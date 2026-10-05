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Global Data Center Market Portfolio Database: 6,610 Existing And Upcoming Facilities, 2026-2031 Capacity Forecast AI Demand Unlocks Investment Across High-Growth Markets


2026-10-05 04:20:27
(MENAFN- GlobeNewsWire - Nasdaq) U.S. data center expansion centers on Texas, Virginia and emerging hubs, while APAC and Africa gain momentum and leading global operators retain scale.

Dublin, Oct. 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- "Global Existing & Upcoming Data Center Portfolio" has been added to ResearchAndMarkets.com's offering.

Global Data Center Market Database: 4,408 Existing Facilities and 2,202 Upcoming Developments

This Excel database delivers comprehensive intelligence on the global colocation data center market, covering 4,408 existing data centers and 2,202 upcoming facilities across North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, and Latin America. It provides facility-level insights into current infrastructure, development pipelines, white-floor space, IT load capacity, investment activity, operating timelines, and design standards.

The database tracks existing white-floor space and current IT load capacity in 2026, alongside upcoming white-floor space and future capacity additions expected between 2026-2031. The structured dataset supports market assessment, site selection, investment planning, competitive benchmarking, and data center infrastructure strategy across established and emerging locations.

Global Data Center Market Highlights

  • The global data center market includes more than 4,400 existing facilities, with North America, Europe, and Asia Pacific representing the largest regional concentrations.
  • Texas, Virginia, Illinois, Arizona, New Mexico, Georgia, Indiana, Nevada, and Ohio account for more than 70% of upcoming data center capacity in the United States.
  • Asia Pacific hosts more than 940 existing data centers. Japan, Australia, India, Malaysia, and South Korea maintain a strong presence across the regional market.
  • Africa is recording substantial data center development activity, led by Nigeria, Kenya, Egypt, and South Africa.
  • CyrusOne, Digital Realty, Equinix, NTT DATA, QTS Realty Trust, and Vantage Data Centers collectively represent more than 25% of global IT capacity.

Existing Data Center Coverage - 4,408 Facilities

Each existing facility profile provides operational, location, capacity, and infrastructure information to support detailed analysis of the global colocation data center landscape. Data points include:

  • Market snapshot
  • Location by region, country, and city
  • Facility address
  • Operator or owner name
  • Data center name, including campus and building identifiers such as London 1 and Slough 2
  • Core & Shell Area (White-Floor Area)
  • Core & Shell Power Capacity (IT Load Capacity)
  • Rack capacity
  • Year of operations
  • Design Standards (Tier I - IV)
  • Power and cooling redundancy

Upcoming Data Center Coverage - 2,202 Facilities

The development pipeline section examines announced, planned, under-construction, and newly opened data center projects. It enables users to evaluate future supply, investment allocation, infrastructure demand, and expected market entry timelines. Data points include:

  • Investment snapshot
  • Location by region, country, and city
  • Investor name
  • Area (White-Floor Area)
  • Power Capacity (IT Load Capacity)
  • Investment ($ Million)
  • Electrical Infrastructure Investment ($ Million)
  • Mechanical Infrastructure Investment ($ Million)
  • General Construction Services Investment ($ Million)
  • Announcement year
  • Project Status (Opened/Under Construction/Announced & Planned)
  • Active or expected year of opening

Business Applications

The global data center market database offers actionable information for organizations assessing facility footprints, construction pipelines, power requirements, regional expansion opportunities, and competitive positioning. Its coverage of existing assets and upcoming projects helps users identify high-growth markets, compare operators, monitor capacity additions, evaluate infrastructure investments, and anticipate demand for electrical, mechanical, and construction services.

Target Audience

  • Data center Real Estate Investment Trusts (REIT)
  • Data center construction contractors
  • Data center infrastructure providers
  • New market entrants
  • Consultants, consultancies, and advisory firms
  • Corporate organizations and government agencies

By combining facility-level data with regional market intelligence, the database provides a consistent resource for strategic planning across the global data center industry. Users can assess current capacity in 2026, analyze additions projected through 2031, monitor investment activity, and identify opportunities across both mature data center hubs and rapidly developing markets.

Key Topics Covered:

1. About the Database
2. Scope & Assumptions
3. Definitions
4. Snapshot: Existing & Upcoming Data Center Facility
5. Existing Data Center Database
6. Upcoming Data Center Facility
7. Existing vs Upcoming Capacity (Infographics)
8. Colocation Pricing
9. Explore Our Comprehensive Portfolio

A selection of companies mentioned in this report includes, but is not limited to:

