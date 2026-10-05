Tuesday, 02 January 2024 12:17 GMT
عربي


USEuropeArabAsiaAfrica| PoliticsEconomyOil&EnergyEntertainmentSportFrenchSpanish

Share Buyback Programme Week 40


2026-10-05 02:46:43
(MENAFN- GlobeNewsWire - Nasdaq) Nasdaq Copenhagen
Euronext Dublin
London Stock Exchange
Danish Financial Supervisory Authority
Other stakeholders

Date 5 October 2026

Share buyback programme week 40

The share buyback programme runs in the period 10 August 2026 up to and including 9 October 2026, see company announcement of 7 August 2026.

During the period the bank will thus buy back its own shares for a total of up to DKK 400 million under the programme, but to a maximum of 500,000 shares.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the“Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK)
Total in accordance with the last announcement 175,400 1,809.23 317,338,777
28 September 2026 4,500 1,861.38 8,376,210
29 September 2026 4,000 1,851.05 7,404,200
30 September 2026 4,000 1,845.20 7,380,800
1 October 2026 5,000 1,815.60 9,078,000
2 October 2026 5,000 1,825.33 9,126,650
Total under the share buyback programme 197,900 1,812.56 358,704,637
Bought back under share buy-back programme of DKK 500 million executed in the period 2 February 2026 - 5 May 2026 315,600 1,584.27 499,996,965
Bought back under share buy-back programme of DKK 400 million executed in the period 6 May 2026 - 7 August 2026 249,870 1,600.79 399,990,265
Total bought back 763,370 1,648.86 1,258,691,867

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank's trading portfolio and investments made on behalf of customers:

  • 763,370 shares under the above share buyback programmes corresponding to 3.14 % of the bank's share capital.

In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buyback programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Kind regards

