Share Buyback Programme Week 40
|Date
|Number of shares
|Average purchase price (DKK)
|Total purchased under the programme (DKK)
|Total in accordance with the last announcement
|175,400
|1,809.23
|317,338,777
|28 September 2026
|4,500
|1,861.38
|8,376,210
|29 September 2026
|4,000
|1,851.05
|7,404,200
|30 September 2026
|4,000
|1,845.20
|7,380,800
|1 October 2026
|5,000
|1,815.60
|9,078,000
|2 October 2026
|5,000
|1,825.33
|9,126,650
|Total under the share buyback programme
|197,900
|1,812.56
|358,704,637
|Bought back under share buy-back programme of DKK 500 million executed in the period 2 February 2026 - 5 May 2026
|315,600
|1,584.27
|499,996,965
|Bought back under share buy-back programme of DKK 400 million executed in the period 6 May 2026 - 7 August 2026
|249,870
|1,600.79
|399,990,265
|Total bought back
|763,370
|1,648.86
|1,258,691,867
With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank's trading portfolio and investments made on behalf of customers:
- 763,370 shares under the above share buyback programmes corresponding to 3.14 % of the bank's share capital.
In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buyback programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.
Kind regards
Ringkjøbing Landbobank
John Fisker
CEO
Detailed summary of the transactions on the above reporting days
|Volume
|Price
|Venue
|Time - CET
|8
|1840
|XCSE
|20260921 9:00:26.076000
|7
|1842
|XCSE
|20260928 9:00:02.803000
|8
|1841
|XCSE
|20260928 9:00:36.346000
|8
|1845
|XCSE
|20260928 9:04:42.784000
|8
|1844
|XCSE
|20260928 9:06:17.367000
|8
|1843
|XCSE
|20260928 9:06:47.989000
|15
|1843
|XCSE
|20260928 9:13:23.024000
|8
|1843
|XCSE
|20260928 9:14:05.994000
|8
|1842
|XCSE
|20260928 9:14:06.030000
|10
|1846
|XCSE
|20260928 9:20:18.623000
|4
|1846
|XCSE
|20260928 9:20:18.623000
|15
|1843
|XCSE
|20260928 9:21:18.723000
|8
|1841
|XCSE
|20260928 9:21:18.825000
|8
|1847
|XCSE
|20260928 9:30:20.182000
|4
|1847
|XCSE
|20260928 9:30:29.682000
|4
|1847
|XCSE
|20260928 9:30:29.682000
|9
|1848
|XCSE
|20260928 9:35:19.058000
|17
|1848
|XCSE
|20260928 9:35:21.121000
|18
|1848
|XCSE
|20260928 9:35:27.150000
|8
|1848
|XCSE
|20260928 9:36:38.278000
|8
|1848
|XCSE
|20260928 9:38:08.539000
|8
|1848
|XCSE
|20260928 9:39:29.968000
|8
|1848
|XCSE
|20260928 9:40:50.657000
|8
|1848
|XCSE
|20260928 9:42:12.354000
|8
|1850
|XCSE
|20260928 9:43:51.277000
|3
|1850
|XCSE
|20260928 9:45:20.218000
|5
|1850
|XCSE
|20260928 9:45:20.218000
|13
|1854
|XCSE
|20260928 9:51:41.408000
|21
|1854
|XCSE
|20260928 9:51:41.408000
|8
|1855
|XCSE
|20260928 9:53:15.475000
|133
|1853
|XCSE
|20260928 9:54:28.697000
|60
|1854
|XCSE
|20260928 10:02:02.769000
|8
|1853
|XCSE
|20260928 10:02:02.791000
|8
|1852
|XCSE
|20260928 10:04:30.333000
|22
|1853
|XCSE
|20260928 10:07:19.103000
|8
|1853
|XCSE
|20260928 10:17:13.986000
|8
|1852
|XCSE
|20260928 10:18:22.335000
|8
|1851
|XCSE
|20260928 10:26:11.199000
|7
|1851
|XCSE
|20260928 10:26:11.199000
|7
|1851
|XCSE
|20260928 10:26:11.199000
|8
|1854
|XCSE
|20260928 10:31:57.268000
|7
|1857
|XCSE
|20260928 10:36:19.590000
|1
|1857
|XCSE
|20260928 10:36:19.590000
|8
|1855
|XCSE
|20260928 10:36:37.247000
|8
|1854
|XCSE
|20260928 10:36:37.267000
|8
|1853
|XCSE
|20260928 10:38:08.741000
|9
|1855
|XCSE
|20260928 10:43:27.288000
|8
|1855
|XCSE
|20260928 10:48:18.484000
|8
|1853
|XCSE
|20260928 10:48:55.945000
|6
|1856
|XCSE
|20260928 10:49:37.026000
|5
|1856
|XCSE
|20260928 10:49:37.026000
|5
|1856
|XCSE
|20260928 10:50:04.760000
|8
|1855
|XCSE
|20260928 10:50:04.779000
|1
|1857
|XCSE
|20260928 10:52:04.431000
|6
|1857
|XCSE
|20260928 10:52:04.431000
|8
|1856
|XCSE
|20260928 10:52:19.989000
|8
|1856
|XCSE
|20260928 10:52:19.989000
|16
|1857
|XCSE
|20260928 10:52:36.208000
|16
|1859
|XCSE
|20260928 10:59:39.709000
|8
|1858
|XCSE
|20260928 11:00:16.720000
|43
|1858
|XCSE
|20260928 11:00:16.720000
|31
|1858
|XCSE
|20260928 11:02:58.438000
|7
|1858
|XCSE
|20260928 11:02:58.438000
|8
|1858
|XCSE
|20260928 11:02:58.438000
|2
|1857
|XCSE
|20260928 11:08:58.900000
|6
|1857
|XCSE
|20260928 11:08:58.900000
|1
|1856
|XCSE
|20260928 11:10:19.882000
|1
|1856
|XCSE
|20260928 11:10:19.882000
|6
|1856
|XCSE
|20260928 11:10:19.882000
|16
|1857
|XCSE
|20260928 11:21:26.052000
|15
|1857
|XCSE
|20260928 11:24:43.193000
|15
|1856
|XCSE
|20260928 11:25:09.716000
|16
|1856
|XCSE
|20260928 11:25:09.734000
|8
|1858
|XCSE
|20260928 11:29:39.966000
|38
|1858
|XCSE
|20260928 11:32:42.229000
|8
|1858
|XCSE
|20260928 11:32:42.229000
|7
|1858
|XCSE
|20260928 11:32:42.229000
|8
|1858
|XCSE
|20260928 11:32:42.229000
|7
|1858
|XCSE
|20260928 11:32:42.229000
|15
|1858
|XCSE
|20260928 11:38:53.924000
|14
|1858
|XCSE
|20260928 11:38:53.924000
|7
|1858
|XCSE
|20260928 11:38:53.924000
|7
|1858
|XCSE
|20260928 11:38:53.924000
|16
|1860
|XCSE
|20260928 11:45:06.900000
|11
|1862
|XCSE
|20260928 11:51:51.619000
|5
|1862
|XCSE
|20260928 11:51:51.619000
|5
|1863
|XCSE
|20260928 12:01:56.159000
|15
|1862
|XCSE
|20260928 12:04:03.969000
|16
|1861
|XCSE
|20260928 12:06:18.368000
|15
|1860
|XCSE
|20260928 12:06:45.187000
|8
|1859
|XCSE
|20260928 12:13:15.662000
|7
|1859
|XCSE
|20260928 12:13:15.662000
|15
|1858
|XCSE
|20260928 12:13:15.680000
|7
|1859
|XCSE
|20260928 12:21:18.617000
|1
|1859
|XCSE
|20260928 12:21:18.617000
|8
|1859
|XCSE
|20260928 12:22:30.124000
|5
|1859
|XCSE
|20260928 12:23:40.486000
|3
|1859
|XCSE
|20260928 12:23:40.486000
|8
|1857
|XCSE
|20260928 12:24:04.427000
|3
|1859
|XCSE
|20260928 12:25:54.879000
|5
|1859
|XCSE
|20260928 12:25:54.879000
|8
|1859
|XCSE
|20260928 12:27:07.033000
|6
|1859
|XCSE
|20260928 12:28:18.375000
|2
|1859
|XCSE
|20260928 12:28:18.375000
|3
|1859
|XCSE
|20260928 12:29:31.277000
|5
|1859
|XCSE
|20260928 12:29:31.277000
|8
|1859
|XCSE
|20260928 12:30:43.711000
|8
|1859
|XCSE
|20260928 12:32:12.820000
|4
|1859
|XCSE
|20260928 12:33:33.644000
|4
|1859
|XCSE
|20260928 12:33:33.644000
|4
|1859
|XCSE
|20260928 12:35:05.272000
|4
|1859
|XCSE
|20260928 12:35:05.272000
|8
|1859
|XCSE
|20260928 12:36:38.257000
|7
|1859
|XCSE
|20260928 12:38:12.521000
|1
|1859
|XCSE
|20260928 12:38:12.521000
|8
|1859
|XCSE
|20260928 12:39:45.357000
|8
|1859
|XCSE
|20260928 12:42:44.625000
|8
|1858
|XCSE
|20260928 12:43:25.324000
|8
|1858
|XCSE
|20260928 12:43:25.342000
|8
|1859
|XCSE
|20260928 12:46:35.668000
|6
|1859
|XCSE
|20260928 12:49:07.280000
|2
|1859
|XCSE
|20260928 12:49:07.280000
|8
|1859
|XCSE
|20260928 12:51:37.934000
|7
|1859
|XCSE
|20260928 12:56:06.970000
|9
|1859
|XCSE
|20260928 12:56:38.196000
|3
|1858
|XCSE
|20260928 12:57:57.695000
|2
|1858
|XCSE
|20260928 12:57:57.695000
|3
|1858
|XCSE
|20260928 12:57:59.817000
|1
|1858
|XCSE
|20260928 12:57:59.817000
|4
|1858
|XCSE
|20260928 12:57:59.823000
|4
|1858
|XCSE
|20260928 12:57:59.823000
|8
|1858
|XCSE
|20260928 13:00:22.354000
|8
|1857
|XCSE
|20260928 13:03:19.616000
|7
|1856
|XCSE
|20260928 13:07:34.321000
|1
|1856
|XCSE
|20260928 13:07:34.321000
|8
|1860
|XCSE
|20260928 13:16:36.083000
|8
|1860
|XCSE
|20260928 13:19:22.288000
|2
|1860
|XCSE
|20260928 13:25:43.254000
|23
|1864
|XCSE
|20260928 13:32:58.718000
|30
|1864
|XCSE
|20260928 13:32:58.718000
|18
|1864
|XCSE
|20260928 13:32:58.718000
|15
|1864
|XCSE
|20260928 13:32:58.720000
|5
|1864
|XCSE
|20260928 13:32:58.720000
|6
|1864
|XCSE
|20260928 13:32:58.720000
|15
|1863
|XCSE
|20260928 13:33:34.707000
|8
|1864
|XCSE
|20260928 13:35:44.993000
|1
|1864
|XCSE
|20260928 13:35:44.993000
|1
|1863
|XCSE
|20260928 13:37:06.012000
|5
|1863
|XCSE
|20260928 13:38:26.310000
|6
|1863
|XCSE
|20260928 13:38:38.717000
|15
|1863
|XCSE
|20260928 13:39:13.971000
|6
|1863
|XCSE
|20260928 13:45:56.759000
|10
|1863
|XCSE
|20260928 13:45:56.777000
|8
|1863
|XCSE
|20260928 13:45:56.777000
|6
|1863
|XCSE
|20260928 13:47:13.022000
|18
|1863
|XCSE
|20260928 13:47:13.022000
|7
|1863
|XCSE
|20260928 13:47:13.022000
|8
|1863
|XCSE
|20260928 13:57:41.868000
|7
|1863
|XCSE
|20260928 13:57:41.868000
|7
|1863
|XCSE
|20260928 13:57:41.868000
|7
|1863
|XCSE
|20260928 13:57:41.868000
|7
|1863
|XCSE
|20260928 13:57:41.868000
|13
|1862
|XCSE
|20260928 13:57:41.923000
|16
|1862
|XCSE
|20260928 14:00:46.186000
|8
|1863
|XCSE
|20260928 14:04:45.930000
|16
|1865
|XCSE
|20260928 14:07:38.145000
|22
|1864
|XCSE
|20260928 14:08:06.018000
|22
|1863
|XCSE
|20260928 14:08:40.672000
|91
|1863
|XCSE
|20260928 14:08:40.673000
|37
|1861
|XCSE
|20260928 14:14:57.697000
|7
|1861
|XCSE
|20260928 14:14:57.697000
|7
|1861