  • (11:11 Systems)Sungard Availability Services
  • 1606 Corp.
  • 1623 Farnam
  • 1911 Data Centres
  • 24shells
  • 365 Data Centers
  • 3data
  • 3S
  • 3samnet
  • 3U Telecom
  • 5C Data Centers
  • 5G Networks
  • 910Telecom
  • A-FLOW (Ayala Land and PAG's)
  • A1 Telekom Austria AG
  • A2A S.p.A.
  • A5
  • AAPT (TPG Telecom)
  • Aboitiz
  • Accelerated Data Works
  • Access Managed Services
  • Access US
  • Acer eDC
  • ACS Group
  • Ada Infrastructure
  • Adam Ecotech
  • Adamant
  • AdaniConneX
  • Adentro
  • Adeo Data Center
  • Adgar Investments & Development
  • Adriatic DC
  • Advanced MedioMatrix
  • Africa Data Centres
  • Africa50
  • Agility Logistics Park
  • AGS Corporation
  • AI Pathfinder
  • AIMES
  • AIMS Data Centre (DigitalBridge)
  • AiOnX
  • Air Link Communications
  • Aire Networks
  • Airtel (Nxtra)
  • Airtel Africa
  • Airtrunk+ ByteDance
  • AIS Business (CSL)
  • Aixit
  • Aizo Group and Netrunner
  • AkashiQ
  • Alastyr Telecommunication
  • Alfanar
  • Aligned Data Centers
  • AlphaCloud
  • Alpine DC
  • AM Green Group (AMG)
  • AmberCore
  • American Tower
  • Amnetsystems
  • AMP Capital (Expedient)
  • Amp Z
  • AmpTank
  • Anacondaweb
  • Anan (Lian Group + P.A.I.)
  • Anant Raj Cloud Pvt Ltd (ARCPL)
  • and Hanwha
  • and Telstra InfraCo.
  • Anglesey Land Holdings
  • Angola Cables
  • ANS Group
  • AnsonNet
  • Antel
  • Anthropic and Fluidstack
  • Apatura
  • Aphorio Carter
  • Applico Digital Labs
  • Applied Digital
  • APR Energy
  • APT Satellite
  • Apto
  • Aptum
  • AQ Compute
  • AQL Data Center
  • aqumo technologies
  • Aqylon Nexus Limited
  • Ar Telecom
  • Arcem
  • Archer Datacenters
  • Ardent Data Centers (Northern Group)
  • Area Group
  • Area Project Solutions
  • Argaman Group
  • Arizona Land Consulting (ALC)
  • Ark Data Centres
  • Aroundtown
  • Arrow Business Communications
  • ARSAT
  • Arsys
  • ARTERIA Networks Corporation
  • Artfiles
  • Artnet
  • Aruba
  • Asanti
  • ASAP Telecom
  • Ascent
  • Ascenty
  • ASCO TLC
  • Asia Pacific Land
  • Asia Pacific Land (APL) and Global Compute Infrastructure (GCI)
  • Asia Satellite Telecommunication Company
  • ASK4
  • Aslan Energy Capital
  • ASP Data Center
  • ASP Server
  • Asseco Data Systems
  • AT TOKYO
  • ATI Solutions
  • Atlantic Data Centers (Um Telecom)
  • Atlantic Data Infrastructure
  • Atlantic Hub
  • Atlantic Technology Centre
  • Atlas Agro
  • Atlas Capital Group
  • Atlas Compute
  • Atlas Development LLC
  • AtlasEdge
  • Atman
  • Atmoss LLC
  • atNorth
  • Atom86
  • ATOMDATA
  • Aurea Finvest
  • Aurora Core Technology Oy
  • Aurum Capital Ventures
  • Ava Telecom
  • Avaio
  • AVAIO Digital Partners and Adam Real Estate
  • Axtel
  • AzInTelecom
  • Azora
  • Azur Datacenter
  • Bahnhof
  • Baltneta
  • Bancadati SA
  • Basis Bay
  • Batelco
  • BDx
  • Beacon AI Centers (Nadia Partners)
  • Beale Infrastructure
  • Beeinfotech
  • Bell AI Fabric
  • Belltown Power
  • Beltline Energy
  • BEMOBILE
  • Benzy Infotech Data Center
  • Beyond.pl
  • Bezeq International
  • BICS
  • bigbyte.cc
  • Bilt Technology
  • Binero Group
  • BIT
  • BIT DIGITAL
  • Bitera Data Center
  • Bitfarms
  • BitHawk
  • bitNAP
  • Bitstop Network Services
  • Bitzero Holdings Inc
  • Biznet
  • BlackChamber Group
  • Blackstone & Panchshil Realty
  • Blix Solutions AS
  • Blue
  • Blue Box
  • Blue NAP Americas
  • BlueBird Network
  • BlueFjords
  • Bluehill Data Services
  • Blueprint Data Center
  • Bluestar Datacenter
  • BluSky AI Inc
  • Bolingbroke Technology Center
  • Borderlight
  • Borealis Data Center
  • Borsa Istanbul
  • Box2bit
  • BrainServe
  • Bridge Data Centres
  • BRIGHTRAY
  • brightsolid
  • Broadcasting Center Europe
  • Brookfield Asset Management
  • BSNL & NxtGen Datacenter
  • BT Italia
  • Buckley Bros Holdings LLC
  • Bulk Infrastructure
  • Business Connexion (BCX)
  • BW Digital
  • Bynet Data Communications
  • Byrd Farms LLC
  • ByteDC Solutions
  • C Spire
  • C&T + CMC Telecom
  • Caduceus Systems
  • Caineal
  • Caldera21
  • Canadian Web Hosting
  • Canon IT Solutions
  • CapitaLand
  • Carbon3.ai
  • Caro.net
  • Carpere Valley
  • Carrianna Group
  • Carrier Colo
  • Carrier Connect Data Solutions (Nexion Group)
  • Carrier One
  • Casablanca INT
  • Cascade Divide
  • Cassava Technologies (Liquid Dataport / Liquid Intelligent Technologies)
  • Castleforge
  • CAT Telecom (National Telecom)
  • Catella
  • Cawley Partners
  • CCS Leeds
  • CDC Data Centres
  • CDROM
  • CE Colo
  • Cegeka
  • CELESTE
  • Cellnex
  • Center of Ukrainian Internet Names
  • Centeris Data Centers (Benaroya)
  • Centersquare
  • Centra
  • Centrilogic
  • Centron
  • Centuria Industrial REIT
  • Century
  • Chaktomuk Data Center
  • Changhae Development
  • Chief Telecom