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker
CEO

Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time - CET
8 1840 XCSE 20260921 9:00:26.076000
7 1842 XCSE 20260928 9:00:02.803000
8 1841 XCSE 20260928 9:00:36.346000
8 1845 XCSE 20260928 9:04:42.784000
8 1844 XCSE 20260928 9:06:17.367000
8 1843 XCSE 20260928 9:06:47.989000
15 1843 XCSE 20260928 9:13:23.024000
8 1843 XCSE 20260928 9:14:05.994000
8 1842 XCSE 20260928 9:14:06.030000
10 1846 XCSE 20260928 9:20:18.623000
4 1846 XCSE 20260928 9:20:18.623000
15 1843 XCSE 20260928 9:21:18.723000
8 1841 XCSE 20260928 9:21:18.825000
8 1847 XCSE 20260928 9:30:20.182000
4 1847 XCSE 20260928 9:30:29.682000
4 1847 XCSE 20260928 9:30:29.682000
9 1848 XCSE 20260928 9:35:19.058000
17 1848 XCSE 20260928 9:35:21.121000
18 1848 XCSE 20260928 9:35:27.150000
8 1848 XCSE 20260928 9:36:38.278000
8 1848 XCSE 20260928 9:38:08.539000
8 1848 XCSE 20260928 9:39:29.968000
8 1848 XCSE 20260928 9:40:50.657000
8 1848 XCSE 20260928 9:42:12.354000
8 1850 XCSE 20260928 9:43:51.277000
3 1850 XCSE 20260928 9:45:20.218000
5 1850 XCSE 20260928 9:45:20.218000
13 1854 XCSE 20260928 9:51:41.408000
21 1854 XCSE 20260928 9:51:41.408000
8 1855 XCSE 20260928 9:53:15.475000
133 1853 XCSE 20260928 9:54:28.697000
60 1854 XCSE 20260928 10:02:02.769000
8 1853 XCSE 20260928 10:02:02.791000
8 1852 XCSE 20260928 10:04:30.333000
22 1853 XCSE 20260928 10:07:19.103000
8 1853 XCSE 20260928 10:17:13.986000
8 1852 XCSE 20260928 10:18:22.335000
8 1851 XCSE 20260928 10:26:11.199000
7 1851 XCSE 20260928 10:26:11.199000
7 1851 XCSE 20260928 10:26:11.199000
8 1854 XCSE 20260928 10:31:57.268000
7 1857 XCSE 20260928 10:36:19.590000
1 1857 XCSE 20260928 10:36:19.590000
8 1855 XCSE 20260928 10:36:37.247000
8 1854 XCSE 20260928 10:36:37.267000
8 1853 XCSE 20260928 10:38:08.741000
9 1855 XCSE 20260928 10:43:27.288000
8 1855 XCSE 20260928 10:48:18.484000
8 1853 XCSE 20260928 10:48:55.945000
6 1856 XCSE 20260928 10:49:37.026000
5 1856 XCSE 20260928 10:49:37.026000
5 1856 XCSE 20260928 10:50:04.760000
8 1855 XCSE 20260928 10:50:04.779000
1 1857 XCSE 20260928 10:52:04.431000
6 1857 XCSE 20260928 10:52:04.431000
8 1856 XCSE 20260928 10:52:19.989000
8 1856 XCSE 20260928 10:52:19.989000
16 1857 XCSE 20260928 10:52:36.208000
16 1859 XCSE 20260928 10:59:39.709000
8 1858 XCSE 20260928 11:00:16.720000
43 1858 XCSE 20260928 11:00:16.720000
31 1858 XCSE 20260928 11:02:58.438000
7 1858 XCSE 20260928 11:02:58.438000
8 1858 XCSE 20260928 11:02:58.438000
2 1857 XCSE 20260928 11:08:58.900000
6 1857 XCSE 20260928 11:08:58.900000
1 1856 XCSE 20260928 11:10:19.882000
1 1856 XCSE 20260928 11:10:19.882000
6 1856 XCSE 20260928 11:10:19.882000
16 1857 XCSE 20260928 11:21:26.052000
15 1857 XCSE 20260928 11:24:43.193000
15 1856 XCSE 20260928 11:25:09.716000
16 1856 XCSE 20260928 11:25:09.734000
8 1858 XCSE 20260928 11:29:39.966000
38 1858 XCSE 20260928 11:32:42.229000
8 1858 XCSE 20260928 11:32:42.229000
7 1858 XCSE 20260928 11:32:42.229000
8 1858 XCSE 20260928 11:32:42.229000
7 1858 XCSE 20260928 11:32:42.229000
15 1858 XCSE 20260928 11:38:53.924000
14 1858 XCSE 20260928 11:38:53.924000
7 1858 XCSE 20260928 11:38:53.924000
7 1858 XCSE 20260928 11:38:53.924000
16 1860 XCSE 20260928 11:45:06.900000
11 1862 XCSE 20260928 11:51:51.619000
5 1862 XCSE 20260928 11:51:51.619000
5 1863 XCSE 20260928 12:01:56.159000
15 1862 XCSE 20260928 12:04:03.969000
16 1861 XCSE 20260928 12:06:18.368000
15 1860 XCSE 20260928 12:06:45.187000
8 1859 XCSE 20260928 12:13:15.662000
7 1859 XCSE 20260928 12:13:15.662000
15 1858 XCSE 20260928 12:13:15.680000
7 1859 XCSE 20260928 12:21:18.617000
1 1859 XCSE 20260928 12:21:18.617000
8 1859 XCSE 20260928 12:22:30.124000
5 1859 XCSE 20260928 12:23:40.486000
3 1859 XCSE 20260928 12:23:40.486000
8 1857 XCSE 20260928 12:24:04.427000
3 1859 XCSE 20260928 12:25:54.879000
5 1859 XCSE 20260928 12:25:54.879000
8 1859 XCSE 20260928 12:27:07.033000
6 1859 XCSE 20260928 12:28:18.375000
2 1859 XCSE 20260928 12:28:18.375000
3 1859 XCSE 20260928 12:29:31.277000
5 1859 XCSE 20260928 12:29:31.277000
8 1859 XCSE 20260928 12:30:43.711000
8 1859 XCSE 20260928 12:32:12.820000
4 1859 XCSE 20260928 12:33:33.644000
4 1859 XCSE 20260928 12:33:33.644000
4 1859 XCSE 20260928 12:35:05.272000
4 1859 XCSE 20260928 12:35:05.272000
8 1859 XCSE 20260928 12:36:38.257000
7 1859 XCSE 20260928 12:38:12.521000
1 1859 XCSE 20260928 12:38:12.521000
8 1859 XCSE 20260928 12:39:45.357000
8 1859 XCSE 20260928 12:42:44.625000
8 1858 XCSE 20260928 12:43:25.324000
8 1858 XCSE 20260928 12:43:25.342000
8 1859 XCSE 20260928 12:46:35.668000
6 1859 XCSE 20260928 12:49:07.280000
2 1859 XCSE 20260928 12:49:07.280000
8 1859 XCSE 20260928 12:51:37.934000
7 1859 XCSE 20260928 12:56:06.970000
9 1859 XCSE 20260928 12:56:38.196000
3 1858 XCSE 20260928 12:57:57.695000
2 1858 XCSE 20260928 12:57:57.695000
3 1858 XCSE 20260928 12:57:59.817000
1 1858 XCSE 20260928 12:57:59.817000
4 1858 XCSE 20260928 12:57:59.823000
4 1858 XCSE 20260928 12:57:59.823000
8 1858 XCSE 20260928 13:00:22.354000
8 1857 XCSE 20260928 13:03:19.616000
7 1856 XCSE 20260928 13:07:34.321000
1 1856 XCSE 20260928 13:07:34.321000
8 1860 XCSE 20260928 13:16:36.083000
8 1860 XCSE 20260928 13:19:22.288000
2 1860 XCSE 20260928 13:25:43.254000
23 1864 XCSE 20260928 13:32:58.718000
30 1864 XCSE 20260928 13:32:58.718000
18 1864 XCSE 20260928 13:32:58.718000
15 1864 XCSE 20260928 13:32:58.720000
5 1864 XCSE 20260928 13:32:58.720000
6 1864 XCSE 20260928 13:32:58.720000
15 1863 XCSE 20260928 13:33:34.707000
8 1864 XCSE 20260928 13:35:44.993000
1 1864 XCSE 20260928 13:35:44.993000
1 1863 XCSE 20260928 13:37:06.012000
5 1863 XCSE 20260928 13:38:26.310000
6 1863 XCSE 20260928 13:38:38.717000
15 1863 XCSE 20260928 13:39:13.971000
6 1863 XCSE 20260928 13:45:56.759000
10 1863 XCSE 20260928 13:45:56.777000
8 1863 XCSE 20260928 13:45:56.777000
6 1863 XCSE 20260928 13:47:13.022000
18 1863 XCSE 20260928 13:47:13.022000
7 1863 XCSE 20260928 13:47:13.022000
8 1863 XCSE 20260928 13:57:41.868000
7 1863 XCSE 20260928 13:57:41.868000
7 1863 XCSE 20260928 13:57:41.868000
7 1863 XCSE 20260928 13:57:41.868000
7 1863 XCSE 20260928 13:57:41.868000
13 1862 XCSE 20260928 13:57:41.923000
16 1862 XCSE 20260928 14:00:46.186000
8 1863 XCSE 20260928 14:04:45.930000
16 1865 XCSE 20260928 14:07:38.145000
22 1864 XCSE 20260928 14:08:06.018000
22 1863 XCSE 20260928 14:08:40.672000
91 1863 XCSE 20260928 14:08:40.673000
37 1861 XCSE 20260928 14:14:57.697000
7 1861 XCSE 20260928 14:14:57.697000
7 1861 XCSE 20260928 14:14:57.697000
23 1865 XCSE 20260928 14:27:12.222000
29 1867 XCSE 20260928 14:35:03.994000
8 1868 XCSE 20260928 14:40:36.244000
101 1871 XCSE 20260928 14:50:00.067000
57 1871 XCSE 20260928 14:50:08.779000
16 1870 XCSE 20260928 14:58:10.515000
1 1869 XCSE 20260928 14:58:10.532000
1 1869 XCSE 20260928 14:59:13.463000
8 1869 XCSE 20260928 15:00:17.570000
8 1869 XCSE 20260928 15:01:26.196000
8 1868 XCSE 20260928 15:02:06.228000
7 1868 XCSE 20260928 15:02:06.228000
8 1867 XCSE 20260928 15:10:13.293000
8 1866 XCSE 20260928 15:10:52.394000
31 1866 XCSE 20260928 15:18:12.197000
29 1865 XCSE 20260928 15:19:49.120000
7 1865 XCSE 20260928 15:19:49.120000
19 1864 XCSE 20260928 15:20:46.974000
3 1864 XCSE 20260928 15:20:46.974000
16 1863 XCSE 20260928 15:29:54.933000
8 1863 XCSE 20260928 15:29:54.933000
16 1862 XCSE 20260928 15:31:34.424000
1 1863 XCSE 20260928 15:31:34.425000
7 1863 XCSE 20260928 15:31:34.425000
17 1863 XCSE 20260928 15:31:34.425000
15 1862 XCSE 20260928 15:31:34.441000
15 1862 XCSE 20260928 15:31:34.444000
15 1863 XCSE 20260928 15:33:07.778000
16 1862 XCSE 20260928 15:33:31.594000
15 1862 XCSE 20260928 15:33:31.614000
9 1863 XCSE 20260928 15:38:26.950000
1 1863 XCSE 20260928 15:39:04.071000
7 1863 XCSE 20260928 15:39:04.071000
8 1863 XCSE 20260928 15:39:40.882000
8 1862 XCSE 20260928 15:39:45.386000
8 1864 XCSE 20260928 15:41:34.082000
5 1865 XCSE 20260928 15:42:31.476000
9 1865 XCSE 20260928 15:42:32.033000
8 1865 XCSE 20260928 15:42:32.033000
10 1866 XCSE 20260928 15:43:35.795000
43 1867 XCSE 20260928 15:46:57.989000
29 1866 XCSE 20260928 15:47:04.387000
10 1867 XCSE 20260928 15:49:14.673000
10 1867 XCSE 20260928 15:49:14.673000
3 1867 XCSE 20260928 15:49:14.673000
15 1866 XCSE 20260928 15:51:06.449000
15 1866 XCSE 20260928 15:51:51.015000
15 1866 XCSE 20260928 15:56:33.581000
8 1866 XCSE 20260928 15:57:22.076000
10 1866 XCSE 20260928 15:57:22.111000
8 1865 XCSE 20260928 15:57:49.289000
7 1865 XCSE 20260928 15:57:49.289000
12 1866 XCSE 20260928 15:57:52.056000
1 1866 XCSE 20260928 15:57:52.056000
