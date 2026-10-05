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Disclosure Of Trading In Own Shares From September 28, 2026 To October 2, 2026


2026-10-05 04:04:30
(MENAFN- GlobeNewsWire - Nasdaq)

Head Office: 39, Esplanade du Général de Gaulle 92800 Puteaux La Défense, France
Tel: + 33 (0) 1 59 23 65 00 –
a French Société Anonyme with a share capital of € 43,746,793 – R.C.S. Nanterre 393 525 852 – Id VAT FR 74 393 525 852
Disclosure of trading in own shares
From September 28 to October 2, 2026
Issuer: Nexans
Category: treasury shares
Pursuant to applicable law on share buybacks, Nexans declares the following purchases of its own shares from September 28, 2026 to October 2, 2026
The trades have been executed within the framework of the description of the buyback program published on April 2nd, 2026, on the Company's website () by an investment firm pursuant to a mandate.
Name of the Issuer Identity Code of the Issuer Day of the transaction Identity Code of Total daily volume (in number of shares) Daily weighted average purchase price of the shares Market (MIC Code)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 28/09/2026 FR0000044448 3 000 133.8779 XPAR
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 29/09/2026 FR0000044448 3 000 134.0492 XPAR
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 30/09/2026 FR0000044448 3 000 133.8887 XPAR
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 10/1/2026 FR0000044448 3 000 132.6020 XPAR
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 10/2/2026 FR0000044448 3 000 136.1946 XPAR
TOTAL 15,000
Name of the issuer Identity Code of the Issuer Name of the Broker Identity Code of the Broker Day/time of the transaction (Paris Time) Identity Code of the financial instrument Quantity bought Price per unit Currency Identity Code of the Market Reference number of the transaction Purpose of the buyback
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 28/09/2026 09:05:38 FR0000044448 131 134.4000 EUR XPAR 3hBA62t9SZyUFcvx8SqSKgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 28/09/2026 09:16:08 FR0000044448 1 133.5000 EUR XPAR sLiyp6khRK21fGfQpKT1AgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 28/09/2026 09:21:28 FR0000044448 79 133.7000 EUR XPAR DE_GprwIQGaIkwPn0yjT2wA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 28/09/2026 09:34:49 FR0000044448 78 133.8000 EUR XPAR 9293LtJ5TaOvacWcLoy6LAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 28/09/2026 09:38:05 FR0000044448 65 133.8000 EUR XPAR o0GjEAXxRUqq8Xcw5aFYPwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 28/09/2026 09:38:05 FR0000044448 65 133.8000 EUR XPAR ryMY8oiVTBmChuT2bL6y-gA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 28/09/2026 09:38:05 FR0000044448 65 133.8000 EUR XPAR uK7Dpu46RB-zrS65wSO9LQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 28/09/2026 09:59:31 FR0000044448 73 133.2000 EUR XPAR OmpDfaLjTFCpCL1DboNS3wA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 28/09/2026 10:24:44 FR0000044448 143 133.2000 EUR XPAR CKJ-4zNXTxC7jCasTndKfgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 28/09/2026 11:01:39 FR0000044448 7 133.5000 EUR XPAR EY_PI__XTWCmpYWZ-3LnIwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 28/09/2026 11:01:39 FR0000044448 66 133.5000 EUR XPAR ydxKEYjTQi-npBcl3GOnWQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 28/09/2026 11:15:55 FR0000044448 69 133.0000 EUR XPAR wsTgygaTRmC45PS6N8hC8gA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 28/09/2026 11:31:49 FR0000044448 126 133.3000 EUR XPAR AgApyS4OR1Wvi_T8c5thuwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 28/09/2026 12:03:37 FR0000044448 32 133.5000 EUR XPAR ci5UWqeyRO-DboD92yNUkQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 28/09/2026 12:11:00 FR0000044448 52 133.4000 EUR