  • China Mobile International
  • China Unicom
  • Chinachem Group
  • Chirisa Technology Parks
  • Chorus
  • Chunghwa Telecom
  • Cibicom
  • Cielo Digital Infrastructure
  • Cipher Digital
  • CipherWave
  • Cirion Technologies (Lumen Technologies)
  • Cirrus Data Services
  • CISP
  • CITIC Telecom International
  • CityNet Telecom
  • CIV
  • Civicos Networking
  • Cizgi Telekom (Natro Hosting)
  • CKW
  • Claesson & Anderzen Group
  • Claranet
  • Claro
  • ClaroVTR
  • CleanArc Data Centers
  • CleanSpark
  • Clearstream Technology
  • Cloud Capital and Arcapita
  • Cloud Centers LLC
  • Cloud Exchange
  • Cloud Innovation Limited
  • Cloud South
  • CloudAcropolis
  • Cloudburst Data Centers
  • CloudHQ
  • Cloudoon
  • CloudRock
  • Cloudsmart
  • Cloverleaf Infrastructure
  • ClusterPower
  • CMC Telecom
  • Cogent Communications
  • ColoBale
  • Colocation Northwest
  • Colocity
  • ColoCrossing
  • Cologix
  • ColoHouse
  • Colostore.com
  • Colovore
  • Colt Data Centre Services
  • Colt Data Centre Services & ESR joint venture
  • Columbia Threadneedle
  • Comarch
  • Comnet Data Center
  • Compass Data Centers
  • Schneider Electric
  • Compute Nordic Ltd.
  • Computer Concepts Limited (CCL)
  • Comtrance
  • Comvive Servidores SL
  • Conapto
  • Consolidated
  • Contabo
  • Converge ICT Solutions Inc.
  • Convergenze S.p.A.
  • COPT Defense Properties
  • Core Data Centres
  • CoreSite
  • CoreWeave (Core Scientific)
  • Cork Internet eXchange
  • Corscale Data Centers
  • Crane Data Centers
  • Creanova Datacenter
  • Create Capital Vietnam JSC + Haimaker.ai + Vietnam Data Gen
  • Creekstone Energy
  • CRG
  • Critical Data House
  • CROC
  • Crusoe
  • CSF Group
  • CSI PIEMONTE
  • Csquare
  • Csquare (Cyxtetra Technologies)
  • CTC
  • CTEX
  • CtrlS Datacenters + National CentriLogic
  • Cundall Johnston
  • Curanet
  • Currenc Group Inc.
  • Custodian Data Centres
  • CWCS Managed Hosting
  • CWG PLC
  • Cyber Data International
  • Cybolt
  • Cyfuture India
  • CyrusOne
  • CyrusOne KEP
  • D-ALiX
  • Da Nang IDC
  • Daewoo Engineering & Construction
  • Daisy Corporate Services
  • Dakota Carrier
  • DAMAC Data Centers (Edgnex / DAMAC Digital)
  • Dante FS Group
  • DAOU IDC
  • DarkNX
  • Dartpoints
  • DARZ
  • Data Castle
  • Data Center First
  • Data Center Partners
  • Data Center West
  • Data Centre 220
  • Data Facilities Data Centers
  • Data Felix
  • Data Foundry
  • Data Holdings Data Center
  • Data Shelter
  • Data Vault
  • Data11
  • Data4
  • DataBank
  • DataBridge Sites
  • Datacenter Groningen
  • Datacenter United
  • Datacenter Vaults
  • Datacenter.com
  • Datacentreplus
  • DataCity
  • Datacom Group Ltd
  • DataCube
  • Datagrex
  • DataGrid
  • Datagroup
  • DataHall
  • DataHouse
  • Datalab
  • Datalahti
  • Datamount
  • DATANET.CO.UK
  • DataOne
  • DataPro
  • dataR
  • DataSite
  • DATASIX
  • DataSpace
  • DATASPOTS
  • DataSpring
  • Datatelekom Telekomunikasyon Hizmetleri Ltd Sti
  • DataVerge
  • DataVita
  • DataVolt (including Oxagon project)
  • DATAWIRE
  • Datema Bilisim
  • Daticum Data Center
  • Datum Datacentres
  • Daun Penh Provider
  • DayOne (GDS Services)
  • DC Alliance
  • DC BLOX
  • DC Connect
  • DC Digitalis
  • DC West
  • dc2scale
  • dc77
  • DCI Data Centers & Koramco
  • DCT Telecom and KB Asset Management
  • DCX
  • DDCL
  • De Novo
  • DEAC
  • Decennial Group
  • DECSIS
  • DEEP
  • Deep Green
  • DeepGreen Western Passage SPV LLC
  • Delska
  • Denv-R
  • Desert Dragon Data Center (ICS Arabia)
  • Detecon Al Saudia Co. Ltd.
  • Deutsche Telekom
  • DGN Teknoloji
  • DHAmericas
  • DialHost
  • Digicel Group
  • DigiCo Infrastructure REIT
  • Digita
  • Digital Connexion
  • Digital Edge
  • Digital Fortress
  • Digital Halo
  • Digital Hyperspace Indonesia
  • Digital Parks Africa
  • Digital Realty (including Teraco
  • Digital Reef
  • Digital Sense
  • Digital Space)
  • Diode Ventures
  • Diode Ventures and ENDEC
  • Distinct Data Center
  • DITO Telecommunity
  • DL Invest Group
  • DLD Ltd
  • DLX.DK
  • DOKOM 21
  • Doma Infrastructure Group
  • Dongyang (Eugene Group) (Construction to commence 1H 2026)
  • Drax Group Plc
  • Dream Line Holding
  • Dreammark1 Corporation
  • DRFortress
  • DTiX
  • DTP
  • DTS Telecom
  • Dubai International Financial Centre (DIFC)
  • Duos Edge AI
  • DXN
  • Decima
  • DaSTOR LLC (IPR Secure)
  • E-Commerce Park
  • E-Werk Mittelbaden
  • Earthnet
  • eASPNet
  • EasyLink
  • ECC Solutions
  • Echelon Data Centres
  • Echo Star
  • ECL
  • EcoDataCenter
  • EDC One
  • Edge Centres
  • EdgeConneX
  • EdgeCore Digital Infrastructure
  • Edged Energy
  • EdgeMode
  • Edgenex
  • EdgeUno
  • Edora
  • EgyptNetwork
  • eHosting DataFort
  • EID LLP
  • EIP
  • Eircom
  • EKT Datacenter
  • Elasticity Limited