4 1866 XCSE 20260928 15:58:15.101000
1 1866 XCSE 20260928 15:58:15.101000
3 1866 XCSE 20260928 15:58:15.101000
8 1866 XCSE 20260928 15:58:44.319000
15 1864 XCSE 20260928 16:01:23.415000
19 1867 XCSE 20260928 16:09:29.466000
4 1867 XCSE 20260928 16:09:29.466000
10 1867 XCSE 20260928 16:09:29.467000
15 1867 XCSE 20260928 16:09:29.469000
15 1867 XCSE 20260928 16:09:29.476000
70 1867 XCSE 20260928 16:09:29.501000
31 1866 XCSE 20260928 16:09:34.032000
29 1865 XCSE 20260928 16:12:37.023000
7 1865 XCSE 20260928 16:12:37.023000
36 1865 XCSE 20260928 16:12:37.040000
22 1865 XCSE 20260928 16:14:25.627000
8 1866 XCSE 20260928 16:16:12.253000
23 1864 XCSE 20260928 16:16:16.428000
7 1864 XCSE 20260928 16:16:16.428000
4 1865 XCSE 20260928 16:24:01.212000
4 1865 XCSE 20260928 16:24:01.212000
8 1864 XCSE 20260928 16:24:01.249000
8 1864 XCSE 20260928 16:29:21.438000
7 1864 XCSE 20260928 16:29:21.438000
15 1864 XCSE 20260928 16:30:41.582000
15 1864 XCSE 20260928 16:32:01.175000
20 1865 XCSE 20260928 16:35:17.105000
15 1864 XCSE 20260928 16:35:21.518000
15 1864 XCSE 20260928 16:37:24.295000
38 1864 XCSE 20260928 16:39:19.253036
186 1864 XCSE 20260928 16:39:19.253065
276 1864 XCSE 20260928 16:39:19.253081
37 1863 XCSE 20260928 16:40:01.908868
147 1863 XCSE 20260928 16:40:01.908900
200 1863 XCSE 20260928 16:40:01.908916
15 1862 XCSE 20260928 16:46:43.612867
14 1862 XCSE 20260928 16:46:43.612899
571 1862 XCSE 20260928 16:46:43.612914
14 1862 XCSE 20260929 9:16:13.296000
60 1865 XCSE 20260929 9:21:14.884000
2 1865 XCSE 20260929 9:22:44.218000
15 1862 XCSE 20260929 9:27:22.146000
1 1859 XCSE 20260929 9:28:56.041000
8 1862 XCSE 20260929 9:29:48.829000
7 1862 XCSE 20260929 9:30:21.197000
7 1862 XCSE 20260929 9:31:02.605000
5 1862 XCSE 20260929 9:32:43.818000
8 1862 XCSE 20260929 9:35:49.369000
10 1864 XCSE 20260929 9:37:11.210000
4 1864 XCSE 20260929 9:37:11.210000
15 1863 XCSE 20260929 9:39:46.411000
8 1862 XCSE 20260929 9:40:08.154000
7 1862 XCSE 20260929 9:40:08.154000
3 1863 XCSE 20260929 9:45:41.111000
3 1863 XCSE 20260929 9:45:41.111000
9 1863 XCSE 20260929 9:45:41.129000
6 1863 XCSE 20260929 9:45:41.129000
8 1862 XCSE 20260929 9:46:24.448000
1 1861 XCSE 20260929 9:46:27.661000
1 1861 XCSE 20260929 9:46:27.661000
8 1865 XCSE 20260929 9:52:42.503000
8 1865 XCSE 20260929 9:54:32.276000
8 1865 XCSE 20260929 9:55:57.275000
15 1864 XCSE 20260929 9:57:00.576000
15 1863 XCSE 20260929 9:57:59.280000
5 1863 XCSE 20260929 10:02:25.548000
8 1863 XCSE 20260929 10:04:34.100000
4 1863 XCSE 20260929 10:04:34.100000
8 1862 XCSE 20260929 10:04:43.713000
1 1862 XCSE 20260929 10:08:36.524000
8 1862 XCSE 20260929 10:09:00.234000
8 1861 XCSE 20260929 10:10:10.717000
8 1861 XCSE 20260929 10:12:40.679000
8 1860 XCSE 20260929 10:12:40.684000
8 1859 XCSE 20260929 10:12:56.585000
8 1860 XCSE 20260929 10:16:48.292000
8 1860 XCSE 20260929 10:18:14.106000
8 1860 XCSE 20260929 10:19:28.809000
8 1860 XCSE 20260929 10:20:49.337000
7 1864 XCSE 20260929 10:22:39.801000
1 1864 XCSE 20260929 10:22:39.801000
37 1862 XCSE 20260929 10:23:05.010000
15 1862 XCSE 20260929 10:31:50.474000
22 1862 XCSE 20260929 10:36:16.310000
8 1861 XCSE 20260929 10:36:16.329000
14 1861 XCSE 20260929 10:36:16.329000
15 1860 XCSE 20260929 10:36:16.355000
1 1862 XCSE 20260929 10:42:22.097000
2 1865 XCSE 20260929 10:51:25.993000
7 1865 XCSE 20260929 10:51:25.993000
6 1865 XCSE 20260929 10:51:26.013000
9 1865 XCSE 20260929 10:51:26.429000
6 1865 XCSE 20260929 10:51:26.429000
15 1864 XCSE 20260929 10:51:26.464000
15 1864 XCSE 20260929 10:51:28.463000
15 1864 XCSE 20260929 10:51:28.481000
30 1865 XCSE 20260929 10:56:32.432000
16 1865 XCSE 20260929 10:57:14.722000
7 1865 XCSE 20260929 10:57:14.722000
23 1865 XCSE 20260929 10:59:13.317000
3 1865 XCSE 20260929 11:03:42.808000
3 1865 XCSE 20260929 11:03:42.808000
10 1865 XCSE 20260929 11:03:42.808000
7 1865 XCSE 20260929 11:03:42.808000
16 1865 XCSE 20260929 11:07:09.548000
15 1865 XCSE 20260929 11:24:01.068000
8 1865 XCSE 20260929 11:24:01.068000
7 1865 XCSE 20260929 11:24:01.068000
4 1865 XCSE 20260929 11:30:15.567000
15 1866 XCSE 20260929 11:31:56.412000
8 1866 XCSE 20260929 11:37:08.349000
2 1866 XCSE 20260929 11:41:23.128000
1 1866 XCSE 20260929 11:41:23.128000
5 1866 XCSE 20260929 11:41:23.129000
9 1867 XCSE 20260929 11:49:30.292000
2 1867 XCSE 20260929 11:49:30.292000
2 1867 XCSE 20260929 11:49:30.292000
6 1867 XCSE 20260929 11:49:30.392000
3 1867 XCSE 20260929 11:49:32.484000
6 1867 XCSE 20260929 11:49:37.748000
8 1867 XCSE 20260929 12:00:08.708000
8 1867 XCSE 20260929 12:04:27.594000
45 1867 XCSE 20260929 12:04:27.612000
5 1867 XCSE 20260929 12:04:27.612000
5 1866 XCSE 20260929 12:04:27.614000
8 1867 XCSE 20260929 12:07:43.101000
1 1867 XCSE 20260929 12:09:39.038000
6 1867 XCSE 20260929 12:09:39.038000
5 1867 XCSE 20260929 12:11:10.519000
2 1866 XCSE 20260929 12:13:39.553000
3 1866 XCSE 20260929 12:14:42.365000
3 1866 XCSE 20260929 12:16:11.100000
3 1867 XCSE 20260929 12:16:13.217000
16 1865 XCSE 20260929 12:21:20.011000
15 1864 XCSE 20260929 12:22:21.939000
6 1867 XCSE 20260929 12:31:35.057000
2 1867 XCSE 20260929 12:31:35.057000
10 1867 XCSE 20260929 12:31:35.075000
4 1867 XCSE 20260929 12:31:59.038000
10 1867 XCSE 20260929 12:31:59.038000
2 1867 XCSE 20260929 12:31:59.064000
22 1866 XCSE 20260929 12:32:00.203000
22 1866 XCSE 20260929 12:32:00.222000
22 1865 XCSE 20260929 12:32:44.149000
15 1864 XCSE 20260929 12:33:05.061000
15 1863 XCSE 20260929 12:38:40.063000
15 1862 XCSE 20260929 12:38:40.080000
8 1863 XCSE 20260929 12:51:35.849000
8 1863 XCSE 20260929 12:54:30.515000
7 1863 XCSE 20260929 12:57:22.274000
1 1863 XCSE 20260929 12:57:22.274000
8 1863 XCSE 20260929 13:01:22.280000
8 1863 XCSE 20260929 13:04:30.509000
8 1862 XCSE 20260929 13:08:01.019000
7 1862 XCSE 20260929 13:08:01.019000
15 1861 XCSE 20260929 13:09:48.279000
8 1862 XCSE 20260929 13:12:12.128000
8 1860 XCSE 20260929 13:13:46.299000
7 1860 XCSE 20260929 13:13:46.299000
15 1860 XCSE 20260929 13:14:43.806000
99 1859 XCSE 20260929 13:19:35.313000
37 1858 XCSE 20260929 13:20:02.327000
8 1857 XCSE 20260929 13:22:28.284000
7 1857 XCSE 20260929 13:22:28.284000
62 1857 XCSE 20260929 13:22:28.284981
88 1857 XCSE 20260929 13:22:28.284988
8 1861 XCSE 20260929 13:34:50.928000
8 1860 XCSE 20260929 13:40:37.222000
8 1860 XCSE 20260929 13:45:03.087000
8 1861 XCSE 20260929 13:47:54.507000
10 1859 XCSE 20260929 13:51:19.407000
6 1859 XCSE 20260929 13:51:19.407000
8 1860 XCSE 20260929 13:57:20.542000
8 1859 XCSE 20260929 13:57:26.383000
7 1859 XCSE 20260929 13:57:26.383000
8 1858 XCSE 20260929 13:57:44.255000
8 1857 XCSE 20260929 13:57:44.356000
8 1856 XCSE 20260929 13:58:27.813000
8 1855 XCSE 20260929 14:08:49.358000
8 1855 XCSE 20260929 14:08:49.358000
7 1855 XCSE 20260929 14:08:49.358000
8 1855 XCSE 20260929 14:08:49.358000
7 1855 XCSE 20260929 14:08:49.358000
30 1855 XCSE 20260929 14:09:02.981000
15 1854 XCSE 20260929 14:14:12.969000
8 1853 XCSE 20260929 14:19:41.738000
8 1852 XCSE 20260929 14:22:13.883000
8 1852 XCSE 20260929 14:22:13.883000
23 1851 XCSE 20260929 14:23:57.602000
46 1850 XCSE 20260929 14:24:55.347000
15 1849 XCSE 20260929 14:24:55.369000
8 1848 XCSE 20260929 14:25:20.281000
15 1847 XCSE 20260929 14:25:30.311000
8 1846 XCSE 20260929 14:25:30.333000
8 1848 XCSE 20260929 14:30:49.258000
8 1847 XCSE 20260929 14:30:52.533000
5 1846 XCSE 20260929 14:33:52.524000
5 1845 XCSE 20260929 14:34:16.724000
3 1845 XCSE 20260929 14:34:16.724000
8 1844 XCSE 20260929 14:38:03.940000
8 1843 XCSE 20260929 14:38:03.952000
8 1842 XCSE 20260929 14:39:01.305000
8 1841 XCSE 20260929 14:40:10.786000
14 1840 XCSE 20260929 14:40:19.912000
8 1840 XCSE 20260929 14:40:19.912000
8 1842 XCSE 20260929 14:45:20.619000
8 1842 XCSE 20260929 14:45:20.619000
22 1845 XCSE 20260929 14:57:02.073000
7 1845 XCSE 20260929 14:57:02.073000
46 1845 XCSE 20260929 14:57:02.074000
29 1844 XCSE 20260929 14:57:02.312000
15 1843 XCSE 20260929 15:00:03.263000
15 1842 XCSE 20260929 15:00:23.486000
8 1840 XCSE 20260929 15:17:06.028000
8 1839 XCSE 20260929 15:18:07.370000
2 1839 XCSE 20260929 15:18:07.370000
5 1839 XCSE 20260929 15:18:07.370000
9 1839 XCSE 20260929 15:18:07.390000
15 1838 XCSE 20260929 15:18:07.404000
1 1840 XCSE 20260929 15:30:14.906000
12 1840 XCSE 20260929 15:30:14.907000
2 1840 XCSE 20260929 15:30:14.907000
4 1840 XCSE 20260929 15:30:15.450000
1 1840 XCSE 20260929 15:30:15.450000
2 1840 XCSE 20260929 15:32:22.186000
8 1840 XCSE 20260929 15:32:22.186000
7 1840 XCSE 20260929 15:32:22.186000
13 1840 XCSE 20260929 15:32:22.186000
1 1840 XCSE 20260929 15:32:22.188000