XPAR 9dCbOwwURHuEqvmfq8iZNQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 28/09/2026 12:11:00 FR0000044448 141 133.4000 EUR XPAR peSrulD5QuyiQ6dKScGy9wA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 28/09/2026 12:54:17 FR0000044448 82 134.2000 EUR XPAR Pt_xtePcTNmJXNVjd97qlgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 28/09/2026 12:54:17 FR0000044448 70 134.2000 EUR XPAR pZYNIOM7TAmDYXxrWxkpowA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 28/09/2026 13:16:27 FR0000044448 69 133.9000 EUR XPAR 1ecn7gWwQ6SXOJjgP6mCBAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 28/09/2026 13:37:01 FR0000044448 2 134.0000 EUR XPAR yHKoc_-TSriO63pfXEsr4QA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 28/09/2026 13:37:01 FR0000044448 65 134.0000 EUR XPAR J-8i3MaNRcmS93T4gK_0tAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 28/09/2026 14:04:13 FR0000044448 67 133.9000 EUR XPAR N7Bv88FlQPqFgYWJxf6r8wA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 28/09/2026 14:29:01 FR0000044448 70 133.8000 EUR XPAR UX73DDmNTquxBRU_QoXDvQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 28/09/2026 14:29:01 FR0000044448 76 133.8000 EUR XPAR WXtSUe96T02cEId_XnTUTgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 28/09/2026 15:01:20 FR0000044448 139 134.6000 EUR XPAR dWDVLou5RjmZl1W1LEMlJAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 28/09/2026 15:22:34 FR0000044448 126 134.5000 EUR XPAR WTG7OMxGSMSBeqZb8xug1AA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 28/09/2026 15:30:07 FR0000044448 66 134.5000 EUR XPAR CYJmNP1_RriBYKLYRke2swA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 28/09/2026 15:48:03 FR0000044448 15 134.6000 EUR XPAR DrQk7darQxO5pX7xTaISOgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 28/09/2026 15:48:03 FR0000044448 53 134.6000 EUR XPAR YgJ7-t9cQ5yNA6-v1jK8ewA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 28/09/2026 15:51:04 FR0000044448 18 134.7000 EUR XPAR 05DJHHWrQGCkAPlS3YFWyAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 28/09/2026 15:51:04 FR0000044448 48 134.7000 EUR XPAR _U40pn9KTASd-pAz9RbEogA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 28/09/2026 15:51:04 FR0000044448 12 134.7000 EUR XPAR a1xcKTa3QICq1ZRWK5-fogA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 28/09/2026 16:00:04 FR0000044448 72 134.9000 EUR XPAR ZMNzKfnKTL2IL5EL0DXisgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 28/09/2026 16:00:06 FR0000044448 73 134.8000 EUR XPAR fM8aDYK5S0qSx99igcByCgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 28/09/2026 16:17:38 FR0000044448 66 134.6000 EUR XPAR RwuiwXzORi-2gp9b_XnXTAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 28/09/2026 16:21:53 FR0000044448 72 134.7000 EUR XPAR 13P0RBzSRn-0Uw8foPLDGwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 28/09/2026 16:32:44 FR0000044448 89 134.8000 EUR XPAR GgUQZ8SzQDiqo2xW2XBndQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 28/09/2026 16:38:42 FR0000044448 77 134.1000 EUR XPAR BXmwMUiwSqiS2XwsHlnpfQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 28/09/2026 16:44:03 FR0000044448 5 133.6000 EUR XPAR r8hb-9DNQ32cJ6fXuupiPwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 28/09/2026 16:44:07 FR0000044448 63 133.6000 EUR XPAR yGP-JxYyTzmw5DnLmOWrdAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 28/09/2026 16:44:11 FR0000044448 7 133.6000 EUR XPAR b9uUbfMlS3i7yOZVI-JkmgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 28/09/2026 17:00:15 FR0000044448 158 132.9000 EUR XPAR 4f14L9IZRAOp1nL7sOqrLQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 28/09/2026 17:15:45 FR0000044448 67 132.8000 EUR XPAR IFhGHjPBRzq6htXX32NOlwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 28/09/2026 17:26:02 FR0000044448 6 132.6000 EUR XPAR 3467192362045 MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 28/09/2026 17:26:02 FR0000044448 29 132.6000 EUR XPAR 