  • Elea Data Centers
  • Elektrizitatswerk Wels AG
  • Element Critical
  • Elisa
  • Elite UK REIT
  • Elitery Data Center
  • Elmec Informatica
  • Ember
  • EMC HostCo
  • EMPATEL SAPEM
  • Empyrion Digital
  • Enable Networks
  • Endec Group
  • Energia Data Centre
  • Energy Transfer Data Center
  • Eneus Energy
  • EngineNode
  • Eni
  • Enovum Data Centers (WhiteFiber)
  • Enseva
  • Entel
  • envia TEL
  • Eolas
  • ePLDT
  • Epoch Digital (Actis + ADIK)
  • Epsilon Telecommunications
  • Epsilon Telecommunications
  • EQT Infrastructure (EdgeConnex)
  • Equinix
  • ESDS Data Center
  • Espaciorack
  • Espanix
  • ESR
  • eStruxture Data Centers (Fengate Asset Management)
  • Etisalat (e& Group)
  • Etix Everywhere
  • EURA DC
  • Eurofiber Cloud Infra
  • EVEO
  • Everstone
  • EveryWare
  • EVF Data Center
  • Evocative
  • Evolink
  • Evolution Data Centres + Central Pattana
  • Evroc
  • EWL Energie
  • Excelsimo Networks
  • EXE.IT SRL SB
  • Exea
  • Expedient
  • Extendo Datacenter
  • Ezditek
  • Far EasTone Telecommunications
  • Fastnet
  • Fastweb
  • FCDC Corp
  • Fermaca Networks
  • Fermi America
  • FF Ventures
  • FiberHUb
  • Fibernet
  • Fibertown DC
  • Fibra Medios Telecom
  • Fibre Centre
  • Fibre23
  • fifteenfortyseven Critical Systems Realty (1547)
  • Fir Hills Inc.
  • Firmus
  • FirstColo
  • Flex data center
  • FlexBase Group
  • Flexential
  • FLOW Digital Infrastructure (PAG)
  • Fogo Data Centers
  • Foliateam
  • Form8tion Data Centers
  • Fortress Data Centers
  • Fossefall
  • FPT Telecom
  • FR Investment Poland
  • FragmentiX Storage Solutions
  • Free Pro
  • Friktoria
  • Fujitsu
  • Fujitsu Caribbean
  • Fulcrum Data Systems
  • fullsave
  • FutureData
  • G2K Argentina SA
  • G42 (including Core42
  • FPT + VinaCapital + Viet Thai Group
  • Galaxy Digital
  • GarantiServer
  • Garbe Data Center
  • Gaw Capital (OneHub Saigon)
  • Gemini Data Inc.
  • Geraldton Data Centre
  • Geronimo Power
  • GI Partners
  • GIB-Solutions
  • GIBO Holdings Ltd.
  • Giga Computing
  • GigaCenter
  • Gigahost AS
  • GigaLand LLC
  • Gigared
  • GigaStream Toyama
  • Glesys
  • Global AI
  • Global Digital Management Solutions Pte Ltd
  • Global IP Networks
  • Global Service Provider
  • Global Switch
  • Global Technical Realty
  • Global Telecommunications (Global Data Centre Sdn Bhd (GDC))
  • GlobalConnect
  • GlobeNet Telecom
  • GLP (Ada Infrastructure)
  • Gold Coast Data Centre
  • Golden TMH Telecom Co.
  • Goodman
  • GPX Global Systems
  • Grand Ming Group (iTech Towers)
  • GRASS-MERKUR
  • Gravity Edge
  • Great Grey Investments
  • Green Computing
  • Green Datacenter
  • Green Mountain
  • Greenergy
  • Greenhouse Datacenters
  • GreenScale
  • GreenSquareDC
  • GreenWeaver AI Ltd
  • Greykite
  • Greystoke Land Ltd
  • Gridjet Data Centres
  • Grifols Egypt & Orange Business Services
  • Grifols partnership
  • Groupe Asten
  • Grupalia Internet
  • Grupo Gtd
  • Grupo Trevenque
  • Grupo ZFB (Zetta Data Center)
  • GRZ IT Center
  • GSA DATA CENTER
  • GTP 3 Data Center
  • GTS Telecom
  • GTT
  • Gulf Data Hub (GDH) + Elsewedy Data Centers
  • Gwelyfenai Limited
  • Gyro Centre
  • H5 Colo
  • H5 Data Centers
  • Habitat Real Estate Partners
  • Hampton Technology Park Owner LLC
  • Hanel-CSF
  • Haoyang Data
  • HC Capital Partners
  • HDC Data Center
  • HDR Engineering
  • Helios Investment Partners (Telecom Egypt stake)
  • Helveticdata
  • Henox Data Centers
  • Hetzner Online
  • HighBrook
  • HiHo
  • Hillwood
  • Hiranandani Group
  • Hispaweb
  • HITC
  • HIVE Digital Technologies
  • Hivelocity
  • HKCOLO
  • HKT Sky Exchange (HKT Telecommunications)
  • Hobart Devco LLC Campus
  • Hochtief
  • Homer City Development
  • Hong Kong Exchanges and Clearing Limited
  • HostDime
  • hosTELyon
  • Hostmein IKE
  • HostName
  • HostRocket
  • hosttech
  • Hostway
  • House of Data
  • HoustonBunker (Acquired by Cyrpto Company - Arsenal Digital Holdings in 2022)
  • Hqserv
  • HT Networks
  • HTC Telecom International (ECODC)
  • Huawei
  • Hudson Interxchange
  • Humain
  • Hurricane Electric
  • Hut 8
  • HW Technology Park Development LLC
  • HydraVault
  • Hyosung Group
  • Hyperco
  • Hyperscale Data
  • HyscaleIX Data Centers
  • i-Berhad
  • I-NET Corp.
  • Ibercom
  • IBO
  • Icade
  • iconnect
  • IDC Frontier
  • IDS&Unitelm
  • IFX Networks
  • iGenius
  • IGIS Asset Management
  • ikoula
  • ILI Group
  • IMAQLIQ
  • ImpactData & RAEDEN
  • Imperial Valley Computer Manufacturing LLC
  • INAP
  • Inc. (Digihost subsidiary)
  • Indectron
  • IndoKeppel Data Centres
  • Indra
  • INEA
  • Infinaxis Data Centre Holdings (Gaw Capital Partners and A3 Capital)
  • Infinity
  • INFOMANIAK
  • Infonet DC
  • InfoQuest Technologies
  • Infracrowd Capital
  • Infrakey DC Parks
  • Ingenostrum