18 1840 XCSE 20260929 15:32:22.188000
9 1840 XCSE 20260929 15:32:22.188000
9 1840 XCSE 20260929 15:32:22.207000
29 1840 XCSE 20260929 15:32:22.675000
30 1840 XCSE 20260929 15:34:05.788000
22 1841 XCSE 20260929 15:39:22.675000
7 1841 XCSE 20260929 15:39:22.702000
2 1843 XCSE 20260929 15:40:06.185000
23 1847 XCSE 20260929 15:42:02.260000
22 1848 XCSE 20260929 15:42:07.440000
22 1847 XCSE 20260929 15:42:34.777000
23 1846 XCSE 20260929 15:42:34.910000
16 1846 XCSE 20260929 15:42:35.045000
16 1846 XCSE 20260929 15:42:51.834000
31 1847 XCSE 20260929 15:42:51.836000
16 1846 XCSE 20260929 15:42:51.845000
16 1846 XCSE 20260929 15:42:51.846000
16 1845 XCSE 20260929 15:42:51.967000
16 1845 XCSE 20260929 15:42:52.101000
15 1847 XCSE 20260929 15:43:21.329000
7 1847 XCSE 20260929 15:43:21.329000
22 1847 XCSE 20260929 15:43:21.340000
22 1847 XCSE 20260929 15:43:21.462000
22 1846 XCSE 20260929 15:43:21.596000
23 1847 XCSE 20260929 15:43:32.949000
23 1846 XCSE 20260929 15:43:33.084000
15 1846 XCSE 20260929 15:44:16.718000
7 1846 XCSE 20260929 15:44:16.718000
18 1846 XCSE 20260929 15:45:10.365000
10 1846 XCSE 20260929 15:45:10.365000
14 1846 XCSE 20260929 15:45:10.367000
9 1846 XCSE 20260929 15:45:10.367000
23 1845 XCSE 20260929 15:46:00.583000
8 1845 XCSE 20260929 15:46:00.583000
30 1844 XCSE 20260929 15:46:37.485000
30 1845 XCSE 20260929 15:53:25.687000
31 1845 XCSE 20260929 15:53:25.688000
15 1845 XCSE 20260929 15:53:25.688000
8 1845 XCSE 20260929 15:53:29.168000
30 1844 XCSE 20260929 15:54:00.027000
22 1844 XCSE 20260929 15:54:45.027000
22 1843 XCSE 20260929 15:56:21.833000
7 1843 XCSE 20260929 15:56:21.833000
4 1841 XCSE 20260929 15:56:31.770000
19 1841 XCSE 20260929 15:56:31.770000
8 1840 XCSE 20260929 15:57:21.138000
8 1840 XCSE 20260929 15:57:27.273000
7 1840 XCSE 20260929 15:57:33.673000
4 1840 XCSE 20260929 15:57:33.694000
4 1840 XCSE 20260929 15:57:33.695000
6 1840 XCSE 20260929 15:57:33.695000
8 1839 XCSE 20260929 15:58:02.726000
6 1839 XCSE 20260929 15:58:19.267000
2 1839 XCSE 20260929 15:58:19.267000
7 1839 XCSE 20260929 15:58:27.542000
8 1839 XCSE 20260929 15:58:34.494000
8 1839 XCSE 20260929 15:58:41.198000
7 1839 XCSE 20260929 15:58:49.276000
7 1839 XCSE 20260929 15:58:55.685000
1 1839 XCSE 20260929 15:58:55.685000
8 1839 XCSE 20260929 15:59:03.575000
7 1839 XCSE 20260929 15:59:20.630000
1 1839 XCSE 20260929 15:59:28.599000
7 1839 XCSE 20260929 15:59:36.969000
2 1839 XCSE 20260929 15:59:44.952000
6 1839 XCSE 20260929 15:59:51.730000
2 1839 XCSE 20260929 15:59:51.730000
5 1839 XCSE 20260929 15:59:59.956000
3 1839 XCSE 20260929 15:59:59.956000
8 1839 XCSE 20260929 16:00:01.017000
8 1839 XCSE 20260929 16:00:01.017000
15 1842 XCSE 20260929 16:03:49.835000
7 1842 XCSE 20260929 16:03:49.835000
23 1842 XCSE 20260929 16:04:11.517000
8 1842 XCSE 20260929 16:06:32.690000
7 1842 XCSE 20260929 16:06:51.336000
1 1842 XCSE 20260929 16:07:08.731000
7 1842 XCSE 20260929 16:07:08.748000
7 1842 XCSE 20260929 16:07:08.748000
8 1841 XCSE 20260929 16:07:34.710000
46 1843 XCSE 20260929 16:10:40.589000
16 1842 XCSE 20260929 16:11:06.118000
7 1842 XCSE 20260929 16:11:06.118000
8 1842 XCSE 20260929 16:11:06.118000
7 1842 XCSE 20260929 16:11:06.118000
8 1842 XCSE 20260929 16:11:06.118000
8 1841 XCSE 20260929 16:11:48.813000
9 1841 XCSE 20260929 16:12:08.917000
8 1841 XCSE 20260929 16:12:36.336000
8 1841 XCSE 20260929 16:12:44.395000
8 1843 XCSE 20260929 16:14:27.492000
8 1843 XCSE 20260929 16:14:49.492000
8 1844 XCSE 20260929 16:18:23.312000
9 1844 XCSE 20260929 16:18:32.385000
8 1844 XCSE 20260929 16:18:39.889000
8 1844 XCSE 20260929 16:18:46.866000
5 1844 XCSE 20260929 16:18:55.985000
4 1844 XCSE 20260929 16:18:55.985000
31 1845 XCSE 20260929 16:19:02.823000
2 1845 XCSE 20260929 16:19:02.823000
33 1845 XCSE 20260929 16:19:31.272000
30 1845 XCSE 20260929 16:19:48.691000
38 1845 XCSE 20260929 16:20:35.050000
1 1844 XCSE 20260929 16:20:41.158000
3 1844 XCSE 20260929 16:20:41.158000
9 1844 XCSE 20260929 16:20:41.158000
8 1844 XCSE 20260929 16:20:41.158000
8 1844 XCSE 20260929 16:20:41.158000
2 1844 XCSE 20260929 16:20:41.158000
22 1844 XCSE 20260929 16:22:07.468000
7 1844 XCSE 20260929 16:22:07.468000
22 1844 XCSE 20260929 16:22:47.292000
15 1844 XCSE 20260929 16:24:56.995000
7 1844 XCSE 20260929 16:24:56.995000
8 1844 XCSE 20260929 16:26:29.244000
8 1844 XCSE 20260929 16:26:38.274000
8 1844 XCSE 20260929 16:27:55.815000
1 1844 XCSE 20260929 16:27:55.815000
7 1844 XCSE 20260929 16:28:04.591000
1 1844 XCSE 20260929 16:28:04.591000
8 1844 XCSE 20260929 16:28:08.770000
8 1844 XCSE 20260929 16:28:14.515000
8 1844 XCSE 20260929 16:28:18.814000
8 1844 XCSE 20260929 16:28:25.275000
8 1844 XCSE 20260929 16:28:31.271000
1 1844 XCSE 20260929 16:28:31.271000
7 1844 XCSE 20260929 16:28:36.321000
1 1844 XCSE 20260929 16:28:36.321000
8 1844 XCSE 20260929 16:28:50.154000
8 1844 XCSE 20260929 16:28:55.073000
8 1844 XCSE 20260929 16:29:00.760000
8 1844 XCSE 20260929 16:29:05.778000
8 1844 XCSE 20260929 16:29:45.340000
8 1844 XCSE 20260929 16:29:55.873000
8 1843 XCSE 20260929 16:30:18.851000
8 1843 XCSE 20260929 16:30:38.936000
8 1843 XCSE 20260929 16:34:02.218000
8 1843 XCSE 20260929 16:34:02.218000
7 1843 XCSE 20260929 16:34:02.218000
8 1843 XCSE 20260929 16:34:02.218000
22 1843 XCSE 20260929 16:34:02.380000
8 1842 XCSE 20260929 16:34:27.938000
250 1841 XCSE 20260929 16:36:50.664995
16 1857 XCSE 20260930 9:05:14.567000
15 1856 XCSE 20260930 9:08:06.107000
15 1853 XCSE 20260930 9:08:17.223000
8 1852 XCSE 20260930 9:09:21.484000
15 1851 XCSE 20260930 9:15:45.361000
12 1851 XCSE 20260930 9:15:45.393000
6 1852 XCSE 20260930 9:18:06.929000
8 1852 XCSE 20260930 9:18:18.832000
16 1849 XCSE 20260930 9:18:35.172000
16 1846 XCSE 20260930 9:25:05.822000
2 1848 XCSE 20260930 9:27:56.235000
3 1848 XCSE 20260930 9:27:56.235000
10 1848 XCSE 20260930 9:27:56.235000
8 1845 XCSE 20260930 9:28:00.659000
8 1843 XCSE 20260930 9:28:24.845000
8 1843 XCSE 20260930 9:28:37.917000
15 1846 XCSE 20260930 9:36:33.378000
2 1846 XCSE 20260930 9:36:33.510000
14 1852 XCSE 20260930 9:42:26.528000
4 1852 XCSE 20260930 9:45:07.271000
11 1852 XCSE 20260930 9:45:07.288000
7 1852 XCSE 20260930 9:45:07.288000
4 1852 XCSE 20260930 9:45:08.240000
18 1852 XCSE 20260930 9:45:08.240000
22 1854 XCSE 20260930 9:49:26.040000
16 1860 XCSE 20260930 9:58:11.027000
15 1858 XCSE 20260930 9:58:11.380000
8 1858 XCSE 20260930 10:00:05.726000
1 1860 XCSE 20260930 10:05:57.874000
17 1860 XCSE 20260930 10:05:57.874000
4 1860 XCSE 20260930 10:05:57.874000
23 1858 XCSE 20260930 10:05:58.586000
23 1857 XCSE 20260930 10:06:46.742000
8 1857 XCSE 20260930 10:10:48.745000
8 1857 XCSE 20260930 10:10:48.745000
8 1859 XCSE 20260930 10:20:42.272000
8 1859 XCSE 20260930 10:22:13.202000
8 1857 XCSE 20260930 10:23:21.514000
8 1857 XCSE 20260930 10:23:21.514000
15 1856 XCSE 20260930 10:23:54.330000
8 1859 XCSE 20260930 10:30:13.127000
8 1857 XCSE 20260930 10:30:20.720000
8 1856 XCSE 20260930 10:32:48.464000
8 1856 XCSE 20260930 10:32:48.464000
8 1857 XCSE 20260930 10:37:06.276000
12 1857 XCSE 20260930 10:39:55.235000
15 1856 XCSE 20260930 10:42:22.081000
7 1856 XCSE 20260930 10:42:22.081000
8 1856 XCSE 20260930 10:42:22.081000
15 1857 XCSE 20260930 10:48:02.804000
8 1857 XCSE 20260930 10:51:35.002000
16 1857 XCSE 20260930 10:53:15.568000
15 1856 XCSE 20260930 10:53:15.604000
8 1855 XCSE 20260930 10:59:34.621000
7 1855 XCSE 20260930 10:59:34.621000
8 1855 XCSE 20260930 10:59:34.621000
7 1855 XCSE 20260930 10:59:34.621000
30 1855 XCSE 20260930 11:05:48.977000
1 1854 XCSE 20260930 11:09:06.222000
4 1854 XCSE 20260930 11:10:49.438000
25 1854 XCSE 20260930 11:10:49.438000
12 1854 XCSE 20260930 11:16:16.531000
2 1854 XCSE 20260930 11:16:16.531000
2 1854 XCSE 20260930 11:16:16.531000
14 1854 XCSE 20260930 11:16:16.531000
30 1853 XCSE 20260930 11:18:30.126000
7 1853 XCSE 20260930 11:18:30.126000
8 1851 XCSE 20260930 11:20:17.625000
7 1851 XCSE 20260930 11:20:17.625000
8 1851 XCSE 20260930 11:21:26.738000
8 1850 XCSE 20260930 11:25:03.323000
8 1849 XCSE 20260930 11:25:03.379000
8 1849 XCSE 20260930 11:39:26.851000
8 1848 XCSE 20260930 11:39:27.365000
6 1847 XCSE 20260930 11:41:57.269000
2 1847 XCSE 20260930 11:41:57.269000
8 1846 XCSE 20260930 11:47:09.855000
8 1848 XCSE 20260930 11:50:09.328000
66 1847 XCSE 20260930 11:52:01.130000
8 1846 XCSE 20260930 11:52:02.431000
8 1845 XCSE 20260930 12:02:30.526000
8 1845 XCSE 20260930 12:02:30.526000
15 1844 XCSE 20260930 12:02:40.671000
8 1843 XCSE 20260930 12:04:50.525000
8 1843 XCSE 20260930 12:09:36.600000
8 1843 XCSE 20260930 12:13:23.279000