|XCSE
|20260928 14:14:57.697000
|23
|1865
|XCSE
|20260928 14:27:12.222000
|29
|1867
|XCSE
|20260928 14:35:03.994000
|8
|1868
|XCSE
|20260928 14:40:36.244000
|101
|1871
|XCSE
|20260928 14:50:00.067000
|57
|1871
|XCSE
|20260928 14:50:08.779000
|16
|1870
|XCSE
|20260928 14:58:10.515000
|1
|1869
|XCSE
|20260928 14:58:10.532000
|1
|1869
|XCSE
|20260928 14:59:13.463000
|8
|1869
|XCSE
|20260928 15:00:17.570000
|8
|1869
|XCSE
|20260928 15:01:26.196000
|8
|1868
|XCSE
|20260928 15:02:06.228000
|7
|1868
|XCSE
|20260928 15:02:06.228000
|8
|1867
|XCSE
|20260928 15:10:13.293000
|8
|1866
|XCSE
|20260928 15:10:52.394000
|31
|1866
|XCSE
|20260928 15:18:12.197000
|29
|1865
|XCSE
|20260928 15:19:49.120000
|7
|1865
|XCSE
|20260928 15:19:49.120000
|19
|1864
|XCSE
|20260928 15:20:46.974000
|3
|1864
|XCSE
|20260928 15:20:46.974000
|16
|1863
|XCSE
|20260928 15:29:54.933000
|8
|1863
|XCSE
|20260928 15:29:54.933000
|16
|1862
|XCSE
|20260928 15:31:34.424000
|1
|1863
|XCSE
|20260928 15:31:34.425000
|7
|1863
|XCSE
|20260928 15:31:34.425000
|17
|1863
|XCSE
|20260928 15:31:34.425000
|15
|1862
|XCSE
|20260928 15:31:34.441000
|15
|1862
|XCSE
|20260928 15:31:34.444000
|15
|1863
|XCSE
|20260928 15:33:07.778000
|16
|1862
|XCSE
|20260928 15:33:31.594000
|15
|1862
|XCSE
|20260928 15:33:31.614000
|9
|1863
|XCSE
|20260928 15:38:26.950000
|1
|1863
|XCSE
|20260928 15:39:04.071000
|7
|1863
|XCSE
|20260928 15:39:04.071000
|8
|1863
|XCSE
|20260928 15:39:40.882000
|8
|1862
|XCSE
|20260928 15:39:45.386000
|8
|1864
|XCSE
|20260928 15:41:34.082000
|5
|1865
|XCSE
|20260928 15:42:31.476000
|9
|1865
|XCSE
|20260928 15:42:32.033000
|8
|1865
|XCSE
|20260928 15:42:32.033000
|10
|1866
|XCSE
|20260928 15:43:35.795000
|43
|1867
|XCSE
|20260928 15:46:57.989000
|29
|1866
|XCSE
|20260928 15:47:04.387000
|10
|1867
|XCSE
|20260928 15:49:14.673000
|10
|1867
|XCSE
|20260928 15:49:14.673000
|3
|1867
|XCSE
|20260928 15:49:14.673000
|15
|1866
|XCSE
|20260928 15:51:06.449000
|15
|1866
|XCSE
|20260928 15:51:51.015000
|15
|1866
|XCSE
|20260928 15:56:33.581000
|8
|1866
|XCSE
|20260928 15:57:22.076000
|10
|1866
|XCSE
|20260928 15:57:22.111000
|8
|1865
|XCSE
|20260928 15:57:49.289000
|7
|1865
|XCSE
|20260928 15:57:49.289000
|12
|1866
|XCSE
|20260928 15:57:52.056000
|1
|1866
|XCSE
|20260928 15:57:52.056000
|4
|1866
|XCSE
|20260928 15:58:15.101000
|1
|1866
|XCSE
|20260928 15:58:15.101000
|3
|1866
|XCSE
|20260928 15:58:15.101000
|8
|1866
|XCSE
|20260928 15:58:44.319000
|15
|1864
|XCSE
|20260928 16:01:23.415000
|19
|1867
|XCSE
|20260928 16:09:29.466000
|4
|1867
|XCSE
|20260928 16:09:29.466000
|10
|1867
|XCSE
|20260928 16:09:29.467000
|15
|1867
|XCSE
|20260928 16:09:29.469000
|15
|1867
|XCSE
|20260928 16:09:29.476000
|70
|1867
|XCSE
|20260928 16:09:29.501000
|31
|1866
|XCSE
|20260928 16:09:34.032000
|29
|1865
|XCSE
|20260928 16:12:37.023000
|7
|1865
|XCSE
|20260928 16:12:37.023000
|36
|1865
|XCSE
|20260928 16:12:37.040000
|22
|1865
|XCSE
|20260928 16:14:25.627000
|8
|1866
|XCSE
|20260928 16:16:12.253000
|23
|1864
|XCSE
|20260928 16:16:16.428000
|7
|1864
|XCSE
|20260928 16:16:16.428000
|4
|1865
|XCSE
|20260928 16:24:01.212000
|4
|1865
|XCSE
|20260928 16:24:01.212000
|8
|1864
|XCSE
|20260928 16:24:01.249000
|8
|1864
|XCSE
|20260928 16:29:21.438000
|7
|1864
|XCSE
|20260928 16:29:21.438000
|15
|1864
|XCSE
|20260928 16:30:41.582000
|15
|1864
|XCSE
|20260928 16:32:01.175000
|20
|1865
|XCSE
|20260928 16:35:17.105000
|15
|1864
|XCSE
|20260928 16:35:21.518000
|15
|1864
|XCSE
|20260928 16:37:24.295000
|38
|1864
|XCSE
|20260928 16:39:19.253036
|186
|1864
|XCSE
|20260928 16:39:19.253065
|276
|1864
|XCSE
|20260928 16:39:19.253081
|37
|1863
|XCSE
|20260928 16:40:01.908868
|147
|1863
|XCSE
|20260928 16:40:01.908900
|200
|1863
|XCSE
|20260928 16:40:01.908916
|15
|1862
|XCSE
|20260928 16:46:43.612867
|14
|1862
|XCSE
|20260928 16:46:43.612899
|571
|1862
|XCSE
|20260928 16:46:43.612914
|14
|1862
|XCSE
|20260929 9:16:13.296000
|60
|1865
|XCSE
|20260929 9:21:14.884000
|2
|1865
|XCSE
|20260929 9:22:44.218000
|15
|1862
|XCSE
|20260929 9:27:22.146000
|1
|1859
|XCSE
|20260929 9:28:56.041000
|8
|1862
|XCSE
|20260929 9:29:48.829000
|7
|1862
|XCSE
|20260929 9:30:21.197000
|7
|1862
|XCSE
|20260929 9:31:02.605000
|5
|1862
|XCSE
|20260929 9:32:43.818000
|8
|1862
|XCSE
|20260929 9:35:49.369000
|10
|1864
|XCSE
|20260929 9:37:11.210000
|4
|1864
|XCSE
|20260929 9:37:11.210000
|15
|1863
|XCSE
|20260929 9:39:46.411000
|8
|1862
|XCSE
|20260929 9:40:08.154000
|7
|1862
|XCSE
|20260929 9:40:08.154000
|3
|1863
|XCSE
|20260929 9:45:41.111000
|3
|1863
|XCSE
|20260929 9:45:41.111000
|9
|1863
|XCSE
|20260929 9:45:41.129000
|6
|1863
|XCSE
|20260929 9:45:41.129000
|8
|1862
|XCSE
|20260929 9:46:24.448000
|1
|1861
|XCSE
|20260929 9:46:27.661000
|1
|1861
|XCSE
|20260929 9:46:27.661000
|8
|1865
|XCSE
|20260929 9:52:42.503000
|8
|1865
|XCSE
|20260929 9:54:32.276000
|8
|1865
|XCSE
|20260929 9:55:57.275000
|15
|1864
|XCSE
|20260929 9:57:00.576000
|15
|1863
|XCSE
|20260929 9:57:59.280000
|5
|1863
|XCSE
|20260929 10:02:25.548000
|8
|1863
|XCSE
|20260929 10:04:34.100000
|4
|1863
|XCSE
|20260929 10:04:34.100000
|8
|1862
|XCSE
|20260929 10:04:43.713000
|1
|1862
|XCSE
|20260929 10:08:36.524000
|8
|1862
|XCSE
|20260929 10:09:00.234000
|8
|1861
|XCSE
|20260929 10:10:10.717000
|8
|1861
|XCSE
|20260929 10:12:40.679000
|8
|1860
|XCSE
|20260929 10:12:40.684000
|8
|1859
|XCSE
|20260929 10:12:56.585000
|8
|1860
|XCSE
|20260929 10:16:48.292000
|8
|1860
|XCSE
|20260929 10:18:14.106000
|8
|1860
|XCSE
|20260929 10:19:28.809000
|8
|1860
|XCSE
|20260929 10:20:49.337000
|7
|1864
|XCSE
|20260929 10:22:39.801000
|1
|1864
|XCSE
|20260929 10:22:39.801000
|37
|1862
|XCSE
|20260929 10:23:05.010000
|15
|1862
|XCSE
|20260929 10:31:50.474000
|22
|1862
|XCSE
|20260929 10:36:16.310000
|8
|1861
|XCSE
|20260929 10:36:16.329000
|14
|1861
|XCSE
|20260929 10:36:16.329000
|15
|1860
|XCSE
|20260929 10:36:16.355000
|1
|1862
|XCSE
|20260929 10:42:22.097000
|2
|1865
|XCSE
|20260929 10:51:25.993000
|7
|1865
|XCSE
|20260929 10:51:25.993000
|6
|1865
|XCSE
|20260929 10:51:26.013000
|9
|1865
|XCSE
|20260929 10:51:26.429000
|6
|1865
|XCSE
|20260929 10:51:26.429000
|15
|1864
|XCSE
|20260929 10:51:26.464000
|15
|1864
|XCSE
|20260929 10:51:28.463000
|15
|1864
|XCSE
|20260929 10:51:28.481000
|30
|1865
|XCSE
|20260929 10:56:32.432000
|16
|1865
|XCSE
|20260929 10:57:14.722000
|7
|1865
|XCSE
|20260929 10:57:14.722000
|23
|1865
|XCSE
|20260929 10:59:13.317000
|3
|1865
|XCSE
|20260929 11:03:42.808000
|3
|1865
|XCSE
|20260929 11:03:42.808000
|10
|1865
|XCSE
|20260929 11:03:42.808000
|7
|1865
|XCSE
|20260929 11:03:42.808000
|16
|1865
|XCSE
|20260929 11:07:09.548000
|15
|1865
|XCSE
|20260929 11:24:01.068000
|8
|1865
|XCSE
|20260929 11:24:01.068000
|7
|1865
|XCSE
|20260929 11:24:01.068000
|4
|1865
|XCSE
|20260929 11:30:15.567000
|15
|1866
|XCSE
|20260929 11:31:56.412000
|8
|1866
|XCSE
|20260929 11:37:08.349000
|2
|1866
|XCSE
|20260929 11:41:23.128000
|1
|1866
|XCSE
|20260929 11:41:23.128000
|5
|1866
|XCSE
|20260929 11:41:23.129000
|9
|1867
|XCSE
|20260929 11:49:30.292000
|2
|1867
|XCSE
|20260929 11:49:30.292000
|2
|1867
|XCSE
|20260929 11:49:30.292000
|6
|1867
|XCSE
|20260929 11:49:30.392000
|3
|1867
|XCSE
|20260929 11:49:32.484000
|6
|1867
|XCSE
|20260929 11:49:37.748000
|8
|1867
|XCSE
|20260929 12:00:08.708000
|8
|1867
|XCSE
|20260929 12:04:27.594000
|45
|1867
|XCSE
|20260929 12:04:27.612000
|5
|1867
|XCSE
|20260929 12:04:27.612000
|5
|1866
|XCSE
|20260929 12:04:27.614000
|8
|1867
|XCSE
|20260929 12:07:43.101000
|1
|1867
|XCSE
|20260929 12:09:39.038000
|6
|1867
|XCSE
|20260929 12:09:39.038000
|5
|1867
|XCSE
|20260929 12:11:10.519000
|2
|1866
|XCSE
|20260929 12:13:39.553000
|3
|1866
|XCSE
|20260929 12:14:42.365000
|3
|1866
|XCSE
|20260929 12:16:11.100000
|3
|1867
|XCSE
|20260929 12:16:13.217000
|16
|1865
|XCSE
|20260929 12:21:20.011000
|15
|1864
|XCSE
|20260929 12:22:21.939000
|6
|1867
|XCSE
|20260929 12:31:35.057000
|2
|1867
|XCSE
|20260929 12:31:35.057000
|10
|1867
|XCSE
|20260929 12:31:35.075000
|4
|1867
|XCSE
|20260929 12:31:59.038000
|10
|1867
|XCSE
|20260929 12:31:59.038000
|2
|1867
|XCSE
|20260929 12:31:59.064000
|22
|1866
|XCSE
|20260929 12:32:00.203000
|22
|1866
|XCSE
|20260929 12:32:00.222000
|22
|1865
|XCSE
|20260929 12:32:44.149000
|15
|1864
|XCSE
|20260929 12:33:05.061000
|15
|1863
|XCSE
|20260929 12:38:40.063000
|15
|1862
|XCSE
|20260929 12:38:40.080000
|8
|1863
|XCSE
|20260929 12:51:35.849000
|8
|1863
|XCSE