  • Inoc
  • Integer DC
  • Interactive
  • Intercity Technology
  • Interconnect
  • Internet Initiative Japan (IIJ)
  • Internet Solutions ZA
  • Internet Thailand
  • Internetindo Data Centra (IDC Indonesia)
  • InterNexa
  • Internode Pty Ltd
  • Intersect Power
  • Inuverse
  • Invitech
  • inwi (Maroc Telecom Group)
  • IOMART
  • Ionos
  • Iozera
  • IP House
  • Ipcore Datacenters
  • IPHH
  • IpHouse
  • IPLAN
  • ipNX
  • IPTO
  • IPTP Networks
  • IPXON Networks
  • IQ PL
  • IREN (Iris Energy)
  • irix Sdn. Bhd.
  • Iron Mountain
  • iseek
  • Isojoki Data Center Oy
  • ISPpro Internet
  • ISPT
  • IT Gate
  • ITB2 Datacenters
  • iTech Tower Data Centre Services
  • iTel Networks
  • ITENOS
  • Itility
  • Itnet
  • ITPS
  • itQ Data Center
  • ITsjefen
  • IWB
  • iXAfrica Data Centres
  • IXcellerate
  • Isttelkom
  • J5 LLC
  • Jakel & PiDC
  • JCD Group
  • Jericho Energy Ventures & Comstock Holding
  • Jet.AI & Choo Choo Express (JV)
  • JK Land Holdings
  • JLL
  • JN Data
  • Joe's Datacenter
  • K2 STRATEGIC
  • Kakao
  • Kao Data
  • Kapsch BusinessCom
  • Kardan Israel & Geva Real Estate (MULTIDC)
  • Karis Critical
  • Kasi Cloud
  • KBC - AIC - VietinBank
  • KDC Developers
  • Kedia Infotech
  • KEPCO
  • Keppel Data Centres
  • Kepstar Data Centre Management
  • KEVLINX
  • Key Point
  • Keysource
  • Keystone
  • Khazna Data Centers (with Benya Group partnership)
  • Kingtel Telecom
  • KINX
  • KIO Networks
  • KIRZ Data Center Service
  • Koc Sistem
  • Kolo DC
  • KORAMCO Assets Management
  • Korbank Data Center
  • Korea Telecom - Jasmine Group
  • KOSCOM
  • KT Cloud (Capstone Asset Management)
  • Kwere II
  • Kyivstar
  • Kyndryl
  • LabGroup
  • Lambda
  • Lancom
  • Lao Data Center Co. Ltd
  • Larsen & Toubro
  • Latechco
  • Latos Data Center
  • Layer 9 Data Centers
  • LCL Data Centers
  • LDeX
  • Leading Edge Data Centres
  • Leaseweb (INAP(iWeb)
  • Lefdal Mine Datacenter
  • Legacy Investing & GI Partners
  • Lehr Consultants International
  • Leuk Teleport & Data Centre
  • LEW
  • LG
  • LG Uplus
  • Liberum Navitas
  • Lidl
  • Lifeline Data Centers
  • LightEdge Solutions
  • LightHouse Data Centers
  • LIM Center
  • Lincoln Property Company
  • Lincoln Rackhouse
  • Link Park Heathrow
  • Link Telecom
  • Linxdatacenter
  • Liquid Web
  • Localhost
  • Locaweb
  • Logistic Land Investments LLC
  • Logistix
  • LOGIX FIBER NETWORKS
  • Long Island Interconnect
  • Longhorn Property Management & RR Realty Holdings
  • Lotte Innovate
  • LS Power
  • Ltd (GTMH)
  • Lumen Technologies
  • Lumen Technologies (CenturyLink)
  • Lumina CloudInfra
  • Lunar Digital
  • LuxConnect
  • LVRTC
  • M247 Data Center
  • Macquarie Data Centres
  • Macquarie Korea Infrastructure Fund (LG CNS - Customer)
  • Macquarie Telecom Group
  • Magenta Telecom
  • Magnora
  • Magyar Telekom
  • Maincubes
  • Mainova WebHouse
  • Mainstream Technologies
  • Malaga Data Center
  • MaNaDr
  • ManagedWay
  • Mannai
  • Mapletree Investment Trust
  • Marka
  • Markley Group
  • Maroc Telecom
  • Marunouchi Direct Access
  • MasterDC
  • MAXNOD
  • Maza.Cloud
  • MC Digital Realty
  • MCN Telecom
  • MDC Data Centers
  • Medasys
  • Media Datacentre
  • Media Stream AI
  • Mediam
  • Mediterra DataCenters
  • MedOne
  • Meeza
  • Mega Data Centers
  • MegaFon
  • Megaspeed
  • Megatelecom
  • Megawide Co
  • MekongNET
  • Menlo Digital
  • Merlin Properties
  • Metavisio Thomson Computing & BKB Energy
  • Metro Edge Development Partners
  • Metrobloks
  • MetroCarrier
  • MettaDC
  • Mevspace
  • MGX
  • Micron21
  • Midco
  • Midwest Power Investors LLC
  • MigSol
  • MIRAIT ONE Corporation
  • Miran
  • Mitsui Fudosan
  • MIX
  • MK NETZDIENSTE
  • Mobily
  • Montana Property Group LLC
  • Monticello Tech
  • Moratelindo Nusantara Data Center (NDC)
  • Moresi
  • Morohub
  • Mountain West Technology Network
  • MTN
  • MTS
  • mtw.ru
  • Multigrid
  • Myint & Associates Telecommunications Ltd.
  • myLoc managed IT
  • MyTelehaus
  • Mexico Telecom Partners (MTP)
  • N Plus Networks
  • N+One Datacenters
  • Nabiax
  • Naquadria
  • Nation Data Center
  • National Computer Center
  • Nautilus Data Technologies + Raimon Land
  • Naver Cloud
  • NaviSite
  • Navegalo
  • Nebius
  • NED Data Centers
  • Nehos
  • Neogrid (TecPar)
  • NEOIX PLC
  • NEP Real Estate
  • NES DATA
  • Nessus
  • NET-BUILD
  • NetDataVault
  • Netdirekt
  • Neterra
  • Netglobalis
  • Nethits Telecom
  • Netia
  • Netinternet
  • Netiwan
  • Netrality Data Centers
  • Netrepid
  • Netsonic
  • NetTech DC
  • Netwise Hosting
  • netXDC (SCSK)
  • Neutel Communications
  • NeutraDC - Nxera & Medco Power
  • New Era Energy & Digital
  • New Generation International
  • New Jersey Fibre Exchange
  • New World Telecommunications Limited (NWT)