7 1843 XCSE 20260930 12:13:23.279000
8 1844 XCSE 20260930 12:18:56.251000
15 1845 XCSE 20260930 12:24:32.645000
15 1846 XCSE 20260930 12:28:02.821000
8 1846 XCSE 20260930 12:35:32.312000
8 1845 XCSE 20260930 12:35:32.792000
8 1848 XCSE 20260930 12:41:25.618000
8 1847 XCSE 20260930 12:45:32.388000
7 1847 XCSE 20260930 12:45:32.388000
15 1846 XCSE 20260930 12:47:14.576000
8 1845 XCSE 20260930 12:58:28.641000
7 1845 XCSE 20260930 12:58:28.641000
15 1845 XCSE 20260930 13:07:53.469000
1 1845 XCSE 20260930 13:10:02.570000
1 1845 XCSE 20260930 13:10:02.570000
15 1845 XCSE 20260930 13:10:02.570000
8 1845 XCSE 20260930 13:17:11.067000
7 1845 XCSE 20260930 13:17:11.067000
15 1844 XCSE 20260930 13:17:58.450000
1 1844 XCSE 20260930 13:17:58.470000
15 1844 XCSE 20260930 13:17:58.470000
9 1844 XCSE 20260930 13:17:58.470000
4 1843 XCSE 20260930 13:20:02.220000
1 1843 XCSE 20260930 13:20:02.220000
10 1843 XCSE 20260930 13:20:02.220000
8 1845 XCSE 20260930 13:27:48.677000
8 1844 XCSE 20260930 13:30:05.235000
25 1848 XCSE 20260930 13:40:34.610000
17 1848 XCSE 20260930 13:40:39.537000
2 1848 XCSE 20260930 13:40:39.537000
18 1848 XCSE 20260930 13:40:47.945000
1 1848 XCSE 20260930 13:41:43.616000
15 1847 XCSE 20260930 13:43:01.556000
15 1847 XCSE 20260930 13:47:23.787000
15 1847 XCSE 20260930 13:49:14.867000
1 1848 XCSE 20260930 13:51:18.637000
15 1847 XCSE 20260930 13:51:50.666000
15 1847 XCSE 20260930 13:52:23.681000
12 1848 XCSE 20260930 13:59:15.609000
15 1848 XCSE 20260930 13:59:15.609000
6 1848 XCSE 20260930 13:59:15.609000
15 1848 XCSE 20260930 13:59:15.609000
15 1847 XCSE 20260930 13:59:15.681000
18 1848 XCSE 20260930 13:59:18.610000
10 1848 XCSE 20260930 13:59:18.610000
15 1847 XCSE 20260930 14:00:13.338000
15 1847 XCSE 20260930 14:03:07.427000
15 1846 XCSE 20260930 14:03:08.048000
7 1848 XCSE 20260930 14:09:03.277000
8 1847 XCSE 20260930 14:09:05.151000
8 1846 XCSE 20260930 14:09:59.399000
7 1846 XCSE 20260930 14:09:59.399000
15 1845 XCSE 20260930 14:10:00.920000
4 1846 XCSE 20260930 14:16:15.863000
4 1846 XCSE 20260930 14:16:15.863000
16 1844 XCSE 20260930 14:17:13.156000
22 1844 XCSE 20260930 14:20:03.546000
11 1843 XCSE 20260930 14:20:03.584000
8 1845 XCSE 20260930 14:22:56.804000
15 1844 XCSE 20260930 14:25:00.042000
15 1843 XCSE 20260930 14:25:40.251000
15 1842 XCSE 20260930 14:26:22.821000
8 1843 XCSE 20260930 14:32:38.271000
3 1843 XCSE 20260930 14:32:38.273000
8 1843 XCSE 20260930 14:32:56.389000
6 1842 XCSE 20260930 14:37:51.349000
2 1842 XCSE 20260930 14:39:12.076000
4 1842 XCSE 20260930 14:39:12.076000
2 1842 XCSE 20260930 14:39:12.076000
8 1841 XCSE 20260930 14:39:38.194000
22 1843 XCSE 20260930 14:40:13.678000
10 1843 XCSE 20260930 14:40:13.685000
8 1843 XCSE 20260930 14:40:32.659000
8 1844 XCSE 20260930 14:42:55.600000
300 1843 XCSE 20260930 14:42:55.600565
5 1844 XCSE 20260930 14:42:55.620000
20 1844 XCSE 20260930 14:42:55.620000
8 1843 XCSE 20260930 14:42:55.735000
4 1843 XCSE 20260930 14:43:19.061000
8 1844 XCSE 20260930 14:43:31.688000
8 1843 XCSE 20260930 14:44:51.194000
8 1842 XCSE 20260930 14:47:04.057000
8 1842 XCSE 20260930 14:47:04.059000
4 1844 XCSE 20260930 14:52:24.519000
15 1846 XCSE 20260930 14:57:46.793000
16 1846 XCSE 20260930 14:57:46.813000
10 1846 XCSE 20260930 14:57:57.267000
5 1846 XCSE 20260930 14:57:57.267000
1 1846 XCSE 20260930 14:58:23.091000
17 1846 XCSE 20260930 14:58:23.091000
15 1846 XCSE 20260930 14:59:07.728000
15 1846 XCSE 20260930 15:00:09.727000
15 1846 XCSE 20260930 15:00:44.458000
22 1846 XCSE 20260930 15:01:53.949000
16 1845 XCSE 20260930 15:02:27.902000
7 1845 XCSE 20260930 15:02:27.902000
8 1844 XCSE 20260930 15:04:56.857000
8 1844 XCSE 20260930 15:08:28.996000
7 1844 XCSE 20260930 15:08:28.996000
16 1844 XCSE 20260930 15:08:29.016000
8 1843 XCSE 20260930 15:09:00.347000
8 1842 XCSE 20260930 15:10:01.069000
8 1841 XCSE 20260930 15:11:39.460000
7 1841 XCSE 20260930 15:11:39.460000
8 1840 XCSE 20260930 15:11:39.568000
8 1839 XCSE 20260930 15:13:49.376000
8 1840 XCSE 20260930 15:15:57.741000
5 1841 XCSE 20260930 15:18:09.977000
17 1841 XCSE 20260930 15:18:11.608000
15 1841 XCSE 20260930 15:19:52.235000
8 1841 XCSE 20260930 15:20:22.877000
15 1840 XCSE 20260930 15:20:51.142000
15 1839 XCSE 20260930 15:21:00.823000
16 1838 XCSE 20260930 15:21:57.617000
15 1837 XCSE 20260930 15:22:44.044000
15 1839 XCSE 20260930 15:28:22.539000
5 1840 XCSE 20260930 15:30:03.500000
2 1840 XCSE 20260930 15:30:03.500000
23 1840 XCSE 20260930 15:30:03.500000
15 1840 XCSE 20260930 15:30:59.297000
1 1840 XCSE 20260930 15:30:59.298000
17 1840 XCSE 20260930 15:31:07.660000
2 1840 XCSE 20260930 15:31:07.660000
15 1839 XCSE 20260930 15:31:15.884000
16 1838 XCSE 20260930 15:32:49.454000
15 1837 XCSE 20260930 15:33:51.348000
6 1838 XCSE 20260930 15:34:10.979000
2 1838 XCSE 20260930 15:34:10.979000
1 1838 XCSE 20260930 15:34:38.047000
7 1838 XCSE 20260930 15:34:38.047000
8 1838 XCSE 20260930 15:35:06.310000
66 1837 XCSE 20260930 15:38:09.150000
7 1837 XCSE 20260930 15:38:09.150000
52 1838 XCSE 20260930 15:38:47.792000
24 1838 XCSE 20260930 15:39:10.575000
22 1838 XCSE 20260930 15:39:37.270000
9 1838 XCSE 20260930 15:39:37.270000
7 1838 XCSE 20260930 15:39:37.270000
16 1840 XCSE 20260930 15:44:24.904000
16 1840 XCSE 20260930 15:44:34.084000
15 1839 XCSE 20260930 15:44:51.353000
15 1838 XCSE 20260930 15:44:51.452000
8 1838 XCSE 20260930 15:45:04.710000
8 1838 XCSE 20260930 15:45:34.716000
8 1837 XCSE 20260930 15:46:25.470000
29 1839 XCSE 20260930 15:51:51.495000
23 1839 XCSE 20260930 15:52:19.070000
7 1840 XCSE 20260930 15:55:20.846000
15 1839 XCSE 20260930 15:56:57.477000
17 1840 XCSE 20260930 15:57:30.967000
1 1840 XCSE 20260930 15:57:30.967000
11 1840 XCSE 20260930 15:57:32.072000
6 1840 XCSE 20260930 15:57:55.398000
2 1840 XCSE 20260930 15:57:55.398000
4 1840 XCSE 20260930 15:58:15.342000
4 1840 XCSE 20260930 15:58:15.342000
8 1840 XCSE 20260930 16:01:36.124000
33 1840 XCSE 20260930 16:01:56.564000
16 1840 XCSE 20260930 16:01:56.564000
5 1840 XCSE 20260930 16:01:59.502000
15 1840 XCSE 20260930 16:02:17.181000
27 1840 XCSE 20260930 16:02:17.203000
23 1841 XCSE 20260930 16:04:11.952000
22 1841 XCSE 20260930 16:04:11.953000
13 1842 XCSE 20260930 16:04:50.986000
8 1842 XCSE 20260930 16:05:21.361000
8 1842 XCSE 20260930 16:05:36.932000
1 1843 XCSE 20260930 16:07:20.931000
17 1843 XCSE 20260930 16:07:20.931000
17 1843 XCSE 20260930 16:07:40.731000
12 1843 XCSE 20260930 16:07:40.731000
16 1842 XCSE 20260930 16:07:42.835000
1 1843 XCSE 20260930 16:10:03.647000
16 1843 XCSE 20260930 16:10:03.647000
5 1843 XCSE 20260930 16:10:03.792000
16 1842 XCSE 20260930 16:10:14.272000
15 1843 XCSE 20260930 16:13:25.363000
15 1842 XCSE 20260930 16:13:48.101000
7 1842 XCSE 20260930 16:13:48.101000
2 1844 XCSE 20260930 16:15:37.857000
17 1844 XCSE 20260930 16:15:37.857000
16 1844 XCSE 20260930 16:15:37.875000
4 1844 XCSE 20260930 16:15:38.153000
8 1844 XCSE 20260930 16:15:38.298000
22 1843 XCSE 20260930 16:15:41.933000
17 1844 XCSE 20260930 16:15:41.934000
4 1845 XCSE 20260930 16:17:11.947000
1 1845 XCSE 20260930 16:17:11.947000
9 1844 XCSE 20260930 16:17:17.074000
13 1844 XCSE 20260930 16:21:09.023000
10 1844 XCSE 20260930 16:21:09.023000
22 1844 XCSE 20260930 16:21:09.587000
15 1844 XCSE 20260930 16:22:07.355000
16 1845 XCSE 20260930 16:26:06.193000
9 1845 XCSE 20260930 16:26:06.197000
9 1845 XCSE 20260930 16:26:06.197000
6 1845 XCSE 20260930 16:26:06.199000
9 1845 XCSE 20260930 16:26:06.214000
9 1845 XCSE 20260930 16:26:50.836000
5 1845 XCSE 20260930 16:26:51.311000
15 1844 XCSE 20260930 16:27:16.378000
23 1844 XCSE 20260930 16:28:48.313000
4 1844 XCSE 20260930 16:28:52.193000
8 1844 XCSE 20260930 16:30:01.368000
4 1844 XCSE 20260930 16:30:33.875000
6 1844 XCSE 20260930 16:30:33.875000
447 1844 XCSE 20260930 16:33:20.178474
7 1835 XCSE 20261001 9:00:04.836000
8 1826 XCSE 20261001 9:00:16.038000
8 1822 XCSE 20261001 9:01:05.660000
8 1821 XCSE 20261001 9:01:34.052000
100 1821 XCSE 20261001 9:01:34.052548
8 1814 XCSE 20261001 9:01:55.158000
100 1819 XCSE 20261001 9:02:11.623364
8 1816 XCSE 20261001 9:03:26.339000
100 1816 XCSE 20261001 9:03:26.339562
8 1815 XCSE 20261001 9:05:02.042000
100 1815 XCSE 20261001 9:05:02.042214
8 1819 XCSE 20261001 9:07:17.989000
8 1819 XCSE 20261001 9:12:14.891000
2 1816 XCSE 20261001 9:12:43.310000
2 1815 XCSE 20261001 9:14:43.310436
8 1816 XCSE 20261001 9:15:00.475000
1 1815 XCSE 20261001 9:15:58.967313
8 1815 XCSE 20261001 9:15:58.992000
7 1815 XCSE 20261001 9:15:58.992000
17 1815 XCSE 20261001 9:15:58.992522
80 1815 XCSE 20261001 9:15:58.992539