|20260929 12:54:30.515000
|7
|1863
|XCSE
|20260929 12:57:22.274000
|1
|1863
|XCSE
|20260929 12:57:22.274000
|8
|1863
|XCSE
|20260929 13:01:22.280000
|8
|1863
|XCSE
|20260929 13:04:30.509000
|8
|1862
|XCSE
|20260929 13:08:01.019000
|7
|1862
|XCSE
|20260929 13:08:01.019000
|15
|1861
|XCSE
|20260929 13:09:48.279000
|8
|1862
|XCSE
|20260929 13:12:12.128000
|8
|1860
|XCSE
|20260929 13:13:46.299000
|7
|1860
|XCSE
|20260929 13:13:46.299000
|15
|1860
|XCSE
|20260929 13:14:43.806000
|99
|1859
|XCSE
|20260929 13:19:35.313000
|37
|1858
|XCSE
|20260929 13:20:02.327000
|8
|1857
|XCSE
|20260929 13:22:28.284000
|7
|1857
|XCSE
|20260929 13:22:28.284000
|62
|1857
|XCSE
|20260929 13:22:28.284981
|88
|1857
|XCSE
|20260929 13:22:28.284988
|8
|1861
|XCSE
|20260929 13:34:50.928000
|8
|1860
|XCSE
|20260929 13:40:37.222000
|8
|1860
|XCSE
|20260929 13:45:03.087000
|8
|1861
|XCSE
|20260929 13:47:54.507000
|10
|1859
|XCSE
|20260929 13:51:19.407000
|6
|1859
|XCSE
|20260929 13:51:19.407000
|8
|1860
|XCSE
|20260929 13:57:20.542000
|8
|1859
|XCSE
|20260929 13:57:26.383000
|7
|1859
|XCSE
|20260929 13:57:26.383000
|8
|1858
|XCSE
|20260929 13:57:44.255000
|8
|1857
|XCSE
|20260929 13:57:44.356000
|8
|1856
|XCSE
|20260929 13:58:27.813000
|8
|1855
|XCSE
|20260929 14:08:49.358000
|8
|1855
|XCSE
|20260929 14:08:49.358000
|7
|1855
|XCSE
|20260929 14:08:49.358000
|8
|1855
|XCSE
|20260929 14:08:49.358000
|7
|1855
|XCSE
|20260929 14:08:49.358000
|30
|1855
|XCSE
|20260929 14:09:02.981000
|15
|1854
|XCSE
|20260929 14:14:12.969000
|8
|1853
|XCSE
|20260929 14:19:41.738000
|8
|1852
|XCSE
|20260929 14:22:13.883000
|8
|1852
|XCSE
|20260929 14:22:13.883000
|23
|1851
|XCSE
|20260929 14:23:57.602000
|46
|1850
|XCSE
|20260929 14:24:55.347000
|15
|1849
|XCSE
|20260929 14:24:55.369000
|8
|1848
|XCSE
|20260929 14:25:20.281000
|15
|1847
|XCSE
|20260929 14:25:30.311000
|8
|1846
|XCSE
|20260929 14:25:30.333000
|8
|1848
|XCSE
|20260929 14:30:49.258000
|8
|1847
|XCSE
|20260929 14:30:52.533000
|5
|1846
|XCSE
|20260929 14:33:52.524000
|5
|1845
|XCSE
|20260929 14:34:16.724000
|3
|1845
|XCSE
|20260929 14:34:16.724000
|8
|1844
|XCSE
|20260929 14:38:03.940000
|8
|1843
|XCSE
|20260929 14:38:03.952000
|8
|1842
|XCSE
|20260929 14:39:01.305000
|8
|1841
|XCSE
|20260929 14:40:10.786000
|14
|1840
|XCSE
|20260929 14:40:19.912000
|8
|1840
|XCSE
|20260929 14:40:19.912000
|8
|1842
|XCSE
|20260929 14:45:20.619000
|8
|1842
|XCSE
|20260929 14:45:20.619000
|22
|1845
|XCSE
|20260929 14:57:02.073000
|7
|1845
|XCSE
|20260929 14:57:02.073000
|46
|1845
|XCSE
|20260929 14:57:02.074000
|29
|1844
|XCSE
|20260929 14:57:02.312000
|15
|1843
|XCSE
|20260929 15:00:03.263000
|15
|1842
|XCSE
|20260929 15:00:23.486000
|8
|1840
|XCSE
|20260929 15:17:06.028000
|8
|1839
|XCSE
|20260929 15:18:07.370000
|2
|1839
|XCSE
|20260929 15:18:07.370000
|5
|1839
|XCSE
|20260929 15:18:07.370000
|9
|1839
|XCSE
|20260929 15:18:07.390000
|15
|1838
|XCSE
|20260929 15:18:07.404000
|1
|1840
|XCSE
|20260929 15:30:14.906000
|12
|1840
|XCSE
|20260929 15:30:14.907000
|2
|1840
|XCSE
|20260929 15:30:14.907000
|4
|1840
|XCSE
|20260929 15:30:15.450000
|1
|1840
|XCSE
|20260929 15:30:15.450000
|2
|1840
|XCSE
|20260929 15:32:22.186000
|8
|1840
|XCSE
|20260929 15:32:22.186000
|7
|1840
|XCSE
|20260929 15:32:22.186000
|13
|1840
|XCSE
|20260929 15:32:22.186000
|1
|1840
|XCSE
|20260929 15:32:22.188000
|18
|1840
|XCSE
|20260929 15:32:22.188000
|9
|1840
|XCSE
|20260929 15:32:22.188000
|9
|1840
|XCSE
|20260929 15:32:22.207000
|29
|1840
|XCSE
|20260929 15:32:22.675000
|30
|1840
|XCSE
|20260929 15:34:05.788000
|22
|1841
|XCSE
|20260929 15:39:22.675000
|7
|1841
|XCSE
|20260929 15:39:22.702000
|2
|1843
|XCSE
|20260929 15:40:06.185000
|23
|1847
|XCSE
|20260929 15:42:02.260000
|22
|1848
|XCSE
|20260929 15:42:07.440000
|22
|1847
|XCSE
|20260929 15:42:34.777000
|23
|1846
|XCSE
|20260929 15:42:34.910000
|16
|1846
|XCSE
|20260929 15:42:35.045000
|16
|1846
|XCSE
|20260929 15:42:51.834000
|31
|1847
|XCSE
|20260929 15:42:51.836000
|16
|1846
|XCSE
|20260929 15:42:51.845000
|16
|1846
|XCSE
|20260929 15:42:51.846000
|16
|1845
|XCSE
|20260929 15:42:51.967000
|16
|1845
|XCSE
|20260929 15:42:52.101000
|15
|1847
|XCSE
|20260929 15:43:21.329000
|7
|1847
|XCSE
|20260929 15:43:21.329000
|22
|1847
|XCSE
|20260929 15:43:21.340000
|22
|1847
|XCSE
|20260929 15:43:21.462000
|22
|1846
|XCSE
|20260929 15:43:21.596000
|23
|1847
|XCSE
|20260929 15:43:32.949000
|23
|1846
|XCSE
|20260929 15:43:33.084000
|15
|1846
|XCSE
|20260929 15:44:16.718000
|7
|1846
|XCSE
|20260929 15:44:16.718000
|18
|1846
|XCSE
|20260929 15:45:10.365000
|10
|1846
|XCSE
|20260929 15:45:10.365000
|14
|1846
|XCSE
|20260929 15:45:10.367000
|9
|1846
|XCSE
|20260929 15:45:10.367000
|23
|1845
|XCSE
|20260929 15:46:00.583000
|8
|1845
|XCSE
|20260929 15:46:00.583000
|30
|1844
|XCSE
|20260929 15:46:37.485000
|30
|1845
|XCSE
|20260929 15:53:25.687000
|31
|1845
|XCSE
|20260929 15:53:25.688000
|15
|1845
|XCSE
|20260929 15:53:25.688000
|8
|1845
|XCSE
|20260929 15:53:29.168000
|30
|1844
|XCSE
|20260929 15:54:00.027000
|22
|1844
|XCSE
|20260929 15:54:45.027000
|22
|1843
|XCSE
|20260929 15:56:21.833000
|7
|1843
|XCSE
|20260929 15:56:21.833000
|4
|1841
|XCSE
|20260929 15:56:31.770000
|19
|1841
|XCSE
|20260929 15:56:31.770000
|8
|1840
|XCSE
|20260929 15:57:21.138000
|8
|1840
|XCSE
|20260929 15:57:27.273000
|7
|1840
|XCSE
|20260929 15:57:33.673000
|4
|1840
|XCSE
|20260929 15:57:33.694000
|4
|1840
|XCSE
|20260929 15:57:33.695000
|6
|1840
|XCSE
|20260929 15:57:33.695000
|8
|1839
|XCSE
|20260929 15:58:02.726000
|6
|1839
|XCSE
|20260929 15:58:19.267000
|2
|1839
|XCSE
|20260929 15:58:19.267000
|7
|1839
|XCSE
|20260929 15:58:27.542000
|8
|1839
|XCSE
|20260929 15:58:34.494000
|8
|1839
|XCSE
|20260929 15:58:41.198000
|7
|1839
|XCSE
|20260929 15:58:49.276000
|7
|1839
|XCSE
|20260929 15:58:55.685000
|1
|1839
|XCSE
|20260929 15:58:55.685000
|8
|1839
|XCSE
|20260929 15:59:03.575000
|7
|1839
|XCSE
|20260929 15:59:20.630000
|1
|1839
|XCSE
|20260929 15:59:28.599000
|7
|1839
|XCSE
|20260929 15:59:36.969000
|2
|1839
|XCSE
|20260929 15:59:44.952000
|6
|1839
|XCSE
|20260929 15:59:51.730000
|2
|1839
|XCSE
|20260929 15:59:51.730000
|5
|1839
|XCSE
|20260929 15:59:59.956000
|3
|1839
|XCSE
|20260929 15:59:59.956000
|8
|1839
|XCSE
|20260929 16:00:01.017000
|8
|1839
|XCSE
|20260929 16:00:01.017000
|15
|1842
|XCSE
|20260929 16:03:49.835000
|7
|1842
|XCSE
|20260929 16:03:49.835000
|23
|1842
|XCSE
|20260929 16:04:11.517000
|8
|1842
|XCSE
|20260929 16:06:32.690000
|7
|1842
|XCSE
|20260929 16:06:51.336000
|1
|1842
|XCSE
|20260929 16:07:08.731000
|7
|1842
|XCSE
|20260929 16:07:08.748000
|7
|1842
|XCSE
|20260929 16:07:08.748000
|8
|1841
|XCSE
|20260929 16:07:34.710000
|46
|1843
|XCSE
|20260929 16:10:40.589000
|16
|1842
|XCSE
|20260929 16:11:06.118000
|7
|1842
|XCSE
|20260929 16:11:06.118000
|8
|1842
|XCSE
|20260929 16:11:06.118000
|7
|1842
|XCSE
|20260929 16:11:06.118000
|8
|1842
|XCSE
|20260929 16:11:06.118000
|8
|1841
|XCSE
|20260929 16:11:48.813000
|9
|1841
|XCSE
|20260929 16:12:08.917000
|8
|1841
|XCSE
|20260929 16:12:36.336000
|8
|1841
|XCSE
|20260929 16:12:44.395000
|8
|1843
|XCSE
|20260929 16:14:27.492000
|8
|1843
|XCSE
|20260929 16:14:49.492000
|8
|1844
|XCSE
|20260929 16:18:23.312000
|9
|1844
|XCSE
|20260929 16:18:32.385000
|8
|1844
|XCSE
|20260929 16:18:39.889000
|8
|1844
|XCSE
|20260929 16:18:46.866000
|5
|1844
|XCSE
|20260929 16:18:55.985000
|4
|1844
|XCSE
|20260929 16:18:55.985000
|31
|1845
|XCSE
|20260929 16:19:02.823000
|2
|1845
|XCSE
|20260929 16:19:02.823000
|33
|1845
|XCSE
|20260929 16:19:31.272000
|30
|1845
|XCSE
|20260929 16:19:48.691000
|38
|1845
|XCSE
|20260929 16:20:35.050000
|1
|1844
|XCSE
|20260929 16:20:41.158000
|3
|1844
|XCSE
|20260929 16:20:41.158000
|9
|1844
|XCSE
|20260929 16:20:41.158000
|8
|1844
|XCSE
|20260929 16:20:41.158000
|8
|1844
|XCSE
|20260929 16:20:41.158000
|2
|1844
|XCSE
|20260929 16:20:41.158000
|22
|1844
|XCSE
|20260929 16:22:07.468000
|7
|1844
|XCSE
|20260929 16:22:07.468000
|22
|1844
|XCSE
|20260929 16:22:47.292000
|15
|1844
|XCSE
|20260929 16:24:56.995000
|7
|1844
|XCSE
|20260929 16:24:56.995000
|8
|1844
|XCSE
|20260929 16:26:29.244000
|8
|1844
|XCSE
|20260929 16:26:38.274000
|8
|1844
|XCSE
|20260929 16:27:55.815000
|1
|1844
|XCSE
|20260929 16:27:55.815000
|7
|1844
|XCSE
|20260929 16:28:04.591000
|1
|1844
|XCSE
|20260929 16:28:04.591000
|8
|1844
|XCSE
|20260929 16:28:08.770000
|8
|1844
|XCSE
|20260929 16:28:14.515000
|8
|1844
|XCSE
|20260929 16:28:18.814000