  • NewTelco
  • NewYork GreenCloud
  • Nex
  • Nexcess
  • Nexeon Technologies
  • Nexeren
  • Nexica
  • NEXTDC
  • Nextgen Data Centre
  • nextlayer
  • NextStream
  • Nexus Data Centers
  • NGN Bilgi ve Iletisim Hizmetleri Ticaret
  • NGX Networks
  • Niatel (Aqaba Digital Hub)
  • NIKHEF Hosting
  • Nixval
  • NJFX
  • nLighten
  • NNIT
  • Noovle
  • Nordik Data Centers & Accelsius
  • Noris Network
  • NorthC
  • Northern Data
  • Northern Data Group
  • NorthPoint Development
  • Northtree Investment Management
  • Norwich Research Park
  • NOS
  • Nostrum Group
  • NourNet
  • Novva Data Centers
  • Novvacore
  • NRB
  • NS3
  • Nscale
  • NTS Workspace
  • NTT (Dimension Data)
  • NTT DATA
  • NTT-TEPCO Power Grid
  • nubes
  • NXDATA
  • Nxera (Singtel)
  • NxN Datacenters
  • NYGC
  • Oasis Digital Properties
  • OBIT
  • Ocean Wave Communication
  • ODATA (Aligned Data Centers)
  • Okestro
  • Oman Data Park (including Intro Technology JV)
  • Omega Telecom
  • OMNIconnect Broadband Internet and Data Centre (OCDC)
  • Omnilogic
  • Omnis Network
  • On Demand Data Center
  • On Q Communications
  • OneAsia Network
  • OneX Data Center
  • Ooredoo
  • OPCore
  • Open Access Data Centres (OADC)
  • Open AI & SK Telecom
  • Open DC
  • Open Hub Med
  • Sur Energy
  • OpenColo
  • Oppidan & Harrison Street Real Estate Capital
  • OPTAGE
  • Optical Networks
  • OpticNet Ploiesti
  • Oracle
  • Orange Business Services (including Etix Everywhere JV
  • Origin Power Services
  • Osae Partners
  • Osogrande
  • Otava
  • Oulun DataCenter
  • Over the wire
  • Overwatch Capital & Idemitsu
  • OVIO Data Processing Center
  • O'Leary Ventures
  • Pacific Controls
  • Pacific Internet
  • Pacifico Energy
  • Paix Data Centres
  • Panattoni
  • Panservice
  • Paratus Group
  • partnership with Microsoft
  • PASHA Technology
  • PATRIZIA
  • Pembani Remgro's Medallion
  • PenDC
  • Penta Infra
  • Penzance
  • Perpetuus
  • Perri Projects
  • Peterson
  • Pfalzkom
  • PFF Telecom
  • PG&E
  • PGIM Real Estate
  • Phcolo
  • Phocea DC
  • PhoenixNAP
  • Pi Datacenters
  • Pine Line Inc
  • PIPE Networks (TPG Telecom)
  • Plan B Limited(Atturra)
  • Planet IC
  • Playnet
  • PlusLayer
  • PlusServer
  • PNT Data Center
  • PointOne Data Centers
  • Polar DC
  • Polaris
  • Polaris Realty
  • Polarise
  • Polarnode
  • Polcom
  • Pomorskie Centrum Przetwarzania Danych
  • Portland Trust
  • Portugal Telecom
  • Portus Data Centers
  • Potentia Data Center
  • Power Infrastructure Partners & Savannah Prominent
  • PowerHost
  • PowerHouse Data Centers & Provident Realty Advisors
  • PPNT Data Center
  • Prairie Sky Data Solutions
  • Prescient Data Centres
  • Previder
  • Prime Data Centers
  • Princeton Digital Group
  • Priority Colo
  • Proen Internet
  • Project Apollo
  • Project Turbo LLC
  • Project West WHP - GA LLC
  • Prologis
  • Prometheus Hyperscale
  • Pronghorn Development LLC
  • Prov.net
  • Provident Data Centers
  • Province Group
  • Provincia NET
  • Prumo Logistica
  • PS Lightwave LightHouse Datacenter
  • Psychz Networks
  • Public Power Corp
  • Pulsant
  • Pulse DC Pty Ltd ACN
  • Pure Data Centres
  • Pure Data Centres (with Dune Vaults)
  • PureColo
  • PureDC
  • PYUR
  • Qscale
  • QTS Data Centers
  • Qualysite Technologies
  • Quantum Switch Tamasuk (QST)
  • Quasar Datacenters
  • Quetta Data Centers
  • QuickHost
  • Quinbrook Infrastructure Partners
  • Quantico Data Center
  • Qxygen
  • Rack & Data
  • Rack 59
  • Rack Bank
  • Rack One
  • RackHost
  • RACKRAY
  • Racks Central
  • Rackspace Technology
  • RadiusDC
  • Radore Hosting
  • Raeden
  • Rai Way
  • Raiffeisen Informatik
  • RailTel Corporation of India Ltd
  • ratiokontakt
  • Raxio Group
  • Raya Data Center
  • ReadyIDC
  • Real Estate Pursuits 2 LC
  • Rechenzentrum Ostschweiz AG
  • Red Admiral DC
  • Red Post Energy Group & Wise Innovation Hub Venture (OASIS)
  • Red Rock Telecommunications
  • Red Wolf DCD Properties LLC
  • Redcentric
  • Redwire DC
  • Regant Oy
  • Related Digital/ Oracle
  • Reliance
  • REN
  • Retelit
  • RETN
  • Revitalization Unlimited
  • Ricoh
  • Rise Institute
  • Rocklocker LLC
  • Rogers Communication
  • Rostelecom
  • RoVision Infrastructure Projects Pvt Ltd
  • Rowan Digital Infrastructure
  • Ryan Companies
  • S&A Consultores Asociados
  • Sabay Digital
  • Sabey Data Centers
  • Safaricom
  • Safe Hosts Internet
  • SafeDX
  • Safenames Data Centre
  • Sahayeb Data Centers (Saudi Fransi Capital + MIS)
  • Saigon Asset Management (SAM)
  • Saigontel
  • Sailfish Digital Ventures
  • SAKURA internet
  • SAMCA Group
  • Samsung
  • Samsung SDS
  • Sarenet
  • Sasktel
  • Saudi Telecom Company (stc / center3 / solutions by stc / Qualitynet)
  • Savion
  • SBA Communications (Matrix)
  • SBA Edge