8 1817 XCSE 20261001 9:17:34.512000
8 1816 XCSE 20261001 9:18:42.815000
8 1814 XCSE 20261001 9:19:51.121000
8 1812 XCSE 20261001 9:21:28.815000
8 1815 XCSE 20261001 9:25:38.722000
10 1815 XCSE 20261001 9:29:52.409000
3 1815 XCSE 20261001 9:29:52.409000
1 1813 XCSE 20261001 9:29:52.515000
1 1812 XCSE 20261001 9:31:22.861000
7 1812 XCSE 20261001 9:31:22.861000
8 1812 XCSE 20261001 9:31:22.861000
8 1811 XCSE 20261001 9:34:05.217000
7 1812 XCSE 20261001 9:36:17.689000
8 1811 XCSE 20261001 9:38:00.295000
8 1811 XCSE 20261001 9:38:14.525000
16 1811 XCSE 20261001 9:40:28.437000
3 1811 XCSE 20261001 9:43:16.983000
15 1812 XCSE 20261001 9:44:15.556000
13 1812 XCSE 20261001 9:44:22.378000
8 1814 XCSE 20261001 9:44:37.778000
1 1815 XCSE 20261001 9:46:27.001000
15 1813 XCSE 20261001 9:46:28.909000
16 1814 XCSE 20261001 9:47:23.516000
8 1813 XCSE 20261001 9:48:37.247000
3 1811 XCSE 20261001 9:48:50.051000
5 1811 XCSE 20261001 9:48:50.051000
8 1809 XCSE 20261001 9:49:09.206000
8 1809 XCSE 20261001 9:49:09.213000
6 1811 XCSE 20261001 9:49:25.420000
2 1811 XCSE 20261001 9:49:25.420000
8 1810 XCSE 20261001 9:49:45.638000
8 1813 XCSE 20261001 9:51:58.773000
1 1812 XCSE 20261001 9:52:22.937000
7 1812 XCSE 20261001 9:52:22.937000
8 1814 XCSE 20261001 9:53:28.440000
8 1814 XCSE 20261001 9:56:45.124000
8 1813 XCSE 20261001 9:57:06.097000
8 1812 XCSE 20261001 9:57:25.074000
8 1810 XCSE 20261001 9:58:44.794000
8 1810 XCSE 20261001 9:58:44.809000
8 1809 XCSE 20261001 9:59:13.477000
8 1808 XCSE 20261001 9:59:57.292000
8 1807 XCSE 20261001 10:00:44.710000
8 1809 XCSE 20261001 10:04:02.414000
6 1808 XCSE 20261001 10:07:07.227000
2 1808 XCSE 20261001 10:07:07.227000
8 1806 XCSE 20261001 10:07:33.468000
7 1806 XCSE 20261001 10:07:33.468000
8 1805 XCSE 20261001 10:08:11.105000
7 1805 XCSE 20261001 10:08:11.105000
15 1802 XCSE 20261001 10:09:34.642000
8 1801 XCSE 20261001 10:12:25.797000
7 1801 XCSE 20261001 10:12:25.797000
16 1801 XCSE 20261001 10:12:44.592000
16 1801 XCSE 20261001 10:14:14.835000
16 1804 XCSE 20261001 10:19:00.896000
4 1803 XCSE 20261001 10:20:10.356000
5 1803 XCSE 20261001 10:20:10.356000
2 1803 XCSE 20261001 10:20:45.218000
13 1803 XCSE 20261001 10:20:45.218000
8 1804 XCSE 20261001 10:21:56.690000
6 1803 XCSE 20261001 10:21:58.736000
2 1803 XCSE 20261001 10:21:58.741000
6 1803 XCSE 20261001 10:21:58.741000
8 1802 XCSE 20261001 10:21:59.674000
5 1802 XCSE 20261001 10:22:14.298000
15 1806 XCSE 20261001 10:26:00.280000
15 1808 XCSE 20261001 10:26:35.757000
15 1809 XCSE 20261001 10:28:07.439000
15 1809 XCSE 20261001 10:28:48.399000
4 1809 XCSE 20261001 10:29:02.469000
11 1809 XCSE 20261001 10:29:02.469000
15 1809 XCSE 20261001 10:30:52.382000
15 1809 XCSE 20261001 10:31:47.926000
16 1810 XCSE 20261001 10:33:29.918000
16 1809 XCSE 20261001 10:34:02.565000
15 1808 XCSE 20261001 10:34:26.576000
15 1811 XCSE 20261001 10:40:40.409000
15 1810 XCSE 20261001 10:41:05.132000
15 1810 XCSE 20261001 10:41:50.950000
8 1809 XCSE 20261001 10:43:03.210000
8 1808 XCSE 20261001 10:43:12.158000
8 1806 XCSE 20261001 10:44:53.987000
7 1806 XCSE 20261001 10:44:53.987000
16 1805 XCSE 20261001 10:45:17.030000
15 1804 XCSE 20261001 10:45:19.316000
8 1808 XCSE 20261001 10:48:15.476000
8 1811 XCSE 20261001 10:51:09.046000
8 1811 XCSE 20261001 10:51:29.705000
8 1810 XCSE 20261001 10:51:35.217000
8 1812 XCSE 20261001 10:52:22.267000
8 1816 XCSE 20261001 10:56:33.626000
15 1815 XCSE 20261001 10:58:46.263000
14 1816 XCSE 20261001 11:00:05.507000
1 1816 XCSE 20261001 11:03:00.160000
7 1816 XCSE 20261001 11:03:00.160000
8 1816 XCSE 20261001 11:05:59.630000
15 1817 XCSE 20261001 11:07:55.290000
15 1817 XCSE 20261001 11:07:58.640000
15 1816 XCSE 20261001 11:07:58.710000
8 1816 XCSE 20261001 11:08:01.192000
8 1815 XCSE 20261001 11:09:29.687000
8 1814 XCSE 20261001 11:09:29.737000
8 1813 XCSE 20261001 11:09:55.618000
13 1816 XCSE 20261001 11:12:25.348000
14 1819 XCSE 20261001 11:21:06.762000
8 1819 XCSE 20261001 11:21:06.762000
8 1823 XCSE 20261001 11:33:54.308000
8 1822 XCSE 20261001 11:33:54.313000
8 1822 XCSE 20261001 11:44:39.651000
8 1822 XCSE 20261001 11:44:39.651000
1 1822 XCSE 20261001 11:49:39.052000
8 1825 XCSE 20261001 11:52:53.049000
1 1824 XCSE 20261001 11:53:38.723000
2 1824 XCSE 20261001 11:53:38.723000
5 1824 XCSE 20261001 11:53:38.723000
8 1823 XCSE 20261001 11:54:01.149000
15 1822 XCSE 20261001 11:54:02.025000
7 1822 XCSE 20261001 11:54:02.025000
15 1822 XCSE 20261001 11:54:02.031000
8 1822 XCSE 20261001 11:54:41.041000
8 1822 XCSE 20261001 11:55:05.719000
8 1821 XCSE 20261001 11:55:21.071000
8 1820 XCSE 20261001 11:58:40.199000
8 1818 XCSE 20261001 12:01:02.148000
7 1818 XCSE 20261001 12:01:02.148000
8 1817 XCSE 20261001 12:01:02.368000
16 1816 XCSE 20261001 12:02:49.660000
15 1816 XCSE 20261001 12:05:02.087000
11 1815 XCSE 20261001 12:05:42.948000
4 1815 XCSE 20261001 12:05:42.948000
8 1816 XCSE 20261001 12:16:16.313000
7 1816 XCSE 20261001 12:16:16.313000
8 1818 XCSE 20261001 12:18:21.423000
8 1818 XCSE 20261001 12:19:54.165000
15 1822 XCSE 20261001 12:32:32.421000
15 1824 XCSE 20261001 12:37:20.484000
15 1823 XCSE 20261001 12:39:26.678000
8 1823 XCSE 20261001 12:39:26.678000
7 1823 XCSE 20261001 12:39:26.678000
7 1823 XCSE 20261001 12:39:26.678000
23 1826 XCSE 20261001 12:43:08.616000
8 1825 XCSE 20261001 12:50:17.972000
7 1825 XCSE 20261001 12:50:17.972000
16 1824 XCSE 20261001 12:50:38.068000
8 1824 XCSE 20261001 13:00:06.500000
6 1824 XCSE 20261001 13:05:17.364000
1 1824 XCSE 20261001 13:05:44.522000
1 1824 XCSE 20261001 13:05:44.522000
6 1824 XCSE 20261001 13:05:44.522000
8 1823 XCSE 20261001 13:08:40.129000
7 1823 XCSE 20261001 13:08:40.129000
8 1823 XCSE 20261001 13:10:13.839000
8 1822 XCSE 20261001 13:15:30.711000
8 1822 XCSE 20261001 13:15:30.711000
8 1822 XCSE 20261001 13:25:42.012000
7 1822 XCSE 20261001 13:25:42.012000
9 1826 XCSE 20261001 13:36:22.991000
8 1826 XCSE 20261001 13:37:56.493000
8 1824 XCSE 20261001 13:38:28.503000
5 1824 XCSE 20261001 13:41:53.154000
3 1824 XCSE 20261001 13:41:53.154000
4 1824 XCSE 20261001 13:43:52.581000
4 1824 XCSE 20261001 13:43:52.581000
6 1824 XCSE 20261001 13:45:57.633000
14 1827 XCSE 20261001 13:48:57.080000
8 1825 XCSE 20261001 13:49:39.705000
14 1825 XCSE 20261001 13:53:54.277000
15 1824 XCSE 20261001 13:53:54.293000
15 1824 XCSE 20261001 13:53:55.462000
15 1825 XCSE 20261001 13:58:55.736000
7 1825 XCSE 20261001 13:58:55.736000
23 1824 XCSE 20261001 13:59:16.242000
3 1823 XCSE 20261001 14:00:03.807000
12 1823 XCSE 20261001 14:00:03.824000
8 1827 XCSE 20261001 14:17:38.866000
7 1827 XCSE 20261001 14:19:26.842000
1 1827 XCSE 20261001 14:19:26.842000
6 1827 XCSE 20261001 14:21:00.891000
2 1827 XCSE 20261001 14:21:00.891000
15 1828 XCSE 20261001 14:22:05.290000
15 1828 XCSE 20261001 14:22:45.269000
3 1827 XCSE 20261001 14:23:38.618000
3 1827 XCSE 20261001 14:23:38.618000
2 1827 XCSE 20261001 14:23:38.618000
8 1827 XCSE 20261001 14:24:35.786000
15 1830 XCSE 20261001 14:37:14.615000
6 1830 XCSE 20261001 14:37:14.628000
13 1830 XCSE 20261001 14:37:14.633000
2 1830 XCSE 20261001 14:37:14.633000
15 1830 XCSE 20261001 14:37:14.646000
15 1831 XCSE 20261001 14:44:13.741000
16 1829 XCSE 20261001 14:44:18.436000
15 1828 XCSE 20261001 14:44:18.485000
15 1828 XCSE 20261001 14:44:41.117000
15 1825 XCSE 20261001 14:44:59.131000
1 1823 XCSE 20261001 14:46:59.870000
8 1823 XCSE 20261001 14:53:13.324000
5 1823 XCSE 20261001 14:55:09.456000
3 1823 XCSE 20261001 14:55:09.456000
2 1824 XCSE 20261001 14:55:12.450000
2 1824 XCSE 20261001 14:55:12.450000
4 1824 XCSE 20261001 14:55:12.450000
8 1823 XCSE 20261001 14:55:12.748000
8 1822 XCSE 20261001 14:55:31.317000
8 1821 XCSE 20261001 14:57:36.302000
12 1823 XCSE 20261001 15:09:28.064000
15 1822 XCSE 20261001 15:09:28.080000
15 1822 XCSE 20261001 15:09:29.063000
15 1820 XCSE 20261001 15:10:09.555000
5 1820 XCSE 20261001 15:10:51.258000
8 1820 XCSE 20261001 15:15:02.088000
8 1819 XCSE 20261001 15:16:32.638000
7 1819 XCSE 20261001 15:16:32.638000
8 1818 XCSE 20261001 15:17:57.887000
16 1818 XCSE 20261001 15:21:42.812000
7 1818 XCSE 20261001 15:21:42.812000
8 1818 XCSE 20261001 15:21:42.812000
8 1818 XCSE 20261001 15:21:42.812000
104 1818 XCSE 20261001 15:21:42.812860
96 1818 XCSE 20261001 15:21:42.812864
31 1816 XCSE 20261001 15:24:20.222000
7 1816 XCSE 20261001 15:24:20.222000
40 1816 XCSE 20261001 15:26:05.246168
99 1816 XCSE 20261001 15:26:05.263252
34 1816 XCSE 20261001 15:26:05.263280
19 1816 XCSE 20261001 15:26:06.263496
29 1819 XCSE 20261001 15:31:12.927000
31 1818 XCSE 20261001 15:31:16.253000
8 1817 XCSE 20261001 15:31:24.808000