|8
|1844
|XCSE
|20260929 16:28:25.275000
|8
|1844
|XCSE
|20260929 16:28:31.271000
|1
|1844
|XCSE
|20260929 16:28:31.271000
|7
|1844
|XCSE
|20260929 16:28:36.321000
|1
|1844
|XCSE
|20260929 16:28:36.321000
|8
|1844
|XCSE
|20260929 16:28:50.154000
|8
|1844
|XCSE
|20260929 16:28:55.073000
|8
|1844
|XCSE
|20260929 16:29:00.760000
|8
|1844
|XCSE
|20260929 16:29:05.778000
|8
|1844
|XCSE
|20260929 16:29:45.340000
|8
|1844
|XCSE
|20260929 16:29:55.873000
|8
|1843
|XCSE
|20260929 16:30:18.851000
|8
|1843
|XCSE
|20260929 16:30:38.936000
|8
|1843
|XCSE
|20260929 16:34:02.218000
|8
|1843
|XCSE
|20260929 16:34:02.218000
|7
|1843
|XCSE
|20260929 16:34:02.218000
|8
|1843
|XCSE
|20260929 16:34:02.218000
|22
|1843
|XCSE
|20260929 16:34:02.380000
|8
|1842
|XCSE
|20260929 16:34:27.938000
|250
|1841
|XCSE
|20260929 16:36:50.664995
|16
|1857
|XCSE
|20260930 9:05:14.567000
|15
|1856
|XCSE
|20260930 9:08:06.107000
|15
|1853
|XCSE
|20260930 9:08:17.223000
|8
|1852
|XCSE
|20260930 9:09:21.484000
|15
|1851
|XCSE
|20260930 9:15:45.361000
|12
|1851
|XCSE
|20260930 9:15:45.393000
|6
|1852
|XCSE
|20260930 9:18:06.929000
|8
|1852
|XCSE
|20260930 9:18:18.832000
|16
|1849
|XCSE
|20260930 9:18:35.172000
|16
|1846
|XCSE
|20260930 9:25:05.822000
|2
|1848
|XCSE
|20260930 9:27:56.235000
|3
|1848
|XCSE
|20260930 9:27:56.235000
|10
|1848
|XCSE
|20260930 9:27:56.235000
|8
|1845
|XCSE
|20260930 9:28:00.659000
|8
|1843
|XCSE
|20260930 9:28:24.845000
|8
|1843
|XCSE
|20260930 9:28:37.917000
|15
|1846
|XCSE
|20260930 9:36:33.378000
|2
|1846
|XCSE
|20260930 9:36:33.510000
|14
|1852
|XCSE
|20260930 9:42:26.528000
|4
|1852
|XCSE
|20260930 9:45:07.271000
|11
|1852
|XCSE
|20260930 9:45:07.288000
|7
|1852
|XCSE
|20260930 9:45:07.288000
|4
|1852
|XCSE
|20260930 9:45:08.240000
|18
|1852
|XCSE
|20260930 9:45:08.240000
|22
|1854
|XCSE
|20260930 9:49:26.040000
|16
|1860
|XCSE
|20260930 9:58:11.027000
|15
|1858
|XCSE
|20260930 9:58:11.380000
|8
|1858
|XCSE
|20260930 10:00:05.726000
|1
|1860
|XCSE
|20260930 10:05:57.874000
|17
|1860
|XCSE
|20260930 10:05:57.874000
|4
|1860
|XCSE
|20260930 10:05:57.874000
|23
|1858
|XCSE
|20260930 10:05:58.586000
|23
|1857
|XCSE
|20260930 10:06:46.742000
|8
|1857
|XCSE
|20260930 10:10:48.745000
|8
|1857
|XCSE
|20260930 10:10:48.745000
|8
|1859
|XCSE
|20260930 10:20:42.272000
|8
|1859
|XCSE
|20260930 10:22:13.202000
|8
|1857
|XCSE
|20260930 10:23:21.514000
|8
|1857
|XCSE
|20260930 10:23:21.514000
|15
|1856
|XCSE
|20260930 10:23:54.330000
|8
|1859
|XCSE
|20260930 10:30:13.127000
|8
|1857
|XCSE
|20260930 10:30:20.720000
|8
|1856
|XCSE
|20260930 10:32:48.464000
|8
|1856
|XCSE
|20260930 10:32:48.464000
|8
|1857
|XCSE
|20260930 10:37:06.276000
|12
|1857
|XCSE
|20260930 10:39:55.235000
|15
|1856
|XCSE
|20260930 10:42:22.081000
|7
|1856
|XCSE
|20260930 10:42:22.081000
|8
|1856
|XCSE
|20260930 10:42:22.081000
|15
|1857
|XCSE
|20260930 10:48:02.804000
|8
|1857
|XCSE
|20260930 10:51:35.002000
|16
|1857
|XCSE
|20260930 10:53:15.568000
|15
|1856
|XCSE
|20260930 10:53:15.604000
|8
|1855
|XCSE
|20260930 10:59:34.621000
|7
|1855
|XCSE
|20260930 10:59:34.621000
|8
|1855
|XCSE
|20260930 10:59:34.621000
|7
|1855
|XCSE
|20260930 10:59:34.621000
|30
|1855
|XCSE
|20260930 11:05:48.977000
|1
|1854
|XCSE
|20260930 11:09:06.222000
|4
|1854
|XCSE
|20260930 11:10:49.438000
|25
|1854
|XCSE
|20260930 11:10:49.438000
|12
|1854
|XCSE
|20260930 11:16:16.531000
|2
|1854
|XCSE
|20260930 11:16:16.531000
|2
|1854
|XCSE
|20260930 11:16:16.531000
|14
|1854
|XCSE
|20260930 11:16:16.531000
|30
|1853
|XCSE
|20260930 11:18:30.126000
|7
|1853
|XCSE
|20260930 11:18:30.126000
|8
|1851
|XCSE
|20260930 11:20:17.625000
|7
|1851
|XCSE
|20260930 11:20:17.625000
|8
|1851
|XCSE
|20260930 11:21:26.738000
|8
|1850
|XCSE
|20260930 11:25:03.323000
|8
|1849
|XCSE
|20260930 11:25:03.379000
|8
|1849
|XCSE
|20260930 11:39:26.851000
|8
|1848
|XCSE
|20260930 11:39:27.365000
|6
|1847
|XCSE
|20260930 11:41:57.269000
|2
|1847
|XCSE
|20260930 11:41:57.269000
|8
|1846
|XCSE
|20260930 11:47:09.855000
|8
|1848
|XCSE
|20260930 11:50:09.328000
|66
|1847
|XCSE
|20260930 11:52:01.130000
|8
|1846
|XCSE
|20260930 11:52:02.431000
|8
|1845
|XCSE
|20260930 12:02:30.526000
|8
|1845
|XCSE
|20260930 12:02:30.526000
|15
|1844
|XCSE
|20260930 12:02:40.671000
|8
|1843
|XCSE
|20260930 12:04:50.525000
|8
|1843
|XCSE
|20260930 12:09:36.600000
|8
|1843
|XCSE
|20260930 12:13:23.279000
|7
|1843
|XCSE
|20260930 12:13:23.279000
|8
|1844
|XCSE
|20260930 12:18:56.251000
|15
|1845
|XCSE
|20260930 12:24:32.645000
|15
|1846
|XCSE
|20260930 12:28:02.821000
|8
|1846
|XCSE
|20260930 12:35:32.312000
|8
|1845
|XCSE
|20260930 12:35:32.792000
|8
|1848
|XCSE
|20260930 12:41:25.618000
|8
|1847
|XCSE
|20260930 12:45:32.388000
|7
|1847
|XCSE
|20260930 12:45:32.388000
|15
|1846
|XCSE
|20260930 12:47:14.576000
|8
|1845
|XCSE
|20260930 12:58:28.641000
|7
|1845
|XCSE
|20260930 12:58:28.641000
|15
|1845
|XCSE
|20260930 13:07:53.469000
|1
|1845
|XCSE
|20260930 13:10:02.570000
|1
|1845
|XCSE
|20260930 13:10:02.570000
|15
|1845
|XCSE
|20260930 13:10:02.570000
|8
|1845
|XCSE
|20260930 13:17:11.067000
|7
|1845
|XCSE
|20260930 13:17:11.067000
|15
|1844
|XCSE
|20260930 13:17:58.450000
|1
|1844
|XCSE
|20260930 13:17:58.470000
|15
|1844
|XCSE
|20260930 13:17:58.470000
|9
|1844
|XCSE
|20260930 13:17:58.470000
|4
|1843
|XCSE
|20260930 13:20:02.220000
|1
|1843
|XCSE
|20260930 13:20:02.220000
|10
|1843
|XCSE
|20260930 13:20:02.220000
|8
|1845
|XCSE
|20260930 13:27:48.677000
|8
|1844
|XCSE
|20260930 13:30:05.235000
|25
|1848
|XCSE
|20260930 13:40:34.610000
|17
|1848
|XCSE
|20260930 13:40:39.537000
|2
|1848
|XCSE
|20260930 13:40:39.537000
|18
|1848
|XCSE
|20260930 13:40:47.945000
|1
|1848
|XCSE
|20260930 13:41:43.616000
|15
|1847
|XCSE
|20260930 13:43:01.556000
|15
|1847
|XCSE
|20260930 13:47:23.787000
|15
|1847
|XCSE
|20260930 13:49:14.867000
|1
|1848
|XCSE
|20260930 13:51:18.637000
|15
|1847
|XCSE
|20260930 13:51:50.666000
|15
|1847
|XCSE
|20260930 13:52:23.681000
|12
|1848
|XCSE
|20260930 13:59:15.609000
|15
|1848
|XCSE
|20260930 13:59:15.609000
|6
|1848
|XCSE
|20260930 13:59:15.609000
|15
|1848
|XCSE
|20260930 13:59:15.609000
|15
|1847
|XCSE
|20260930 13:59:15.681000
|18
|1848
|XCSE
|20260930 13:59:18.610000
|10
|1848
|XCSE
|20260930 13:59:18.610000
|15
|1847
|XCSE
|20260930 14:00:13.338000
|15
|1847
|XCSE
|20260930 14:03:07.427000
|15
|1846
|XCSE
|20260930 14:03:08.048000
|7
|1848
|XCSE
|20260930 14:09:03.277000
|8
|1847
|XCSE
|20260930 14:09:05.151000
|8
|1846
|XCSE
|20260930 14:09:59.399000
|7
|1846
|XCSE
|20260930 14:09:59.399000
|15
|1845
|XCSE
|20260930 14:10:00.920000
|4
|1846
|XCSE
|20260930 14:16:15.863000
|4
|1846
|XCSE
|20260930 14:16:15.863000
|16
|1844
|XCSE
|20260930 14:17:13.156000
|22
|1844
|XCSE
|20260930 14:20:03.546000
|11
|1843
|XCSE
|20260930 14:20:03.584000
|8
|1845
|XCSE
|20260930 14:22:56.804000
|15
|1844
|XCSE
|20260930 14:25:00.042000
|15
|1843
|XCSE
|20260930 14:25:40.251000
|15
|1842
|XCSE
|20260930 14:26:22.821000
|8
|1843
|XCSE
|20260930 14:32:38.271000
|3
|1843
|XCSE
|20260930 14:32:38.273000
|8
|1843
|XCSE
|20260930 14:32:56.389000
|6
|1842
|XCSE
|20260930 14:37:51.349000
|2
|1842
|XCSE
|20260930 14:39:12.076000
|4
|1842
|XCSE
|20260930 14:39:12.076000
|2
|1842
|XCSE
|20260930 14:39:12.076000
|8
|1841
|XCSE
|20260930 14:39:38.194000
|22
|1843
|XCSE
|20260930 14:40:13.678000
|10
|1843
|XCSE
|20260930 14:40:13.685000
|8
|1843
|XCSE
|20260930 14:40:32.659000
|8
|1844
|XCSE
|20260930 14:42:55.600000
|300
|1843
|XCSE
|20260930 14:42:55.600565
|5
|1844
|XCSE
|20260930 14:42:55.620000
|20
|1844
|XCSE
|20260930 14:42:55.620000
|8
|1843
|XCSE
|20260930 14:42:55.735000
|4
|1843
|XCSE
|20260930 14:43:19.061000
|8
|1844
|XCSE
|20260930 14:43:31.688000
|8
|1843
|XCSE
|20260930 14:44:51.194000
|8
|1842
|XCSE
|20260930 14:47:04.057000
|8
|1842
|XCSE
|20260930 14:47:04.059000
|4
|1844
|XCSE
|20260930 14:52:24.519000
|15
|1846
|XCSE
|20260930 14:57:46.793000
|16
|1846
|XCSE
|20260930 14:57:46.813000
|10
|1846
|XCSE
|20260930 14:57:57.267000
|5
|1846
|XCSE
|20260930 14:57:57.267000
|1
|1846
|XCSE
|20260930 14:58:23.091000
|17
|1846
|XCSE
|20260930 14:58:23.091000
|15
|1846
|XCSE
|20260930 14:59:07.728000
|15
|1846
|XCSE
|20260930 15:00:09.727000
|15
|1846
|XCSE
|20260930 15:00:44.458000
|22
|1846
|XCSE
|20260930 15:01:53.949000
|16
|1845
|XCSE
|20260930 15:02:27.902000
|7
|1845
|XCSE
|20260930 15:02:27.902000
|8
|1844
|XCSE
|20260930 15:04:56.857000
|8
|1844