3467192363045 MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 28/09/2026 17:26:15 FR0000044448 45 132.6000 EUR XPAR 3467192682045 MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 29/09/2026 09:01:00 FR0000044448 18 135.1000 EUR XPAR BbGnNgjWQgaxo3pYA5XDJAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 29/09/2026 09:01:25 FR0000044448 74 134.8000 EUR XPAR UeU8ipc-QLGs99RRysS9VAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 29/09/2026 09:10:31 FR0000044448 70 134.6000 EUR XPAR Ij0aXLKUQo-rBoOYuZ69NwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 29/09/2026 09:20:53 FR0000044448 67 133.5000 EUR XPAR jb7FcQ_URYaCgNj4dQSj6gA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 29/09/2026 09:27:33 FR0000044448 73 133.6000 EUR XPAR H5j-fBBmS9aXjYeqUINmwgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 29/09/2026 09:37:17 FR0000044448 144 134.0000 EUR XPAR ZatBKajPQLydcER5MF6kqQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 29/09/2026 09:43:29 FR0000044448 77 133.6000 EUR XPAR r5A-gcaTTBaN9SwMYf1-xQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 29/09/2026 10:20:34 FR0000044448 74 133.0000 EUR XPAR kWIVUkxOSfGDH_oTJGdlIAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 29/09/2026 10:20:34 FR0000044448 73 132.9000 EUR XPAR CEMlVnEYScOsD4K9XHm7YwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 29/09/2026 10:30:49 FR0000044448 69 132.0000 EUR XPAR LDQJrqg8THC7tyyw3D_HBgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 29/09/2026 11:09:24 FR0000044448 70 134.3000 EUR XPAR xOW62gd9Sg2Pfywtqjf41wA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 29/09/2026 11:15:21 FR0000044448 74 134.3000 EUR XPAR q43FvJYjQDSvrccPuyRyfQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 29/09/2026 11:29:11 FR0000044448 78 134.0000 EUR XPAR ZTWmpbJWTW-fB8DjdY__igA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 29/09/2026 11:29:11 FR0000044448 68 134.0000 EUR XPAR kkBcszvDQ8KHMediRKZzEgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 29/09/2026 12:11:34 FR0000044448 74 133.8000 EUR XPAR KcrEu5QQQTOjrPEZQOPNDwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 29/09/2026 12:30:34 FR0000044448 158 133.6000 EUR XPAR 4h135JaiQayBnLgEtktgUgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 29/09/2026 13:04:02 FR0000044448 128 134.0000 EUR XPAR 0R8LoNRjSYKrw60yt3EkMwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 29/09/2026 14:03:36 FR0000044448 183 134.6000 EUR XPAR Jxv-7ERvRHaxFmOiDLtlYQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 29/09/2026 14:46:04 FR0000044448 67 134.4000 EUR XPAR AObnU-XqTCO460YiJLWewQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 29/09/2026 14:51:17 FR0000044448 168 134.2000 EUR XPAR HFpFlNK1TQC8uyOHP0CaPQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 29/09/2026 15:20:57 FR0000044448 147 134.0000 EUR XPAR pug6J9arRLmn5CnTosoAxwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 29/09/2026 15:30:01 FR0000044448 71 133.6000 EUR XPAR j_h5qJ_9SsOdHC4JTkXJXgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 29/09/2026 15:44:21 FR0000044448 78 134.0000 EUR XPAR T-hkIr0_Q2mCNVTWFtoDNAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 29/09/2026 15:49:38 FR0000044448 66 134.5000 EUR XPAR iQcCVr4BSOye6xOcSbcMCQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 29/09/2026 15:57:16 FR0000044448 72 134.6000 EUR XPAR VR-cHiRLQeKkest59XQVggA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 29/09/2026 15:57:16 FR0000044448 69 134.6000 EUR XPAR g1FJj5joSUONuG0cEqqTFAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 29/09/2026 16:11:50 FR0000044448 66 134.4000 EUR XPAR GNMoU55ISbeH1AaoJ_Wq1AA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 29/09/2026 16:24:07 FR0000044448 66 134.8000 EUR XPAR O0XMpG1hTlC0W3Ii4AKXTgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 29/09/2026 16:28:56 FR0000044448 74 134.6000 EUR XPAR 0pfmDNR2Rga-51cT1pLDsAA MAR Art.5 §2c)