45 1816 XCSE 20261001 15:31:24.829192
63 1816 XCSE 20261001 15:31:24.829216
8 1817 XCSE 20261001 15:34:58.256000
8 1817 XCSE 20261001 15:34:58.256000
44 1816 XCSE 20261001 15:34:58.276175
48 1816 XCSE 20261001 15:34:58.276190
208 1816 XCSE 20261001 15:34:58.276208
15 1815 XCSE 20261001 15:36:48.123000
7 1815 XCSE 20261001 15:36:48.142000
15 1815 XCSE 20261001 15:36:48.142000
15 1814 XCSE 20261001 15:40:20.725000
8 1814 XCSE 20261001 15:40:20.725000
23 1812 XCSE 20261001 15:40:41.749000
23 1812 XCSE 20261001 15:44:31.855000
18 1812 XCSE 20261001 15:47:43.028000
5 1812 XCSE 20261001 15:47:43.047000
10 1812 XCSE 20261001 15:47:43.630000
7 1812 XCSE 20261001 15:47:44.531000
1 1812 XCSE 20261001 15:47:44.531000
5 1812 XCSE 20261001 15:47:44.531000
1 1812 XCSE 20261001 15:47:44.531000
9 1812 XCSE 20261001 15:47:44.531000
15 1811 XCSE 20261001 15:48:32.829000
27 1812 XCSE 20261001 15:51:19.143000
43 1811 XCSE 20261001 15:54:01.585000
8 1811 XCSE 20261001 15:54:01.585000
200 1811 XCSE 20261001 15:54:01.585321
46 1811 XCSE 20261001 15:55:12.092000
22 1811 XCSE 20261001 15:56:16.541000
37 1812 XCSE 20261001 15:58:52.352000
29 1812 XCSE 20261001 15:59:07.847000
29 1811 XCSE 20261001 15:59:28.127000
16 1811 XCSE 20261001 16:00:02.342000
8 1811 XCSE 20261001 16:00:04.689000
8 1810 XCSE 20261001 16:00:19.977000
8 1811 XCSE 20261001 16:00:19.978000
8 1808 XCSE 20261001 16:02:04.463000
8 1808 XCSE 20261001 16:02:04.463000
31 1814 XCSE 20261001 16:08:59.841000
31 1814 XCSE 20261001 16:09:00.039000
36 1814 XCSE 20261001 16:10:13.032000
23 1813 XCSE 20261001 16:10:21.711000
6 1813 XCSE 20261001 16:10:21.711000
30 1813 XCSE 20261001 16:10:56.515000
8 1812 XCSE 20261001 16:11:57.145000
7 1812 XCSE 20261001 16:11:57.145000
8 1812 XCSE 20261001 16:11:57.145000
23 1813 XCSE 20261001 16:14:46.567000
13 1813 XCSE 20261001 16:15:19.483000
10 1813 XCSE 20261001 16:15:19.483000
29 1815 XCSE 20261001 16:18:02.600000
23 1814 XCSE 20261001 16:19:02.622000
7 1814 XCSE 20261001 16:19:02.622000
23 1815 XCSE 20261001 16:22:53.060000
22 1815 XCSE 20261001 16:24:12.294000
22 1815 XCSE 20261001 16:25:24.915000
23 1814 XCSE 20261001 16:26:22.101000
8 1814 XCSE 20261001 16:26:22.101000
10 1814 XCSE 20261001 16:27:42.798000
40 1814 XCSE 20261001 16:27:44.733000
10 1814 XCSE 20261001 16:27:44.733000
14 1814 XCSE 20261001 16:28:17.355000
14 1814 XCSE 20261001 16:28:35.287000
11 1814 XCSE 20261001 16:29:00.232000
1 1814 XCSE 20261001 16:29:33.896000
2 1814 XCSE 20261001 16:29:33.896000
76 1814 XCSE 20261001 16:30:04.814000
16 1814 XCSE 20261001 16:31:01.957000
7 1814 XCSE 20261001 16:31:01.957000
8 1814 XCSE 20261001 16:31:01.957000
271 1814 XCSE 20261001 16:32:44.900254
2 1814 XCSE 20261002 9:01:03.527000
6 1814 XCSE 20261002 9:01:18.230000
2 1814 XCSE 20261002 9:01:18.230000
100 1810 XCSE 20261002 9:03:08.339477
31 1810 XCSE 20261002 9:03:08.340000
8 1809 XCSE 20261002 9:03:08.371000
100 1809 XCSE 20261002 9:03:22.196866
8 1809 XCSE 20261002 9:03:22.197000
100 1809 XCSE 20261002 9:03:32.849982
8 1813 XCSE 20261002 9:05:46.761000
8 1810 XCSE 20261002 9:06:06.904000
100 1808 XCSE 20261002 9:09:50.837558
8 1808 XCSE 20261002 9:09:50.838000
19 1808 XCSE 20261002 9:10:00.101541
1 1808 XCSE 20261002 9:10:00.101541
80 1808 XCSE 20261002 9:10:00.101565
15 1808 XCSE 20261002 9:10:00.102000
8 1806 XCSE 20261002 9:12:01.861000
8 1805 XCSE 20261002 9:12:13.238000
100 1805 XCSE 20261002 9:12:13.238937
8 1807 XCSE 20261002 9:15:43.148000
8 1806 XCSE 20261002 9:18:13.415000
8 1806 XCSE 20261002 9:19:40.059000
8 1804 XCSE 20261002 9:19:49.060000
7 1802 XCSE 20261002 9:19:49.205000
1 1810 XCSE 20261002 9:25:38.907000
13 1813 XCSE 20261002 9:26:00.389000
1 1813 XCSE 20261002 9:26:00.389000
7 1810 XCSE 20261002 9:26:06.619000
1 1810 XCSE 20261002 9:26:06.619000
8 1810 XCSE 20261002 9:26:11.580000
8 1809 XCSE 20261002 9:26:11.616000
7 1808 XCSE 20261002 9:26:35.088000
8 1808 XCSE 20261002 9:29:00.513000
8 1808 XCSE 20261002 9:29:00.513000
8 1815 XCSE 20261002 9:34:07.417000
8 1816 XCSE 20261002 9:35:37.316000
4 1818 XCSE 20261002 9:38:05.480000
4 1818 XCSE 20261002 9:38:05.480000
8 1818 XCSE 20261002 9:42:37.973000
7 1818 XCSE 20261002 9:42:37.973000
16 1817 XCSE 20261002 9:43:55.453000
19 1819 XCSE 20261002 9:45:38.333000
8 1819 XCSE 20261002 9:46:49.379000
8 1820 XCSE 20261002 9:48:33.467000
15 1823 XCSE 20261002 9:52:05.180000
40 1825 XCSE 20261002 9:57:13.940000
16 1827 XCSE 20261002 9:57:48.023000
8 1827 XCSE 20261002 9:57:50.247000
8 1826 XCSE 20261002 9:58:33.690000
8 1825 XCSE 20261002 9:58:37.336000
8 1825 XCSE 20261002 9:58:37.354000
8 1824 XCSE 20261002 9:58:59.593000
8 1823 XCSE 20261002 10:01:54.874000
8 1825 XCSE 20261002 10:08:51.640000
5 1825 XCSE 20261002 10:10:37.490000
3 1825 XCSE 20261002 10:10:37.509000
5 1825 XCSE 20261002 10:10:37.509000
18 1827 XCSE 20261002 10:14:02.007000
7 1827 XCSE 20261002 10:14:44.524000
15 1825 XCSE 20261002 10:14:44.610000
15 1825 XCSE 20261002 10:18:01.055000
8 1826 XCSE 20261002 10:23:02.964000
8 1825 XCSE 20261002 10:23:13.413000
8 1824 XCSE 20261002 10:28:44.372000
7 1824 XCSE 20261002 10:28:44.372000
9 1824 XCSE 20261002 10:28:44.374000
5 1824 XCSE 20261002 10:28:44.391000
9 1824 XCSE 20261002 10:28:44.391000
18 1824 XCSE 20261002 10:29:03.166000
9 1824 XCSE 20261002 10:29:03.166000
5 1824 XCSE 20261002 10:29:03.166000
1 1826 XCSE 20261002 10:33:53.735000
1 1825 XCSE 20261002 10:35:01.470000
7 1825 XCSE 20261002 10:35:01.470000
9 1826 XCSE 20261002 10:44:39.189000
2 1825 XCSE 20261002 10:44:39.204000
13 1825 XCSE 20261002 10:44:44.817000
7 1825 XCSE 20261002 10:44:44.817000
9 1828 XCSE 20261002 10:47:50.352000
4 1828 XCSE 20261002 10:47:50.352000
7 1828 XCSE 20261002 10:47:50.352000
15 1828 XCSE 20261002 10:47:50.352000
5 1827 XCSE 20261002 10:47:50.375000
8 1830 XCSE 20261002 10:53:51.129000
10 1830 XCSE 20261002 10:53:51.129000
77 1830 XCSE 20261002 10:53:51.129000
36 1831 XCSE 20261002 10:55:34.241000
36 1831 XCSE 20261002 10:55:34.256000
29 1830 XCSE 20261002 10:55:34.282000
29 1830 XCSE 20261002 10:55:34.302000
15 1831 XCSE 20261002 11:01:31.486000
7 1831 XCSE 20261002 11:01:31.486000
4 1830 XCSE 20261002 11:02:12.809000
11 1830 XCSE 20261002 11:02:12.809000
46 1830 XCSE 20261002 11:11:06.216000
8 1829 XCSE 20261002 11:11:58.948000
3 1829 XCSE 20261002 11:13:27.259000
3 1828 XCSE 20261002 11:14:28.960000
5 1828 XCSE 20261002 11:14:28.960000
8 1827 XCSE 20261002 11:15:22.481000
8 1827 XCSE 20261002 11:20:06.395000
2 1826 XCSE 20261002 11:22:31.058000
6 1826 XCSE 20261002 11:27:27.512000
2 1826 XCSE 20261002 11:27:27.537000
6 1826 XCSE 20261002 11:27:27.537000
8 1825 XCSE 20261002 11:28:41.144000
8 1825 XCSE 20261002 11:43:48.930000
8 1824 XCSE 20261002 11:46:47.457000
1 1826 XCSE 20261002 11:50:27.892000
8 1825 XCSE 20261002 11:52:47.450000
9 1825 XCSE 20261002 11:52:47.452000
1 1825 XCSE 20261002 11:52:47.452000
8 1825 XCSE 20261002 11:54:10.941000
8 1825 XCSE 20261002 11:54:13.254000
15 1824 XCSE 20261002 11:58:58.665000
7 1824 XCSE 20261002 11:58:58.665000
8 1824 XCSE 20261002 12:01:05.231000
8 1823 XCSE 20261002 12:02:16.888000
1 1823 XCSE 20261002 12:05:09.650000
7 1823 XCSE 20261002 12:05:25.039000
1 1823 XCSE 20261002 12:05:25.039000
18 1823 XCSE 20261002 12:10:35.933000
4 1823 XCSE 20261002 12:10:35.933000
4 1823 XCSE 20261002 12:10:35.956000
8 1822 XCSE 20261002 12:10:35.961000
1 1821 XCSE 20261002 12:11:51.506000
1 1821 XCSE 20261002 12:11:51.507000
6 1821 XCSE 20261002 12:11:51.507000
8 1820 XCSE 20261002 12:11:54.017000
4 1820 XCSE 20261002 12:13:04.129000
4 1820 XCSE 20261002 12:13:04.129000
8 1821 XCSE 20261002 12:17:24.375000
8 1821 XCSE 20261002 12:17:24.376000
3 1821 XCSE 20261002 12:17:24.376000
4 1821 XCSE 20261002 12:17:58.419000
4 1821 XCSE 20261002 12:17:58.419000
8 1821 XCSE 20261002 12:21:04.454000
8 1820 XCSE 20261002 12:21:23.344000
8 1820 XCSE 20261002 12:21:23.347000
8 1819 XCSE 20261002 12:21:35.298000
8 1818 XCSE 20261002 12:23:19.888000
8 1817 XCSE 20261002 12:23:41.251000
8 1815 XCSE 20261002 12:24:10.084000
8 1817 XCSE 20261002 12:27:24.273000
8 1824 XCSE 20261002 12:31:41.667000
18 1824 XCSE 20261002 12:31:41.669000
1 1824 XCSE 20261002 12:31:41.669000
8 1823 XCSE 20261002 12:32:18.687000
8 1822 XCSE 20261002 12:32:20.738000
4 1825 XCSE 20261002 12:43:50.007000
4 1825 XCSE 20261002 12:43:50.007000
5 1825 XCSE 20261002 12:43:50.007000
7 1825 XCSE 20261002 12:45:29.672000
3 1824 XCSE 20261002 12:45:29.688000
5 1824 XCSE 20261002 12:45:29.688000
8 1823 XCSE 20261002 12:46:13.631000
7 1823 XCSE 20261002 12:46:13.631000
15 1827 XCSE 20261002 13:04:24.956000