|XCSE
|20260930 15:08:28.996000
|7
|1844
|XCSE
|20260930 15:08:28.996000
|16
|1844
|XCSE
|20260930 15:08:29.016000
|8
|1843
|XCSE
|20260930 15:09:00.347000
|8
|1842
|XCSE
|20260930 15:10:01.069000
|8
|1841
|XCSE
|20260930 15:11:39.460000
|7
|1841
|XCSE
|20260930 15:11:39.460000
|8
|1840
|XCSE
|20260930 15:11:39.568000
|8
|1839
|XCSE
|20260930 15:13:49.376000
|8
|1840
|XCSE
|20260930 15:15:57.741000
|5
|1841
|XCSE
|20260930 15:18:09.977000
|17
|1841
|XCSE
|20260930 15:18:11.608000
|15
|1841
|XCSE
|20260930 15:19:52.235000
|8
|1841
|XCSE
|20260930 15:20:22.877000
|15
|1840
|XCSE
|20260930 15:20:51.142000
|15
|1839
|XCSE
|20260930 15:21:00.823000
|16
|1838
|XCSE
|20260930 15:21:57.617000
|15
|1837
|XCSE
|20260930 15:22:44.044000
|15
|1839
|XCSE
|20260930 15:28:22.539000
|5
|1840
|XCSE
|20260930 15:30:03.500000
|2
|1840
|XCSE
|20260930 15:30:03.500000
|23
|1840
|XCSE
|20260930 15:30:03.500000
|15
|1840
|XCSE
|20260930 15:30:59.297000
|1
|1840
|XCSE
|20260930 15:30:59.298000
|17
|1840
|XCSE
|20260930 15:31:07.660000
|2
|1840
|XCSE
|20260930 15:31:07.660000
|15
|1839
|XCSE
|20260930 15:31:15.884000
|16
|1838
|XCSE
|20260930 15:32:49.454000
|15
|1837
|XCSE
|20260930 15:33:51.348000
|6
|1838
|XCSE
|20260930 15:34:10.979000
|2
|1838
|XCSE
|20260930 15:34:10.979000
|1
|1838
|XCSE
|20260930 15:34:38.047000
|7
|1838
|XCSE
|20260930 15:34:38.047000
|8
|1838
|XCSE
|20260930 15:35:06.310000
|66
|1837
|XCSE
|20260930 15:38:09.150000
|7
|1837
|XCSE
|20260930 15:38:09.150000
|52
|1838
|XCSE
|20260930 15:38:47.792000
|24
|1838
|XCSE
|20260930 15:39:10.575000
|22
|1838
|XCSE
|20260930 15:39:37.270000
|9
|1838
|XCSE
|20260930 15:39:37.270000
|7
|1838
|XCSE
|20260930 15:39:37.270000
|16
|1840
|XCSE
|20260930 15:44:24.904000
|16
|1840
|XCSE
|20260930 15:44:34.084000
|15
|1839
|XCSE
|20260930 15:44:51.353000
|15
|1838
|XCSE
|20260930 15:44:51.452000
|8
|1838
|XCSE
|20260930 15:45:04.710000
|8
|1838
|XCSE
|20260930 15:45:34.716000
|8
|1837
|XCSE
|20260930 15:46:25.470000
|29
|1839
|XCSE
|20260930 15:51:51.495000
|23
|1839
|XCSE
|20260930 15:52:19.070000
|7
|1840
|XCSE
|20260930 15:55:20.846000
|15
|1839
|XCSE
|20260930 15:56:57.477000
|17
|1840
|XCSE
|20260930 15:57:30.967000
|1
|1840
|XCSE
|20260930 15:57:30.967000
|11
|1840
|XCSE
|20260930 15:57:32.072000
|6
|1840
|XCSE
|20260930 15:57:55.398000
|2
|1840
|XCSE
|20260930 15:57:55.398000
|4
|1840
|XCSE
|20260930 15:58:15.342000
|4
|1840
|XCSE
|20260930 15:58:15.342000
|8
|1840
|XCSE
|20260930 16:01:36.124000
|33
|1840
|XCSE
|20260930 16:01:56.564000
|16
|1840
|XCSE
|20260930 16:01:56.564000
|5
|1840
|XCSE
|20260930 16:01:59.502000
|15
|1840
|XCSE
|20260930 16:02:17.181000
|27
|1840
|XCSE
|20260930 16:02:17.203000
|23
|1841
|XCSE
|20260930 16:04:11.952000
|22
|1841
|XCSE
|20260930 16:04:11.953000
|13
|1842
|XCSE
|20260930 16:04:50.986000
|8
|1842
|XCSE
|20260930 16:05:21.361000
|8
|1842
|XCSE
|20260930 16:05:36.932000
|1
|1843
|XCSE
|20260930 16:07:20.931000
|17
|1843
|XCSE
|20260930 16:07:20.931000
|17
|1843
|XCSE
|20260930 16:07:40.731000
|12
|1843
|XCSE
|20260930 16:07:40.731000
|16
|1842
|XCSE
|20260930 16:07:42.835000
|1
|1843
|XCSE
|20260930 16:10:03.647000
|16
|1843
|XCSE
|20260930 16:10:03.647000
|5
|1843
|XCSE
|20260930 16:10:03.792000
|16
|1842
|XCSE
|20260930 16:10:14.272000
|15
|1843
|XCSE
|20260930 16:13:25.363000
|15
|1842
|XCSE
|20260930 16:13:48.101000
|7
|1842
|XCSE
|20260930 16:13:48.101000
|2
|1844
|XCSE
|20260930 16:15:37.857000
|17
|1844
|XCSE
|20260930 16:15:37.857000
|16
|1844
|XCSE
|20260930 16:15:37.875000
|4
|1844
|XCSE
|20260930 16:15:38.153000
|8
|1844
|XCSE
|20260930 16:15:38.298000
|22
|1843
|XCSE
|20260930 16:15:41.933000
|17
|1844
|XCSE
|20260930 16:15:41.934000
|4
|1845
|XCSE
|20260930 16:17:11.947000
|1
|1845
|XCSE
|20260930 16:17:11.947000
|9
|1844
|XCSE
|20260930 16:17:17.074000
|13
|1844
|XCSE
|20260930 16:21:09.023000
|10
|1844
|XCSE
|20260930 16:21:09.023000
|22
|1844
|XCSE
|20260930 16:21:09.587000
|15
|1844
|XCSE
|20260930 16:22:07.355000
|16
|1845
|XCSE
|20260930 16:26:06.193000
|9
|1845
|XCSE
|20260930 16:26:06.197000
|9
|1845
|XCSE
|20260930 16:26:06.197000
|6
|1845
|XCSE
|20260930 16:26:06.199000
|9
|1845
|XCSE
|20260930 16:26:06.214000
|9
|1845
|XCSE
|20260930 16:26:50.836000
|5
|1845
|XCSE
|20260930 16:26:51.311000
|15
|1844
|XCSE
|20260930 16:27:16.378000
|23
|1844
|XCSE
|20260930 16:28:48.313000
|4
|1844
|XCSE
|20260930 16:28:52.193000
|8
|1844
|XCSE
|20260930 16:30:01.368000
|4
|1844
|XCSE
|20260930 16:30:33.875000
|6
|1844
|XCSE
|20260930 16:30:33.875000
|447
|1844
|XCSE
|20260930 16:33:20.178474
|7
|1835
|XCSE
|20261001 9:00:04.836000
|8
|1826
|XCSE
|20261001 9:00:16.038000
|8
|1822
|XCSE
|20261001 9:01:05.660000
|8
|1821
|XCSE
|20261001 9:01:34.052000
|100
|1821
|XCSE
|20261001 9:01:34.052548
|8
|1814
|XCSE
|20261001 9:01:55.158000
|100
|1819
|XCSE
|20261001 9:02:11.623364
|8
|1816
|XCSE
|20261001 9:03:26.339000
|100
|1816
|XCSE
|20261001 9:03:26.339562
|8
|1815
|XCSE
|20261001 9:05:02.042000
|100
|1815
|XCSE
|20261001 9:05:02.042214
|8
|1819
|XCSE
|20261001 9:07:17.989000
|8
|1819
|XCSE
|20261001 9:12:14.891000
|2
|1816
|XCSE
|20261001 9:12:43.310000
|2
|1815
|XCSE
|20261001 9:14:43.310436
|8
|1816
|XCSE
|20261001 9:15:00.475000
|1
|1815
|XCSE
|20261001 9:15:58.967313
|8
|1815
|XCSE
|20261001 9:15:58.992000
|7
|1815
|XCSE
|20261001 9:15:58.992000
|17
|1815
|XCSE
|20261001 9:15:58.992522
|80
|1815
|XCSE
|20261001 9:15:58.992539
|8
|1817
|XCSE
|20261001 9:17:34.512000
|8
|1816
|XCSE
|20261001 9:18:42.815000
|8
|1814
|XCSE
|20261001 9:19:51.121000
|8
|1812
|XCSE
|20261001 9:21:28.815000
|8
|1815
|XCSE
|20261001 9:25:38.722000
|10
|1815
|XCSE
|20261001 9:29:52.409000
|3
|1815
|XCSE
|20261001 9:29:52.409000
|1
|1813
|XCSE
|20261001 9:29:52.515000
|1
|1812
|XCSE
|20261001 9:31:22.861000
|7
|1812
|XCSE
|20261001 9:31:22.861000
|8
|1812
|XCSE
|20261001 9:31:22.861000
|8
|1811
|XCSE
|20261001 9:34:05.217000
|7
|1812
|XCSE
|20261001 9:36:17.689000
|8
|1811
|XCSE
|20261001 9:38:00.295000
|8
|1811
|XCSE
|20261001 9:38:14.525000
|16
|1811
|XCSE
|20261001 9:40:28.437000
|3
|1811
|XCSE
|20261001 9:43:16.983000
|15
|1812
|XCSE
|20261001 9:44:15.556000
|13
|1812
|XCSE
|20261001 9:44:22.378000
|8
|1814
|XCSE
|20261001 9:44:37.778000
|1
|1815
|XCSE
|20261001 9:46:27.001000
|15
|1813
|XCSE
|20261001 9:46:28.909000
|16
|1814
|XCSE
|20261001 9:47:23.516000
|8
|1813
|XCSE
|20261001 9:48:37.247000
|3
|1811
|XCSE
|20261001 9:48:50.051000
|5
|1811
|XCSE
|20261001 9:48:50.051000
|8
|1809
|XCSE
|20261001 9:49:09.206000
|8
|1809
|XCSE
|20261001 9:49:09.213000
|6
|1811
|XCSE
|20261001 9:49:25.420000
|2
|1811
|XCSE
|20261001 9:49:25.420000
|8
|1810
|XCSE
|20261001 9:49:45.638000
|8
|1813
|XCSE
|20261001 9:51:58.773000
|1
|1812
|XCSE
|20261001 9:52:22.937000
|7
|1812
|XCSE
|20261001 9:52:22.937000
|8
|1814
|XCSE
|20261001 9:53:28.440000
|8
|1814
|XCSE
|20261001 9:56:45.124000
|8
|1813
|XCSE
|20261001 9:57:06.097000
|8
|1812
|XCSE
|20261001 9:57:25.074000
|8
|1810
|XCSE
|20261001 9:58:44.794000
|8
|1810
|XCSE
|20261001 9:58:44.809000
|8
|1809
|XCSE
|20261001 9:59:13.477000
|8
|1808
|XCSE
|20261001 9:59:57.292000
|8
|1807
|XCSE
|20261001 10:00:44.710000
|8
|1809
|XCSE
|20261001 10:04:02.414000
|6
|1808
|XCSE
|20261001 10:07:07.227000
|2
|1808
|XCSE
|20261001 10:07:07.227000
|8
|1806
|XCSE
|20261001 10:07:33.468000
|7
|1806
|XCSE
|20261001 10:07:33.468000
|8
|1805
|XCSE
|20261001 10:08:11.105000
|7
|1805
|XCSE
|20261001 10:08:11.105000
|15
|1802
|XCSE
|20261001 10:09:34.642000
|8
|1801
|XCSE
|20261001 10:12:25.797000
|7
|1801
|XCSE
|20261001 10:12:25.797000
|16
|1801
|XCSE
|20261001 10:12:44.592000
|16
|1801
|XCSE
|20261001 10:14:14.835000
|16
|1804
|XCSE
|20261001 10:19:00.896000
|4
|1803
|XCSE
|20261001 10:20:10.356000
|5
|1803
|XCSE
|20261001 10:20:10.356000
|2
|1803
|XCSE
|20261001 10:20:45.218000
|13
|1803
|XCSE
|20261001 10:20:45.218000
|8
|1804
|XCSE
|20261001 10:21:56.690000
|6
|1803
|XCSE
|20261001 10:21:58.736000
|2
|1803
|XCSE
|20261001 10:21:58.741000
|6
|1803
|XCSE
|20261001 10:21:58.741000
|8
|1802
|XCSE
|20261001 10:21:59.674000
|5
|1802
|XCSE
|20261001 10:22:14.298000
|15
|1806
|XCSE
|20261001 10:26:00.280000
|15
|1808
|XCSE
|20261001 10:26:35.757000
|15
|1809
|XCSE
|20261001 10:28:07.439000
|15
|1809
|XCSE
|20261001 10:28:48.399000
|4
|1809
|XCSE
|20261001 10:29:02.469000
|11
|1809
|XCSE
|20261001 10:29:02.469000
|15
|1809
|XCSE
|20261001 10:30:52.382000
|15
|1809
|XCSE