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NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 29/09/2026 17:02:21 FR0000044448 67 134.3000 EUR XPAR _XRHuw5mQbOKREcmVMerhQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 29/09/2026 17:04:38 FR0000044448 34 134.2000 EUR XPAR d2Slm1cOSr2BKWjHTTOICAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 29/09/2026 17:04:38 FR0000044448 32 134.2000 EUR XPAR X5qUW92WSleXCVi8mwFLogA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 29/09/2026 17:06:14 FR0000044448 65 134.1000 EUR XPAR nyGxpL-ZSyKbK-FwJlOYMQA MAR Art.5 §2c)
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NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/09/2026 09:04:43 FR0000044448 147 134.5000 EUR XPAR _RrYgRQuSGqUsLjvwjDX6AA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/09/2026 09:14:10 FR0000044448 68 134.7000 EUR XPAR 83ONgZC9TLimA6DRMsH8MQA MAR Art.5 §2c)
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NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/09/2026 09:31:37 FR0000044448 79 134.1000 EUR XPAR FsbxTr_ISJW4kGMPA3OSGQA MAR Art.5 §2c)
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NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/09/2026 10:06:52 FR0000044448 128 134.4000 EUR XPAR 9oS34ixGQ1a6J4K3PlsYfgA MAR Art.5 §2c)
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NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/09/2026 12:23:36 FR0000044448 38 134.2000 EUR XPAR wHD3b_DhQVuicD7-Ypo45QA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/09/2026 12:24:10 FR0000044448 2 134.1000 EUR XPAR oV0dOn4qTZidlEPkz3DeBQA MAR Art.5 §2c)
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NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/09/2026 13:07:34 FR0000044448 72 134.1000 EUR XPAR 7xh1hNSNT2W9R4SedBRMEwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/09/2026 13:27:01 FR0000044448 67 134.4000 EUR XPAR IB8425lKTgmrmzBllYe59QA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/09/2026 13:35:04 FR0000044448 83 134.4000 EUR XPAR mZbhDKH9TwG2gxxuIGoMpwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/09/2026 13:53:04 FR0000044448 74 134.2000 EUR XPAR LlG7_1tTSdKEDxceRdPPbgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/09/2026 14:15:21 FR0000044448 68 134.0000 EUR XPAR 9wmTac3tSxW1LhY1pDsVowA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/09/2026 14:57:41 FR0000044448 83 135.1000 EUR XPAR WWAHVzTuToGLS7VWEgZRlQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/09/2026 15:09:07 FR0000044448 138 135.0000 EUR XPAR ZF9K-_mFSKet6ppfa8xTzQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/09/2026 15:27:57 FR0000044448 66 134.1000 EUR XPAR cAPt5I0NTguJzOd_J-bT0gA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/09/2026 15:43:59 FR0000044448 72 133.3000 EUR XPAR 4zJX50BGRzSYNxzCIWt6OgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/09/2026 15:48:04 FR0000044448 4 132.9000 EUR XPAR TzibaTJATI2_tsPisqHaQAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/09/2026 15:48:05 FR0000044448 63 132.9000 EUR XPAR pddDc5aIQPG5xBrMbxmmBQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/09/2026 16:00:12 FR0000044448 77 133.6000 EUR XPAR mUtnLkMIRWSI9MdGikgyMgA MAR Art.5 §2c)
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NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/09/2026 16:47:23 FR0000044448 63 132.6000 EUR XPAR 5uxtj78IQciSc_IqB_6JoQA MAR Art.5 §2c)