60 1827 XCSE 20261002 13:04:24.973000
9 1827 XCSE 20261002 13:04:24.973000
16 1826 XCSE 20261002 13:04:24.991000
16 1827 XCSE 20261002 13:05:20.916000
16 1826 XCSE 20261002 13:05:39.891000
16 1825 XCSE 20261002 13:06:12.091000
15 1825 XCSE 20261002 13:07:36.463000
15 1824 XCSE 20261002 13:07:45.337000
8 1825 XCSE 20261002 13:10:10.704000
8 1824 XCSE 20261002 13:11:51.824000
7 1824 XCSE 20261002 13:11:51.824000
2 1823 XCSE 20261002 13:16:56.340000
8 1823 XCSE 20261002 13:18:27.253000
8 1824 XCSE 20261002 13:20:33.376000
9 1826 XCSE 20261002 13:24:54.835000
16 1825 XCSE 20261002 13:24:55.001000
8 1825 XCSE 20261002 13:27:28.522000
8 1824 XCSE 20261002 13:31:30.422000
15 1825 XCSE 20261002 13:35:07.738000
8 1825 XCSE 20261002 13:35:07.738000
12 1824 XCSE 20261002 13:35:48.070000
4 1824 XCSE 20261002 13:36:04.368000
12 1824 XCSE 20261002 13:36:04.368000
15 1823 XCSE 20261002 13:36:21.582000
15 1824 XCSE 20261002 13:38:21.972000
3 1823 XCSE 20261002 13:42:29.004000
3 1823 XCSE 20261002 13:42:29.004000
10 1823 XCSE 20261002 13:42:29.006000
6 1823 XCSE 20261002 13:42:29.006000
1 1822 XCSE 20261002 13:42:29.030000
14 1822 XCSE 20261002 13:42:29.341000
8 1823 XCSE 20261002 13:46:39.455000
8 1822 XCSE 20261002 13:46:39.501000
8 1821 XCSE 20261002 13:55:05.466000
8 1821 XCSE 20261002 14:01:55.166000
8 1821 XCSE 20261002 14:01:55.166000
15 1820 XCSE 20261002 14:01:55.284000
8 1819 XCSE 20261002 14:03:16.732000
2 1818 XCSE 20261002 14:06:03.482000
3 1818 XCSE 20261002 14:06:03.482000
3 1818 XCSE 20261002 14:06:03.502000
8 1818 XCSE 20261002 14:06:03.502000
5 1818 XCSE 20261002 14:06:03.509000
11 1818 XCSE 20261002 14:06:03.509000
15 1819 XCSE 20261002 14:11:53.793000
16 1818 XCSE 20261002 14:12:21.379000
7 1818 XCSE 20261002 14:12:21.379000
11 1818 XCSE 20261002 14:13:27.900000
4 1818 XCSE 20261002 14:13:27.900000
16 1817 XCSE 20261002 14:13:36.748000
22 1818 XCSE 20261002 14:19:22.883000
8 1818 XCSE 20261002 14:20:43.777000
7 1818 XCSE 20261002 14:20:45.368000
8 1818 XCSE 20261002 14:20:45.368000
8 1819 XCSE 20261002 14:23:44.765000
16 1820 XCSE 20261002 14:23:46.638000
8 1819 XCSE 20261002 14:25:34.830000
8 1818 XCSE 20261002 14:28:44.958000
8 1818 XCSE 20261002 14:28:44.958000
16 1817 XCSE 20261002 14:28:44.984000
6 1819 XCSE 20261002 14:32:54.740000
15 1820 XCSE 20261002 14:34:47.715000
8 1821 XCSE 20261002 14:38:37.238000
18 1821 XCSE 20261002 14:38:37.255000
3 1821 XCSE 20261002 14:38:37.255000
8 1819 XCSE 20261002 14:38:37.364000
8 1819 XCSE 20261002 14:39:21.547000
7 1819 XCSE 20261002 14:39:21.547000
2 1818 XCSE 20261002 14:39:21.624000
3 1818 XCSE 20261002 14:39:21.652000
3 1818 XCSE 20261002 14:39:21.673000
2 1818 XCSE 20261002 14:39:21.703000
5 1818 XCSE 20261002 14:40:07.343000
2 1818 XCSE 20261002 14:40:07.343000
3 1818 XCSE 20261002 14:40:07.343000
1 1818 XCSE 20261002 14:40:07.343000
14 1818 XCSE 20261002 14:44:49.149000
8 1817 XCSE 20261002 14:46:43.997000
2 1820 XCSE 20261002 14:49:02.406000
15 1824 XCSE 20261002 14:53:59.538000
10 1825 XCSE 20261002 14:54:59.417000
5 1824 XCSE 20261002 14:54:59.472000
16 1824 XCSE 20261002 14:54:59.536000
2 1824 XCSE 20261002 14:54:59.601000
5 1824 XCSE 20261002 14:56:08.729000
16 1824 XCSE 20261002 14:56:08.729000
2 1824 XCSE 20261002 14:56:08.729000
7 1824 XCSE 20261002 14:56:08.729000
31 1823 XCSE 20261002 14:57:38.472000
8 1823 XCSE 20261002 14:57:38.494000
13 1823 XCSE 20261002 15:00:07.305000
8 1823 XCSE 20261002 15:00:07.305000
13 1822 XCSE 20261002 15:00:48.783000
15 1823 XCSE 20261002 15:03:29.061000
1 1822 XCSE 20261002 15:03:29.232000
14 1822 XCSE 20261002 15:06:51.647000
15 1822 XCSE 20261002 15:07:14.964000
16 1823 XCSE 20261002 15:07:22.379000
15 1824 XCSE 20261002 15:08:15.893000
12 1823 XCSE 20261002 15:08:17.344000
3 1823 XCSE 20261002 15:08:42.957000
1 1823 XCSE 20261002 15:08:42.957000
2 1823 XCSE 20261002 15:08:42.957000
10 1823 XCSE 20261002 15:08:42.974000
6 1823 XCSE 20261002 15:08:42.974000
1 1822 XCSE 20261002 15:10:58.103000
1 1822 XCSE 20261002 15:10:58.103000
14 1822 XCSE 20261002 15:10:58.152000
8 1822 XCSE 20261002 15:10:58.152000
15 1821 XCSE 20261002 15:13:14.097000
15 1820 XCSE 20261002 15:14:51.197000
15 1819 XCSE 20261002 15:15:37.768000
10 1819 XCSE 20261002 15:16:57.335000
6 1819 XCSE 20261002 15:16:58.614000
14 1820 XCSE 20261002 15:19:37.120000
2 1820 XCSE 20261002 15:19:37.235000
9 1821 XCSE 20261002 15:24:35.494000
7 1821 XCSE 20261002 15:24:35.558000
1 1821 XCSE 20261002 15:24:35.622000
7 1825 XCSE 20261002 15:26:01.123000
22 1826 XCSE 20261002 15:32:22.317000
22 1825 XCSE 20261002 15:33:04.724000
17 1826 XCSE 20261002 15:33:04.725000
11 1826 XCSE 20261002 15:33:04.725000
10 1826 XCSE 20261002 15:33:04.725000
37 1826 XCSE 20261002 15:33:04.729000
9 1826 XCSE 20261002 15:33:04.729000
10 1826 XCSE 20261002 15:33:04.729000
10 1826 XCSE 20261002 15:33:04.743000
10 1826 XCSE 20261002 15:33:04.743000
10 1826 XCSE 20261002 15:33:04.744000
34 1826 XCSE 20261002 15:34:53.760000
8 1826 XCSE 20261002 15:35:20.161000
37 1830 XCSE 20261002 15:37:22.205000
22 1830 XCSE 20261002 15:37:26.803000
16 1830 XCSE 20261002 15:38:25.675000
15 1829 XCSE 20261002 15:41:12.253000
15 1831 XCSE 20261002 15:44:39.085000
16 1833 XCSE 20261002 15:47:02.099000
10 1833 XCSE 20261002 15:48:27.833000
5 1833 XCSE 20261002 15:48:27.852000
10 1833 XCSE 20261002 15:48:28.099000
5 1833 XCSE 20261002 15:48:28.099000
15 1833 XCSE 20261002 15:48:29.099000
9 1835 XCSE 20261002 15:50:58.697000
10 1835 XCSE 20261002 15:51:07.805000
2 1835 XCSE 20261002 15:51:07.831000
15 1834 XCSE 20261002 15:51:28.860000
10 1835 XCSE 20261002 15:51:28.861000
4 1835 XCSE 20261002 15:51:28.861000
16 1835 XCSE 20261002 15:51:28.861000
10 1835 XCSE 20261002 15:51:28.862000
10 1835 XCSE 20261002 15:51:28.864000
9 1835 XCSE 20261002 15:51:28.866000
10 1835 XCSE 20261002 15:51:28.867000
4 1834 XCSE 20261002 15:51:28.931000
2 1834 XCSE 20261002 15:51:28.931000
16 1834 XCSE 20261002 15:51:45.939000
16 1834 XCSE 20261002 15:52:16.776000
10 1834 XCSE 20261002 15:53:07.127000
7 1834 XCSE 20261002 15:53:27.529000
16 1833 XCSE 20261002 15:53:31.670000
7 1833 XCSE 20261002 15:53:31.670000
15 1832 XCSE 20261002 15:54:03.709000
18 1832 XCSE 20261002 15:55:47.409000
15 1831 XCSE 20261002 15:55:47.434000
8 1831 XCSE 20261002 15:55:47.434000
15 1832 XCSE 20261002 15:56:30.048000
15 1832 XCSE 20261002 15:57:20.916000
15 1836 XCSE 20261002 15:58:30.823000
11 1839 XCSE 20261002 15:59:55.311000
22 1839 XCSE 20261002 15:59:55.311000
5 1839 XCSE 20261002 15:59:55.311000
15 1837 XCSE 20261002 15:59:55.532000
15 1836 XCSE 20261002 15:59:55.538000
15 1838 XCSE 20261002 15:59:58.667000
15 1836 XCSE 20261002 15:59:58.672000
16 1836 XCSE 20261002 16:00:03.674000
8 1834 XCSE 20261002 16:00:09.227000
4 1833 XCSE 20261002 16:00:28.261000
23 1838 XCSE 20261002 16:05:37.977000
24 1837 XCSE 20261002 16:05:40.001000
22 1836 XCSE 20261002 16:06:30.635000
23 1835 XCSE 20261002 16:06:46.532000
10 1836 XCSE 20261002 16:06:46.532000
35 1836 XCSE 20261002 16:06:46.532000
15 1834 XCSE 20261002 16:07:33.967000
24 1835 XCSE 20261002 16:11:20.760000
9 1835 XCSE 20261002 16:11:59.369000
9 1835 XCSE 20261002 16:11:59.369000
10 1835 XCSE 20261002 16:11:59.369000
10 1835 XCSE 20261002 16:11:59.369000
23 1834 XCSE 20261002 16:11:59.385000
8 1834 XCSE 20261002 16:11:59.385000
22 1834 XCSE 20261002 16:13:05.276000
22 1834 XCSE 20261002 16:13:59.953000
10 1834 XCSE 20261002 16:14:10.099000
8 1834 XCSE 20261002 16:14:10.099000
19 1833 XCSE 20261002 16:14:11.103000
5 1833 XCSE 20261002 16:14:11.103000
2 1834 XCSE 20261002 16:15:26.466000
6 1834 XCSE 20261002 16:15:26.466000
3 1834 XCSE 20261002 16:15:47.457000
39 1835 XCSE 20261002 16:16:59.674000
15 1836 XCSE 20261002 16:21:49.213000
8 1836 XCSE 20261002 16:21:49.213000
7 1836 XCSE 20261002 16:21:49.213000
9 1837 XCSE 20261002 16:24:10.660000
10 1839 XCSE 20261002 16:31:50.799000
9 1839 XCSE 20261002 16:31:50.799000
11 1839 XCSE 20261002 16:31:50.799000
10 1839 XCSE 20261002 16:31:50.833000
10 1839 XCSE 20261002 16:31:50.838000
4 1839 XCSE 20261002 16:31:52.409000
10 1839 XCSE 20261002 16:31:52.409000
23 1838 XCSE 20261002 16:31:54.745000
23 1838 XCSE 20261002 16:31:59.591000
565 1838 XCSE 20261002 16:33:45.155938


Attachment

  • UK Aktietilbagekøbsprogram 2026 - week 40

MENAFN05102026004107003653ID1111759812



GlobeNewsWire - Nasdaq

Legal Disclaimer:
MENAFN provides the information “as is” without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the provider above.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date


More Story
Search