|20261001 10:31:47.926000
|16
|1810
|XCSE
|20261001 10:33:29.918000
|16
|1809
|XCSE
|20261001 10:34:02.565000
|15
|1808
|XCSE
|20261001 10:34:26.576000
|15
|1811
|XCSE
|20261001 10:40:40.409000
|15
|1810
|XCSE
|20261001 10:41:05.132000
|15
|1810
|XCSE
|20261001 10:41:50.950000
|8
|1809
|XCSE
|20261001 10:43:03.210000
|8
|1808
|XCSE
|20261001 10:43:12.158000
|8
|1806
|XCSE
|20261001 10:44:53.987000
|7
|1806
|XCSE
|20261001 10:44:53.987000
|16
|1805
|XCSE
|20261001 10:45:17.030000
|15
|1804
|XCSE
|20261001 10:45:19.316000
|8
|1808
|XCSE
|20261001 10:48:15.476000
|8
|1811
|XCSE
|20261001 10:51:09.046000
|8
|1811
|XCSE
|20261001 10:51:29.705000
|8
|1810
|XCSE
|20261001 10:51:35.217000
|8
|1812
|XCSE
|20261001 10:52:22.267000
|8
|1816
|XCSE
|20261001 10:56:33.626000
|15
|1815
|XCSE
|20261001 10:58:46.263000
|14
|1816
|XCSE
|20261001 11:00:05.507000
|1
|1816
|XCSE
|20261001 11:03:00.160000
|7
|1816
|XCSE
|20261001 11:03:00.160000
|8
|1816
|XCSE
|20261001 11:05:59.630000
|15
|1817
|XCSE
|20261001 11:07:55.290000
|15
|1817
|XCSE
|20261001 11:07:58.640000
|15
|1816
|XCSE
|20261001 11:07:58.710000
|8
|1816
|XCSE
|20261001 11:08:01.192000
|8
|1815
|XCSE
|20261001 11:09:29.687000
|8
|1814
|XCSE
|20261001 11:09:29.737000
|8
|1813
|XCSE
|20261001 11:09:55.618000
|13
|1816
|XCSE
|20261001 11:12:25.348000
|14
|1819
|XCSE
|20261001 11:21:06.762000
|8
|1819
|XCSE
|20261001 11:21:06.762000
|8
|1823
|XCSE
|20261001 11:33:54.308000
|8
|1822
|XCSE
|20261001 11:33:54.313000
|8
|1822
|XCSE
|20261001 11:44:39.651000
|8
|1822
|XCSE
|20261001 11:44:39.651000
|1
|1822
|XCSE
|20261001 11:49:39.052000
|8
|1825
|XCSE
|20261001 11:52:53.049000
|1
|1824
|XCSE
|20261001 11:53:38.723000
|2
|1824
|XCSE
|20261001 11:53:38.723000
|5
|1824
|XCSE
|20261001 11:53:38.723000
|8
|1823
|XCSE
|20261001 11:54:01.149000
|15
|1822
|XCSE
|20261001 11:54:02.025000
|7
|1822
|XCSE
|20261001 11:54:02.025000
|15
|1822
|XCSE
|20261001 11:54:02.031000
|8
|1822
|XCSE
|20261001 11:54:41.041000
|8
|1822
|XCSE
|20261001 11:55:05.719000
|8
|1821
|XCSE
|20261001 11:55:21.071000
|8
|1820
|XCSE
|20261001 11:58:40.199000
|8
|1818
|XCSE
|20261001 12:01:02.148000
|7
|1818
|XCSE
|20261001 12:01:02.148000
|8
|1817
|XCSE
|20261001 12:01:02.368000
|16
|1816
|XCSE
|20261001 12:02:49.660000
|15
|1816
|XCSE
|20261001 12:05:02.087000
|11
|1815
|XCSE
|20261001 12:05:42.948000
|4
|1815
|XCSE
|20261001 12:05:42.948000
|8
|1816
|XCSE
|20261001 12:16:16.313000
|7
|1816
|XCSE
|20261001 12:16:16.313000
|8
|1818
|XCSE
|20261001 12:18:21.423000
|8
|1818
|XCSE
|20261001 12:19:54.165000
|15
|1822
|XCSE
|20261001 12:32:32.421000
|15
|1824
|XCSE
|20261001 12:37:20.484000
|15
|1823
|XCSE
|20261001 12:39:26.678000
|8
|1823
|XCSE
|20261001 12:39:26.678000
|7
|1823
|XCSE
|20261001 12:39:26.678000
|7
|1823
|XCSE
|20261001 12:39:26.678000
|23
|1826
|XCSE
|20261001 12:43:08.616000
|8
|1825
|XCSE
|20261001 12:50:17.972000
|7
|1825
|XCSE
|20261001 12:50:17.972000
|16
|1824
|XCSE
|20261001 12:50:38.068000
|8
|1824
|XCSE
|20261001 13:00:06.500000
|6
|1824
|XCSE
|20261001 13:05:17.364000
|1
|1824
|XCSE
|20261001 13:05:44.522000
|1
|1824
|XCSE
|20261001 13:05:44.522000
|6
|1824
|XCSE
|20261001 13:05:44.522000
|8
|1823
|XCSE
|20261001 13:08:40.129000
|7
|1823
|XCSE
|20261001 13:08:40.129000
|8
|1823
|XCSE
|20261001 13:10:13.839000
|8
|1822
|XCSE
|20261001 13:15:30.711000
|8
|1822
|XCSE
|20261001 13:15:30.711000
|8
|1822
|XCSE
|20261001 13:25:42.012000
|7
|1822
|XCSE
|20261001 13:25:42.012000
|9
|1826
|XCSE
|20261001 13:36:22.991000
|8
|1826
|XCSE
|20261001 13:37:56.493000
|8
|1824
|XCSE
|20261001 13:38:28.503000
|5
|1824
|XCSE
|20261001 13:41:53.154000
|3
|1824
|XCSE
|20261001 13:41:53.154000
|4
|1824
|XCSE
|20261001 13:43:52.581000
|4
|1824
|XCSE
|20261001 13:43:52.581000
|6
|1824
|XCSE
|20261001 13:45:57.633000
|14
|1827
|XCSE
|20261001 13:48:57.080000
|8
|1825
|XCSE
|20261001 13:49:39.705000
|14
|1825
|XCSE
|20261001 13:53:54.277000
|15
|1824
|XCSE
|20261001 13:53:54.293000
|15
|1824
|XCSE
|20261001 13:53:55.462000
|15
|1825
|XCSE
|20261001 13:58:55.736000
|7
|1825
|XCSE
|20261001 13:58:55.736000
|23
|1824
|XCSE
|20261001 13:59:16.242000
|3
|1823
|XCSE
|20261001 14:00:03.807000
|12
|1823
|XCSE
|20261001 14:00:03.824000
|8
|1827
|XCSE
|20261001 14:17:38.866000
|7
|1827
|XCSE
|20261001 14:19:26.842000
|1
|1827
|XCSE
|20261001 14:19:26.842000
|6
|1827
|XCSE
|20261001 14:21:00.891000
|2
|1827
|XCSE
|20261001 14:21:00.891000
|15
|1828
|XCSE
|20261001 14:22:05.290000
|15
|1828
|XCSE
|20261001 14:22:45.269000
|3
|1827
|XCSE
|20261001 14:23:38.618000
|3
|1827
|XCSE
|20261001 14:23:38.618000
|2
|1827
|XCSE
|20261001 14:23:38.618000
|8
|1827
|XCSE
|20261001 14:24:35.786000
|15
|1830
|XCSE
|20261001 14:37:14.615000
|6
|1830
|XCSE
|20261001 14:37:14.628000
|13
|1830
|XCSE
|20261001 14:37:14.633000
|2
|1830
|XCSE
|20261001 14:37:14.633000
|15
|1830
|XCSE
|20261001 14:37:14.646000
|15
|1831
|XCSE
|20261001 14:44:13.741000
|16
|1829
|XCSE
|20261001 14:44:18.436000
|15
|1828
|XCSE
|20261001 14:44:18.485000
|15
|1828
|XCSE
|20261001 14:44:41.117000
|15
|1825
|XCSE
|20261001 14:44:59.131000
|1
|1823
|XCSE
|20261001 14:46:59.870000
|8
|1823
|XCSE
|20261001 14:53:13.324000
|5
|1823
|XCSE
|20261001 14:55:09.456000
|3
|1823
|XCSE
|20261001 14:55:09.456000
|2
|1824
|XCSE
|20261001 14:55:12.450000
|2
|1824
|XCSE
|20261001 14:55:12.450000
|4
|1824
|XCSE
|20261001 14:55:12.450000
|8
|1823
|XCSE
|20261001 14:55:12.748000
|8
|1822
|XCSE
|20261001 14:55:31.317000
|8
|1821
|XCSE
|20261001 14:57:36.302000
|12
|1823
|XCSE
|20261001 15:09:28.064000
|15
|1822
|XCSE
|20261001 15:09:28.080000
|15
|1822
|XCSE
|20261001 15:09:29.063000
|15
|1820
|XCSE
|20261001 15:10:09.555000
|5
|1820
|XCSE
|20261001 15:10:51.258000
|8
|1820
|XCSE
|20261001 15:15:02.088000
|8
|1819
|XCSE
|20261001 15:16:32.638000
|7
|1819
|XCSE
|20261001 15:16:32.638000
|8
|1818
|XCSE
|20261001 15:17:57.887000
|16
|1818
|XCSE
|20261001 15:21:42.812000
|7
|1818
|XCSE
|20261001 15:21:42.812000
|8
|1818
|XCSE
|20261001 15:21:42.812000
|8
|1818
|XCSE
|20261001 15:21:42.812000
|104
|1818
|XCSE
|20261001 15:21:42.812860
|96
|1818
|XCSE
|20261001 15:21:42.812864
|31
|1816
|XCSE
|20261001 15:24:20.222000
|7
|1816
|XCSE
|20261001 15:24:20.222000
|40
|1816
|XCSE
|20261001 15:26:05.246168
|99
|1816
|XCSE
|20261001 15:26:05.263252
|34
|1816
|XCSE
|20261001 15:26:05.263280
|19
|1816
|XCSE
|20261001 15:26:06.263496
|29
|1819
|XCSE
|20261001 15:31:12.927000
|31
|1818
|XCSE
|20261001 15:31:16.253000
|8
|1817
|XCSE
|20261001 15:31:24.808000
|45
|1816
|XCSE
|20261001 15:31:24.829192
|63
|1816
|XCSE
|20261001 15:31:24.829216
|8
|1817
|XCSE
|20261001 15:34:58.256000
|8
|1817
|XCSE
|20261001 15:34:58.256000
|44
|1816
|XCSE
|20261001 15:34:58.276175
|48
|1816
|XCSE
|20261001 15:34:58.276190
|208
|1816
|XCSE
|20261001 15:34:58.276208
|15
|1815
|XCSE
|20261001 15:36:48.123000
|7
|1815
|XCSE
|20261001 15:36:48.142000
|15
|1815
|XCSE
|20261001 15:36:48.142000
|15
|1814
|XCSE
|20261001 15:40:20.725000
|8
|1814
|XCSE
|20261001 15:40:20.725000
|23
|1812
|XCSE
|20261001 15:40:41.749000
|23
|1812
|XCSE
|20261001 15:44:31.855000
|18
|1812
|XCSE
|20261001 15:47:43.028000
|5
|1812
|XCSE
|20261001 15:47:43.047000
|10
|1812
|XCSE
|20261001 15:47:43.630000
|7
|1812
|XCSE
|20261001 15:47:44.531000
|1
|1812
|XCSE
|20261001 15:47:44.531000
|5
|1812
|XCSE
|20261001 15:47:44.531000
|1
|1812
|XCSE
|20261001 15:47:44.531000
|9
|1812
|XCSE
|20261001 15:47:44.531000
|15
|1811
|XCSE
|20261001 15:48:32.829000
|27
|1812
|XCSE
|20261001 15:51:19.143000
|43
|1811
|XCSE
|20261001 15:54:01.585000
|8
|1811
|XCSE
|20261001 15:54:01.585000
|200
|1811
|XCSE
|20261001 15:54:01.585321
|46
|1811
|XCSE
|20261001 15:55:12.092000
|22
|1811
|XCSE
|20261001 15:56:16.541000
|37
|1812
|XCSE
|20261001 15:58:52.352000
|29
|1812
|XCSE
|20261001 15:59:07.847000
|29
|1811
|XCSE
|20261001 15:59:28.127000
|16
|1811
|XCSE
|20261001 16:00:02.342000
|8
|1811
|XCSE
|20261001 16:00:04.689000
|8
|1810
|XCSE
|20261001 16:00:19.977000
|8
|1811
|XCSE
|20261001 16:00:19.978000
|8
|1808
|XCSE
|20261001 16:02:04.463000
|8
|1808
|XCSE
|20261001 16:02:04.463000
|31
|1814
|XCSE
|20261001 16:08:59.841000
|31
|1814
|XCSE
|20261001 16:09:00.039000
|36
|1814
|XCSE
|20261001 16:10:13.032000
|23
|1813
|XCSE
|20261001 16:10:21.711000
|6
|1813
|XCSE
|20261001 16:10:21.711000
|30
|1813
|XCSE
|20261001 16:10:56.515000
|8
|1812
|XCSE
|20261001 16:11:57.145000
|7
|1812
|XCSE
|20261001 16:11:57.145000
|8
|1812
|XCSE
