies (Liquid Dataport / Liquid Intelligent Technologies) Castleforge CAT Telecom (National Telecom) Catella Cawley Partners CCS Leeds CDC Data Centres CDROM CE Colo Cegeka CELESTE Cellnex Center of Ukrainian Internet Names Centeris Data Centers (Benaroya) Centersquare Centra Centrilogic Centron Centuria Industrial REIT Century Chaktomuk Data Center Changhae Development Chief Telecom China Mobile International China Unicom Chinachem Group Chirisa Technology Parks Chorus Chunghwa Telecom Cibicom Cielo Digital Infrastructure Cipher Digital CipherWave Cirion Technologies (Lumen Technologies) Cirrus Data Services CISP CITIC Telecom International CityNet Telecom CIV Civicos Networking Cizgi Telekom (Natro Hosting) CKW Claesson & Anderzen Group Claranet Claro ClaroVTR CleanArc Data Centers CleanSpark Clearstream Technology Cloud Capital and Arcapita Cloud Centers LLC Cloud Exchange Cloud Innovation Limited Cloud South CloudAcropolis Cloudburst Data Centers CloudHQ Cloudoon CloudRock Cloudsmart Cloverleaf Infrastructure ClusterPower CMC Telecom Cogent Communications ColoBale Colocation Northwest Colocity ColoCrossing Cologix ColoHouse Colostore.com Colovore Colt Data Centre Services Colt Data Centre Services & ESR joint venture Columbia Threadneedle Comarch Comnet Data Center Compass Data Centers Schneider Electric Compute Nordic Ltd. Computer Concepts Limited (CCL) Comtrance Comvive Servidores SL Conapto Consolidated Contabo Converge ICT Solutions Inc. Convergenze S.p.A. COPT Defense Properties Core Data Centres CoreSite CoreWeave (Core Scientific) Cork Internet eXchange Corscale Data Centers Crane Data Centers Creanova Datacenter Create Capital Vietnam JSC + Haimaker.ai + Vietnam Data Gen Creekstone Energy CRG Critical Data House CROC Crusoe CSF Group CSI PIEMONTE Csquare Csquare (Cyxtetra Technologies) CTC CTEX CtrlS Datacenters + National CentriLogic Cundall Johnston Curanet Currenc Group Inc. Custodian Data Centres CWCS Managed Hosting CWG PLC Cyber Data International Cybolt Cyfuture India CyrusOne CyrusOne KEP D-ALiX Da Nang IDC Daewoo Engineering & Construction Daisy Corporate Services Dakota Carrier DAMAC Data Centers (Edgnex / DAMAC Digital) Dante FS Group DAOU IDC DarkNX Dartpoints DARZ Data Castle Data Center First Data Center Partners Data Center West Data Centre 220 Data Facilities Data Centers Data Felix Data Foundry Data Holdings Data Center Data Shelter Data Vault Data11 Data4 DataBank DataBridge Sites Datacenter Groningen Datacenter United Datacenter Vaults Datacenter.com Datacentreplus DataCity Datacom Group Ltd DataCube Datagrex DataGrid Datagroup DataHall DataHouse Datalab Datalahti Datamount DATANET.CO.UK DataOne DataPro dataR DataSite DATASIX DataSpace DATASPOTS DataSpring Datatelekom Telekomunikasyon Hizmetleri Ltd Sti DataVerge DataVita DataVolt (including Oxagon project) DATAWIRE Datema Bilisim Daticum Data Center Datum Datacentres Daun Penh Provider DayOne (GDS Services) DC Alliance DC BLOX DC Connect DC Digitalis DC West dc2scale dc77 DCI Data Centers & Koramco DCT Telecom and KB Asset Management DCX DDCL De Novo DEAC Decennial Group DECSIS DEEP Deep Green DeepGreen Western Passage SPV LLC Delska Denv-R Desert Dragon Data Center (ICS Arabia) Detecon Al Saudia Co. Ltd. Deutsche Telekom DGN Teknoloji DHAmericas DialHost Digicel Group DigiCo Infrastructure REIT Digita Digital Connexion Digital Edge Digital Fortress Digital Halo Digital Hyperspace Indonesia Digital Parks Africa Digital Realty (including Teraco Digital Reef Digital Sense Digital Space) Diode Ventures Diode Ventures and ENDEC Distinct Data Center DITO Telecommunity DL Invest Group DLD Ltd DLX.DK DOKOM 21 Doma Infrastructure Group Dongyang (Eugene Group) (Construction to commence 1H 2026) Drax Group Plc Dream Line Holding Dreammark1 Corporation DRFortress DTiX DTP DTS Telecom Dubai International Financial Centre (DIFC) Duos Edge AI DXN Decima DaSTOR LLC (IPR Secure) E-Commerce Park E-Werk Mittelbaden Earthnet eASPNet EasyLink ECC Solutions Echelon Data Centres Echo Star ECL EcoDataCenter EDC One Edge Centres EdgeConneX EdgeCore Digital Infrastructure Edged Energy EdgeMode Edgenex EdgeUno Edora EgyptNetwork eHosting DataFort EID LLP EIP Eircom EKT Datacenter Elasticity Limited Elea Data Centers Elektrizitatswerk Wels AG Element Critical Elisa Elite UK REIT Elitery Data Center Elmec Informatica Ember EMC HostCo EMPATEL SAPEM Empyrion Digital Enable Networks Endec Group Energia Data Centre Energy Transfer Data Center Eneus Energy EngineNode Eni Enovum Data Centers (WhiteFiber) Enseva Entel envia TEL Eolas ePLDT Epoch Digital (Actis + ADIK) Epsilon Telecommunications Epsilon Telecommunications EQT Infrastructure (EdgeConnex) Equinix ESDS Data Center Espaciorack Espanix ESR eStruxture Data Centers (Fengate Asset Management) Etisalat (e& Group) Etix Everywhere EURA DC Eurofiber Cloud Infra EVEO Everstone EveryWare EVF Data Center Evocative Evolink Evolution Data Centres + Central Pattana Evroc EWL Energie Excelsimo Networks EXE.IT SRL SB Exea Expedient Extendo Datacenter Ezditek Far EasTone Telecommunications Fastnet Fastweb FCDC Corp Fermaca Networks Fermi America FF Ventures FiberHUb Fibernet Fibertown DC Fibra Medios Telecom Fibre Centre Fibre23 fifteenfortyseven Critical Systems Realty (1547) Fir Hills Inc. Firmus FirstColo Flex data center FlexBase Group Flexential FLOW Digital Infrastructure (PAG) Fogo Data Centers Foliateam Form8tion Data Centers Fortress Data Centers Fossefall FPT Telecom FR Investment Poland FragmentiX Storage Solutions Free Pro Friktoria Fujitsu Fujitsu Caribbean Fulcrum Data Systems fullsave FutureData G2K Argentina SA G42 (including Core42 FPT + VinaCapital + Viet Thai Group Galaxy Digital GarantiServer Garbe Data Center Gaw Capital (OneHub Saigon) Gemini Data Inc. Geraldton Data Centre Geronimo Power GI Partners GIB-Solutions GIBO Holdings Ltd. Giga Computing GigaCenter Gigahost AS GigaLand LLC Gigared GigaStream Toyama Glesys Global AI Global Digital Management Solutions Pte Ltd Global IP Networks Global Service Provider Global Switch Global Technical Realty Global Telecommunications (Global Data Centre Sdn Bhd (GDC)) GlobalConnect GlobeNet Telecom GLP (Ada Infrastructure) Gold Coast Data Centre Golden TMH Telecom Co. 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