  • SC Zeus Data Centers
  • SC3 Electronic Industry Trade Inc.
  • Scala Data Centers
  • Scale42
  • ScaleMatrix Holdings
  • Scannell Properties
  • Scott Data Centers
  • SDC Capital Partners
  • SDS Data Center
  • SEAX Indonesia Pratama
  • SECOM Trust Systems
  • Security Land and Development LP
  • Seeweb
  • Segra
  • Segro
  • SEJONG Networks
  • Selectel
  • Sencinet
  • senseLAN
  • Sentinel Data Centers
  • Sequitor Edge
  • ServeCentric
  • ServerChoice
  • Serverfarm
  • ServerHouse
  • Serveris
  • Serverius
  • Serverz Data Center
  • Service Express
  • Servpac
  • Sesterce
  • Seznam.cz
  • SFR Business
  • SGC Energy
  • ShatterIt
  • Shelborn Drummond Ltd
  • Shinsegae I&C
  • Sierra Data Centers
  • Sierra DC
  • Sify Technologies
  • Silver Star Communications
  • SilverEdge DC
  • Simple helix
  • Sinar Primera
  • SineQN
  • Singtel & Telekom Malaysia
  • Sirius Computer solutions
  • SitebData
  • SitelPop
  • Six Degrees
  • SK broadband
  • SK Ecoplant
  • Sky Online
  • Skybox Datacenters & Prologis
  • Skygard
  • SKYY Development
  • SM+
  • Smals
  • Smartdc
  • Solano
  • Solaria Energia
  • Solstice Data
  • Soltia Consulting
  • Soluna
  • Soluti
  • SONDA
  • Sonda (Ativas)
  • Southeast Property Holdings LLC
  • SPCSS
  • SpeedBone
  • SplitVision
  • ST Digital
  • ST Engineering
  • ST Telemedia Global Data Centres
  • STACK Infrastructure
  • Stack Telecom
  • STACKIT
  • Stadtwerke Klagenfurt
  • Stafford Associates
  • Star Storage
  • Start Campus
  • Starwood & MARA Holdings
  • Starwood Capital Group
  • Stellanor Datacenters Group
  • Stellar DC (Stecon + SC Zeus + Freyr Technology)
  • Stellium Datacenters
  • Stoneshield
  • STORESPEED
  • Strata Expanse
  • Stream Data Centers
  • SUB1
  • Subtac
  • Summit Ridge Energy
  • SUNeVision Holdings (iAdvantage)
  • SunnyVision
  • Suomen Energiainsinoorit Technology
  • SUPERNAP Thailand
  • Supernova and Mapa Investimentos
  • Surfix Data Center
  • Surge Development
  • SWISSCOLOCATION
  • Swisscom
  • Switch
  • Switch Datacenters
  • Synapsecom Telecoms
  • Syncom
  • Synergy Fiber
  • SYSTEM-CLINCH DataCenter
  • SyT - Servicios y Telecomunicaciones S.A.
  • T-Mobile
  • T-Systems
  • T4 Group
  • T5 Data Centers
  • TA Realty
  • Taiwan Mobile
  • Takoda (TIVIT)
  • TALEX
  • TAS
  • Tata Consultancy Services Ltd. (TCS) & OpenAI
  • Taurus DC SPE LLC
  • TCC Technology
  • TDF
  • TECfusions
  • Tech Vault
  • Techno Electric & Engineering (TEECL)
  • Technologies New Energy (TNE) & Data District
  • Techtonic
  • Tecto Data Centers (V.tal)
  • Teesworks Ltd
  • TekLinks
  • Telecentro Empresas
  • Telecom Argentina
  • Telecom Egypt
  • Telecom Italia Sparkle
  • Telehouse
  • Teleindia Networks (DataSamudra)
  • Telekom Kenya
  • Telemaxx
  • Telenor
  • Telepoint
  • Telesystem
  • Telia Carrier
  • Telia Group
  • Telin Singapore
  • Telkom Indonesia
  • Telmex (Triara)
  • Telstra
  • Templus
  • TenHats
  • TenKey LandCo
  • TENNET Telecom
  • TenPeaks (Spark Digital)
  • TeraWulf
  • Terra Nexus Ventures
  • Tet
  • Teton Digital
  • Texas Critical Data Centers (Sharon AI and New Era Helium)
  • The Bunker
  • The STEM Practice
  • THG Hosting
  • Thrive
  • Thylander
  • Thesee Datacenter
  • TierPoint
  • Tigo Business
  • Tiktok
  • TIS INTEC Group
  • Tissat
  • TMR Telekommunikation Mittleres Ruhrgebiet
  • TONOMUS (ZeroPoint DC)
  • Towernet Infrastructures
  • Towngas Telecommunications Company Limited
  • Townsite Planning Inc
  • Toyota Tsusho Corporation
  • TPC Data Centers
  • TPG Angelo Gordon
  • Tract
  • Trammell Crow Company
  • TRG DataCenters
  • Tri-Rivers
  • Trifalga
  • Trijit Data Centre
  • Tritax Big Box
  • True IDC
  • Truman Estates
  • Trusted-Colo
  • TrustInfo
  • TSBG Hosting
  • TTC TELEPORT
  • TulsaConnect
  • Turk Telekom
  • Turkcell
  • TurnKey Internet
  • Twin Palms Capital Group
  • TWLKOM
  • UFINET
  • Umbrellar
  • Unidata
  • Unifique
  • Uniserve Communications
  • United DC
  • United Information Highway (UIH)
  • University of Trento
  • Unix-Solutions
  • UPC Volt
  • Urbacon Data Centre Solutions
  • US Data Centers
  • US Signal (OneNeck IT Solutions)
  • USDC Technology
  • Usnx
  • VADS (TM One)
  • Valencia Digital Port Connect
  • ValorC3 Data Center
  • Valore Group
  • VALOREM
  • Vantage Data Centers
  • Vattenfall
  • Vaultas
  • Vaultica Data Center
  • VDR Group
  • Vector Fibre
  • Vegacom
  • VENYU
  • Verdantas
  • VeriTeknik
  • Verizon
  • Verne Global
  • VERnet
  • Verrus
  • Vesper Infrastructure
  • Vianova
  • Viatel
  • Viettel IDC
  • Vinakom
  • Vineyarddatacenter
  • VIRTUS Data Centres
  • Visual Online
  • Vital Technology
  • Vitali
  • Vivo (Telefonica Brasil)
  • VNPT
  • VNTT
  • Vocus
  • Vodacom Business
  • Vodafone (including Vodafone Turkey & regional JVs)