|20261001 16:11:57.145000
|23
|1813
|XCSE
|20261001 16:14:46.567000
|13
|1813
|XCSE
|20261001 16:15:19.483000
|10
|1813
|XCSE
|20261001 16:15:19.483000
|29
|1815
|XCSE
|20261001 16:18:02.600000
|23
|1814
|XCSE
|20261001 16:19:02.622000
|7
|1814
|XCSE
|20261001 16:19:02.622000
|23
|1815
|XCSE
|20261001 16:22:53.060000
|22
|1815
|XCSE
|20261001 16:24:12.294000
|22
|1815
|XCSE
|20261001 16:25:24.915000
|23
|1814
|XCSE
|20261001 16:26:22.101000
|8
|1814
|XCSE
|20261001 16:26:22.101000
|10
|1814
|XCSE
|20261001 16:27:42.798000
|40
|1814
|XCSE
|20261001 16:27:44.733000
|10
|1814
|XCSE
|20261001 16:27:44.733000
|14
|1814
|XCSE
|20261001 16:28:17.355000
|14
|1814
|XCSE
|20261001 16:28:35.287000
|11
|1814
|XCSE
|20261001 16:29:00.232000
|1
|1814
|XCSE
|20261001 16:29:33.896000
|2
|1814
|XCSE
|20261001 16:29:33.896000
|76
|1814
|XCSE
|20261001 16:30:04.814000
|16
|1814
|XCSE
|20261001 16:31:01.957000
|7
|1814
|XCSE
|20261001 16:31:01.957000
|8
|1814
|XCSE
|20261001 16:31:01.957000
|271
|1814
|XCSE
|20261001 16:32:44.900254
|2
|1814
|XCSE
|20261002 9:01:03.527000
|6
|1814
|XCSE
|20261002 9:01:18.230000
|2
|1814
|XCSE
|20261002 9:01:18.230000
|100
|1810
|XCSE
|20261002 9:03:08.339477
|31
|1810
|XCSE
|20261002 9:03:08.340000
|8
|1809
|XCSE
|20261002 9:03:08.371000
|100
|1809
|XCSE
|20261002 9:03:22.196866
|8
|1809
|XCSE
|20261002 9:03:22.197000
|100
|1809
|XCSE
|20261002 9:03:32.849982
|8
|1813
|XCSE
|20261002 9:05:46.761000
|8
|1810
|XCSE
|20261002 9:06:06.904000
|100
|1808
|XCSE
|20261002 9:09:50.837558
|8
|1808
|XCSE
|20261002 9:09:50.838000
|19
|1808
|XCSE
|20261002 9:10:00.101541
|1
|1808
|XCSE
|20261002 9:10:00.101541
|80
|1808
|XCSE
|20261002 9:10:00.101565
|15
|1808
|XCSE
|20261002 9:10:00.102000
|8
|1806
|XCSE
|20261002 9:12:01.861000
|8
|1805
|XCSE
|20261002 9:12:13.238000
|100
|1805
|XCSE
|20261002 9:12:13.238937
|8
|1807
|XCSE
|20261002 9:15:43.148000
|8
|1806
|XCSE
|20261002 9:18:13.415000
|8
|1806
|XCSE
|20261002 9:19:40.059000
|8
|1804
|XCSE
|20261002 9:19:49.060000
|7
|1802
|XCSE
|20261002 9:19:49.205000
|1
|1810
|XCSE
|20261002 9:25:38.907000
|13
|1813
|XCSE
|20261002 9:26:00.389000
|1
|1813
|XCSE
|20261002 9:26:00.389000
|7
|1810
|XCSE
|20261002 9:26:06.619000
|1
|1810
|XCSE
|20261002 9:26:06.619000
|8
|1810
|XCSE
|20261002 9:26:11.580000
|8
|1809
|XCSE
|20261002 9:26:11.616000
|7
|1808
|XCSE
|20261002 9:26:35.088000
|8
|1808
|XCSE
|20261002 9:29:00.513000
|8
|1808
|XCSE
|20261002 9:29:00.513000
|8
|1815
|XCSE
|20261002 9:34:07.417000
|8
|1816
|XCSE
|20261002 9:35:37.316000
|4
|1818
|XCSE
|20261002 9:38:05.480000
|4
|1818
|XCSE
|20261002 9:38:05.480000
|8
|1818
|XCSE
|20261002 9:42:37.973000
|7
|1818
|XCSE
|20261002 9:42:37.973000
|16
|1817
|XCSE
|20261002 9:43:55.453000
|19
|1819
|XCSE
|20261002 9:45:38.333000
|8
|1819
|XCSE
|20261002 9:46:49.379000
|8
|1820
|XCSE
|20261002 9:48:33.467000
|15
|1823
|XCSE
|20261002 9:52:05.180000
|40
|1825
|XCSE
|20261002 9:57:13.940000
|16
|1827
|XCSE
|20261002 9:57:48.023000
|8
|1827
|XCSE
|20261002 9:57:50.247000
|8
|1826
|XCSE
|20261002 9:58:33.690000
|8
|1825
|XCSE
|20261002 9:58:37.336000
|8
|1825
|XCSE
|20261002 9:58:37.354000
|8
|1824
|XCSE
|20261002 9:58:59.593000
|8
|1823
|XCSE
|20261002 10:01:54.874000
|8
|1825
|XCSE
|20261002 10:08:51.640000
|5
|1825
|XCSE
|20261002 10:10:37.490000
|3
|1825
|XCSE
|20261002 10:10:37.509000
|5
|1825
|XCSE
|20261002 10:10:37.509000
|18
|1827
|XCSE
|20261002 10:14:02.007000
|7
|1827
|XCSE
|20261002 10:14:44.524000
|15
|1825
|XCSE
|20261002 10:14:44.610000
|15
|1825
|XCSE
|20261002 10:18:01.055000
|8
|1826
|XCSE
|20261002 10:23:02.964000
|8
|1825
|XCSE
|20261002 10:23:13.413000
|8
|1824
|XCSE
|20261002 10:28:44.372000
|7
|1824
|XCSE
|20261002 10:28:44.372000
|9
|1824
|XCSE
|20261002 10:28:44.374000
|5
|1824
|XCSE
|20261002 10:28:44.391000
|9
|1824
|XCSE
|20261002 10:28:44.391000
|18
|1824
|XCSE
|20261002 10:29:03.166000
|9
|1824
|XCSE
|20261002 10:29:03.166000
|5
|1824
|XCSE
|20261002 10:29:03.166000
|1
|1826
|XCSE
|20261002 10:33:53.735000
|1
|1825
|XCSE
|20261002 10:35:01.470000
|7
|1825
|XCSE
|20261002 10:35:01.470000
|9
|1826
|XCSE
|20261002 10:44:39.189000
|2
|1825
|XCSE
|20261002 10:44:39.204000
|13
|1825
|XCSE
|20261002 10:44:44.817000
|7
|1825
|XCSE
|20261002 10:44:44.817000
|9
|1828
|XCSE
|20261002 10:47:50.352000
|4
|1828
|XCSE
|20261002 10:47:50.352000
|7
|1828
|XCSE
|20261002 10:47:50.352000
|15
|1828
|XCSE
|20261002 10:47:50.352000
|5
|1827
|XCSE
|20261002 10:47:50.375000
|8
|1830
|XCSE
|20261002 10:53:51.129000
|10
|1830
|XCSE
|20261002 10:53:51.129000
|77
|1830
|XCSE
|20261002 10:53:51.129000
|36
|1831
|XCSE
|20261002 10:55:34.241000
|36
|1831
|XCSE
|20261002 10:55:34.256000
|29
|1830
|XCSE
|20261002 10:55:34.282000
|29
|1830
|XCSE
|20261002 10:55:34.302000
|15
|1831
|XCSE
|20261002 11:01:31.486000
|7
|1831
|XCSE
|20261002 11:01:31.486000
|4
|1830
|XCSE
|20261002 11:02:12.809000
|11
|1830
|XCSE
|20261002 11:02:12.809000
|46
|1830
|XCSE
|20261002 11:11:06.216000
|8
|1829
|XCSE
|20261002 11:11:58.948000
|3
|1829
|XCSE
|20261002 11:13:27.259000
|3
|1828
|XCSE
|20261002 11:14:28.960000
|5
|1828
|XCSE
|20261002 11:14:28.960000
|8
|1827
|XCSE
|20261002 11:15:22.481000
|8
|1827
|XCSE
|20261002 11:20:06.395000
|2
|1826
|XCSE
|20261002 11:22:31.058000
|6
|1826
|XCSE
|20261002 11:27:27.512000
|2
|1826
|XCSE
|20261002 11:27:27.537000
|6
|1826
|XCSE
|20261002 11:27:27.537000
|8
|1825
|XCSE
|20261002 11:28:41.144000
|8
|1825
|XCSE
|20261002 11:43:48.930000
|8
|1824
|XCSE
|20261002 11:46:47.457000
|1
|1826
|XCSE
|20261002 11:50:27.892000
|8
|1825
|XCSE
|20261002 11:52:47.450000
|9
|1825
|XCSE
|20261002 11:52:47.452000
|1
|1825
|XCSE
|20261002 11:52:47.452000
|8
|1825
|XCSE
|20261002 11:54:10.941000
|8
|1825
|XCSE
|20261002 11:54:13.254000
|15
|1824
|XCSE
|20261002 11:58:58.665000
|7
|1824
|XCSE
|20261002 11:58:58.665000
|8
|1824
|XCSE
|20261002 12:01:05.231000
|8
|1823
|XCSE
|20261002 12:02:16.888000
|1
|1823
|XCSE
|20261002 12:05:09.650000
|7
|1823
|XCSE
|20261002 12:05:25.039000
|1
|1823
|XCSE
|20261002 12:05:25.039000
|18
|1823
|XCSE
|20261002 12:10:35.933000
|4
|1823
|XCSE
|20261002 12:10:35.933000
|4
|1823
|XCSE
|20261002 12:10:35.956000
|8
|1822
|XCSE
|20261002 12:10:35.961000
|1
|1821
|XCSE
|20261002 12:11:51.506000
|1
|1821
|XCSE
|20261002 12:11:51.507000
|6
|1821
|XCSE
|20261002 12:11:51.507000
|8
|1820
|XCSE
|20261002 12:11:54.017000
|4
|1820
|XCSE
|20261002 12:13:04.129000
|4
|1820
|XCSE
|20261002 12:13:04.129000
|8
|1821
|XCSE
|20261002 12:17:24.375000
|8
|1821
|XCSE
|20261002 12:17:24.376000
|3
|1821
|XCSE
|20261002 12:17:24.376000
|4
|1821
|XCSE
|20261002 12:17:58.419000
|4
|1821
|XCSE
|20261002 12:17:58.419000
|8
|1821
|XCSE
|20261002 12:21:04.454000
|8
|1820
|XCSE
|20261002 12:21:23.344000
|8
|1820
|XCSE
|20261002 12:21:23.347000
|8
|1819
|XCSE
|20261002 12:21:35.298000
|8
|1818
|XCSE
|20261002 12:23:19.888000
|8
|1817
|XCSE
|20261002 12:23:41.251000
|8
|1815
|XCSE
|20261002 12:24:10.084000
|8
|1817
|XCSE
|20261002 12:27:24.273000
|8
|1824
|XCSE
|20261002 12:31:41.667000
|18
|1824
|XCSE
|20261002 12:31:41.669000
|1
|1824
|XCSE
|20261002 12:31:41.669000
|8
|1823
|XCSE
|20261002 12:32:18.687000
|8
|1822
|XCSE
|20261002 12:32:20.738000
|4
|1825
|XCSE
|20261002 12:43:50.007000
|4
|1825
|XCSE
|20261002 12:43:50.007000
|5
|1825
|XCSE
|20261002 12:43:50.007000
|7
|1825
|XCSE
|20261002 12:45:29.672000
|3
|1824
|XCSE
|20261002 12:45:29.688000
|5
|1824
|XCSE
|20261002 12:45:29.688000
|8
|1823
|XCSE
|20261002 12:46:13.631000
|7
|1823
|XCSE
|20261002 12:46:13.631000
|15
|1827
|XCSE
|20261002 13:04:24.956000
|60
|1827
|XCSE
|20261002 13:04:24.973000
|9
|1827
|XCSE
|20261002 13:04:24.973000
|16
|1826
|XCSE
|20261002 13:04:24.991000
|16
|1827
|XCSE
|20261002 13:05:20.916000
|16
|1826
|XCSE
|20261002 13:05:39.891000
|16
|1825
|XCSE
|20261002 13:06:12.091000
|15
|1825
|XCSE
|20261002 13:07:36.463000
|15
|1824
|XCSE
|20261002 13:07:45.337000
|8
|1825
|XCSE
|20261002 13:10:10.704000
|8
|1824
|XCSE
|20261002 13:11:51.824000
|7
|1824
|XCSE
|20261002 13:11:51.824000
|2
|1823
|XCSE
|20261002 13:16:56.340000
|8
|1823
|XCSE
|20261002 13:18:27.253000
|8
|1824
|XCSE
|20261002 13:20:33.376000
|9
|1826
|XCSE
|20261002 13:24:54.835000
|16
|1825
|XCSE
|20261002 13:24:55.001000
|8
|1825
|XCSE
|20261002 13:27:28.522000
|8
|1824
|XCSE
|20261002 13:31:30.422000
|15
|1825
|XCSE
|20261002 13:35:07.738000
|8
|1825
|XCSE
|20261002 13:35:07.738000
|12
|1824
|XCSE
|20261002 13:35:48.070000