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NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/09/2026 16:52:30 FR0000044448 47 132.6000 EUR XPAR 4vloIL9ZTlW6D55_5gG0JAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/09/2026 16:52:33 FR0000044448 19 132.6000 EUR XPAR hKwixpN6Rz-kns6kUgBYQgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/09/2026 17:00:30 FR0000044448 48 132.4000 EUR XPAR vb_bW6prSTW-HpdjuPr2iQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/09/2026 17:00:30 FR0000044448 49 132.4000 EUR XPAR _N4KQKOwQ1u1rJ20lhfOlwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/09/2026 17:00:30 FR0000044448 41 132.4000 EUR XPAR CmzMI3BpQeyFIz1vWmgtQgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 30/09/2026 17:24:45 FR0000044448 115 132.4000 EUR XPAR n1o-NG1cT2eMcE__f-YDGQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 01/10/2026 09:06:29 FR0000044448 154 134.0000 EUR XPAR MgSnfo7nTIClqQXiU-nx9gA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 01/10/2026 09:21:30 FR0000044448 72 132.7000 EUR XPAR SrBk_pNeSwiucdLAePMr2AA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 01/10/2026 09:30:00 FR0000044448 77 132.1000 EUR XPAR KwGhZk_hQj-adKWttMC7uAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 01/10/2026 09:44:38 FR0000044448 67 132.9000 EUR XPAR YGqtXrYNTa25dVtX0zayqQA MAR Art.5 §2c)
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NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 01/10/2026 10:06:25 FR0000044448 65 132.3000 EUR XPAR 6pa0eIT3TY6Oq9u2gdZzQwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 01/10/2026 10:17:18 FR0000044448 12 132.0000 EUR XPAR 6xsmEhU_RBa7bR_KC4M37gA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 01/10/2026 10:17:18 FR0000044448 12 132.0000 EUR XPAR HuNklYQoTvGqNZsMqHXNVwA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 01/10/2026 10:26:48 FR0000044448 80 132.5000 EUR XPAR LvICDaMcT8O8L44-RZcEyAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 01/10/2026 10:42:24 FR0000044448 79 132.8000 EUR XPAR 2oI78MjaSsaSVfeaUpb_6gA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 01/10/2026 10:52:55 FR0000044448 72 132.6000 EUR XPAR w0l62POnTcGWetLFcYICzAA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 01/10/2026 11:16:20 FR0000044448 29 132.8000 EUR XPAR -QLVeOHGQki0dlE4XaEMrQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 01/10/2026 11:16:20 FR0000044448 4 132.8000 EUR XPAR A7rhPLakQPGg4wXIOLIpDQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 01/10/2026 11:16:20 FR0000044448 13 132.8000 EUR XPAR VQoKQOr2REONv4oV7bHn9wA MAR Art.5 §2c)
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NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 01/10/2026 12:00:04 FR0000044448 163 132.5000 EUR XPAR cySa9YkNQrOwmrWaiVUbqQA MAR Art.5 §2c)
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NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 01/10/2026 15:03:00 FR0000044448 17 132.1000 EUR XPAR AnrKIc6USeSa2s4ERSiVOwA MAR Art.5 §2c)
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NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 02/10/2026 09:45:02 FR0000044448 68 134.4000 EUR XPAR i_S0MMReRnKvuRfLPCI_2gA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 02/10/2026 09:57:31 FR0000044448 73 135.8000 EUR XPAR F8071d72SUiViIVOEJmuLwA MAR Art.5 §2c)
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NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 02/10/2026 10:49:41 FR0000044448 84 136.4000 EUR XPAR J6_bU8pGRue7BUdtL6yZjgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 02/10/2026 11:11:06 FR0000044448 2 136.4000 EUR XPAR d50T3jY8Rsql5YqqaAC_NgA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 02/10/2026 11:12:57 FR0000044448 206 136.6000 EUR XPAR moCQxej7ReinfVtIL8d-sQA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 02/10/2026 11:46:47 FR0000044448 170 136.1000 EUR XPAR ZqUO0mWzRm23KsoVVlD5-AA MAR Art.5 §2c)
NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 02/10/2026 12:26:29 FR0000044448 120 135.5000 EUR XPAR 2UkE2igBRpyhTW7nMVuedQA MAR Art.5 §2c)
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NEXANS 96950015FU78G84UIV14 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 02/10/2026 14:00:11 FR0000044448 48 135.5000 EUR XPAR _lE2Hme9RiuXPKLOX_HexQA MAR Art.5 §2c)
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