  • Volico Data Centers
  • Volya Data Center
  • VSData
  • vshosting
  • VueNow
  • WaveCom
  • WBS Power
  • Webb Data Center
  • Wesco (Ascent)
  • Western Bio-Energy Ltd
  • Western Hospitality Partners
  • WHA
  • Whipcord Edge
  • White Label IT solutions
  • Wide Creek Asset Management & PDG
  • Wifx
  • WIIT AG
  • Wildcard Networks
  • Wilton International
  • Win Empresas
  • Wingu Group
  • WireNet
  • Woodland Cree First Nation
  • WowRack
  • WRN Broadcast
  • WS Computing
  • WWZ Energie
  • Wycombe Film Studios
  • xAI
  • X5 Group
  • XDS Data Center
  • XL360
  • Xmission
  • Xtreme Networks
  • XTX Markets
  • Yandex
  • YCO Cloud Centers
  • Yes Seatel
  • YYondr Group and Marubeni Corporation
  • 21 Century Technologies
  • YTL Data Center Holdings
  • Zain
  • Zajil Telecom
  • Zayo Group
  • ZDATA Technologies (Computility Technology)
  • Zenith Volts Corp.
  • Agritech Haven International (AHI)
  • Zettagrid (DC Two)
  • ZEUUS
  • 247 Data Centers
  • ZR Power Holding
  • Ceske Radiokomunikace
  • Allied Properties REIT
  • Almaguin Data
  • AMACO Energy Group
  • Ashfield Land & TechRE
  • Aurinkokarhu
  • Beacon Data Centers
  • Beetaloo Energy
  • Bess Solutions Finland Oy
  • Bitdeer Technologies Group
  • Blue Ladder Development
  • Brunswick Real Estate
  • BW Velora
  • Cahya Suria Services Sdn. Bhd. + Suzhou EnnoThing Technology Co.
  • Ltd.
  • Central Energy Group (CGE)
  • China Telecom
  • Clearstone Energy
  • Cloud ru
  • Colossus Data Center Advisors
  • Data Center Perspektiva
  • Data Center SPb
  • Dataprana
  • DIEZ & VOLT UAE
  • Digital Cosmos
  • Digital Decarbonization Solutions Platform (DDSP)
  • DMK Project Solutions Services
  • DPS Energy
  • DriverAI
  • Eagan Capital LLC
  • Eagle Rock Partners
  • Eclairion
  • EDF & Eclairion
  • EDF & SoftBank
  • Elea Data Centers + AXIA
  • Energy North
  • Era4 (Formerly Carbon3.ai)
  • Express Distribution Park
  • Ferrovial Digital Infrastructure
  • Fortum
  • Fotowatio Renewable Ventures (FRV)
  • G-Group Technology Corporation
  • GMI Cloud + Wistron
  • Gorilla Technology Group
  • Graven Hill Purchaser Ltd
  • Green Horizon
  • Greensky Energy
  • Grupo Fotones
  • GS AI Infrastructure
  • GSM Srl
  • Guofu + CEWA Group + Hydro Data
  • Hanover Company
  • Harworth Group
  • HCLTech
  • Heim Datacenter
  • Helios Nordic Energy AB
  • Hixson Data Center
  • HSCALE
  • IDCNOVA
  • Income for Infrastructure and Investment
  • K2 Data Centres (Kuok Group)
  • Kanza Park Place LLC
  • Karatzis Group of Companies
  • Kauri CAB Digital Infrastructure
  • Kentucky Industrial Alliance LLC
  • Kanza Park Place LLC
  • Karatzis Group of Companies
  • Kauri CAB Digital Infrastructure
  • K2 Data Centres (Kuok Group)
  • Kevlinx Data Centers
  • Kitebrook Infra
  • Krolmap
  • letsia
  • Lumen Solutions
  • LVL Energy
  • Lyten
  • M-net Telekommunikations GmbH
  • Macquarie Asset Management & Gabia (with KINX)
  • Magnora ASA
  • maincubes SECURE DATACENTERS
  • Malaysian Resources Corporation Berhad (MRCB)
  • Maska Group
  • Mindstream Energy
  • Monolith
  • Mousterian
  • Mulberry Commercial Developments
  • NCT Alliance Berhad
  • Neoen
  • Nexus Core Systems
  • NFD KOREA
  • Norwich Apex Ltd
  • O'Leary Ventures
  • Orid Korea Co.
  • Ltd & Mondrian AI
  • Otterlei Group
  • PACE AI Infrastructure
  • Parks Data Center
  • Patmos
  • PDC Realty LLC
  • Peterson Companies
  • Pinewood Studios Group
  • Pohjan Voima
  • Portal Group
  • PowerBridge & LandBridge
  • Premier Data Center Development LLC
  • PRIVASIA Technology Berhad
  • Qlevr Data Centers
  • Questpit Ltd
  • R&L Capital Inc
  • Range Intelligent Computing Technology
  • Reikna AS
  • Renergy Group
  • Re?i?a Data Infrastructure
  • RheinEnergie AG
  • RiverHook Village 18 Ltda
  • Rivington Energy
  • Rubix Data Centers
  • Saltburn Holding
  • SANY Group
  • Scranton Enterprises B.V.
  • Silicon Foundation
  • SK Group
  • Slate Island Developments
  • Smart Energy Partners
  • Spark AI Foundry
  • StarMason (Sembcorp + BB Holdings)
  • Stockland
  • Stonebridge
  • Summit Group
  • Sunlaws Development Company
  • Sunly
  • Sustainable Development Capital LLP (SDCL)
  • T.Loop
  • T1 Energy
  • Takanock
  • LLC
  • Tanco Holdings Berhad + China Mobile International Ltd
  • Taranis Capital & Emaar Executive
  • Techbau
  • Telis Energie Deutschland GmbH
  • TERRANOVA (Actis)
  • The Blossom Avenue Partners
  • Trevian
  • Tryfacta Inc
  • Twenty20 Energy
  • Ubitus
  • Valfortec
  • Vena Nexus
  • VIRIDIS Green Data Centres Limited
  • VivoPower International PLC
  • Wansbeck Regeneration Ltd
  • Winda Energy Oy / Gi21 Capital
  • Wirth Group
  • Xlinks
  • Xneelo
  • YIT
  • Zerra DC
  • Ostfold Energi AS

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