|4
|1824
|XCSE
|20261002 13:36:04.368000
|12
|1824
|XCSE
|20261002 13:36:04.368000
|15
|1823
|XCSE
|20261002 13:36:21.582000
|15
|1824
|XCSE
|20261002 13:38:21.972000
|3
|1823
|XCSE
|20261002 13:42:29.004000
|3
|1823
|XCSE
|20261002 13:42:29.004000
|10
|1823
|XCSE
|20261002 13:42:29.006000
|6
|1823
|XCSE
|20261002 13:42:29.006000
|1
|1822
|XCSE
|20261002 13:42:29.030000
|14
|1822
|XCSE
|20261002 13:42:29.341000
|8
|1823
|XCSE
|20261002 13:46:39.455000
|8
|1822
|XCSE
|20261002 13:46:39.501000
|8
|1821
|XCSE
|20261002 13:55:05.466000
|8
|1821
|XCSE
|20261002 14:01:55.166000
|8
|1821
|XCSE
|20261002 14:01:55.166000
|15
|1820
|XCSE
|20261002 14:01:55.284000
|8
|1819
|XCSE
|20261002 14:03:16.732000
|2
|1818
|XCSE
|20261002 14:06:03.482000
|3
|1818
|XCSE
|20261002 14:06:03.482000
|3
|1818
|XCSE
|20261002 14:06:03.502000
|8
|1818
|XCSE
|20261002 14:06:03.502000
|5
|1818
|XCSE
|20261002 14:06:03.509000
|11
|1818
|XCSE
|20261002 14:06:03.509000
|15
|1819
|XCSE
|20261002 14:11:53.793000
|16
|1818
|XCSE
|20261002 14:12:21.379000
|7
|1818
|XCSE
|20261002 14:12:21.379000
|11
|1818
|XCSE
|20261002 14:13:27.900000
|4
|1818
|XCSE
|20261002 14:13:27.900000
|16
|1817
|XCSE
|20261002 14:13:36.748000
|22
|1818
|XCSE
|20261002 14:19:22.883000
|8
|1818
|XCSE
|20261002 14:20:43.777000
|7
|1818
|XCSE
|20261002 14:20:45.368000
|8
|1818
|XCSE
|20261002 14:20:45.368000
|8
|1819
|XCSE
|20261002 14:23:44.765000
|16
|1820
|XCSE
|20261002 14:23:46.638000
|8
|1819
|XCSE
|20261002 14:25:34.830000
|8
|1818
|XCSE
|20261002 14:28:44.958000
|8
|1818
|XCSE
|20261002 14:28:44.958000
|16
|1817
|XCSE
|20261002 14:28:44.984000
|6
|1819
|XCSE
|20261002 14:32:54.740000
|15
|1820
|XCSE
|20261002 14:34:47.715000
|8
|1821
|XCSE
|20261002 14:38:37.238000
|18
|1821
|XCSE
|20261002 14:38:37.255000
|3
|1821
|XCSE
|20261002 14:38:37.255000
|8
|1819
|XCSE
|20261002 14:38:37.364000
|8
|1819
|XCSE
|20261002 14:39:21.547000
|7
|1819
|XCSE
|20261002 14:39:21.547000
|2
|1818
|XCSE
|20261002 14:39:21.624000
|3
|1818
|XCSE
|20261002 14:39:21.652000
|3
|1818
|XCSE
|20261002 14:39:21.673000
|2
|1818
|XCSE
|20261002 14:39:21.703000
|5
|1818
|XCSE
|20261002 14:40:07.343000
|2
|1818
|XCSE
|20261002 14:40:07.343000
|3
|1818
|XCSE
|20261002 14:40:07.343000
|1
|1818
|XCSE
|20261002 14:40:07.343000
|14
|1818
|XCSE
|20261002 14:44:49.149000
|8
|1817
|XCSE
|20261002 14:46:43.997000
|2
|1820
|XCSE
|20261002 14:49:02.406000
|15
|1824
|XCSE
|20261002 14:53:59.538000
|10
|1825
|XCSE
|20261002 14:54:59.417000
|5
|1824
|XCSE
|20261002 14:54:59.472000
|16
|1824
|XCSE
|20261002 14:54:59.536000
|2
|1824
|XCSE
|20261002 14:54:59.601000
|5
|1824
|XCSE
|20261002 14:56:08.729000
|16
|1824
|XCSE
|20261002 14:56:08.729000
|2
|1824
|XCSE
|20261002 14:56:08.729000
|7
|1824
|XCSE
|20261002 14:56:08.729000
|31
|1823
|XCSE
|20261002 14:57:38.472000
|8
|1823
|XCSE
|20261002 14:57:38.494000
|13
|1823
|XCSE
|20261002 15:00:07.305000
|8
|1823
|XCSE
|20261002 15:00:07.305000
|13
|1822
|XCSE
|20261002 15:00:48.783000
|15
|1823
|XCSE
|20261002 15:03:29.061000
|1
|1822
|XCSE
|20261002 15:03:29.232000
|14
|1822
|XCSE
|20261002 15:06:51.647000
|15
|1822
|XCSE
|20261002 15:07:14.964000
|16
|1823
|XCSE
|20261002 15:07:22.379000
|15
|1824
|XCSE
|20261002 15:08:15.893000
|12
|1823
|XCSE
|20261002 15:08:17.344000
|3
|1823
|XCSE
|20261002 15:08:42.957000
|1
|1823
|XCSE
|20261002 15:08:42.957000
|2
|1823
|XCSE
|20261002 15:08:42.957000
|10
|1823
|XCSE
|20261002 15:08:42.974000
|6
|1823
|XCSE
|20261002 15:08:42.974000
|1
|1822
|XCSE
|20261002 15:10:58.103000
|1
|1822
|XCSE
|20261002 15:10:58.103000
|14
|1822
|XCSE
|20261002 15:10:58.152000
|8
|1822
|XCSE
|20261002 15:10:58.152000
|15
|1821
|XCSE
|20261002 15:13:14.097000
|15
|1820
|XCSE
|20261002 15:14:51.197000
|15
|1819
|XCSE
|20261002 15:15:37.768000
|10
|1819
|XCSE
|20261002 15:16:57.335000
|6
|1819
|XCSE
|20261002 15:16:58.614000
|14
|1820
|XCSE
|20261002 15:19:37.120000
|2
|1820
|XCSE
|20261002 15:19:37.235000
|9
|1821
|XCSE
|20261002 15:24:35.494000
|7
|1821
|XCSE
|20261002 15:24:35.558000
|1
|1821
|XCSE
|20261002 15:24:35.622000
|7
|1825
|XCSE
|20261002 15:26:01.123000
|22
|1826
|XCSE
|20261002 15:32:22.317000
|22
|1825
|XCSE
|20261002 15:33:04.724000
|17
|1826
|XCSE
|20261002 15:33:04.725000
|11
|1826
|XCSE
|20261002 15:33:04.725000
|10
|1826
|XCSE
|20261002 15:33:04.725000
|37
|1826
|XCSE
|20261002 15:33:04.729000
|9
|1826
|XCSE
|20261002 15:33:04.729000
|10
|1826
|XCSE
|20261002 15:33:04.729000
|10
|1826
|XCSE
|20261002 15:33:04.743000
|10
|1826
|XCSE
|20261002 15:33:04.743000
|10
|1826
|XCSE
|20261002 15:33:04.744000
|34
|1826
|XCSE
|20261002 15:34:53.760000
|8
|1826
|XCSE
|20261002 15:35:20.161000
|37
|1830
|XCSE
|20261002 15:37:22.205000
|22
|1830
|XCSE
|20261002 15:37:26.803000
|16
|1830
|XCSE
|20261002 15:38:25.675000
|15
|1829
|XCSE
|20261002 15:41:12.253000
|15
|1831
|XCSE
|20261002 15:44:39.085000
|16
|1833
|XCSE
|20261002 15:47:02.099000
|10
|1833
|XCSE
|20261002 15:48:27.833000
|5
|1833
|XCSE
|20261002 15:48:27.852000
|10
|1833
|XCSE
|20261002 15:48:28.099000
|5
|1833
|XCSE
|20261002 15:48:28.099000
|15
|1833
|XCSE
|20261002 15:48:29.099000
|9
|1835
|XCSE
|20261002 15:50:58.697000
|10
|1835
|XCSE
|20261002 15:51:07.805000
|2
|1835
|XCSE
|20261002 15:51:07.831000
|15
|1834
|XCSE
|20261002 15:51:28.860000
|10
|1835
|XCSE
|20261002 15:51:28.861000
|4
|1835
|XCSE
|20261002 15:51:28.861000
|16
|1835
|XCSE
|20261002 15:51:28.861000
|10
|1835
|XCSE
|20261002 15:51:28.862000
|10
|1835
|XCSE
|20261002 15:51:28.864000
|9
|1835
|XCSE
|20261002 15:51:28.866000
|10
|1835
|XCSE
|20261002 15:51:28.867000
|4
|1834
|XCSE
|20261002 15:51:28.931000
|2
|1834
|XCSE
|20261002 15:51:28.931000
|16
|1834
|XCSE
|20261002 15:51:45.939000
|16
|1834
|XCSE
|20261002 15:52:16.776000
|10
|1834
|XCSE
|20261002 15:53:07.127000
|7
|1834
|XCSE
|20261002 15:53:27.529000
|16
|1833
|XCSE
|20261002 15:53:31.670000
|7
|1833
|XCSE
|20261002 15:53:31.670000
|15
|1832
|XCSE
|20261002 15:54:03.709000
|18
|1832
|XCSE
|20261002 15:55:47.409000
|15
|1831
|XCSE
|20261002 15:55:47.434000
|8
|1831
|XCSE
|20261002 15:55:47.434000
|15
|1832
|XCSE
|20261002 15:56:30.048000
|15
|1832
|XCSE
|20261002 15:57:20.916000
|15
|1836
|XCSE
|20261002 15:58:30.823000
|11
|1839
|XCSE
|20261002 15:59:55.311000
|22
|1839
|XCSE
|20261002 15:59:55.311000
|5
|1839
|XCSE
|20261002 15:59:55.311000
|15
|1837
|XCSE
|20261002 15:59:55.532000
|15
|1836
|XCSE
|20261002 15:59:55.538000
|15
|1838
|XCSE
|20261002 15:59:58.667000
|15
|1836
|XCSE
|20261002 15:59:58.672000
|16
|1836
|XCSE
|20261002 16:00:03.674000
|8
|1834
|XCSE
|20261002 16:00:09.227000
|4
|1833
|XCSE
|20261002 16:00:28.261000
|23
|1838
|XCSE
|20261002 16:05:37.977000
|24
|1837
|XCSE
|20261002 16:05:40.001000
|22
|1836
|XCSE
|20261002 16:06:30.635000
|23
|1835
|XCSE
|20261002 16:06:46.532000
|10
|1836
|XCSE
|20261002 16:06:46.532000
|35
|1836
|XCSE
|20261002 16:06:46.532000
|15
|1834
|XCSE
|20261002 16:07:33.967000
|24
|1835
|XCSE
|20261002 16:11:20.760000
|9
|1835
|XCSE
|20261002 16:11:59.369000
|9
|1835
|XCSE
|20261002 16:11:59.369000
|10
|1835
|XCSE
|20261002 16:11:59.369000
|10
|1835
|XCSE
|20261002 16:11:59.369000
|23
|1834
|XCSE
|20261002 16:11:59.385000
|8
|1834
|XCSE
|20261002 16:11:59.385000
|22
|1834
|XCSE
|20261002 16:13:05.276000
|22
|1834
|XCSE
|20261002 16:13:59.953000
|10
|1834
|XCSE
|20261002 16:14:10.099000
|8
|1834
|XCSE
|20261002 16:14:10.099000
|19
|1833
|XCSE
|20261002 16:14:11.103000
|5
|1833
|XCSE
|20261002 16:14:11.103000
|2
|1834
|XCSE
|20261002 16:15:26.466000
|6
|1834
|XCSE
|20261002 16:15:26.466000
|3
|1834
|XCSE
|20261002 16:15:47.457000
|39
|1835
|XCSE
|20261002 16:16:59.674000
|15
|1836
|XCSE
|20261002 16:21:49.213000
|8
|1836
|XCSE
|20261002 16:21:49.213000
|7
|1836
|XCSE
|20261002 16:21:49.213000
|9
|1837
|XCSE
|20261002 16:24:10.660000
|10
|1839
|XCSE
|20261002 16:31:50.799000
|9
|1839
|XCSE
|20261002 16:31:50.799000
|11
|1839
|XCSE
|20261002 16:31:50.799000
|10
|1839
|XCSE
|20261002 16:31:50.833000
|10
|1839
|XCSE
|20261002 16:31:50.838000
|4
|1839
|XCSE
|20261002 16:31:52.409000
|10
|1839
|XCSE
|20261002 16:31:52.409000
|23
|1838
|XCSE
|20261002 16:31:54.745000
|23
|1838
|XCSE
|20261002 16:31:59.591000
|565
|1838
|XCSE
|20261002 16:33:45.155938
Attachment
-
UK Aktietilbagekøbsprogram 2026 - week 40
Legal Disclaimer:
MENAFN provides the information “as is” without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the provider above.
CommentsNo comment